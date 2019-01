"Antílopez" consolida su libertad musical "La Ventana" (11/01/2019)

Voz 0313 00:00 son las seis y nueve minutos de la tarde las cinco y nueve en Canarias aquí seguimos en La Ventana un poco de follón como siempre antes de empezar nuestra obra de de música en directo Benjamín acaba llega llega llegado no estás aquí no te veo puntual como cómo estás buenas tardes que hoy ya que tenía hemos a a un poeta con nosotros jondo gustaría preguntarte no hace falta que tiendas mucho tampoco la respuesta tres pero tenemos me vale no preguntarte por el por el valor de los versos sueltos el significado real de este concepto que a mí me gustó mucho sí sí a mi me parece que los versos sueltos

Voz 0281 00:32 el definen las cosas uno un libro de poemas muy famoso que escribió Paul Éluard que es poesía ininterrumpida verás esos enciclopedias una versión una versión de Alberti que es llamado me verso suelto

Voz 0313 00:45 no había desarme paro porque lo que hacía ráfagas

Voz 0281 00:48 Verdi en sus versos sueltos de cada día era hacer una especie de diario de pequeñas cosas que a lo mejor no merecían suponen un poema entero pero que para hombres maravilloso daban y luego está la tercera que es la gama me Nos gustan los versos sueltas son los que pueden ser anti cosas muy López para otras cosas algo muy muy cañí

Voz 0313 01:04 exacto de tirar para un lado para otro es que hoy precisamente hoy traemos a ventana a una pareja que yo creo sinceramente que tiene bastante de de verso suelto en esto de la música de hecho su último disco se titula dibujo libre y en el texto de libreto ya nos hacen toda una declaración de intenciones

Voz 1 01:21 éxito sí pero no a cualquier precio precio sí pero no a cualquier postor nuestra única posibilidad de ser auténticos pasa por conservar los mecanismos creadores sanar rápido del vértigo de la existencia el complejo de inferioridad en relación con el infinito generar nuevos espejismos y afrontar que todo está perdido excepto lo que va siendo encontrando las pobres canciones no saben lo que les espera se enfrentar a un mundo hostil tan sensible y tan susceptibles a un bostezo psicóticos aún pestañeo de Stein imposibilidad son así se comen la cabeza porque cada canción quiere no ser una canción cualquiera es su ADN sumisión principio cuál e intrínseca sobrevivir sí reproducirse todo lo posible nosotros los canción estas las conocemos bien pero no podemos hacer más que dotarlas de una identidad certificar la velar por ellas por lo demás es pretencioso desear que acaben siendo inolvidables sólo podemos trabajar porque resulten fácilmente recordarles es que este oficio del dibujo libre este relativo que uno casi no sabe cómo conservar la motivación para seguir creando trabajando con pasión como si fuera posible mantenernos ajenos a todo y crear vehementes ciegos

Voz 0281 02:44 amor y confianza como cuando éramos más

Voz 1 02:47 jóvenes no con miedo a ser devorado

Voz 2 02:49 las por nuestros propios alcance como cuando éramos mayores

Voz 0313 02:52 poca cosa eh y casi parece un tratado de gira todo esto todo esto que acabamos de escuchar se revela en cada rincón del disco es así ahora sólo necesitamos una cosa bueno tres hilo y aguja impulso para remata

Voz 3 03:08 par de Bata vale tiempo que era la Casa Blanca

Voz 4 03:21 en la

Voz 0313 03:25 esta tarde en La Ventana antílope Miguel Ángel Márquez José Félix López buenas tardes vi canción listas si nos gusta todo lo de libreto apostó

Voz 2 03:35 canción estas des generados una Pino

Voz 5 03:37 absolutamente robado el maestro Jorge Drexler que es muy bien a mí en cada vez es más creo que habría que cabría que estáis sembrados eh bueno graditos ahora estamos recogiendo ahora estamos recuperó opinión de de oyente de gracias

Voz 1373 03:53 la verdad es que nadie de estos personajes estoy

Voz 0281 03:57 además de estas serán andaluz siempre han sembrado de todo porque cada canción cada canción unas un pepino y otras una calabazas

Voz 0313 04:03 si no se olvida de las coles es verdad lo del verso suelto o quitaos oculares joder

Voz 6 04:10 el líder me quita esto no no sé que tengo que hacer Mateo ya de verdad

Voz 0313 04:16 lo de verso suelto de lo lo de Chiri por los inventarios vosotros que que que que os define mejor pues antílopes como

Voz 0752 04:24 a ver verso suelto los decía después de incontinencia también a bolsillos rotos por los bolsillos rotos pero nosotros sí Chiriboga estado ahí es decir lo que me gusta como etiquetada porque había que tener algo expresamente genuino Le hemos quedado para los medios de comunicación yo tengo clarísimo ahora fíjate una cosa alguien que no había escuchado nunca le dices Firpo

Voz 7 04:44 y le pones a esto y compra

Voz 8 04:48 el tipo de persona queda eh tu pedido ya Peter Pan tus cada este Bourbon tendrán ya me dirá debía

