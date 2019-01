Be OK: El desayuno y las palabras que odian los entrenadores (12/01/2019)

Voz 0598 00:00 escuchan Be OK con laboratorios Pileje y aprende a cuidarte

Voz 0187 00:06 me atrevería a desayunar lunes normal a las siete de la mañana un bol de sopa acompañado de arroz y pescado

Voz 1480 00:18 con Ángela Quintas Isabel Bolaño buenos días y bienvenido una semana más a Vioque y buenos días Isabel feliz año hola feliz año hasta cuándo se puede decir esto de feliz año bueno nosotros como es el primer programará los hemos visto de todo Abellán cuadro no claro que tras las navidades muy bien y tú ha portado bien este bastante buena fíjate ha comido hormigas he tenido Hormigas en casa en bueno eso he tenido Hormigas en casa porque los Reyes han traído un criadero de hormigas pero como todas las familias aprietos claro lo de las hormigas lo dejaremos bueno a veces que no está funcionando muy bien que se nos están muriendo hagan Mandame Málaga San sí porque venían con un preparado de proteínas estas hormigas les falta proteína pero Nicolas proteínas hemos conseguido revivir la y no es capaz Ángela Quintas de no sé equilibrar el resultado nutricional esa hormiga para que si estamos ahí estamos echándole gotas de sí solución de proteína a ver si aquellas hormigas reviven pero no se ellas contar esta pesca pinta la cosa bastiones Man reto es un reto profesional paradigma de los sí sí Bingham amante como química experta en rompió al límite tanto mal oye eso que decías al principio del del bol no es una comida inventada sí

Voz 1 01:47 sino un desayuno muy típico en Japón suena un poco raro pero bueno si allí desayunan entre otras cosas OPA Miso con pescado Icon arroz y contamos esto porque en él programa de hoy vamos a hablar de uno de los mayores placeres del mundo al menos para mí que es desayunar yo soy de ésas que desayunar si os y o sea no no hay opción a no desayunar de hecho soy de las que si un día más tarde y hay que elegir entre comida desayuno yo lo tengo claro yo elijo desayuno no esté tú qué opina harás de esto pero yo soy de Design

Voz 0187 02:17 yo soy muy de desayuno también no sea eso de salir a la calle ejemplo cuando tienes que hacerte una analítica que Maeso se llevaban al sin siga mal esto de salir por lo menos no sea un café con un trocito de pan poco deja no no yo soy muy también de de desayunar sabes que ahora se está poniendo muy de moda el otro día leí un artículo que le gente está cenando lo mismo que está desayunando están haciendo como suscribiendo la cena por una especie de desayuno

Voz 1 02:40 ves a mí eso ya me apetece menos eso es un poco yo diría por ser un poco vago no de esto que no te apetece un poco cocinar hice bueno pues Mahon algo calentito con una tostada pero pero es verdad que sí

Voz 0187 02:53 lo que quieras pero ya por la noche apetecen un poquito de proteína en una Veritas no sé qué me dirás tú de de de lo típico de no tener apetito por la mañana supongo que es verdad pero todo es cuestión de acostumbrar al cuerpo no todo es cuestión de hábitos yo cuando alguien dice no que por la mañana no desayuno siempre le pregunto y cuando vas a un hotel

Voz 1480 03:12 entonces si hay mucha gente que hice entonces sí vamos te lo que hago es ya clara hay gente que prefiera

Voz 0187 03:18 de ahí la cama hasta el último minuto pero para mí el desayuno es sagrado o sea yo creo que si empiezas el día levantando un poco antes un buen desayuno leyendo la prensa tal para mí eso es fundamental lo sé yo prefiero madrugar tener ese rato para mí que luego desayunar cualquier cosa en cualquier sitio y ya ves como empezar mal el día no desde mi punto de vista pregunto a la química que por qué es tan importante desayunar porque están sagrado el desayuno y sobre todo qué consecuencias puede tener no desayuno

