Estartapeando: La prueba del mercado

Voz 0194 00:15 hoy vuelve nuestro espacio dedicado a los emprendedores a los unos negocios Rafa Bernardo buenas noches buenas noches empezamos hablando de un paso fundamental en la vida de toda startup que es la validación del modelo de negocio cuando extras empezando a funcionar y constatar si lo que estás haciendo interesa a la gente o no interesa tienes que cambiarla

Voz 1762 00:32 crea o cerrar o lo que sea bueno para hablar de esto contamos con una empresa a la que hemos visto aquí en estartapeando dar sus primeros pasos hace ya casi un año hablábamos de Body Planet una startup que se sirven de la realidad aumentada para innovar en el sector educativo sus productos estrella eran dos una camiseta y una muñeca de gran tamaño que permiten Si les apuntamos móvil móvil lo tablets pues en la pantalla la disposición de los órganos del cuerpo cómo funcionan bueno ahora nosotros podemos ver en realidad real en este caso no como este proyecto ha evolucionado durante todos estos meses Rocío Molina cofundadora de body buenas noches

Voz 1365 01:05 buenas noches bueno hace un año nos contáis

Voz 1762 01:08 cuando Bali dando nuestro modelo en veinte colegios como ha ido ese proceso como habéis estado trabajando estos meses nosotras un poco por

Voz 1365 01:14 hacían profesional no estamos de la teoría que está muy bien opinar pero hay que demostrar las cosas no en el ámbito de la educación es muy importante porque he sido uno sentamos delante de un profesor au de un director de colegio tenemos que demostrarle que sus niños van a aprender con Body Planet innovan a estar jugando en el aula no con ese objetivo nos fijamos pues unos experimentos en diferentes colegios universidades con catedráticos de didáctica de Ciencias Naturales con alumnos de todas las edades desde niños chiquititos hasta niños más mayores que pudiéramos medir como la realidad aumentada facilita el aprendizaje dentro del aula ahí está aprendizaje además lo hacen de una manera eficaz no es decir lo que aprenden el Real se les mantiene en el tiempo pues durante todo este tiempo nosotros lo que hemos podido hacer es terminar de hacer estos análisis poder demostrar ya es decir que como ahí Planet los niños aprenden lo hacen divirtiéndose podemos certificar con estudios científicos y con una tesis doctoral que se está realizando a día de hoy el Universidad Camilo José Cela que es un instrumento de aprendizaje

Voz 0194 02:19 la prueba de fuego en todo proyecto educativo llega en el comienzo de curso como ha a vosotros desde el pasado septiembre

Voz 1365 02:24 pues cuando llegado septiembre Body Planet está ya en más de doscientos colegios en toda España gracias a profesores innovadores profesores valientes que han sido capaces de coger nuestra camiseta y meterla en el aula es decir chavales vais a aplicar a partir de ahora hay una nueva manera de aprender no entonces para nosotros es un gracias a todos estos profesores que han confiado en nosotros a estos centros educativos que se han dado cuenta de que las cosas se pueden hacer de otra manera

Voz 1762 02:51 qué pasa nada por tenía adentrar en sus en sus colegios bueno tenéis la camiseta tenéis la muñeca que si sino recuerdo mal la llamada AIS Amparo bueno ahora que habéis validado hoy estáis a plena marcha que tenéis previsto para el futuro para los próximos tiempos

Voz 1365 03:04 pues ahora mismo nuestro nuestro país Blind hoy nuestros objetivos a corto plazo y a medio plazo es primero terminar este año ha lanzado Amparo eh al mercado el año pasado un prototipo ahora ya es una realidad ya se puede comprar es los niños y los colegios pueden tener amparo dentro del aula el siguiente paso es generar sus productos derivados de lo que a día de hoy ya existe no entonces el año que viene saldrán París que las versión doméstica de amparo es decirle queremos que todos los niños puedan llevarse a su casa y luego ampliar el portafolio en materias porque los profesores decían oye está muy bien el cuerpo humano pero porque no Geografía e Historia porque no arte no hay efectivamente tienen toda la razón del mundo en la realidad aumentada funciona para estudiar cualquier tipo de materia

Voz 1 03:51 pero

Voz 1 03:59 un pequeño negocio puede tener una pequeña incidencia que suponga un gran problema que necesite una gran solución Vodafone One Profesional te ofrece grandes soluciones para que tu pequeño negocio crezca como soporte informático las veinticuatro horas al día siete días de la semana informa tiene catorce cuarenta ingreso en tiendas Vodafone Vodafone en tu Partner en la era digital

Voz 0194 04:21 continuamos con Rocío Molina cofundadora de Body Planet del relato que nos has hecho del recorrido de vuestra empresa me quedaría con que para validar un modelo lo necesario es medir bien todos los resultados y escuchar a los usuarios no

Voz 1365 04:32 súper importante nosotros eh y creo que es una cosa que hay que aprender a hacer en la vida que ser humilde y escuchar cuando algo no funciona entonces nosotros podemos tener mucha fe en que algo va a funcionar pero si el usuario te dice que no va pues no hay que coger otro camino y paran yo creo que es muy importante que la gente pare escuche mire haga un poco de autocrítica a todos nos parece que nuestras ideas son mejor eso es d'Opinió no es como lo de tu hijo es el más guapo pues ha mejorado el mundo no le parece lo mismo no yo creo que cuando lanzas un proyecto de esta envergadura sobre todo cuando estás buscando cambiar la manera de hacer las cosas tiene que ser el usuario el que decida usar tu herramienta no es el martillo funciona muy bien hasta que venga otro martillo a sustituirlo asiste martillos peor seguir usando Leante