Voz 1855 05:00 en tronco no tengo tiempo no estoy Santo otras líneas soy no les durante el mes de la compras y soplan rachas de viento bebí se sabe cómo es posible encontrarla es una Ivitra eh si mi problema hombre de nuevo que me aportó es comedido ya títulos eh tú sabes quién monta

Voz 1373 05:39 el concierto de la sonrisa de acalde nuevo hay que patentar Line muchas cosas que ha todavía tiene esa sonrisa que tardáramos catalán cada

Voz 0313 05:53 la momentito de La Ventana esta tarde hoy estábamos hablando opta cayendo no recuerdo de que a las cuatro cree que de juegos y no sé qué o no no de juegos on line no de canalizar energía Matías Vallés ha sacado lo de Ruth Beitia de los animales y los que esto Angelo a quitar porque tiempo hombre poco a poco poquito a poco no pero fíjate esto de la sonrisa del alcalde nuevo es un ejemplo de los dibujito encontraría camiseta verdad de lo que de lo que yo para mí es una de las claves del éxito de antílope

Voz 1373 06:20 que así a la risa

Voz 0313 06:23 hay tal vais soltando las sentando y soltando diciendo cosas que en el fondo son bastantes

Voz 5 06:28 promiscuidad de la mano del alcalde nuevo que va dando la mano sonriendo de melones de alambre

Voz 0313 06:36 eso eso eso me ha gustado también pero a mi me parece que ese es uno de los grandes méritos que tenéis es

Voz 2 06:41 desde el comienzo muchas gracias yo creo que algo que no diferencia quizá porque los temas que que tratamos en las canciones la morfología es muy diferente usamos mucho estilo diferente de música pero quizá lo que nos diferencia es en los temas universales lo que no metemos hablar años es quizás como lo cineastas tú puedes y hay muchas escenas de cama muy bonitas pero quizá lo que lo lo lo define o la diferencia es donde colocó el director la Cámara lo mejor para narrar esa esa escena tan humana que que todos tenemos derecho a hacer canciones todos no tiene derecho a hacer canciones de dieciséis años que digan techo de menos la vida es una mierda al nuevas ha quedado fría pero lo que intentamos es otro es ser espejo de la de la época que nos ha tocado vivir

Voz 0281 07:25 pero lo que es lo que más me está muy bien lo que más me gusta entre muchos el disco no es que no es que tenga de todo porque puede ser irónico pues el comprometido hay canciones casi protesta hay canciones para bailar hay canciones de muchas clases no que tenga tantas cosas sino que algunas veces las tiene todas a la vez y entonces es que esto llueve poco y todos me pasa como con esa gente que que digo oye es que nunca se cuando me estás hablando en serio cuando no demasiado hacia me recuerdan un precioso porque parece hombre van van por aquí más sencillitas y de pronto empieza a decir señora advierte a la su marido que un yerno como esto no lo va a encontrar la Virgen

Voz 5 08:00 de pronto nos agradecen estos análisis de esta magnitud de verdad es un poquito realizada porque no estoy acostumbrada a nivel lo esperado

Voz 0313 08:05 pero esto que comenta Benjamín Nos lo decía ayer en La Ventana Juanjo Téllez cuando comentaba estaba hablando de la de la crispación que hay ahora muchas conversaciones en Andalucía con el tema de los resultados de las direcciones de señal decía eh Pesci somos un agente qué coño que nos tomamos la vida con Ana diría que cada uno defienda sus ideas pero no renunciamos a eso yo lo dije tengo muchas ganas a los carnavales

Voz 6 08:28 por qué ahí ahí ahí hay muy ahí delante

Voz 9 08:31 etiqueta que dijimos de China una frase de Bilic que decía dale un hombre una máscara contar la verdad creo que la filosofía de del Carnaval es eso tiene eso y además se produce una paradoja es que en Carnaval y la chirigota la filosofía utiliza la máscara para hablar de las cosas que no ha podido hablar durante el año dices tú bueno no será que durante el año

Voz 5 08:48 ella es la verdadera máscara seguís aquí donde no cambiante

Voz 0313 08:52 oye oiga gente que no lo sabe vosotros os conocisteis intercambiando vídeos de Carnavales y de serie de estoy bien

Voz 2 08:57 José que yo me partí la clavícula ante de entrar en el Institut justo la semana que entrábamos en el instituto

Voz 0752 09:02 no era otra que no fue voluntario no no son voluntarios aunque ahora que lo pienso no tuvo más votando fue a votar así como Michael Jordan un demócrata de primera entrenos más de dos meses después ya estaban todos los pupitres cogido los amigos habían hecho

Voz 2 09:17 cree Haidar y entré en un descanso entre clase y clase y estaba Miguel cantando una una una letra que yo creo que era el Selu de José Luis García Cossío F pues no sé si era de las Maruja una chirigota de esta de los noventa Illa empecé a cantar los sin conocer nada empecé a hacer la campeón pone no oí llame Miró él dice hacer un grupo Irán entonces ahora que facilita

