El auge de las mujeres en la comedia

Voz 0313 01:00 no veintitrés minutos para que es a las seis de la tarde las cinco en Canarias acaba de marchar Isaías consolidada vigilancia lingüística a cuestas pero vamos a seguir en La Ventana hablando de las palabras pero enfocando con ellas ahora hacia otro objetivo muy distinto esta mañana ha hecho un ejercicio muy tonto ya lo verán que es preguntar a compañeros y compañeras nombres humoristas y antes me lo preguntaba a mí mismo que me respondo digo de entrada bueno pues un amigo Buenafuente compañeros de Piedrahita

Voz 4 01:26 coronas y luego pues yo qué sé

Voz 0313 01:29 Eugenio Gil típico hoy y algún compañero Isaías también decía town sino no te olvides de de Chiquito de la Calzada Martes y Trece ya alguien les ha dicho oye mujeres no ahí te pones claro que ha habido uno que es veterano voz piensa en Mary Sampere con Rossy de Palma o ese acuerdo hay un barrera o de Eva Hache pero cuesta más que salgan nombres yo no se porque pero fiel la duda ha terminado hay muchas habrá más a las pruebas me remito

Voz 5 02:00 en él no se puede figurar lo que es una mujer lo que tiene que penar hay

Voz 6 02:11 que hay que distinguir exactamente entre optimistas idiotas optimiza

Voz 0277 02:16 estas son los que piensan me voy a ir con el coche al centro te voy a encontrar un sitio para aparcar idiota son los que además de pensarlo van pues yo no sé si

Voz 7 02:26 hay gente que tiene nosotros aquí que levante la mano tímidamente Days

Voz 1439 02:29 cuál no voy a hacer mucho caso porque bueno

Voz 7 02:31 por hace como que me interesa vuestra vida

Voz 8 02:33 estamos celebrando una fiesta particular ni alegre por tanto Coco

Voz 9 02:39 bueno está bien

Voz 10 02:44 que nos ha hecho ponencia aquí aquí sabes la derecha la izquierda que momentos artífice y vamos a reflexionar

Voz 0277 02:50 estoy sana lo el pelo realmente su malentendido conocí a un chico que me dijo que le gustaban las arrastradas

Voz 11 02:57 tacos al endulzar las historias yo soy millennials vale yo me imagino cuando vengan bisnietos en plan abuela abuela al tú cómo conociste a la huelga pues estaba en la discoteca suelta como Abete llegó vuelo y perreando y el niño abuelos por Dios prepárate replica de Tinder

Voz 0419 03:12 yo tenía una fantasía yo soñaba con ser la hija de Superman y súper Guen pero claro creces si te das cuenta de que eso es es imposible porque Superman y super él son primos si tuvieran una niña esa niña violaría pero si iría chocando con todo

Voz 12 03:29 Félix Grande Francisco buenas tardes pero muy buena está esta eras tú tú dirás

Voz 0313 03:34 de Francisco cómo sabrán todos los oyentes de La Ventana hace muy poquitos meses ha estrenado su primer espectáculo en teatro el eje del mal junto a otros dos cómicas que son Esther Gimeno Victoria Martín también conocida como Living postureo por su canal en Youtube como os va por cierto lo de lo de la obra

Voz 0445 03:48 muy bien es al mes es una vez al mes Si llevamos cuatro funciones y entradas agotadas estamos que no no no

Voz 0313 03:53 en el estreno como fue porque el primer día lo primero entonces siempre es especial o eso dicen como fue el el debut

Voz 0445 04:00 es increíble porque empezamos esta caída alguno

Voz 0313 04:02 los alguna anécdota hacía especial no

Voz 0445 04:05 sí pero creo él agentes pero es que no es aplaudieron pues tenemos que bajar el patio de butacas por las escaleras y a gente aplaudiendo ese primer minuto digo están aplaudiendo esa sabemos andar que no estaba o lo hasta que no nos estamos cayendo yo creo las expectativas están nuestros padres y luego Esther Gimeno y su madre está en un sindicato vinieron muchos sindicalistas entonces son gente hacía mucho ruido fue como un baño o te fue muy familiar la verdad no se fue una sensación muy muy de Reino de Rey León aquí estamos yo tiro no

