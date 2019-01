Sucedió una Noche: “Un sheriff mítico, la muralla china en Madrid y el rey del histrionismo” (13/01/2019)

Voz 2 00:00 bienvenidos a sucedió una noche un programa dedicado al mejor cine de

hola muy buenas a todos bienvenidos otra semana sucedió una noche los aficionados al western seguro que saben quién fue Wyatt uno de los personajes de los que aspiramos a hablar ni para nadie sino Le conocéis no pasa nada porque les vamos a contar todo sobre Jerry Lewis el gran cómico americano será el protagonista de nuestra sección Prison define charlaremos con el actor Manuel Mantilla o recordaremos la sucursal de Hollywood que el productor Samuel Bronson quiso montar en Madrid en los años S unas pinceladas de música de cine nuestro juego de las películas sobre todo las ganas de que paséis un rato entretenido e interesante completan lo que será el programa de así que vamos con ella

Voz 9 01:36 no el espectáculo está a punto de comerse pero no se alarmen ustedes no les cobraremos la entrada

Voz 10 01:45 un montaje excelente Tom estupenda producción estupendamente escrita Jim estupendamente interpretada Harry dile a Chapman que su fotografía es perfecta la película de TCM

Voz 0229 01:56 empezamos como siempre con nuestra apuesta de la programación de TCM para los próximos días esta semana apostamos por malas tierras la película con la que debutó en el cine el director Terrence Malick en mil novecientos setenta y tres dos

Voz 11 02:12 ah sí

Voz 0544 02:15 fue uno de los primeros asesinos múltiples en hacerse famoso en los Estados Unidos al principio no parecía una persona violenta de los una vez que me dijo que le gustaría matar a no sé quién en mil novecientos cincuenta y ocho Charlie estar Weather y su novia Cari Gate asesinaron a la familia de ella y en su huida dejaron un rastro de once cadáveres su historia ha inspirado canciones como La sentida Nebraska de Bruce Springsteen que suena de fondo o películas como Amor a quemarropa y Asesinos natos pero sin duda la obra maestra cinematográfica sobre el caso es Malas tierras

Voz 12 02:46 quiero preguntarte una cosa me cae bien la gente sufrir claro entonces por qué lo hiciste no lo sé yo siempre había querido ser un criminal pero no tan importante

Voz 0544 02:56 las cosas se complican él trabaja de basurero ella es una adolescente fascinada por el aire rebelde del muchacho que era el chico más cuarto que había visten IBI se parecían mucho a James los dos enamoran pero el padre de ella se opone a la relación y el chico acaba con a denunciar a la policía

Voz 13 03:14 adónde va

Voz 0544 03:18 la pareja huye de la policía mientras baja donando su camino de asesinatos todo el país no estaba buscan

Voz 14 03:24 cualquiera sabía quién iba a ser la víctima siguiente despejaron las calles los comercios cerraron se organizaron comités de vigilancia desde Texas sur

Voz 0544 03:33 así hasta llegar a las malas tierras de Montana lugar conocido con ese nombre porque allí se refugiaban muchos bandidos del viejo Oeste quiso de ayer Santana

Voz 15 03:42 yo nunca he estado en Montana me alegro de conocerlo

Voz 0544 03:45 a las tierras es una Ruud muy distinta con cierto aire europeo que recuerda la Nouvelle Vague francesa una historia escrita dirigida y producida en mil novecientos setenta y tres por Terrence Malick hasta entonces un oscuro corrector de guiones de la Warner

Voz 16 03:59 Patxi aún no fue la primera vez en mi vida en la que supe desde el primer encuentro que trataba muy especial obvio para todos y trabajamos con género

Voz 0544 04:14 Martin sin se presentó al casting sin esperanzas ya que su personaje tenía diecinueve años en el guión Él ya había cumplido los XXXI pero Malik apostó por él como compañera una jovencísima Si Spacey que empezaba a despuntar en la televisión

Voz 15 04:29 es bueno desde luego también toca el clarinete

Voz 0544 04:33 sí sí no sólo firmó el primer papel importante de su carrera sino que durante el rodaje conoció al director artístico Jack Fitch que ha sido su pareja sentimental desde entonces un hermano de Mali se suicidó cuando él era joven desde entonces siempre ha estado obsesionado por la violencia sin sentido

Voz 17 04:53 es una persona más aficionado apretar el gatillo que había conocido en mi vida decía que cuando a uno le va la vida el ya policía Le persigue que hay que suprimir a todos los testigos que había que cargar con las consecuencias y andar luego ya

Voz 0544 05:06 no hay dramatismo en los asesinatos que comete el protagonista el director nunca les juzga sólo expone los hechos Martín sino otra vez

Voz 16 05:14 yo sé que reina dirigió yo debía usar el arma ese arma es como una varita mágica alguien se interpone para ese medio que justifica eficaces fino narras en nada

Voz 0229 05:27 personas estás en el camino lo siento

Voz 16 05:30 puf fuera Valle no ha mencionado

Voz 13 05:34 es

Voz 0544 05:37 la película es también una radiografía de la América profunda en la que el mito de la vuelta a la naturaleza aparece como una huida de esa sociedad que los chicos desprecia

Voz 15 05:46 empecé análogos

Voz 18 05:48 de las palomas que el zumbido de las libélulas dábamos sensación de soledad como sin mundo entero enteros hubiera muerto cuando las hojas se movían por encima de nosotros como si los explícitos estuvieran hablando en voz baja de sus problemas

Voz 0544 06:01 pero por encima de todo Malas tierras es un relato sensible lleno de fuerza visual paisajes de una gran belleza momentos mágicos que son pura poesía

Voz 19 06:10 el

Voz 0544 06:16 Terrence Malick es un director con un carácter peculiar rodar sus tres primeras películas le llevó veinticinco años ahora parece que lleva un ritmo algo mayor de producción Illa vapor mueve Malí casi nunca concede entrevistas ni siquiera se deja fotografiar sin embargo Malas tierras contiene uno de los escasos momentos en los que hemos podido ver su rostro