Voz 0313 09:40 somos un grupo que en sus inicios tenía mucho tenía bastante de de pop rock

Voz 0281 09:46 sí por supuesto y en este disco de ahora yo encontrar una cosita

Voz 0313 09:48 dice que eso es eso es

Voz 4 09:51 la verdad

Voz 1373 09:56 esto podría son poco Chris ría sí pero luego estamos festivalero

Voz 4 10:07 película

Voz 0313 10:10 estos exacto esto supo

Voz 4 10:23 para sí ah

Voz 5 11:12 es decir nadie osa el próximo siempre formato tú doce pero sí de de pequeñitas que dicho evento haciendo cositas

Voz 0057 11:22 de todas maneras el vertido como te queremos la aclaración de que estaba pensando qué es lo que decía antes Benjamín de que cada canción era una cosa diferente es muy divertido porque antílopes tiene una gran habilidad para hacer en el mejor sentido de la palabra imitación de todo tipo de géneros igual que esto podía ser mis cafeína ahí trocitos que podían ser no recuerdo una canción que era ahí me da mucha rabia no sé si es mi canción puede ser pues se mi canción

Voz 5 11:45 hay una cuestión muy poquito así a la española canciones son canciones que me gusta esa parte es que si no canta nadie dice estos finlandesas además guitarra española

Voz 0752 11:56 cuerda de nylon en el estribillo como como un extranjero haya nada cuando Brian nada es que me llamaba Paco de Lucía mire meter en aquí una guitarrista hace gracia porque

Voz 0057 12:04 gente que lo hace sin querer y vosotras se ve que lo haces queriendo saque esta canción tiene que llevar este aire o no de problema en que cada canción sea diferente en el día

Voz 2 12:11 E incluso porque vamos por el por el bien de la canción el él es lo que buscamos más allá de la paja mental que podamos tener nosotros que son muchas y no todo lo que componemos entrará antílopes en el proyecto en sí de igual modo que no llega al escenario en el directo o incluso a entrar en un disco

Voz 0313 12:29 dos formas este este tema el que acabas de comentar es de los que más me gusta del disco pero eso ya son de preferencias personales

Voz 2 12:34 a mí me parece algo muy mucho además por

Voz 0313 12:37 que los se preguntaba el tiempo desde diecinueve en formato variado una docena de años en en formato mirándolo todo con la expareja que entonces yo creo que no sé si lo ves pensaba así de de de reivindicarse es decir nosotros hacemos esto y cuál es el mejor DNI que puede presentar un músico coño explicar cómo son sus canción

Voz 4 13:03 como pocas eh Miquel cualquiera que no mucho

Voz 10 13:25 sí

Voz 4 13:34 sino

Voz 0313 14:10 esto estrenan género que será el psicoanálisis musical es verdad que explicar que explicarse me imagino a vosotros mismos si no cómo son sino cómo queréis que sean

Voz 2 14:19 Sáenz de me parece muy bueno eso además es algo muy imposible en mi opinión que se busca la excelencia más que la perfección por lo menos yo en mi caso porque como no soy vi no me considero virtuoso en nada lo que sí me considero muy profundo cuando una idea me llega o la quiero personificar y quiero hacerla un mensaje universal en este caso me parecía pues eso yo estoy muy pirado por Silvio Rodríguez flipado a con sus canciones como ojalá yo creo que esto sería en esa búsqueda de encontrar una canción que te defina una canción que habla de cómo debería o a mi me gustaría que fuera

Voz 0057 14:51 que es un riesgo porque hay mucha gente que confesaban completamente no llega a hacer la canción que quiere nunca osea que yo quise ir a tocar este tipo de cosas que es que no llego hay gente que lo reconoce hay gente que les cuesta más que está haciendo ejercicio toda la vida de intentar ser el músico excelente que querían algún museo se machacan también es bueno

Voz 0313 15:08 otro salto es que te estoy viendo

Voz 1373 15:10 pero ahí viviendo de esto viendo que va a saltar al remate hasta que no quiero que remates este acuerdo cambie porque no se te digo que es un un acto de honestidad hablando de serio que es decir esto me gustaría a mí luego yo ya puedo como hoy

Voz 0057 15:21 a ver si se ha conseguido no si además hay una dice

Voz 1373 15:24 a medida que pasan pasando proceso digamos la caída de la guitarra y voz se puede satisfacer o no tengas octavo muy contentos y a la hora de producir precisamente tal vez no sea más legítimo por la zona en la que somos pues un poco el flamenco y un poco de de folclore hígado no hemos metido aquí como decíais del indie les Rouen esta composición tipo Sting europea así mundial realmente no sabemos dónde estamos pisando pero sabemos lo que nos gusta como espectadores y queríamos fidelizar un poco así creo que que nunca queda bastante bien pero que habéis acertado de pleno problemas lo que más me divierte beso es que se demuestra que con cualquier tipo de música este disco tienen muchísimos tipos de música

