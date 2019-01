Casas de apuestas al lado de colegios

Voz 0313 00:00 María Manjavacas buenas tardes buenas tardes María nos trae hoy a La Ventana este tema con el que acabamos de abrir el programa inquietante preocupante con datos con datos que están ahí que semana acumulando y que no sé si están generando la suficientes reacción ya no digo entra la sociedad civil sino entre las autoridades responsables de poder poner coto a esta proliferación de de locales de juego tan cerquita vamos pegados en ocasiones a los a los centros escolares que te has encontrado que has visitado María

Voz 1444 00:25 sí bueno pues yo me me fui exactamente a Carabanchel Bajo y allí que me encontré que bueno que había por cada colegios una zona de institutos de colegios perfectamente señalizados por cada colegio por decirlo de alguna forma bueno pues me encontré con una casa de apuestas pero es que llegó allí a la zona y me encuentro con una menor con Paula de diecisiete años que me cuenta como compañeros suyos Se salen a la hora del recreo o justo cuando terminan ese van a jugar pese a que son menores pese a que tienen prohibida la entrada como lo hacen bueno pues por lo visto es como el alcohol o los dueños hacen la vista gorda o se dejan engañar sólo pasan sino que también apuestan

Voz 0268 01:05 es muy sencillo puesto que tú vas a hacer la puesta te piden el DNI pero tú enseñas dices que se te ha olvidado en casa enseñas el DNI con una fotografía del móvil con cualquier aplicación que actualmente está al alcance de cualquiera de nosotros haces así un poquito con el I o cualquier otra cosa ahí lo lo modifica

Voz 1444 01:27 las pasos perfectamente Paula no sólo ve que lo hacen sino que además ve como sus colegas se jactan de conseguir dinero fácil muchas

Voz 0268 01:37 a veces lo comentan sobre todo me da pena que tienen como esa esperanza o hablan de el caso de alguno de sus amigos que entra con veinte euros y acaba con quinientos y lo ven con demasiada facilidad y lo más preocupante cuando lo vimos

Voz 1444 01:52 los mayores que estábamos allí los padres las madres el dueño del bar que está al lado que no quería hablar decía que no se que sea meter en problemas bueno pues dijimos esto esto que vamos a oír es lo más dramático que se ha normalizado

Voz 1480 02:03 entre los chavales no se está detectando como un problemas es algo normal

Voz 0268 02:07 izado IU uno lo puede contar y no pasa absolutamente nada es como una anécdota más de

Voz 1444 02:13 a día ya que la verdad que es una joven muy lista muy despierta muy concienciada hace una radiografía de lo que está pasando ya no en su cole sino también en su barrio

Voz 0268 02:22 creo que que está siendo un gran problema en el barrio puesto que la mayoría de los jóvenes no tienen conciencia sobre lo que es están metiendo al entrar en este tipo de sitios se está convirtiendo en una manera de ocio If I al ser éste uno de los barrios obreros de Madrid lo ven como una oportunidad de de salida

Voz 0313 02:45 muy tristemente porque es ahí donde donde ella donde nosotros también yo creo querríamos queremos poner el foco que es en esto que comentaba yo antes en la proliferación de casas de apuestas al lado de colegios de centros escolares de institutos pero en barrios digamos y no precisamente rico

Voz 1444 03:01 las grandes ciudades no no en zonas deprimidas aquí en Madrid lo tenemos en Vallecas y que en Bravo Murillo a y a quién Carabanchel donde yo me sitúe que de hecho los vecinos de Carabanchel bajos han puesto en pie de guerra iniciaron una petición en Change punto por para que le pongan coto a estos salones de juego una petición que inició María Ángeles tiene cuarenta años un hijo pequeño en nos contaba los problemas que tiene tener esto bueno pues al lado de un cole

Voz 1480 03:27 conlleva problemas estos no son barrios precisamente de gente con dinero la gente apostará su dinero y deuda hará cada vez más y creará problemas ya no solamente sino que hay menores de edad que entran dentro de esto locales les guste a la Comunidad de Madrid o no les gusta la Comunidad de Madrid no existe control no existe porque se ha visto sea vista entrara a menores de edad en locales sin ningún control la entrada solamente la entrada a menores de dieciocho años está prohibida eso punto uno a partir de ahí ya están cometiendo cualquier delito el momento en el que permite no menor de edad entra en el local no sólo entre el menores esta esta mujer además es

Voz 1444 04:04 jugada sino que salen del cole

Voz 1480 04:07 era entrar en el juego que no es precisamente de recreo hace un año iba a rehabilitación al lado de una de las casas de apuestas que está al lado la clínica de rehabilitación y los chavales a la hora del Patio han entrado en los locales de apuestas no es que nadie me no es que es que me lo está contando el vecino no no no no a la hora del recreo el Instituto se ha metido los chavales dentro de dentro del local de apuestas

Voz 1444 04:29 María Ángeles lo ha visto ha iniciado la recogida de firmas se ha movilizado se ha dirigido a la Comunidad de Madrid no le han contestado que le conste todavía no entiende cómo se dan tantas licencias alados de colegios que están precisamente señalizados

Voz 1480 04:46 él de allí que pone allí atención colegio hecho aquí no te a conceder esto simplemente por Antón por vergüenza yo no sé si esta gente tiene hijos no tiene hijos de queda serán pero les debería de preocupar años también que hace un local de apuestas al lado de un centro educativo con lo que cuesta montar una biblioteca y un centro lo de de apuestas Se hace tan fácil

Voz 1444 05:08 pues a la vista de las que hay no parece difícil que hicieron que este problema grave somos los situamos en Madrid está en Andalucía en Extremadura en Valencia nca goza en muchísimas ciudades de España el patrón siempre es el mismo en zonas deprimidas leyes autonómicas preocupación social bueno para que los oyentes sepan de lo que estamos hablando porque es que yo no lo sabía hasta que no me puse enfrente yo cuando entré en este tema crea que era como un sitio de quinielas de lotería una una habitación donde Serraller algunas cositas no era como un casino digo literalmente Casino me sitúe enfrente con otra vecina con la que también está en pie de guerra que la tenemos aquí ahora mismo al lado que acaba de llegar para que nos cuente para que nos situáramos para que nos cuente lo que veía desde fuera