Voz 1480 03:46 claro déjame que matice porque muchas veces

Voz 0187 03:49 lo del desayuno depende de que después hay veces que sería mejor que no desayunar si lo que vas a desayunar cereales llenos de azúcar o bollería bollería industrial entonces eso que decimos de los niños tienen que desayuna bueno haber depende de esta es que le vas a dar de desayunar pero un desayuno equilibrado un desayuno saludable es fundamental desde mi punto de vista por qué porque realmente sitúen hasta las nueve de la noche han pasado muchas horas de ayuno tú realmente almacenado en forma de Blue coge no intubado y en tu músculo practicamente no tienes nada si tú inicia es una actividad pues correr un poco el riesgo de que tu masa muscular ahí se ve a un poco mermada pero es esos a desayunar pero hay que matizar muy bien porque es desayunar pero no cualquier cosas ayunar bien eso es desayunar bien eliminar todo aquello que no debería estar lo que pasa que es verdad que la tele Nos bombardean a publicidad y anuncios en los que los anuncios que ellos nos proponen como anuncios sanos lo o anuncios desayunos habituales no es lo que deberíamos de desayunar entonces bueno esto es importante podemos decir que hay un desayuno para cada persona en función de cómo vaya a ser nuestro día del tipo de rutina que tengamos quizás deberíamos desayunar una cosa en vez de otra bueno sí por ejemplo si tú vas a hacer un trabajo muy físico después ya antes cuando la gente trabaja en el campo pues los desayunos eran muy potente entonces ahora es verdad que a lo mejor por la mañana haces un desayuno que sea un poco más un poco más ligero porque luego vas a pasar muchas horas sentada pero que tiene que haber en el desayuno un híbrido y una proteína pues si tiene una idea proteína que ese desayuno no tiene que ir lleno de azúcares lleno de grasas no saludables tal pues pues no entonces hay gente que dice yo tengo que desayunar dulce sí si puedes hacerlo mía porque es decir sí porque así no puede ser así no puede seguir que introduce fruta por ejemplo pero hay que introducir otras cosas osea ese bol lleno de cereales llenos de azúcares no yo cuando veo muchas veces los onces de los niños o S Colacao no lleno de su caro de no se sabe es que no me parece una buena manera de empezar el día entonces el desayuno es muy importante siempre y cuando se haga de manera correcta

Voz 1 05:52 además de esa de ese Coca Cola Cao por ejemplo de los

Voz 0187 05:55 niños por la mañana hay que decías antes de gente que sustituye un poco la cena por por el tipo de alimento que se toma por la mañana hay una cosa que a mí siempre me ha aparecido vamos con el grito en el cielo esos niños que antes de irse a dormir por la noche se toman un vaso de leche hasta arriba llena de Colacao una cantidad de energía que cuando el niño se va acá me imagino que no tienen

Voz 1 06:13 en un sentido que entra en ese cuerpo yo lo que no entiendo es

Voz 0187 06:15 en qué momento el niño deja de tomar un biberón eso luego se lo preguntaremos a nuestra a nuestra invitada que momento el niño deja de tomar un biberón de leche de leche que no tiene colgado de repente se sustituye por un vaso que ya tiene que tener Kaká sea si el niño tomaba leche sin Kaká porque de repente ya le tiene que gustar la leche con Kaká a lo mejor si nosotros nunca le ofrecemos ese ese cacao o le ponemos un poco de cacao puro pues yo no no tiene porqué desayunar eso es en qué momento se produce la transición entre no me tomo un vaso de leche inmediatamente me tomo un vaso de leche con Kaká acuérdate que cuando hablamos con con Gladys una está dentista nos decía que era muy importante el hecho de que los niños si tomaban un biberón antes de irse a la cama que set cepillar los dientes con el tema de las caries porque podían fomentar esos azúcares pues estamos en lo mismo a qué sentido tiene tomarte antes de irte a la cama un biberón grande de leche con mucho Colacao que aquello está lleno lleno lleno de azúcares antes de acaba pues no tiene mucho sentido

Voz 1 07:13 cuál sería para Ángela Quintas el desayuno ideal un poco mezclando todo no lo lo saludable pero también lo apetitoso oí que nos sirva para empezar un día ajetreado con energía a ver yo tomaría algo para para beber

Voz 0187 07:27 aún café una infusión de no algo así o incluso un vaso de leche o una bebida vegetal y luego introduciría el liderato podría ser o bien pan pero un pan no no un pan de molde cualquier aún van elaborado con materias primas de calidad una fruta y luego algo de proteína podríamos poner huevo podríamos poner jamón podríamos poner por ejemplo también obtiene como optar por la proteína vegetal está muy rico el humus con el aguacate pero claro esa tiene que ser un algo que también te entre por la vista no vi que realmente te apetezca hay que te de que te da energía para por lo menos para aguantar hasta la media mañana