Voz 0281 16:00 pero siempre se puede vivir una buena letra y siempre se pueden decir cosas las letras y el disco está lleno de ideas ideas como como la vida se acabará cuando se acabe Gran Hermano y cosas

Voz 1373 16:10 es más una continua censura o recordatorios hay mucha de esa frase que yo me la tomo como si fueran Alertas de Google no me me me ordenan la cabeza me ponen

Voz 2 16:24 mi sitio pero es verdad que nuestros había gustado mucho

Voz 1373 16:26 no tenga que ir necesariamente siempre vinculada

Voz 11 16:29 la crítica seria con la con la oscuridad

Voz 0281 16:33 la tristeza melancolía sino que uno puede estar pegándose un bailecito y que además les te encanta hacer una cosa hay cierto hay cosas que ocurren los carnavales continuamente en las

Voz 0057 16:41 sí claro pues hay ahí de todo el trasfondo no que no es

Voz 2 16:45 pues no nos gusta que es una panfleto pero te ponemos

Voz 5 16:47 a Pepe lo comes

Voz 1373 16:50 hay muchos ejemplos en este disco ya que antes pero en este en concreto mira

Voz 3 16:57 no

Voz 1373 17:04 que soy los platos

Voz 12 17:07 entes de contacto venían de carne de feria Naciones Unidas bailando con los haciendo el humor pero serias osos amorosos a precio de costo abrió viarios con excusa activa desconocidos íntimos con aniversarios extraños de toda la vida a Versión española ultrajes de boda infeliz en mente cansados incultura de fines de semana ex campeones de los restos besado Lillo

Voz 4 17:40 Feve lo que compartan me apatía medir el viento Cancio un marco incomparable manera peligra

Voz 3 17:52 le dijo

Voz 4 17:55 te estrépito con equipo pero me sirve

Voz 1373 18:02 esto es una delicia pero estas era de limpieza no la hemos cobrado el tercer regalitos esto esto es una de las vistas gracias a casa yo me lo veo

Voz 0057 18:17 Francino qué pasa el día haciendo cañas con las músicas con las las letras que es una de las grandes bazas de antílope todo está al servicio en esas canciones de que brillen esas ocurrencias si es todo un arte por cierto porque lo del humor en la música es muy difícil es verdad que que parece que estaba la cosa más rara pero no hace mucho tiempo que la música española hay bastante humor

Voz 13 18:37 que es que vientre con el salero al comedor que amarillenta entre el AVE ya la han traído hora ya estaba acabando el yo allí Filippo yo allí con la sal común

Voz 0057 18:51 que yo recuerdo de pequeño y este humor costumbrista de de crack esta escena de cortejo desastrosa de de cry con la joven Marieta con Mandrágora es el que más le divierte a mí ahora en cuanto a la gente que se dedica a meter humor fino dentro de sus músicas es el argentino Kevin Johansen alguna vez a ese contaba cosas de él que estuvo por aquí en las canas e Ike tiene también escenas de cortejo memorables en sus canciones aquí resulta que él sólo quería ligar bailar en el sentido más superficial de la expresión

Voz 2 19:18 pero

Voz 4 19:20 eh miuras se puso a hablar de Picasso

Voz 0057 19:31 claro es que da con una cumpliera dice os hago una chica que baila la cumbia una cumbia era que es demasiado intelectual para hacer que el claro él es un hombre sencillo y la conviene intelectual fijado lo que

Voz 4 19:42 eh

Voz 1373 19:46 lo quiere que piense tanto cuando ella ya parece buenísimo lo grande del PAL Lourdes intentando

Voz 5 19:52 como sea y luego si no dejamos el humor argentino hay otro porteño ingenioso que Sergio Macron que bien Barcelona por cierto y que aquí juega a ser un árbol que va saludando a todos sus amigos de otras especies y todos los juegos de palabras

Voz 0313 20:05 bien

Voz 11 20:09 te quedes nunca me trato tan tan

Voz 14 20:14 se trataba tres amigos Wright Fes T imágenes en que

Voz 0057 20:28 en pasa tronco han hundido sus raíces en lo más de lo más de la sociedad

Voz 0313 20:34 ya hizo musical

Voz 0057 20:37 tipo de de funk maravilloso y luego el último descubrimiento en cantantes que cantan en castellano que tienen vis cómica lo hice aquí mismo con Marlango cuando vinieron con su último disco que trajeron una canción que cantaban al alimón con el David Aguilar porque se hace llamar el David Aguilar podría temas tan divertidos como este desordenada canción no porque

Voz 15 20:56 de la ordenada hablar gigante pretende de forma tanto si gusta a mí la qué suerte de cosas las todas decidan me el ocio la tiene

Voz 0057 21:06 culpa yo igual yo creo que los muñecos Francine están desarrollando este humor en vista de que lo que les pagan es una risa yo pensar porque eso pues