Voz 15 06:36 esta el señor escarbó se pero desgraciadamente tiene la triple les diría que pasarán pero es contagioso si lo comprendo pero es que me llamó anoche me dijo que viniera

Voz 0544 06:48 director aparece en esta escena lo hizo porque el actor que debía interpretar el papel no se presentó el día de rodaje es que Malik rodó la película con trescientos cincuenta mil dólares una cantidad ridícula para los presupuestos del cine americano de hecho varios técnicos desertaron a mitad del rodaje por falta de pago Aun así la filmación continuó Spacey

Voz 20 07:08 pues el de hoy fue una experiencia de trabajo muy apasionante nadie ganaba dinero estábamos allí porque queríamos hacer las películas de conocedor

Voz 0544 07:18 Malas tierras ganó la Concha de Oro en el Festival de San más de mil novecientos setenta y cuatro y Martin sin el premio al mejor actor tuvo excelentes críticas pero que los actores eran conocidos no consiguió despegar en taquilla sin embargo pronto se convirtió en un clásico

Voz 16 07:33 muy muy sabíamos que era el nacimiento de un artista de despreciarlo ahora ascenso

Voz 0544 07:38 hoy en día se la considera una de las obras maestras del cine de los setenta una road movie diferente que hay que paladear con los sentidos y la sensibilidad quiero marcharme de aquí

Voz 15 07:49 en cuanto arranque el coche me arregle el sombrero

Voz 21 07:56 no

Voz 22 07:58 ah no

Voz 23 08:02 sí

Voz 0229 08:05 después de nuestra apuesta de la Semana de la programación de TCM ya sabéis lo que toca el juego de las películas con otros títulos que también emite el canal en los próximos días ahí va la primera

Voz 15 08:15 mirad donde el Ejército le diga hay quizá lo maten de todos

Voz 24 08:18 todos no conoce a Víctor Frankl sí conforme pero y después me ofrece si sigo con vida se libra de la soga de acuerdo cuente conmigo pero una sola mala nada mientras dure la misión una sola

Voz 15 08:29 volverá otra vez aquí en busca de su cuerda

Voz 25 08:57 extranjeros yo un amigo no te lo he dicho al viejo vengo a servir a la República en estas montañas mando yo nadie más

Voz 26 09:38 así está el ambiente de Altadis como lo conseguí había lo menos cincuenta muchachas más en el dar dicen que regresa en el que otra España y la semana que viene era un gran Baile de sociedad tienes que procurar que te lo he llamado un baile dejó quieta

Voz 28 10:17 con todo señora señora perdone lo siento no quería asustar la cierto es que te has vuelto loco que te pasas letras y que gracias a esta señora pero apunté la cuerda de la ropa eh que te pasa

Voz 15 10:34 mira lo que me pasa no primada

Voz 28 10:36 que por qué no podemos contra nadie disparaba al aire quiero despertar a todas las piscinas

Voz 0229 11:29 será complicado pero seguro que algunos han adivinado las cuatro películas vamos a desvelar los cuales eran empezábamos con Lee Marvin convenciendo a John Cassavetes para que siguiera a los doce del patíbulo la famosa película bélica con música de Fran debo después venían dos producciones internacionales cuyas tramas transcurrían en España Cooper se presentaba como brigadista a quinta miró en Por quién doblan las campanas de San Wood y a continuación nos hablaban de la fiesta del señor in en estrenar una película de Orson Welles por último Robert De Niro hacía de las suyas en Malas calles de Martin Scorsese todavía suena de fondo el Vima baby de La Rulet uno de los muchos temas enteros que suenan en la banda sonora de esta película

Voz 30 12:12 malas Cádiz FM el cine que ya temía que haber visto dale un título yo escribirá el ciclo David Delfín

Voz 0544 12:29 el capítulo de nuestra Enciclopedia de hoy nos trae también un aniversario el trece de enero de mil novecientos veintinueve hace

Voz 15 12:36 ahora noventa años fallecía Wyatt uno de los personajes más famosos del cine del oeste queréis que os contemos Historia

Voz 0229 12:45 uno de los episodios más conocidos de la historia del oeste ocurrió en una ciudad minera de Arizona a cincuenta kilómetros de la frontera de México

Voz 31 12:52 como llaman a este lugar detrás de eso comentó

Voz 15 12:55 hay una llamada Tour

Voz 31 12:57 así

Voz 0229 12:59 sí oído hablar de el veintiséis de octubre de mil novecientos ochenta y uno los tres hermanos ser acompañados de un pistolero tuberculosis llamado Holliday se enfrentaron en un cercado conocido como el OK Corral con adelante con su hijo Billy los hermanos más Lower East vaqueros que trabajaban para los plantaron

Voz 33 13:22 en aquel famoso tiroteo sólo duró treinta segundos se dispararon diecisiete balas y los combatientes estaban tan sólo a tres metros de distancia entre

Voz 34 13:30 los dar sobre la arena de tus stone yacían los cuerpos de Bill Clinton y los hermanos más y en el bando contrario dos de los hermanos ser Virgin y Morgan resultaron heridos el principal protagonista de aquel suceso salió ileso y acabó convirtiéndose

Voz 9 13:47 es una leyenda Mellado vaya a y la fiesta se ha acabado

Voz 16 13:57 guay hacer representa la esencia misma del hombre del Far West

Voz 15 14:01 cerradura

Voz 16 14:02 no acepto los mandos su historias ha contado en el cine docenas de veces ya sea como personaje secundario o como protagonista

Voz 15 14:09 he comprado un guión sensacional titulado El guardián de la ley pasado en la vida de un famoso más el llamado Wyatt sí he oído hablar de él

Voz 16 14:16 o haya Ter era el personaje protagonista de películas tan conocidas como Duelo de titanes la hora de las pistolas Wichita el sheriff de la frontera Tunes Tom

