El Larguero (11/01/2019): Hablamos con Tomás Pina y Ruth García

Voz 1 00:00 las once y media a las diez y media en Canarias hola a todos qué tal muy buenas noches y bienvenidos al larguero de este once de enero ha arrancado la vigésima jornada de Liga en Primera División o lo que es lo mismo el primer partido de la segunda vuelta y lo ha hecho con el partido que

Voz 1991 00:57 en Vallecas entre el Rayo Vallecano Celta de Vigo y que ha terminado con victoria de los madrileños el cuatro dos marcó para los locales hat trick de Raúl de Tomás y otro de bebé para los visitantes anotaron Néstor Araújo y Maxi Gómez de penalti es el tercer triunfo de forma consecutiva de Rayo Vallecano que se aferra a la Primera división que parecía que estaba desahuciado hace tan sólo unas jornadas y que ahora mismo se sitúa con diez nueve puntos es decir lo mismo que marca el Athletic hoy en Leganés los dos fuera el descenso es decir que tiene la misma puntuación ahora mismo que la salvación en primera división el Celta de Vigo pues se quedan poquito peor de segunda derrota consecutiva seguirá con veintiún puntos ve cómo se acerca precisamente esos puestos de Segunda división no se puede dormir el conjunto gallego porque cada vez estaba más cerca los puestos peligrosos de la clasificación para mañana otros cuatro partidos a la una de la tarde Leganés Huesca a las cuatro y cuarto Valencia Valladolid ojito a ver cómo recibe el Valencia a Marcelino pues de la derrota en Copa a las seis y media Girona Alavés y a las nueve menos cuarto Nos queda el partido de la cerámica entre el Villarreal y el Getafe vaya temporal el Villarreal estará mismo con diecisiete puntos penúltimo porque ha superado hoy el Rayo Vallecano evidentemente en puestos de descenso directo a Segunda división desde luego no está siendo el año del conjunto amarillo que tiene que espabilar sino lo quiere pasar mal de aquí a final de temporada en Segunda División tan sólo hemos tenido un partido ha sido el que ha disputado en el Carranza en el que han empatado a cero el Cádiz y el Granada además en Bilbao ha sido presentado Ibai Gómez como nuevo jugador del Athletic ya sabéis que vuelve Ibai a su casa a Bilbao después de haber estado dos temporadas y media en el Alavés y firma por tres temporadas y media es decir hasta junio de dos mil veintidós En por cierto que se está hablando también de Fernando Llorente el que podría ser el próximo objetivo del conjunto vasco a día de hoy nadie se ha puesto en contacto con Fernando Llorente ni nadie del entorno de Fernando Llorente eso no significa que de aquí al treinta y uno de enero que es cuando acaba este mercado de invierno eh puedan llegar a un acuerdo pueden llegar a conversación eso puedan llegar a cerrar este traspaso procedente del Tottenham pero digo que a día de hoy día once de enero no ha habido contactos de el en entre el Athletic de Bilbao Fernando Llorente o a su entorno para cerrar el traspaso del jugador riojano al conjunto vasco lo que oficiales que Munir deja al Barcelona Sevilla fuera del fútbol en la Euroliga hemos tenido partido correspondiente a la décimo octava jornada en el duelo español la ganado Baskonia grancanaria ocho tres seis seis en el Palau también ha ganado el Barça siete nueve seis ocho a Panathinaikos en balonmano mundial que se celebra en Alemania Dinamarca la competición empezó ayer pero nosotros no hemos debutado hasta hoy lo hemos hecho frente a Bahrein y lo hemos hecho sin pasar dificultades hemos ganado de diez goles XXXIII veintitrés así que bien empezamos con buen pie en este Mundial en el que ya sabéis que llegamos como la actual campeona de Europa próximo compromiso de los nuestro será el domingo a las siete de la tarde contra Islandia las once

Voz 3 04:44 un estudio

Voz 1414 05:07 yo empezamos en Vallecas donde ha ganado el Rayo Vallecano y bien la ganado al Celta de Vigo Celta de Vigo que no está en el mejor momento en esta temporada

Voz 1991 05:14 eh viene de perder en

Voz 1 05:17 traídos frente al Athletic uno dos yo ya caído cuatro dos en Vallecas contra un rayo donde la gran figura sido Raúl de Tomás R D T que ha marcado el hat trick que

Voz 1991 05:27 hasta ahora mismo al equipo con los mismos puntos queda permanente

Voz 1 05:30 vi a José Palacio qué tal muy buenas

Voz 1982 05:33 hola qué tal muy buena te hago muchas

Voz 1709 05:35 hacia a once de enero por seguir haciendo

Voz 1709 05:42 pues mira si ya estamos aquí en Vallecas con el gran protagonista del partido aquí veo el el balón animal bicho enhorabuena el primero mucho hat trick Raúl de Tomás qué tal muy buenas noches bueno como ha sido el partido porque ha sido tu gran partido el primer hat trick de dos mil diecinueve

Voz 0105 06:01 tienen contento difícil no estará difícil un equipo jodido pues bueno encerrados tres puntos ellos han tenido sus ocasión nosotros también y al final pues bueno asumir nuestra punto es lo importante

Voz 1709 06:13 bueno pues el primer hat trick dos mil diecinueve Yago ya te escucha en sintonía

Voz 1991 06:16 la cola T qué tal muy buenas hola buenas noches enhorabuena ese baloncesto en un sitio bien situado no en casita

Voz 0105 06:26 y si bien a mí me he preparado que tengo unos cuantos del año pasado y Yeste pues va para allá

