Ruth García: "Ahora las noticias es que se llenan los estadios, ojalá eso deje de ser noticia en algún tiempo"

Voz 1991 00:00 hola buenas noches qué tal estás lista ya para mañana

Voz 1 00:03 sí preparada ya la verdad es que con ganas

Voz 1991 00:07 en ganas porque es un partido importante para no especial no

Voz 1 00:11 sí cuando al final cuando jugó contra contra el el Barça pues es un partido especial tanto ahí cuando cuando jugamos él en su casa que que hubo un reconocimiento muy bonito pues ahora es el momento de que venda a casa al final su que yo que que conlleva va con que lleva muchas muchas cosas porque si si ganamos nos ponemos segunda Si bueno pues será unas circunstancias que pueden ser muy muy bonitas

Voz 1991 00:38 has hablado con alguna de de tus ex compañera a estas cruzado algún algún mensaje vuelvo

Voz 1 00:43 pues no la verdad es que es que no hablaré aquí una semana un poco con el tema de que han tenido historias allí pero pero no es una semana tranquila Ivonne ya mañana ya ya las poder saludar

Voz 1991 00:57 bueno ya tendrás tiempo para charlar con ellas aunque sea un poquito antes de el del partido incluso un poquito después Ruth es lo que tú decías el Levante parece la alternativa a Barça y Atlético de Madrid a día de hoy esa es la alternativa no sois la alternativa

Voz 1 01:12 bueno la verdad es que el Levante ha hecho un proyecto este año para para estar arriba oí la verdad que la primera vuelta nuestra sido muy muy buena perdimos contra Atlético Madrid y empatamos en casa el Barça bueno vamos a ver la la segunda vuelta como como el tiburón

Voz 1991 01:32 en el Atlético de Madrid esta Liga quiero decir Si no falla el Atlético de Madrid se le puede ganar

Voz 1 01:41 bueno es verdad que el Atlético de Madrid está en una en una buena dinámica está bueno finales son partidos que te cuesta mucho es son jugadores que llevan mucho tiempo y el Barça sí que que la Expo gana esta temporada pero bueno yo creo que que el Atlético madre y en algún momento pues seguro que que pincha ahí no sabemos que que aprovecha la oportunidad va a ser un una liga de que va a estar muy disputada que que el Barça pues entre comillas de está casi obligado a darlo todo para para poder ganar la Liga igual y lo estamos haciendo nuestro trabajo nuestro camino sabemos que los partidos pues los costarán un poquito más yo o depende de cómo se ponga pero pero bueno la dinámica es buena El equipo está

Voz 1991 02:29 la confía hoy estamos en un tercer puesto

Voz 1 02:31 a día de hoy que que bueno nos dice que las cosas las estamos haciendo bien

Voz 1991 02:36 no no tanto y además creo que esto es buenísimo no para para el fútbol femenino en nuestro país porque tener a dos equipos como pasaba en el fútbol masculino a en los últimos años el Madrid y el Barça que no sale podían en este caso es el Atlético de Madrid y el Barcelona lo los que parecía no los claros dominantes el que se metan otros equipos ahí el que no ganen todos los partidos de forma tan tan sencilla es buenísimo es más competitividad que os da mucho más prestigio

Voz 1 03:04 sí son por supuesto que que da prestigio la competición que que hace que el fuego sometiendo siga creciendo que ya no sea bueno pues los dos equipos como como tú bien adicto que que en este caso sale Atlético Madrid y el Barça lo que hay los equipos que quedó disputan y que cada partido pues intentar ponerlo difícil tanto al Barça como la ético Mari como como el resto

Voz 1991 03:26 vale te voy a proponer al gorro no ganáis la Liga pero acabáis segunda me firmas ahora mismo

Voz 1 03:32 pero firmo

Voz 1991 03:35 la Champions al año que viene no sí

Voz 1 03:37 por supuesto yo creo que que sería muy importante para tanto el club como para para el equipo meternos en Champions por delante de pues del Barça o en este caso pues el Atlético Madrid que a día de hoy son los que están Prime según no sería muy muy bueno y muy importante para el Levante y para para evidentemente no nosotras así que bueno sabemos clase complicado que queda todavía una segunda vuelta que hay enfrentamientos que lo que queda mucho porque sí pero pero bueno pues su tras en la dinámica que llevamos es buena ahí ojalá continúe

Voz 1991 04:12 tú sabes lo que es estar en Europa con el Barça pero sería especial no estarlo con el Levante para partí

Voz 1 04:18 sí sería muy bonito y jugado jugado en Europa con el Levante en la primera etapa que que estuve ir Labra que Moreau la competición ha cambiado totalmente es una competición ahora más bueno más semejante a la de los chicos y la verdad que que bueno pues sería muy bonito creo que que levante por por toda su historia por todo lo que ha venido se lo merece y ojalá pues pues

Voz 1991 04:43 yo y cuánto ha cambiado el el fútbol femenino en nuestro país Ruth desde ese dos mil cuatro que queda ya un pelín lejanos un lejano que debuta este tufo en el Levante mucho mi cuatro eh Ruth

Voz 1 04:59 al final el cuatro mil cuatro sí sí sí ha llovido por sí es es una pasada porque yo ahora lo veo las niñas sobre todo que que la evolución es tremenda en los campos en afición cómo cómo responde las niñas y los niños como al final del partido pues están eh para fotos para autógrafos de que los sponsor cada vez más se según la de clubs pues o sea fundamental yo creo que eso hace que que crezca poco a poco luego la la selección pues hace números y ahí se gana el respeto estando en lo más alto en en Europa hay compitiendo buenísimo nivel yo creo que eso gafe que que el foso medido siga siga creciendo siga

