Nadie Sabe Nada: El jabalí se ha comido los deberes (12/01/2019)

Voz 0057 00:00 bueno estamos en Nadie sabe nada esto es un falso inicio y estamos en Barcelona hemos hoy hemos vuelto a grabar programas en la Cadena Ser en Barcelona es que aquí está el público ahora cómo estáis

Voz 1 00:18 hoy decidido aplaudidos a vosotros mismos

Voz 0057 00:21 espetos me gusta que la autoestima este alta esto es un puto caos hoy aquí lo que ha pasado mirar la sala la el tamaño que tiene la gente que hay pero pero lo que ha pasado que a ver qué os han dicho que regalaban algo

Voz 1 00:35 ya ya no no te voy a dejar el segundo no

Voz 0057 00:39 aquí estaba dolido en esta que está intentando me han colocado gente aquí por doquier o son yo tú solo estoy meando en él

Voz 1 00:48 bueno ya no viene nadie más

Voz 0057 00:51 no creéis que un autobús del Imserso ahora sería sería lo ideal bueno más noticias del día de hoy han Andreu se ha dormido

Voz 3 01:07 me

Voz 4 01:07 el acto cómo se puede haber dormido si es la una del mediodía que como puede ser pues puede ser

Voz 0057 01:15 tampoco es que sea pero lo digo no no es que sea tan pero bueno ha dormido entonces

Voz 5 01:21 yo lo opuesto a lo puesto

Voz 0057 01:23 esto va votación aquí lo he preguntado al público le preguntó qué queréis que hagamos podemos hacer dos cosas esperamos que venga hacemos ver que no pasa nada o empezamos sin él generamos una humillación el público ha dicho

Voz 1 01:36 bienvenidos

Voz 6 01:43 chicos normales un programa

Voz 7 01:46 priori de humor con Andreu Buenafuente

Voz 0057 01:50 por lo menos pero bueno bueno bienvenidos a todo la Cadena Ser el gran show del entretenimiento de del mediodía de es lo primero que os quiere enseñar es algo que ocurrió el otro día el Villarreal como vosotros imagináis los cómicos tenemos una vida real también está la la vida de la comedia de gracioso todo pero luego cuando estamos haciendo cosas de persona normal no estamos todo el rato pues con la mano intentando generar comedia

Voz 1 02:23 ya Cinema hombre no me lo esperaba para nada yo pasó cuenta cuéntanos

Voz 0057 02:46 buenos días a ha escucha o el documento no no es que cuando empezó todavía no había llegado a bares bares pues vamos vamos a ponerlo el paremos lo todo documento si te envían un documento y creo que la habla habla por mi

Voz 1 02:59 bueno porque soy yo eres tú la ves vamos a lo ya veremos eh

Voz 8 03:07 pues no sabes lo que ha pasado madre mía que no podía salir de casa porque hay una manada de jabalís salvajes ya por el campo aquí nada que estaban como como los i sabe ese rodeando una caravana de colonos lo estaba la casa rodeada de jabalís y hasta que no se han ido no podido salir fuerte 11S estoy llegando voy un poco tarde pero he preferido salvaguardar mi salud puede llegar puntual al programa nuclear para mi vida y estoy llegando pero las gracias no te preocupes ya finalmente los jabalís se han ido esto ya a el minuto del programa gracias se que preocuparte perdí gracias

Voz 6 03:53 la verdad

Voz 1 04:02 muchas gracias la verdad es que me he dormido pero es que ese

Voz 8 04:09 el biomédico amarga

Voz 9 04:14 yo creo que es de todo el mundo gracias se poner la primera

Voz 0057 04:26 oye no me parece que usted cuánta gente aquí hoy no pero Oli que te ha pasado nuestro compañero de público no esto es hay hay treinta y dos millones de personas estás sudando sangre pues muchas gracias has comentado que estamos en Barcelona donde hacía mucho tiempo que no veníamos y si lo comentado esto es enseñar un poquito el caos que había vale vale hecho lo que tú me has enseñado vale cuando hay un problema Gestió ubicado en lugar de intentar solucionarlo no no usarlo para beneficio calor pero eso en todos estos años de carrera todo lo que pasa conviene no sí que vale bienvenido pues dejaré que diga uno una cosita si es mentira lo que he dicho pero basado en una tenue es verdad que es que estoy rodeado de de jabalíes es verdad ha llegado muchos jabalíes a jabalíes

Voz 1 05:17 jabalíes Davalillo jabalíes

Voz 0057 05:19 ha llegado muchos jabalíes a mi casa entonces está tocando aquella nunca nunca había pasado eso se comen se comen todo se come las plantas vez me pueden comer hay que puede además claves que dicen que el que los jabalíes ahora le han perdido el respeto a las personas se quiso totalmente de acuerdo que hace un tiempo cuando te veían pues regulaban y tal si sino ahora te ven y ya te ya te afrentas hacia los ojos ya que pasa eso sí eso es eso es que pasa humano sí sí pero jabalíes diciendo del tamaño de una moto es si si no que aquí era Closet que iban con la aquella de madera lo mismo Si yo también me cruzo con jabalíes si bien caros o de aproxima un día te rodean es decir si no no exactamente ahora en otro sitio donde y también hay jabalís si quieren cambiar el nombre a la comarca del Maresme llamar pues eh se igual bueno qué tal cómo va la cosa pues estaba contando que que los cómicos no siempre estamos haciendo comedia no

Voz 1 06:24 porque a veces no no te no te entra bien

Voz 0057 06:29 el otro día estaba en un restaurante

Voz 10 06:32 fui a orinar

Voz 0057 06:35 en mitad pero no al final sino entre medio me explico no entre plato y plato me vino a la urgencia cuya orina dejaste el plato

Voz 5 06:44 si te fuiste a orinar

Voz 0057 06:45 sí vale vale pero eso es exactamente lo que te lleva hasta el plató al lavabo no no no no cuando llevaba ya bastantes vino encima podía haber hecho cualquiera de esas cosas de Dios