Voz 1991 06:33 además este importante es son tres goles que sirven para lograr otra victoria hiciera un rayitos en una situación muy diferente hace unas semanas estáis ahora mismo rozando la permanencia

Voz 0105 06:45 si más allá de los tres goles pues lo importante era la victoria no hay técnico de conseguir tres victorias consecutivas muy difícil en esta categoría hay más como estábamos Si bueno pues lo hemos conseguido y ahora pues fuimos respira

Voz 1991 06:57 un poco mejor el tú sabes un dato que es que con el de hoy tan solo nueve jugadores del Rayo Vallecano ha conseguido un Hunter un hat trick en primera división no no lo vamos a saber yo no sabes quién fue uno de ellos que tu actual entrenador macho lo digo para que se lo digas a todas entrenador fue uno de los jugadores que consiguió un Primera División unos cuantos años más tarde has conseguido repetirlo lo que digo es que no es fácil hacerlo con el Rayo Vallecano para que lo sepas

Voz 0105 07:27 sí bueno ya te digo mañana me lo recordará

Voz 5 07:32 bueno está bien está bien recordar las cosas buenas que me alegro mucho no sabía no sabía si

Voz 0105 07:36 dato pues mira ya sólo puedo decir que no

Voz 1991 07:39 ese es uno de los pocos que ha conseguido un hat trick en Primera que yo también lo conoce

Voz 5 07:42 ha ido con con el Rayo la verdad es que

Voz 1991 07:46 o te da igual te da igual lo metes con la izquierda lo mete de falta de cabeza da igual cómo te venga las las enchufa todas

Voz 0105 07:54 sí me ya te digo que que bueno ahora estoy me me sentía bien entrenado bien esta semana me encontraba rápido y veía que el partido pues estaba abierto que había espacio Si bueno sabía que íbamos a tener y que tiene que está preparado para poder enganchar la hay yo ya ha sido pues mira por tres Si muy contento

Voz 1991 08:13 creo que este es el resultado Raúl de de de ese trabajo no el que hablabais este principio temporada así nosotros estamos trabajando en los frutos tienen que llegar Glock ha llegado ese momento no el que decir mira estamos haciendo igual que al inicio de temporada y a lo mejor nos están saliendo las cosas bien que antes no salían pero el trabajo es el mismo

Voz 0105 08:30 eso es sí ya te digo es que nosotros y si alguien ha visto el Rayo jugaron los los partidos que muchos de ellos empatamos y el juego que que practicamos era prácticamente al que alcalde hoy lo que pasa es que que bueno ahora estamos teniendo fortuna de cara a gol estamos inoportuna a la hora de defender y antes no entonces era la diferencia que había entre antes y ahora hay bueno ya te digo muy contentos de que la dinámica ha cambiado y ahora a seguir trabajando

Voz 1991 08:55 me lo que está claro es que este año no bastar nada barata la permanencia estais un montón de equipos en la parte baja lo que os vais a pegar hasta final de temporal fíjate ahora al Villarreal que le adelanté isla metáis penúltimo el Athletic le tenéis ahora mismo con los mismos puntos el Lega me da a mí que ahí hay cinco seis siete equipos que a estar hasta el final de temporada en la pelea Mike los treinta y cinco puntos el año pasaban a ser poquitos

Voz 0105 09:18 sí es verdad que que bueno no hay que subirse en los pies en el suelo no al final tres victorias consecutivas es difícil pero pero seguimos ahí abajo es verdad que que no salido si no me equivoco oí pero pero ya te digo que que si la semana que viene perdemos au ya había real gana pues probablemente volvamos a estar donde estábamos entonces te te digo a seguir trabajando que queda muchísimo y yo espero que el equipo vaya más arriba de lo que de lo que estamos ahora y acabo

Voz 1991 09:45 a las redes sociales que arden hablando de el futuro delantero del Real Madrid dicen si lo quiere el el conjunto blanco ahí lo tienen que además conoce la casa

Voz 0105 09:56 bueno yo ahora mismo ve pienses en en disfrutar lo que pasa esta noche en la victoria del equipo en los tres goles Si bueno yo lunes mañana que que entregamos que yo vuelva a ser el mismo ya volver a trabajar que es lo que me hace ya lleva he conseguido estas cosas

Voz 1709 10:13 Tiago y Raúl lo el último dato ocho goles Raúl de Tomás con el de hoy los diez genotipo hace una semana ya se van a quedar cortos peros que Benzema el máximo goleador del Madrid siete

Voz 7 10:26 bueno esa pregunta

Voz 0105 10:29 novena cuenta ahora la verdad porque no hay que pensar en eso yo siempre digo que Benzema Benzema yo sí Raúl de Tomás cada uno tiene su su destino oí su equipo oí bueno las cosas irán mejorando para ellos seguramente yo lo mio

Voz 1414 10:44 enhorabuena disfrutarlo delantero un abrazo y que se nota que le ha cogido el Benetton

Voz 1709 10:53 que es en sí tiene que atender a otro a otros compañeros y está Diego la agradecemos al servicio de prensa del Rayo Vallecano que no haya podido atender abriendo el larguero en esta victoria importantísima como decías empatado ahora con los puestos de la salvación que le iba a decir al Rayo Vallecano no tanto buena si te eso cuatro semanas

Voz 0105 11:10 ves si iba a estar en esa posición

Voz 1991 11:13 en cuanto a los entrenadores que han dicho todo lo que han dicho en la sala de prensa iban Álvarez qué tal buenas

Voz 8 11:20 queda ya o buenas noches pues te puedes imaginar la felicidad de el técnico del Rayo de Michel son tres victorias consecutivas ya lo comentaba Palacio diecinueve puntos

