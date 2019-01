Manuel Manquiña, el cine de su vida

Voz 1 00:00 bueno en primer lugar saludos a todos los espectadores de madrugada están en vuestras casas abrigos habéis madrugado porque no te tenéis insomne os vais condición

Voz 2 00:15 carro tú de cacharros nada vale esto es una pieza de colección deberán prestado es la ilusión de mi vida la vuelta al más tocarlo

Voz 1 00:25 los hechos artística pero bueno ya Camela preguntan

Voz 3 00:29 bueno lo vamos a jugar los jeroglíficos un suponer estamos aquí para aclarar un par de conceptos señorial

Voz 1 00:34 desde muy joven me dediqué a hacer teatro en Vigo desde los diecisiete años porque me apareció la oportunidad siempre me gustó el espectáculo primero Vilobí como espectador y a partir de ahí pues hubo fue una continuidad

Voz 4 00:46 vale tíos y seis hasta España

Voz 5 00:50 es la revelación

Voz 1 00:55 primero aparecieron del teatro luego las televisiones autonómicas que también dieron mucho trabajo y por fin el cine a nivel nacional sea hacer otras cosas mil verdad pero es un trabajo que me gusta me gusta la interpretación y me gusta mucho varía me gusta el lo hacer televisión y hacer cine permanecer demasiado tiempo en ninguno de los casi hombre de niño las películas que más te gustan son las de aventuras hostal aquella vikingos me gustaba Simbad y la princesa le gustaban los Jasón y los argonautas de gustaban cosas de esas

Voz 6 01:37 vino para polis creemos hijo de Neptuno preparado pisa suelo tal además archivamos llenas de Motta me emocionó mucho pastelitos Paqui Vito

Voz 1 01:50 pero las películas que más te gustaban iraníes de aventuras no precisamente de western pero estás que te acabo de citar era era muy barítonos iba a los niños de mi época los gustaban verla Un hombre empuñando una espada se han robado la espada que pero aquí tienes a es calor

Voz 7 02:06 me has arrancado Scully de la piedra

Voz 1 02:11 tú también época pone cuernos de cabra película por el fantasma de libertad y otra es también españolas como el Cría cuervos Si gratuidad de Pascual Duarte sí recuerdo que alguna película que vi me costó pero era lo suficientemente pedante como para explicarlas en salir no como que había entendido

Voz 7 02:38 es que mi madre me ingeniero cine ella trabajaba mucho los cines bailar

Voz 1 02:44 no me doy cuenta el pasado al tiempo que vi muchas cosas porque había que ver algunas no me arrepiento y tres podía haber prescindido de

Voz 8 02:53 voy a tener que pecar otra vez no me queda otra salida he metido por eso para que mira fue el Bates y hacerlo de lo contrario no sé si voy a poder hacia Enel

Voz 1 03:01 recuerdo las pajas mentales que montaba con la película de Bergman con gritos y susurros y con algunas que no entendía ni de broma sería convencido de haber visto una gran película me impresionaba pero recuerdo que que la Misión Joven que más entendida a primera vez que vine aquí y busqué un representante que es el que tengo mirar yo les enseñaba un poco lo que era mi book en aquel momento eran books libros dijo todo esto está muy bien pero aquí no sirve de nada

Voz 10 03:35 por qué no te conoce ya estoy aquí me ha bebido

Voz 1 03:42 cómo están mis criaturas mis niñitas queridas cierto Yo Robot pues nada no pasa nada cuando me conozcan ya llame ya yo ya había hecho mucho trabajo ya había hecho radio y yo publicidad teatro pero efectivamente en el entorno de Galicia y el mercado nacional necesitaba una visibilidad mayor macroproceso tuve la suerte de que alguien de Vitoria vio abajo de los míos que a Juanma Bajo Ulloa y me propuso para el personaje de Pazos en El aquí a partir de ella tuve visibilidad nacionales

Voz 3 04:13 estoy mira Adena aquí hay una cuestión el concepto es el concepto no

Voz 1 04:18 esa es la cuestión yo siempre que tengo oportunidad aprovecho para decir que su éxito de Karra Elejalde que uno de los nacionalistas pero eso es el que creó toda póquer el germen de todo eso lo creo a él es muy del ese personaje estaba escrito por él pensando que quería hacerlo él dijeron tú tienes que ser protagonista yo tuve la suerte de estar ahí en ese momento el concepto

Voz 11 04:42 el amiga a los hechos me repito

Voz 1 04:45 esas genialidades hombre de carga sin embargo bueno siempre dice luego propio lo hubiese hecho de otra manera de claro no te fastidian si yo tuve la suerte de que después de que cayera un personaje pero que lleva mejor el personaje de la película Sberbank

Voz 3 05:02 bueno vamos a llevarnos bien porque si no van a donar paseos que se aquí

Voz 9 05:06 Chendo que que mi Jero es tan poco

Voz 1 05:16 de verme con anillos y camisas fue coreado así pecho amianto no te sabe aprovechar cariños

Voz 12 05:24 yo camine oye dejo esto eh

Voz 1 05:27 esto es interesante no mujer estresante pero es cierto que son personajes para no caer en el error en la caricatura ayudarles una cierta verosimilitud hay que bajarlos con seriedad y respeto es cierto que dice me dan pie no sufren haciendo los puedo dibujar bien

Voz 13 05:45 pero pero no pero no te puedo

Voz 1 05:47 es Esther colorista porque si no te queda un pase

Voz 11 05:50 escucha detrás sobreviviría siempre hay Usua Malas tierras tacos fincas sin estos alicatado por qué porque es lo que todos escondemos Interior pero que ofrecer buscará el público una deliciosa sabrosos

Voz 1 06:08 me diga unas se Galicia Valencia vistas otro de de ficción sea malos mariachi proyectos define pues si a el cardenal una película con Fernando Colomo que disfruté mucho antes de la quema se llama está en preparación una que se llama

Voz 13 06:26 el hombre y el perro Dalí Gallego

Voz 1 06:29 Neo CAM o sea que sí que es un proyecto que lo solicite

Voz 14 06:32 el arte es mejor que Dios nos ha dado los cuadros las esculturas siempre está ahí dices las cuanto quieras habla están bien ellas también habla cada uno sabe sólo hay que saber escucharlas es como ciudad que me preguntara

Voz 1 06:46 cuál es tu oportunidad tu deseo pues ninguno ya te hago una vida plena de actor no sean como yo te lo contestaría casi cualquiera de sus actores que más va matando que que que que den otra peli estupendo u otra serie de tibia estupendo luego otra de otro lado porque no nada va a ser eternos dentro de poco ya es la hora de desayunar

Voz 9 07:10 que se sepa hacerlo que sea eh