Voz 5 06:54 eh

Voz 0057 06:55 pero él no estaba estaba bien me lo estaba pasando bien estaba con amigos tranquilo y entonces voy a estar en Madrid pasaba esto ocurría en Madrid Iberia al baño es que Madrid están

Voz 5 07:04 entonces

Voz 1 07:06 hago pis acabo de hacer pis

Voz 0057 07:08 me estoy lavando las manos hay un señor al lado

Voz 2 07:12 y esto es lo que ocurre por aquí estoy en un restaurante ir al baño ocurrida hace un momento cuando me estaban en manos que esta persona Correa Rafa Rafa estaba la donde se lo más y me he dicho sea parece se necesita

Voz 11 07:33 ya está contento

Voz 2 07:37 eh

Voz 0057 07:40 y además lo lo administró súper bien

Voz 5 07:42 qué ocurre ya estoy aquí que Antonio Machín

Voz 1 07:49 para Atleti oye nada nada nada

Voz 5 07:53 entonces estaba en el lavabo y mientras vas

Voz 0057 07:56 las manos yo te dice eso eh pero además lo hizo muy bien por qué no intentó hacerse gracioso o de las manos es totalmente serio mientras se lavaba las manos sin mirarme escucho que dices amante para base qué clase tienes de Le pedí cielo lo podía grabar padecieron me pareció yo muy bien ejecutados qué quieres que te diga la verdad muy bien para muchas ganas

Voz 5 08:19 adelante para él también amante para él bueno bueno bueno bueno oye pues nada es yo estoy muy contento de estar en Barcelona la verdad es que no me esperaba tantísima

Voz 12 08:26 gente no creo yo solito el compañero que coordina el público pues

Voz 5 08:32 pues ha hecho mi familia que va a venir a verme tiene que lo eh

Voz 13 08:36 dile que no caben que entre el público y Mi Familia el público

Voz 12 08:40 no no de trabajo me refiero es ver de verdad así

Voz 0057 08:44 pues nada vamos a empezar con el con la pregunta es así Classic Classic nadie sabe recordamos a público asistente que se quiere participar pues si quiere escalar las montañas de personas de carne no porque yo dudo que pueda meterme por ahí dentro con el les tiramos el micrófono a Piñar

Voz 5 09:08 porque no lo tiramos así no os pasaremos

Voz 0057 09:10 bueno si alguien en cualquier momento tiene algo interesante que decir si quiere colaborar pues que no hace falta que los graves con tu móvil porque lo están grabando ellos

Voz 12 09:20 con las cámaras Gervais de puta madre sí sabe pero igual que en el documento joder no pero yo que sé es que a lo mejor que sepa que lo va a tener mucho mejor

Voz 0057 09:32 a ver venga vamos de Alicante llama eh exista existe el Cruise sin gasolina Brad Pitt PIL no puedes pararme una fracción ha dicho crecen de verdad existe el crimen sólo de mujeres

Voz 1 09:50 yo es que mira

Voz 0057 09:51 se ha dejado fríos e aquí eres usuario de que hubiesen aquí abierto a quién le gusta a Apple no pero que

Voz 5 09:59 hola hola

Voz 0057 10:01 te has acercado con la silla de ruedas y mira qué bien lo ha hecho en Echenique un Echenique

Voz 14 10:10 oye que quite

Voz 5 10:13 oye Echenique Echenique gracioso Echenique la bomba como Echenique tiene una alguna retranca impresionante pero no lo pide actuar Echenique hostia que va desde la directa no lo pilla hace unas semanas pusimos el programa Un vídeo que a mi me parece que es quizá el vídeo del año no gracias y bueno del año pero aseveró que no era de este año

Voz 12 10:33 déjate ya más más más roto la muy ya la sorpresa

Voz 0057 10:36 esa no sabéis quién

Voz 12 10:38 de qué Tanos mata a la mitad a pero

Voz 5 10:41 resulta que vimos un vídeo por internet que está Echenique con su silla de ruedas empujando uno o con el pie cinco bueno con una opinión con la misma si ya con la misma puja una maleta roja con ruedas que encima lleva otra que me pareció un poquito maletas la señora como antes lo llamaban el fin de semana hace muchos años bueno va va empujando el va va va gritando Sí se puede

Voz 1 11:06 sí sí

Voz 5 11:09 no paséis con lo cual lo pusimos el programa yo fascinado dije es lo más el público como vosotros al recoger el vídeo todos

Voz 13 11:19 se puede decir que ya me empecé a preocupar un poco es que esto es Vistalegre

Voz 5 11:25 sí ya también matice digo esto no no ha sido inducido eh bueno pues no va el tío por Internet es que no es imitó no

Voz 13 11:35 que ese vídeo desde dos mil catorce

Voz 5 11:38 ya van más lento que mi silla de ruedas Villa Echenique siempre gana usted qué fuerte te dije siempre gana bueno que he venido para decirte que es verdad porque es que estás tan cerca siempre que rompe mi burbuja personal siempre prometió esa gente que te habla muy cerca

Voz 1 11:57 sí yo tengo uno tú sabes quién es además

Voz 5 12:03 quién es pues uno digamos que trabaja con nosotros si así se dice quiénes sí sí sintió usted qué fuerte ese tío porque habla contigo y además no conoce sea tú te vas separando Él viene contigo

Voz 0057 12:17 tú te lo la sandía buenísima sí que me fui y me fui pero que lo lo acabas te sacando a la calle claro llegue cuanto te empieza a hablar muy cerca ya me movía ya verás

Voz 5 12:35 me tocó coge el micrófono

Voz 0057 12:38 la mano él está la máquina de café entonces yo trabajo con él yo es yo voy a hacer ya que es acerca

Voz 5 12:46 porque trabaja también en formato de llevar verdad

Voz 0057 12:49 sí vale

Voz 6 12:50 no no no no

Voz 1 12:55 no yo hace un par de semanas que está trabajando como como un tío con problemas de columna