Voz 1991 11:28 para Michel es un resultado justo

Voz 8 11:30 sobre todo destacaba ese cambio de sistema el tres cinco dos que le está dando tan tan buenos resultados

Voz 1991 11:35 el conjunto vallecano además contradecía lo que había

Voz 8 11:38 dicho mira el Cardoso diciendo que se tres dos había llegado en el momento en el que mejor estaba el Celta y el decía que no ha visto ninguna mano salvadora de de Dimitri esquí Yeste es Michel el técnico del Rayo feliz después de conseguir esta victoria frente al Celta de Vigo

Voz 9 11:51 una segunda vuelta que tenemos por delante donde hemos conseguido llegar vivos a esa segunda vuelta que era lo que queríamos que a partir de ahí a pelearnos la muerte por por dónde queremos estar al final un entramado lo que quieres que lo que tú quieres llevar a la práctica el jugador lo haga lo ves en el día a día el jugador sabe que que somos capaces de ganar partidos Si eso no refuerza no laboral los la confianza

Voz 8 12:16 la felicidad de Míchel Rayo que lógicamente pues contra ponía no con la tristeza de de Miguel Cardoso que ya son tres derrotas consecutivas del Celta de Vigo siete de puntos de veintiuno posibles desde la llegada de el portugués al banquillo vigués

Voz 1991 12:31 Llesta era Miguel Cardoso después de la derrota

Voz 1414 12:33 aquí en Vallecas a buscar cada vez más

Voz 1991 12:36 en energías para ganar cada cada fácil tienen claras delante protocolo competir tu nivel mucha pelea cuyo mucha dificultad de adaptación a las condiciones del campo que es el horrible es horribles

Voz 6 12:50 está helado y muy claro

Voz 1991 12:52 a veces tienen tiene Davis nosotros que lo tenemos es coaliciones para entrenar tampoco tuve abre este montar el campo está helado para los dos equipos que parece que cuando a la pelota la tiene uno no está al lado de cuando la tiene el otro si está helado los equipos juegan en las mismas condiciones en el mismo terreno de de juego no me mola en ese tipo de excusas pues no decir lo contrario Palacio iban cerramos en el estadio de Vallecas donde la Ganador Rayo a Celda

Voz 1709 13:19 si cerramos vivirá estoy viviendo aquí salir del estado de Vallecas a uno que jugó hasta hace muy poquito hasta hace el pasado verano a Fran Beltrán

Voz 1414 13:27 había mucha expectación

Voz 1709 13:29 sí a la hora de Vallecas lluvias así desea así un poquito injusto con él con esos pitidos que se ha llevado el medio centro ahora del Celta de Vigo al igual que favela otro que volvía a la que fue su casa los dos han sido pitado el núcleo que más injusto lo la pitada a fueran Beltrán un cántabro anotó la vida que además en marcha con una camiseta totalmente el Rayo alguno de sus ex compañeros

Voz 1991 13:46 a abraza los dos hasta mañana hasta mañana Yago a las once y cuarenta y cinco seguimos el año pasado prueba este colegio

Voz 5 13:54 no aprender chino

Voz 10 13:57 pues mira os gustan estas pruebas este año

Voz 1991 14:00 Froome propósito más fácil estreno

Voz 3 14:29 eh

Voz 1 14:52 esta canción me Carolina durante que por cierto va a estar mañana en Carrusel Deportivo aquí va a estar más menos a las tres de tres a cuatro bien pero viene sin Amaya no lo siendo maldita o bueno me gusta Karolina durante me gusta mucho de una durante pero esta versión le gusta más porque canta maya en Barcelona ya es oficial la salida de Munir que se va destino a Sevilla el Sevilla que ha fichado a Weber que no over

Voz 1414 15:40 pero ha sido al que he título al edificio del del programa o ver

Voz 4 15:49 en Valle qué tal muy buenas qué tal Yago

Voz 1991 15:53 algo más de un millón de euros ya es jugador en propiedad el conjunto hispalense no un millón cincuenta mil euros es lo que paga el Sevilla por hacerse con los servicios de Munir Munir recordemos que acaba contrato a final de temporada

Voz 13 16:07 le comunicó al Barça que no tenía intención de renovar este contrato y que se quería ir libre a final de temporada el treinta de junio y entonces el Barça decidido hacer caja poca pero caja ahora vendiendo a Munir al Sevilla por poco más de un millón de euros ya que el club Upy Valverde decidieron que Munir no iba a jugar ni un minuto más después de no aceptar la oferta de renovación Munir lo que quería era tener minutos y sentirse importante vio que en el Barça no iba a poder hoy más

Voz 1991 16:41 anti después de decirle Valverde que no le iba a vestir nunca más

Voz 13 16:44 sí pero digo antes de de comunicarle al Barça la decisión de no renovar Munir toma esa decisión porque quiere sentirse importante y sabe que a la sombra de Luis Suárez no lo va a conseguir no va a tener los minutos que desea ir por eso le dice al Barça que no acepta la oferta de renovación y que es el momento después de dos intentonas de buscarse la vida en el fútbol fuera del Barça porque cree que hay vida más allá del baile puede ir mejor y por eso no aceptó la oferta de renovación el Barça ha vendido hoy al Sevilla por eso un millón cincuenta mil euros

Voz 1991 17:17 se busca también delantero y se busca del perfil de Murillo no no me refiero al perfil eh futbolísticos sino al perfil de situación contractual vamos a decir