Voz 1 08:04 es interesante porque él desayuno es una comida en la que vamos en todas las culturas el edad muchísima importancia eso explica que existan tantos tipos de desayuno yo te voy a contar algunos si tú nos dices si tiene algún sentido o no si los podemos pasar por alto aussies visitamos este país mejor que vayamos con el desayuno español bandera por ejemplo es muy típico de Suiza desayunar Wesley acompañado pues de frutos secos de pasas de leche de yogur incluso

Voz 0187 08:33 claro depende de que de que este hecho es si está lleno de azucares y está lleno de frutas escarcha Dassault de pues entonces no pero tú puedes hacer en casa por ejemplo puesto estar cereales y puedes hacerte un Wesley que esté bien y que no se no tenga por qué no ser sano es todo depende de de los aditivos que tengas

Voz 1 08:54 por ejemplo los rusos son muy de panes de centeno y luego bueno de todo lo que te imágenes carne salchichas jamón fiambre

Voz 0187 09:03 claro tampoco hay que abusar de todo ese tipo de alimentos de las de las carnes que San muy procesadas pero bueno ahí están mezclando hidraten proteína Chad dentro de lo malo lo que pasa que claro tan salchichas también hay que ver la cantidad de grasa que tienes aparte

Voz 1 09:15 sino que las salchichas a todos no recordarán al desayuno típico inglés completo que el plato lleno de huevos de bacon salchicha de alubias tomate imagino que esto

Voz 0187 09:27 a pesar sobre todo para todos los días no claro yo creo que eso sería un día para hacer un para hacer un extra también piensa que los ingleses hacen este desayuno fuerte y luego realmente a media mañana toman comen muy mala muy poquito ya hacen una cena más potente a eso de las siete entonces es verdad que su desayuno tendría que ser más fuerte porque casi casi tienen que aguantar hasta las siete de la tarde entonces bueno hay cosas que no son pues con las salchichas todo eso no debería estar en un desayuno pero sí que es verdad que ellos deberían de comer más cantidad de comida el desayuno porque tienen que aguantar mucho más tiempo nosotros entre dos y tres estamos comiendo prácticamente todos y qué hay de esa sopa que tú comentabas al principio con hidratos el arroz y fideos y también algo de

Voz 1 10:07 hay como pescado que en principio nosotros no resulta

Voz 0187 10:09 es muy raro no apetece pero

Voz 1480 10:12 también es verdad a nivel de composiciones

Voz 0187 10:14 muy bien me acuerdo una vez que vamos a grabar un vídeo OK en el que es tomamos un desayuno japonés ya había

Voz 3 10:20 ya había arroz que estaba cocido sólo con agua

Voz 0187 10:22 luego había un huevo que estaba como como un poco pues ya había soja había

Voz 3 10:28 ah bueno había proteína vegetal

Voz 0187 10:31 si el desayuno era muy completo lo que pasa que nosotros no tenemos cultura de de ingerir eso a la hora del desayuno pero a nivel de composición no había nada no había azucares añadidos no había grasas malas estaba muy bien nosotros culturalmente no estamos preparados para tomar ese desayuno

Voz 1 10:46 esto es muy típico en países como China Japón el Sudeste Asiático también Camboya por ejemplo yo creo que podría estar en el Top tres al menos junto con los países escandinavos que son

Voz 1480 10:55 el ejemplo de saluden en en muchísimas

Voz 1 10:59 cosas entre ellas el desayuno porque siempre toman pues tostadas con con fiambres fríos pepino tomate huevos zumos de frutas aunque los zumos yo con los tomates a diario Ángela no lo tiene muy fácil no mejor la fruta entera para que

Voz 0187 11:12 para que podamos aprovechar esa fibra para que esa esa fibra nos va a proporcionar dos cosas una una sensación de saciedad y nos va a llenar dos es una fibra que luego unos va a ayudar a mantener nuestro tránsito intestinal

