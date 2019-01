Punto de Fuga: '¿Quién se esconde detrás de Steve Bannon? (11/01/19)

Voz 1667 00:00 Punto de Fuga Cadena SER You want

Voz 1108 00:08 yo decir algo después de recorrer el mundo observando este movimiento desde Japón a Corea en Oriente Medio desde Kansas y Arizona está el estado de Alabama y ahora en Europa del Este la historia está de nuestra parte en despegues y la mayas razón para pensar en esto es que los avalistas no tienen respuestas a nuestra libertad dejad que os llamen racista dejad que os llamen xenófobos deja tíos llamen activistas llevarlo con honor porque cada día que pasa nosotros somos más fuertes y ellos más débil

Voz 2 00:46 existen de ahí que cada Myanmar

Voz 1667 00:54 esta que acabas de escuchar es la proclama con la que Steve Banon cerró su intervención en el congreso del Frente Nacional francés hace casi un año Stipe Banon fue el hombre en la sombra de la victoria de Donald Trump en Estados Unidos y Asia avenida Europa con sueño

Voz 3 01:13 teníamos muy difícil cambiar la forma en la que vivimos pero con Marie Le Pen y el Frente Nacional de Francia nuestro hermano Salvini y la Liga Norte nuestros compañeros de Hungría Polonia y con nuestro querido presidente norteamericano Donald Trump estamos trabajando para maximizar el valor de los ciudadanos

Voz 1667 02:04 este sábado estrenamos año en Punto de Fuga trazando el perfil del hombre que aupó a Donald Trump a la Casa Blanca y que ahora quiere acompañar a la ultraderecha en las próximas elecciones europeas hemos llamado al Washington Post para preguntar por él

Voz 7 02:19 en él se ve como un gran comunicador como un como el gran ligan visionario de este movimiento global de derecha su éxito pues ha sido bastante limitado ahí ir simplemente porque cada cada movimiento de derecha que obedece a condiciones muy particulares

Voz 8 02:39 y a pesar de que comparte en cierta retórica comparten cierto ciertas maneras de ver el mundo Banon no está equipado para para crear un un mensaje único

Voz 1667 02:53 en el programa de hoy además Esteban Ibarra alguien que ha vigilado tanto ojalá ultraderecha en Europa como Esteban Ibarra nos va a ayudar a entender qué papel puede jugar Banon en todo esto es su marca registrada ya a la que ha llamado el movimiento muy castizo por cierto de ultra ultra hablaremos de la primera respuesta popular a bolso negro

Voz 9 03:15 pero al otro el Cirio

Voz 1667 03:21 bueno concreto respuesta suministra que ha soltado esta tontería que representa el dogma de la ideología de gobierno las niñas de Rosa y los niños de azul claro ha faltado tiempo para que las redes sociales respondan salgan como setas hombres vestidos de rosa entre ellos Caetano Veloso Francho Barón Nos lo va a contar en Mundo Express sin la línea telefónica no se queda helada contaremos también con un grupo de expedicionarios perdidos en medio de la Atlántida

Voz 10 03:50 también ningún Lancia auténtico océano Atlántico pero ellos son millones de kilómetros cuadrados prácticamente dos inexplorados donde no hay absolutamente nada

Voz 1667 04:06 el grupo de expedicionarios capitaneados por Ramón Larramendi que está cruzando la Antártida con un trineo de viento a ver si hay suerte y podemos hablar con él para que nos explique ese prodigio de la ingeniería Javier Bañuelos lo mismo El Mundo Express nos va a contar la última hora del tsunami en indoor

Voz 11 04:23 pese a la situación en general continua siendo muy preocupante sobre todo hay zonas muy aisladas en zonas muy alejadas de cualquier estructura sanitaria de cualquier centro de salud han donde hay personas heridas que no han podido ser atendidas

Voz 1667 04:39 todo esto y más desde ya porque este mundo también importa bienvenidos

Voz 13 04:49 el que que ni Face vía sacar Funny People no sé en qué tipo de mamá dice que somos no eres fue

Voz 1667 06:59 Esteban Ibarra buenos días muy buenos días presidente de pimiento contra la intolerancia querido compañero

Voz 15 07:05 encantado de estar aquí otra vez en Cangas de emisora

Voz 1667 07:09 encantado de recibir de nuevo y con más razón que nunca porque dime la verdad Esteban con la historia que tiene la ultraderecha en Europa su trayectoria que crees que le puede venir a enseñar un americano como Steve bueno yo creo

Voz 16 07:23 que primero tenemos un escenario de derecha extrema extrema derecha ultraderecha que es importante que la gente vea los distintos matices que se proyectan claramente en el Parlamento Europeo entonces este señor el estilo Banon que la gente tiene que saber que venía a banquero venía de Goldman Sachs era una persona que que entra en política tarden en dos mil doce se ubica la derecha alternativa sí es asesor de Donald Trump yo este señor incluso es expulsado por radical por el propio Trump cuando la gente conoce esto dice pero bueno tiene que ser una pieza si es una pieza ir además generó mucha mucho enfado y los consejo judíos en los Consejos Islámicos porque era profundamente islamófobo es antisemita

Voz 15 08:15 con ese episodio de

Voz 16 08:18 choque que hay un episodio también muy grave en Charlotte Bill cuando hay un ataque racista neonazi que acaba con la vida de una persona hay deja muy mal herido a diecinueve no eso fue en el diecisiete entonces a raíz de eso le echan porque él eh apoya a esa ese acto ese hecho no no apoya el asesinato que si apoya el ataque y tal y culpa utiliza los manifestantes entonces ese viene a Europa hice bien Europa proyecto tiene un puesto de unificar a esas tres derechas la derecha extrema a la extrema derecha ultraderecha en un proyecto político que tenga un peso importante que yo lo califico de destrucción de la Unión Europea no va a mejorar la Unión Europea va