Voz 13 17:26 exacto un Murillo para la delantera es lo que busca el Barça y eso significa una cesión de un jugador experimentado de un jugador contrastado una operación viable económicamente que sea a precio muy bajo por ejemplo la cesión de murió costó poco más de un millón de euros se busca un jugador suplente en su equipo pero contrastado que no juzgue por motivos x no porque no tenga calidad y ya te digo una operación a coste muy bajo en el club aceptan que es difícil buscar este perfil de futbolista no saben si podrán encontrar un jugador de este perfil

Voz 1991 18:08 pues te digo una cosa si en Bilbao no están listos Fernando Llorente ni tan mal

Voz 13 18:13 es que es una de las opciones que baraja el Barça lo que pasa es que no seguramente no es ni la primera ni la segunda ni la tercera opción pero está en la lista del Barça a Fernando Llorente para porque responde a este perfil de delantero que busca la secretaría técnica azulgrana

Voz 1991 18:32 pues veremos veremos cuál es ese Murillo entre comillas que busca como nueve el Barça para para este mercado de invierno hoy por terminar qué hay de nuevo del tema animarse es que Ayala

Voz 13 18:43 hay mucho runrún Yago en Barcelona sobre Neymar en el club se habla de Neymar por ejemplo una entrevista crecimos en Radio Barcelona a Pepe Segura hace un mes un mes y medio la abrió la las puertas de par en par ya hemos ido contando en la SER que el entorno de Neymar se ha puesto en contacto más de una vez con el Barça para para intentar volver a sondear la manera de volver al Barça ahora es una operación de tal calibre económico tan rocambolesca ah y en el club se habla no es una no es una cosa de la que se vea imposible pero sí sí se ve muy muy difícil por eso sobre todo por la envergadura económica hay porque hay directivos también que son de la opinión de quién se va no vuelve pero yo si no fuera por la envergadura económica de tal operación no no sería descabellado ahora yo bueno yo creo no el Barça está en una situación en la que no o no va a poder dicen desde el club afrontar una operación de tal calibre

Voz 1991 19:51 hombre veremos pero me parece a mí que los doscientos veintidós millones por los que salió se van a quedar cortos con lo que van a por lo que va a pedir el eje que ahora por la salida de de Neymar no creo que evidentemente por menos de toros doscientos veintidós millones ni se empieza a hablar de percepción con lo cual cualquiera que piense que todo esto le va a salir barato al Barça que se vaya olvidando porque las relaciones entre

Voz 13 20:13 el jeque bueno el señor al y el Barça que no pasan por el mejor momento es verdad que a Vidal en su momento lo primero que hizo fue ir a normalizar estas relaciones pero con el capítulo rabia abierto también vaya no pasan ni mucho menos por su mejor momento hay antes de venderse al Barça se lo vendería cualquier otro equipo

Voz 1991 20:34 claro de todas maneras depende de a quién preguntes porque si tú preguntas aficionado está yo creo está fifty Santi se han dado aficionada va se fue como se fue nos dejó tirados mejor que se quede donde está no lo hemos echado de menos otro dicen que vuelva porque es uno de los mejores preguntas en la plantilla en la gran mayoría te dice que por no decir la mayoría dice que ok y sobre todo Messi que creo que es el que más entidad que efectivamente dice que sí con lo cual hombres si vas haciendo una pequeña encuesta te sale de la balanza como que el sí por encima del no no yo creo que sí que el aficionado

Voz 13 21:10 el Barça como está al cincuenta cincuenta que la plantilla estaría encantada de que volviera Neymar y sobre todos los pesos pesados hay directivos en el Barça que no ven con malos ojos la vuelta de Neymar ya te digo en el Club Iago se habla se habla de una hipotética

Voz 1991 21:27 vuelta pero hay y el gran impedimento va a ser

Voz 13 21:33 el calibre económico de la operación y eso es lo que al Barça le echa para hacer

Voz 1991 21:39 tras más allá de que tiene una demanda

Voz 13 21:41 está contra el Barça y contra Bartomeu porque quiere cobrar la prima de renovación que no había cobrado todavía no está retirada antes de el Barça antes de tratar de incorporar de nuevo al Aimar primero le va a pedir que retire esa prima renovación no tiene intención sí luego ya veremos lo primero que le pediría yo soy de momento Neymar padre que por cierto hoy ha dicho que eran Fake News lo que contó

Voz 14 22:10 Abba en el mundo de que el

Voz 13 22:12 el padre ha llamado cinco veces a Bartomeu para ofrecerlo de vuelta el padre las ha catalogado de News pero es cierto que el entorno en Aimar se ha puesto en contacto con el Fútbol Club Barcelona para sondear una posible vuelta o como decía este momento esa demanda sigue puesta en los grandes impedimentos para que no se produzca esta operación

Voz 1991 22:35 no no me fío yo del padre de Neymar en broma para animar es un pirata pirata me refiero en cuanto a lo negocios sabes que sabe perfectamente con tienden a hablar lo que tiene que decir y cuando lo tiene que decir cuando soltar el tipo poco globos sonda cuando filtrar cosas vamos que es un tipo que se manejan esto de forma fantástica y no le van a pillar de de nuevas además cada vez que hay una operación de estas trincar una cantidad de pasta tremenda con lo cual cuanto más se mueva su hijo mejor para él más va a ir Trincado veremos veremos qué es lo que hay de cara al futuro veremos si vuelve o no Neymar lo que está claro es que pase lo que pase no le va a ser barata la operación al al Barça veremos qué pasa gracias ante un abrazo hasta mañana

Voz 13 23:19 un abrazo que vaya bien las once y cincuenta y cuatro seguimos

Voz 18 23:41 en mil seiscientos dieciocho el jesuita y misionero español Pedro estará millo se convierte en el primer europeo que llega a las fuentes del

