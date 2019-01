Subió los 14000 'ochomiles' con su bebé de 3700 kilos

Voz 2 00:00 pues nada plenamente

Voz 0827 00:07 usted me habla

Voz 2 00:09 muy mal

Voz 1 00:11 el mangas largas a buenas horas mangas largas pero está bien ya

Voz 3 00:14 que ya pasa horas que yo creo que sí

Voz 1 00:17 corta yo creo que cortas pero que empañan y comentó que esquí quítate

Voz 4 00:24 la defensa del acusado pidió la libre absolución

Voz 3 00:27 por trastorno mental transitorio

Voz 5 00:29 que las obras están poniendo en peligro la seguridad de sus hijos por ejemplo a la hora de entrar y salir del colegio cuando circulan camiones de gran tonelaje además un abuela sobrevuela un abuela sobrevuela constantemente el patio de juegos y la marquesina de la puerta principal

Voz 6 00:42 son las dos y veintiocho minutos son las dos y veintiocho minutos las ocho y veintiocho minutos en medio de la tarde

Voz 7 00:50 querían que la tengan grande que la tenga en grande ir

Voz 8 01:00 rápido hay que emitir esta cinta esta grabar esto sin más dilación las cuatro de la madrugada las cinco en Canarias

Voz 9 01:08 con espías de unidad de vigilancia

Voz 0827 01:16 a Isaías que estrenamos año iba extrememos saña estrenamos informe el quinientos setenta y dos es la primera unidad de vigilancia efectivamente de dos mil diecinueve el año pasado acabamos muy sorprendidos por esas plantaciones que están proliferando al parecer en Italia que no sabemos si son la causa o la consecuencia de tener líderes políticos como Salvini plantación desde

Voz 10 01:36 por la lluvia de cenizas ha echado a perder sus coles acelgas apio zanahorias espinacas o porros o porros

Voz 0827 01:44 bueno me sorprende mucho un amable oyente nos recordó que en catalán si un porro pues también es un puerro así que dejamos constancia refería esto no seguramente fuertemente yo creo que se refería eso no Joan de todas maneras no se quejó de la vigilancia dado que la crónica lo estaba haciendo en castellano y además Iván oye es seguidor de esta unidad buena seguidor hasta el punto de que esta semana nos envía una autor denuncie por referirse al líder derechista polaco Kaczynski como Kapuscinski

Voz 10 02:15 qué hacías Albini ayer en Polonia pues principalmente coordinar con el derechista Kapuscinski con el derechista Kapuscinski del partido derecho y libertad una estrategia ante las elecciones europeas nos dice Yoani

Voz 0827 02:27 sí la creemos de verdad que el error es fruto del cansancio porque él tiene muy claro como no primero que el segundo está muerto y que no puede haber perfiles además más opuestos entre estas dos personas bueno uno una persona y el otro un personaje

Voz 11 02:42 ha dado ve duda una ciudad

Voz 0827 02:48 en tu en ABC cerramos por cansancio unas veces con lo complicado y otras veces con lo evidente y por eso en este primer informe del año diecinueve debemos recordar que el dos mil diecinueve es un año y no es un siglo no lo recuerda José María Riol después de escuchar esto a Gregory yo creo que termina

Voz 0882 03:06 a una de las grandes noticias ha sido una de las grandes noticias ha sido Tineo va ser pues esas nuevas imágenes que un Havel un tres Havel ya afortunadamente reparado va a seguir enviando a la Tierra

Voz 0827 03:18 esa será en futuro una de las grandes noticias del siglo XIX en pasado lo de Vox está haciendo mucho daño buenos no siempre afinamos con los y los esta misma semana por ejemplo hablando de la lucha por la igualdad Pepa Bueno recordaba que es una historia de siglos y es verdad que lo es y quizás más de los que dijo Pepa Bueno lo captó Diego de orador hablaba Pepa de la ley de violencia de género que precisamente Vox quería pedía suprimir en su primer órdago

Voz 12 03:47 si la factura correrá a cargo de las mujeres a las que ha costado veintiún siglos veintiún siglos disponer de una ley de violencia de género

Voz 0827 03:56 veintiún siglos para disponer de esta ley de violencia de género buena evidentemente nuestro calendario comienza con el nacimiento de Cristo pero no la historia así que si consideramos desde el origen de la discriminación tendríamos que contar algún siglo más en todo caso la historia de la lucha por la igualdad aunque aún no se ha culminado es una historia de éxitos en las últimas décadas hemos visto por ejemplo cómo los tribunales españoles sean feminización de las mujeres ya son mayoría en los tribunales aunque atención nos dicen nuestros vigilantes José García pendido y Enrique López parece que no todas las juezas españolas son mujeres por lo menos se deduce de lo que dijo Carlota Alonso qué es la número uno de la promoción última de la Escuela Judicial

