Joan Cañellas: "Hablando con mi mujer le dije que sí iba a ser mi último Mundial. Este va a ser el último para bastantes de esta generación"

Voz 0779 00:00 vamos con el balonmano porque arranca el Mundial para España bueno ha arrancado para España arrancó oficialmente ayer pero lo que nos interesa es cuando juega España hoy hemos jugado hemos debutado contra Bahrein y hemos ganado dio González qué tal muy buenas hola Yago qué tal muy buenas estas en el hotel de concentración de los nuestros con uno de los protagonistas

Voz 0497 00:16 bueno sí la verdad es que hoy España no ha sido una victoria brillante pero bueno se ha sido cómoda está bien para empezar Art para meterse en el campeonato no sufrir y bueno sobre todo que Navidad lesionados no que éstos de Bahrein a veces soltaban Evra ponía en la cadera en los saltos y la verdad es que ha habido algunas creciente peligro pero bueno lo importante es que los dos puntos primero ya están eso va a valer para clasificarse luego ya veremos a ver si valedero para la segunda fase ha ganado también te digo Croacia a Islandia ya ganado también Macedonia a esos han sido los resultados de la primera jornada aprovechando que hoy es una noche de las que cuesta dormirse pues vamos a a robar un ratito a Joan Cañellas uno de los pesos pesados del Vestuario

Voz 1991 00:52 que cuántos cuantos mundiales ya Joan es el sexto ya arrea mundial

Voz 0497 00:57 bueno ahí lo tienes Yago E uno de los hombres importantes de la selección Joan Cañellas

Voz 1991 01:01 hola Joan qué tal buenas noches hola qué tal pues ya lleva seis me parece a mí que ya ya sabes bien que empezar con buen pie es importante no

Voz 1 01:09 muy importante a la vez que también difícil porque bueno especialmente hoy creo que ha sido complicado el hecho de que todo el mundo esperaba la victoria en un partido fácil igual juegas contra un equipo poco desconocido para todos los incluimos Si bueno la verdad es que han jugado muy bien muy bueno igual han aprovechado ese pequeño nerviosismo en algunas fases del partido pero bueno al final va Víctoria vamos a llamar sin sufrir igual no lo en la lúcida que la gente pedía esperar o tal pero pero lo importante

Voz 1991 01:41 la victoria de a pensar en el partido como se suele decir sin sufrir pero siempre asumir no

Voz 1 01:45 sí a veces es así no siempre se puede jugar on balonmano bonito o no sé también la gente no sé si esperaba que ganamos de veinte pero bueno eso no suele suceder un campeonato así así que que bueno bien bien porque no ha habido el señoras como has dicho hay ahora pues a pensar al siguiente partido el desconocimiento también

Voz 1991 02:06 porque tú dices Bahrein bueno esto no hemos visto una pelota de balonmano en su vida y además empezamos con un parcial de cinco uno esto les metemos un saco de sonada gente que está en un Mundial es por algo

Voz 1 02:16 sí además soportará parado muchas situaciones claras que de haberlas metido pues el resultado pues igual no hubiese variado mucho el final de partido pero sí que entramos estos del partido igual no sabes en acercaba mucho porque teníamos situaciones claras pero bueno había que que jugar y como decías tú esta gente juega esta gente tanto la Super Globe ha jugado oí tienen buenos

Voz 1991 02:39 por eso sí un poco Alarcos pero la que hoy les ha ido mejor que

Voz 1 02:44 que de lo que pensábamos ya sé que no

Voz 1991 02:46 Nos gusta ponernos el cartel de favoritos pero cuando uno llega como campeón de Europa tiene que serlo no

Voz 1 02:51 sí sí nosotros somos vigentes campeones todo el mundo vamos a decirlo así que irá a por nosotros igual no sabemos que tenemos por delante de un torneo esperemos muy largo pero también muy complicado para para llegar a ojalá Hamburgo pero tenemos un cuadro primero grupo bastante complicado y luego

Voz 1991 03:11 cruces pues más aún lo digo porque Diego es muy pesado con esto pero siempre dice eh es mucho más difícil un europeo como mundial

Voz 1 03:20 esa sí pero este año ha cambiado un poco el formato de el el del Mundial se asemeja mucho al del Europeo bueno igual da menos pie a que haya sorpresas pero sí que la regularidad es difícil si es que nuestro lado digamos hay tres cuatro favoritos ya va a llegar a semifinales y a ganar de esas cuatro sólo pasan dos así que que va a ser muy complicado sí que es cierto que tenemos en los Mundiales pues algún partido Un poco más contra equipos no tan conocidos au en la que la diferencia de de niveles un poco más importante pero bueno también hay que jugarlos

Voz 1991 03:58 eso te iba a decir te gusta el nuevo formato de este Mundial

Voz 1 04:02 bueno me parece más justo puedo por el hecho de que realmente llegar a una semifinal el los que han mantiene una regularidad por otro lado evidentemente para espectadores igual pierde ese plus de de decir pues igual sí que hay sorpresa eso no tal aquí es más difícil pero pero bueno para nosotros es creo que a la larga es es más justo Si así que

Voz 1991 04:23 hay que mantener la regularidad Joan al margen de España quiénes ves como grandes favoritas para este Mundial sobre las dos anfitrionas de hecho es jugar ahí porque siempre aparece

