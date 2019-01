Iñaki de la Torre introdujo el reguetón en los 80

Voz 1

00:00

ministra conato pero no para Lanka no en los martirio la cabeza con el pico el siguiente reto bueno está aquí nuestro chef Francisco Hornillos porque va marido herbáceos maridaje perfecto cocina yo lo de frío Verdú tenemos ahora mismo en España enfría fría el cual yo me atrevería calificar de invernal incluso a lo que has dicho vaya si es muy fácil echar para todo el mundo para que a través de la cocina pasar mejor este frío el cual permitir al atrevimiento me atrevería calificar de pelón sufrió pero pero Burgoso que truquitos con la ayuda de la cocina podemos soportar me atrevería yo a calificar deja de calificar no sólo quería demostrar que los tenemos vocabulario no pueden hacer vamos con un Trotski consejo culinario con estas fechas atención apunta el chopo cervical debido al frío a mucha gente en contra todo una verdad a la espalda muchas veces ataca directamente a nuestras cervical exposición de los que ha alargado es una pieza de Capdevila larga distancia que nos lo vamos a colocar como un collarín alrededor del cuello a cargo de la sartén luego cachorros y además un poquito el cuello yo creo que estoy de esta forma tenemos a la par que leíamos a otra parte del cuerpo a través de la de la cual nos puede entrar también bastante sensación de frío sol las manos y se desmesurada sobre todo en manos impuestas eh y otra persona que la mano mi consejo es cuando hagamos un épico invernal total dejamos a comer los primeros donde minutos además de todo lo que he dicho metamos las manos el Calderón las más las maletas en el Calderón directamente de forma nuestras manos van a entrar en calor claro y además lo vamos a dar un hay que lavarse las manos no me que que que haya otra sueña a sendos atracos egos eso va a aportar sabor al caldo si queremos aún más sabor dejaros de pastillas gracias a meter también los pies sobre la potenciaran sobre la potencia el sabor a ese caldo que incluso nos va a recordar a sopa de cebolla francesa retirada Credito producto producto eh todo lo correcto y el mercado no me gusto tienes algún otro consejo ya para acabar pero es que todo aquel que pueda venga a la radio porque aquí ponemos la calefacción a cincuenta se logra a dos minutos yo he visto con mis propios ojos gallinas gallinas bueno pues muchísimas gracias