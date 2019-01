El plan de Steve Bannon en Europa

Voz 1667 00:00 Junta de fuga Pablo Morán Esteban Ibarra buenos días muy buenos días presidente de Movimiento contra la Intolerancia querido compañero encantado de estar aquí otra vez en Canarias

Voz 1 00:12 la emisora encantado de recibir de nuevo

Voz 1667 00:14 la razón que nunca porque dime la verdad Esteban con la historia que tiene la ultraderecha en Europa su trayectoria que crees que le puede venir a enseñar un americano bueno yo creo

Voz 1 00:27 que primero tenemos un escenario de derecha extrema extrema derecha ultraderecha que es importante que la gente vea los distintos matices que se proyectan claramente en el Parlamento Europeo entonces este señor Steve Ballmer que la gente tiene que saber que venía a banquero venía de Goldman Sachs era una persona que que entra en política tarden en dos mil doce se ubica la derecha alternativa sí es asesor de Donald Trump luego este señor incluso es expulsado por radical por el propio Trump cuando la gente conoce esto dice pero bueno tiene que ser una pieza si es una pieza ir además generó mucha mucho enfado en los consejo judíos en los consejos islámicos porque era profundamente islamófobo es y antisemita con ese episodio de el choque que hay un episodio también muy grave en Charlotte es Bill cuando hay un ataque racista neonazi que acaba con la vida de una persona ahí deja muy mal herido a diecinueve no eso fue en el diecisiete entonces a raíz de eso le echan porque él eh apoya a esa ese acto ese hecho no no apoya al asesinato si apoya el ataque y tal y culpabilizar a los manifestantes entonces ese viene a Europa hice bien Europa proyecto tiene un puesto de unificar a esas tres derechas la derecha extrema a la extrema derecha y a la ultraderecha en un proyecto político que tenga un peso importante que yo lo califico de destrucción de la Unión Europea

Voz 2 02:04 no no va a mejorar la Unión uno

Voz 1 02:07 B va a destruir la Unión Europea me ha llamado la T

Voz 1667 02:10 la imagen de Banon no no es la de un político al uso en traje ni ningún

Voz 3 02:15 Care como como el que él llevaba

Voz 1667 02:19 en las consultoras en las que estaba antes de meterse en política viste como un trabajador de clase media yo diría que hasta

Voz 1 02:26 desaliñado no bueno yo creo que él intenta además conectar con su estética una idea que es había populista que estas cerca de los sectores populares hace un discurso populista no va a ir dar muy fino pero sí va a buscar las contradicciones que tiene la propia europea o los distintos países los Estados democráticos se va a ponerse del lado de los sufrimientos de los trabajadores y a nivel popular que no sean resueltos por el sistema entonces lo va a explotar pero va a explotar de una manera muy perversa e pero sólo han hecho todos los fascismos a lo largo de la historia ha de en fin de el siglo XX no hay Bono coge esto

Voz 2 03:17 no va a levantar una de las clases

Voz 1 03:20 ICADE el fascismo pero si lo que en Estados Unidos se conoce como al rais como la derecha alternativa muy populista con mucho elemento xenófobo aquí lo va a tener muy difícil el porque la realidad europea es muy diversa entonces no es lo mismo Alternativa por Alemania que es uno de los puntos de referencia de Banon que el Frente Nacional francés o que a lo mejor Vox que él también se plantea conectar con Vox o la Liga Norte entonces tiene su singularidad su proceso histórico cada cual pero él lo está buscando para eso lo que ha hecho ha sido crear una oficina en Bruselas tiene ya veintiséis personas trabajando iba a intentar ver cómo articula todo esto de cara a las elecciones europeas donde ver la clave del momento va a ser a los días siguientes de las selecciones europeas vamos a ver qué es lo que es capaz de unir porque claro hay gente muy neonazi los griegos Amanecer Dorado son neonazis pero están en el otro grupo está otro grupo con el hobbit húngaro están en otro grupo con el NPD alemán que es el heredero del partido hitleriano entonces la extrema derecha que está capitaneada por Wilders por Marine Le Pen Poor por todos estos Ése es el núcleo duro de Banon pero bueno quiere pillar la derecha extrema Iker pillar la ultraderecha el cielo grupo neofascista neonazi vamos cuenta