Voz 1667 09:04 destruir de la Unión Europea me ha llamado la atención la imagen de Banon no no es la de un político

Voz 17 09:09 no al uso en traje ni ni un broker como como el que él llevaba

Voz 1667 09:15 en las consultoras en las que estaba antes de meterse en política viste como un trabajador de clase media yo diría que hasta les

Voz 15 09:22 aliñado no bueno yo creo que él

Voz 16 09:26 entre además conectar con su estética una idea que es la idea populista quiere estar cerca de los sectores populares hace un discurso populista no va a hilar muy fino pero sí va a buscar las contradicciones que tiene la propia Unión Europea o los distintos países los Estados democráticos iba a ponerse del lado de los sufrimientos de los trabajadores y a nivel popular que no sean resueltos por el sistema entonces lo va a explotar pero va a explotar de una manera muy perversa e pero sólo han hecho todos los fascismos a lo largo de la historia

Voz 15 10:07 sí de en fin de el siglo XX no hay

Voz 16 10:12 pues bueno coge esto no va a levantar una bandera

Voz 15 10:16 si cabe el fascismo pero sí

Voz 16 10:20 lo que en Estados Unidos se conoce como del rais como la derecha alternativa muy populista con mucho elemento xenófobo aquí lo va a tener muy difícil porque la realidad europea es muy diversa entonces no es lo mismo Alternativa por Alemania que es uno de los puntos de referencia de Banon que el Frente Nacional francés o que a lo mejor Vox que él también se plantea conectar con Vox o la Liga Norte entonces tiene su singularidad su proceso histórico cada cual pero él lo está buscando para eso lo que ha hecho ha sido crear una oficina en Bruselas tiene ya veintiséis personas trabajando iba a intentar ver cómo articula todo esto de cara a las elecciones europeas por donde vamos a ver la clave del momento va a ser a los días siguientes de las elecciones europeas vamos a ver qué es lo que es capaz de unir porque KO hay gente muy neo nazi los griegos Amanecer Dorado son niños nazis pero está en el otro grupo está en otro grupo con el hobbit húngaro están en otro grupo con el NPD alemán que es el heredero del partido hitleriano entonces la extrema derecha que está capitaneada por Wilders por

Voz 15 11:30 Marine Le Pen por

Voz 16 11:33 por todos estos Ése es el núcleo duro de Banon pero Banon quiere pillar la derecha extrema Iker pillar la ultraderecha es decir grupo neofascista neonazi vamos cuenta

Voz 1667 11:43 cuéntanos lo que sepas Esteban de el movimiento no que es como se llama el gran proyecto de Banon en Europa con esa oficina como sede central en en Bruselas que tiene trabajo

Voz 16 11:53 ando veintí Veintisiete estáis pero se personó así se viene para Europa una vez que le echa Tram Tram Etxea bien por radical mixta tiene su miga eh de su miga entonces el para Bruselas primero abre la oficina con un pequeño grupo inicia los contactos tiene una bandera que es el movimiento movimiento pues es lo que quiere es agrupar en una corriente poco definida inicialmente poco definida pues a todos estos partidos es especialmente se va a dirigir a esa extrema derecha que es muy potente que tiene bueno pues Marine Le Pen ya hemos visto los resultados ha dejado sin suspiro a a a Francia en las últimas elecciones au era Alternativa por Alemania que ha provocado incluso que Merkel fuera a la dimisión no entonces el empieza a contactar con todos estos grupos también a España también a España se reúne con Vox con voz

Voz 1667 12:55 ha habido contactos con lo que ha dicho contacto

Voz 16 12:58 fotografías e aquí es que esos contactos existe

Voz 15 13:02 sí bueno pues tiene que decidir lo decidirá tampoco hay que darse mucha prisa lo decidirá probablemente y después de la selección

Voz 16 13:11 a lo mejor hacen campaña en la campaña de las europeas pues aterriza a alguno de estos yo creo que en principio ninguno quiere dañarse con la presencia de otros os suman claramente en su discurso au sino prefieren mantenerse con cierta distancia pero ya vivimos con los resultados de las elecciones andaluzas como Marine Le Pen se prestó rápidamente a felicitar a Santiago Abascal

Voz 1667 13:38 ahora vemos nos cuentas los elementos en común que tienen todos estos movimientos en Europa

Voz 18 13:47 pero antes quiero saludar

Voz 1667 13:48 a Elías López ex editor de Opinión internacional del Washington Post muy buenos días Elías

Voz 7 13:53 muy buenos días gracias por la invitación oye cuéntanos

Voz 1667 13:56 cómo llegó Banon a ser el hombre en la sombra de Donald Trump hacia la presidencia de la desde Estados Unidos a la Casa Blanca

