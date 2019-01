Hora 25 Deportes: España empieza el camino a las medallas (11/01/2019)

Voz 1 00:00 hora veinticinco Deportes con Ángels Barceló hizo Jesús

Voz 1 00:08 adiós buenas tardes hola Angels dime una cosa es hace nada perdona si te gustaría de verdad que Neymar volviera el año que viene

Voz 1704 00:18 si tiene que jugar bien si como quisieran los mejores perdona si tiene que jugar bien si si se lo tiene que tomar en serio sí sí

Voz 0919 00:26 no volví olvida olvidarías la la fuga aquella que olvida rápido vamos a lo de la hierba ya hasta no buenos resultados resultados luego voy a dar yo mi opinión sobre el culebrón

Voz 0684 00:38 Mar pero lo primero vamos al directo porque a esta hora comienza la trayectoria de la selección española de balonmano en el campeonato del mundo que sea ya sabéis juega en una doble sede Dinamarca y Alemania hoy comenzamos en Munich los hispanos se enfrentan a una selección menor como la de Bahrein vamos a ver cómo salen como ha empezado eso Diego Gonzales muy buenas tardes

Voz 2 01:00 hola qué tal Gallego saludo muy buenas tardes desde el Olimpic Hall de Munich acaba de comenzar el partido primero sólo para España como bien dices la selección más cómoda de esta primera fase enfrente ya vamos a ver si España lo hace con buenas sensaciones gana el partido se quita los nervios del debut y arranca con una victoria aunque los puntos quizás posiblemente no valgan para nada ahí está el gol para España le Alex Dujshebaev

Voz 3 01:20 uno cero gana España primer minuto primera parte en marcha el Mundial de balonmano para España y en marcha está ya una nueva jornada de la Euroliga hoy con enfrentamiento de dos equipos de nuestra Liga en Vitoria Baskonia Herbalife Gran Canaria vamos hasta allí como ha empezado Kevin Fernández

Voz 1264 01:35 hola hola Gallego buenas tardes arranca hace minuto y medio Baskonia en pista con Huertas Sils Quili archivan y Livan es Diego verbal es Gran Canaria con Albero Live Ericsson Rabaseda Eulis Baez y Andrés pase ex Miss unas nueve mil personas en el Buesa Arena Gran Canaria quiera Ferràs al último tren por estar en la pelea por el Baskonia quiere ganar para empatar y estar muy de lleno en esa pelea por entrar entre los ocho primeros por ahora del equipo vitoriano ocho minutos veinte segundos para acabar el primer cuarto Quirós vez Baskonia cuatro Herbalife Gran Canaria tres

Voz 0919 02:05 a las nueve bajo el Barcelona en el Palau recibiendo al Panathinaikos a ver si sigue la racha de los de Pesic y tenemos fútbol por supuesto hoy viernes comienza la jornada de Liga en Primera División a las nueve en Vallecas con el partido entre el Rayo y el Celta de Vigo ahora nos damos una vuelta por allí en segunda división la jornada comienza también hoy con el partido que enfrenta al Cádiz y al Granada pero como siempre antes del Sermón de Neymar y más cosas vuestros mensajes de guasa

Voz 4 02:31 buenas tardes Gallego me da tanta vergüenza Vera Solari en la rueda de prensa como vergonzoso es vergonzoso yo creo que se debería de exigir un poquito más él hay la misma exigencia que está pidiendo a Isco que explique qué es lo que pasa au sino que la misma exigencia se la tenga también con Marcelo que la temporada del principio ha sido vergonzosa lo de Marcelo esta temporada ha sido bastante mediocre la de los tampoco ha sido muy buena la de Bale ya es largo pero no deja de ser el mejor por eso hay a ver si se exige un poquito él porque yo creo que la rueda de prensa que da son vergonzosas que hace reír las contestaciones mucha parrafada mucha parrafada pero no dice nada en lo que dice absurdo está más pendiente de de quedar bien con los de arriba por eso exige a algunos jugadores y a otros no se atreve tanto encima cobardes venga un saludo

Voz 0919 03:31 en el asunto Isco Solari el único que le da la razón a Solari de Santo Meana dejad vuestros mensajes