Voz 0313 04:36 plantea eso decides a ser cómica dedicarte a esto

Voz 0445 04:41 pues desde pequeñita pequeñitas pequeñitas no porque era demasiado tímida entonces decías solían retener al espejo pero de adolescente ya empecé a ver la tele fue una afición gays padres lucharon contra ella querían estudia inglés te mandamos a un campamento yo no quiero estar viendo películas y viendo programas veía Caiga quien caiga con Wyoming leía el informal me encantaban los programas de comedia yo entonces no sabía que existía una progresión que era escribir chistes de guionista pero yo pensaba ojalá se me ocurrían las mismas cosas que hago yo mil luego ya cuando empecé la carrera he cuenta que hay una profesión es guionista que que puedes hacer eso yo era muy tímido hasta que me dijeron de o empiezas a actuar de momento no hay trabajo de guión y ahí fue donde dije mira mejor mejor la psicóloga al psicólogo y actuando pues me quito yo este drama este tiene ese tiempo

Voz 0313 05:28 aprendizaje en ese momento de de buscar inspiración y tal ha citado hombre sólo había alguna mujer cómica que de expirase

Voz 0445 05:36 de adolescente de trece catorce años no recordaba fue ya de la carrera cuando empezaba el a comer había empezado para mí comentó ya me viene Silvia Abril me viene Bud se pero entonces realmente mis referentes eran todos masculinos eran todos Cruz y Raya en Nochevieja a Faemino y Cansado es buena Puente cuando empezaba he antes en la Cosa Nostra en Cataluña realmente era nombre hecho

Voz 0313 06:00 bueno pues a a las chicas que hoy tengan la edad que tenía estuvo entonces esto yo creo que ya no los ocurre ni les va a ocurrir no sólo porque ha habido una una eclosión de cómicas de gente que está en los canales con monólogos con público por ahí girando por toda España sino que hay una iniciativa concreta una muy potente que se llama Richard Wright comer y no sé exactamente cómo se pronuncia que es un espacio en el que cualquier mujer que lo desee puede subirse al escenario ya lo que surja existe esto bueno claro existe lo han comprobado Nerea Aróstegui

Voz 13 06:33 faltan unos minutos para dar las nueve de la noche la entrada del bar está llena de gente dos chicos jóvenes se acercan perdona que es lo que hay es la raíz comedy monólogos hechas por mujeres la cola para entrar recorrerla hasta el local de al lado hace frío pero no importa

Voz 14 06:49 a las nueve en punto todo el mundo empieza a entrar al bar se llama un Ovidi decoración de madera moderno Navarra circular se encuentra mi centro la gente se va colocando mirando al escenario que hay a la izquierda los camareros no dan abasto sirviendo cervezas

Voz 15 07:06 de repente se escucha seño

Voz 14 07:11 señal de que ya estamos todos así que prestamos atención a las indicaciones

Voz 16 07:15 la culpa de que el teléfonos móviles

Voz 14 07:19 las actuaciones van a dar comienzo por cierto lo hacen de una forma particular que conocemos muy bien en La Ventana

Voz 16 07:27 cima

Voz 14 07:32 así se da paso a la primera mujer que va a actuar esta noche Sara García o también

Voz 17 07:37 le dice Kooning es la que

Voz 14 07:40 me adora organizadora de este evento y el hilo conductor a lo largo de todas las actuaciones la mujer que irá dando paso a cada cómica mientras cuenta su historia