Voz 35 14:29 hay de todo esto vaya que tenga usted suerte señor

Voz 16 14:38 Henry Fonda les daba vida en esta película que escuchamos Pasión de los fuertes de John Ford y otros actores como Burt Lancaster Kevin Costner James Garner ocurra Russell también se cazaron sus botas el propio Water acabó en Hollywood en los últimos años de su vida contratado como asesor de películas del Oeste en la etapa del cine mudo

Voz 15 14:58 a hacer de Mary Shelley de actor no son dos cosas tan distintas como parece en un principio recuerdo una ocasión en que yo llevaba mi revólver y top Holy Days emborrachó y me amenazó con hacerme saltar las orejas satíricos fui a sacar mi pistola oculta por suerte él creyó que yo llevaba un

Voz 16 15:17 Water nació en mil ochocientos cuarenta y ocho y antes de convertirse en sheriff vivió muchas aventuras jugador profesional trabajó como cazarrecompensas para el ferrocarril incluso fue ladrón de caballos por lo que fue encarcelado huyó de prisión también fue cazador de búfalos durante algún

Voz 0229 15:34 en porque lo difícil aquí sus animales lo peores presentarnos su primer trabajo para la ley lo ejerció como ayudante del sheriff en Wichita así como ocurre hoy en día con los cracks del fútbol fue fichado para jugar en una liga mejor City algunos me han dicho que usted es el hombre que necesito dogs City pronto se ganó fama de duro e implacable

Voz 15 15:57 en realidad Wyatt no todo lo que esté oye es bueno hay rumores sobre TIM incluso en Avilés que se rumorea se dice que los habitantes de dos se quejan de querer rápido en darle una paliza a un hombre solo porque no te gusta su aspecto bien sólo tienes que decirme que bastardo se queja Le daré una paliza Wajda pensaba que sí

Voz 16 16:14 el drástico en sus procedimientos su trabajo le acabaría costando la vida en aquella tierra llena de bandidos

Voz 15 16:19 a treinta salgan dos dólares cincuenta por cada detención cuánto ganaste el mes pasado Bahía mil dólares día los cuántas detenciones hizo muchas

Voz 16 16:27 buenas noches City también donde conoció a un pistolero alcohólico y tuberculosis que había sido dentista y al que apodaban Doc Holliday

Voz 15 16:34 como tiene los dientes Bellaterra de momento cumplen su función ahora yo no soy dentista soy un jugador arriesgado y trabajo en eso

Voz 16 16:43 hace un par de años de Chery Wyatt también se planteó cambiar de trabajo

Voz 36 16:47 que yo sepa nadie se ha enriquecido nunca condensó entonces es algo que tengo claro si tenías enriquecer te caes te la profesión no eso intento crees que esto era distinto entonces claro

Voz 37 17:00 pero el del Plata ya oportunista

Voz 15 17:04 Pita está floreciendo

Voz 38 17:06 sí

Voz 16 17:11 su intención era dedicarse a los negocios algunos de ellos poco limpios como el juego la prostitución a la venta de caballos pero dado que sus hermanos Virgil Morgan se emplearon como agentes de la ley él también acabó de sheriff sin embargo no renunció a sus negocios fueron estos no las disputas familiares como cuentan algunas películas los que acabaron enfrentándose a los Clinton

Voz 15 17:34 con esos hombres tuya hay que es lo mismo queréis lo que queremos todos de veros a sigues prosperar no atún para volver a ser un agente de la ley

Voz 16 17:46 no hubo acuerdo posible y la disputa acabó en el enfrentamiento de loco y Corral como ya saben

Voz 15 17:51 estoy harto de escuchar tus mentiras vuelve junto a tus amigos y diles que si lo que quieren es pelear con Losert ya sabes dónde encontrarlos

Voz 16 17:58 pero el duelo en realidad no fue el punto y final de la historia asilo en principio de otra matanza pocas semanas después pistoleros a sueldo de los Clinton asesinaron a Morgan por la espalda dejaron a Virgin lisiados de por vida después Wyatt se tomó su venganza

Voz 15 18:16 qué quiere saber

Voz 16 18:18 otros en los meses siguientes el sheriff con ayuda de dos Holliday acabó con la vida de varios pistoleros que habían atacado a sus hermanos al cabo todo ello haría que nuestro hombre diera con sus huesos en la cárcel como contaba uno de sus descendientes Water tercero

Voz 15 18:38 la ciudad estaba muy dividida tras el tiroteo la gente se dividió en grupos armados para algunos Losert eran héroes para otros asesinos

Voz 39 18:48 el gran asesinado los de Paco unas cabo aquí toda la mañana

Voz 15 18:55 más

Voz 0544 18:56 en proyecta Keith Casto hay Clapton fue puesto bajo custodia tras el tiroteo para evitar su linchamiento cuando fue liberado acusó de asesinato a lo Serbia Holiday Talking Wyatt fueron encarcelados tuvieron que pagar una fianza de diez mil dólares para salir en otras tres ocasiones volvieron a la cárcel por este asunto ya que esta eh

Voz 22 19:26 que si tienes

Voz 16 19:30 después cuando las cosas se calmaron Wyatt decidió abandonar Tunes Tom

Voz 40 19:37 a dedicar para construir de esta ciudad

Voz 16 19:41 su amigo Holiday siguió su propio camino pero no duraría mucho falleció en mil ochocientos ochenta y siete víctima de la tuberculosis a los treinta y siete años de edad la historia de Wyatt en cambio continuó muchos años adquirirlas Johnston

Voz 15 19:59 Aguayo puede que daba mucha vida tras dejar estuvo catorce años dedicado a las carreras de caballos en California fue boxeador y árbitro de peleas en San Francisco lo que constituye otro episodio de su vida tan emocionante como sede Corral luego ganó una fortuna en Alaska buscando oro y allí abrió un hotel y un salón un hombre al que le gustaba la aventura e iba allá donde la dirá encontrar juegas

Voz 16 20:24 los últimos días de su vida como decíamos antes los pasó en Hollywood