Voz 5 03:53 pues mira yo yo no sé dónde nos ACAI esto de o no sé yo he oido no han bueno la posibilidad como tantas de hipótesis no de que se que de Solari Si gana algo si gana no qué bueno pero yo no lo quiero no lo quiero Solari porque a mí una persona que gestiona el vestuario de esta manera no me gusta no me gusta y lo quiero yo para mi equipo ya está más amor sabes un poquito de más amor y más comprensión y otro sentimiento y a mí Solari no me gusta puntos un poquito más de ponerse en el papel de el otro hoy en el lugar del otro o que no que no me gusta Solari bueno corazones

Voz 6 04:42 adiós de Hora veinticinco

Voz 0919 04:53 qué bonito eso de más amor y comprensión verdad hemos pasado del menos Xisco y más marisco al más amor y comprensión pero ahora el asunto Neymar el sermón de hoy va de Neymar que Neymar quiere volver al Barça que se arrepiente de haberse marchado que no está a gusto en el París Saint Germain que no para de mandar mensajes al Camp Nou suplicando que le fichen otra vez se puede tener mar morro porque una cosa está clara esto no lo debe hacer por dinero suponemos que la empresa de los Neymar no debe andar floja de capitales

Voz 6 05:37 sabes lo que pasaría si decidiera dejar de ir a trabajar tan grande que podía estar en el son diría el portavoz de la sede

Voz 0919 05:46 sí la verdad es que los de animar es una multinacional pero sí tienen tanto dinero lo normal es que cuando llamen a Bartomeu le digan oye que el niño quiere volver a Barcelona y que después de la clavada que hicimos hace dos años esta vez vamos a ir gratis porque si es una llamada de socorro como se cuenta la llamada Se hará con que selló con humildad no que va

Voz 6 06:08 eh tío que llama que peligro

Voz 0919 06:14 efectivamente el peligros el padre de Neymar porque llama para que repesca ven a su hijo pero a la vez tiene denunciado al Barça le pide treinta millones por una prima de fichaje que según él no les han pagado ese hombre es un peligro es el mejor negociante del mundo si la historia es como se ha contado no va a cola yo recomiendo a la familia de Neymar que si quieren volver al Barça retire la demanda baje sus pretensiones económicas porque sino no van a convencer a los culés de ninguna manera

Voz 6 06:48 te has convertido en psicópata

Voz 8 06:50 sí lo que podría suponer para la familia pero si se es la única opción real que hay sí es sexo les diremos eso sí esa es la verdad

Voz 6 07:00 claro que es cuánto gana porque además el Barça no tiene mucha liquidez no tiene mucho dinero un consejo a papale por pasta

Voz 0919 07:17 llamé al Madrid

Voz 9 07:22 pero vamos a ver cómo está el asunto ahora mismo vamos a Barcelona

Voz 0919 07:25 qué reacción ha habido en la Ciudad Condal a esa información de los compañeros del mundo las cinco llamadas del padre de Neymar que dice el Barça cómo se lo toma Sancio Bayo buenas

Voz 1266 07:36 qué tal Gallego buenas tardes pues es un runrún constante que sobrevuela Barcelona en el club se habla mucho de la posible vuelta de Neymar no se da por imposible por muy raro que suene hoy cuentan en el mundo que Neymar ha llamado cinco veces al Barça para pedir volver concretamente a Bartumeu ha reaccionado el padre de Neymar con un mensaje en su cuenta de Twitter la califica de Fake Newt de noticias falsas dice que no ha llamado a Bartumeu para pedir volver pero ya contamos hace semanas en la SER que ha habido contactos del entorno de Neymar con el Barça y que incluso tienen una cláusula para salir del París Saint Germain este año por doscientos veinte millones a partir de dos mil veinte por menos de doscientos millones de euros Pep Segura Le abre la puerta los jugadores Le quieren hay directivos que también le quieren de vuelta otros dicen que quién se va no vuelve pero se habla y mucho de Neymar en Barcelona y sobre todo un hombre André Curie

Voz 1 08:30 el tema va a seguir dando muchas vueltas

Voz 0919 08:32 bueno vamos a darnos una vuelta a nosotros por Vallecas donde comienza a las nueve la jornada de Liga en Primera División Rayo Vallecano Celta los dos equipos necesitados el Rayo eso sí en una trayectoria ascendente y el Celta todo lo contrario como San los equipos también deberemos José Palacio buenas tardes