Voz 18 07:49 Ama Choni unen

Voz 19 07:53 bien está

Voz 14 07:55 ahora tiene veintiocho años ha dejado su trabajo en publicidad para dedicarse de lleno al humor busca el espacio que las mujeres se merecen en la comedia

Voz 15 08:04 la idea surge de crear un espacio donde las mujeres se sientan cómodas para contar sus historias en formato comedia estaba sin ser juzgadas o sin tener que compartir escenario con textos que perpetúan los estereotipos de la mujer o la discrimina por supuesto busca visibilizar la comedia femenina

Voz 14 08:23 pues escenario pasan muchas mujeres con historias muy diferentes algunas clásicas de mi país

Voz 15 08:39 otras más ligadas a la era digital

Voz 14 08:44 lo importante es tener un espacio abierto a todas las mujeres que quieran dedicarse al humor

Voz 20 08:49 hay

Voz 14 08:52 hay quien lleva más de ocho años dedicándose a la comedia y quiere participar como Eva Cabezas que celebra la creación de un proyecto como éste

Voz 1439 08:59 por qué me parecía interesante necesario

Voz 21 09:01 incluso educativo hacer comedia en un clima feminista entonces después de tantos años tratando de generar este tipo de espacios viviendo que siempre se quedaban una anécdota porque éramos minoría absoluta me maravilla que gracias a la ría las mujeres pierdan el miedo al ojo que no el respeto a la comedia me flipa viva

Voz 14 09:19 la ardía útil vivan las mujeres que hacen comedia además la Wright Comedy es una oportunidad para que nuevos nombres vayan surgiendo vayan conociendo es el caso de Henar Álvarez

Voz 15 09:33 una multa de ciento comunicar

Voz 12 09:45 risas y aplausos la consiguieron en su primera

Voz 14 09:48 yo pienso que actuar ante un público no sólo había planteado antes

Voz 22 09:51 pues en realidad yo soy guionista y nunca me había planteado lo de subir a un escenario pero porque en realidad pensaba que quizá no era algo para mí que en realidad de alguna manera quita me dedicaba a la comedia antes tenía el programa de tramas maestras dando hacemos humor en el programa de buenismo bien también cierro con una sección de humor lo que pasa es que claro no dejas de estar en una mesa acompañada por gente no no estás tú sola con un micrófono y enfrentándose al público

Voz 14 10:15 hasta que llegó la Rayo Comédie vivió que éste era su momento

Voz 22 10:19 cuando de repente sale la radio Comedy Iwo varias personas que se acercaron a decirme que porque ellos no lo intentaba que estaban seguros de que podía hacerlo pues fue como oye pues que no la verdad es que el primer día que me subí allí al escenario sentí

Voz 23 10:35 que efectivamente que sí que podía dedicarme a eso perfectamente

Voz 22 10:39 que me dio mucha alegría que hubiera compañeras animando a otras mujeres a que por lo menos me intenten como

Voz 14 10:45 Pérez son muchas las mujeres que han pasado por este escenario Eva Soriano iba a Redondo Elsa Ruiz Paula cantó Avi Faber y es que la red Comédie es un micrófono abierto para todas las que quieran reír y hacer reír porque las mujeres también son comedia

Voz 12 11:06 Sara García buenas tardes qué tal muy buenas tardes qué tal río Torra yo me da igual a mí también suele medieval ya digo la río porque lo España hizo mucho

Voz 19 11:19 lo puede llamar como quiera que has contado que yo no sabía eso quieras publicista ahí con con un empleo estable con tus cosas y tal y día decide dar el el salto como cómo se te cruza de la cabeza

Voz 24 11:30 pues realmente ya trabajando una agencia de marketing atención e de marketing digital de en una agencia representación de influencia en la parte de marketing digital

Voz 19 11:39 señor presentación de influencer sí sí si no puedo ser más millennials es imposible si decidía hacer la la la