Voz 7 14:04 sin duda Baron pues fue el director de un medio llamado price Mar Negro son un medio digital que ese como una plataforma a de para la derecha en donde digamos el coordinó un equipo editorial con coberturas pues muy favorables de las políticas de la derecha ahí incluiría o más asociadas con los republicanos pero con un tono bastante digamos anti establishment y uno de los temas en lo cual lo cual está enfocó pues fue la inmigración está estimaron que además estado estuve fue fue ejecutivo muchos años y en en Finanzas trabajó en Wall Street después fundó una casa de producción y ahí es donde empieza como a estudiar dar el de los medios estudiar el rol de la producción de documentales con obviamente un tinte bastante político bastante conservador bastante derecha y aprovecha entonces para así promover los temas en los cuales está bien apasionado que es la inmigración el nacionalismo ir digamos es la la el el reto que China representa para la hegemonía de Estados Unidos cuando éste Banon digamos empieza a hacerse nombre un nombre como editor y director de estos medios pues reconoce él esto está documentado en el en el libro de Bob Woodward excelente libro del periodista del Washington Post Woodward sea más fiel a él documenta que en este Donald Trump pues él reconocía una figura mediática muy importante que podía ser el vehículo para a digamos al realidad muchas de sus de sus políticas ideas nacionalistas no el DF describe como un nacionalista la obviamente pues muchos críticos yo incluiría en ellos lo lazos con un nacionalismo de digamos que más usa el ictus raciales para digamos crear división y polarizar ah pero un nacionalismo que ve que que considera que Estados Unidos debería retirarse un poco el papel de este papel que tienen el liderazgo en el mundo y ocuparse de los problemas internos de dar prioridad a la a la a la mala factura Ayala productos a Estados Unidos de limitar feria de la inmigración no no solamente al fino también legal bueno surge de este personaje es el director de Weimar pues es un sitio popular con la ultraderecha vía de ir en las último digamos ya Messi cuando se está consolidando la campaña de Donald Trump ha pues él asume la dirección de la campaña y el había sido hasta ese momento una simple digamos o no que simplemente era un era uno de los de las personas con la que consultaba otro regularmente pero no tenía un papel tan formal ni prominente en la campaña sin embargo pues Truman decidió hacer las cosas un poco a su manera Blair pide a a a Banon asumir la dirección de la campaña obviamente Banon pues en ese momento es que su perfil político estalla Illa el ganar pues simplemente el lo lo lo lo colocó como una de las figuras digamos de estrategia política más importantes de este país

Voz 1667 17:47 pero bueno lo que nos cuentas Elías son los pilares de las políticas de la presidencia de de Trump supongo que también fue el responsable de la campaña contra Hillary Clinton por ejemplo

Voz 7 17:57 sin duda y yo creo que yo creo que el mensaje en medio de las campañas de la campaña de Tron el mensaje obviamente de los ataques contra Clinton pues obviamente no cesa pero Trump llegamos ya tenía este mensaje sí claro lo que lo que Banon lo ayudó fue a afilar un poco los argumentos nacionalistas sobretodo inmigración que ellos y cuando y cuando entró ve la reacción en entre su entre las multitudes en eventos de campaña ante las propuestas del muro antes su su su retórica contra la inmigración en ese momento es donde Banon dice esto es esta es digamos la vena en la que en la que tienes que presentarte de comuna socialista inmigración qué va a proteger este país esta amenaza interna y externa y a partir de ese momento el discurso otro símbolo muchísimo más xenofobia muchísimas nacionalista a estos no primero Estados Unidos la es la línea las del nacionalismo de vano Iván obviamente pues viene de de entender las bases del Partido Republicano las bases de de la derecha hizo que siempre sobre todo porque lo vio en en digamos en Internet como estas comunidades pues están muy organizadas están muy conectadas son bastante influyentes con con con con líderes de opinión en Fox News y otras cadenas y creo que el el el fina fina él el mensaje dentro y le dice a otro este es el mensaje con Estu bajara

Voz 1667 19:41 en efecto irano nos lo comentaba Esteban Elías y Banon tuvo el peso concreto que no acabas de describir en la campaña de Donald Trump pero acabaron muy mal Trump le acabó echando del propio Gobierno qué pasó ahí porque acabaron tan mal

Voz 7 19:57 sin duda Charo la la Banon representa delante estables no Banon al entrar a la Casa Blanca puesto inmediatamente se topa con las realidades de tener que gobernar con el Partido Republicano el cual me insultó y ese deslindar durante la campaña el gana como el como el outsider gana como el el el el líder del empresario fuera de esto de aparatos políticos corruptos ir pero pero al entrar a la Casa Blanca el centro mago la realidad que va a tener que te va a tener que pues cultivar relaciones con el Partido Republicano con lo legislador republicano obviamente pues Banon es en la corriente totalmente opuesta Banon Fez se consideraba ese considera una figura que está fuera del establishment republicano dentro de la Casa Blanca Eton pues urgen campus están chocando es por un lado está ya Kushner el número de tropas que tiene pues conexiones con el Partido Republicano está en las figuras del Partido Republicano que están asesorando otro tema legislativo en tema eco en temas de cómo hacer digamos realidad su políticas en Libia o trabajando con el Congreso y por otro lado está Banon que pues simplemente quiere aprovechar el capital político otro para de alguna manera usarlo como una planeadora poner imponer la agenda de Toronto pasándose por encima al establishment pasados por encima a los senadores los digamos diputado del Partido Republicano con lo cual no se lleva yo creo que trompos reconoce no que que que no va a poder digamos de ejecutar su agenda como una figura tan antagónicas como Banon ahí digamos pues perdió su su utilidad

Voz 1667 21:49 Le echan por radical como nos comentaba Esteban Isabel ha venido Europa Elías y qué crees que puede aportar Banon aquí a estos movimientos de ultraderecha como le preguntaba también a Esteban con tantísima trayectoria histórica aquí en Europa que pueda aportar él

