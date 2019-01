Tomás Pina: "Eché mucho de menos en Brujas ese trato cercano que damos por hecho aquí en España"

Voz 1991 00:00 hola buenas noches qué tal estás todo bien bueno que te iba a decir cómo está cómo estáis no de bien

Voz 1 00:05 pues sí la verdad es que estamos muy contentos estamos ahí sí bueno y con ganas de estar hasta hasta dónde llegamos

Voz 1991 00:16 último partido de la primera vuelta Si te dicen esto al inicio de la temporada dice a déjate de cachondeo no

Voz 1 00:23 sí sí claro que que bueno más está podríamos haber pensado que que estaríamos a estas alturas donde estamos pero bueno sí que es verdad que que las cosas no llevamos pues son muchos meses de competición aparte de lo de esta temporada pues lo del año pasado que hay de más en las que el equipo ha estado muy bien ha sumado muchos puntos si bueno como tú vistes nadie pensaría que ya podríamos estar aquí pero pero sí que es verdad que que al equipo pues le daba muestras de de que se estaban haciendo bien las cosas

Voz 1991 00:58 hombre evidentemente uno puede ganar una jornada dos tres cuatro por casualidad estar cuarto clasificado después de dieciocho jornadas siendo ya una plantilla histórica firmando la la primera mejor vuelta yeso que os queda aún un partido estonios lo que tu dices no es casualidad aquí hay mucho trabajo detrás

Voz 1 01:15 sí hay muchísimos muchísima bueno cualquiera que un poco pues la primera división sabe lo que cuesta ganar un partido sabe que bueno que vemos grandes plantillas equipos con bueno son músculo económico que les cuesta ganar pues imagínate no estamos para para un club como nosotros que está haciendo bien las cosas pero pero sí que es verdad es que no obstante diferencia con con otros clubes pues pues igual un poco más grandes pero no pero seis nosotros sin perder de vista lo que no se ha hecho llegar hasta aquí el derecho que bueno de saber cuál es el objetivo es la permanencia

Voz 1991 01:55 no

Voz 1 01:55 vamos a ver dónde estamos dentro de un par de meses Si bueno que a partir de ahí pues veremos veremos hasta dio

Voz 1991 02:02 mira que sabía que me iba a decirlo de la permanencia e sea después de dieciocho jornadas estáis colocados cuarto clasificados que ya le gustaría un montón de equipos estar metidos ahí arriba hay que lo están pasando mal este año históricos hablo de de primera división realmente no se puede pensar en algo más o es que no se debe pensar en algo más

Voz 1 02:21 bueno yo creo que más no se debe no pero es que yo creo que todos y cada uno cartel jugadores cuerpo auténtico aficionado del Alavés pues el fondo sigue piensan en la posibilidad de estar ahí arriba pero bueno yo creo que que viendo cómo son las cosas y los es la competición pues sabemos que que puede llegar a mala racha que de la clasificación al fin al cabo de está todo muy igualado todo ganas dos partidos tener pues arriba de los pierdes te recortan puntos bueno sabemos que que puede llegar a esa fase en la que no punto si esto entonces yo creo que viene de ahí el lector quizá pues tan prudentes

Voz 1991 03:03 plantilla con los pies en los vuelos evidentemente y más estando Abelardo en el banquillo por el que te voy a preguntar ahora pero la afición que soñé no en la afición que es lo pase bien que lo disfrute yo

Voz 2 03:13 que que que que imagine cosas muy grande

Voz 1 03:16 sí por supuesto de aquí al final la afición y nosotros también para cada uno de nosotros tenemos que que será ambicioso si sale mantenernos ahí arriba siempre pues eso pero sonado al Alavés con lo que el año pasado al principio de temporada de hecho no hay que perderlo de vista yo lo he dicho es que tiene que dar valor si cabe lo que estamos haciendo oí bueno problemas de esas pues veremos veremos dónde dónde estamos pero pero tú dices pues bueno habrá disfrutar que que no es nada

Voz 1991 03:50 no no desveló al final el tiempo pone a cada uno en su sitio es así cuánta culpa tiene Abelardo donde te de todo lo que está pasando

Voz 1 03:59 pues no sabría decirte pero muchas y que tiene yo creo que el poder se llego en un momento en el que está aún necesitados de alguien que no conociese que cuando tienes un poco la Liga que sin complicarse mucho con sentido común con bueno las cosas claras mejorando pues hay cosas que el equipo Ali ha dejado de hacer que pues bueno a partir de ahí empezó a crecer todo lo que que la gente cogiese confianza yo pero él aparte de los tácticos y demás como entrenador que si como jugador que así lo de de élite pues los tiene pero luego yo creo que me trato pues para nosotros ha sido ha sido muy importante que el equipo venía de estar con un entrenador que era totalmente lo contrario bueno y él se nos ha dado no normalidad chinos ha hecho coger confianza Buero así como lo pues se dice así de campechano y bueno día a día pues se agradece mucho un entrenador así

Voz 1991 05:04 tanto se agradece un entrenador tan normal tan cercano y que no pone todo tan tan difícil que lo explica todo además de forma muy muy sencillas agradece gente en el mundo el futuro como Abelardo sin lugar a dudas tú en lo personal Tomás creo que no te puedes quejar no quiero decir pasaste por esa etapa en el Brujas donde no sé si bueno no llegaron a ir bien del todas las cosas no me lo querías volver a España prueba Ascen Alavés luego te compraron segunda temporada y además siendo un que importantes sintiéndote importante no