Voz 36 20:28 a las tres treinta el señor Alperi le espera en el estudio a las cuatro tenemos una sesión de fotos en el decorado donde yo treinta tendrá tiempo de hacerse las fotos sin llegar a la emisora de radio a las cinco treinta

Voz 41 20:39 mientras hayamos terminado las botas a las cinco menos cuarto señores ultraje un poco más típico del oeste yo me encontraremos algo en guardarropía es que tal como va vestido parece más un petrolero de Texas que un Chevy

Voz 16 20:49 viejo Marsal conoció a John Ford este trabajaba como ayudante de atrezzo hicieron buenos amigos

Voz 15 20:55 vaya puede así exactamente mentira menor

Voz 16 21:00 años después el director contaría su historia en Pasión de los fuertes la mejor película a nuestro parecer que se ha hecho sobre pero no sólo el cine recuerda aguarda el día tú on muchos de sus habitantes siguen viviendo de su historia con unos contó la escritora Mehdi Dolores basket que ligue allí tuvo Stone es una pequeña población que todos los años recibe más de cuatrocientos mil turistas atraídos por la leyenda de la OK Corral

Voz 42 21:25 es muy chic tenemos mil quinientos personas que viven aquí tenemos mucho de unidades nada tienen ningún grupo que se llaman Aguado tan celebran usó al dentro de lo que si ellos se hacen como Wagner y luego hacen todo lo que hicieron un

Voz 16 21:50 vaya Ter murió el trece de enero de mil novecientos veintinueve a los ochenta años de edad en por causas naturales fue el más famoso del Oeste un mito cuya verdadera historia se mueve entre la leyenda y la realidad

Voz 43 22:07 como eh

Voz 44 22:24 eso sí ese avión despega y tú no estás a su lado te arrepentirás tal vez no hoy ni mañana pero sí muy pronto y para el resto de tupida de subida este Casablanca toda mi vida ha estado esperando decir

Voz 0544 22:40 esta semana nos acompaña el actor Manuel Manquillo ahora le podemos oír en los cines porque ha prestado su voz a uno de los personajes de animación de la película Memorias de un hombre en pijama también le hemos visto en la serie de Madrid el en el largometraje Millau pero les recordamos también de títulos como el robo más grande jamás

Voz 15 22:57 contado años Mariano y sobre todo ir va pidiendo

Voz 0544 23:01 les hizo celebre gracias a esa frase que decía su personaje el efecto es el concepto

Voz 8 23:11 bueno en primer lugar saludos a todos los espectadores de madrugada

Voz 0544 23:15 sí

Voz 8 23:15 se muestra escasos riesgos madrugado porque vais condición

Voz 15 23:21 ese cacharro descacharrante

Voz 45 23:23 nada vale esto es una pieza de colección

Voz 15 23:26 está

Voz 45 23:27 no es la ilusión de mi vida la vuelta al mundo en moto caro

Voz 8 23:30 los hechos Vitoria artística pero bueno ya lo preguntan

Voz 46 23:35 bueno lo vamos a jugar a los jeroglíficos un suponer estamos aquí para aclarar un par de conceptos señorial

Voz 8 23:40 desde muy joven me dediqué a hacer teatro en Vigo desde los diecisiete años porque me apareció la comida siempre me gustó el del espectáculo primero Vilobí como espectador y a partir de ahí pues una continuidad

Voz 15 23:51 muy sensatos y hasta

Voz 47 23:54 es

Voz 9 23:57 relación

Voz 8 24:01 primero aparecieron el teatro luego las televisiones autonómicas que también dieron mucho trabajo y por fin el cine a nivel nacional sea hacer otras cosas pero es un trabajo que me gusta me gusta la interpretación y me gusta mucho varía lo hacer televisión y hacer cine permanecer demasiado tiempo en ninguno de los que sí hombre de niño las películas que más te gustan son las aventuras de asustaba aquella vikingos me gustaba Simbad y la princesa de gustaban los Jasón y los argonautas de gustaban cosas de esas

Voz 9 24:43 vino para polis hijo de Neptuno prepara otro vuelo además archivamos llena de votar

Voz 8 24:52 hace no mucho Marcelino han vino pero las películas que más te gustaban las de aventuras no precisamente eh pero estas que te acabo de citar era era muy bonito asilo a los niños de mi época los gustaban vela un hombre empuñando una espada

Voz 0544 25:08 te han robado la espada que

Voz 8 25:09 pero aquí tienes a Excalibur

Voz 9 25:13 Moore de la piedra tú por la época

Voz 8 25:21 de ensayo pasé por Cuerno de cabra película por el fantasma de libertad y otra es también españolas como el Cría cuervos si la comida de Pascual Duarte y recuerdo que alguna película que vi me costó entenderlo pero era lo suficientemente pedante como para explicarla a salir no como que había entendido

Voz 15 25:42 forme es que mi mejor cine ella trabaja mucho en los cines

Voz 8 25:50 no me doy cuenta el pasa el tiempo que vi muchas cosas porque había que ver algunas no me arrepiento y otras podía haber prescindido de

Voz 0544 25:59 que pecar otra vez otra salida he visto por eso bueno te lo contrario voy a poder hacer

Voz 8 26:07 recuerdo las pajas mentales que montada con la película de Bergman con gritos y susurros y con algunas que no entendían y de Roma yo salía convencido de haber visto una gran película me impresionaba pero recuerdo que que la Misión joven quemaba sentencia yo la primera vez que vine aquí busqué un representante que es el que tengo divino yo le enseñaba un poco lo que era mi book en aquel momento en ambos libros dijo todo esto está muy bien pero aquí no sirve de nada

