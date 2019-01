Álvaro Silva: "Si me dicen hace dos años que voy a jugar la Copa de Asia no me lo creo"

Voz 1991 00:00 tenemos que hablar también de la Copa Asia de fútbol que ellas esté ya sabéis que se está celebrando en los Emiratos Árabes donde aunque no lo creáis tenemos representantes españoles no en cuanto selección pero sí en cuanto a jugadores Paco Hernández qué tal muy buenas noches tenemos representantes en Filipinas

Voz 1 00:16 sí en la selección de filipina nada menos que Álvaro Silva que nació en Andújar en Jaén y que bueno hizo el comienzo de su carrera en el Málaga pero circunstancia de la vida el han llevado a jugar a la selección de Filipinas porque él tiene familiares en concreto nació allí tiene origen desde la dio las Islas de Filipinas bueno esto le le ha permitido conseguir la nacionalidad jugar en la selección en esta Copa de Asia además Álvaro ha pasado por varios países fuera de el fútbol español por Rumanía por Azerbayán por Kuwait por Corea Vietnam o Malasia así que es todo un trotamundos del fútbol ya te escucha en el Larguero hola Álvaro qué tal muy buen

Voz 1991 00:51 más hola qué tal cómo es esto de disputar una Copa Asia con Filipinas tu siendo de de Jaén

Voz 2 00:57 bueno la verdad es que han sido cosas que que han surgido muy bien otra vez dice de la familia campo de la experiencia Hay es algo único no creo que representamos también a un país de de más de cien millones de habitantes muy contento con la experiencia

Voz 1991 01:17 eh sí te dicen esto batía c5 siete años eh que has dicho que vas a estar jugando una Copa Asia

Voz 2 01:23 niños y lo hizo hace dos años lo que aparte de aparte de que hace tres años que consigue el pasaporte que en cuatro cinco años antes nunca me lo había planteado porque es primera de la historia desde Filipinas a clasificarse para la Copa de Asia ha sido un logro para nosotros muy importante para el país también estamos tramo no hemos venido a competir hacerlo lo mejor posible pero sí es verdad que ya el hecho de estar aquí antes

Voz 1991 01:54 tu tú es filipina me imagino que eso facilitó y agilizó mucho no los trámites para conseguir la nacionalidad

Voz 2 02:01 sí claro a todos los géneros se puede conseguir la noción de de mi madre pues muy bien me la puedo puede ha podido conseguir la paridad

Voz 1991 02:15 eh decía ahora a Paco has estado jugando en Rumanía en Azerbaiyán en Kuwait en Corea en Vietnam Malasia desde luego lo que sí es un culo inquieto eh

Voz 2 02:25 si no el Título ocho no dañen segundos no hay me lo pensé que necesitaba la experiencia nueva ahora donde donde la pelota los siete países y voy con la familia de Colomina en todos los sitios se trata del país con España entonces creo que yo no tenía entendido nunca la que estoy teniendo gracia gracias a disfrutar al máximo tender de la cultura donde estoy no no no me puedo quejar hago lo que me gusta de vivido eh

Voz 1991 03:01 pues sí la verdad que estoy completamente de acuerdo te permite viajar te permite conocer nuevas culturas o culturas diferentes idiomas fútbol y de todos los sitios donde has estado en donde digamos asestado más sorprendido en donde nada más llegar a dichos tras me esperaba esto de otra forma

Voz 2 03:20 bueno todo lo de siempre ha sacado alguna conclusión o algo algo importante creo que lo que más me ha chocado ha sido Corea del Sur por lo que son el respeto que tienen muchas cosas no podía trasladar el olvido suelo ir al día a la semana conmovida muchas cosas en cada país y envíen una locura y que la gente que va hacia hacia un lado va por la derecha y la gente que va hacia el otro día por la izquierda va a Vietnan como Nevada gano se conduce cuatro en una moto cinco buenos lo que hace nueve adaptando al país coger rápido la forma de vida el estilo y la verdad que que lo estamos consiguiendo mujer él quiere cambiar cada año que quiere cambiar caso contratos y como bien dices me lo estoy todavía hace cinco tratos pero bueno creo que es un buen escaparate yo espero que que salieron alguna alguna cosa ahora interesantes

