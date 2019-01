"Llamarle juego a las apuestas es una perversión"

Voz 0313 00:00 Mariano Álvarez buenas tardes hola bueno bienvenida a La Ventana lo voy a preguntar algo así indirectamente tiene usted dijo

Voz 1 00:19 todo esto que estábamos comentando no porque usted sepa bueno claro que yo sepa no pero bueno me fío de él en realmente no creo que sea liberado porque por casualidad o por el tipo de estudios que quería llevar no va a ese instituto que esta inmediatez Llorente al lado del colegio de su hermano pequeño que si está afectado por este tema va al otro lado del río justo detrás del Calderón al al Instituto Gran Capitán el Instituto del que estamos hablando que habrá más afectados en Carabanchel pero concretamente este es el el y es renacimiento en van amigos y amigas suyas de hecho Paula es muy bueno compañera de mi hijo de de colegio que se ha quedado en ese instituto del barrio por el tipo de estudios que ya va a realizar Easy en efecto está afectado y además de los últimos cuatro años para acá

Voz 0313 01:10 qué reacción están teniendo la va la propuesta de recoger firmas en en Change punto org qué tal está reaccionando la gente

Voz 1 01:16 a ver hay no voy a mentir como cuatrocientas diez firme

Voz 0313 01:20 sí pero es que esto es que esto no se va a quedar en Carabanchel eh claro esto va a empezar al margen de toda España

Voz 1 01:24 eso me temo esto ha sido una iniciativa de la AMPA del colegio de enseñanza de primaria de del Miguel Servet que está inmediatamente al lado del colegio renacimiento del Instituto perdón renacimiento que antes eran la misma institución ahora están separadas por un diferente tipo de estudios pero el problema es que los niños de colegio que están al lado de sus compañeros y tributos muchos comparten primos hermanos y demás lo están viendo los de instituto tiene nada más que salen el el centro que estuvimos visitando marinado al lado Juan al lado es la salida lo vio María es la salida del instituto por donde salen al patio los que ya son de bachillerato tienen posibilidades no es bueno ya por edad y por el tipo de estudios les permiten salir del centro a la hora del recreo a las once y media de la mañana cuando la gente está trabajando ya no va nadie a jugar quiénes van quiénes en esos locales que están abiertos desde las diez de la mañana y los chavales pues tienen veinte euros de paga Carles van allí sí que si la primera segunda B les dan doscientos euros a nada que ganen con con la maquinita lo que sea son capitanes generales en el centro le preguntaba te preguntaba si si tenías hijos porque estoy absolutamente convencido que dos chavales que son aludidos siete años los padres no saben que están jugando no claro que no les llega esta información pero Carles yo fui una adolescente de los ochenta de mis padres se enteraron que yo fumaba necesitó vería algo todo el Tela Marinera pues esto es lo mismo es decir yo creo que el mío no además le ha hablado con esto mira mamá y María te necesitan si tú sabes algo de esto digno no mamá yo no tengo ni idea pero en cuanto supo de una amiga suya cuando ha sido no estará querida Paula Paula nos lo ha contado por porque existe y es verdad el problema es como te digo que según barrios hay barrios donde ha proliferado de cuatro años para acá son digamos los más humildes la crisis ha afectado la gente al final lo juegan por vicio pero al principio es voy a ver si tengo suerte solución al claro ayer claro usted usted

Voz 2 03:37 plantea Mariana un conflicto entre una una AMPA de padres de alumnos contra otra AMPA desgraciadamente tiene H yo quería plantearle si temen la reacción de de un sector muy poderoso y de que de que haya consecuencias para ustedes por embarcarse en estas protestas

Voz 1 03:51 pues la verdad es que no lo creo porque como hay

Voz 0313 03:54 no lo pensó ni en niños

Voz 1 03:56 dado porque esta petición surgió a raíz de que miren sería es muy difícil en Radio hacer un mapa pero a grosso modo este colegio instituto inmediatamente uno al lado del otro están cerquita de una plaza de Carabanchel sabemos que se llama en bueno está en la calle Fragata en esa plaza había una gran fontanería que se ha cambiado a un local más amplio y en esa plaza donde juegan los niños según salen del colegio a cincuenta metros escasos del colegio en cien no llega a cien setenta y cinco de la entrada el instituto que como digo son continuos van abrir otro centro de juego están haciendo maniobras han quitado la fontanería en abrir otro entonces en la diferencia entre la entrada el colegio a veinticinco treinta metros hay uno la del Instituto a veinticinco treinta metros hay otro en ciento cincuenta hay dos pero te vas a General Ricardos que está al lado y entre las estaciones de Urgell hay cuatro