Voz 10 08:48 hola qué tal Gallego saludos oyentes de Hora veinticinco Deportes ya están calentando los dos equipos sobre el césped de Vallecas con dos ex rayistas en el once del Celta de Vigo Fran Beltrán sobre todos el nombre de esta previa al que veremos cómo reciben la grada de Vallecas después de su espantada este pasado verano ocho millones de euros eso sí por medio al pagar su cláusula de rescisión para que le llevaran a Vigo y también J vez que estos

Voz 0919 09:11 Solari se enfrenta por primera vez al Rayo Vallecano

Voz 10 09:13 el Rayo que llega en el mejor momento la temporada dos victorias seguidas nueve puntos de los últimos quince posibles está sólo tres de la salvación así que ve todo de color de rosas ahora mismo el equipo de Míchel que repite once eso sí sólo con un cambio en train bula tras cumplir sanción hice cae el goleador en Zorrilla Álvaro Medrano hay un cambio también en el once del Celta de Vigo en el once de Miguel Cardoso se cae en este caso lo vodka para que entre el ex rayista José vez necesitan y mucho los puntos los de Vigo porque ahora mismo sólo tienen cuatro por encima del descenso y el Rayo está a cinco puntos esto lo pita Alberola Rojas en el bar bastará Álvarez Izquierdo empieza a las nueve la noche veremos qué ambiente porque hace mucho frío hoy es viernes así que a ver cuánta gente se anima a pitar o aplaudir a Fran Beltrán

Voz 0919 09:55 ese es el partido de Primera en veinte minutos y en veinte minutos comienza el primer partido de la jornada en Segunda División en Cádiz Cádiz Granada duelo andaluz cómo está el ambiente Mugaritz buenas tardes

Voz 1189 10:07 hola qué tal Gallego muy buenas tardes poco público en el estadio Ramón de Carranza que se prepara para recibir uno de los mejores partidos de esta jornada es líder visita un estadio en el que ya otro fallidos como el divorcio La Coruña Las Palmas cayeron goleados poco público como decimos alguna noche muy fría en la tacita de plata es un buen partido sólo siete puntos de diferencia entre el Prodi fuera de los puestos de ascenso el líder nada

Voz 1284 10:35 vamos con el repaso al mercado

Voz 6 10:38 está abierto hasta el día

Voz 0919 10:40 XXX XXXI de mes yo creo que habrá más movimientos

Voz 1284 10:46 pero por el momento uno de los nombres del mercado

Voz 0919 10:48 es Ibai el jugador que salió del Athletic de Bilbao en dos mil dieciséis dos años después vuelve no sé si porque el Athletic se ha dado cuenta de que con el mercado reducido que tiene haber perdido Ibai era un error o por qué el caso es que ya tiene su camiseta se ha presentado esta mañana Íñigo Marquínez buenas tardes

Voz 11 11:07 muy buenas noches músico no ofrezca haremos las nueve de la mañana el Athletic ha presentado a Ibai como nuevo jugador rojiblanco ha realizado el primer entrenamiento ya destacó el resto de sus compañeros estaba feliz no Bud primero ha dicho que está orgulloso de volver a casa y Cobo que si detonador Gaizka Garitano lo desea podrá jugar este próximo domingo en el partido contra el Sevilla yo creo que no sólo bajó ha sido que cursó va ser titular este es Ibai hoy en San Mamés regresando a casa

Voz 12 11:33 para mí es un orgullo y un placer poder volver a casa creo que al final en esta decisión eh nunca ha ocultado mi sentimiento por el Athletic instando estando en Gasteiz

Voz 11 11:46 pero ha dejado un buen número de amigos en en Vitoria ese es el primer fichaje el siguiente objetivo es Fernando Llorente a propósito no hace apenas unos minutos se parte de Aritz Aduriz de resultado lesionado en el día de ayer bueno una contusión muy fuerte en la rodilla derecha habrá que esperar para que no se trata de nada grave pero excusa yo creo que está descartado para el partido de todo

Voz 0919 12:08 Marquínez vamos a Sevilla porque allí también Caparrós está trabajando hoy tenemos noticia de última hora

Voz 13 12:15 en Sevilla anuncia el fichaje de

Voz 0919 12:17 un central austriaco que viene del Ajax Manolo Aguilar buenas tardes

