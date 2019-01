Entre Tiempos: Todo llega (13/01/2019)

Voz 1 00:00 entre tiempos de ser que el inicio del año nos invita a reflexionar

Voz 0142 00:04 porque hoy Nos hemos puesto algo filosóficos y en torno a esa frase que dice en la vida todo llega todo pasa y todo cambia nos hemos quedado con la primera parte íbamos a hablar de cosas que por el tiempo que tardaron en llegar cuando sucedieron todos dijimos Si es que todo llega como siempre me acompañará a María Romero para poner buena música y para escuchar a los oyentes llena Domínguez Nos ponemos en manos de nuestro técnico Marcos Granado sepan que sin el este programa no sería posible comenzamos con Ana Martín

Voz 2 00:36 el consejo

Voz 0142 01:09 hay personajes que por longevos los creímos casi siete

Voz 4 01:13 vernos iconos de una época admirados o al contrario odiado

Voz 0142 01:17 los veíamos en televisión entrevistas en periódicos abrieron informativos se convirtieron en los protagonistas de una etapa de la historia siempre estaban ahí es el caso de Juan Pablo II

Voz 5 01:29 la comunión en Cristo da y más centro Vita las Lara vio Sara unos vínculos constantes en estos días manteniendo siempre es exclusivamente Félix pastoral que tiene mi viaje Iker ojo boca ofensiva lo propósitos políticos

Voz 4 02:03 un Papa cuyo pontificado duró

Voz 0142 02:06 así veintisiete años pero el dos de abril de dos mil cinco durante la emisión de Carrusel deportivo llegó la noticia de su muerte

Voz 6 02:13 les iremos informando a lo largo de las próximas horas de

Voz 1069 02:16 lo que ocurra en este partido pero tenemos triste notita

Voz 6 02:18 ya de última hora Cristina Machado hola Paco pues si hay una

Voz 7 02:21 a última hora no hay confirmación oficial si la hay hay hay una confirmación oficial una última hora desde Roma Joan Solés corresponsal buenas noches

Voz 1069 02:29 buenas noches y Juan Pablo II habría fallecido a las veintiuna XXXVII parece ser por ello se ha observado un minuto de silencio en la plaza de San Pedro mientras rezaba el rosario a Juan Pablo II de ochenta y cuatro años habría fallecido este sábado cincuenta y cuatro horas aproximadamente después de la crisis cardiorrespiratoria del pasado jueves por la tarde cuando exhibió la extremaunción dieciséis horas después a unas diecisiete después del bloqueo de la insuficiencias renales del viernes había padecido una grave crisis respiratoria a finales de enero estuvo ingresado dos veces en el Policlínico Gemelli de Roma los meses de febrero y marzo ya fallecido este dos de abril del dos mil cinco en los últimos días los defectos de la traqueotomía de la enfermedad de Parkinson que padecía desde hace algunos años y que le impedían hablar las dificultades de respiración de nutrición la infección urinaria y la crisis cardíaca hicieron dramática su larga agonía quienes le visitaron en su apartamento del palacio apostólico del Vaticano destacaron el sufrimiento causado por la enfermedad especialmente por su difícil respiración la Santa Sede sin embargo puso especial énfasis en la serenidad el Pontífice en su lucidez hasta poco antes de perder la conciencia lucidez que consciente de que emprendía el último y más trascendente de sus viajes le llevó a pedir a sus médicos que no le trasladaran al Hospital de Roma Juan Pablo II el doscientos sesenta y cuatro Papa de la Iglesia católica ha fallecido en su casa de la Ciudad del Vaticano de la que era jefe de

Voz 7 04:03 dado gracias Joan pues a las nueve y treinta y siete de la noche ha muerto Juan Pablo II vamos a irnos hasta la plaza de San Pedro del Vaticano a ver cómo ser recogido hay la noticia Severino Donate buenas noches buenas noches pues

Voz 8 04:14 siguen rezando siguen trabajando por el Santo Padre estaba toda la plaza en silencio cuando se ha anunciado la noticia ha habido tenue aplauso general ahora

Voz 9 04:32 a a personas extranjeras él me dar gracias

Voz 8 04:39 así lo buena prueba muchos bueno lo son buenas noches ya me creo que está usted llorando como recibe esta noticia

Voz 10 04:50 esta es una noticia que nos que no tenga todas eh es Arnaldo lo sabemos cómo como tensa hacia él no ha muerto una persona normal ha muerto una persona que ha enseñado la historia de este período a ver un momento muy particular que no se puede describir