Voz 0313 21:12 pues eso ya viene de atrás se puede poner aquí aquí no pagamos pero pero si atacamos rompería toda la gente que viene a La Ventana de la música le pedimos que nos deje un par de regalitos en en directo es firme Estocolmo José Miguel

Voz 2 21:28 pues vamos a haceros un trocito no sé lo que me dejes de tiempo para los operadores salteadores esta tendencia no

Voz 0313 21:37 lo Berodia opacas

Voz 1855 21:41 está público inepto que nadie sea atribuible bajo ningún concepto debería ser tan peyorativo P

Voz 2 21:48 pero así es como consigo mi objetivo

Voz 1855 21:51 a Kiko de Gando carezco de inversión tengo el dinero en la calle lleve Lance y acalló anarquista comenta lista del montón de profesión activista pasado razón de ser ha indicado que está ahí quedó Darín colocado la evolución está por ver y Tonterías las búsquedas algo que al que tú vi que algo que hoy nos dice con tal de que somos noticia somos virales todos queremos ser distintos pero que no saben igual es como María Moscardó higa ahí todo de Pelé comenta el tramo como jalea con aire leemos que era como Marais Esquerdo aunque casi todo de Pelé comentó uno jalea hasta la tenemos que siguió a la

Voz 17 22:49 victoria

Voz 1855 22:52 saben mordaza

Voz 18 22:54 que apenas de aplaca que arrasa que trina machaca lo había de todo jamás contenida centenares de veces compartida anonimato que apesta

Voz 1855 23:05 juega con fuego que vive entre los oye

Voz 0313 23:10 tres digno me la suda que

Voz 1855 23:13 opinión de bolsillo con nada que mentira en el pasillo esté burlando en el desván tú miras por la ventana especial que yo me pasó la mañana mismo Yeah Yeah recordar en las vieiras que me quiera te pone de los nervios de actitud precisó como ya la hemos que ha buscado no jalea hasta el aire le hemos que que que no corre vuela sigue

Voz 19 24:02 no

Voz 2 24:04 aquí en La Ventana

Voz 4 24:06 a ver si cuela

Voz 0313 24:11 en directo La Ventana regresamos en en tres minutos

Voz 20 24:17 Pinto

Voz 4 24:22 la Ventana con Carles Francino nadie por fin a que pueda estampar con no cuando tienes la vida resuelta ha esperado tramo Pedro desilusionada el estrés conjurada que montan y la líbido oro plata dedicadas a casa dirección paladín medida evitando la Borobia una tocara esa levitando por la ciudad en Perú bueno me he vuelto ahora yo ya he ganado ahora por vuelvan

Voz 0313 25:32 en veintidós minutos para las siete de la tarde las seis en Canarias y aquí seguimos en La Ventana nuestra hora de los viernes con la música en directo hoy estamos destripar todo el último disco de de antílope dibujo libre estamos con Miguel Ángel Márquez con José Félix López Jamil que una de dos os acabará o la edad cólico nefrítico porque no está no se ha ido ha desaparecido pero yo no lo visteis nos ha ido el jardín decíamos lo de los versos sueltos igual si yo Roma un poco el hilo de esa esa definición poco sus genes pero sí que os habéis ganado un espacio un espacio concreto pero pedazo espacio porque estoy viendo que la lista conciertos que tenéis dieciocho de enero Granada veinticinco de Almería veintiséis cero Valencia uno de febrero Corulla mira serias tenemos tener aumentaran sevillanos otro así estamos en se ella motivo de la gala de los Goya dos de febrero Vigo ocho de febrero León nueve Burgos quince Bilbao para poquito cine parodias a final de verano padrino venir nunca hay que aprovechará mira de Madrid va a salir en breve en aproximadamente ahora como les pedían a todos

Voz 0281 26:37 los benjamines regresara

Voz 0313 26:40 con la llegada a no sé que lo ocurrido oye en después de todo este tiempo habéis averiguado de verdad cuál es la clave de vuestro éxito os habéis preguntado alguna vez mira es que hemos acertado en esto

Voz 1373 26:56 yo mismo de la cara no es de arena el caso yo no puedo

Voz 5 27:04 no la verdad que no lo sé exactamente la muchas veces levanto la cabeza en el escenario y lo mirado Feeri no están aplaudiendo digo bueno es posible y muchas veces nos cuesta medir digamos no somos de me gusta el aplauso por supuesto porque la recompensa claro como haber Obando cuando esté escuchando el silencio en el concierto como

Voz 2 27:20 que la gente que no perderse el silencio absoluto ser mete

Voz 1373 27:25 no me me me me pone muy nervioso que te ponen alerta también de esta callado está alta están esperando demasiado no sé no tienen

Voz 2 27:32 es decir se vamos mucha no te sé decir exactamente entregarle el secreto no te lo sé pero busco en lo que a mi me gusta oí al final debe estar el el la persona a saber