Voz 1667 04:47 cuéntanos lo que sepas Esteban de el movimiento no que es como se llama el gran proyecto de Banon en Europa con esa oficina como sede central en en Bruselas tiene trabajando

Voz 1 04:57 veintí Veintisiete Anson seis pienso se persona así se viene para Europa una vez que le echa Tram Tram bien por radical o mixta tiene su miga eh cosa de su miga entonces el para Bruselas primero abre la oficina con un pequeño grupo inicia los contactos tiene una bandera que es el movimiento movimiento pues lo que quiere es agrupar en una corriente poco definida inicialmente poco definida pues a todos estos partidos especialmente se va a dirigir a eso extrema derecha que es muy potente que tiene bueno pues Marine Le Pen ya hemos visto los resultados ha dejado sin suspiro a a a Francia en las últimas elecciones o el Alternativa por Alemania que ha provocado incluso que Merkel fuera

Voz 2 05:49 va a la dimisión no entonces el empieza

Voz 1 05:52 a contactar con todos estos grupos también a España también Mena España se reúne con Vox con voz

Voz 1667 05:59 ha habido contratos que ha habido contactos

Voz 1 06:01 fotografías e es que esos contactos existe Easy bueno vos tiene que decidir lo decidirá tampoco hay que darse mucha prisa lo decidiera probablemente y después de la selecciones a lo mejor hacen campaña y en la campaña de las europeas pues aterriza a alguno de estos yo creo que en principio ninguno quiere dañarse con la presencia de otros o Schumann claramente en su discurso au sino prefieren mantenerse con cierta distancia pero ya vivimos con los resultados de las elecciones andaluzas como Marine Le Pen Se prestó rápidamente a felicitar a Santiago Abascal

Voz 1667 06:41 ahora vemos y nos cuentas los elementos en común que tienen todos estos movimientos en Europa

Voz 4 06:50 pero antes quiero saludar

Voz 1667 06:51 a Elías López ex editor de Opinión internacional del Washington Post muy buenos días Elías

Voz 5 06:57 muy buenos días gracias por la invitación oye cuéntanos

Voz 1667 06:59 es como llegó Banon a ser el hombre en la sombra de Donald Trump hacia la presidencia de la desde Estados Unidos a la Casa Blanca

Voz 5 07:07 pero sin duda es Baron pues fue el director de un medio llamado prime prime más como un medio digital que ese como buena plataforma a de de para la derecha en donde digamos el coordinó un equipo editorial que con coberturas pues muy favorables hacia las políticas a la derecha y de Iberia Humain asociadas con los republicanos pero con un tono bastante digamos anti establishment y uno de los temas en lo cual lo cual está enfocó pues fue la inmigración está estimaron que además ha estado Estu fue fue ejecutivo muchos años y en Finanzas Trabajo en Wall Street después fundó una casa de producción ir ahí es donde empieza como a esto estudiar el rol de los medio estuviera el rol de la producción de documentales con obviamente un tinte bastante político bastante conservador bastante derecha y aprovecha entonces para así promover los temas en los cuales está bien apasionado que es la inmigración el nacionalismo ir digamos la la el el reto que China representa para la hegemonía de Estados Unidos cuando éste Banon digamos empieza a hacerse nombrar un nombre como editor y director de estos medios pues reconoce él esto está documentado en el en el libro de Woodward excelente libro del del Washington Post Woodward sea más fiel a él documenta que en este Donald Trump pues él reconocía una figura mediática muy importante que podía ser el vehículo para a digamos llevara al realidad muchas de sus de sus políticas ideas nacionalistas no le describe como un nacionalista la obviamente pues muchos de sus críticos yo incluiría en ellos lazos a un nacionalismo de digamos que más usa el ictus raciales para digamos crear división y polarizar a pero un nacionalismo que ve que que considera que Estados Unidos los debería retirarse un poco el papel de este papel que tiene el Mundial en el mundo y ocuparse de los problemas internos de dar prioridad a la a la factura ya la producción a Estados Unidos de limitar seriamente la inmigración no no solamente ALF sino también legal bueno surge este personaje es el director de Eibar pues popular con la ultraderecha vía ahí en las último digamos ya Messi cuando se está consolidando la campaña de Donald Trump pues él asume la dirección de la campaña donde él había sido hasta ese momento una simple digamos y no o que simplemente de Don era uno de los de las personas con las que consultaba Tron regularmente pero no tenía un papel tan formal ni prominente en la campaña Sin embargo pues Truman decidió hacer las cosas un poco a su manera y pide a a a Banon asumir la dirección de la campaña hay pues obviamente Banon pues en ese momento es que su perfil político