Voz 0142 05:16 Fidel Castro es un ejemplo parecido de hecho es un secreto a voces que los centros de documentación de los medios teníamos preparado en el caso de ambos personajes todo lo necesario para informar de su muerte en cuanto se produjera la noticia

Voz 11 05:31 quién lo iba a ver si a los burgueses y a los reaccionarios todos seríamos comunista que el acto Inma para los burgueses

Voz 12 05:52 Paul anunció oficialmente el fallecimiento con el siguiente comunicado hubo

Voz 1802 05:59 con profundo dolor comparezco para informar a nuestro pueblo a los amigos de nuestra América en el mundo que hoy veinticinco de noviembre del dos mil dieciséis a las diez y veintinueve horas de la noche falleció el comandante en jefe de la revolución cubana Fidel Castro Ruz incumplimiento la voluntad Mahrez del compañero Fidel sus restos serán quemados las primeras horas de mañana sábado veintiséis la comisión organizadora de los funerales Verín narrar nuestro pueblo un información detallada sobre la la organización del homenaje póstumo que se le tributará al fundador de la revolución cubana da la victoria

Voz 1 07:14 entre tiempos con Ana Martínez Concejo pero no vamos a convertir nuestro entre tiempos de hoy en una colección de necrológicas así que Marcos ponemos otra música y cambiamos de tercio

Voz 4 07:29 nadie esperaba una salida tan

Voz 0142 07:31 sí pitada de quién había hecho virtud de soportar el chaparrón pero en dos mil dieciocho fuimos testigos de la marcha de Rajoy que nos evocaba la imagen de las nieves perpetuas inalterables al paso del tiempo permanentes como la presencia de este gallego en la vida pública española

Voz 1487 07:48 yo ahora pienso que ha llegado el momento de poner el punto final a esta ETA el Partido Popular ha de seguir avanzando y construyendo su historia de servicio a los españoles bajo el liderazgo de otra persona lo hago por dos razones es lo mejor para mí y para el Partido Popular o dicho de otra forma es lo mejor para el Partido Popular para mí y creo que también para España y lo demás no importa nada

Voz 0142 08:27 Air para levantarse no es caer es el refrán que podía describir perfectamente la trayectoria política del tenaz Pedro Sánchez contra todo pronóstico reconquistó la secretaría general del PSOE frente a Susana Díaz a quien todos

Voz 1722 08:41 Juan ganadora empiezo a todo hoy no acaba nada empieza todo y todos y todas votamos a distintos a candidatos y candidatas pero con una idea Jesse de queríamos hacer del Partido Socialista una organización nueva yo me comprometo como dije en el proceso de primarias a que voy a ser el secretario general de todos y cada uno de los afiliados y afiliadas del partido socialista

Voz 0142 09:03 Sánchez yo creo que es de los que siempre ha debido creer a pies juntillas eso de todo llegan porque además el año pasado se convirtió en presidente del Gobierno tras ganar la moción de censura a Mariano Rajoy

Voz 14 09:15 por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente de Gobierno al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros

Voz 0142 09:36 el dieciséis de enero de dos mil diecisiete llegó el perdón a las víctimas del accidente del Yak cuarenta y dos en una comparecencia sin precedentes y ante las familias de los fallecidos la ministra de Defensa María Dolores de Cospedal dijo

Voz 1445 09:49 yo no tengo ningún problema desde luego en tres mil muchos defectos la soberbia no está de pedir perdón en nombre del Estado por no haber reconocido con anterioridad esta responsabilidad patrimonial del

Voz 16 10:02 dado esta responsabilidad del Estado

Voz 1445 10:05 eh a los familiares de las víctimas

Voz 0142 10:08 llegaba muy tarde aquel perdón por una tragedia en la que a la pena y el sufrimiento de las víctimas se les sumaron unos inaceptables fallos en la identificación fallos también en la contratación de los aviones para trasladar a las tropas españolas a Afganistán y una nefasta gestión política en aquel dos mil tres cuatro años y medio costó que aterrizará algún avión en el polémico aeropuerto de Castellón Carlos Fabra presidente de la Diputación de Castellón no soportaba que criticaran aquella tardanza

Voz 17 10:41 no tenemos fecha cuando tengamos la fecha irlo pongamos en marcha obrera una pandilla de inútiles importantes de política provincia desagrada de esta provincia que tendrán que conversó todas las palabras que han dicho por días eh aquí toda esa gentuza lo único que ha hecho es gentuza no son nada más que eso eh poner evidencia a la provincia de verse ya

Voz 0142 11:07 al fin en septiembre de dos mil quince procedente de Londres y operado por la aerolínea Ryanair recibió su primer vuelo