Voz 1025 12:21 hola qué tal Gallego es el primero que anuncia a esta hora Max gobernó austríaco de veinte años le va a costar en torno a quince millones de euros es un central zurdo que viene del Ajax de Ámsterdam digo que es el primero porque el Sevilla y el Barcelona también llegado ya a un principio de acuerdo por Munir y Congo el jugador estaba totalmente cerrado lo normal es que también pueda ser oficial en las próximas horas e incluso me advierten de la posibilidad de hacer oficial un tercer futbolista también en las próximas horas para reforzar el equipo de Machín así que a toda máquina Pepe Castro y Caparrós con el Sevilla

Voz 0919 12:57 están haciendo una plantilla impresionante y otro de los nombres del mercado es Lucas Hernández el jugador del Atlético de Madrid que por cierto se han incorporado a los entrenamientos parece que jugará ya este fin de semana con el equipo

Voz 13 13:09 de Simeone aunque en el At

Voz 0919 13:12 bético de Madrid ahora se habla de

Voz 13 13:15 de Morata

Voz 0919 13:17 lo quiere el Cholo como lo recibiría Miguel Martín Talavera que pasa buenas tardes

Voz 1576 13:21 qué tal buenas tardes Gallego evidentemente es un fichaje importante es un delantero que siempre ha hecho goles pero el Atlético de Madrid ya sabes la situación no puede fichar a nadie sino alguien antes para que encajara Morata se tendría que ir a alguien del peso por ejemplo de Diego Costa que como está lesionado casi hasta marzo es inviable la operación el mercado de invierno o se da un giro de ciento ochenta grados o Morata no tiene ninguna opción de recalar en la ribera del Manzanares otro nombre propio es el de Lucas veremos a ver lo que pasa como dice el Cholo hasta el día treinta y uno puede pasar cualquier cosa en el Atlético de Madrid la buena noticia es que está ya entrenando con sus compañeros que además lo ha hecho muy buen ritmo y que las sensaciones son buenas mañana el último entrenamiento pues puede recibir primero el alta médica y luego estar a disposición de Diego Pablo Simeone se sigue hablando de Lucas lo hacía hoy Jorge Resurrección Koke

Voz 1006 14:09 queremos que ojalá este para para jugar el domingo porque no le queremos tener lo antes posible con nosotros función de todo lo que se oye todo lo que pasa alrededor el jugador del Atlético Madrid va a seguir de momento siéndolo iba iba a competir como como siempre lo hacen

Voz 0919 14:23 bueno pues así está más o menos el mercado vamos queda con los partidos de mañana el más interesante sin duda alguna se juega en Mestalla Valencia Valladolid es la última oportunidad para Marcelino si mañana el valenciano le gana el Valladolid puede haber destitución cómo está el ambiente en Valencia Fran Guaita buenas tardes

Voz 0691 14:43 hola Gallego buenas tardes con tensión con mucha presión para el entrenador que recupera a Copeland que va a jugar de inicio mañana contra el Pucela siguen de baja Guedes Icon dos vía está fuera bueno hasta fuera todo el tiempo Michi basó allí está el Valencia negociando la salida en este mercado de enero fuera por sanción Mokhtar día Cavic Marcelino de entrada hoy agradeciendo la paciencia de entorno y el apoyo del que manda Mateo Alemán

Voz 6 15:08 agradezco a Mateo el apoyo público que nada

Voz 0691 15:12 a mi y a mis compañeros del cuerpo tenía todo lo que no sea ganar el partido gallego complican mucho mucho el futuro de Marcelino al cargo del esquí como

Voz 0919 15:20 llega el Valladolid a ese partido de Mestalla hola rojillo buenas tardes

Voz 1070 15:23 hola Jesús muy buenas tardes pues llega con la intención de ganar o al menos puntuar para olvidar la dolorosa derrota frente al Rayo Vallecano no hay que olvidar que el Valladolid es el tercer equipo más peligroso fuera de casa el tercero que más ha puntuado lejos de su estadio pero también otro detalle sólo ha obtenido una victoria en los últimos nueve partidos lo que le ha ido haciendo perder comba en la clasificación no ha viajado Daniele verde el cañón Tito italiano con gastroenteritis practicamente va a repetir el once que cayó derrotado frente al Rayo Vallecano un detalle para acabar Pita Iglesias Villanueva con este árbitro el Valladolid ganó en la cerámica ahí en Anoeta