Voz 0281 27:41 sí que se enganchan a nosotros lo que uno le da la gana es que

Voz 2 27:44 antílope nace de la no demanda ya Lope la música española que es ya estaba de aquella manera ante el antílope y seguirá después de aquella manera sin antílope y no pasará absolutamente nada pero lo pero sólo aprendimos nosotros

Voz 0313 27:56 principio pero es como la filosofía no que muy importante porque no sirve para

Voz 2 27:58 no no sabíamos que íbamos muy tarde para seguir la estela de las etiquetas ya marcada o Role ya agregado o creados por las propias discográfica los huecos están ocupados por por

Voz 9 28:10 la demanda que ellos crean y nosotros hemos sobrevivido todo eh

Voz 2 28:12 les crea una nueva y la verdad es que no tengo

Voz 0057 28:15 en Jaén no tengo que lo vuestros poquito cabaré pero sin bailar me refiero que que no vas a oír música no vas a oír vas a las dos cosas luego la música no siempre es previsible como estábamos comentando antes en fin tú decías el otro día

Voz 0313 28:28 tienen algo de Luthiers sí tiene algo del el

Voz 0057 28:31 exactamente buscando siempre tanto juego de palabras con el doble sentido como el humor inteligente a veces se encuentre a veces no eso es evidente pero la gente no sabe qué es lo que va a encontrar y no encuentra que en el mejor sentido no va a tener una línea en un concierto animal final lo que resumieron

Voz 9 28:47 con tanta propuesta musical al final te engancha a la persona a la experiencia que que proporciona la persona decía Frank Kafka que hablar de música era como intentar bailar de arquitectura que la verdad

Voz 0313 28:57 cada uno tiene sus teclas si su vibraciones que además se montaba el programa ahora mismo eh quiero decir con esto queda invalidada

Voz 1373 29:08 ha sido no era café con Kafka cuarto eh

Voz 3 29:21 esta es una maravilla Pertur a pasar por hora

Voz 1373 29:29 me encantan

Voz 3 29:30 eh

Voz 1373 29:33 no acaban de dar toque Alexa

Voz 3 29:41 con mi querido padre tan perseguirles por que era ser

Voz 4 29:59 con esta ley

Voz 3 30:03 la esto eh

Voz 22 30:24 no

Voz 3 30:28 la vida querido eh

Voz 23 31:26 está ubicada

Voz 3 31:30 eh

Voz 0313 31:34 no está ante un momento Iñaki de la Torre aludía a a que hacéis música un poco como Cabaret si serlo yo repasado la lista de de conciertos ellos preguntaba sabéis lo de la clave del éxito hay algo que haber repetido en muchas entrevistas y que es de justicia recordar es que buena parte de ese éxito los fundamentos por lo menos quinientos están en multitud de salas pequeñitas de garitos de de locales de esos que abra también de Iñaki que sobre todo dar comienzo o dieron la oportunidad de tocar giros apareciera que Aramón momento para

Voz 0281 32:06 recordar algunos de los lugares algunos de los nombres íbamos a hacerlo con la ayuda de Laura Piñero

Voz 4 32:17 un avión el fallo

Voz 1 32:24 nos vamos hasta Isla Cristina Piraña Carmelo es el responsable del local

Voz 24 32:30 la de a principios del siglo XIX ineficientes a dueños de galeones embarcaciones típicas de aquella época aquí

Voz 25 32:39 empezaron los granos guerrilla es todos los antílopes creo que era un quinteto de poco un cuarteto y hace fueron hasta que decoraron ya y se quedaron

Voz 2 32:49 Granada

Voz 1 32:49 la Sala la tertulia abierta desde hace casi cuarenta años fue primero referente para poetas y luego para los cantautores entre ellos destacaban unos desconocidos antílopes

Voz 26 33:00 una revelación en el sentido de la originalidad y la calidad en ningún sentido musical el sentido creativo su capacidad de vincular el arte con el humor que están refrescante tan importante que un artista lo logre

Voz 1 33:14 en Fuengirola organiza actualmente los eventos de la sala La botica Carlos llevan más de dos décadas vinculados a la música

Voz 27 33:21 verano tras digo con veintipocos años teníamos una una pasión común que era la música o Javi además que apostaba muchísimos creó una asociación en barato donde apostó por un con una serie de de cantautor deja aquí en Málaga todo el que llegaban del todo el que llegarán grande o pequeño sentirse el bar hablando con la gente la verdad que por ahí improvisaba en bastantes también sí que es verdad que en Javi les tenía una libertad total fue uno de los yo me imagino que que que había mucha gente que durante pedía ese talento que tenían que ellos tenían pero Javi además que apostaba muchísimo de pensaba que Miguel viví allí

Voz 28 34:03 esta es la historia de un mariquita verde pueblo costero pues se queda con su niña

Voz 1 34:06 porque su mujer está trabajando fueron Alex era el propietario del coleccionista en Barcelona que aún sigue funcionando y fue de los primeros en la ciudad en apostar por los directos en pequeño formato para artistas emergentes por allí también pasaron los antílopes