Voz 1 11:23 con lo cual nada de zumos la fruta más

Voz 0187 11:26 cada hay mordida

Voz 1 11:29 pues como hablábamos los hábitos de el desayuno se construyen durante la infancia como casi todo todos sabemos que por desgracia es habitual encontrarse a niños que no desayunan bien de hecho todo lo contrario muy desequilibrado a deshora de cualquier manera mientras corren hacia el colegio o que directamente no desayunan y se pasa luego toda la mañana en el cole pues corriendo hacia un ejercicio estudiando sí

Voz 1480 11:53 en el estómago

Voz 1 11:56 para hablar de cómo inculcar el hábito el desayuno saludable que tan importantes hemos llamado la pediatra Lucia Galán que es también divulgador autora de varios libros sobre pediatría como por ejemplo el viaje de tu vida y autora también un blog de mucho éxito que a nosotros nos encanta que se llama Lucía mi pediatra no

Voz 0187 12:11 está escuchando ahora desde Alicante buenos días Lucía cómo estás

Voz 4 12:15 hola buenas decía cuánto tiempo

Voz 0187 12:17 el contigo te estábamos echando de menos ya

Voz 5 12:20 estoy fenomenal muchas gracias por invitarme

Voz 0187 12:23 qué hacemos con los niños que no tienen ganas de desayunar y que se van al colegio con el estómago vacío

Voz 4 12:29 bueno yo siempre les digo a los papás que ante todo que mantengan la calma que no pasaría nada que no pasa nada que realmente lo importante

Voz 5 12:38 en la dieta del cómputo global de todo lo que come a lo largo del día que no hay no hay una comida que sea más importante que la otra todas son importantes y lo vemos a un ahora lo podemos comer un poquito más tarde no pasa nada dice al tener metabolismo que les va a pasar nada a los suyos mucho a los padres que consideren que tanto el almuerzo saque el almuerzo forma parte del desayuno es decir que no son comidas dependientes que cuando nosotros hablamos de desayuno vi yo que perfectamente se puede tomarse al cole y ya está

Voz 4 13:12 y luego a la hora de las claves en el recreo

Voz 5 13:17 no se puede tomar su ruta subo cata pequeñito y eso todo eso formaría parte del día situó el hecho por la mañana una ahorita Iberia después los horas a la hora del almuerzo supo tomar el desayuno que podía ser fruta cata un poco secos hay muchas alternativas que no necesariamente lo que ellos tienen que pagarse en gran aclimatarse

Voz 0187 13:41 tú como pediatra que consideraría es que debería de llevar un desayuno ideal para un niño

Voz 5 13:48 bueno el desayuno ideal es aquel que hay niños se coma gustosamente tienen Eva sea bueno para su salud entonces lo que yo sí que él es más que hablar reales en la consulta lo que les inculcó desde pequeñitos son los alimentos que no debería tomar al desayuno los los cereales infantiles

Voz 0187 14:10 que están muy especial

Voz 5 14:13 de azucaradas incluso cuarenta poquito azúcar las galletas que parecía que han formado parte siempre lo estoy postres desayunos pues no es saludable porque también tiene un poquito de azúcar algunas de grasas trans y la verdad es que son las grasas perjudiciales para su cuerpo batidos chocolates dados tampoco es aconsejable entonces yo a los padres les digo que desde que el deber cumplido pues es que ya mastica bastante bien que ya se atrever a darle astrocitos pues que les incluya en el desayuno sobre todo los fines de semana que tendremos más tiempo pues que se sienten todos alrededor de la dehesa que pongan pues sufren Pita cortada ya trocitos para que los niños pinche hasta que cobren las tostaditas de pan integral siempre resaltando eso que que los cereales la fuente cereal y Asia pan pasta de gran siempre es mejor que que Blanco entonces que le pongas la tostaditas lo poderes y toma te arrastrada garito incluso un poquito de aquí según que eso en todas sus modalidades fresco curados curado si el niño toma su tazón de leche pues estupendo no ella pues podemos o no sé si tuvo sus dos a rodajas de ver de que eso pues ya hay una buena ración

Voz 0187 15:29 de que se te has

Voz 5 15:32 de entonces que que no tira la toalla y que desde muy pequeñitos siete los a desayunar con los papás con el resto de los hermanos

Voz 1 15:40 y qué pasa Lucía con la influencia del grupo de los amigos no porque va va un niño al recreo lleva el bocadillo pero si los amigos llevan pata tas bollería pues al final es el bicho raro no