Voz 19 23:49 hiló así de Gines su aventura es la mejor aventura los sábados de seis a siete de la mañana una hora menos en Canarias con José Antonio Ponseti y síguenos en Ser aventureros punto es

Voz 1414 24:08 o sugiere a Alfredo

Voz 20 24:20 hola me llamo Ricardo sede además de eso y mi problema es que habiendo nacido en Belén dame nada de eso no

Voz 1509 24:29 no sé pronunciar bien el nombre de mi pueblo

Voz 20 24:32 por eso es la gente sabor la mucho de mí pero en el Carrusel deportivo encontrado esos amigos que en vela de nada eso nunca había tenido gracias Carrusel por hacerme sentir respetado sobre todo gracias a su director

Voz 0455 24:47 por Dani recibido Garrido Gabo no

Voz 4 24:53 no barrido Raga sale deportivo o jefes de semana Carrusel Deportivo Dani Garrido

Voz 16 25:31 muy

Voz 1 26:29 con mañana las cuatro y cuarto juega el Valencia en Mestalla contra el Valladolid a priori podría ser un partido normal pero después de todo lo que está pasando en las últimas jornadas después de la derrota en Copa parece que es un partido bastante más importante para el Valencia es sobre todo para Martín Pedro Morata qué tal muy buenas

Voz 1414 26:52 Ximo Ximo pues me es hola Ximo más mano qué tal muy buenas hola qué tal muy buenas Palacio hola qué tal feliz año muy bien muy bien muy bien aquí estamos preparando el partido de mañana es lo que tiene venir a currar con fiebre Ximo no pasa nada queda perdonado la gran pregunta es cómo

Voz 1991 27:14 a Marcelino pues está aparentemente tranquilo en su día

Voz 0962 27:19 curso no ha variado mucho no ha visto nervioso después de que veinticuatro horas antes Mateo Alemán hablase de un plazo que en el fútbol siempre se puede acelerar los plazos de que no se atraviesa asegurar su continuidad si en el partido contra el Valladolid quedasen empate o derrota del Valencia eso no lo hizo Mateo Alemán por tanto debería sentir ciertos nervios Marcelino sentir la espalda e sentirse ahora mismo en la espada que le puede caer en cualquier momento y cortarle la cabeza pero de momento Marcelino quiere confiar en su equipo sólo piensa en la victoria y a partir de ahí pues intentar revertir una situación es que

Voz 1709 28:00 te sólo ha conseguido cuatro victorias

Voz 0962 28:03 esta temporada creo recordar sólo dos en Mestalla por lo que decías de que un partido trámite cuando vimos el calendario en julio y vimos que el primer partido del año en Mestalla va a ser un Valencia Valladolid pues muchos podrían frotar las manos Iber queda un partido trámites para ir acabando la primera vuelta no es que no es que es un duelo de máxima la urgencia después de la derrota la semana pasada en Vitoria de la derrota el pasado martes y además con mala imagen igual que en Vitoria también en el Molinón y está muy tocada la figura hasta del propio Marcelino que quiero recordar que hace unos meses podría haber sido perfectamente el alcalde de la ciudad

Voz 1414 28:42 se puso con Mateo Alemany pues bien

Voz 0962 28:45 ahora mismo puedes recibir mañana una pitada puede haber presión sobre el propio Mateo y sobre el propio Peter Lim pero aún así escucha a Marcelino esta mañana transmitir tranquilidad IR CIBIR la tranquilidad que ayer le transmitió el propio

Voz 1814 29:00 no contemplo para mañana otra posibilidad que no sea ganar no he tenido ningún ultimátum del club he tenido desde el primer día que llegué un apoyo absoluto sincero cariñoso y ayer le agradezco Mateu el apoyo público que nada a mi y a mis compañeros del cuerpo técnico

Voz 1991 29:18 de momento hay respaldo total y absoluto de la junta directiva de los dueños del club no sé yo si Ximo el público está tan con Marcelino como parece que sí lo está la directiva

Voz 0962 29:31 sí yo creo que las dos últimas derrotas han socavado poquito la figura de Marcelino ya hecho que el lo que antes podría ser un ochenta y cinco quince aplastante perfectamente cuando terminó el año

Voz 1509 29:44 no con aquella victoria sobre la bocina contra el Huesca

Voz 0962 29:46 hasta hubo un conato de Marcelino dimisión que venía de parte de la curva de la grada de animación es decir en torno a unas ochocientas personas que fueron pitadas pues el resto de Mestalla que no quiso señalar al entrenador como otras veces sí ha señalado a Nuno aquí que a otros a los que se ha escuchado el famoso cántico del vete ya sí pero a Marcelino no nunca han cargado las tintas contra él pero creo que las dos últimas derrotas hacíamos una puestas esta misma semana veíamos que ya nos íbamos a un cincuenta y cinco cuarenta y cinco Un sesenta cuarenta Easy mañana hubiese otro mal resultado la paciencia se agotaría en muchos aficionados ir Ésta es la máxima del fútbol y aunque muchos muchos señalen a los futbolistas y que están por debajo de su rendimiento hacen buena aquella máxima de que es más fácil cambiar a uno

Voz 1414 30:38 que a veinticuatro aunque estemos en el mercado de enero

Voz 1991 30:41 pues sí lamentablemente la cuerda siempre me rompe por el lado más débil en este caso siempre es el entrenador como decimos no es fácil echar a uno que a veinticuatro en lo meramente deportivo que con que contamos este encuentro

Voz 1414 30:53 pues que el que ya no va a estar es allí de momento está la plantilla el Valencia pero están acelerando las negociaciones están habló