Voz 7 22:05 miras si él él se ve como un gran comunicador como un como gran gran visionario de este movimiento global de derecha que rechaza a digamos la la el Global Live moho rechaza a las instituciones internacionales que existe en para la gestionar conflicto no se ve como una figura ya hoy en día internacional y que que lleva el estandarte de este movimiento pero yo creo que es su éxito ha sido bastante limitado ahí sí es simplemente porque cada cada movimiento derecha en doscientos países en lo que hemos visto en Austria Gran Vía en Italia e incluso dentro de España vendió un poco el surgimiento de movimientos similar que obedece a condiciones muy particulares y a pesar de que comparten cierta retórica comparten cierto cierta maneras de ver el mundo balón no está equipado para para crear un un mensaje único Ipar ofrecer una fórmula única estos movimientos ya esto líderes por ejemplo en Italia tu tiene joyas sufrimiento de de de un liderazgo que a pesar de que están de acuerdo en el tema de inmigración no es un tema que obviamente es increíblemente controversiales polarizando en Europa pero tú tienes que hay elementos de la la ultraizquierda hecha pues coincidiendo en el tema de inmigración pero no coinciden en nada más entonces muy difícil entrar como además un extranjero como estadounidense a a intentar purificar lo Meza de estos líderes cuando no entiendes las dinámicas nacionales las dinámicas locales y creo que se ha visto él pues ha dificultado yo creo que pensó que iba a ser mucho más fácil la unificar estos mensajes y unificar estos movimiento pero la verdad es que las condiciones Il y las políticas de cada país pues son son muy diversas y muy única

Voz 1667 24:16 no te preguntaba esto porque incluso en la prensa más próxima a esas posiciones de la ultraderecha se ha llegado a presentar a Banon como el típico actor norteamericano caído en desgracia que que viene a Europa a hacer negocio y nada más sin duda sin duda sí sí

Voz 7 24:32 acá se han dado él en Marine Le Pen no hace mucho emitió un comunicado diciendo que no era su asesor y que ella no digamos no veía no tomaba órdenes de un de una figura la norteamericana obviamente claros hizo movimientos nacionalistas pues obviamente lo último que quieren hacer asociados común con un una figura americana que viene hay a implantar un mensaje y una agenda y entonces pensó digamos que va a ser fácil en traducir el pues conocimiento de que la comunicación y de organización que que utilizó está unido que también tiene mucha parte volvería a hacer política en Europa y creo que se le ha visto muy difícil ha hecho muy feliz

Voz 1667 25:23 Elías López gracias por atender nuestra llamada

Voz 7 25:26 qué hace usted pues lamentación

Voz 1667 25:29 lo cierto Esteban Nos lo comentabas ya ha habido contactos con diferentes grupos de ultraderecha incluidos aquí en España Vox con

Voz 17 25:37 ese objetivo fundamental puesto en la diana de Stipe Banon y de toda la ultraderecha que es la inmigración es el elemento cohesionados de de estos grupos bueno pues puede ser un elemento bandera pero

Voz 19 25:51 es sobretodo es el soberanismo soberanismo

Voz 16 25:54 frente al Unión Europea yo creo que

Voz 19 25:57 eh quiere aglutinar euroescépticos euro Fobos

Voz 15 26:04 qué soberanistas eso sí lo ha entendido el eso lo entendido perfectamente y entonces por eso yo insisto en la triple dimensión extremista es decir por un lado está la derecha extrema que son duró Fobos

Voz 16 26:16 hay hay mucha gente en Gran Bretaña en el UKIP y tal aunque no van a participar en las elecciones europeas pero que él tiene su relación con Farage tiene relación con ese mundo no luego hay

Voz 15 26:29 de una una extrema derecha como hemos mencionado con Marine Le Pen y demás y y ese es el núcleo de mayor interés sin

Voz 16 26:39 obviar que quieren a esa derecha ultraconservadora también captarlo y luego está esa ultraderecha que antes mencionaba que son los que vienen con una raíz neofascista neonazi que tiene su su potencia porque es que sólo en las las últimas elecciones consiguieron nueve diputados en el Parlamento Europeo a extrema derecha serían cincuenta y tres diputados y la derecha extrema se sentidos diputados es decir que tienen un peso específico casi de un tercio entonces el su juego es unificar enfocarlo todo eso claro todo eso en un momento al alza no puede dar una extrema derecha populista nacionalista con la bandera de la inmigración con más banderas por ejemplo rechazó LGTB ir el tema de la islamofobia ellos plantean que hay que luchar contra la islamización de Europa y eso lo comparten mucho partidos ultras ir luego tienen un punto

Voz 0946 27:35 de antisemitismo

Voz 16 27:37 cortante en materia de El eje te vi pues chocan en Holanda con posiciones como las de Wilt

Voz 15 27:43 es que ellos sí están en defensa de las reivindicaciones LGTB

Voz 16 27:50 pero otros en otros lugares no aquí hemos visto recientemente cómo Moss su primera salida ha sido no a las reivindicaciones LGTB o también en materia de la mujer acabar pues con la viole la ley de violencia de género y demás él tiene como decía días Un panorama muy difícil porque las distintas trayectorias de la extrema de la ultraderecha son muy singulares y eso le pasó en los años treinta a al nazismo de Hitler quiso articular en otro contexto y en otra historia a distintas posiciones tanto en Holanda como en Bélgica como él el año como Italia vuelo no encontraba la bandera la raza entonces intentaron con el racimo generar pero Sevilla obligado a plantear una Europa de Estados homogéneos étnicamente bueno por aquí no va Banon pero si quiere unificar lo con un rechazo al global IMO y sobre todo sobre todo sobre todo la quiebra de la Unión Europea y aquí nos jugamos mucho no jugamos los valores democráticos no jugamos los derechos humanos no jugamos el proyecto europeo

Voz 1667 28:55 mira en Italia se aliado una buena con la apertura de las puertas de un monasterio ni más ni menos a este aspirante a Príncipe de la ultraderecha en Europa Roma Joan Solés