Voz 0187 15:51 sí

Voz 5 15:52 pues mira yo es porque lo he vivido aparte de que lo vino a diario con mis pacientes lo vivido en primera persona con mis hijos lo cierto es que hace años yo veía que quizá mis hijos eran los raros

Voz 0187 16:05 por llevar a ellos

Voz 5 16:06 pues ese es su papel con almendras o el pan de gran Serrano pues ahora resulta que son ellos los que viene dentro de su grupo fíjate mamá que fulanito siempre late o el donde hemos notado aquí yo soy muy optimista con la verdad es que cuando escuchas cosas alimentación parece que lo estamos haciendo otros fatal y que eso que que es horrible pero sin embargo yo en mi círculo Elvis pacientes los padres ya cuando vieron que ya ves que estamos muchísimo más es que hace el entorno cercano de visión ya veo que los almuerzos está bastante mejor de lo que estaba en los años bueno pues a lo mejor tu hijo en un momento dado es el raro en el grupo pero eso también se contagia es igual que yo frutos secos bocata de pan integral oye de fruta hace que su mejor amigo también en casa que le pongan plátano porque plata o pida que tal mis hijos viene dice oye mamá que con guacamole y bueno no sé

Voz 4 17:09 lo ello pues va a veces

Voz 5 17:12 los aprobar o sea que se contagia lo malo pero lo bueno también

Voz 0187 17:15 yo creo que tú has dado la clave cuando has dicho lo de que se siente la familia a desayunar que los padres den ejemplo no porque tú no puedes pretender que los niños coman fruta no te han visto jamás comer una pieza de fruta

Voz 5 17:26 siendo muy si no hay un frutero la casa y no cuesta tener que tus hijos desayuno tranquilas Vettel de todos todos a la vez te tomas el café de pie las voces corriendo de aquí para allá así es imposible nuestros hijos se puede empezar las mañanas de una formarla hay tranquila mi casa luego iremos como pollo sin cabeza restó el día en ese modelo detalles no es sagrado se yo tengo claro que para hacer las cosas como nos gusta me tengo que dar muy temprano pero a mí me compensa al de seguido que tampoco hace falta tanto tiempo que porque cortaron las uvas fresas te lleva el tiempo

Voz 4 18:04 ha estado un poco de la tostado desde el tiempo que sale el café de la cafetera cosas la facultad

Voz 5 18:10 pero nosotros empezamos siempre sacamos todos desayunamos comentamos planeamos el día y a partir de ahí ya a correr pero es impactante claro pues que tú como frutas sus padres

Voz 0187 18:24 antes Isabel y yo hablábamos de que los niños cuando son bebés toma leche pero luego de repente hay un momento en el que a esa leche se empieza a Chad Kaká para qué momento es es en el que de repente ya al niño no le gusta la leche sola ya obligatoriamente tiene que ir con Kaká o no que Isabel yo lo comentábamos antes eso es un problema de los padres no porque su son los padres los que ofrecen ese cacao al niño no en ese momento

Voz 5 18:48 a veces en general no se olviden porque pero yo lo veo todos los días en la consulta mía mucha tiene mucha prisa por darles cosas de mayores a los niños

Voz 0187 18:57 mucha prisa mucha prisa por estuvo

Voz 5 18:58 sabores tienen prisa por comprar natillas tienen prisa por Charles guía de niños tienen prisa le tiro empiezan a apuntar las actividades que yo mayores y pequeños en fin tienen mucha prisa de de experimentar todas esas cosas que a lo mejor hemos experimentado pues gusten confiado son poquitos los niños que de repente pasa de no me gusta sabes son pocos que de la noche a la mañana que de repente pasa lo lo gustarle sí que es verdad que vemos a veces casos de niños que quizá atada en nota mucho el sabor es ahí parece que es un punto inflexión los padres probar el Colacao

Voz 4 19:36 un poco para camuflar si entonces ahí ya claro

Voz 5 19:39 luego no hay quien se lo quite lo mejor que me dio dos años la las madres es cuando hay que introducirla Alexis les consta montón que tomen leches entonces ahí aprueban pero bueno con el tema de la leche o la T I tampoco nos tenemos que rasgar las vestiduras quiero decir está claro que los azúcares añadidos pero bosque evitarlos en la medida de lo posible adulto yo más porque haya ido pero bueno sí en limpio por echarle una cucharadita Colacao se toma sus doscientos cincuenta mililitros de leche y luego el resto del día no toma ninguna tampoco tampoco pasa nada que a veces yo escucho mensajes así como muy extremistas hoy lo único que hacen es generar muchos culpan muchas familias quién es tampoco no no acaba el mundo echar una cucharadita no pasa nada ahora sí a los padres a se les educa o padres que echaban las cuatro más las tres días