Voz 1991 04:26 esa que estás buscando ahora mismo contrato estás sin ficha y no estar ligado a ningún equipo de esta Copa de Asia lo que es que te salga no alguna oferta de algún equipo

Voz 2 04:36 sí la verdad que lo tenía claro desde hace tiempo verdad que que tengo y sabía que nos enfrentábamos a Corea del Sur que bueno ya sabemos con la favorita vean hacia

Voz 3 04:47 ella

Voz 2 04:51 mundial también se ha enfrentado a China que que son de las selecciones más fuerte sabía que cierto espacio lo lo hacía bien que que podrían salir alguna cosa ellos no esperar periodo decidirme treinta estará donde Pardo donde es pues ya te digo eh eh coreana

Voz 1991 05:09 tiene restricciones Si tipo de control de este tipo a Corea del Norte no váyase ya te lo digo yo que sé no es buen destino

Voz 2 05:18 bueno en el uno de los países que que complica y bueno tengo fuimos a jugar allí con la selección compañero que yo no tuve no tuve la suerte de poder Saleh pero pero bueno cuenta en contra de que no se podía entrar con teléfono móvil porque otra pero yo creo que que ahora toca otro país diferente si ojalá sea bonito que siempre me gusta más

Voz 1991 05:43 lo que tiene cuando un país está liderado por un loco Paco

Voz 1 05:46 de Álvaro no sé si has pensado en algún país en concreto para marcharse para marcharte si tienes

Voz 1991 05:51 pensado también en algún momento continuar con tu

Voz 1 05:54 Herrera en España

Voz 2 05:56 no yo lo tengo claro al tener el pasaporte asiático creo que debo aprovechar aquí en Malasia como en cuanto a a todos no creo que puede tener mejores condiciones aquí fue parece me gusta la cultura de Asia también tengo amigos tengo dos tres países en los que me gustaría jugar pero a ver a ver si se puede mucho concreta primero quedó entera veo lo contaré

Voz 1991 06:25 no te hemos dicho nada pero estás disputando la Copa aseo estás en plena Copa Asia no hemos dicho cómo estáis perdisteis el primer partido contra Corea uno cero el segundo contra China tres cero os jugáis la clasificación contra Kirguistán es complicado el pero tenéis que practicamente no golear en ese partido para entrar como uno de los mejores terceros sin os quedáis sin opciones

Voz 2 06:44 sí la verdad es que ahora vivimos un momento porque el partido pero bueno me había comprometido con vosotros va como nosotros y aquí estamos dando la cara si es verdad que hay opciones de pasar porque son grupos de cuatro el dos cuatro tercero mejores sueldos de los terceros sólo hay terceros que no sería entonces creemos que ganando a gritaron en tendríamos pregunto si se podría pasar a mover depende depende modernos suelen pero bueno nosotros confiamos queremos que lo podemos sacar hemos jugado con la selección y sí creo que debemos da la cara porque sido el resultado ha sido demasiado pero no será el de caso teniendo un par de ocasiones muy claras sí si luego no hemos cada vez más meterlo o de euros al minuto sesenta y setenta

Voz 1991 07:46 eso te llamaba para darte en energía positiva para darte ánimos para que sacáis ese partido ellos clasificarse yo tengo que reconocer que en mi vida había oído que había Un país que se llamaba Kirguistán ya sé que hay muchos de países por la zona que tienen esa denominación que terminan en Istán pero yo este de Kirguistán yo personalmente no lo tenía controlado pero mira a partir de hoy ya ya sé que hay un país que se llama así Álvaro nada a ganar ese partido ya meteros en la siguiente ronda

Voz 2 08:13 vale muchas gracias esperemos que podamos sacar los y hasta las siete ronda sensorial subdirectora para todos nosotros no soy más que nada porque es la primera vez que que fin pino hasta la Copa reacios y pasamos Zerrenda sería un hecho importantes

Voz 1991 08:31 pues aquí estaremos mandando energía positiva Álvaro Silva muchísima suerte un abrazo muy fuerte