Voz 6 10:40 estalla el ganar

Voz 5 10:43 pues simplemente el lo lo lo lo lo

Voz 7 10:45 colocó como una de las figuras

Voz 5 10:47 digamos de estrategia política más importantes en este país

Voz 1667 10:51 bueno lo que nos cuentas Elías son los pilares de las políticas de la presidencia de de Trump supongo que balón también fue el responsable de la campaña contra Hillary Clinton por ejemplo

Voz 5 11:00 sin duda usted y yo creo que yo creo que el mensaje en medio de las campañas de la campaña de Trump el mensaje obviamente de los ataques contra Clinton pues obviamente no cesa pero Trump llegamos ya tenía ese mensaje claro lo que lo que Banon lo yo fue a afilar un poco los argumentos nacionalistas sobretodo inmigración que ellos y cuando y cuando entró ve la reacción en entre su entre las multitudes en eventos de Cannes España ante las propuestas del muro antes su su su retórica contra la inmigración en ese momento es donde Banon dice esto es esta es digamos la vena en la que en la que tienes que presentarte hombre central de comuna socialista antiinmigración qué va a proteger este país esta amenaza interna y externa y entonces a partir de ese momento el discurso otro símbolo muchísimo más xenofobia muchísimo más nacionalista a estos no primero Estados Unidos es es la línea del nacionalismo de vano Iván obviamente pues viene de de entender las bases del Partido Republicano las bases de de la derecha hizo que siempre sobre todo porque lo vio en en digamos en Internet como estas comunidades pues están muy organizadas están muy conectadas son bastante influyentes con con con con líderes digamos de opinión en Fox News y otras cadenas y creo que el el el fina y afín a él el mensaje de Trump y le dice a otro este es el mensaje con esto bajaran

Voz 1667 12:44 me llene efecto irano nos lo comentaba Esteban Elías y Banon tuvo el peso concreto que nos acabas de describir en la campaña de Donald Trump pero acabaron muy mal Trump le acabó echando del propio Gobierno qué pasó ahí porque acabaron tan mal

Voz 5 13:00 sin duda es la la placenta delante estables no balón al entrar en la Casa Blanca puesto inmediatamente se topa con las realidades de tener que gobernar con el Partido Republicano el cual pues insultó y se deslindar durante la campaña el le gana como el como el outsider gana como el el el el líder del empresario fuera de esto de aparatos políticos corruptos ir pero pero al entrar en la Casa Blanca el centro con la realidad que va a tener que te va a tener que pues cultivar relaciones con el Partido Republicano como legislador republicano obviamente pues Banon es en la corriente totalmente opuesta eh Banon Fez se consideraba ese considera una figura que está fuera del establishment republicano dentro de la Casa Blanca de toman pues urgen Campos