Voz 4 20:46 a que no se echa azúcar o no

Voz 5 20:48 ya esa noche Taborda bueno él echas una para pintar un poquito en la leche pero pero poco más no pues esos mensajes para mí son calan los a realmente es para una familia a veces es útil que le digas eso y que no se sienta culpable retira para siempre porque eso luego a la práctica es difícil de llevarlo pero mira te breve esto asestó alternativas

Voz 0187 21:16 y si hablamos de la merienda el cole también es importante

Voz 5 21:19 yo ahí les digo a los padres ahí aprovechar aprovechar porque vais a buscarle a la puerta el espíritu tanta

Voz 4 21:26 lo que le deis le vale vale desde esa ayuda ha vivido en primera persona con mis hijos hombre evidentemente se les la su tono se comete ese hombre no

Voz 6 21:35 pero si les das son brócoli igual

Voz 4 21:38 claro pero tener un bocata la nota a la puerta del cole con coca rico

Voz 5 21:44 la tú por ejemplo o conjunta que es lo que hace

Voz 4 21:46 ya yo con fruta troceada y palillos en que les encanta de Camilo del cole a casa se han ventilado medio kilo de fruta pedazos llegan a casa ya

Voz 5 21:57 pues decir ya lo mejor su leche o no os Montaditos o ya no merienda pero mientras salen del cole con ese hambre con esas ganas de contarte cosas están ahí pinchado la fruta bueno a mí eso es un un truco que no hemos fallado nunca con Pizzi hijos porque tiene tanta hambre que cuando Pepa

Voz 4 22:13 el grupo apostado dentro

Voz 1480 22:16 bueno a mí me gusta de lo que dice Lucía que

Voz 1 22:20 lo primero que los niños no se van a morir de hambre que que esto es una regla lo hablaba hace poco con un compañero de la radio que también tiene una niña pequeñita con bueno con problemas no de no comer del todo bien ir decía el pobre vengo tranquilo porque el pediatra me ha dicho que la niña cuando tenga hambre pedirá cómo no me va a morir no

Voz 0187 22:37 eso es importante y luego también lo que dices que

Voz 1 22:40 desayunos importante que todas las comidas son importantes pero que nadie es culpable de que los niños coman al final como lo hacemos los adultos no unos días mejor y otros pues me también pero tampoco pasa nada

Voz 5 22:50 efectivamente sí yo creo que llegan los padres de Vigo está les digo que lo más importante de todo es la lista de la compra no es la comida que entra en casa está claro que si hay un cumpleaños se tiene que gastar lo que hay ahora mismo José Tomás a bocatas de Nocilla quiere decir si vamos a cumple poses para tomar lo que ahí para comer tarta para ahí para disfrutar del día si estamos en realidad hay la abuelita saca el flash cuente de turrón pues lo veremos todo es turrón hasta decir basta por supuesto esto es así sea esto si esto es así ahora la lista de la compra lo que nombramos semana carrito eso es lo que marca el el la diferencia la diferencia islas alumno presente y futuras de de estoy yo si nuestra no no las excepciones entonces si tú siempre le pones de almuerzo y eso le va a servir

Voz 4 23:43 a nadie pero sí van cumple hice tres bocatas

Voz 0187 23:47 no pasa absolutamente nada porque luego

Voz 5 23:50 el almuerzo a todos los días al brazo Moses bocata de aguacate humos oveja Serrano o sin plata lo ves entonces lo importante es lo que nosotros compramos que tengan muy claro es que los niños comer lo que nosotros les vamos

Voz 0187 24:05 eso es muy importante

Voz 5 24:08 Santa es claro es que cómo lo voy a decir que no es creen captan las galletas chocolate pero donde cogen el chulo

Voz 4 24:14 porque tú las entrenan claro quiénes tiene

Voz 5 24:17 las galletas de chocolate lo despensa quién las ha comprado algo dos años a al al supermercado pues no los compradores sabes entonces los niños comen lo que hay en casa lo que nosotros compramos pues ya la despensa de la nevera de alimentos saludables lo tenemos un poquito más fácil