Voz 0978 11:14 buenas tardes a eso de las nueve de la mañana han comenzado llegar los viajeros del primer vuelo regular con salida desde el aeropuerto de Castellón sin más problemas han podido facturar su equipaje y embarcar posteriormente en el avión de Ryanair que ha salido a eso de las once y diez de la mañana antes sobre las diez y veinticinco aterrizado el Boeing procedente del aeropuerto de Stansted en Londres con ciento ochenta y nueve pasajeros la mayoría de ellos turistas británicos pero también otros castellonenses han regresado a casa escuchamos a uno de estos viajes

Voz 18 11:42 muy bien eh ponía y media haya durado dos horas porque está valenciana sea que dos horas muy bien eh ha sido bonito el último giro que ha dado antes de aterrizar porque ha visto Sevilla Las Palmas me he visto la el golosa osea muy a nivel simbólico para los que somos de Castellón muy bonito

Voz 0142 12:12 y cuánto tiempo estuvimos esperando que la selección española de fútbol ganara

Voz 20 12:19 mucho demasiado para algunos pero por fin

Voz 0142 12:23 en julio de dos mil diez muy ansiados fueron también unos Juegos Olímpicos para nuestro país el diecisiete de octubre de mil novecientos ochenta y seis Juan Antonio Samaranch anunciaba la buena nueva Barcelona sería sede olímpica en mil novecientos noventa y dos

Voz 21 12:53 te comité Antanas en al Olympique Lyon Rennes niño Sesión Plenaria hará Lozán a Time la organización de las vencen quién mola ampliar Méndez son cátedra en tus al al PIL de fondo

Voz 22 13:26 entre tiempos con Ana Martínez concejala qué

Voz 0142 13:47 esta sintonía es casi imposible que no la reconozcan es casi imposible que no conozcan a alguien que se sepa de memoria algunos capítulos de esta serie Friends fue todo un fenómeno que arrasó en nuestro país a principios de los dos mil y que ahora están descubriendo las nuevas generaciones gracias a Netflix bien pues también llegó el capítulo final de esta serie que en Estados Unidos emitió el seis de mayo de dos mil cuatro y fue visto por una media de cincuenta y dos millones y medio de espectadores

Voz 1487 14:21 este ha sido vuestro primer hogar y ha sido un sitio feliz lleno de amor es sonrisas pero lo que es más importante gracias a los contratos indefinidos era mucho ya tras tantas os deis cuenta de que en algún que otro momento todos hemos vivido en este piso es verdad que sí es cierto razón eh ya no hubo mentón ya que el verano que te ministra vivir con la abuela intenta este triunfar como bailarín te das cuenta de que casi llevamos diez años sin mencionar el asunto cariño me olvidaba le prometía que dejaríamos

Voz 0142 15:10 las llaves si venerada fue la serie Friends no lo es menos la saga de libros de Harry Potter cuyos séptimo y último libro Harry Potter y las reliquias de la muerte fue publicado en inglés el veintiuno de julio de dos mil siete y en español lanzó el veintiuno de febrero de dos mil ocho

Voz 23 15:31 los fans hicieron hasta una cuenta atrás de la Peña

Voz 0142 15:33 es una de las librerías donde iban a comprarle la venta tenía hasta una puesta en escena

Voz 23 15:38 se descubren los libros que hay detrás del telón se ponen a la venta se sacan pero ahora mismo están guardados en cuartos y precintadas había padres que querían darle una sorpresa a sus hijos

Voz 24 15:47 la gran sorpresa porque hoy me dijo que a veces cuando se voy a comprar y no que no se imagina Ángel

Voz 4 15:52 seguro que esta noche

Voz 24 15:53 o por lo menos Harry Potter navales la funciona si se fue el libro que le inicio digamos una lectura el primer libro

Voz 0142 16:02 hicieron cola hasta los que no habían leído ni una sola línea de los anteriores libros de Harry Potter

Voz 25 16:07 o por lo menos Ndombele y no ni en inglés ni nada y me apetecía saber ya

Voz 26 16:11 cómo cómo iba a acabar bueno me he leído ya por internet pero vamos que no me puedo esperar una copia pirata no pirata no una copia de Spanish

Voz 27 16:21 yo no me he ido ningún lado Inma ésta pidió diez liven el trabajo para venir a Madrid desde

Voz 24 16:26 cien o imagínate si están creando

Voz 27 16:29 cambio lo ven ya vendió quiere comprarlo de aquí me ilusión comprarlo de aquí no