Voz 1 05:33 sí bueno es verdad que el año pues el pase lo pase peor porque bono quizás un poco la ilusión y expectativas que tenía al iraquí pues no se cumplieron bueno un año pues que que bueno o alguna cosa positiva saque pero más más negativos que positivos y luego pues pues yo quería venir a España quería volver es donde siempre he estado siempre he jugado ahí creo que fuera una cierta manera la nave es verdad que el año pasado el inicio pues fue duro para todo el equipo pero a partir de bueno de la llegada del mismo yo creo que las cosas muy bien yo me he encontrado a nivel personal seguido muy cómodo en la ciudad y luego ir de rendimiento pues pues creo que que el año pasado hasta ahora debe mantenía un nivel para mí yo estoy muy satisfecho vamos a ver yo lo pues pues bueno quiero seguir mejorando como siempre a ver equipos igual y yo pues bueno si lo que sigo manteniendo esa esa importancia en el equipo

Voz 1991 06:39 vamos que podríamos decir que te has vuelto a sentir futbolista importante o feliz jugando al fútbol disfrutando con el fútbol algo que había perdido a lo mejor en Brujas esto trasladado Vitoria es así

Voz 1 06:50 sí sí totalmente es decir porque ya te digo yo venía de Fraser un año malo lo que quería era pues bueno reencontrarme con

Voz 1991 06:58 lo que quería era salir de allí a toda velocidad

Voz 1 07:01 el otro el pelo un sitio en el que te encontrar sensación había tenido yo siempre he cantado Villarreal con Mallorca pues yo he tenido la suerte que he disfrutado muchísimo de fútbol el sitio sin saberlo me ha ido bastante bien y bueno que sobre todo pues tener la alegría de ir a entrenar recuperar es aquí pues ha sido como como todo porque Clos pues la gente del club me tengo el cuerpo técnico como empleados en el trato cercano

Voz 1991 07:34 Lucas pues no lo tuve y mucho

Voz 1 07:36 nosotros no cosa que pues yo creo que aquí en España como que das por hecho que que está no cuando sales fuera pues pues la gente es es diferente y eso lo eché mucho de menos y yo creo dos final el llegaron sitio rendir bien yo creo que es un poco de todo el encontrarse bien aparte a lo que se te pide como la vida como es la gente y eso aquí pues lo tengo

Voz 1991 07:59 creo que hay clubes que se gestionan como Me das empresas en lo que tú eres un trabajador que vas a tu puesto de trabajo desarrollas tu tu actividad y te vuelves a tu casa y creo que todo el mundo está de acuerdo gente que pasa poner el Alavés eso que está en el Alavés en que te dice que el Alavés funciona como una gran familia y eso evidentemente también se se se se proyectan hoy se deja ver en el rendimiento

Voz 1 08:21 sí sí sí estoy totalmente de acuerdo que aquí yo creo que unos de los bueno y no se las cosas más o menos buenas a lo mejor es que tiene el club pues es es urgente es la afición que es como no se trata y eso pues eh no vamos siempre que algún jugador pues se ahora me ha preguntado Klum y demás lo recomiendo vamos sí o sí porque porque es eso porque te te encuentras como en casa se tratan muy bien y luego no hay más que venir también a un partido a Mendizorroza el ambiente que se tiene eso pues bueno no es muy normal pero sitios pues sí que es verdad que puede haber buen ambiente pero aquí la gente no para animar los noventa minutos eso al final también nos da muchos puntos porque ahí están los resultados que que bueno que también en casa pues llevamos muchos partidos sin perder hecho pues no mantenemos hay con el Athletic como únicos equipos invictos en casa

Voz 1991 09:23 y a los que se base les va a echar de menos que pierde el Alavés sin sin Ibai

Voz 1 09:28 bueno para nosotros pues es un jugador muy importante están pues los números titular indiscutible hacer goles y asistencias a balón parado pues es especialista y eso también da puntos pues probablemente suele ser menos ojalá que no ojalá le vaya muy bien pero que nosotros pues pues bueno la gente tiene que tenemos que a reforzar el equipo no pues ojalá no no le echamos de menos pero desde luego está claro no perdemos un jugador importante bueno vamos a ver cómo cómo

Voz 1991 10:04 que no se golpeó con el exterior El Miracle sí

Voz 1 10:09 sí sí no es no es los jugadores que mejor golpeo tiene de mí la Liga seguramente sí echó pues se acaba echan al menos sobre todo puede después ya te digo Kelly estaba parado me apunto hace más equipos como nosotros Si bueno vamos a ver cómo cómo lo supimos pero pero si echar al menos

Voz 1991 10:31 si algo tiene este Alavés es que no es cuestión de un jugador sino que es de un bloque de un equipo seguro que van a intentar urbanas a Bale salir adelante con la marcha de de Ibai lo conseguirán iban a hacer una segunda vuelta fantástica Tomás Pina enhorabuena por esta primera vuelta histórica con el Alavés ya disfrutar la segunda que eso significara que seguís en la parte de arriba vale

Voz 1 10:51 pues muchísimas gracias ojalá que que sí que hay bueno inside