"Los primeros garantes de los hijos son los padres"

Voz 0313 00:03 Dani es profesora de Derecho Civil en la Universidad del País Vasco doctorada en educación en casa así que sabe perfectamente de lo que hablan ese tema que ha planteado Isaías en la en la polémica Badal en se que vea los problemas complejos no sólo pueden reclamar respuestas sencillas o muy básicas pero en este asunto en concreto tenemos sobre la mesa más poroso más contras o depende

Voz 2 00:25 para permitir legalmente que se pueda educar a los su hija sin acudir al sistema reglado a mí me parece una cuestión de democracia básicamente esto es una cuestión de conocer del conocimiento de hechos como ha ocurrido con muchos estos colectivos que han pasado por este camino por ejemplo la cuestión de el derecho a los homosexuales a contraer matrimonio es una cuestión de permitir o proporcionar los medios para quien considere que sea la forma más adecuada desde la máxima responsabilidad asunción que esa responsabilidad de fuera del sistema reglado que lo pueden hacer

Voz 0313 01:15 aclarando que el que lo que sí es obligatorio oí fundamental y la ley lo ampara es la escolarización de Ulinho una niña otra cosas como se

Voz 2 01:22 no la educación por lo que él la la Constitución artículo veintisiete Se la escolarización ID hechos que la sentencia de Tribunal Constitucional español de diciembre de dos mil diez decía que en este momento la ley orgánica que desarrolla la Constitución establece un sistema de escolarización obligatorio pero eso es la ley orgánica de desarrollo de la Constitución no la Constitución en sí de hecho tú a acostumbrados dice que si se permitiera desde la propia ley de educación esta opción Luck la no habría ningún problema con la parte constitucional no existía ninguna modificación consideran que ningún tipo porque es lo que es obligatoria en educación eh y esa educación puede tomar distintos caminos puede tomar distintas trayectorias puede ser escolarizada en un centro público escolarizado en un centro privado o lo que se denomina el sistema doméstico o indicaciones

Voz 0257 02:23 si no profesor ahora mismo en Estados Unidos hay nada menos que dos millones de niños escolarizados en su casa y la mayoría de raza blanca lo que decir que no es un criterio de de pobreza en España hemos acabamos de descubrir que nuestros principales líderes políticos también han rematado su educación en casa no con más másteres si hipótesis muy sospechosas

Voz 0257 02:47 sí sí esta vía liberalizadora permítame que lo que usted propugna sin no va contra la integración social es decir la escuela es el mejor o el quizá el único mecanismo de integración social que sea ideado hasta hasta la fecha

Voz 2 03:00 bueno las Juanan él lo que pasa es que en la escuela puede asegurarse de que sabe que esos menores existen el dónde están y en qué condiciones están es un sistema de prueba no es un sistema que conduce a esa socialización sino que sirve para probar la socialización porque la socialización puede existir perfectamente fuera noir hay hay menores que se socializan perfectamente niños y niñas que van a hacer las las las las gestiones con sus padres tiene una familia extensa hablan con adultos de distintas clases tienen tutores tiene personas a las que pueden acceder para para su formación lo que la escuela lo que puede decir es que bueno nosotros podemos probar que estos menores están Soccer educados pero bueno no es el fondo sino la forma

Voz 0257 03:53 profesora estamos hablando de obligaciones pero en el fondo estamos hablando del derecho que tienen los pequeños a ser educados no claro de ese derecho son titulares menores de edad quién tiene que garantizar ese derecho porque claro qué pasa con unos padres no se analfabetos por ejemplo que decidan yo quiero educar a mi hijo en casa

Voz 2 04:15 los dos cosas bien a que no se me pierdan en primer lugar el quién tiene que garantizar los primeros antes los primeros encargados y responsables de la formación integral de sus hijos son los padres tanto lo establece la constitución como el Código Civil El Estado sí que tienen interés en supervisar que existe que efectivamente se está proporcionando esa educación adecuada lo que ocurre es que cuando el Estado desconfía de la capacidad de los padres para serlo sexo droga así mismo y se colocan ese lugar a bebés de la desconfianza teme que los padres no a la altura de poder proporcionar esa formación y me dice Si acaso no son capaces el yo me Tarragona está esta facultad pero era para el Estado le bastaría comprobar si son estamos hablando de dos mil cuatro mil Si comer familias tampoco sería tan problemático para el Estado entonces establecer algún mecanismo por el cual Silveira al irregularidad como ocurre en todo osea cuando establece por ejemplo un sistema de pago de impuestos por supuesto que se va a producir el fraude no es cierto y no él yo el fraude no viene a a deslegitimar todo el sistema simplemente corrobora que el sistema funciona esto siempre había dicho al principio creo que has dicho tú a ella misma partido que ha sido un hecho crucial muy muy buena hablabas de una minoría en cualquier caso una minoría

Voz 0257 05:55 pero no es no es eso pero sí se convirtiera en mayoría quiero decir si en vez de dos mil cuatro mil familias fuera ocho millones de familias que es sistemas ya bueno pero

Voz 2 06:04 va a ser eso porque porque no es el el es como decir qué ocurriría si todas las personas El Mundo se volvieran homosexuales cómo se produciría la humanidad no se va a producir es una ficción que nace el abad si todas las personas todas las familias dieran la espalda al sistema escolar es que de

Voz 0257 06:33 es decir hay un fracaso del sistema escolar y por eso hay un número creciente de familias que educar a sus hijos en casa pero

Voz 0313 06:39 creciente estamos hablando de dos mil dos mil quinientas eh tampoco

Voz 2 06:43 el tema está está fracasando está fracasando frente a algunas personas no está fracasando frente al al total de la población pero sí que no es capaz de dar respuesta a todas las cuestiones que se plantean en este tema que consideran que no es el mejor lugar

Voz 0313 07:06 muy bien Magdalena encantado escucharlos todos minutos en La Ventana hemos aprendido mucho de verdad muchísimas gracias por asomarse aquí