Voz 5 13:01 no no no eh es vete la posiciones ya sabes que los actores si los actos a veces se estamos ayudarnos de algo físico para componer que es que te ayude físico para mí bueno vale vale sí estaba yo sí sí con problemas lumbares no entonces bien este seis Trinca se Trincado sí

Voz 0057 13:19 sí

Voz 5 13:19 eh porque se abrió de piernas yo decía que sí

Voz 0057 13:23 eh

Voz 5 13:25 o tú te querías es claro yo ha pues bien si si si bien bien o deja atrás iba iba tenemos que hablar así se lo llevó hasta la calle salieron del salieron de las oficinas se respete hablando divirtió dijo qué frío hace es imbatible con suerte que tengo tu aliento cerca para calentar oye que no me acuerdo de lo que te quería decir ya con tanta improvisación

Voz 13 13:51 sí sí sí sí que yo no sé muy bien exactamente que es el crisis

Voz 0057 13:57 pues es cuando la gente se reúne lo puedes decir como para todos los públicos hombre vale pues es es cuando ya vale

Voz 12 14:07 mira es cuando no no no no no no vengas no llegas

Voz 0057 14:11 pues es gente que se reúne en un descampado

Voz 13 14:13 eh o en un parque así que no hay

Voz 0057 14:16 sobre todo tiene que haber arbusto campo abierto no tiene que haber arbustos más sonoras de este tamaño eh y entonces ahí pues practican tienen relaciones sexuales esporádicas unos con otros no anda si tienen contrato que la naturaleza es bueno pues sin eso sí pero

Voz 5 14:34 la vida se llamaba folleto no

Voz 0057 14:37 sí pero claro me preguntan si había hay mucho caballeros hay mucho Caballero que cruzaba crema acabar

Voz 10 14:46 pero se me preguntaban

Voz 0057 14:50 si es así vaya entonces si eres un héroe pensaba que al ser Radio Olé vamos a poder pasa por alto pero no aquí aquello era todo aquí entra todo preguntan si había sólo señoras

Voz 1 15:04 ya ya ya pues seguro que sí

Voz 12 15:07 de momento ya veo raro bueno bueno no lo podemos y vamos a seguir mira chino Cooder giro chino leído me encanta

Voz 5 15:24 este es el de Humor amarillo no acude si mi hija dice que se ha puesto un escote palabra de honor de

Voz 12 15:31 por creer que este es un juego totalmente porque no hay ninguna persona joven que diga que que utilice termina el palabra de honor

Voz 0057 15:41 yo creo que es estar metidos en el mundo de la moda sí lo conocen el escote palabra de honor a se está yo conozco el escote bañera es el mismo el bañera para logrado no enfocado a los mucho en ti te has dado cuenta no sé porqué EMF herido que conocías esto es es que el el que es como recto así que palabra de honor es te aseguro que no se va a caer ya

Voz 12 16:02 a jugar

Voz 0057 16:04 vale vale vale vale es verdad le ha gustado a él que vino yo estoy esto esto controló

Voz 13 16:10 bueno en fin a venga vamos a salir de ahí guante Lete del infinitivo

Voz 0057 16:15 no ha que porque gracioso que más porque porque guantes el infinito es de lo de Los Vengadores y su guante que es malo es un lío es el malo el óseas si tú te pones un guante en cava en cada nudillos si le pones una Gemma del infinito que hay cinco están adecuado para empezar

Voz 5 16:42 me está interesando ya

Voz 0057 16:44 bueno más que voy voy a fingir pues una bestia acabas de ponerlo sí cada Gemma tiene unos poderes que melliza está la Carlos Lage mal tiempo manipula el tiempo la de la realidad la realidad no más pero hay son de colores para que tú has pueden diferenciar bien movimientos son como como de Swarovski no si son como unos diamante Gordos entonces por ejemplo este que es un mago de los buscadores claves al doctor extraño ese lleva una Gemma en el collar luego hay uno que lleva una Gemma quién los sesos

Voz 13 17:22 uy uy sé que ese servicio

Voz 0057 17:25 con ese les gusta la fantasía un poco no bueno el caso es que el malo éste sea matarnos no se pone el guante y una Gemma en cada nudillos seiscientos puede hacer lo que salga de las narices así yo creo que con una gemas hora ya puede también

Voz 5 17:40 pues te digo una cosa es más interesante aunque no tenía yo mucha fe lo que más contado que esta pregunta no lo había

Voz 12 17:47 no no no no porque habla de papel de váter de de ir al lavabo

Voz 5 17:51 los dirigiendo fiarse

Voz 0057 17:54 no no tiene nivel no tienen el nivel va Alfonso desde Barcelona en el minuto uno cincuenta de la canción colgado en tus manos de Carlos Baute Marta Sánchez le canta BBM de tiro prohibido

Voz 1 18:04 a qué se está refiriendo

Voz 5 18:09 pues que estaban de copas de cava

Voz 14 18:13 venga venga venga venga Vicente desde Valencia

Voz 4 18:18 ah y en la Antigüedad dice Orense Rivas Torres desde Sevilla

Voz 12 18:23 eh tío de rango abolengo rancio corra

Voz 5 18:26 de Sevilla vamos dice como sabía la gente

Voz 0057 18:29 qué hora era antes en la antigüedad antes de existir los relojes porque me preguntaban a mi mujer a mi mujer sabe la hora similar reveló en cualquier momento el día que me dices ya con un margen de diez minutos desde muy abajo te te clava la hora a se Rato también trabajar los minutos todo el rato es una cosa que yo no sé a ella está conectada con el con el con su mundo con Suiza con Suiza

Voz 5 18:59 hay un reloj que marca la hora exacta mundial puede estar

Voz 0057 19:02 va por wifi a mi mujer y yo todo lo contrario eh sí sí yo no te puedo decir que ahora son doce

Voz 12 19:09 en lugar de de la UDYCO que ya ya

Voz 0057 19:14 muy bien muy bien trabajado pero mi mujer es una cosa tú cómo lo llevas