Voz 9 26:41 porque no te conoce hola ya estoy aquí ha venido

Voz 0544 26:49 están aquí mis niñitas quería

Voz 30 26:51 nada que no pasa nada

Voz 8 26:54 conozcan yate llame ya no saldremos sus yo ya había hecho mucho trabajo ya había hecho radio y yo publicidad teatro pero efectivamente en el entorno de Galicia y el mercado nacional necesitaba una visibilidad mayor macroproceso tuve la suerte de que alguien de Vitoria dio abajo de los míos que a Juanma Bajo Ulloa y me propuso con el personaje de Pazos enero aquí a partir de ella tuve visibilidad nacionales cuestionan el concepto es el esa es la cuestión yo siempre que tengo oportunidad aprovecho para decir que es un éxito de Karra Elejalde que es uno de los accionistas pero eso es el que creó todo el germen de todo y sólo creó él es muy del ese personaje estaba escrito por él pensando que quería hacerlo en dijera no a tú tienes que ser protagonista yo tuve la suerte de estar ahí en ese momento hola amiga a los hechos me esas genialidades son de de carga sin embargo bueno no siempre dice pero que lo hubiese hecho de otra manera desde el claro no te fastidian si yo tuve la suerte de que después de que el calle personaje pero es mejor personaje de la película y eso es baja

Voz 46 28:08 bueno vamos a llevarnos bien porque si nos van a pero en donadas de hostias

Voz 22 28:11 es sexo Payne mujer está un poco harta

Voz 8 28:22 de verme con anillos y camisa floreada Si pecho amianto no te note sabe aprovechar cariños

Voz 49 28:30 yo camine oye dejo esto es muy interesante una mujer estresante

Voz 8 28:35 pero es cierto que son personajes para no caer en el error y en la caricatura y darles una cierta verosimilitud hay que trabajar los seriedad y respeto es cierto que han Candy se me dan bien no sufro haciendo los puedo dibujar bien pero pero no pero no te puedes Esther colorista no porque sino te queda pastel

Voz 49 28:56 escucha churrería siempre hay Usua malas que más cautos flacos jeringas infectadas y restos alicatado por qué porque es lo que todos nos escondemos Interior pero que ofrecemos canal público una es deliciosa

Voz 8 29:14 diga esperándose Galicia Valencia vistas otro de de ficción sean malos mariachi proyectos defiende pues si a coro acaba de terminar una película con Fernando Colomo que disfrutes mucho antes de la quema se llama está en preparación una que se llama el hombre y el perro en Dalí gallego o sea que sí que es un proyecto que veo soledad

Voz 50 29:37 el arte es mejor que Dios nos ha dado los cuadros y las esculturas siempre está ahí precisó mirarlas cuanto quieras a hablarles también ellas también habla cada uno sabe sólo hay que saber escucharlas es que me preguntara

Voz 8 29:51 cuál es tu oportunidad tu deseo pues ninguno ya que hago una vida plena de actor no sean como yo te lo contestaría casi cualquiera de sus actores que más va a que que que que den otra Spelling si bien al esperpento u otra serie de aquí bien estupendo luego otra de otro lado porque no nada va a ser eternas dentro de poco ya es la hora de desayunar

Voz 22 30:15 se se eh

Voz 51 30:40 sí lo pagan al Haro y Honoré

Voz 52 30:52 a mí

Voz 53 30:57 mala mala mala suerte algo el equipo estaba para malo in voce darle de mal gusto

Voz 51 31:31 eh de de de

Voz 54 31:35 sí

Voz 52 31:39 eh qué

Voz 16 31:45 esta era una de las canciones con las que acababan con los marcianos en Mars Attack Lin Whitman haciendo Jocelyn con su famoso falsete musicales mezclaba al country con los cantos turineses como digo era el arma secreta con la que los humanos acabábamos con los marcianos en la película de Tim Burton les explotaba literalmente la cabeza

Voz 49 32:08 vamos con otro reportaje

Voz 55 32:13 es que yo Ramón Celma con tanta Española ahí contrató Trabuco sombrero Khatib

Voz 30 32:19 sucedió en el cine español española y que se supone que debemos hacer en acción España animalada si Jungeras americano la historia de nuestro Files

Voz 0229 32:33 el protagonista que os traemos hoy no era español sino ruso y sin embargo marcó una etapa muy destacada en la historia de nuestro cine ayer día doce se cumplieron veinticinco años de la muerte del productor Samuel Bronson hace tres años en uno de los primeros programas de Sucedió una noche os hablamos del hoy queremos recordarle

Voz 30 32:58 este es una antigua civilización

Voz 0544 33:01 en realidad no era China sino un enorme plató situado cerca de la localidad madrileña de Las Matas esos decorados simulando el Pekín imperial podían verse desde la carretera de La Coruña los soldados romanos batalla van en la sierra de Guadarrama en la caída del imperio Roma bueno el río Alberche se transformó en el Jordán para que Juan el Bautista pudiera bautizar a Cristo

Voz 40 33:22 el Rey de reyes queden verbal bautizo pero está por venir otro más poderoso que Gemma bautizada con el espíritu santo y con el pueblo

Voz 0544 33:30 estas y otras paradojas ocurrieron en nuestro país entre finales de los años cincuenta y mediados de los sesenta gracias a Samuel Bronson un hombre que había decidido convertir Madrid en una

Voz 15 33:40 sucursal del Hollywood más espectacular loco que se ha lanzado a una aventura

Voz 56 33:45 escucha que ha asumido un riesgo

Voz 0544 33:53 Bronson nació en una aldea en la frontera entre Rumanía y Rusia pero acabó estudiando en La Sorbona de París sus padres le mandaron allí para alejarle de las turbulencias políticas de la Rusia bolchevique en París en las arregló para convertirse en agente de la Metro Goldwyn Mayer en la capital francesa

Voz 15 34:09 esto un hombre interesante y allí se fue

Voz 0544 34:11 qué directamente a Hollywood donde empezó a trabajar para la Columbia produjo un par de películas pero su carrera no parecía despegar

Voz 15 34:18 hasta que tengo una gran idea vámonos

Voz 0544 34:22 se fue a Roma donde trabajó haciendo documentales para el Vaticano se hizo amigo del papa Juan XXIII