Voz 0194 05:16 el año pasado nos decías que uno de los retos que teníais por delante era convencer de que la realidad aumentada es una herramienta útil y con potencial para el sistema educativo en el tiempo que ha transcurrido desde entonces tú dirías que esta tecnología es esta consolidando en este sector

Voz 1365 05:29 creo que está entrando en todos los mercados es decir yo creo que cuando tú pones la tele Yves que empresas como Microsoft como Apple están invirtiendo en dispositivos no como la sólo Lence o gafas para poder facilitar o para hacer una experiencia usuario más potente es porque algo está ocurriendo con esta tecnología yo creo que es el momento de la realidad aumentada la tecnología es una cosa muy rápida que hoy está de moda y mañana ha pasado al no la historia pero creo que los productos que nacen con estas tecnologías tienen una vida más larga entonces yo creo que ahora es el momento de que el usuario está acostumbrada a la tecnología la maneja en otros ámbitos absorber la en en otras áreas como ser el conocimiento o el aprendizaje es más sencillo por lo tanto creo que es el momento aprovechar la circunstancia y tirar para adelante

Voz 0194 06:18 Rocío Molina cofundadora de plana en muchas gracias y suerte placer muchísimas gracias a vosotros

Voz 0194 06:55 Rafa acabamos de inaugurar un nuevo año y eso significa novedades legislativas alguno

Voz 1762 06:59 es de mucho alcance para los emprendedores y para las startups para saber qué es lo más importante tenemos con nosotros a otro conocido de estartapeando que es Luis Gosálbez socio director de métrica son qué tal Luis buenas noches buenas noches qué tal les un despacho de abogados especializado en Internet y en negocios tecnológicos pues pues eso de que asuntos de que normativas tenemos estar pendientes en dos mil diecinueve

Voz 3 07:19 sí pues la verdad es que las novedades de este año vienen marcadas un poco por las novedades del año pasado es decir durante dos mil dieciocho francés bastante divertido porque tuvimos muchos cambios en materia de protección de datos entre actual de que Ivanova en en en Europa de alguna forma pues esto va a condicionar toda desarrollo el que normativo del próximo año contra exposiciones de directivas como ya ha pasado muy recientemente con el tema de propiedad intelectual con la cual posee en este caso a Ley de marcas y muchas normativas que están digamos al hilo de esto el cambiando iban a ir ampliándose modificando se irá cambiando además el nuevo marco legislativo sino la forma en la que las empresas se relacionan entre ellas y con sus clientes que es algo que es muy necesario al final como ya sabes no todos los los cambios son a mejor pero bueno hay que adaptarse a ellos pues están bastante menos conocer cuáles son los cambios que se está produciendo

Voz 0194 08:09 cómo tiene que afrontar una emprendedor estos cambios estas adaptaciones cuál tiene que ser su actitud su orientación

Voz 3 08:14 y quizá lo más evidente de otros como como Spanair abogados especializados en tecnología internet y también de o lo que es no es que no hay que hacer grandísimas movimientos muy forzados a última hora sino poco a poco ir adaptándose conocer bien realmente cómo se adapta o cómo aplica esa normativa a tu actividad específica ya a partir de ahí tomar las medidas justas y necesarias que no afecten a tu negocio porque es muy fácil moverse rápidamente lo vimos el año pasado con todo el tema de de protección de datos que la gente empezó a enviar los emails horribles larguísimo esa gente necesaria en el hecho de poder digamos ajustar al máximo el impacto que tiene esta normativa nueva en su actividad es crítico para eso pues por supuesto y como decíamos va a hacer la legislación segundo contactar con con gente como Podemos a nosotros que conocemos bien tanto el sector como la normativa y tercero a contarlo lo máximo posible

Voz 0194 09:05 cuál va a ser el primer hito del año lo más inminente en materia legal

Voz 3 09:08 quizá lo más inminente es justo de los últimos días de dos mil dieciocho Se aprobó el Parlamento en la nueva ley de protección de datos que viene a recoger un poco todos los principios de la antiguas lamentos y antiguas de mayo pero bueno voy el caso ahora qué va a pasar ahora van vamos a empezar a tener resoluciones de la agencia vamos a ver cómo se aplica la teníamos la teoría muy clara pero en la práctica no teníamos ni idea de cómo sea aplicar hay que estar muy muy muy atentos a estas primeras resoluciones de la Agencia Protección de datos para saber por dónde van los tiros lo que no lo que todos llevamos interpretando pensando cómo iba a funcionar al a saber hay que estar muy atentos a eso vamos a tener activa de Irán así también va a modificar muchas cosas el tema de las cookies todo lo que tiene que ver con tecnología con la interfaz web de alguna forma la fórmula que nos relacionamos con las empresas a su página web está cambiando va a seguir cambiando

Voz 0194 09:57 hay que estar muy atentos porque ahí sí que es verdad que el regiones hacia la

Voz 3 10:00 va a ser importante Luis Gosálbez socio director de mete

Voz 4 10:02 Exxon muchas gracias a vosotros y hasta aquí estartapeando por Rafa volvemos el viernes aunque ya saben que les escuchamos todos los días de la semana en nuestras redes sociales y también en el correo estartapeando arroba Cadena Ser punto com hasta el viernes el viernes