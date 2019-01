El cachopo cervical, plato ideal para el invierno

Voz 1 00:00 las ratas sapos lo que traerá Susana bueno bueno venga Especialistas secundarios

Voz 2 00:08 es hoy jueves viene se incorpora a La Ventana una vez más nuestro compañero ex compañero de del colegio Josete no sé si me acordé de José de que siempre es el biógrafo José que estas biografías de gente de la radio que es verdad que son biografías llenas de rigor y trabajo de búsqueda cinco minutos más sorpresas no están si te minutos no hizo unos estaba de vacaciones y eso me han comentado eso me encontraba muy muy muy rigurosa sí sí que digan que les cuenta José

Voz 3 00:38 que bueno no se tiene

Voz 4 00:42 pues mira por listo

Voz 2 00:46 lo que si quiere según comunicador y esto es simple tu carencia que llega Torres es la es tu objetivo desmenuzar la vida de Iñaki

Voz 4 01:00 aquí no es nada no consentida no la hay la vida no autorizada no

Voz 3 01:07 Iñaki de la Torre nació en Madrid en mil novecientos setenta y dos en plena posguerra rol de alguna en la que sea poca gente lo sabe poca gente lo sabe pero Iñaki tuvo un hermano gemelo aunque lo separaron al nacer no triunfó profesionalmente obtuvo el respeto de la crítica especializada ganan mucho dinero y es muy activos sexualmente y el otro es Edward Norton no

Voz 6 01:32 Juan qué bonito otros cambios de música lo tiene bragas a razón de bien pequeño el interesó la música a los dos años ya sabía tocar La Bamba La Bamba La Bamba

Voz 3 01:43 eso sí con una raqueta de tenis a los seis años montó su primer grupo musical Un grupo tribute to The Beatles en donde Iñaki hacía de Yoko Ono porque todavía no sabían tocar ningún instrumento

Voz 4 01:58 fue a los doce años cuando supo

Voz 3 01:59 Hardy le regalaron su primera guitarra de verdad como premio por haber perdido la virginidad de son así doce años unió a partir de ahí fue un gran estudioso de los acordes de la música en general de hecho fue él quién descubrió letras sito así antes de que el dijera que el retraso era una técnica rítmico musical la Iglesia lo consideraba herejía quemaban a todos los artistas que hacía entre transito en sus canciones sí claro porque en dos mil catorce creo Iñaki se convirtió en el flamante director de la revista Rolling Stone ahondó

Voz 4 02:36 a la vez

Voz 3 02:40 es una aquí siempre tuvo un musical muy exquisito aunque hay voces que aseguran que fue el propio Iñaki él que introdujo clandestinamente el reggaeton en Europa Él lo niega pero hay vídeos de los noventa en los que ya está perreando ya no noventa

Voz 7 02:58 bueno lamentablemente lo de la revista Rolling Stone duró poco como su melena por cierto Peralta hasta otro pero continúa en la Ventana intentando enseñar un poco de música a Francino lo cual no es fácil dado que Carlas tiene de madera además de las rodillas los oídos

Voz 3 03:16 dice asegura Iñaki que debe tomar un ansiolítico cada jueves ante la sección para sobrellevar la frustración por favor mía para acabar decir que Iñaki tiene una banda con lo que hace con la que hacen versiones muy bueno yo recomiendo que vaya a haberlo escuchar solo ahora un trocito de su último

Voz 8 03:32 ya eh

Voz 4 03:46 bueno fuerte aplauso para grande

Voz 9 03:47 la verdad me aquí

Voz 1 03:51 a malditos mojar también otro dato