Voz 5 19:19 yo también yo también he pregunta tú mujer

Voz 6 19:24 no

Voz 0057 19:27 mira mira no habría es hetero patriarcado es que es que no quiero más problemas no lo puedo dejar pues no lo puedo es como el fumar no no estás clasificado pastillas deja que hagan algo déjalo ya es un parche dan un parche den un parche de tu mujer es algo que me quite de esta mierda bueno en fin eh

Voz 5 19:52 creo vayamos a Perú hombre nada me gusta

Voz 0057 19:54 daría siempre es más fresquito que aquí que te está caldeando el ambiente que no vea la gente suda irrespirable pero bien pero es gente que no teen de Perú

Voz 5 20:05 es posible que con tantos datos que subimos a la nube algún día se produzca una tormenta de datos

Voz 1 20:13 muchas gracias gracias te Vicente desde Valencia

Voz 0057 20:17 dice por el código del pepino los supermercados es el sesenta y nueve al al menos dice al menos en consumo os he mandado foto al Facebook de este tipo ha encontrado que en consume el pepino era el sesenta y nueve hay un cachondo

Voz 12 20:32 es un cachondo ahí hay un cachondo de consumo que dijo todo y Alberto pasa así se tenían quedaba a Beto tú te ocupas de poner ahí los dibujitos de la verdura

Voz 0057 20:50 los numeritos asociados esto

Voz 5 20:53 para llevar dos semanas hacerlo él dijo si te voy a poner

Voz 0057 20:56 pepino Ordás voy a leer una pregunta no voy a dar la respuesta conocerla se la goma épocas y son dos componentes que por separado no pero cuando los juntas funcionan reacciones entonces Andy lo conoce veda eh estos dos elementos y entonces vosotros hacéis el triste en vuestra cabeza Martín desde Twitter dice hola chicos hoy les regalamos vecino del bloque aunque siempre fuman el ascensor un pedo de los que no aguanta ni tú mismo para contrarrestar el olor a humo creéis que volverá fumar dentro esa es la pregunta mi respuesta es en este momento un ascensor puede haber explotado al hacerlo

Voz 5 21:37 mama ósea producido ocurre meterme

Voz 0057 21:40 metano con defiende un puro cada viaje o a lo mejor se ha producido a gente que hace que la explota al váter lo sabéis esto no merece y se han dado casos han dado caso claro de haber de haberte pasado con el metano haber obrado en demasía claro haberte pasado pero pero estamos hablando ya de una locura metano metano metano vetara

Voz 1 22:04 venga metano vengan vetado el eco Joaquín Reyes y entonces luego

Voz 0057 22:12 un chispazo que puede ser hasta del de la misma electricidad en el baño Guam isla Loza explotarla Loza no sé qué me dices arder en llamas que ha pasado mucho picante

Voz 1 22:28 me oye pues ahora que decías eso eh

Voz 5 22:33 el sabes tú sabes a la cabeza por un momento esa combinación

Voz 13 22:37 de metano iraquí y humo

Voz 0057 22:40 a la a la cabeza ese hombre que trabaja la burbuja

Voz 5 22:43 artística que sí

Voz 0057 22:46 esta chica lo está pasando mal que se pasa estás bien calle me estás escuchando cuando te hablo pero que ten tenemos alguien del público que lo está pasando mal de Erandio estoy oyendo Darío de descarrilan que dice ayúdame sobre ello

Voz 5 23:05 oye que me en la cabeza Pep Bou el artista éste que la bolsa y en un momento dado he pensado en el ascensor que se une tabaco y metano el humo se meta dentro de una burbuja de metano un viaje la mar de bonito ahí como mágico sabes no sé si el meta no tiene propiedades para convertirse en un gas que Keith que la burbuja

Voz 1 23:30 sabe el cien sabe el cielo

Voz 0057 23:32 que que llevó todo el rato con con la maquinaria cerebral a toda pastilla para intentar

Voz 1 23:36 la gente pero

Voz 5 23:39 pero no sé cómo hacer lo visualiza sobre lo visualiza petando obviamente es un es un gas noble ya es un gas noble aunque saga aunque te saca el culo no

Voz 1 23:48 no

Voz 5 23:49 ya no engaña engaña vale pues eh si te parece hacemos una pausa para la publicidad y la gente puede respirar lleva un ratito sin respirar vale y luego seguimos

Voz 0057 23:58 a ver mi amiga como estás Vega

Voz 1 24:02 en la Cadena Ser nace examinados

Voz 15 24:08 Carrero Fede narra la vida a Carrero empieza

Voz 7 24:15 con Andreu Buenafuente y Berto Romero

Voz 12 24:23 pues a mí me parece está metafórico este cortes de audio hace que en Nadia hace limpieza de nuestras haces sacas no te no te digo no te oigo que no te oigo te tienes que abrir el micrófono madre mía no te oigo tampoco ya lo sé ahora sí a ver qué me gusta ABC jugar esto ha vale vale vale vale juegas el Misterio no bueno a ver si se ha metido como Manolo García se tiran los conciertos Ana a ver a ver simplemente que está poniendo cara de yo no quiero hablar que me dejen

Voz 0057 24:57 mira que si sólo quiero saber cómo está bien o te llamas María es que lo he pasado mal porque es porque te escuchaba decir claro pues que con un un hilo de voz no hilo porque lo escuchábamos algo de voz pero decía

Voz 1 25:11 le ayudó nadie cuando hablas de pero también de toda la vida amigos pero también vigente lo que se se declaró pues nada

Voz 5 25:24 muchas gracias a toda la vida dote guiones no intentando construir una comedia basada en una

Voz 1 25:31 Pitu crítico ya de pedo culo ja ja

Voz 5 25:35 la gente se mes tampoco no te digo está fallando están pasando cosas están pasando pasar oye te ahora sí ahora sí hay que hay que hay que vivirlo como es ya hoy el día en Barcelona está fallón sí sí sí sí hay más gente de la que ya hace tiempo que en Valencia Barcelona están fallando acostarse