Voz 0919 15:59 los otros partidos de mañana el más madrugador una de la tarde en Butarque en Leganés Huesca novedades Óscar Egido pan es muy importante para la permanencia de los dos sobre todo para Huesca ya que si pierde se quedaría once del que hacer que marca la salvación en el Leganés el baja por sanción y los lesionados Santos Ronan Muñoz Easy manos que el Huesca bien con lo puesto porque tras las salidas de Sastre y la próxima sumado a las bajas de Etxeita por sanción y la deberes chasis por lesión Francisco se queda con lo justo para visitan Butarque así que ha convocado al chaval del filial Nacho Uche es un partido así un importante para los técnicos

Voz 14 16:30 hola como darle a la grada sentimos lo que necesita inyectarle el equipo quiere ganar el partido que el equipo está fuerte que estamos convirtiendo con mucha energía Ivano vamos a tratar mostrarlo del minuto uno

Voz 15 16:43 lo más difícil pero que nosotros sí queremos a corta distancia tenemos que ganar mañana sabiendo sufrir sabiendo dominar las fases del juego que vamos a encontrarnos

Voz 0919 16:50 sí sumar catorce pudo Vita por cierto Melero Lolo a las seis y media Girona a la ves cómo están los equipos como llegan Javier Lekuona hola

Voz 0889 16:59 qué tal muy buenas tardes primero el partido del Deportivo Alavés sin Ivair Abelardo tiene las bajas por lesión de Johnny Eli y Adrián Marín lo normal es que juegue con un trivote en el equipo catalán lo lógico es que siga apostando sobre el tres cinco dos Eusebio recupera a Pons tras la lesión Bono

Voz 0919 17:15 Juanpe porro y Stuani que descansaron en Copa

Voz 0889 17:17 sí serán de la partida sea convocada a un chaval del filial Valery

Voz 0919 17:22 y a las nueve menos cuarto se jugará el Villarreal Getafe Xavi Isidro novedades

Voz 0470 17:27 el gallego muy buenas bueno pues partido verdaderamente importante para el Villarreal el primer dedo seguidos en casa ante ante el séptimo clasificado el Getafe un aspirante a día de ella Europa que sólo ha sido una derrota a domicilio un rival sumamente peligroso para un Villarreal que en casa sólo ha logrado un triunfo en el Villareal son baja Bruno y Morlanes volverá portando García Plaza el equipo habitual de la Liga en el Getafe baja también por sanción al margen de Markel llamar por lesión por lo que fue quién apunta a titular

Voz 0919 17:54 el resto de partidos se juega el domingo buenos partidos entre ellos un clásico de nuestro fútbol Betis Real Madrid dos incógnitas en el Real Madrid la primera Antón Meana buenas tardes tal Gallego buenas tardes Vicious que parece se ha ganado la titularidad hoy no ha entrenado tiene gripe que pasa tiene gripe no parece muy grave pero mañana le preguntaré los a Solari antes de viajar a Sevilla rueda de prensa del argentino pendientes de Vinicius que lo normal es que supere este proceso hoy pueda jugar de inicio en el Villamarín y la otra es disco titular suplente fuera de la convocatoria a Solari habrá que preguntarle mañana que les va a encantar porción

Voz 0231 18:31 sí vamos a llevar la pregunta preparada sobre Isco yo subo la apuesta del mediodía IT dijo que ha puesto euro y medio a que Isco juega de inicio el domingo en Sevilla por dos motivos el más importante porque no tiene otro porque están lesionados en el frente ofensivo Bale Mariano Asensio Lucas Vázquez sancionado y en el medio Crosby Ray Llorente así que va a jugar Isco por eso y la otra porque ha ensayado con él esta semana varias veces en el equipo inicial así que los de cantamos euro y medio apostamos a que Isco juega de inicio en el partido de ese si no hoy

Voz 0919 19:05 no terminar jugando tú me dan antes

Voz 1 19:10 efectivamente y en las

Voz 1284 19:11 segunda División Paco Hernández lo más destacado de esta jornada que empieza dentro de nada

Voz 16 19:16 pues destacamos sobretodo el partido del Reus ojo porque ese Reus Numancia de mañana a las seis de la tarde podría ser el último partido del conjunto catalán que para esta jornada sólo cuenta con once cuál tres de la primera plantilla dic la delicada situación económica del club podía terminar con la eliminación el próximo día quince el sábado de mañana empieza con el gran partido en el que el monte entre el Albacete y el Sporting on para el domingo un partido que suena a primera división Zaragoza Málaga y ojo porque en el Córdoba Rayo Majadahonda el entrenador Antonio Iriondo del Rayo Majadahonda se va a perder porque está hospitalizado por una infección