Voz 0187 24:35 claro y luego si algún día hay un exceso pues bueno pues se queda en algo puntual pero nada más

Voz 4 24:39 igualmente lucían al año

Voz 0187 24:41 me quedo con esa imagen de los niños comiendo fruta en ese cuando salen del colegio ojalá muchos niños haciendo eso muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana

Voz 4 24:52 nada gracias a uso gracias ampliado a veces hasta luego

Voz 1480 25:21 buenos días Sara cómo estás cómo estás tú

Voz 8 25:24 feliz año año arrancamos ya

Voz 2 25:27 año nuevo ideas nuevas intenciones nueva a por todo no todo nuevo

Voz 1480 25:32 bueno ya os suena la melodía con lo cual tenéis que saber que tenemos a Sara Tavares que ella es compañera de Radio Valencia y directora de performer entrenadores pero

Voz 0187 25:40 anales así que venga Juan que empezamos

Voz 1480 25:43 soy Sara como empezamos año arrancamos año

Voz 2 25:45 arrancamos ideas arrancamos dado pues vamos a hablar de los mitos comunes en el gimnasio tu Ángela cuántas veces has escuchado eso de definir tono muscular todo el rato no quiero una rutina

Voz 1480 25:58 para definir y conseguir tono muscular para

Voz 2 26:00 tono verdad yo estaba dicho no no es que estén bien es un planteamiento que yo digo un poco frívolo no de la que es nuestra profesión y te puedo decir que en el grado de Ciencias de la tía física del deporte yo no yo en los cuatro años eso de vamos a preparar una rutina para tonos musculares un abordaje un poco frívolo no dudó a ganar masa muscular ganar fuerza más a nivel metabólico mejorar composición corporal pero esto por favor lo de definir tono muscular vamos a dejarlo ahí damos bueno otro mito fuerza o Cardio pregunto yo yo hecho una recopilación de preguntas que me llegan ahora a mí cuando arranca el año qué cosas me pregunta la gente bueno pues fuerza o cardio para perder

Voz 1480 26:50 peso ya que que decimos

Voz 2 26:52 pues yo recomiendo ambas porque tanto el entrenamiento de fuerza como el cardiovascular nos aportan beneficios a la hora de mejorar nuestra composición corporal lo de perder peso bueno yo siempre me dejas lo que meta una pequeña haces dieta me pareció a mí que era ni Cardio más que otras mil ciento eh bien es verdad eh es verdad que era otro de los mitos porque mucha gente vamos con él también que coge dice bueno yo ahora me paso y como todo lo que me da la gana oye me me hinchó de comer y lo que sea lo que coma pues oye lo compensó con el gimnasio

Voz 0187 27:29 eso no valen

Voz 2 27:30 ahí está ese es otro mito porque mucha gente utiliza el gimnasio como una compensación hilo utiliza de excusa para abusar de esos alimentos no saludables

Voz 0187 27:42 qué hace si cuando vas al gimnasio te entra luego un apetito voraz

Voz 2 27:46 comer pero comer lo que te diga tu nutricionista eso

Voz 0187 27:49 pues claro pero es verdad que mucha gente dice pues que luego cuando salvo si yo tengo tanta hambre ya Brain no te comas una palmera

Voz 2 27:55 hola he ahí vamos yo ahí no entro porque es tu parcela y esa estupenda Itu ya les recomendarán lo que tendrán que comer pero vamos yo no les digo nunca que coman esas preguntas nunca lo digo vamos con otro mito venga tú has ido eso de lo de ejercicios de chicos y ejercicio

Voz 0187 28:16 los de chica Si yo he visto tan bien gimnasios sólo con circuitos para chicas pues eso está muy de moda ahora son cómo no las he visto nunca circuitos que duran como cuarenta minutos así son sólo para mujeres

Voz 2 28:29 bueno pues a lo mejor lo que te voy a decir no te va a gustar os si no lo sé pero yo el otro día además lo lo comenta

Voz 1480 28:33 de sociales que no deberían existir diferencias de género en la selección de ejercicios