Voz 1991 05:45 soy sí tanto ganarnos el respeto

Voz 1 05:47 de todos

Voz 1991 05:50 se queda porque sería fundamental para vosotros que se quedarse

Voz 1 05:53 no bueno para nosotras de nosotros estamos encantadas con ella a día de hoy está de nuevo pichichi de la Liga por lo tanto Baus ayudarla a que a que pues lo vuelva a repetir este año pues va jugadora que que bueno pues aparte de ella lo profesional no que que lo personal pues es una tía que es muy buena compañera que suma que constantemente está con con el buen ambiente del buen rollo y eso es fundamental para la dinámica del equipo

Voz 1991 06:22 hablábamos ahora de la evolución del fútbol femenino en nuestro país y creo que el otro día se hizo noticia la el chaval éste que era del Betis que seguro de sabes de lo que te estoy hablando

Voz 1 06:33 sí le dijeron en casa bueno quiénes la camiseta

Voz 1991 06:35 al Betis tan no sé qué pero qué camiseta que les quieres la de Joaquín quién dice no no no yo quiero la diré la Irene Guerrero

Voz 1 06:42 iré de sí sí sí ponerse yo creo que que es fundamental la verdad que para nosotras cuando lo vemos pueden sensible o pequeños detalles pero que podemos nosotras dicen mucho porque peleamos por por ello ahora las las niñas que estar en categorías inferiores que estar ganando campeonatos de del mundo campeonatos de Europa quizá no lo valoran y lo ven como normal pero olas que llevan sus mucho tiempo en en esto peleando oí haciendo tanto jugadoras como como toda la gente que que apuesta por poner suelo medido como como clubs como personas y bueno pues que se dedican a a que esto crezca yo creo que que vemos en soy y al final los los los satisface y decimos bueno pues el el esfuerzo merece la pena hice iremos porque porque merece la pena que las niñas y los niños pues tenga esto

Voz 1991 07:34 a día de hoy Ruud echó de menos algo que creo que va a ser más normal en el futuro tiene que ser normal porque tiene que ser así que es más entrenadoras mujeres en la Liga Iberdrola ya no eso sino en en la primera división del fútbol masculino en nuestro país que llega a verlo que sea normal que deje de ser noticia

Voz 1 07:54 bueno al final ahora ya empiezan a ser noticias pues por ejemplo que al estadio se fue femenino que ojalá algún día pues dejemos de decir que eso es noticia creo que que sería un avance muy importante respecto a lo de las entrenadoras poco a poco y bueno que están apareciendo más integradoras están formando oí y ahora pues FIFA y UEFA exigen tener entrenadoras el las elecciones nacionales bueno yo creo que ahora pues la preparación de de tenemos entrecomillas más posibilidades de de prepararnos mejor para para ello ignoró pues hay entrenadores que que se han formado y que bueno pues estarían dispuestas muy capacitados para entrenar a a cualquier equipo

Voz 1991 08:42 es una pena no que no se juegue el partido de mañana contra el Barça en la ciudad de Valencia tendrá en cuenta además que los chicos juegan fuera

Voz 1 08:50 bueno la verdad que el recuerdo que que tenemos de el de Juárez del estadio es es muy bueno la afición respondió es verdad que el resultado no fue el que queríamos contra el Valencia pero pero la afición responde yo creo que fue un golpe sobre la mesa para para suele femenino bueno pues la decisión de de Juárez él él en este caso en Buñol pues es una decisión que que se toma y que y que nada que nosotras tenemos que aprovechar donde estamos que en casa estamos siendo fuertes que empollón no nos gana aquí vamos a intentar mantener es

Voz 1991 09:30 me imagino que te llevas te una alegaron el otro día cuando vista al bueno de Santi Cazorla hacer los goles al Madrid no

Voz 1 09:36 pues sí la verdad es que es que muy contenta porque se lo merece al final es el esfuerzo el sacrificio pues ha tenido su recompensa ahí evidentemente que que muy contenta por él

Voz 1991 09:47 se lo digo habrá gente a la que está en casa viendo que tendrá que ver una jugadora del Levante que el estás preguntando por Santi Cazorla que juega en el Villarreal bueno pues vamos a explicarlo Ruth lo digo porque es diplomado en Fisioterapia ayudase a Santi en en el tramo final de de la recuperación

Voz 1 10:04 bueno yo participé muy poquito hombre si no lo hago yo ya encantada ahí darle las gracias a eso se lo digo porque para mí es algo muy muy bonito no encima fue fue súper chungo trabajar con con Santi porque es un tío que qué profesional y personalmente pues es muy fácil trabajar con él pero bueno yo siempre he dicho que méritos lo tiene es Juan Carlos Arturo que es el Estado Tiki para trabajando con él igual y evidentemente la familia que han finalizado es fundamental yo tuve la oportunidad de trabajar pues un poquito con él me lo pasé genial intenté ayudarle todo lo que pude y para mí pues se verlo para disfrutar competir y encima pues es marcar goles finales es lo que lo que me hace estar bien y feliz por él

Voz 1991 10:57 el futbolista y sobre todo buen tío que no se merecía terminar su carrera deportiva con esa lesión y sin poder volver a pisar un terreno de juego lo ha vuelto a hacer y además lo está haciendo a gran nivel y metiendo goles pero bueno lo que nos ocupa nosotros Ruud es el partido de mañana es a la una contra el Barça va a ser un partidazo si gana al Levante se pone segunda la clasificación Rudi García como siempre mil gracias que va de todo fenomenal