Voz 57 34:28 has tomado el camino más corto si tú pero no hacía dónde ibas si lo hacía tu destino Dios es quién te ha enviado a nosotros dijo

Voz 0544 34:39 su destino en efecto estaba trazado en Roma conoció a los miembros de los Caballeros de Colón una organización religiosa que le propuso hacer una película biográfica sobre John Paul Jones un héroe de la época de la independencia americana sólo había un problema el presupuesto debía ser muy ajustado fue entonces cuando Bronson trazó un plan no la rodaría en Hollywood Ximo en España aprovechando una ley de Franco que congelaba los capitales extranjeros invertidos antes de la Guerra Civil para que sólo pudieran ser rey invertidos en el país convenció al magnate Pierre Dupont poseedor de la patente del nailon para que utilizara sus divisas inmovilizadas en la producción de películas además en nuestro país podía comprar unos estudios a precio de ganga y la mano de obra era muy barata

Voz 15 35:30 ochenta chicos setenta y seis grande si soy soldado total doscientas cincuenta pesetas no sabía unos cuarenta dólares

Voz 0544 35:38 el capitán Jones biografía del creador de la Armada americana fue su primera producción la dirigió John Farrow el padre de Mia Farrow

Voz 15 35:46 sí lo más cerca de Chiquita por cierto cuántos años tiene ya once no creo que doce

Voz 0544 35:53 fue así como la pequeña Mia acabó estudiando en un colegio de monjas madrileño durante un curso desde el principio el imperio Bronson contó con todo el apoyo de las autoridades españolas

Voz 58 36:03 qué tiene de la llave de la Kutxa

Voz 0544 36:07 la fórmula consistía en escoger temas atractivos para el público al frente ponía a un director de prestigio en horas bajas lo que reducía considerablemente su salario y echaba el resto en el reparto lleno de estrellas famosas John Wayne David Niven Ava Gardner Sophia Loren Alec Guiness o Charlton Heston al que consiguió traer a España en su época de mayor popularidad tuvo

Voz 16 36:31 fui muy feliz trabajando en España todas las películas que hice allí fueron un éxito en gran parte por las facilidades de trabajo que ofrecía al país

Voz 15 36:40 sea junto a todas aquellas grandes estrellas había numerosos actores españoles que intervenían en papeles secundarios a veces casi anecdóticos

Voz 0544 36:53 ejemplo Carmen Sevilla hizo de María Magdalena el Rey de reyes

Voz 15 36:57 venga te este Jerusalén sólo para entrar luego podrás ver a mi hijo

Voz 0544 37:05 las películas de Bronson fueron también una gran escuela para muchos técnicos españoles que aprendieron así los métodos de trabajo de Hollywood el director artístico Gil Parrondo recordaba que con él aprendió por ejemplo que había que cuidar los pequeños detalles porque esa era la mejor garantía de no derrochar el presupuesto

Voz 59 37:21 admite la cosa más simple una cosa muy sencilla que parece que no es nada se convierten en un problema horroroso separa la producción nada funciona porque falta o cosas acento inicia una como es una silla o un cenicero otras veces las enormes donde pasan cuatro de extras no hay elementos caballos hay sin embargo dos funciona maravillosamente y a lo mejor ha sido muy sencillo hacerlo

Voz 15 37:47 pero Bronstein nunca reparaba en gastos hacía las cosas a lo grande regalo decorados fastuosos millares de extra

Voz 9 37:58 tras dos pelotones dos de cuatro

Voz 0544 38:03 durante el rodaje de cincuenta y cinco días en Pekín consiguió reunir a miles de chinos los países recitando más dice que durante aquel verano no se pudo comer decentemente en ningún restaurante chino de Europa porque todos los cocineros estaban en Madrid rodando la película

Voz 30 38:26 es ese griterío tan terrible en mundo grita pidiendo lo mismo queremos China

Voz 0544 38:33 es que para Bronson no existían los problemas si había solución para superarlos como en aquella ocasión en la que un huracán destruyó el decorado de Jerusalén para Rey de reyes cuando se le informó de la catástrofe el productor sin inmutarse tan sólo ordenó reconstruirlo

Voz 15 38:49 tiene mucho éxito con mi saque

Voz 59 38:52 no conozco otra

Voz 0544 38:56 tú Cranston cuidaba mucho su prestigio dio orden de que su nombre apareciera siempre antes del de las estrellas letras tan grandes como el título de la película

Voz 15 39:06 si este soy yo y así parece ser el perro de mi casa debe reconocer

Voz 0544 39:11 era un negociante hábil capaz de convencer a cualquiera de le Vigo que haremos otro trato

Voz 15 39:17 cuarenta dólares veinte dólares

Voz 0544 39:20 sabía moverse con gran tacto entre las élites políticas y económicas el director Jesús García de Dueñas autor también del libro el Imperio Bronson Nos daba algunos datos más de su personalidad

Voz 60 39:31 una de sus características más más significativas y más más singulares es efectivamente su buena educación sus buenos modales IS afán que él tenía siempre de contar a su alrededor con una serie de de personas que que culturalmente el estimular a nadie le apoyaran fueran un acicate continuo no para para esa conservación y fomentó lo Morales

Voz 0544 39:55 mantuvo también muy buenas relaciones con Franco que le daba todas las facilidades que fuera en forma de permiso préstamos de material soldados del Ejército español para hacer de extras en sus películas pero Stone a cambio pagaba peaje rodando documentales de propaganda para el régimen o dando cierto protagonismo a nuestro país en los argumentos de sus películas como el embajador español que interpretaba Alfredo Mayo en cincuenta y cinco días en Pekín

Voz 15 40:20 los españoles sabemos cumplir con nuestras obligaciones en nuestro diccionario no existe la palabra hubiese España está consiste ser Arturo su mejor Pelé

