Raúl de Tomás: "Estamos teniendo fortuna a la hora de defender y antes no, eso es lo que ha cambiado”

Voz 1991 00:00 hola qué tal muy buenas hola buenas noches enhorabuena ese baloncesto en un sitio bien situado no en casita

Voz 1 00:10 S bien a mí me he preparado que tengo unos cuantos del año pasado hay este pues va para allá

Voz 1991 00:16 además este importante es son tres goles que sirven para lograr otra victoria hiciera un rayitos en una situación muy diferente hace unas semanas estáis ahora mismo rozando la permanencia

Voz 1 00:28 sí más allá de los tres goles pues lo importante era la victoria no hay técnico de conseguir tres victorias consecutivas es muy difícil en esta categoría Hay más como estábamos Si bueno pues lo hemos conseguido y ahora pues podemos respirar un poco mejor

Voz 1991 00:41 el tú sabes un dato que es que con el de hoy tan solo nueve jugadores del Rayo Vallecano ha conseguido un Hunter un hat trick en primera división no no lo vamos a veces sabes quién fue uno de ellos que tu actual entrenador macho lo digo para que se lo digan a todas entrenador fue uno de los jugadores que consiguió un Primera División unos cuantos años más tarde has conseguido repetirlo lo que digo es que no es fácil hacerlo con el Rayo Vallecano para que lo sepas

Voz 1 01:11 sí bueno ya digo mañana me lo recordará adelante pero está bien recordar las cosas buenas que que me alegro mucho no sabía no sabía

Voz 1991 01:20 pues mira ya sólo pueda decir míster que en Orense uno de los pocos que aquellos seis un hat trick en Primera que yo también lo conoce

Voz 1 01:25 he ido con con el Rayo la verdad es que

Voz 1991 01:28 o te da igual te da igual lo metes con la izquierda lo mete de falta de cabeza da igual cómo te venga las las enchufa todas

Voz 1 01:37 sí bueno ya te digo que que bueno ahora Castilla me sentía bien entrenado bien esta semana me encontraba rápido y aquel partido pues estaba abierto que había espacio Si bueno sabía que íbamos a tener y que tiene que estar preparado para poder enganchar la hay yo ya por tres Si y muy contento

Voz 1991 01:56 creo que este es el resultado Raúl de de de ese trabajo no el que hablabais este principio de temporada así nosotros estamos trabajando en los frutos tienen que llegar y creo que ha llegado ese momento no el que decir mira estamos haciendo igual que al inicio de temporada y a lo mejor nos están saliendo las cosas bien que antes no salían pero el trabajo es el mismo

Voz 1 02:12 sí eso es si ya te digo es que nosotros y si alguien ha visto el Rayo jugaron los los partidos que mucho de ellos perdíamos empatamos y el juego que que practicamos era prácticamente al que alcalde hoy lo que pasa que que bueno ahora estamos teniendo fortuna de cara a gol estamos fortuna a la hora de defender y antes no entonces la diferencia que había entre antes y ahora ahí bueno ya te digo muy contentos de que la dinámica ha cambiado y ahora seguir trabajando

Voz 1991 02:38 me lo que está claro es que este año no va a estar nada barata la permanencia estais estáis un montón de equipos en la parte abajo que os vais a pegar hasta final de temporada fíjate ahora al Villarreal que le adelanté isla M6 penúltimo el Athletic le tenéis ahora mismo con los mismos puntos el Lega me da a mí que ahí hay cinco seis siete equipos que a estar hasta el final de temporada en la pelea y me da a mí que los treinta y cinco puntos el año pasaban a ser poquito se

Voz 1 03:01 sí es verdad que que bueno no hay que subirse a que tener los pies en el suelo no al final tres victorias consecutivas es difícil pero pero seguimos ahí abajo es verdad que que hemos salido si no me equivoco oí pero pero ya te digo que que si la semana que viene perdemos au ya había real gana pues probablemente volvamos a estar donde estábamos entonces te te digo a seguir trabajando que queda muchísimo y yo espero que el equipo vaya más arriba de lo que de lo que estamos ahora y acabo

Voz 1991 03:28 a las redes sociales que arden hablando de el

Voz 2 03:31 futura delantero del Real Madrid dicen si lo quiere el

Voz 1991 03:33 el conjunto blanco ahí lo tienen que además conoce la casa

Voz 1 03:39 bueno yo ahora mismo no pienses en en disfrutar lo que pasa esta noche en la victoria del equipo en los tres goles Si bueno yo lunes mañana que que entrenamos yo vuelva a ser el mismo ya volver a trabajar que es lo que me hace ya llega he conseguir estas cosas

Voz 3 03:56 Egoi Raúl lo el último dato ocho goles Raúl de Tomás con el de hoy se diez en los dijo hace una semana ya se van a quedar cortos pero es que Benzema el máximo goleador del Madrid siete

Voz 1 04:09 bueno esta pregunta novena cuenta ahora la verdad porque no hay que pensar en eso yo siempre digo que Benzema Benzema yo sí Raúl de Tomás cada uno tiene su su destino ahí su equipo oí bueno las cosas irán mejorando para ellos seguramente yo lo mio enhorabuena