Voz 13 04:40 sí de hecho hay un dato muy relevante y es que más de la mitad de las mujeres más de la mitad de las mujeres que formamos que que formamos parte de la carrera judicial

Voz 14 04:51 somos mujeres más de la mitad de las mujeres que forman parte de la carrera judicial rara son mujeres una frase rara porque habría que preguntarse

Voz 0827 04:59 y la otra mitad bueno pues habría que investigarlo como habrá que investigar también esta fiesta que esta mañana contaba en Hoy por hoy Benjamín el ex jugador del Valladolid del Betis en la época de Lopera en la que se presentó precisamente de improviso el ex presidente del club Lopera allí en aquella fiesta analizaba Benjamín en su casa se encontró con algo muy peculiar porque en el chalé resulta que había chicas ya había personas escuchar esta mañana Pepe Rubio

Voz 12 05:34 me presento yo he bebido y afinó subió por arriba o la música las chicas y las personas las chicas y las personas estamos comentando

Voz 0827 05:48 al al que se da cuenta lo dice por lo bajini pero él no se da cuenta no corrigió las chicas y las personas que eran las chicas pues bueno en fin no sé lo que ha pasado y Francine eh pero en julio todavía mayor sea metido esta mañana la candidata del PT a la presidencia de Cantabria Matías Vallés terciar ganas de hablar de ello la ex atleta Ruth Beitia que al hablar de políticas contra la violencia de género se ha metido en tal berenjenal que acaba de diciendo que los animales son seres humanos

Voz 15 06:18 creo que que se debe de de tratar

Voz 16 06:20 por un igual no a un animal cierta maltratar Petete que tratar a una mujer a un nombre porque todos al final somos seres humanos porque todos al final todos los seres humanos ahí

Voz 0827 06:31 dos me lo nadas una el tratamiento igual para hombres mujeres y animales en segundo lugar la consideración de seres humanos es verdad es verdad que Ruth Beitia ha pedido perdón a través de Twitter dice que ha tenido un mal momento y que como va a pensar ella esas cosas lo que pasa es que claro es que lo ha dicho así da la sensación de que algún programa de Barrio Sésamo se perdió los animales no son seres humanos como su propio nombre indica igual que un canguro aunque al de mucho pues no es un exaltados bueno un debate que nos ha dejado en el aire esta mañana un debate muy interesante Francino un debate sobre

Voz 3 07:08 si tenemos algo alguna palabra en español alternativa para nombrarlas News entonces se lo ha planteado Pepa Bueno voy a Teodoro León ya Jesús Maraña

Voz 1727 07:18 por cierto me propongo Isaías Lafuente una pregunta para su unidad de vigilancia porque seguimos llamando las Fake News en español tenemos la palabra papal no mucha ileso el diccionario de la RAE noticia falsa idea atinada de un suceso esparcida entren vulgo

Voz 3 07:38 os gusta Jabois te gusta me gusta más además el que publica Papa rusas tenemos que buscar la palabra de ponerle nombre a ese periodista que publicó una mentir a sabiendas no

Voz 17 07:47 profesor de Periodismo bueno te diré que que aunque Papa Arruche es una palabra preciosa absolutamente preciosa yo a mi me gusta más me parece más acertada más teme cierta bulo que significa en el diccionario de la Real Academia noticia falsa propagada con algún fin no y es lo que yo creo que realmente representan las condiciones

Voz 18 08:05 yo quiero poner el acento en en lo siguiente en la responsabilidad del periodismo de la ciudadanía iba a empezar por poner en entredicho la propia denominación pero no la de papás mucho sino la original la de News la de noticias falsas siempre he considerado que eso debería ser un oxímoron debería ser una contradicción en sí mismo si es noticia no puede ser falsa