Voz 0544 40:29 Lula fue también sobre un tema español

Voz 15 40:31 es la historia de un caballero

Voz 40 40:34 bueno yo buena ciñó hispana la historia de Rodrigo

Voz 15 40:39 Art

Voz 0544 40:42 el Cid fue la cúspide del Imperio Bronson con su siguiente película La caída del Imperio Romano empezaron a llegar indicios de los problemas económicos que acechaban al productor cosas

Voz 15 40:53 tú mete ten tus asuntos termina de preparar el circo

Voz 0544 40:57 el fabuloso mundo del circo su última producción en España resultó un fracaso absoluto y el desencadenante de la catástrofe como si fuera una premonición la película comenzaba con un naufragio

Voz 15 41:08 y acababa con un incendio el fuego empezó en la sastrería no se ha perdido pero sí que se había perdido su socio en Ponce

Voz 0544 41:15 se negó a enviarle más dinero de la noche a la mañana

Voz 15 41:18 Branson se vio en la ruina no tengo ni un Frank en pocos meses sus estudios fueron subastados hago las maletas una con las maletas no los hace el equipaje lo único que puede ocurrir es que tengas que deshacernos

Voz 0544 41:35 Bronson siguió viviendo en España algún tiempo e intentó sin éxito sacar adelante una película sobre Isabel la Católica pero la ruina económica sumada a la enfermedad de su mujer que necesitaba ser tratada en Houston hizo que acabara marchándose precipitadamente

Voz 15 41:49 hoy tiene que marcharse hoy mismo si excelencia me ocuparé

Voz 0544 41:54 los últimos años de su vida los pasó en Estados Unidos batallando contra las deudas y la enfermedad de Alzheimer que se cebó con él cuentan que de vez en cuando preguntaba si en España se seguían a corto dando de él murió el doce de enero de mil novecientos noventa y cuatro por expreso deseo suyo sus cenizas fueron enterradas en Madrid en el cementerio de Las Rozas muy cerca de su particular muralla china

Voz 22 42:21 eh

Voz 22 42:46 no

Voz 16 43:50 ya pertenece a la película La primavera romana de la señora Stone el drama británico mil novecientos sesenta y uno protagonizaron vivían allí Warren Beatty estaba basado en la novela del mismo título que escribió Tennessee Williams y el autor de la banda sonora era Richard Prince pero cambiamos de tercio porque ahora toca comedia

Voz 15 44:10 Jack Bourbon presenta quiero hacer una comer

Voz 0544 44:13 Gemma Ruiz risas define

Voz 63 44:16 ah

Voz 56 44:20 sí

Voz 49 44:33 hola qué tal amigo

Voz 0544 44:34 hoy os traigo una comedia fantástica que es a la vez una fantástica comedia la dirigió y protagonizó uno de los mayores talentos del humor cinematográficos una estrella histriónica y con un estilo muy personal que ha dado momentos antológicos a la historia de la comedia gran Jerry Lewis fallecido hace poco más de un año elegido su película más representativa el profesor chiflado nada mil novecientos sesenta y tres

Voz 22 45:02 hola

Voz 0229 45:08 fue la pareja tónica americana de mayor éxito durante los años cincuenta del cincuenta como se llama yo suelo

Voz 15 45:14 Tim Burton estúpido

Voz 8 45:23 en el momento de ponerse vienen desde Belén

Voz 0229 45:26 en poco más de siete años rodaron dieciocho películas juntos títulos como artistas y modelos que par de golf antes o Locos por Anita que fueron grandes éxitos de taquilla pero en mil novecientos cincuenta y seis decidieron separarse

Voz 15 45:39 escucha el divorcio es la única solución llevamos demasiado tiempo juntos

Voz 58 45:44 dos

Voz 15 45:45 seguimos siendo amigos sí como no prometo escribirte al menos una carta al mes te contestaré me alegro

Voz 0229 45:52 muchos pensaban que la separación sería su final como artistas pero Jerry Lee siguió haciendo películas más aún tomó las riendas de su propia carrera

Voz 58 46:00 bueno espero que comprenda que nunca he hecho una cosa así que no sé cómo empezar pues vamos a empezar a Kimi

Voz 0229 46:06 en mil novecientos sesenta se estrenó como director con el botones a las que se vendían el terror de las chicas y un espía en Hollywood

Voz 16 46:13 en todas ellas dirigía producía era autor del guión

Voz 0229 46:16 por supuesto también el protagonista principal

Voz 58 46:19 no es algo pueden suscitar

Voz 0229 46:21 para el profesor chiflado su cuarta película como director fue su proyecto más ambicioso y al que dedicó más esfuerzos para empezar escribió hasta siete versiones diferentes del avión

Voz 15 46:31 luego hay no puede conseguir al mejor director se lo propuse a Billy Wilder y me dijo

Voz 66 46:38 la tú mismo así que lo hice Ceballos

Voz 0229 46:41 se inspiró para su película en un clásico de la literatura

Voz 58 46:44 profesor sí diga Gipson tengo el libro que usted repitió

Voz 0229 46:50 el profesor chiflado partía del extraño caso del doctor Jekyll Hyde la novela de Robert Louis Stevenson pero el avalado el tal historia

Voz 16 46:58 en el libro del doctor Jekyll es su nombre equilibrado y de éxito es su alter ego Mister Hyde el que se dedica a transgredir las reglas morales en la película en cambio es al revés

Voz 58 47:09 ha perdido la baja no es el brazo el que se me ha perdido aquí en otro pobrecito casi se me ha hecho gracias parece que tenga imán para los accidentes

Voz 0229 47:21 el profesor vive en el caos permanente es despreciado por los demás y es cuando se transforma en Woody amor cuando logra el éxito y la reputación social

Voz 58 47:32 cuando un muchacho de la localidad sencillamente maravillosa que es nuestra ídolo si tiene la voz muy cálida

Voz 67 47:42 el proyecto que Wiggins son

Voz 16 47:50 Jerry Lewis interpreta a un profesor de Química de la Universidad un hombre torpe y apocado al que sus propios alumnos humillan