Voz 6 29:11 sí

Voz 0946 29:16 la izquierda charla entre el provincianismo romano y lo que queda de la vieja Italia napolitana tierra que inspiró a los clásicos del cine Federico Fellini Marcello Mastroianni tierra antifascista Stephen B no levanta su escuela política si es que se puede llamar política a las ideas que hoy inspiran a movimientos y partidos de extrema derecha allí las protestas de la población de la echara no han impedido que el Gobierno italiano cediera el viejo monasterio de la Chertoff al detenido en un paraje idílico de Robles a la organización deben on desde donde espera que los alumnos extiendan sus propuestas para derechización el mundo en Italia es una crisis ha firmado penó en su última intervención en Roma una crisis que no han generado los italianos sino al partido de Fórum Económico de esta ciudad de Suiza potencias capitales y medios de comunicación extranjeros los poderes fuertes de Bruselas la de Londres y los italianos según esta teoría la son víctimas de una conspiración mundial como si no tuvieran responsabilidad alguna en los desastres que ellos mismos han generado pieza el tipo el pueblo italiano combate para recuperar su propio país Italia es importante en estos momentos porque es el centro de la política mundial

Voz 18 30:32 de todos

Voz 0946 30:35 Italia desenmascarado y revelado las mentiras del partido te Davos cada ciudadano puede ver que los políticos que eligen se oponen a las potencias capitales y medios de comunicación extranjeros que son el brazo del partido de Davos y si esto funciona en Italia es la demostración que podemos romper

Voz 20 30:53 en la espalda a todos los global eh

Voz 0946 30:58 hoy lo dice Vernon en Italia en Roma pero no es ninguna novedad en términos os propagandísticos parecidos ya se expresó en su momento del dictador Benito Mussolini exportó el fascismo en estos tiempos históricos el pueblo italiano ha revelado la fuerza de su espíritu la potencia de su carácter contra las opresores dijo en mil novecientos treinta y seis año en el que empezó a enviar hasta ochenta mil fascistas artillería hay bombarderos a Franco contra los republicanos españoles

Voz 21 31:34 venga a verme

Voz 0946 31:37 Italia proletaria y fascista al entonces musulmanes

Voz 21 31:41 Paul

Voz 22 31:44 ah sí paralelismo histórico también deban

Voz 1667 31:47 con con Mussolini en Italia se ha podido ponerlo en práctica la ultraderecha no esos principios también contra el establishment contra Europa también contra la inmigración está claro esto

Voz 16 31:56 Carlos yo creo que pero hay que hablar de la crisis que tiene el izquierda y que la crisis que tiene la democracia cristiana y la crisis que tiene el liberalismo que son los tres elementos ideológicos que permiten configurar precisamente Europa después de la segunda

Voz 1667 32:11 remedio hay hay un último punto que que no quiero dejar en el tintero Esteban quiero comentar contigo que son las redes

Voz 20 32:17 sociales Banon en esa conferencia porque

Voz 1667 32:25 el Frente Nacional hace casi un año decía la tecnología está de nuestro lado del lado de la libertad es su herramienta para la difusión de todas las ideas no aquí tenemos la labor nosotros la prensa de de combatir las mentiras las medias verdades cuando retuercen los datos para intentar dar razón a sus argumentos bueno ya se están empleando a fondo aquí en España pero que puede hacer la sociedad frente al odio que le llega por estos canales de de de

Voz 16 32:51 la tecnología Esteban denunciar vamos a ver hay muchas cosas que son denunciable si la gente tiene que saber que por ejemplo nuestro incluso Código Penal la incitación al odio está sancionada por eso tenemos una herramienta que no tiene ningún país que son las fiscalías de delito de odio al libertad de información no libertad de expresión no implica libertad de agresión él está mal usando la palabra de la libertad la libertad es una bandera preciosa de todo

Voz 15 33:19 los Grizzlies llena la boca pero no quiere matar a la libertad

Voz 16 33:24 a la bandera de libertad como levanta la bandera de la democracia como hizo Hitler o como hizo Mussolini para matar la democracia para matar la libertad yo creo que hay que defenderlo que hay que defenderla con el Estado de Derecho no les tiene que temblar el pulso a la hora de denunciar una vejación una humillación un machaque cómo será y luego a la hora de defender las noticias verdaderas ahora mismo las redes sociales son un auténtico infierno va a depender mucho de la madurez política de nuestra ciudadanía hay que apostar por política ciudadanía hay que apostar los derechos humanos y hay que frenar el avance de la intolerancia porque lo que se está produciendo una mundialización del odio una mundialización de la intolerancia en esto el papel de la comunicación de verdad no del insulto de la vejación de la noticia falsa de la humillación que se da en las redes sociales el papel de la comunicación de verdad de los medios de comunicación que permiten contrastar que permiten bajar a la realidad de las cosas es fundamental a la gente que educa doble en que no se crea lo primero que le llega

Voz 1667 34:23 lo dice Esteban Ibarra presidente de Movimiento contra la Intolerancia ha sido un gusto recibirte de nuevo Esteban aquí tienes las puertas abiertas cuando quieras

Voz 16 34:32 has querido Pablo

Voz 1667 34:37 y quizás os preguntáis qué hacía el antiguo jefe de Banon Donald Trump pues insistir con su muro Marta del Vado buenos días

Voz 1510 34:46 hola buenos días y para ello salido hasta la frontera

Voz 1667 34:48 no estás últimas horas estos últimos días

Voz 1510 34:51 sí a Mc Allen Texas Donald Trump date cuenta que tiene una necesidad constante de ser él quién marca la agenda pública y más en estos primeros desde el año que los nuevos congresistas demócratas han llegado con mucha fuerza con mucha fuerza mediática también a esa nueva mayoría en la Cámara yo creo que él ha empezado a preocuparse buenos que yo lo crea es que los dice