Voz 6 13:54 están chocando

Voz 5 13:57 por un lado están ya Kushner el numero de Trump que tiene pues conexiones con el Partido Republicano está en las figuras del Partido Republicano que están asesorando otro tema legislativo en tema eco en temas de cómo hacer digamos realidad su políticas Elia o trabajando con el Congreso por otro lado está Banon que pues simplemente quiere aprovechar el capital político otro para de alguna manera usarlo como una planeadora poner imponer la agenda de Toronto pasándose por encima al establishment pasados por encima a los senadores los digamos diputado del Partido Republicano con lo cual no se lleva yo creo que Tron reconoce no que que que no va a poder digamos de ejecutar su agenda como una figura tan antagónicas como Banon ahí digamos pues perdió su su utilidad

Voz 1667 14:52 Le echan por radical como nos comentaba Esteban ha de Europa Elías y qué crees que puede aportar Banon aquí a estos movimientos de ultraderecha como le preguntaba también a Esteban con tantísima trayectoria histórica aquí en Europa que pueda aportar él

Voz 5 15:08 miras si él él se ve como un gran comunicador como un como el gran gran visionario ve este movimiento global de derecha que rechaza a digamos la el global y moho rechaza a las instituciones internacionales que existe en para para gestionar conflicto no se ve como una figura ya hoy en día de internacional y que que lleva el estandarte de este movimiento pero yo creo que es su éxito ha sido bastante limitado ahí ir simplemente porque cada cada movimiento de derecha en doscientos países en lo que hemos visto en Austria Crane ya en Italia e incluso dentro España vendió un poco el surgimiento de un movimiento similar que obedece a condiciones muy particulares y a pesar de que comparten cierta retórica que comparten cierto cierta maneras de ver el mundo balón no está equipado para para crear un mensaje único Ipar ofrecer una fórmula única estos movimientos ya esto líderes por ejemplo en Italia tú tienes hoy a su seguimiento de de de un liderazgo que a pesar de que están de acuerdo en el tema de migración no es un tema que obviamente es increíblemente controversial Polaris frante en Europa pero tú tienes que hay elementos de la ultra izquierda y la derecha pues coincidiendo en ese en el tema de inmigración pero no coinciden en nada más entonces muy difícil entrar como además un extranjero como estadounidense a aquí a intentar purificar lo mesa de estos líderes cuando no entiendes las dinámicas nacionales las dinámicas locales yo creo que se ha visto él pues ha dificultado yo creo que pensó que iba a ser mucho más fácil a unificar estos mensajes y unificar tu movimiento pero la verdad es que las condiciones Il las situaciones políticas de cada país pues con son muy diversos y muy única

Voz 1667 17:19 claro te preguntaba esto porque incluso en la prensa más próxima a esas posiciones de la ultraderecha se ha llegado a presentar a Banon como el típico actor norteamericano caído en desgracia que que viene a Europa a hacer negocio y nada más

Voz 5 17:34 sin duda sin duda soy fue han dado él en el Marine Le Pen no hace mucho emitió un comunicado diciendo que no era su asesor y que a ella no digamos normal veía no tomaba órdenes de un de un de una figura la norteamericana obviamente claros hizo movimientos nacionalistas pues obviamente lo último que quieren hacer asociados como un con un una figura americana que viene hay a implantar un mensaje y una agenda y entonces pensó digamos que va a hacer es fácil en traducir el pues conocimiento de que la comunicación y de organización que que utilizó está unido que también tiene mucha parte volvería a hacer política en Europa y creo que se ha visto muy ha hecho muy feliz

Voz 1667 18:27 Elías López gracias por atender nuestra llamada clase usted lo cierto Esteban Nos lo comentabas ya habido contactos con diferentes grupos de ultraderecha incluidos aquí en España Vox con

Voz 0946 18:40 ese objetivo fundamental puesto en la diana de este Banon

Voz 1667 18:45 a la ultraderecha que es la inmigración es el el lema

Voz 0946 18:48 esto cohesionados de de estos grupos es bueno pues puede ser un elemento bandera pero