Voz 1439 11:48 porque para tener un espacio donde por fin me atraviese hacer comedia porque sí que me había ocurrido que yo veía muchísima comedia Mi tanda pide más y no me atreví a dar el paso porque en muchas ocasiones no me sentía cómoda ni cómo trataban a las compañeras los textos que a lo mejor escuchaba cuando están en escena

Voz 19 12:02 Mario dije voy a hacer algo pequeño y gratuito con mis amigas eso empezó a crecer de una manera descomunal y claro a mí me llenaba mucho más sorprendió la reacción de bordado un poquito tanta gente tantas mujeres tanta chicas dispuestas a a subir el escenario jodido a compartir algo tan hermoso como la risa que encima desbordado y muchísimo pero muchísimo llevo haciendo número uno en tendencia antes de ayer con la entrevista a la resistencia nada más

Voz 12 12:32 no tendría si además empezasteis en mayo es que parece que habla como de hace cuatro años pero es que así un bombazo desde mayo

Voz 1439 12:40 ha sido absolutamente increíble precisamente eso me me hace tan feliz de hecho es la primera vez que me subí fue la Riot es donde crecido donde he aprendido hacer comedia

Voz 0313 12:50 seas muy gordo ha montado un pollo para un montón de gente porque tú querías atreverse a subir sí

Voz 12 12:55 yo toda la banda el sino otra cosa

Voz 1439 13:02 pero que no estoy bien eh que yo quería hacer una camiseta y unas bragas ya han montado una tienda

Voz 12 13:06 hay que tener cuidado eso es una buena que nos gran ocasión

Voz 0313 13:10 soy escuchado en un momento del del reportaje de Nerea alguien no recuerdo quién en la exactamente que hablaba de jo tenía muchas ganas de hacer comedia feminista y ya sabrás que esta expresión tal cual expresada así echará para atrás a más de uno incluso más de una Ésa será la definición o no exactamente desde que una mujer se escenario es que el que el mero hecho perdona es que lo he escuchado y me me me ha me ha llamado la atención sí claro pues bueno todo yo te lo explico

Voz 1439 13:36 mero hecho de que las mujeres no subamos al escenario ya es un acontecimiento feminista y muchas veces la gente joven

Voz 0313 13:44 alguien dirá Aso ha ocurrido siempre con más menos frecuencia

Voz 1439 13:47 pero espero estemos unidas que exista esa sonoridad que luchemos contra esa idea que se han dado de que tenemos que estar separadas yo he hablado muchas veces con cómicas antes de subirse a la Riot y lo que le decían es tú tienes que ser la cómica tú tienes que ser la única que es lo que se llaman síndrome de la Pitu fina el mero hecho que que ahora ya hemos cogido todas y nos estemos apoyando las unas a las otras y tengamos un espacio común donde estamos nuestra voz y pensamientos que pensábamos que únicamente teníamos nosotras y resulta que tenemos en común tanto entre nosotras como con el público hace que se cree un ambiente feminista la gente se piensa que se va a ir a la Riot y me voy a poner ahí a leer a Simón de voz

Voz 12 14:27 no una musiquita y para nada simplemente con

Voz 1439 14:31 estamos nuestras historias lo que lo que ha dicho el reportaje desde las más banales hasta a lo mejor yo te cuento la última novia que está teniendo mi compañero de piso y bueno no vamos a entrar en esos

Voz 12 14:44 estabais sino porque el preocupante

Voz 0313 14:48 así con humor contar lo que sea bueno es que el humor como siempre

Voz 1439 14:52 te arranca te genera

Voz 0313 14:54 roba una sonrisa y luego a veces te dan puñetazo en el estómago el chiste de la niña que fue al instituto con la camiseta anudada en la tripita ir el primer día ya fui la puta la clase eso que despierta una carcajada eso tiene mucha tela detrás es tiene tiene mucha tela detrás

Voz 12 15:13 yo creo en enseñar las tablas Carlo muy bien si vale que pensaba Riot hombre creado tú tienes tu línea de ropa yo no tengo ni en mi propia más rotas

