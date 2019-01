¿Debe permitirse la educación en casa?

Voz 0827

00:00

sería legal educar a un hijo en casa al margen del sistema público de enseñanza bueno el Tribunal de Estrasburgo acaba de dictar una sentencia que avala a Alemania en su disputa con unos padres a los que retiró parte de la autoridad parental para escolarizar a los hijos que estaba siendo educados de esta manera en su propio hogar en realidad el Tribunal no dice es que la escolarización tradicional sea la obligatoria lo que sostiene es que el Estado tiene poder para imponerla así que la cuestión queda donde estaba en algunos países como Alemania la educación en casa seguirá siendo ilegal en otros como en el Reino Unido legal en España pues alegal Ny en Pinto ni en Valdemoro bueno quiénes la defienden esgrimen la libertad de los padres esgrimen el bienestar de sus hijos y la calidad de la educación que en el hogar puede personalizar al máximo quiénes defienden la escolarización tradicional ponen en valor la socialización de los pequeños la homologación de los conocimientos adquiridos como factor de igualdad social la responsabilidad del Estado y su eficacia además porque la educación obligatoria hay pública han sido factores determinantes para el desarrollo personal y social de los pueblos de momento los primeros son minoría mientras la tendencia general suele ser la contraria es decir ampliar la escolarización pública casi casi hasta la del nacimiento pero me temo que este debate no ha hecho más que empezar