Voz 11 35:12 en el que él está preocupado por esto Tram

Voz 1510 35:14 necesita también cumplir con una promesa de campaña que se ha vuelto su eje político principal que es la construcción del muro con México hablar de de migración y de seguridad es un asunto que movilizó a sus bases en suelo saben se que se fue a Mc Allen a una de las fronteras más polémicas más transitadas por los migrantes y más polémicas porque en ese área de Valle del Río Grande están ocurriendo pues la mayoría de las separaciones las familias los juicios masivos contra los migrantes en las condiciones lamentables de los centros de detención por supuesto Trump no se refirió a esto no fue allí a marcar agenda ya a defender esa realidad que él quiere dibujar de que Estados Unidos necesita construir un muro para evitar el paso de criminales de terroristas y de tráfico de droga para hacer frente a esta emergencia nacional en la que él dice que estamos

Voz 1667 36:01 la realidad de Trump porque la realidad en la frontera como tú nos apuntabas Marta es bien diferente detallados cuál es la situación real hay en en esa frontera van de Trump quiere montar su muro

Voz 1510 36:12 sí bueno por un lado el habla de de inseguridad que de que los inmigrantes sin papeles son una amenaza para los estadounidenses bueno hay que decir que Mc Allen está en los índices de criminalidad más bajos de los últimos treinta años de hecho la tasa de criminalidad de los inmigrantes es muy inferior a la de los estadounidenses es todavía menor la de los inmigrantes indocumentados por otro lado trampa habla de drogas de la toda la droga que entra por la frontera que mata trescientos millones de personas a la semana por sobredosis de opiáceos esta cifra real y es escandalosa pero lo que no dice es que la gran mayoría de la droga entra por los puertos legales según un informe reciente de la DEA así que en ese caso con muros sin él si no cambian las cosas en en los puertos legales la droga va a seguir entrando en más allá de que hayan Bureau o no por otro lado trampa habla de invasión el año pasado unas trescientas mil personas fueron detenidas en hacer en la frontera intentando cruzar ilegalmente es el número más bajo de los últimos cuarenta y cinco años por lo que hablar de invasión ahora pues es es una mentira directamente no esto esto Trump lo hace mucho mienten mucho pero también y esto es importante dice verdades a medias y es importante porque esto les sirve a sus votantes a qué me refiero Pablo Trump identifica como problema para justificar que estamos ante una emergencia nacional a que no hay recursos públicos suficientes esto es cierto pero esto no es por los migrantes sino por las políticas de austeridad que han estado llevando a cabo tanto republicanos como demócratas que van recortando desde hace años programas sociales dice que hay una crisis humanitaria yo creo que la hay y empeora mucho cuando un gobierno se dedica a separar a cientos de niños de sus padres desde adolescentes a bebés Iggy cuando no hacen registros adecuado si son incapaces de reunificar los hay una crisis en los centros de detención donde maltratan a los inmigrantes exponiendo poniéndolos por ejemplo a temperaturas muy bajas esto es algo que han denunciado las organizaciones civiles Othman Rights Watch por ejemplo cuando no les dan comida suficiente y agua hemos tenido dos niños muertos en las últimas en estas últimas semanas en estos centros de detención no es una evidente que hay una crisis hay una crisis porque los juzgados de migración están saturados no hay jueces suficientes esto deja en el limbo en estos momentos a un millón de inmigrantes que esperan que decidan sobre si se pueden quedar legalmente en este país pero es que todo esto son decisiones políticas entonces yo diría más bien que hay una crisis política que viene de atrás desde antes de Trump desde antes de Obama hay una crisis política a la hora de cómo afrontar una realidad que desde luego no es una crisis de seguridad tampoco es una crisis provocada por los migrantes indocumentados

Voz 1667 38:56 bueno no sé Marta si el Congreso nuevo Congreso norteamericano puede cambiar esta situación de alguna forma no con esa cámara con el mayor número de mujeres que nunca había tenido un recuerdo una portada hace unas semanas el New Yorker creo que era de una habitación llena de hombres y una puerta en el fondo que es entre abre con mujeres un nuevo aire fresco que entrar en el Congreso no sé si puede favorecer un cambio de políticas en ese sentido

Voz 1510 39:25 a ver pues desde luego es una

Voz 23 39:27 una esperanza que haya gente pues de origen latino e de origen

Voz 1510 39:35 nativo americano e musulmanas en en la Cámara de Representantes porque es la vez en la historia de Estados Unidos que el Congreso representa mejor lo que es la sociedad estadounidense no pero en estos momentos yo creo que el Partido Demócrata Illa la respuesta que dio Nancy Pelosi el otro día al discurso de Donald Trump precisamente sobre el muro y sobre esta crisis de de seguridad de la que habla el presidente evidencia que los demócratas también tienen un problema por qué se han dedicado a negar la existencia de esta crisis en la frontera claro Trump dice cómo puede ser que los demócratas nieguen esta crisis la frontera cuando Barack Obama en dos mil catorce hablaba de una crisis que es lo mismo de lo que yo estoy hablando ahora yo doy soluciones no los demócratas todavía está por ver qué soluciones dan a la frontera más allá de negarse a construir el muro entonces los demócratas tienen un papel complicado primero bueno pues necesitan que el presidente reabra el Gobierno porque ahora mismo estamos en una situación

Voz 1667 40:44 aplicada para cientos de miles de trabajadores

Voz 1510 40:47 erales Iggy las consecuencias que eso tiene también por extensión para millones de personas que tiene que tener eh propuestas claras pues para dar una solución a una situación que es muy complicada porque además ni siquiera es una situación similar en todos los lados de la frontera no no tienen los mismos intereses ni los mismos problemas exactamente lo que sí que está claro es que con la mayoría en la Cámara de Representantes van a tener mucho más fácil el presentar propuestas que salgan adelante aunque es verdad que luego las van a tener que negociar con los republicanos en el Senado donde ellos tienen la mayoría Silas quieren sacar adelante y aprobar leyes pues eso que favorezca y que mejor en este caso la situación de los migrantes