Voz 0057 25:50 mira hay más gente de la que nos corresponde ya fallan los micros tú has llegado tarde te digo ha llegado tarde un poquito de humildad

Voz 5 25:59 no pero lo contrarrestado con mucha calidad mucha implicación pues imagínate que llego tarde qué pasa

Voz 12 26:05 yo no desganado hombre no justifica los claro oye no

Voz 5 26:12 ahora me toca a mí que voy a meterme en un terreno conspiran no ICO así si esto es una selección nueva que se llama creo que ya la teníamos pero no me acuerdo como tenemos tantas no me acuerdo pues conspira no ya había algo

Voz 0057 26:24 pues ser conspiran Oikos vale no

Voz 5 26:26 venga vamos

Voz 12 26:29 no estás como de homenaje hombre hombre pero esto es la que pone Morgan Freeman cuando se dirige a todos a toda la población pero es como de cuando mataron a J

Voz 5 26:39 venga Si nueva preste esos me estás música de esperanza está todas las cosas mal pero vamos a salir de este equipo de investigación este equipo esto es de Gloria Serra Serra que trabajaba aquí en Radio Barcelona muchas hemos hablado de ella si hablamos pues es mucho y es muy mala pinta bueno si quieres puede tirando ser conspira nunca esquimales en la Academia se te hago una presentación dígame por favor

Voz 1 27:07 en la Cadena Ser lógicos que mierda voz tengo ya no está mal no es que no no pero ya más no puede impostado

Voz 0057 27:16 cuando impostor me quedo sin aire a la que él no no no no no tienes pero no tengo más bueno he me puedes

Voz 5 27:22 muchas como investigador que yo te sí

Voz 0057 27:24 bueno sí hombre si es que no va a sí se decanta puesto en este programa ser conspiran laico pues no se han dado cuenta que yo no tengo el ovetense gracias

Voz 5 27:34 sí no importa lo que digas tú sin importar lo que digo yo bueno

Voz 0057 27:37 vale ya en la Cadena SER conspirando y no pero si no no es igual déjame déjame no no jala cambiara de trabajo nunca me ha gustado ambiente explora yo estoy atrapada en una jaula de oro sí pero una jaula

Voz 5 27:57 lo no no dice

Voz 0057 27:59 Alex espera espera que se presente y si se éramos hoy con nosotros a Andreu Buenafuente luego una fuente bienvenidos

Voz 12 28:06 hola buenos días hago una voz peor para equiparar un poco la tuya quieren o no hombre no no no no no no hagáis

Voz 5 28:16 que no te y mitad me pues todo el nivel inferior

Voz 1 28:19 pues

Voz 0057 28:20 joder me quedo más tranquilo y eso imitación no André Buenafuente lo conocieran por su faceta de showman humorista pero

Voz 16 28:30 pero

Voz 0057 28:30 no artista renacentista pero pero hoy está aquí en calidad de qué investigador investigador investigador del de que de lo paranormal

Voz 5 28:41 lo conspiran Oikos muy bien

Voz 0057 28:44 pues él nos va a explicar el primero que es que es lo que hace y luego que que ha descubiertos adelante

Voz 5 28:50 pues lo que hago lo bares Isaura muy bien

Voz 0057 28:53 hay ya pasó el tema dos que es bueno pues ése va a acabar programa enseguida así cada pregunta que pasa usted si rápido es que es una sección no

Voz 5 29:02 a sí mismo a pesar que eso lo decía yo que sé

Voz 0057 29:04 el programa pues ha agradecido usted lo que quiera yo estoy me voy pues si no fuera por la voz me iría por el programa para que no me gusta nada de lo que hago aquí pues mire usted

Voz 5 29:15 me resulta

Voz 0057 29:16 la verdad en tono divulgativo no voy a hacer el formato Pérez

Voz 1 29:19 esta de adscrito este no permite resulta pues a una cosa

Voz 0057 29:25 el entonces muy también de investigadores como para quitarle Pérez

Voz 1 29:28 eso sí mira lo que pasó se ha narrado no pues no viene

Voz 0057 29:35 bueno pues no viene dando buenos vinos nombre dice

Voz 5 29:41 dice que que llamaremos Alex de Pozuelo

Voz 0057 29:45 Alex vale vale pues entonces

Voz 5 29:47 les decía que no te digo

Voz 0057 29:51 lo llamaremos si eh aunque se llame igual dice

Voz 13 29:54 dice que tengo dice

Voz 0057 29:57 tengo la camisa negra dice tengo la camisa no

Voz 5 30:01 dice tengo la teoría que Berto que es un presentador del programa de comedia no es usted no lo no usted está ahora en esto no dice que se inventa las preguntas pero que hace que las le y esto es mucho suponer no porque estoy aunque ya está suponiendo que sabe leer no luego luego o tu

Voz 0057 30:25 sí

Voz 14 30:27 les Pen que de investigador

Voz 1 30:30 pero luego no se dice esto ha llevado a pensar que los papelitos de la urna por devolver aquí podrían estar en blanco para más improvisación a mira es decir a mira mira

Voz 0057 30:49 no no no no lo digo yo lo he hecho me lo me lo te tira

Voz 5 30:52 ahora ahora semana ideada por usted

Voz 0057 30:56 hombre si no porque está cansado usted esa cansado

Voz 5 30:59 ya me he cansado de empezar ya ya

Voz 0057 31:01 era lo que no puede ser es que me me corre una sección no vaya a ser alcalde no pues no haber tenido esta mañana no no no déjeme acabar porque este hombre pues hasta unos segundos de su vida desde Pozuelo que perfecto yo vivo al lado me extraña que no lo haya visto algún día hayan talara un árbol para hacer ese papel ha exprimido un calamar para pintar esos

Voz 5 31:22 pues tienes exprimir nunca la mano me gusta eh oye dice nada pues entonces no podían estar en blanco para ir más improvisación es decir improvisar la pregunta inventaron el nombre de que del que la escribe e improvisar la respuesta el inglés sería una Double improvise ha hecho no saben inglés