Voz 20 34:23 proyecto que pretendía aglutinar una ambientación musical de calidad y la posibilidad de las también pues el propio local kosher que era bastante complicado en el momento porque no ya no legislar

Voz 29 34:36 claro eh

Voz 20 34:38 Pedro hacerlo con tranquilidad y sin pensar que estaban cometiendo algún acto delictivo toda la gente estaba muy contento yo no había demasiados locales para ruedas de sobre todo amateur poder hacerle me tocara en algún sitio en público es poder expresar no

Voz 1 34:53 tanto él como sus compañeros de profesión destacan las dificultades del negocio

Voz 27 34:58 los autores a que hagan lo siempre venga o no venga gente con afecto y seguros sociales de camareros porteros todo lo que conlleva luz tramas la mayoría de las veces no sale rentable el arriesgar siempre siempre está ahí hay que apostar siempre

Voz 1 35:12 que casi siempre se compensan cuando las canciones comienzan a sonar entre las paredes de sus salas el público se emociona even crecer a los artistas por los que apuestan

Voz 26 35:22 yo también me alegro mucho cuando dejaron de venir a la tertulia porque el éxito de ellos muy importante

Voz 1 35:30 podríamos seguir marcando en el mapa más locales de música en directo vinculados a los comienzos de la banda y sumar de su presente pero hoy preferimos acabar en futuro con reto el que pone antílopes el equipo de España

Voz 25 35:45 que terminen este estribillo que un día que un año cantamos el escribió empresas de Ci U que iba vaya

Voz 1 35:53 pues ahí está al principio de una estrofa la continuación del camino

Voz 0313 36:03 con no pero hay que responder al reto eh quién sabe si emocionando

Voz 3 36:08 lo veo excita la copita

Voz 7 36:22 de todas formas

Voz 0313 36:24 es muy interesante porque les preguntadas por el

Voz 0281 36:28 el secreto del éxito yo creo que es que el humor siempre su buena para un buen atajo el humor siempre un buen atajo sobre todo si es un humor con contenido llega a la gente la hace reír y en la en la poesía la música cuando hace reír a la gente es con ripios y es que ellos son estupendos no la niña del comandante me tiene loco perdió y encima se cosen los volantes del vestido

Voz 0313 36:47 a los ripios

Voz 0281 36:52 estilo Campoamor que yo creo que hay muy poca gente que lo sepa escribir bien siempre cito en ese terreno Joaquín Sabina que creo que es el mejor del de la historia probablemente con mucha gracia compongo

Voz 9 37:03 el pero es muy difícil del ripio y pierde no escrita han versado pero que es de relativa porque es una folclórica la como por ejemplo el maestro Rafael León ese tipo de ah vale vale folclóricas bueno

Voz 0057 37:14 las maneras estaba sabía que Kanye vuestro caso lo mejor fíjate hablando de de los garitos pequeños que hablaba Laura donde empezasteis a lo mejor para vosotros es morir de éxito crecer en en el tamaño de los garitos porque realmente es mucho más intenso ver un concierto en el que es muy importante Weber vuestra complicidad hoy vuestra letras bien insistía además toques con dos instrumentos solamente está cerca que sino un sitio grande igual va contra vosotros ir mejorando en garitos de hasta cierto punto tenemos un ideal marcado

Voz 9 37:44 esperemos queremos de micro estamos hemos cumplido casi el ideal de mil tiques pérdida de España muy débil ideal es mil dentro y fuera él fue usando

Voz 0281 37:56 las ventas les decimos que no que no que no es

Voz 9 37:59 para la venta ya hemos hecho un formato de tal pero el espectáculo lo tenemos agotado a que se nos vea la cara para poner a Les Luthiers Congreso éramos tres mil Ilan estaba pierde pierde descarada Lobo porque porque son míticos dinero pero por el tema pantalla mucho la experiencia la experiencia de un concierto de mil si mañana hay que hacer otro concierto de Bielsa

Voz 0281 38:22 una amiga mía fíjate muy dentro de yo pensaba eso hasta que vi dos veces en el Palacio de los Deportes a Leonard Cohen que tenía pinta de estar tocando en un garito de cien personas la gente les Se lo convirtió en un garito de homosexuales

Voz 0313 38:45 lo tome si no no lo es todo

Voz 9 38:50 déjame que hemos hecho el formato banda precisamente porque el año pasado no escribieron de festivales para el fin oye seré capaz de coger diez hits hacer cincuenta minutos hemos preparado una banda de pop no estamos en los festivales y ahí lo hemos notado es que el aforo de de el éxito lo hemos notado por el tamaño de la letra los carteles que ha ido

Voz 0752 39:06 qué quiere decir eso para fuentes le grita una tontería pero los promotores pues cada vez antílopes tan poquito me da la vida Piedrahita dice que en León

Voz 0281 39:15 la evolución de la humanidad se miren cuchillas no hemos pasado de cuchillas de afeitar con una cuchilla dos cuchillas tres cuchillas y que llevamos ya cinco cuchillas que es la evolución más yo a mí me pasa con la televisión con la televisión porque si ya ha