Voz 1667 41:32 veremos cómo evoluciona todo gracias Marta un beso

Voz 1510 41:34 un abrazo

Voz 25 41:44 Punto de Fuga

Voz 1510 41:46 Pablo Morán

Voz 1667 41:53 yo os quiero llevar si la tecnología lo permite al corazón de una de las zonas más recóndita así desconocidas del planeta a la meseta interior de la Antártida desde una base científica norteamericana abandonada hace cincuenta años saludamos al jefe de la expedición Antártida inexplorada Ramón Larramendi buenos días

Voz 27 42:16 hola buenos días qué tal bueno parece que

Voz 1667 42:18 la tecnología nos permite esta esta conversación Ramón oye cuéntanos qué nos estamos quejando del frío aquí en España a qué temperatura no saludas a esta hora

Voz 27 42:29 pues esos saludó a la gente que acuda estaba al menos veintinueve se ha ha hecho entre y cuatro esta noche no ha sido el más fría

Voz 1667 42:41 los treinta y cuatro es reinvención madre mía

Voz 27 42:44 de quién la dio cuenta exacto que todo

Voz 1667 42:46 el relativo oye cuéntanos qué estáis haciendo ahí en medio de la Antártida exactamente

Voz 27 42:52 estuvo realizando una expedición de carácter científico ese es misiones que atravesando continentes y con de viento bueno pues ahora mismo no estamos navegando pesimistas al antiguo estamos en movimiento ahora mismo hay una epidemia unos once metros algo movido por unas comer gigantes quemar te encuentras retroceso dinero

Voz 1667 43:17 más de mil kilómetros Xavi recorrido ya hay quiere recorrer otro tanto con ese trineo de viento oye cuéntame la historia de esa estación estadounidense abandonada a la que habéis llegado hace muy poquitos días

Voz 27 43:31 bueno hemos hemos está esta mañana de allí de no separamos prefiero lo hiciera hace de aquí veinticuatro sol a las tres de la mañana que es verdad que hemos empezado a otros los censos rebelión ante unos pocos

Voz 7 43:49 pues no estaban

Voz 27 43:51 sitio margas y no sé escribir los cráneos fascinantes titula El Mundo no que hay cinco empresas de hecho y darles además prácticamente más frío más más de la Antártida quién esté al tope dos mil bicis ciento cincuenta metros de altitud y ahí estudio en vilo en rotaciones de dos años pasado sabíamos os personas no Almada investigadores entonces es una base que abandone el centro es que la complejidad tiene enormes verla pienso que que que era casarse en la que se lo de telecomunicación propia bajas en la propia vivienda ha sido enterrada en la nieve no entonces pues nosotros pudimos y crack turnos que quedan en el suelo es decir que no porque no no fue nada fácil encontrar entonces es ya hemos entrado nos hemos descolgado el cual está trampilla Navas y que estaba integrada en el Arco fue dejada hace cincuenta años no bueno a ver de cincuenta años que dentro de la base era de cincuenta grados bajo cero de embrión no estaban actuando también como lo dejaron exactamente todo intacto cosas no soy ellos cincuenta desde proyector de cine de los años por el lado estabas todo un hospital que tenía porque había un médico por supuesto esta orden adicto colocado etiquetado con instrucciones de uso fija con una comida de todo superordenador hitos pero todo estaba ordenado algunas algunas cosas exteriores perfecto pues la cesión de yeso él me enteré de algo absolutamente surrealista ahí mágico no

Voz 1667 45:47 bueno con dificultades pero hemos contactado con el trineo de viento de la expedición Antártida inexplorada con Ramón Larramendi y su jefe de expedición muchísimas gracias Ramón por acompañarnos este sábado en Punto de Fuga

Voz 27 46:03 muchísimas gracias a Ci U es históricamente impedir que sería criticable si la predicción pudiera hacerlo a través de una Barnuevo de cierres polar es el punto es Valentina de bien o de la Fundación PRI grado segundos Mónaco es uno de los principales patrocinadores del proyecto

Voz 1775 46:22 ah y lo vamos a remarcar

Voz 1667 46:25 estas redes también para quien lo quiera seguir gracias Ramón

Voz 28 46:29 nalgas muchas gracias un abrazo Mundo Express cuatro tres siete cero así se llama la polémica que retira con un enorme muro que Israel ha construido Enciso

Voz 11 46:42 Jordania para separar a los culos de los palestinos bueno es un paso sin precedentes en la segregación en Oriente Próximo corresponsal en Jerusalén Beatriz Berry cuéntanos

Voz 29 46:52 desde hace años existen en Cisjordania en tierra palestina carreteras que sólo pueden ser usadas por colonos pero es la primera vez que una misma vía se separa en dos para dividir a israelíes y palestinos la carretera cuatro tres setenta tiene una extensión de menos de cuatro kilómetros y cuatro carriles en el medio se ha construido una pared de hormigón a la que sigue una verja de hierro en total ocho metros de altura a un lado circulan libremente hacia Jerusalén los colonos que viven en asentamientos cercanos al otro hay coches de palestinos que no tienen permiso israelí para entrar en Jerusalén y que serán desviados a otra carretera que rodea la ciudad Isern dije a otros puntos de Cisjordania racismo apartheid y usurpación son las palabras usadas por los palestinos ante la inauguración de esta carretera esta semana escuchamos a Xavier abuelo portavoz de la Organización para la Liberación de Palestina

Voz 30 47:46 con esta carretera una vez más Viola no solamente sus obligaciones sino que está impulsando literalmente un programa de en una zona que se conoce como la zona uno que busca dividir a Cisjordania entre dos partes hacer imposible la solución de dos estados entendiendo por parte de Israel de que la comunidad internacional no va a tomar ninguna acción concreta al respecto