Voz 12 31:45 el tío tonto este de Pozuelo e el tío

Voz 5 31:49 Diogo ocioso ocioso porque esto es que haya sido capaz de enviar la pregunta también lo acaba dice podríais hacerlo la respuesta es no no no

Voz 1 31:59 no pito de cara

Voz 0057 32:05 aquella marea fuego a pito de cara se dice a partir de qué cantidad de porno almacenada en el móvil se considera delito y te puede confiscar el teléfono la Guardia Civil es para un amigo que cuanto porno aquí es para consumo propio

Voz 12 32:20 sí sí ya te miran de otra manera pues pero no

Voz 5 32:23 se almacena no está todo online

Voz 12 32:26 un amigo también me ha comentado mira quién lleva en el móvil en el lugar de fotos de la Familia ahí no es mamá

Voz 5 32:35 Flaquer no llevas eso no yo que sea archivos colgados yo yo creo que hay gente que

Voz 0057 32:40 lleva en el móvil pues porque no sabe en qué momento el día van

Voz 5 32:43 necesitas masturbarse

Voz 0057 32:45 me cobertura algo imagínate que no tiene cobertura ahí la tiene a toda claro la verdad es que te dice es que esto es inminente

Voz 14 32:55 ahí está el peligro inminente no imiten Mel Downer ya entonces tiene que ir rápido tiene que tener

Voz 0057 33:01 qué persona una mano más ansiosa no claro no hay gente así más cauta a la vez no claro es una combinación de ser común puto animal contener una mente muy analítica pero todo muy previstas sí sí sí me parece maravillosa puedo hacer ahora que hablamos de porno puedo recomendar algo audiovisual es que al conocéis Álvaro Carmona Carmona es un es cómico ha sido es artista conceptual también fue guionista de muy guapo tal suena más Andreu es muy guapo no de hecho es el a el autor del de del éxito de Berto donde Border Boys cómo se llamaba me lo tiro me lo tiro si esta canción pero bueno pues que ha hecho una una serie es muy pequeñita de diez minutos cada episodio que sea más gente hablando no yo les recomiendo que es muy chula y hay un capítulo que sale Ramón Barea ir a lo que me perdonen pero no me acuerdo siempre Isar hay recordando todo y que es habla de porno que es divertidísimo clásico recomiendo a vale vale vale vale

Voz 12 34:09 que no puedo ahora mirarlo porque usted imita el programa pero ya lo tiene u no se me olvida pues no todo tiene que acabar con esa risa luego

Voz 0057 34:18 pues sí pero luego siempre me lo puedes apuntar

Voz 12 34:21 no gente hablando gente hablando vale

Voz 5 34:23 muchas gracias seguimos adelante nadie estamos en la recta final lo mejor no

Voz 1 34:35 hoy por lo que sea no se lo está pasando bien no final intento hacer todo no

Voz 0057 34:46 intento me habla coloca la cara para que mire no eso no me lo hagas eso espero que el tío que te habla acerca esa gente que te coge las manos si también hay sí

Voz 13 34:54 sí sé que te cogen de o oye

Voz 5 34:57 no que que me me gustaría bueno he dicho lo de recta final para ubicar no supo con el espacio tiempo a lo mejor estamos en el principio no me he enterado a lo mejor todo lo que ha pasado hasta ahora sólo estaba en mi cabeza no

Voz 12 35:08 no

Voz 5 35:08 pero sí que es como entonces intentar no pisar ningún ser humano porque me gustaría saludar que lo he visto como al presidente de nadie sabe nada hombre sí claro está ahí mi Azón ballet sabéis qué esta este programa Si fuera pues un un órgano sexual se serial Lander Etxeberria el clítoris fuera una entidad administrativa hacia los pelos no sería la Mata de pelos si fuera una vez administrativa del sería tendría una jerarquía y entonces esto no exista

Voz 1 35:45 sería un CEO sería el CEO ahora le llaman CO

Voz 5 35:49 no sé qué es bueno esto sería con excede más que nada también

Voz 12 35:53 a las bravas brava mira te podía levantar por favor

Voz 5 35:57 porque yo quiero que sepan que este señor que se encarga de ordenar todas las tonterías que llegamos a veces lleva seis años así lo cuelga en Internet atiende las redes Éste es el tío que más sabe de nadie y aún así se levanta cada mañana iba a trabajar se llama cómo estás gratis no gratis no no no no no seas tan gracioso aquí lo graciosos la relación somos notó gestiona es la gracia

Voz 0057 36:24 de ACS vamos poco marcada hago super a gusto lo hago cada sábado irme lo escucha todo tampoco mientas no soy

Voz 5 36:34 no sé pero también perdón pero oye tú los escuchas cuando te lo mandan porque este programa se graba

Voz 8 36:40 no los escucho los los trofeo duro escribo y luego luego todo cosa que nosotros

Voz 5 36:48 ya osea todo ese proceso y luego lo sigues escuchando

Voz 1 36:53 qué

Voz 6 36:56 el pío

Voz 1 36:59 eh tío claro si es

Voz 4 37:05 Berto es un optimista porque se ha girado para mojarse con la con la esperanza de que no se oyera que eso es como tirar la quilla de un bar como sabes aunque temo que es en Gaza se va a vivir igual bueno estaba comía por favor no le quitemos magia estemos

Voz 12 37:29 punto

Voz 5 37:30 ya ves como si el programa no no me resulta un momento de descubrimiento de la alma el presidente

Voz 13 37:36 gente que que que

Voz 14 37:40 juego funciones tienes esto eh

Voz 1 37:45 no aplacar abiertos y escondido detrás de de un decorado de madera llevo

Voz 0057 37:52 desde el príncipe programa que lo necesitaba sí sí la voz que tenía antes que sea fea es porque está

Voz 5 37:58 no había había hay producto no está pero bueno bueno bueno entonces de tus facultades ya está en las orejas