Voz 0827 08:27 bueno pues es un debate muy interesante podremos dar marcha atrás y nombrar en español este fenómeno buena par mucha efectivamente esa esa noticia falsa destinada desatinado de un suceso y esparcida entre el vulgo así lo define desde hace más de un siglo la Real Academia que viene de paro que hace referencia a los pese a la persona simple e ignorante es decir la la paz serían eso sería algo que es secuela pues porque el que no es oye es un ignorante ni más ni menos no es fácil engañar lleva en el diccionario desde mil ochocientos treinta y dos osea que desde luego tiene vigencia desde hace mucho tiempo me gusta más bulo bulo efectivamente que sí que se utiliza más que lucha desde luego para definir este tipo de noticias llegó un poquito más tarde en mil novecientos treinta y seis sería una noticia falsa pero propagada con algún fin es decir ya se ve un poco la intención la intención de colarse la incluso a gente que no sea ignorante sencillamente porque se fabrica muy bien la noticia estamos de acuerdo con maraña en que efectivamente Cycling news sería no solamente porque venga del inglés sino porque una noticia Si de verdad es noticia no puede ser falsa si es falsa sencillamente buenas noticias bueno la verdad es que vivimos en un mundo raro cada tarde lo comprobamos aquí al abrir la ventana Un mundo raro y un mundo cambiante por ejemplo hemos faltado en la unidad una semana y resulta que Japón ha debido de conquistar china Si es verdad esto que dijimos que escuchó un vigilante llamado Nacho

Voz 20 09:53 pues sí es como Vero Boquete anunció esta mañana en Twitter que deja el fútbol chino acaba en sus propias palabras aventura más límite de su carrera tras casi un año en tierras niponas sino en tierras niponas la media punta gallega regresa a Estados Unidos su nuevo club será Utah Royale

Voz 0827 10:09 pues sí deja China no deja a tierras niponas porque nipón no es oriental en general sino que se refiere concretamente al natural o algo perteneciente o relativo a Japón Ball Hinault a China pero no es el único cambio destacable detectado en estos días por ejemplo las montañas más altas del mundo las famosas ochomiles en dos mil dieciocho eran catorce y ahora ha debidos a ver alguna convulsión sísmica porque el otro día contaste tú que eran catorce mil

Voz 21 10:35 mira vamos a incorporar Manolo a conversación alguien que de esto de las montañas hay un poquito eh porque está empeñado en ser la persona además Herat

Voz 12 10:42 en subir los catorce ochomiles del mundo

Voz 0827 10:47 los catorce ochomiles del mundo nos faltan trece mil novecientos muchos en el aire un poco la cosa de las dotado al menos los españoles que lo han conseguido hasta ahora pues han sido siete solamente y habrán acabado los pobres agotados tras la hazaña cansados como cansado parece ya el líder del Partido Popular y eso que casi acaba de llegar lo dijo aquí en la antena de la SER Isabel Bonig a Pepa Bueno lo escucharon Alejandro Burgos Pedro Jiménez Concostrina

Voz 22 11:13 Javier Maroto el vicesecretario hora de organizaciones vino mucho por la Comunidad Valenciana y hubo una entente tanto con Pablo cansado con Pablo cansado como Andrea Levy total y absoluto todo

Voz 0827 11:23 Pablo cansado le falta Faemino o Francino repostería mandar también llamar resulta que os líder de un partido que ya descaradamente le llaman partido populista lo escuchó Mario Suárez

Voz 17 11:33 abrió una caja de Pandora no que es la tentación de blanquear la realidad a través del lenguaje no que el partido populista que el partido populista que el Partido Popular

Voz 0827 11:42 algo eh bueno corregimos a tiempo hablando de populistas de los de verdad con las Maduro ha tomado de nuevo posesión como presidente de Venezuela y lo ha hecho con un fallo de concordancia lo denuncia este tú mismo Francino fallo de concordancia en la conjugación verbal

Voz 3 12:07 o relámpago Venezuela va a seguir por el camino de la democracia y la paz

Voz 0827 12:12 lleva arreglan le o truena comienza a Maduro la secuencia en presente de repente pasa al presidente indicativo para volver después al subjetivo bueno y además no es la primera vez que incluimos en esta unidad a un personaje tan verborrea ICO tenemos también el famoso milagro de los penes y de los peces seguro que te acuerdas

Voz 23 12:32 bueno aquí multi explicarnos así como Cristo multiplicó los penes los penes perdón los peces

Voz 0827 12:41 los panes ya hemos recogido femeninos también estrafalarios construidos en su afán de usar un lenguaje inclusivo por la vía del constante desdoblamiento

Voz 3 12:50 la historia tan grande

Voz 24 12:53 toda una generación veo sobre el mundo hoy tenemos millones y millones millones y millones a este hombre de Bolívar

Voz 0827 13:04 por millones y millones más tampoco está mal LODE el bolívar en singular cuando hablas de millones de mi Jonas tendrían que ser bolívares sería lo normal después también tenemos digamos sus herederos Jacqueline Faria hace unos años que era la primera jefa del Distrito Capital allí en Venezuela habló en sentido contrario de las atletas hilos a Tele no sé si van a celebrar unos Juegos Nacionales Se escucha un museo y un poquito mal pero yo creo que se entiende