Voz 0962 31:00 ando con el Mónaco veremos si es Mónaco aussie es otro equipo en connivencia con el Chelsea que es el club propietario del futbolista pero pasó allí tanto Marcelino como mató le dijeron que ya no volvería a jugar en el Valencia

Voz 1006 31:12 se ha quedado fuera de la convocatoria como también día Cavic

Voz 0962 31:15 este por eh sanción icono que Guedes de momento apurando por sus lesiones la mejor noticia que se puede llevar Marcelino es que vuelve uno de los pilares de su equipo recupera un mes después mañana a Koke Len ha dicho que no está para jugar noventa minutos pero sí sesenta setenta yo creo que van a ser los de inicio que jugará junto a Parejo en el doble

Voz 1414 31:35 pivote con Mina Rodrigo en ataque

Voz 0962 31:38 se recupera también a Carlos Soler y su defensa de gala es decir va a tener buenos mimbres mañana a Marcelino para intentar ganar en Valladolid que viene con tres bajas cinco tan sin Daniel verde Issing Luismi

Voz 1991 31:50 Sánchez va a estar interesante ese partido en Mestalla donde se la juega el Valencia Jaime podríamos decir que es la jugaba Marcelino gracias Ximo un abrazo hasta mañana un abrazo compañeros Santi Cañizares qué tal muy buena qué tal Jauma buenas noches se la juega a Marcelino

Voz 0735 32:04 vamos a ver yo creo que no en cuanto a su continuidad como técnico yo creo que no

Voz 1991 32:09 el partido es desde luego de cuchillos largos

Voz 0735 32:12 es en Mestalla donde obviamente decir poniéndonos

Voz 1991 32:14 en en las peores peores esto acaba cero cuatro bueno hombre sabes yo no por eso te digo Pérez

Voz 0735 32:19 traemos Rayo también en Jorge lindo también Enrique nombres pero vamos lo normal lo normal es que no haya un resultado amplio por parte ninguno de los dos equipos porque los otros equipos este porque estamos viendo resultados mía letrados tendría que ser una una derrota e indigna no por decirlo de alguna forma el que probó queda señora con el antes y efectivamente el que probó que yo creo que ya movimiento el que provoque una reflexión ya más profunda no porque hasta ahora se tiene la opinión de que bueno las cosas no han funcionado pero que realmente no habido fortuna jugadores que a lo mejor ha estado de todo en forma ocasiones perdidas algo de mala suerte en fin Se va echando un poco la culpa al empedrado no en en en lo que es la dirección del club un himno tanto en Marcelino que yo siempre que digo que los enterados son responsables de todo de lo bueno de los malo de la actitud de los jugadores de la mentalidad los jugadores de si aciertan sino aciertan de todo no y en este caso pues Marcelino que para mí es un magnífico entrenador quizá este año pues no esté en forma nube también tienen momentos de forma los entrenadores pero yo creo que el club sigue confiando en él la figura de director general Mateo Alemán que es de alguna forma la persona más importante ahora mismo a la hora de tomar decisiones salvo que venga un mensaje en el otro lado de Asia y entonces ya pues las cosas ya de ese pues sí que se pueden precipitar pero yo creo que no yo creo que el Valencia lo normal es que gane el partido que el resultado sea apretado y en cualquier caso de continuó Marcelino

Voz 1991 33:48 sí dijo precisamente Marcelino que se había acabado la paciencia con algunos de sus jugadores evidentemente unas Schwartz su allí qué más quieres que está señalado en esa paternas

Voz 0735 33:58 yo creo que básicamente más allí no yo creo que el nivel de forma de los demás pues a lo mejor no es el idóneo pero sí que están manteniendo un buen compromiso es verdad que no están en su mejor nivel que son Rodrigo por ejemplo la temporada pues ahí esta diferencia esa cuando vía hay diferencia pero no hay una falta de actitud no yo creo que puede estar enfadado con basó allí eso sí porque bueno he tenido algún yo creo que basó allí desde que el equipo salió de Champion es como que eligió el Valencia él para promocionar un poquito en Europa con aquello de que juega la Champions y demás y desde que quedó eliminado de Champion desde aquel día en que queda en la quinta jornada en Turín eliminando de Champions ya estamos viendo un jugador mucho más relajado como pensando tengo ganas de irme de aquí a haber porque en realidad yo aquí estoy de paso no entonces yo creo que esa actitud CL anotado en él

Voz 1991 34:46 Campoy Marcelino obviamente no la Toledo no es que además un jugador que vienen con con esa mentalidad es imposible que rindan ninguno

Voz 0735 34:52 esa es la mentalidad que le provocó fichar por el Valencia bueno sabéis que el Sevilla apostó fuertemente por el también y otros equipos y el quiso venir a Valencia porque tenía exposición en Europa yo relaciono a lo mejor me equivoco peor relación no el cambio de actitud de basó allí con la eliminación de Champions

Voz 1991 35:11 yo es que creo tan maneras Cañete que es como si tuviese un tapón el Valencia como si estuviesen agitando una una botella de estas con mucho gas y que en el momento que se quite ese tapón van vamos a empezar a ver a este valentía realmente sean los jugadores que tiene que tiene arriba no es para no es para llevar los goles que lleva años ni mucho menos claro en el momento que que se empiecen a conjuntar un poco y que empiecen a jugar un poco bien no así es la palabra que lo crean pero es que creo que va a haber un momento no que vamos a ver un buen Valencia

Voz 0735 35:41 eh Hoyo nosotros el año pasado vimos a cuatro centrocampistas Soler cuando vía Guedes