Voz 0057 38:06 sí sí sí pero pero sufro bastante

Voz 5 38:10 quiero decirte que yo soy un poco fan de no sé si seguís por redes cuando capturan momentos por sobre todo de los títulos de los programas no bueno es el que decide el cada título sí sí lo es decir

Voz 1 38:19 no todos así como capturar absolutamente todo lo que decís pero es un resumen de vuestras tonterías básicamente pero

Voz 5 38:26 eh tú como los vez dos ves un poco perturbados no yo los veo mal lo peor es que no salga peor si te miras la última temporada he perdona las no acabamos la séptima sino una camiseta una camisa de fuerza esto es un poco la previsión de Mia Font que ha escuchado todo es no sé como muy bien desde aquí me podría poner los auriculares piensa también un momento yo para Jansa ya empezó fuera Mazzola ya ya ya bueno pues mira gracias por todo su amante

Voz 1 39:00 bueno sea amante mi amigo o a la persona mía es José María

Voz 5 39:12 claro

Voz 13 39:13 yo yo estuve un tiempo que sí

Voz 5 39:16 la gente una desilusión porque él como están enviando correos todo el día que trabaja pues que lo sepa esas Josemaría todo eso es dice cuando llegara el Terrat vengo a ver a mi puede estar entonces sale hola soy soy mía la gente ya

Voz 0057 39:28 de cada vez les espera un azul más claro claro pues creen que es una chica joven Radio activado desde Twitter pregunta para ver todo el actor

Voz 1 39:37 sí o sí

Voz 0057 39:40 bueno vamos a ver si puede responder yo es que te lo haga

Voz 1 39:43 pero es que te halaga yo vengo aquí hacemos el espacios serios

Voz 5 39:45 perpetración ser interpretación eh venga vamos a hacer ser interpretación que está basado en en la interpretación si hay sintonía para esa interpretación esta misma no se van a mi me gusta esas que me gusta trabajar bien a llevar los sonoros sabes pero pues yo me meto en lo de

Voz 17 40:03 no sé

Voz 5 40:06 Artes escénicas

Voz 18 40:09 Fidel y déficit algo como de Radio tres con cinco arte callejero

Voz 1 40:23 tras eh yo no hago todas las disciplinas de posibles de la interpretación o no hoy en Radio Tres interpretada Berto Romero

Voz 5 40:53 con Berto Romero en ser interpretado mira

Voz 0057 40:55 se ha marchado

Voz 1 41:02 esta llegó a la hora llegó a la hora

Voz 0057 41:05 desde como como viendo viendo el lamentable espectáculo ya

Voz 5 41:10 dijo que se que se estima porque era el primer programa de la SER que se emitía dentro

Voz 0057 41:14 de Radio tres cuya es lo habían probado con una prueba

Voz 5 41:16 piloto se llama sede interpretación en Radio tres

Voz 12 41:19 venga vamos dijo el otro esto va a funcionar bueno Radio activado

Voz 0057 41:25 pregunta para Berto actor prometo abeto acto

Voz 12 41:28 bueno ya digo no yo que sé me estoy montando si me hago el tonto

Voz 8 41:36 la gente me quiere eso es que soy mu tonto

Voz 1 41:40 o que soy muy listo

Voz 12 41:43 voy a mi pregunta también para para la movida que hemos hecho ni tú crees que era necesario convocar Alberto

Voz 0057 41:50 con con el esfuerzo que se pide ya

Voz 12 41:54 para mí es un esfuerzo ya la verdad mire le voy a decir la verdad hemos preparado este programa sin mirar el guión no gustaba el concepto menos sabíamos el contenido llega buenas tardes sí conmigo no cuenten a mí sí me quién nominada a un premio dar un papel que sea un reto para mí ahí voy a estar hayan venía a la radio a contestar mierdas algún actor que tenga poco trabajo que lo podamos llamar ahora no sé

Voz 0057 42:19 Robert De Niro sí sí no no no no no yo yo vengan a humillar esta mañana

Voz 12 42:24 ya ya a todos los que conozco son gente muy digna

Voz 0057 42:27 sí

Voz 10 42:29 sí

Voz 0057 42:31 con con unos valores éticos y morales altísimos siempre ya que está usted no corresponde

Voz 5 42:36 ya toda la procesión ya ya de la interpretación pero ya que está usted aquí aprovechando que que que estamos ya que hemos hecho este programa de radio Tres

Voz 12 42:44 está paralizado en lo que hemos hecho no no yo me pregunto si a usted le toca hacer un papel de tonto

Voz 5 42:50 a usted que ya es un poco tonto se lo

Voz 12 42:53 tiene más fácil no hombre claro porque busco de materia que yo ya conozco ya el cambio cuando lo diga me tu papeles un tío muy listo joder es un reto para usted cara sonriente como por ejemplo si te viene interpretaron una buena persona ya pasa sí pero yo no he venido yo no yo no

Voz 0057 43:09 no pero considero actores vas a tener que ir a convivir con buenas personas de un al tiempo ya para intentar copiar les algo

Voz 1 43:15 ya ya ya vale venga

Voz 0057 43:26 así se puede empezar una bronca que acabe con con el dúo este humorístico de mierda

Voz 5 43:32 pues sí porque se pelearon pues un día uno suelto se todo no va mal se va mal una pregunta

Voz 0057 43:38 Isabel desde Zaragoza qué preferirías viajar al Polo Norte al desierto y porque

Voz 1 43:43 el mayor desierto supo decir si tú muy rápido al desierto bueno pues yo más de calor

Voz 5 43:52 es que si hay que morir de calor es que a mí me gustan

Voz 0057 43:55 no tener que pisar ningún sitio ni otro suele ocurrir con los sitios moderados que hay en temperatura para que me tengo que ir yo también es cierto va

Voz 5 44:03 mira no es una pregunta desde San Francisco California Cartes Ortiz sí bueno es un pero como inglés

Voz 0057 44:11 claro

Voz 5 44:13 yo ya mismo he dicho no digas cortes Descartes muy bien y quería decirlo bien bares