Voz 3 04:53 cuatro el recorrido

Voz 0827 04:55 en la zona de Madrid y en donde en dos kilómetros en una calle de dos kilómetros puede haber quince o veinte locales pero además hay B es que un local está enfrentado a otro si es decir que una esquina hay un local y esa misma marca u otra de la competencia tiene enfrente enfrente es tremendo y esto estamos hablando de lo real pero después está el juego virtual a mí lo que me lo que me alucina es que quiero decir supongo que habrá mucha gente que hoy gracias al reportaje de Maria gracias a tu testimonio se está dando cuenta de un problema pero se ve se ven las calles se ven las televisiones escucha en las radios porque además se anuncia cosa que por ejemplo con el tabaquismo el alcoholismo se tomaron medidas hace tiempo no se permite el estímulo de beber bebidas alcohólicas o de fumar tabaco sin embargo con el juego no no pasa absolutamente nada yo creo que hay que tomar medidas hay que tomar medidas porque estamos ante un problema grave no solamente en los chavales que empiezan sino también en gente adulta que puede acabar con su vida precisamente

Voz 0313 05:55 Antonio buenas tardes

Voz 4 05:57 hola buenas tardes Antonio es profesor de psicología

Voz 0313 05:59 la Universidad de Santiago de Compostela y autor de varios estudios precisamente sobre este tema no se profesor acaba de escuchar varios testimonios además de de elementos muy distintos se de de todo el conjunto del del problema por dónde empezaría usted para intentar buscar una solución

Voz 4 06:17 bueno primero decir que es preocupante pero que es reconfortante porque lo que dice la ciencia lo refrenda también de la calle chicos al revés desconfiar de la ciencia efectivamente es un problema no menor y los expertos dicen que es la la venia de las adicciones de la de la nueva década la que tiene a continuación no por dónde empezar bueno pues evidentemente hay que hacer una ley la ley yo diría que de prevención que tiene que también que tocar aspectos legales que regulen un poco lo que acaba de decir lo que decía la adolescente en siete años Paula algo decía Mariana burguesía María lo que está yendo vosotros hay que regular la ya por ejemplo hay que regular el espeso juego presencial también el juego online ya que hacer también después una labor tan pueblos para que mi hijo no también es decir por el botellón es decir el noventa y ocho por ciento de los chavales que va al botellón bebe no se va a Dios Dios de oyente día Azofra lo mi sí que es un fenómeno globalizar aunque se ceba más con las zonas digamos más desfavorecidas económico está globalizado también leyese independiente yo el estatus

Voz 0313 07:23 profesora que es más peligroso perdona Matías o más adictivo el juego presencial online

Voz 4 07:29 los expertos dicen que en España tenemos una figura de referencia sobre Mariano Toni de Valencia en el que dicen con datos científicos que juego de online tiene tres cuatro veces mayor potencia al antiguo Borges Fathi pensar es decir no tenemos las limitaciones ambientales contextuales nadie me ve entrar en la obra costar lo puedo hacer yo con catorce años lo que decís ahora ultimamente es decir es muy fácil para enorme apostar dinero en una máquina pues deportivas un bar Mulligan hostelería es tremendamente complicado casi imposible Kaká nacida de Cavaco pero si eso lo llevamos al juego el es facilísimo es mucho más fácil no hace falta robar el avisando amaba es muy muy muy se decida a veces incluso de sistemas de pago seguro es el mejor del año imágenes

Voz 2 08:18 no Internet es seguía internet la facilidad absoluta es decir los vicios están a la estancia de un clic entre la pedofilia consultar una enciclopedia es es ese lado pero yo profesor Rial Le que le que una planta muy muy elemental del tabaco se dice que en ningún caso el alcohol con limitaciones el juego es bueno o es malo