Voz 0919 19:47 que se recupere lo antes posible diez minutos para las nueve esto es Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 17 20:02 en Hora veinticinco Deportes

Voz 12 20:07 Jesús Gallego

Voz 1284 20:16 una vuelta por Munich donde está comenzando para la selección española en el Mundial de balonmano jugamos ante Bahrein fácil Diego González

Voz 2 20:24 pues acabo de romper ahora Gallego el partido de España

Voz 1104 20:26 que pero el marcador aunque los de Bahrein están repartiendo esto va por la buena noticia sería sin duda que no hubiese ningún lesionado en España llevan ya tres amarillas Vito gentiles vamos a seguir dando leña porque España está temiendo esos más el ocho a España minuto dieciocho de las de la primera mitad con anterioridad ha ganado a Croacia a Islandia que era el partido importante también de la jornada también

Voz 1284 20:50 ha debutado con el triunfo de momento España ocho doce en la primera parte seguimos nos faltaba para cerrar el fútbol el repaso a lo más destacado

Voz 0919 20:58 lo que tenemos este fin de semana en Francia en Gran Bretaña en Italia cuéntanos Héctor González

Voz 18 21:03 qué tal muy buenas gallego pues en la Premier mañana juega al líder el Liverpool en casa del Brighton ojo porque los de Klopp vienen de encadenar dos derrotas seguidas ya cuatro puntos a la caza está el City que no juega el conjunto de Guardiola hasta el lunes contra el Wolverhampton en Italia a fin de semana de Copa octavos de final a partido único la Juve de Cristiano juega a domicilio en Bolonia allí en Francia ya está en marcha la jornada el PSG después de caer esta semana en la Copa de la Liga visita mañana la dos noticias de este viernes Cesc Fábregas se marcha al Mónaco firma hasta dos mil veintidós abandona el Chelsea la Premier después de quinientos partidos en la Liga inglesa y Aitor Karanka ha dimitido como entrenador del Nottingham Forest de la segunda división inglesa

Voz 0919 21:41 yo ahora baloncesto tenemos en juego el partido de Vitoria entre Baskonia Gran Canaria como está aquí en va por delante

Voz 1264 21:48 Kevin con mucha superioridad indiferencia Herbalife Gran Canaria gallego callejero manejar ventajas de hasta diez puntos superior en todo el Baskonia en rebotes en acierto y sobre todo en intensidad Baskonia con problemas porque Johannes por molesta muy alegre muy abrigado está con un proceso febril vamos a ver si llega a jugar por tanto está tenido que improvisar Perasso ve que el juego interior por ahora lidera ahí manda el conjunto canario con nueve puntos de Tibi y con ocho de Audrey Bin ocho minutos veinte segundos para llegar al descanso Quirós vez Baskonia veinte Herbalife Gran Canaria veintiséis

Voz 0919 22:20 dentro de ocho minutos comenzará el Palau el partido entre el Barça y el Panathinaikos el equipo de Pesic está en una buena racha hoy quiere buscar una victoria para acercarse a los primeros puestos ambientes que tenemos Choice eso buenas tardes

Voz 19 22:33 hola Gallego buenas tardes efectivamente el Barça al sexto en estos momentos con diez victorias el Panathinaikos optado con dos menos con ocho es un partido muy importante porque el Barcelona Si gana hoy después de que el Madrid ganara ayer a Olympiacos podría atrapar a los griegos en el quinto lugar de la clasificación el Barça lleva cuatro victorias consecutivas perdió de seis en la pista del Panathinaikos en la primera vuelta Mostovoi hoy ha sido el jugador descartado y un dato muy interesante los dos banquillos Pesic sesenta y nueve años cuarenta en los banquillos Rick pitido entrenador del Panathinaikos sesenta y seis años cuarenta y cuatro en los banquillos dos auténticos veteranos sigue entrando gente habrá ambiente en seis minutos empieza a este Barcelona

Voz 0919 23:18 no parece que las nuevas generaciones dentro

Voz 1 23:20 Andrés lo tiene realmente complicado

Voz 0919 23:24 sesenta y nueve sesenta y seis en dos equipos de la élite europea lo bueno que son muy buenos los que vienen por detrás que apriete aunque para cifra ésta que os vamos a dar de la NBA ayer se jugó un partido