Voz 25 13:34 yo no lo sé que no tiene tiene otros días mujer

Voz 0827 13:49 toma ya no sabe cómo salir de estas atletas y nuestros atletas después dicen estas atletas nuestros atletas ya al final dice bueno nuestros hombres y mujeres que son atletas por cierto sobre plurales esto de ayer mismo

Voz 3 14:05 librito es correcto de las dos más acertar las dos los nuestros afanes

Voz 0827 14:17 colibrí eso colibrí es ambas son válidas decía Susana tiene toda la razón nos dice la RAE que sustantivos adjetivos terminados en ni en este caso o en la tónica admiten generalmente en las dos formas de plural aunque Nos dice la Academia en la lengua culta suelen referirse la primera es decir colibrí es bisturí es carmesí es por ejemplo no por contra hay voces generalmente procedentes de otras lenguas nos dice la Academia o que pertenecen a registros coloquiales que sólo forman el plural en ese por ejemplo Pirulí o champús o menús nunca diríamos San pues no o menú es no

Voz 26 14:53 ya sé que es un

Voz 0827 14:55 una digamos un plural complicado pero bueno en todo caso Susana tenía razón que en ese caso concreto de los colibrí se puede decir colibrí o colillas por cierto sobre otro plural este que te corrigió sobre la marcha Benjamín Prado y que nos envía Paco Barron

Voz 10 15:11 él razón llamase sabe tocar temas interesantes no en este libro que se llama El País de todo lo que cuentas

Voz 27 15:18 cómo o cuándo o cuando sostuvo

Voz 0827 15:21 o es eso o con dos ocasiones discretamente el poeta te hace la correcta bueno lo dejamos ya atrás las Navidades esas fiestas en las que se celebra el nacimiento de un niño con los niños como protagonistas fundamentales cada año además estamos muy pendientes del nacimiento del primer niño o niña que nos trae el nuevo año a España este año especialmente porque hemos ido detectando en las unidades de vigilancia y en los últimos tiempo fenómenos extraños entorno a la natalidad no sé por ejemplo niñas prematuras que al nacer ya tienen XXXIII meses por ejemplo

Voz 21 15:58 Juan Carlos dicen mis hijas tienen mes y medio nacieron con treinta y tres meses nacieron con treinta y tres meses más cinco días

Voz 0827 16:04 es que fue la espera Natura XXXIII meses con cinco días eh bueno el prematuras que ya nacen con treinta y tres meses puede sonar extraño pero oye no si tienen una madre que tenga embarazos de treinta y nueve meses

Voz 29 16:17 buenas tardes la mujer ingresó el domingo pasado en el hospital Virgen de Valme de Sevilla capital estaba embarazada de treinta y nueve meses estaba embarazada de treinta y nueve meses el miércoles se le practicó las cosa

Voz 0827 16:27 ya no es va cuadrando si el embarazo es de treinta y nueve meses con XXXIII meses nace es prematuro e hay casos menos exagerados que en comparación parecen hasta normales no sé un recién nacido de veinte meses por ejemplo

Voz 30 16:38 el recién nacido tiene unos veinte meses el recién nacido tiene unos veinte meses al averiarse el tren se ha quedado sin aire

Voz 3 16:45 accionado y según Renfe un médico de a bordo

Voz 30 16:47 considerado que hacía mucho calor para un niño tan pequeño

Voz 0827 16:50 bueno claros y el recién nacido tiene ya veinte meses pues el tiempo después vuela y claro con recién nacidos así a poco que crezcan Llinás ya a la madurez

Voz 29 17:00 cosa más los padres de un bebé de cuarenta y tres años de un bebé de cuarenta y tres años han sido detenidos después de que lleva

Voz 0827 17:06 a un hijo bebé de cuarenta y tres años y a poco que le toquen las narices al bebé de cuarenta y tres años pues te montan una huelga

Voz 31 17:12 la jornada de huelga infantil en Cantabria Illa

Voz 0827 17:15 jornada de huelga infantil en Cantabria de huelga estudiantil que abrirán en fin oye que con todos estos precedentes que hemos ido recogiendo en la Unidad de Vigilancia no es extraño que la primera recién nacida este año ya pesado lo que ha pesado

Voz 21 17:29 claro esta contracción llegaba Carolina María al mundo con sus tres mil setecientos kilos de esos tres uno setecientos kilos

Voz 3 17:36 setecientos kilos que debe tan gordos pero cuando empezaba a gramos

Voz 32 17:44 perdona los vital de Miguel Servet de Zaragoza sin complicaciones a pisar de los vientos