Voz 4 16:32 porque Urkullu muy han oído Harry Potter y ya están por aquí danzando Gina hay María vamos pues con la época te cae con la música

Voz 1 16:42 que despistadas hoy porque a ver por qué nos dejamos algún regalo por dar la semana pasada

Voz 28 16:50 que mira aquí saco el bombo e no es que yo recuerde no

Voz 1 16:56 bueno nosotros siempre traemos un regalito en la sección de bocata a nuestros oyentes pero mi despiste además a que cuando le he pedido una petición a Jaime y nada dando por supuesto que los oyentes sabían quién era vamos a recordar mi momento de no presentación de

Voz 0142 17:11 me llena mientras nos despedimos de Almudena he visto que hemos dejado que se marchase Jaén

Voz 1 17:16 me saber porqué cuéntame porque sí sí la verdad es que ha sido un poco como un atraco a mano armada ves que quería aprovecharme de él como como como y que hicieron una consulta a la época Teka hoy lo estamos haciendo trabajar más de la cuenta es solo un poquillo pero es que nos encanta tenerle por aquí también oir su voz Jaime cuál sería tu petición en este momento me he sentido como en origen una dentro de otra boca Teka a mí me da pero por la señorita quieres decir lo de un sueño dentro de otro sueño sí exactamente eso pero volvamos al tema

Voz 23 17:52 porque antes de comenzar con la boca chica Real quería presentar correctamente a nuestro compañero Heinze porque como buena una siempre paga sus deudas seguramente los oyentes para hacer la petición supieron enseguida quién era pero no le pondrían nombre pues es Jaime Moreno compañero nuestro que tantas veces nos presta su voz para la sección de tres llaves te Almudena Serrano entre tiempo y que también podemos escucharle en la publicidad que habitualmente suena en la SER

Voz 0142 18:33 hay que es más majo que las pesetas nunca nos dice que no a nada cierto

Voz 4 18:37 tal

Voz 28 18:38 como ya era así

Voz 1 18:41 comenzamos con la petición de esta semana Nos viene por correo electrónico desde Mallorca Biel Sastre Nos cuenta que es oyente de la SER desde hace años que a finales de los setenta escuchaba los cuarenta principales de Radio Mallorca los sábados de siete a nueve y que en aquellos años era muy difícil escuchar la dio en Madrid desde las islas ahí no internet Nos recuerda también varios programas de Pepe Cañaveras como Pepe Cañaveras y tú os súper joven haber gracias Biel me lo que debo hacer es agradecer tu correo electrónico es cierto que en aquella época el programa Los cuarenta Principales porque entonces era un programa se emitía primero por FM de Radio Madrid y más tarde se incluyó en la programación de Onda Media los sábados por la tarde no fue hasta la temporada ochenta y siete ochenta y ocho

Voz 0142 19:28 en los lejanos mil novecientos ochenta y siete mil

Voz 1 19:30 doscientos ochenta y ocho que la emisión de Los cuarenta Principales Le dio nombre a toda una cadena musical espera creo que aunque mi mente lo tenía registrado acaba de crear poso y me acabo de dar cuenta que los cuarenta principales fue primero programa para luego convertir

Voz 23 19:46 esa emisora de radio escaso que se lo está inventando

Voz 1 19:49 vale pero déjame que lo proceso un minuto me llena de lo prueba esta te dejo te dejan procesarlo seguimos con la petición de Biel sobre Pepe Cañaveras aunque no dispone hemos de archivos de los programas Pepe Cañaveras situó súper joven que es lo que nos pedía el oyente sí que pueden volver a escuchar un fragmento de Super baby del que fue presentador Pepe Cañaveras en el programa del seis de enero que le dedicamos a la radio de los niños pues aunque no hay muestras de Pepe Cañaveras y tú o super joven le podemos escuchar en este fragmento que corresponde al programa que se emitió el veintitrés de septiembre de mil novecientos

Voz 23 20:24 setenta y nueve presentando el gran música

Voz 30 20:28 el olió a través de toda la Cadena Ser en directo desde el parque de atracciones de Madrid escuchando a John Belushi sí

Voz 5 20:40 viejo horror

Voz 30 20:42 que también puede pegar en España de evalúa hay lo hay

Voz 23 20:55 qué te mata se podían escuchar en aquella la verdad que sí vamos ya te digo en fin ya saben que seguimos atentos a peticiones en el agua