Voz 58 47:57 no tiene usted ningún derecho a tratarme de ese modo profesor que él bien bien ver Justin posiblemente estado con los de un poco brusco ver a ver cuál es de sor no no no no no seguido usted Berkeley y me está fracturado la Moratilla un poquito vertidos quistes es muy fuerte esquí

Voz 9 48:15 los se da cuenta de que me primo que tienes de cuenta de lo que estás viendo

Voz 16 48:22 amparado en silencio de una de sus alumnas descubre una fórmula química que le permite transformarse en Woody amor ni cantante seductores seguro asimismo al que ya no intimida ni las mujeres ni los cachas

Voz 58 48:34 muelle no te parece que está rebuscando demasiado por favor señor Max Concept haber

Voz 13 48:41 a mí sí

Voz 16 48:46 esta historiales sirve a Luis para hacer una reflexión sobre el comportamiento humano

Voz 58 48:50 verás cariño yo siempre digo que si eres genial y lo sabes porque es malgastar el tiempo andando por las ramas yo siempre dijo que amarse a uno mismo es el comienzo de un romance que dura toda la vida

Voz 16 49:01 profesor chiflado plantea el conflicto entre la propia identidad y el mundo de las apariencias en el que vivimos en realidad se trata de una película sobre la autoestima y lo importante que es ser uno mismo

Voz 58 49:12 no quiero ser alguien que no soy ni ser otra persona que yo mismo pero al mismo tiempo me alegro de haber las sido puesto que ha averiguado algo que no sabía antes has de estar muy contento de ser quién eres y no te aprecias esto mismo que aprecio puedes esperar de los demás eso es lo que descubierto todo ello tal

Voz 0229 49:31 entre risas y situaciones muy divertidas en las que sobre todo impera la comedia física

Voz 58 49:40 creo que se me ha roto algo

Voz 66 49:42 Jerry Lewis

Voz 15 49:47 la comedia es siempre lo mismo la comedia es un hombre en apuros contó es meter la pata es estropear las cosas así ha sido desde hace cien años y lo seguirá siendo en los próximos cien la comedia es algo muy simple la comedia es un tipo que se mete en problemas eso es todo a la gente le gusta reírse de alguien que está en apuros porque no son ellos

Voz 0229 50:15 cuenta Biern Luis en su libro de memorias que desde el mismo momento en que empezó a escribir sobre el personaje de Woody amor le odio

Voz 58 50:21 es usted ruso te escorzo con maniático esto es lo que no comprendo esta mañana al mirarme en el espejo antes de afeitarse disfruta por lo tanto diciéndome que no podía separar

Voz 15 50:34 supongo Hamid de hecho muchos ven en él una

Voz 16 50:37 caricatura de su antiguo compañero Dean Martin el galán engominado y presuntuoso que siempre se llevaba a la chica en las películas

Voz 58 50:44 qué resultado muy difícil pasarte desde anoche no te enfada esto es un pequeño anticipo si quieres más pide una nueva ración pero luego

Voz 16 50:57 no podemos dejar de hacer mención de la compañera de en la película

Voz 58 51:00 por quién me me llame esté la princesa Angry Anguera es de la Paddy un quiero decir viola llamaré de tela así que estúpida de mi parte lo siento lo haré estúpido digo es tela

Voz 16 51:12 Stella Stevens fue una de las rubias más atractivas del cine de los sesenta a la que pudimos ver en películas como chica chica chica salado de Elvis Presley el noviazgo del padre de Mary junto a Glenn Ford o acompañando a Jason Roberts el avalada Verkerk golfo

Voz 15 51:26 qué te parece si más tarde en los encontramos en el

Voz 58 51:29 para charlar un rato pues no lo sé es muy raro y no quiero que a las diez

Voz 16 51:36 la película se estrenó en el verano de mil novecientos sesenta y tres tuvo un gran éxito aupada más por el público que por la crítica

Voz 58 51:43 gracias jovencitas jovencito sois buenos chicos por lo tanto mañana por la noche tal vez nos ofrezca un poco más de este extraordinario talento mira ahora todos de nuevo a vuestros pues

Voz 16 51:55 donde sí recibió excelentes críticas fue

Voz 0229 51:58 europa

Voz 16 51:59 Alberto Nájar François Truffaut hoy otros miembros de la Nouvelle Vague

Voz 0229 52:02 la convirtieron en uno de sus títulos de cabecera defendiendo la

Voz 16 52:06 con ardor intelectual como una de las películas más subversivas de la época

Voz 0544 52:12 en mil novecientos noventa y seis el actor Eddie Murphy hizo una nueva versión de la película en la que Jerry Lewis ejercía de productor ejecutivo y aunque funcionó bien en taquilla carece del encanto de la versión original y una curiosidad personal esta película saqué la receta para uno de mis cócteles favoritos el calentador de osos polares de Alaska ahí va

Voz 58 52:35 bueno presta atención Yo Robot un chorro de un poco de Ron en un poco de Ron algo de bytes algo The Beatles y unas gotas de Pina se lo va a tomar aquí os llevará a casa para frotarse el pecho una copita de verbo una copita de Vermont una copita de si una copita de tipo un poco de coña poco defendía una corteza de limón un error Estefan animó en una corteza de naranja una corteza de naranja Derek Jeter

Voz 15 52:58 al final whisky al final ahora mezcla lo bien que sirven un paso claro está riquísimo os lo aseguro hasta la semana que viene amigos

Voz 22 53:11 el

Voz 0229 53:17 no os vamos que llega al boletín de noticias que pasa hay son feliz domingo y os apetece nos volvemos a encontrar de aquí en siete días en el dial de Nasser o cuando vosotros queráis pocas de Cadena Ser punto com com cn punto com hoy nos despedimos con Russian Red y esta canción que compuso para la película Habitación en Roma de Julio Medem un saludo para todos

Voz 11 53:46 hola

Voz 69 53:58 la

Voz 68 54:05 ah a ah ah y

Voz 69 55:05 ah

Voz 70 55:33 ah

Voz 72 56:31 no

Voz 8 56:37 no