Voz 1 04:33 más no suelen serlo con igual

Voz 1991 04:35 con un blues luego

Voz 1 04:37 yo pues Croacia que está nuestro grupo a Francia sin Karabatic sigue siendo Francia así que yo la meto nuevo pues igual al otro lado Noruega también metería en semifinales tengo claro que del otro lado Dinamarca y noruegas son los favoritos a ver si hay alguna sorpresa el pues es donde tengo más incógnitas

Voz 1991 05:02 referente a ver quién lleva semifinales esperemos que nosotros y que quiera llegó

Voz 0497 05:06 sí a mi me gustaría preguntarle a Joan Cañellas Si

Voz 1991 05:10 este bases último bueno

Voz 1 05:13 sí ya hablando con mi mujer le dije que sí porque al final son muchos años de de estar ahí te pierdes pues unas fechas muy importantes y más cuando estás fuera jugando al extranjero entonces pocos días que tienes pues los pasas con la selección quitando lo el día el día de Navidad el día de Año Nuevo y poco más así que bueno porque da creo que podría seguir un poco más pero veremos creo que esta generación de jugadores vamos a ser este Mundial va a ser el último para para bastantes vamos además

Voz 1991 05:49 el sol déjame terminar esto es es el último Mundial también van a ser los últimos Juegos claro

Voz 1 05:54 hombre lo veo más probable que sean los últimos

Voz 1991 05:57 la homenaje digo digo que cuando acaben los Juegos ya se punto Puntí final con la selección quiero decir no que sean dos últimos juegos que llegaría ya con treinta y dos treinta y tres con XXXVII castañas que no estaría mal alguno llega si es por eso está jugando con nosotros pero pero no no me veo

Voz 1 06:13 no tanto por el físico sino igual por la cabeza pero oye nunca se sabe lo que sí tengo claro es que quiero disfrutar este Mundial el europeos Camille si llevo si llego si me llegan y luego pues creo que si estamos aquí aguantando muchos jugadores es todo por el hecho de no haber conseguido llegar a Río y estar ahí creíamos que era una oportunidad muy buena para una medalla olímpica que creo que a esta generación es lo que nos falta

Voz 1991 06:41 Neo perdona que te cortado si no no no

Voz 0497 06:43 es que claro esto cuesta más cuando cuando uno va a ser padre otra vez no oí en junio llega otra nueva criatura ahí se uno de casa ahí todas estas cosas no sí siendo

Voz 1 06:53 y además pues con uno cuando es tan tan tan pequeña no no se da cuenta de nada ahí no pasa prácticamente nada en tres años prácticamente pues ya es cuando cuesta más salir de casa porque obligan a Papa papá no te vayas de campo pero bueno que dicen esas son cosas qué qué pasa lo llevamos así sobre todo por las fechas que son Navidad hay en estas fechas tan familiares pues cuesta más así que bueno con la segunda pues pues bueno seguirá siéndolo al principio pequeña pero llegará un momento Iratxe no te vayas

Voz 0497 07:30 la última déjame Yago porque ya se le están diciendo que ya el cafecito ya está enfriado lo suficiente que vaya

Voz 1991 07:36 para las habitaciones pero está España mejor que cuando ganó el europeo ahora mismo como el avestruz

Voz 1 07:41 yo he dicho y mantengo que la preparación no sé he visto más sólidos disueltos que que la preparación del del Europeo pasa que decirlo y luego pues que no sabe las cosas pues parece un poco injusto me pueden tachar de de algo que no no no es lo que quiero transmitir pero sí que veo equipo sabiendo más a lo que juega y bueno también es cierto que terminamos jugando muy bien el europeo que en algunos partidos fuimos bastante irregulares así que bueno por ahora primer paso hecho oí a mejorar para el segundo

Voz 1991 08:15 el cuartel general mejor que el de la europeo pues recuerdo estaba emita el bosque hay con Heidi las bajitas e estábamos perdidos pero aquí en en el centro de Munich pero sí que estamos

Voz 1 08:26 es

Voz 1991 08:27 rodeados de nieve por todos los lados tampoco desgracia porque no es lo principal ya mil gracias que vaya fenomenal que vuestra alegría será la nuestra un abrazo

Voz 1 08:36 muchas gracias un abrazo Diego hemos empezado con buen

Voz 1991 08:38 pie lo importante dar buenas sensaciones y poquito a poco que esto es un Mundial

Voz 0497 08:43 si además se contra Islandia ya el próximo domingo va a costar hoy los islandeses se han vaciado ante Croacia veintisiete treinta y un acabado ese partido para los croatas se que tiene mucho más banquillo Palmar son en Islandia es es su jefe tienen mucha gente en la grada hoy el partido de de Croacia Islandia han visto catorce mil personas pero es que han visto Yago diez mil personas prácticamente el partido de España Bahrein esto es una auténtica gozada han vendido casi un millón de entradas ya entre las dos sedes es un auténtico escenario el que ahora mismo vive este Mundial creo que no reconocemos es suficientemente el mérito que tiene esta selección ser campeones de Europa cuando ves el seguimiento y los medios que tiene otras selecciones como las que estamos viendo en este en este Mundial aquí en en Alemania y en Dinamarca no ojalá que lo veamos también en germen y eso significará que estamos