Voz 0827 17:53 en mil setecientos kilos es una buena corrida en Las Ventas eh yo los seis toros no llega a los tres mil setecientos kilos bueno no me extraña que para evitar embarazos de riesgo como el de un niño o una niña en este caso de tres mil setecientos kilos Torrelavega hace años ya buena decidido por otro método de Concepción que es directamente plantar niños en los parques

Voz 3 18:15 se va a instalar un parque en el que sea pronto un niño que en el que sea afrontar un niño o un perdón

Voz 9 18:22 mejor cara al

Voz 0827 18:28 más de tres mil setecientos kilos de peso de árbol oye no lo sabemos

Voz 33 18:34 no

Voz 0827 18:39 el nuevo año recuperamos tradiciones por ejemplo los envíos que tarde sí tarde no nos manda el equipo de todo por la radio en este caso sobre una palabra un verbo que utilizó Pablo Casado

Voz 3 18:50 pero lo que dice a continuación es algo más raro no me gustan las políticas especiales para ancianos para mujeres para católicos o para personas de no sé qué raza para personas de no sé qué raza

Voz 34 19:08 sí

Voz 3 19:18 no sé qué Rafa luego por si fuera poco acaba casado con una palabra que valdrán Isaías yo por planteamiento político como liberal compartí mental hizo la sociedad

Voz 35 19:36 no yo no con Party Menthal hizo

Voz 9 19:42 el granizo Elvira que es un verbo

Voz 0827 19:47 a lo largo eh bueno el pues compartimentación es un verbo más corto suele ser el que utilizamos en Palencia Pablo Casado eh que sería dividir algo en elementos menores pero ya sabemos que esto de alargar palabras suele ser un clásico ha pasado por ejemplo con esto otro que escucho Alejandro Burgos a Fernando Vallespín

Voz 10 20:06 había roto ya con ese mito que tenemos desde la transición de que existe algo así como un bloque constitucionalista ese bloque constitucionalista no existe osea que ya no hable no

Voz 0827 20:18 Kaká a quien ya no Kaká Anakin ya destacara por ya del verbo cara crear que es un verbo que no existe el verbo es más corto también que sale tan cacareada que es el sonido que hacen gallos y gallinas también en sentido figurado pues lo que decía Vallespín alabar exageradamente algo especialmente lo propio

Voz 3 20:41 vamos acabando terminamos el año hablando mucho de Vox y lo hemos comenzado de la misma manera como ya sabemos que algunas palabras con las convierten en Marca enmarca política por ejemplo como en este caso van despegando se de su esencia pues Ignacio para Ron hoy nos quiere recordar que Vox antes de ser el origen de ideas estrafalarias fue origen también de muchas palabras era mismos Deacon Vox que esos viene a la cabeza probablemente cierto partido político pero la voz latina Vox es el origen de muchas otras palabras si hasta tienen diccionario llamado Vox esto nos contó su responsable Tony Valles

Voz 36 21:18 claro en su día nosotros no pensábamos que más de cincuenta años después pues habría un partido que usaría este nombre

Voz 9 21:28 boxes a raíz de la palabra

Voz 37 21:31 de ella han derivado otras como vocal altavoz portavoz portavoces portavoz no que portavoces no existe la palabra voz femenina en sí misma otro relativismo que tienen su origen en Vox es el verbo Care del que proviene por ejemplo invocar a partir del San formado palabras como vocabulario convocar o abogado galo desde la palabra en latín

Voz 3 21:53 a Vox también han surgido otras que se pueden relacionar con el partido político como podría ser el caso de provocar equivocar o vociferar también está relacionada con el vocablo griego equipos del que surgen epopeya o épico

Voz 38 22:09 os acordáis de Santiago Abascal a caballo prometiendo reconquistar Andalucía la música que utilizaron ese está que está sonando la banda sonora de El Señor de los Anillos la película de fantasía épica por excelencia las posibilidades que nos ofrece Vox son tantas que sería muy triste que nos quedáramos sólo con las que ofrece un partido político

Voz 0827 22:32 pues sí sería muy triste que olvidásemos de dónde vienen las palabras aunque después se conviertan en marca de un partido aquí acaba la Unidad de Vigilancia recordamos nuestra dirección de correo V V arroba Cadena Ser punto com les recordamos que nos envíen el error y la hora concreta a la que se produce no en Cannes a él dijeron por ejemplo pero en todo caso muchísimas gracias por enviarnos los errores y ya saben si en algo equivocado y que casi seguro

Voz 35 22:55 esto es mucho muy equivocado y no volverá a ocurrir