Voz 1439 15:25 y lo de nada es mágico porque lo que estamos haciendo es que del dolor se hace humor de hecho como bien contaban el reportaje en la red cuanto la historial ha sufrido yo he sufrido mucho por la tuya hice yo en en el estándar a mí me me ahorro el psicólogo mil psicólogas está forrado conmigo desde que estoy haciendo comedia es que cada día voy digo crees que puedo decir esto no sé cómo afrontar esta subida de público o esta crítica que me han hecho demás entonces coges es mágico porque todo el dolor que podido sufrir por salas que no han querido ceder no has el espacio por ser únicamente mujeres compañeros de profesión que han escrito textos poniéndonos de vuelta y media que nos han acusado de gueto de espacio privilegiado cogido todo eso que me ha dolido y hecho un monólogo mensual escenario lo cuento nos reímos todos todo ese dolor que podría estar haciéndome daño se libera que es lo más bonito que he dicho

Voz 0313 16:26 dentro de toda esa ola de de de mierda que es lo más bonito que ha salido por hay que te hayan dicho de esta iniciativa bueno aparte

Voz 1439 16:32 en este reportaje que a casi lloro

Voz 12 16:36 luego pasándose el mp3 no te quiero escuchar este rey ponerme te baja

Voz 1439 16:46 es

Voz 25 16:47 que yo creo que es

Voz 1439 16:49 pero es que no te sabría decir qué es lo más bonito quizá pero te lo dicho

Voz 0313 16:53 muchas cosas bonitas sí

Voz 1439 16:56 recuerdos que que cosas que puedo recordar a lo mejor es a Sari a Sari que vino el otro día lo la entrevista hasta que que digo y tal y a Saric lleva muchísimos años en la comedia a series una mujer negra ayer me llamó y me dijo en todo el tiempo que llevo nunca ha vivido tanto como las oportunidades que me has hecho vivir en estos tres meses y el ambiente que vivió en estos tres meses la aceptación que he tenido y las dos lloramos por teléfono y fue bonito porque me consta llorar lo agradezco que me hagan llorar así es una manera fantástica además

Voz 0313 17:30 de de promocionar y descubrir gente gente digo talento eh

Voz 1439 17:33 sí sí claramente y hay gente que de pronto como Henar dice es la primera vez que me queda es una sinvergüenza está dando buenos estás mintiendo para descubrir su secreto lo PETA me dices que es la primera vez que me subo digo aquí me llegó un día la verdad una vez que vine aquí en la SER que vengo más a la SER que a mi casa ya te lo digo mira si es es que a la gente cuando sale a fumar se coge ella les persiga les dice que vais a hacer de que hablar tenéis va de conversación no te hago el monólogo hacía el monólogo a la gente aquí en la terraza iba viendo que fallaba hasta tener un monólogo de diez dijo se puede ser más competitivas no pero pero en

Voz 0445 18:20 en Río te Eva Soriano por ejemplo otra conmigo ahora tras esta semana en el programa de de María Gómez de la dos de este programa que usted me habla Elsa Ruiz ha debutado esta semana en todo es mentira de Risto que realmente se está rompiendo un techo de cristal estamos las cómicas está entrando los medios de comunicación ni están en canales y realmente creo eso si lo si lo notamos que se está que somos un poco yo creo esta generación pionera de siete NO yo por ejemplo esa sensación de estar rompiendo un cristal

Voz 0313 18:53 sí sin duda Equal Equal diríais que ha sido la la clave del éxito lo que empujó Ice vosotras o que ha habido gente que ha abierto un poquito más la la cabecita de lo que tenía antes o las dos cosas a la vez

Voz 0445 19:05 yo note el ocho de marzo han en mi caso lo espectáculo de prensa o lo propusieron los reproches de de una de nosotras Esther Gimeno a partir del ocho de marzo de notamos Nos están pidiendo