Voz 8 18:55 es sobretodo es el soberanismo soberanismo frente al Unión Europea yo creo que quiere aglutinar euroescépticos euro Fobos

Voz 1 19:07 qué soberanistas eso sí lo ha entendido el eso lo ha entendido perfectamente y entonces preferido insisto en la triple dimensión extremista es decir por un lado está la derecha extrema que son nombró fuegos aquí hay mucha gente en Gran Bretaña en el UKIP y tal aunque no van a participar en las elecciones europeas pero que él tiene su relación con frases tiene relación con ese mundo no luego hay una una extrema derecha como hemos mencionado con Marine Le Pen y demás y aquí ese es el núcleo de mayor interés sin obviar que quieren a esa derecha ultraconservadora también captarlo y luego está esa ultraderecha que antes mencionaba que son los que vienen con una raíz neofascista neonazi que tiene su su potencia porque es que sólo en las las últimas elecciones consiguieron nueve diputados en el Parlamento Europeo la extrema derecha serían cincuenta y tres diputados y la derecha extrema se sentidos diputados es decir que tienen un peso específico casi de un tercio entonces el su juego es unificar todo eso claro todo eso en un momento al alza no puede dar una extrema derecha eh populista nacionalista con la bandera de la inmigración con más banderas por ejemplo rechazó LGTB el tema de la islamofobia ellos plantean que hay que luchar contra la islamización de Europa y eso lo comparten muchos partidos ultras ir luego tienen un punto de antisemitismo importante en materia de LGTB y pues chocan en Holanda con posiciones como las de Will desde que ellos sí están en defensa de las reivindicaciones LGTB pero otros en otros lugares no aquí hemos visto recientemente cómo Moss su primera salida ha sido no a las reivindicaciones LGTB o también en materia de la mujer acabar pues con la viole la ley de violencia de género además él tiene como decía alias Un panorama muy difícil porque las distintas trayectorias de la extrema de la ultraderecha son muy singulares y eso le pasó en los años treinta a al nazismo de Hitler quiso articular en otro contexto y en otra historia a distintas posiciones tanto en Holanda como en Bélgica como en España o Italia igual no encontraba la bandera la raza entonces intentaron con el racimo generar pero Sevilla obligado a plantear una Europa de Estados homogéneos étnicamente bueno por aquí no va Banon pero si quiere unificar luego con un rechazo al global IMO sobre todo sobre todo sobre todo la quiebra de la Unión Europea y aquí nos jugamos mucho jugamos los valores democráticos no jugamos los derechos humanos no jugamos el proyecto europeo

Voz 1667 21:59 mira en Italia se ha liado una buena con la apertura de las puertas de un monasterio ni más ni menos a este aspirante a Príncipe de la ultraderecha en Europa Roma Joan Solés

Voz 9 22:14 sí

Voz 0946 22:20 ahora entre el provincianismo romano y lo que queda de la vieja Italia napolitana tierra que inspiró a los clásicos del cine Federico Fellini o Marcello Mastroianni tierra antifascista Stephen levanta su escuela política si es que se puede llamar política a las ideas que hoy inspiran a movimientos y partidos de extrema derecha allí las protestas de la población de la echara no han impedido que el Gobierno italiano cediera el viejo monasterio de la Chertoff su en un paraje idílico de Robles a la organización deben on desde donde espera que los alumnos extiendan sus propuestas para derechización el mundo es de Italia es una crisis ha firmado penó en su última intervención en Roma una crisis que no han generado los italianos sino al partido de Fórum Económico de esta ciudad de Suiza que potencias capitales y medios de comunicación extranjeros los poderes fuertes de Bruselas la City de Londres los italianos son víctimas de una conspiración mundial como si no tuvieran responsabilidad alguna en los desastres que los mismos han generado tipo impone el pueblo italiano combate para recuperar su propio país Italia es importante en estos momentos porque se centran en la política mundial