Voz 29 48:04 pero para los responsables israelíes esta carretera tiene por fin únicamente terminar con los atascos que se generan cada mañana en otras vías y permitir que los habitantes de los asentamientos lleguen antes a Jerusalén donde estudian o trabajan además las autoridades israelíes han considerado que esta carretera es más bien un ejemplo de cómo coexistir sin descuidar la seguridad en este momento más de cuatrocientos cincuenta mil colonos israelíes viven en Cisjordania rodeados de casi tres

Voz 1775 48:32 desde palestinos según la comunidad internacional todas estas cosas son ilegales

Voz 11 48:40 parece que al final abrupto final feliz para la joven saudí que estos últimos días fue retenida en Tailandia cuando huía de su familia tras haber rechazado un matrimonio concertado y de haber renunciado al Islam esta chica de dieciocho años va camino a Canadá para recibir ha sido lo hemos pedido nuestro compañero Rafa Panadero que nuestra hace un perfil de esta

Voz 1775 49:02 la historia de la joven saudí Rafa Mohamed al Kun la conocemos desde el pasado sábado ese día aterriza en Mango con intención de seguir viaje hacia Australia pero la policía tailandesa la retiene alegando que quería entrar en el país y no tenía visado y le comunica que la mandaría regresó al día siguiente Rafa decide entonces mandar por redes sociales un vídeo análisis de Madrid

Voz 1510 49:23 sí seguro que lo pienso hacerlo

Voz 1775 49:25 desde la habitación del hotel en el que está recluida hasta que pueda hablar con el ACNUR la agencia de la ONU para los Refugiados porque quiere pedir asilo ha escapado desde Kuwait desde donde si puede viajar sin tutor masculino algo que no pasa en su país natal en Arabia Saudí porque ha renunciado al Islam por ello su familia lleva meses sometiendo la dice abusos físicos y mentales e incluso teme que la maten si regresa ONG como Human Right Watch se hacen eco de su caso Phil Robertson subdirector para Asia la advierte de que si vuelve Arabia Saudí con su familia tendrán impunidad total para aplicarle cualquier tipo de castigo violento Ana Belén Egües el mensaje empieza a circular por Internet en pocas horas pasa de tener apenas doscientos seguidores a tener más de ciento veinte mil el Gobierno de Tailandia desiste de sus planes para repatriar la el ACNUR finalmente se hace cargo de su situación el caso de Rafa Mohamed al común puede terminar bien pero lo recuerda mucho al de Dina Ali las L'home otra joven saudí que intentó lo mismo en dos mil diecisiete pero cuando hizo escala en Filipinas su familia consiguió enviarla de regreso a casa desde entonces no se ha vuelto a saber nada

Voz 11 50:35 tienes que vamos ahora con un ejemplo con una reacción bastante polémica la elección de Miss Argelia una chica negra ha generado una ola de ataques racistas en las redes sociales de este país está joven que se ha convertido por cierto la primera Miss negra en la historia de este país ha recibido todo tipo de críticas porque su cara dice su cuerpo no refleja la belleza atípica de este país bueno afortunadamente también ha habido una campaña de apoyo para contrarrestar esos ataques racistas que ha sufrido esta mujer los resumimos todo con nuestra compañera Sonia Moro

Voz 31 51:09 Javier Benjamín se ha convertido en la primera Miss argelina negra es nativa de Adra localidad a mil cuatrocientos kilómetros de Argel trabajaba de recepcionista en un restaurante en la capital llevaba una vida normal hasta que el cuatro de enero se convirtió en Miss comenzaron los ataques racistas en las redes sociales tras la decisión del jurado muchos argelinos expresaron su sorpresa a veces con denigración irritación o ofensa considerando que la elección no era acertada por su color de piel demasiado oscuro que no refleja la belleza típica del país la mis contestó a los insultos racistas en la televisión centrándose en quiénes y la apoyan

Voz 32 51:46 cultural y aquí hemos acabado persona soldada pues salvo agitaba decía que creo que es lo que les voy a los que me critican lo hacen porque color negro así por no ser blanca ellos no conocen de personalidad que Dios los perdone los guía miren com

Voz 31 52:03 también la criticaron por fea pero sus defensas y salieron algunos periodistas e internautas defendiendo que representar la diversidad Argelia y su pertenencia a África

Voz 11 52:14 iré mensajes extremos seguimos hablando en este caso en Brasil el Gobierno de bosón Haro ha recibido ya su primera respuesta en las redes

Voz 9 52:21 en Lleida

Voz 11 52:25 respuesta esta proclama lanzada en público por la nueva ministra de Familia que refleja uno de los dogmas del nuevo Gobierno los niños visten de azul a niñas de Rosa bueno ha faltado tiempo para que las redes sociales se llena de hombres vestidos os podéis imaginar completamente de Rosa de mujeres también de azul corresponsal Francho Barón

Voz 33 52:46 saludos pues el Gobierno ya ir sonaron ha esperado mucho para empezar a generar polémicas en medio de una primera andanada de medidas que han puesto en alerta a organizaciones medioambientales indigenistas LGBT se ha hecho viral un vídeo en el que aparece la nueva ministra de mujer familia derechos humanos la pastora evangélica de es Alves proclamando visiblemente exaltada que Brasil entrando en una nueva era en la que los niños se visten de azul las niñas se visten de rosa aunque el vídeo generó una gran polémica en Brasil Alves dijo no arrepentirse amenazas qué o quién lo que quise decir es que vamos a respetar la identidad biológica de los niños es un nuevo momento fue una metáfora las reacciones de las organizaciones de psicólogos y educadores y en las redes sociales no se hizo esperar con un auténtico aluvión de críticas de quienes ven en las palabras de Alves una muestra más del rumbo ultraconservador que tomará Brasil

Voz 13 53:42 los próximos cuatro años