Voz 1991 35:46 parejo que en la primera parte del campeonato fue probada

Voz 0735 35:49 mente el mejor centro del campo de la Liga que estaba más en forma de la Liga no lo que sí

Voz 5 35:53 está claro que el equipo no está sobrado de de moral

Voz 0735 35:57 de de de carácter de de personalidad no está sobrado eso ir año pasado empezó la temporada muy bien y entonces toda la cuestión la temporada fue como ya negar o ir cuesta abajo no porque siempre tienen una renta cómoda para defender su posición de Champions una posición además que no era obligación por primera vez después de muchos años en el club el inicio de la temporada cuando Salado objetivo se hablaba de entrar en Europa no se hablaba de entrar en Champions algo que había cambiado por motivos motivado por los años nefastos anteriores yo creo que todo fue ella negar imaginar no pero este año es en Pino la carretera muy pronto porque el inicio no fue bueno y eso provocó de alguna forma pues jugar con cierta tensión el club ya sea útil

Voz 1991 36:39 puso la necesidad de estar ya cada año otra vez

Voz 0735 36:42 el campeón y el hay como no salieron las cosas a principio pues yo creo que ha venido lastrando a nivel psicológico al equipo durante toda la temporada es es lo que te comento no no demuestra el equipo ser un equipo va sobrado de carácter y sobrado de personalidad como para competir con con e incluso bueno pues con situaciones en el partido negativas es que incluso el otro día unas declaraciones de Rodrigo al acabar el partido a mí me sorprendieron sobremanera porque dijo es que marcar pronto no sé en qué diario ley eh marcar pronto no nos presiona porque queremos acabar el partido ya in esa forma llevar los tres puntos no bueno pues asesinos presiona a marcar pronto pues entonces encajar pronto que no que no tienen pasados de lo mejor que te pues

Voz 1991 37:26 a pasar en un partido no sí sí desde luego ah entonces encajar pronto te hunde no directos

Voz 0735 37:31 si las pronunció el así literalmente ya sabes que muchas veces pues hace algunas de pero que me sorprendido decir bueno ir ganando como te te tiene que dar un plus de confianza detrás del partido no sabe también ir

Voz 1414 37:44 ganando nos presiona también los ponen nervioso

Voz 0735 37:46 no lo entiendo acabo de Cañete

Voz 1991 37:49 te ves al Valencia fichando en este mercado de invierno

Voz 0735 37:53 salvo que salga algún jugador yo creo que si sale pasó allí finalmente y haya una operación de último den el último momento algún hombre que sea capaz de finalizar mejor las jugadas de gol y demás pues lo tiene complicado porque no tiene no tiene una capacidad importante para fichar lo primero y lo segundo que el mercado es muy reducido muy limitado en este momento de la temporada

Voz 1991 38:14 gracias Cañete un abrazo también buenas noches las doce y nueve minutos seguimos

Voz 1 39:58 las un poquito de Viva Suecia está la gente preguntando hemos antes que hemos puesto justo antes de dar paso a Ximo era con Second la canción Sama nivel inexperto a las seis y media de la tarde el equipo revelación de la Liga juega en Montilivi contra el Girona es sin lugar a dudas que el Alavés cuarto clasificado arranca esta jornada de Liga

Voz 1991 40:33 he medido en puestos de Liga de Campeones y por qué no intentando prolongar el sueño que lo puedo hacer estar en Europa la próxima temporada veremos

Voz 24 40:43 Kevin Fernández qué tal muy buenas qué tal Yago buenas noches

Voz 1414 40:46 punto de que suenan bien y esto Viva Suecia apunta que los dos voy apuntado y soy muy falla vale vale

Voz 1 40:55 la Cobo tengo apuntaba ayer la temporada del Alavés que ya es histórica que quiere seguir haciendo historia para empezar ganando Montilivi no sí por qué no

Voz 1414 41:03 el equipo es cuarto aunque no lo esa casa nadie ni dentro ni fuera de del Vestuario dentro y fuera del club que el objetivo es la permanencia que esta que no sea matemática no se va a hablar de otra cosa pero es evidente que el equipo pues sueña de alguna manera con intentar mantenerse en esas posiciones porque no con y llegan las diez últimas jornadas poder pelear por las posiciones europeas que se

Voz 1991 41:25 seguro es un dulce Margarida en Vitoria

Voz 1414 41:28 eh pues sí la verdad es que

Voz 1991 41:31 el estar a punto de jugar la última jornada de la primera vuelta el haber batido ya el récord histórico de puntos hace que haya que soñar lo que pasa es que Kevin tienen muy claro y sobre todo porque su entrenador se encarga de hacerlo porqué hablarlo mantiene todo el rato con los pisan los suelos

Voz 5 41:48 en el suelo es el hecho de decir sí sí

Voz 1991 41:50 hemos llegado hasta aquí para no lo vamos a fastidiada que a final de temporada no

Voz 1709 41:54 aquí no eso no se lo dicen de verdad lo piensan en privado también que el objetivo de este club que es un equipo humilde que me que recordar llegó que es su tercera temporada en Primera División Abelardo es para eso maestro pies en el suelo cabeza fría tranquilidad vamos a asegurar la permanencia porque él tiene en mente la temporada de equipos sobre todo como el Eibar recordarás en su primera temporada en Primera División que hizo una primera vuelta espectacular se desplomó la segunda y acabó bajando a Segunda División no para tanto pero sí que vale de alguna manera como ejemplo para que el equipo esté tranquilo mentalizado pero mientras pueda mantener ahí si mañana se gana al Girona pues se mantendría mínimo una semana más en posiciones Champions si te parece primero doy un par de datos curiosos de la previa del del partido Abelardo mañana cumple cien partidos como entrenador en Primera división entre el Sporting y el Alavés treinta y cinco victorias dieciocho empates cuarenta y seis derrotas y un dato que me parece brutal