Voz 4 23:35 es decir todos

Voz 0946 23:38 Italia ha desenmascarado y revelado las mentiras del partido te Davos cada ciudadano puede ver que los políticos que eligen se oponen a las potencias capitales y medios de comunicación extranjeros que son el brazo del partido de Davos y si esto funciona en Italia es la demostración que podemos romper la espalda a todos los global hoy lo dice Vernon en Italia en Roma pero no es ninguna novedad en términos los propagandísticos parecidos ya se expresó en su momento del dictador Benito Mussolini exportó el fascismo en estos tiempos históricos el pueblo italiano ha revelado la fuerza de sus espíritus la potencia de su carácter contra los opresores dijo en mil novecientos treinta y seis año en el que empezó a enviar hasta ochenta mil fascistas artillería hay bombarderos a Franco contra los republicanos españoles

Voz 10 24:38 verme

Voz 0946 24:40 Italia proletaria y fascista al entonces musulmanes

Voz 10 24:45 pie

Voz 0946 24:49 paralelismo histórico también de Banon

Voz 1667 24:50 com Mussolini en Italia si ha podido ponerlo en práctica la ultraderecha no esos principios también contra el establishment contra Europa también contra la inmigración está claro Esteban Carlos yo creo que hay que

Voz 1 25:01 hablar de la crisis que tiene la izquierda la crisis que tiene la democracia cristiana y la crisis que tiene el liberalismo que son los tres elementos ideológico que permiten configurar precisamente Europa después de la Segunda Guerra Mundial hay un

Voz 1667 25:16 el último punto que que no quiero dejar en el tintero Esteban quiero comentar contigo que son las redes sociales da Banon en esa conferencia porque en el Frente Nacional hace casi un año decía la tecnología está de nuestro lado del lado de la libertad es su herramienta para la difusión de todas las ideas no aquí tenemos la labor nosotros la prensa de de combatir las mentiras las medias verdades cuando retuercen los datos para intentar dar razón a sus argumentos bueno ya se están empleando a fondo aquí en España pero que puede hacer la sociedad frente al odio que le llega por estos canales de de de

Voz 1 25:55 la tecnología Esteban denunciar vamos a ver hay muchas cosas que son denunciable si la gente tiene que saber que por ejemplo nuestro incluso Código Penal la incitación al odio esta sancionada por eso tenemos una herramienta que no tiene ningún país que son las fiscalías de delito de odio a la libertad de información no libertad de expresión no implica libertad de agresión él está mal usando la palabra de la libertad la libertad es una bandera preciosa de todo el a la boca pero no quiere matar a la libertad es decir levanta la bandera de la libertad como levanta la bandera de la democracia como hizo Hitler o como hizo Mussolini para matar la democracia para matar la libertad yo creo que hay que defenderla hay que defenderla con el Estado de Derecho no lo tiene que temblar el pulso a la hora de denunciar una vez acción una humillación un machaque cómo será y luego a la hora de defender las noticias verdaderas eh ahora mismo las redes sociales son un auténtico infierno va a depender mucho de la madurez política de nuestra ciudadanía hay que apostar por política ciudad hay que apostar por los derechos humanos y hay que frenar el avance de la intolerancia porque lo que se está produciendo una mundialización del odio una mundialización de la intolerancia y en esto el papel de la comunicación de verdad no del insulto de la vejación de la noticia falsa de la humillación que se da en las redes sociales el papel de la comunicación de verdad de los medios de comunicación que permiten contrastar que permiten bajar a la realidad de las cosas es fundamental a la gente que educa doble en que no se creía lo primero que les llega

Voz 1667 27:27 lo dice Esteban Ibarra presidente de Movimiento contra la Intolerancia ha sido un gusto recibirte de nuevo Esteban aquí tienes las puertas abiertas cuando quieras