Voz 0313 19:14 bueno es que el ocho de once en el año anterior marcó un antes

Voz 0445 19:17 totalmente entonces yo creo que todos los gremios

Voz 0313 19:20 para para lo mejor para lo peor que bueno que eso no hace otra cosa que aclarar el panorama que a mí no me parece mal saber cada uno eso a mí no me parece más cosa ya es otro debate en el que no entraría o no pero si sigue pies verdad

Voz 0445 19:33 Nos propusiera espectáculo a raíz del ocho de marzo Nos están pidiendo contenido ocho por mujeres comedia hecha por mujeres creo un poco la río responde a esa demanda de se quiere ver diversidad en en el cine en los medios quieren contar ha también ha hecho por mujeres realmente creo no sé un poco no sentía eso trajo eso como Steve Jobs en el garaje haciendo el primer Mac en plancha más creo que estamos haciendo algo por lo menos diferente a lo que se se que no es diferente de sí sí sí

Voz 0313 20:01 en este río te está en el en el móvil de Madrid que comentabas va girar tiene convocatorias en otros lugares de España seguro que hay ahora mismo muchísima gente muchísimas chicas ahora mismas hoy yo quiero ir o haberlo o a participar o quiero enviar a alguien hay convocatorias por algún otro sitio si yo puedo ir de público

Voz 1439 20:20 sí claro siempre podéis venir

Voz 12 20:22 no lo somos a es importante que ven

Voz 1439 20:25 qué hay de público para que así diga expanda pero si esto mola un montón próxima estoy basándose va a venir tanta ilusión de hecho mira te cuentan una encuentro casi rápida cuando hice la primera Riot en Moby Dick porque claro hicieron dos pequeñas y después hay que me escribió un chico me

Voz 19 20:43 oye mandado las entradas por todo esto yo no sé me va hacia A hágame llegar sede en medio está el persona no estaba bien digo

Voz 1439 20:51 y cuando terminó me espero y me dijo me ha encantado Torregoza era distinto ya si tal éxito de otra manera porque ahora

Voz 12 20:58 Diego mio y entonces les gustó tanto que repetían Traian gente entonces ya les

Voz 1439 21:05 no pasan gratis con la condición de que en puerta diga que son los delitos de la Riot y pasan gratis que un mundo donde amigos y demás porque les les encanta

Voz 0313 21:14 es vuelve loco Dime otros lugares donde haya convocatoria

Voz 1439 21:17 al río actualmente este sábado mañana me voy a Barcelona si la primera convocatoria que tenemos fue bueno la primera católica tuvimos fuera de Madrid fue en Bilbao porque trae de Bilbao apostó por la a Riot quiso llevar a la sala que encontrado ha sido en Barcelona voy mañana como dejé el trabajo hace que través de Barcelona es la sala Tinta roja pero es que no quedan entradas y me estoy volviendo loca para intentar meter un invitado y más también

Voz 0313 21:42 yo era haciendo rotación si queda mucha gente en la calle entrando van saliendo o no

Voz 1439 21:46 no no no porque el sol

Voz 12 21:49 a fumar puede Vera podemos pero a veces lo hacemos cuando iba a La Ventana a la gente en la calle abarrotada

Voz 0313 21:55 el público lleno de verdad claro y muy buena disposición y no hay problema

Voz 1439 21:59 hombre bueno yo yo prefiero que se vean han enseñado bien tranquilos y con con Suu bueno el caso que eso que estoy buscando ahora es cuando estoy empezando a buscar salas por España así que se algunas sala está interesada que en tren entre unas cien ciento cincuenta personas

Voz 19 22:14 pero seguro si ya lo verás lo que me lo digan ya lo verás

Voz 0313 22:19 muchísimas gracias a este ratito en La Ventana repetiremos que lo sepas

Voz 1439 22:22 el acuerdo muy bajas

Voz 0313 22:25 sí