Voz 4 08:36 a ver es que yo te vamos a ver si nos vamos a los griegos cuando hablamos del mejor mecanismo de aprendizaje de desarrollar el conocimiento humanos a Cavero juego componente lúdico tienen un potencial inmenso por supuesto de llamarme juegos yo veremos a perverso de juego a esto porque yo no veo realmente componente lúdico estoy desde es tu casa puestas durante todo adictivo es enorme e incluso también no solamente lo Blair que los estos mismos expertos dicen que científicos baronesa cuando uno empieza a apostar con trece catorce años edades tempranas igual concierta consumir alcohol hacerse graves el potencial de desarrollo en una adicción es también pesó cuatro yo que veo también cierta incoherencia en las instituciones yo no voy a hablar de hipocresía pero sí por lo menos de contradicción Hz no puede ser que a nivel que el Ministerio de Sanidad en la Estrategia Nacional sobre adicciones dos muy difícil pero veinticuatro que se llama por primera vez lo Sobre Drogas pone encima de la mesa al mismo nivel que las adicciones son sustancias que en sustancia dice párrafos explícito tema del juego no no puede ser que luego desde el Ministerio de Hacienda es el Ministerio de Interior ideas de todo componente legal no se haga nada el propio la dirección de juego el observatorio el juego no aporten dar ese es precisamente Lara musa del sector del juego porque yo no pretendo de manija de juego que poner en marcha políticas regular mucha gente porque no podemos transferir la responsabilidad a un adolescente de catorce quince no puede valer no sirve de digamos no es suficiente con que en el programa deportivo referente donde además hemos que el factor de pactos de de de protección de pasión y yo os hacía eso para todo lo demás exposición por tanto lo resume en unas puede servir lo pueblos conformes con que se añada después de precisamente ese ese jingels luego pues se anuncio publicitario un programa de radio que no van a dar nombres pero la inmensa mayoría cuelga con responsables la ley lo único que pide es que añadan eso yo me pregunto por qué no nos metemos una raya de coca con responsabilidad es que es lo mismo es una adicción reconocida es prioritaria en el plan de acción sobre sobre sobre adicciones dos mil ocho donde reconoció que el Ministerio Plan sobre Drogas por tanto yo creo que no se sabe si actúa de mandar de nuestros gobernantes una responsable la ley no cortoplacista a medio plazo gente bien de este mes de no caer yo creo que no sé mire en unidad de transferir esa responsabilidad al menor porque los los expertos en adiciones el general a nivel europeo y en prevención ambiental lo tiene muy claro hay un modelo que lo explica muy sensible porque un chaval me adolescente apuesta poder eco expectativa Foster oportunidad los chavales a día de hoy con catorce quince años yo también yo estoy casi unos cincuenta y lo que he estado escuchando

Voz 4 11:44 no estaba vez sabio desmanes al dinero con catorce quince

Voz 4 11:49 estamos en filiales manejan dinero y tiene la expectativa fundada versus encargaba publicita excedente de que con eso se dan al dinero puedo decir daños Paula tiene que se jacta de eso que no que no entró porque es un poquito o tontito o los muy espabilado porque normales si te haré todo lo necesitan su rosado que bueno pues es más que el de ganar cuelga el que pierde no lo cuenta por tanto al final la expectativa siete las ya también va a costar el coste mínimo todas las casas de apuestas tienen bonos de Mérida

Voz 4 12:33 es es limitado y subjetivamente psicológicamente mínimo que atenúa claramente y además cinco si pierdes pues ahí los siempre de microcréditos que tienen banners la propia apuesta para que te cuesta luego uno suele la pequeña allí realmente es es que se quedaba una vacante

Voz 0313 12:52 es blanco blanco y en botella

Voz 0313 12:59 qué fuerte te iba viendo cómo a sentías con con con la cabeza lo que decía claro tú que estás ahora con con un chaval adolescente que estás en ese mundo que que tocas tanto del día a día te sonaba todo lo que contaba al verdad claro

Voz 1 13:11 yo a lo mejor estoy a por uvas me temo que no creo que no ha hablado con mi hijo y está claro pero por lo mismo que le llama a comprarse determinadas marcas de zapatillas o demás le llama el el ser igual a los demás creo que se salva porque es una cosa que que sí que es un en lo que quiero incidir psicosocial mente así se notan donde se han instalado más

Voz 0313 13:32 sí sí claro que se anotó cómo se va a notar

Voz 1 13:35 dijo al pasar el río parece que se ha salvado de instituto pero sí que es

Voz 3 13:39 de verdad que murió sueño de que pases a una zona un poco menos deprimida y siete vaya al problema

Voz 1 13:44 por Dios que son tres paradas de autobús es verdad que es que de Carabanchel la detrás del Calderón no marginar pero me imagino que en Vallecas son otros zonas de digamos de la de las zonas psicosocial mente más medias bajas de Madrid ocurrirá lo mismo en Carabanchel lo que hemos visto es que han proliferado que han proliferado en los últimos cuatro años quizá sin demasiada información pero nos atrevemos a pensar que tiene mucho que ver pues con aquella historia de que siga implantar aquí Eurovegas y hubo que digamos abrir la mano legislativamente en la Comunidad de Madrid para que el juego estuviera de otra manera encauzado o que se pudiera sentar vaya como se ha sentado bueno pues habrá que seguirla