Voz 1991 42:52 veinticinco victorias en cuarenta y nueve partes

Voz 1709 42:54 los con el Alavés cincuenta y uno por ciento que no está nada mal para un entrenador que cogió un equipo que estaba

Voz 1991 43:01 no lo olvidemos último clasifica

Voz 1709 43:03 cada IN el Girona esta tarde la noticia ha sido Bono su portero porque ha renovado su contrato hasta el año dos mil XXI te cuento en lo deportivo por parte del equipo local que vuelve pera Pons tras superar la lesión vamos a ver si es titular o inicia el partido desde el banquillo que van a ser titulares los cuatro jugadores que descansaron el pasado miércoles en Copa el Rey el propio Bono Stuani Juanpe Pedro Porro vamos a ver eso sí si no le afecta el desgaste cansancio de haber jugado Copa Hinault el Deportivo Alavés un Alavés que siga perdió a dos jugadores importantes en nada practicamente dos días porque Ibai Gómez ya historias ha marchado el Athletic de Bilbao hay Johnny Rodrigo en el extremo izquierdo está lesionado tiene un esguince grado II en el tobillo y mínimo va a estar cinco semanas de baja por tanto Abelardo va a tener que improvisar o bien sobrino a banda derecha o bien tú Masia banda derecha e izquierda o se cambia el sistema que ellos lo que creo que va a hacer cuatro tres tres con Pina con Manu García Icon ha sido Yago ya lo sabes la noticia de la semana aquí en Vitoria la marcha de Ibai Gómez al Deportivo Alavés que evidentemente hace mucho daño en lo deportivo pero sí que personas del club reconocía que aunque es una marcha dolorosa porque lo es deportivamente se da más importancia o hubiese sido más doloroso más grave que se hubiese marchado jugadores importantes como Pacheco como la guardia o como Tomás Pina que creo que le tienes por ahí es indiscutible no lo siguiente para Abelardo porque es su faro en el centro del campo

Voz 1991 44:35 sí señor nos escucha uno de los hombres importantes este año en el Alavés Tomás Pina qué tal buenas noches

Voz 13 44:41 qué tal estás todo bien bueno que que te iba a decir cómo está

Voz 1991 44:44 cómo estáis no de bien

Voz 25 44:46 pues sí la verdad es que estado muy contentos estamos ícono de seis era estar a ver hasta dónde llegamos

Voz 1991 44:56 el último partido de la primera vuelta Si te dicen esto al inicio de la temporada dice a déjate de cachondeo no

Voz 25 45:04 sí sí pero que que bueno que está podríamos haber pensado que de que estaríamos a estas alturas donde estamos pero bueno sí que es verdad que que las cosas no vivamos cosas muchos meses de competición aparte de lo de esta temporada pues lo del año pasado que llevó el misteri de más en el equipo ha estado muy bien ha sumado muchos puntos si bueno como turista es nadie pensaría que que podríamos estar aquí pero pero sí que es verdad que tiene tipo pues de daba muestras de de que se estaban haciendo bien las cosas

Voz 1991 45:38 hombre evidentemente uno puede ganar una jornada dos tres cuatro por casualidad estar cuarto clasificado después de dieciocho jornadas siendo ya una plantilla histórica filmando la la primera mejor vuelta yeso que os queda aún un partido estonios lo que tu dices no es casualidad aquí hay mucho trabajo detrás

Voz 25 45:56 sí hay muchísimos muchísima bueno cualquiera que estoy un poco pues la primera de dicho sabe lo que cuesta ganar un sabe que que bueno que debemos tener grandes plantillas equipos con mono son músculo económico es que se les cuesta ganar pues imagínate está no estamos para para un club como nosotros que está haciendo bien las cosas pero pero sí que es verdad que es bastante diferencia con con otros clubes pues pues igual un poco más grandes non pero pero si nosotros sin perder de vista lo que no se ha hecho hasta aquí en el lecho que bueno de saber cuál es el objetivo es la permanencia

Voz 1991 46:35 no

Voz 25 46:36 vamos a ver dónde estamos dentro de un par de meses sí que a partir de ahí pues veremos veremos hasta

Voz 1991 46:42 mira que sabía que me iba a decir lo de la permanencia e sea después de dieciocho jornadas estáis colocados cuarto clasificados que ya le gustaría un montón de equipos estar metidos ahí arriba hay que lo están pasando mal este año históricos hablo de de primera división realmente no se puede pensar en algo más o es que no se debe pensar en algo más

Voz 25 47:01 sí bueno yo creo que les más no se debe no es que yo creo que todos y cada uno pues canjear jugadores cuerpo auténtico aficionado pues la fuerza sigue piensa en la posibilidad de estar ahí arriba pero pero bueno yo creo que que viendo cómo son las cosas y los Montero es la competición pues sabemos que que puede llegar a mala racha que en la clasificación al fin al cabo de esta está todo muy igualado muy apretado ganas dos partidos te pues arriba los pierdes el te recortan puntos bueno sabemos que que puede llegar a esa fase en la que los puntos y entonces yo creo que viene de ahí el extranjero quizá pues tan prudentes

Voz 1991 47:44 plantilla con los pisan los vuelos evidentemente y más estando Abelardo en el banquillo por el que te voy a preguntar ahora pero es que en la afición que se lo pase bien que lo disfruté que que que imagine cosas muy grandes