Voz 1 21:02 seis nueve seis seis veinticinco cero cero uno

Voz 23 21:05 seis no es seis seis veinticinco uno

Voz 0142 21:07 a sus mensajes de contestador en el nueve uno cinco XXXII ochenta cero cuatro nueve uno cinco treinta y dos ochenta cero cuatro y a sus correos electrónicos entre tiempos arroba Cadena Ser punto com entre tiempos arroba Cadena Ser punto com pida ese sonido de la Fonseca de la SER que les apetece volver a escuchar con su selección con pondremos nuestra evoca Teka de entre tiempos

Voz 32 21:29 de

Voz 4 21:42 María pero qué manera más bonita de reencontrarnos con Michael Bublé diciendo que quiere volver a su casa que echa de menos a su amor total tiene echabas de menos esta tu casa después de Navidades perdona que seguro que estabas deseando volver a este hogar Radio

Voz 0142 21:59 a fónico que hemos montado acabamos

Voz 4 22:02 a ver yo te podría decir digamos que quedaría genial pero como hay confianza donde hay concertadas te diré que no quiere que vi que la canción más bien era mi grito de socorro Mi lamento I wanna go home me quiero ir a mi casa poco pero la de verdad no está mal no me lo puedo creer que yo he estado muy a gusto con mi familia dándome ánimos esto a todas horas fui dándome despreocupada por la

Voz 33 22:29 hora de la comida simple de madrugones ya ya

Voz 4 22:31 ella como todos aquí en este estudio pero sin podías mostrarle y un poco más de entusiasmo por volver a reunirse con nosotros aquí sí que era broma que yo tenía mucha enterarnos visto estos días ha echado de menos cada minuto cada segundo cada paso que daba cada todo

Voz 22 22:50 que

Voz 4 22:52 sólo estaba esta canción de Juanes

Voz 22 23:19 no

Voz 4 23:19 me creo nada que es están perdiendo valor tú miras no tenían ningún Aranade devolverá el programa estuvo marcado

Voz 12 23:28 un precedente difícil de superar

Voz 0142 23:33 yo que pongo todo mi empeño en este espacio y me haces esto

Voz 4 23:38 mira te va a decir el Canto del Loco lo que pienso poquito dramas no hijos sí sí la verdad es que me ha ido muy manos Capi también se han acabado las vacaciones y quería darle cierta teatralización pero vamos que hoy vengo a confesar que estás enamorada no hombre no ve solución la Pantoja no yo vengo a confesar que que entiendo que te ha costado un pelín

Voz 34 24:21 camita si es que seamos sinceros nosotros nos queremos mucho queremos a nuestros oyentes con la furia de los mares y con el ímpetu del viento visto no está quedando pero bueno el caso es que hemos trabajado muchísimo nos hemos dejado la piel pasa lo que más

Voz 4 24:52 es que la gente la gente no lo sabe pero es que antes de Navidad nos pegamos una una paliza considerable

Voz 34 24:59 cuántas cuántas horas echamos aquí todas kilos mide a los programa nos Humanes Marcos tu tu más o menos cuanto calcula

Voz 4 25:07 sí una barbaridad yo creo que sus carruseles deportivos completos uno detrás de otro ahí todas las horas Eroski pero bueno ya hemos tomado nuestros días de descanso toca volver a nuestra rutina

Voz 36 25:17 en la

Voz 37 25:39 aquí

Voz 4 25:41 volvemos con Vetusta Morla

Voz 38 25:43 es que en el fondo no te puedes quejar porque he elegido canción

Voz 4 25:45 de vuelta muy muy bonitas mira la siguiente

Voz 38 25:48 Moore

Voz 39 25:54 voy

Voz 15 25:56 sobre el tema la misiva

Voz 40 26:04 sí tengo nada

Voz 15 26:09 no

Voz 40 26:12 eh mira

Voz 15 26:14 pero puff

Voz 4 26:26 mira mira mira los pelos como escarpias si es que esta canción me emociona muchísimo es una elección perfecta podríamos cerrar con esta o no

Voz 41 26:44 pero ya está

Voz 4 26:49 a mí me gusta pero vamos a cerrar con Mónica Naranjo que parece mentira que un precioso cerrar con Estrella Morente y es devolver pero ya está de camino me gusta más decir lo explosivos como hemos empezado que estabas ahí medio picadillo porque parecía que no me gustaba volver contra el drogas dolía entre tiempos en fin bueno pues no si estoy encantada para demostrar de lo que mejor que decirte que te dejas de tonterías de malos rollos que tú yo los oyentes volvemos al amor

Voz 22 27:34 pues hasta aquí

Voz 23 27:35 nuestro programa de hoy gracias María hasta la próxima canción gracias a a los oyentes gracias Marcos