Voz 1 44:19 pero no lo vais a entender

Voz 5 44:23 dice que acababa ya lo de la pronunciación no pues

Voz 0057 44:26 desarrollar un poquito más no puedo todavía darle con una toalla mojada puedo eh

Voz 5 44:32 todavía salir agua caras fisco fresco fresco calzón tuvo el inglés lo que tienes que hablarlo muy rápido y la pasar por la palabra muy rápido y fresco caras que fue

Voz 0057 44:51 no saben si sabemos

Voz 5 44:52 mucho inglés o que no sabes hablar bien a llamarme vale venga dice cuál de los países de Europa es el más hippie porque él está imbuido por el espíritu hippy que también te digo es una cosa ya de Márquez el Vaticano

Voz 0057 45:12 bueno es que de repente pensaba en la Guardia Suiza muy muy me he imaginado la Guardia Suiza en busto no me desencadenan de las lanzas no sé si también tiene que

Voz 5 45:26 esto no estaban en San Francisco pero bueno si tú te lo crees imaginar ahí Francisco coño gusto que estaba en Nueva York pero yo en la que se sí pero hay uno hay uno que sabe de la queremos báculo

Voz 0057 45:38 pero no he dicho Robben ahora que lo he dicho yo Bugs Talk porque estuviera San Francisco por el movimiento como referentes de los hippies pero podría haber dicho Ibiza perdona y tú también has dicho Ibiza no está en San Francisco

Voz 4 45:52 porque hace ver que tu geografía la llevas así

Voz 0057 45:54 se le ha pillado atajó jodido bien lo que mejor es esa actitud tuya de ir a buscarme faltas ya un rato no cuando apenas de

Voz 5 46:05 de dónde lo habréis sacado oye no que te quiero decir una cosa yo en fresco que ha señalado que yo están Frisk

Voz 0057 46:13 que alguien a tocarme ya ponerse

Voz 5 46:16 qué te digo una cosa que está en San Francisco y tú no por lo tanto tengo mucha credibilidad ahora para decir esto que voy a decir no se oye lo que hablas como sabes no está has está

Voz 1 46:25 no pero no lo sabías porque

Voz 5 46:28 no sé casi todo hostiase se me olvida lo que quería decir en San Francisco Guerra bien me da que iba a decir que has estado en San Francisco

Voz 0057 46:35 eso es lo importante y luego la anécdota era

Voz 5 46:39 ostras siempre olvidado tío no tiene un pelo y la nariz hombre porque me miras de cerca pinzas es eh

Voz 1 46:48 quizá me lo has quitado sí

Voz 0057 46:55 hostia muchas gracias porque claro

Voz 1 46:57 deseo

Voz 6 47:01 gracias

Voz 4 47:06 mira estoy convencido Berto es la primera vez que se ha hecho se se en la historia de la RAE la primera vez que se ha hecho no se ha visto obligado a Gabilondo

Voz 5 47:17 poca

Voz 4 47:19 data el otro día perdona Iñaki tienes un pelo quita pero no por la tradición quítame pelo

Voz 13 47:29 no veo Luis del Val que colaboraba con él en los años noventa defiende te voy a qué tal el pequeña luego

Voz 5 47:35 esto no ha pasado ahora parece ser que alguien ha decidido que es el final de la recta final no lo sé no lo sé quedan tres minutos que puede ser la recta final vale vale oye lo de San Francisco eh sí me acuerdo la semana que viene

Voz 12 47:48 digo

Voz 5 47:49 vale igual queréis venir lo vais a volver la semana

Voz 0057 47:52 qué bien eh eh

Voz 5 47:57 bueno bueno total manera a venir la semana que viene pues no lo sé a ver cómo está

Voz 0057 48:02 ah vale

Voz 5 48:04 la llegada a atusar oye que lo que contado es verdad de jabalís en serio e hombre con la tontería no

Voz 0057 48:10 eso es verdad pero sí pero no era el motivo por el que llega tarde y es como si yo digo he llegado tarde el cambio climático cada vez está empeora las dos cosas son verdad pero no influye otra

Voz 5 48:22 en una cosa sí que hace esas como recogí

Voz 0057 48:25 no no yo estoy recogiendo yo en cuanto acabe el programa esto está queda limpito igual entrar a quién le toque ahora le toca ahora

Voz 5 48:33 en pues te toca a ti otra vez no

Voz 12 48:35 no no ya ya ya ahora viene lo hacía

Voz 5 48:38 informativa es verdad claro que las costillas de radios son como los váteres dejarlos como te gustaría haberlos encontrado a pensaba que era siempre es tan caliente y un poco sucios

Voz 1 48:48 no

Voz 5 48:50 te parece que para terminar diéramos las gracias a las personas que han acudido al estudio que están en el suelo estar en el suelo animales racionales yo eso

Voz 0057 49:01 pongo que ahora a algunos de los que están sentados dirán se levantarán indiano no puedo soportar como ser humano que haya una persona en el suelo yo no así que voy a intercambiar Mi sitio con esa persona porqué porque bueno eso va a ocurrir

Voz 5 49:17 mucho crees tú la condición humana pero

Voz 0057 49:19 no te Peña haciendo haciendo que no la hay con cara de nada nada oye vaya usted ya te basará cuando te das cuenta cómo es el mundo entero

Voz 12 49:27 por ciento te tocó la lotería el el otro día

Voz 1 49:34 el otro día de la lotería de que no lo miró todavía no es que me están diciendo que igual llevamos tres semanas o más trabajando oye que lo hacemos con gusto pero siendo multimillonarios hostias que el fin de año me hizo como un receta te guardase el décimo elegiste no no no

Voz 0057 50:06 la semana que viene te digo si me ha tocado no hacemos bien si ves que no vengo es que me ha tocado

Voz 12 50:12 hostia claro vale vale vale muy bien no no es eso eh no hagas como que yo llega tarde y tú quieres sale a devolver Melón