Voz 2 39:27 ante el tubo de imagen duro treinta el tú

Voz 0281 39:29 imagen como evolución de nuestros ojos sin enviar

Voz 2 39:32 ahora prácticamente no no duró manteles hay meses yo creo que el ojo humano en algún momento P para el ojo humano

Voz 6 39:39 tal ya no tengo hacer ya no te digo el cerebro yo no te digo los cerebros no oye veo

Voz 0313 39:44 sí aquí con ganas de intervenir pero deja Mendes un momentito porque hemos comentado antes los detalles de de mi canción que es uno de los temas entre entre homenaje y descripción de este de este disco pero hay otro que antílopes muy interesante que reivindica su oficio que reivindica al ser músico

Voz 4 40:01 encontrar mi camino pensara yo ya te claras lastre lanzar fuego Khedira Lass que vengan por detrás voces que Khedira Khedira está cuando el fomento de flores en lo quiso siempre para

Voz 0057 41:12 decía antes yo que ellos se valen mucho de los juegos de palabras pero es que los juegos de palabras que tiene antílopes además iban juegos musicales dentro por ejemplo una canción que a mí me ha divertido mucho nada más verla cuando

Voz 0313 41:23 les country country Jonde

Voz 29 41:26 pido mi Corpus se del café

Voz 0057 41:35 osea tiene música country cantada con el cante jondo sáquennos mero juego léxico sino que tiene esto y esto de convertir el country en cosa aflamencado es muy difícil de hecho ya lo intentó Kiko Veneno yo creo que con bastante éxito hace unos años con este tema de Bob Dylan

Voz 30 41:52 quienes muy bi

Voz 0057 42:01 atrapado dentro del coche con el blues de Memphis otra vez bueno pues esta frase tan grandilocuente de repente agarra Kiko Veneno y la convierte en esto

Voz 4 42:13 pues

Voz 1373 42:21 atacaba con el blues de Memphis señora noticioso grandilocuente eso es lo que has hecho llamado Dylan grandilocuente y la verdad es que sí que no es la primera vez fue la seguridad

Voz 0057 42:31 si le damos la vuelta a este tipo de juegos entonces se trata de pasar géneros típicamente españoles a estilos de música típicamente norteamericana por ejemplo con la copla del minero el chaval de la peca hizo aquello de convertirlo en Rock noventa cero tipos Red Hot Chili Peppers pero bueno ya veis cuánto aguantan las costuras de los grandes clásicos folclóricos fijaos en lo que ha hecho pero esta misma canción con el soy minero los olés swing que se dedican a tocar jazz Manus

Voz 20 43:06 eh

Voz 0313 43:10 sí sí

Voz 20 43:11 de dónde va mal

Voz 1373 43:13 entonces dejado guay osea Juanito Valderrama eh

Voz 0057 43:16 Juanito Valderrama pasado por el jazz manouche de Django Reinhardt para que no les suene el asunto aunque si es por conciliar country con cosas parecidas al flamenco lo mejor es acudir a pata negra

Voz 0313 43:42 yo pues pues Biel José por por alusiones yo creo que tenemos cerrar esta ahora con cante jondo no vamos a hacer por ilusión verlas pero no me despedirme

Voz 9 43:54 me dan dando las gracias a todos y saludando al otoño de de oro locales que no quiero quedar como un descastado a Carmelo ya ha participado maravilla en llamando todo lo que a los dueños de Albania vendada

Voz 1373 44:05 el hasta ahora todos los forajidos forajido así desde el lejano suroeste de este país

Voz 31 44:17 Huelva

Voz 3 44:20 el frío

Voz 1373 44:23 digo Cavallo canino

Voz 29 44:26 yo me fui de lista a mi madre de Evita

Voz 32 44:35 la

Voz 3 44:38 en frío nunca tiene

Voz 4 44:43 pre de

Voz 7 44:50 no daré el alma

Voz 3 45:01 de mañana

Voz 4 45:14 está

Voz 3 45:20 a tocar fondo para donar

Voz 29 45:25 yo Johnny te has dejado el caballo en doble fila

Voz 31 45:32 sí sí gravedad

Voz 7 45:39 aquí os esperamos antílope

Voz 33 45:49 de repente el ver que todas las mujeres estaban diciendo hay a mi abuelo me tocaba las tetas a mi padre me hizo tal a mi jefe Se más turbo delante a mí me pasó que en la calle yo me veo a mí y de repente empezó a cundir en el mundo entero son mujeres de luto entero empezaron a contar aquellas agresiones que no habían contó en ningún otro sitio más de tres millones

Voz 34 46:11 mujeres contaron por los abusos sexuales y violaciones que habían sufrido la etiqueta de Twitter cuéntalo Larry unió las redes la noche del viernes al sábado a las cuatro de la madrugada damos voz a esas mujeres que necesitan mostrar su dolor con

Voz 8 46:25 el centro

Voz 33 46:31 del Estado