Voz 6 23:39 en el que se metieron tres cientos un punto en un partido solo trescientos puntos

Voz 0919 23:50 la NBA José Antonio Duro es sobre todo espectáculo en Antonio ciento cincuenta y cuatro Oklahoma City Thunder ciento cuarenta y siete gallego muy buenas tuvo dos tiempos extra se terminó llevando el partido el conjunto tejano llevó a Marcus Aldridge por ejemplo a los cincuenta y seis puntos y nueve rebotes un choque espectacular en el que Gasol jugó sólo dieciséis minutos no participó Abrines está lesionado

Voz 1704 24:11 Do it por ejemplo pongo a Russell Westbrook jugó cincuenta minutos que se saldaron con veinticuatro puntos además fuera de esto de los españoles destaco Sacramento que ganó a los Pistons de Calderón tu paisano dos puntos tres rebotes seis asistencias Eden Berkeley era la Conferencia Oeste ganó Clippers con una actuación un poco digamos pobre de Juancho en veinte minutos además por un lado anécdotas en el jugador de los Knicks está muy de actualidad porque no voy a estar en Londres la próxima semana en el partido que la NBA discuta oyente Washington un problema con su visado turco le impide suena muy fuerte para ser traspasado entre otras cosas porque esta semana se tomo siete hamburguesas de una sentada

Voz 0919 24:48 subió un vídeo demostrándolo tres de ellas llevaban un huevo frito encima y al día siguiente evidentemente por enfermedad no pudo entrenar en su motivo para traspasarlo directamente desde luego y luego le Doncic sigue segundo en las votaciones del público para el All Star para esta noche nueve partidos entre ellos un Minnesota Dallas Un Golden State Chicago y también un Houston Rockets Cleveland lo de don sí que es tremendo puede ser incluso titular en el All Star el primer año bueno los primeros meses en la NBA y ahora

Voz 1284 25:16 sacar vamos a ver cómo le ha ido a los españoles sobre todo en los coches que es donde tenemos todavía alguna opción a mandan a buenas tardes

Voz 0419 25:23 pues Carlos Days ha liderado los cien primeros kilómetros de la etapa buen comienzo para el español que ha acabado cuando sufría sufría problemas en el sistema de hinchado ya llegado treinta minutos por detrás de Sebastien Loeb en la primera parte de la especial Nani Roma español con más suerte y tercero en la tanda en la en general a la chita sigue en cabeza en motos Santo Lino vuelva a hacer récord el debutante español más joven de la historia en esta competición se sitúa tercero en esta quinta etapa en cabeza de la general Brave que el piloto de Honda que está logrando muy buenos tiempos tiempo hiciera alfa y su copiloto Dani Oliveras sigue marcando

Voz 0919 25:56 buen ritmo quintos de la jornada colocarnos S

Voz 0419 25:59 segundos en la general esta semana estamos Cerrón

Voz 1284 26:01 todo Hora veinticinco Deportes con lo nuevo de este grupo de Zaragoza Vigo vamos a ir cerrando preguntando primero cómo le va a los hispanos

Voz 20 26:21 en el partido en el mundo

Voz 0919 26:24 dial Diego González

Voz 1104 26:28 ahora mismo mayo veintitrés minutos permite luego Bahrein España hay más de nueve mil personas frente al viendo este partido Mi Larguero

Voz 0919 26:37 echamos a los protagonistas de la que esperamos sea primera victoria y algún titular que nos dejemos el viernes Toni López

Voz 0888 26:43 ha anunciado entre lágrimas esta mañana que este año se retirará del tenis en activo será después de Wimbledon y todo después de una lesión en la cadera que ha atravesado este último año y medio y le ha llevado puesto número doscientos treinta creíble ranking treinta años que tiene eso va a tener que va a tener que retirar en cambio mira Nadal que está en una segunda juventud Federer también Djokovic y luego una curiosa fue parece estar en la tercera juventud seis y luego una curiosa fórmula uno al terminar el Gran Premio de Brasil de dos mil dieciocho Verstappen recordarás que metió un empujón a Sebastián Ocón la sanción de la FIA este fin de semana será comisario en la formula

Voz 0919 27:15 me parece bien aquí lo dejamos once y media El Larguero con Yago de Vega todo el fin de semana Carrusel

Voz 1 27:21 hablaremos el lunes un saludo de Gallego adiós

Voz 21 27:25 ya tiene puesto el pijama del Madrid