Voz 2 28:38 la mujer puede y debe hacer las mismas acciones y movimientos que un hombre no hay ejercicios específicos según el sexo del Prat cante por favor las mujeres y los hombres son capaces de entrenar los mismos gestos las mujeres deberían entrenar con ejercicios que utilizan los hombres vamos eso libre trabajó con el propio peso corporal perder el miedo por favor a trabajar con intensidad con carga porque mucha gente todavía se cree que el entrenamiento de cuerda en mujeres está compuesto por si es infinitas de repeticiones qué aburrimiento poco peso no no bueno el de coma lo que coma lo compensó con el gimnasio ya lo hemos comentado y el último que tengo que esto además esto es nuevo porque sale una una revisión creo meta análisis hace muy poquito a finales de dos mil dieciocho en dos mil dieciocho fuese que decía que la la vuelta a la karma ese poder que se supone que tiene para prevención de lesiones pues tú sabes que las sesiones de ejercicio muchas veces se componen por un calentamiento si la parte principal del entrenamiento el final una especie como de relajación o gente que hace ejercicios activos bueno pues se supone que la la vuelta a la calma activa que podría ser ejerció más suaves no se ha demostrado de momento que prevenga lesiones e eso es

Voz 1480 29:56 o sea que podría terminar haciendo entrenamiento por Ipar hoy no tengo por qué hacer esa otra parte de tengo que hacer estiramientos y lo que quieres es si lo que quieres

Voz 2 30:05 es por ejemplo prevenir lesiones ha demostrado que no lo que sí está demostrado es que los ejercicios pasivos los los estiramientos pasivos sí que no no son demasiado buenos para el rendimiento los dinámicos activos sería lo más recomendable al principio del entrenamiento al final es que los estudios son contradictorios en ese sentido yo sé lo que hago con mis clientes hay gente que eleva a estirar muy bien normalmente nunca vamos yo no no no trabajo así no hago pasivos al final nunca si quieren estirar dinámico yo me gusta más llamar ejercicios de movilización al final porque ellos les vaya bien yo no M sesiones habló como yo Sara Tavares estirando yo sí que puedo llegar a hacer algún ejercicio de movilización depende de la persona y de lo que quiera hacer y trabajar al final de la sesión o por ejemplo en el caso de los hipertensos yo tomo por ejemplo la la tensión al final del ente el miento dejo un tiempo prudencial dejó que mi cliente como un poquito de agua con baja un poquito sí que tomo la tensión pasados más o menos cinco diez minutos vale pero vamos estirar John Jones tiró mucho al final no y además los estoy los los estudios en este sentido en el final del entrenamiento son contradictorios porque hay algunos que te en que sí otros que dicen que no es cómodo y algo que va muy bien por ejemplo al principio de el del entrenamiento y al final puede ser utilizado como vuelta a la calma suelo oler sabes cuáles son como una especie de rodillos así sí sí sí sí de movilización mio fastidian dicen al principio y al final también ahí sí que se ha demostrado que puede prevenir la aparición de

Voz 0187 31:43 el auge de agujetas de agujero

Voz 2 31:45 estás it también puede aumenta el rango de rango articular

Voz 0187 31:50 sin perder fuerza por eso me gusta

Voz 2 31:52 tan bastante lo bueno de desolación

Voz 0187 31:55 que saco de todo esto es que el ejercicio tiene que ser muy muy poco

Voz 2 31:59 a ETA se eso muy importante porque era esto es lo que hemos hablado muchas veces no es como la dieta que la es un traje a medida cómo vas a tener mejores resultados agarrando de un papel de otro un papel general claro claro midiendo al milímetro exactamente un traje hecho a medida para la persona individualización cien por cien eso es lo mejor

Voz 0187 32:21 pues con eso nos quedamos Sara con que el ejercicio tiene que ser individual adaptado a cada uno y que todos aquellos que quieran

Voz 2 32:27 empezar a hacer ejercicio ahora que lo hagan con cabeza no si por favor no pasemos de la nada al todo las intenciones son estupendas me encantan son fenomenales pero gestionamos bien las expectativas no nos que nosotros creemos expectativas muy altas inalcanzables porque luego llegan las veces las decepciones dejamos de entrenar y lo que digo yo el mejor ejercicio es el que se hace pues con esto lo dejamos a seguir

Voz 1480 32:53 hasta dentro de unas semanas Un besito a un beso

