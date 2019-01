Refugee4Refugees, humanidad contra el discurso del odio

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser a vivir que son dos días

Voz 1312 00:04 Javier del Pino

Voz 0874 00:42 de los presos en España con Vox tutelando el Gobierno andaluz que no sé si quedarme todavía un poco más en Washington Luis Lancho buenos días cómo lo ves

Voz 1312 00:49 oye se claro como las cosas ahí están también verdad tres semanas canta tan cuanto Diabaté cierre parcial de la Administración

Voz 0874 00:56 pues más de veintiun días el día así

Voz 1312 00:58 sí bueno lo bueno es que ya lleva seis meses de ventaja con el populismo de ultraderecha a nosotros nos llega aquí siempre más tarde en España llega todo más tarde a ver que tardan en querer construir un muro aquí

Voz 0874 01:10 en España dices y cómo lo llevas tú

Voz 1312 01:15 empezamos se empiezo con los Kings eh con ellos porque tenemos que levantar un poco el ánimo en dos mil diecinueve está empezando bonito bonito

Voz 0874 01:51 entonces Presupuestos Generales en marcha no sí

Voz 1312 01:54 ayer comparecieron las tres ministras que presentaban el proyecto por cierto que bonita foto tres ministras presentándolo en en los presupuestos eran la ministra de Economía Nadia Calviño la de Hacienda María Jesús Montero la portavoz y ministra de Educación Isabel Celaá

Voz 0874 02:09 sí parece que en el contexto que estamos con las medidas tan retrógradas está proponiendo la ultraderecha por todo el país ayer el Gobierno sacó pecho por ese carácter feminista y social de estos presupuestos

Voz 1312 02:18 sí además parece que estamos en precampaña estamos en precampaña Javier te parece yo creo que sí siempre si es que existe en este país parece una perpetuó precampaña pero bueno mayo recordamos que hay elecciones cualquier circunstancia es buena para barrer para casa o lanzar un mensaje son

Voz 0421 02:33 unos presupuestos para rescatar derechos maltratados por el anterior Gobierno pero además van a blindar derechos y libertades por qué no decirlo para buscar el futuro huir de ese pasado en blanco y negro del que algunos en estos días están teniendo bastante nostalgia es que hoy es un mal día

Voz 0693 02:54 porque hoy han presentado en el Consejo de Ministros un proyecto de ley de presupuestos que es tremendamente malo para España es una propuesta letal para los intereses de la economía española es una propuesta egoísta partidista sectaria innecesaria e irresponsable e irreal

Voz 1312 03:11 le falta le faltan califica bueno descalificativos a a Pablo Casado bien

Voz 0874 03:15 diccionario Vox de la lengua boxeo

Voz 1312 03:18 bueno déjame mirar hacia una de las medidas presentadas ayer y que están contempladas en el proyecto de Presupuestos era era uno er lo recordará aseguró nuestros oyentes era uno de los acuerdos con Unidos Podemos una promesa que nos anunciaron ya en octubre vamos a escuchar a María Jesús Montero ministro de Hacienda ayer tras el Consejo de Ministros

Voz 4 03:35 por por ambos en el proyecto en la rebaja del IVA de los productos de higiene femenina que pasan del diez al cuatro también en la perspectiva de género en el sistema fiscal produciendo algunas exenciones para impulsar esta política

Voz 1312 03:50 los tampones y las compresas por fin tratados fiscalmente como producto de primera necesidad de primera necesidad oye crees que te en tenemos algún votante de os entre nuestra audiencia

Voz 0874 04:00 en este programa alguno tienen que ver no supone

Voz 1312 04:04 no se sabe pero bueno creo que que que ahora vamos a remediar ahora mismo van a cambiar de emisora porque vamos a hablar de la menstruación de mujeres pobres inmigrantes refugiadas de hasta hemos perdido se fue

Voz 0874 04:16 ha apagado la radio o a lo mejor ha dado un ictus no si una misma frase con esas palabras menstruación mujeres pero te quedas pobre

Voz 1312 04:24 no lo no lo soportan todo en una frase desde UGT Madrid se ha puesto en marcha una campaña que se llama por una menstruación digna ida is saludamos a Ana Sánchez de la Cova secretaria de Igualdad de UGT Madrid buenos días Ana

Voz 5 04:36 hola buenos días en qué consiste esta campaña

Voz 1312 04:38 ya

Voz 5 04:39 mira lo vemos lo que hemos intentado hacer con esta campaña nos hemos sumado a una iniciativa que tuvo una ONG muy chiquitita de Parla Ellos pensaron que qué pasaba con las mujeres que estaban en los campos de refugiados y que realmente no tenían condiciones higiénicas para poder tener una limpieza una atención que pasaba con la menstruación fíjate Lourdes que jamás se Nos obvió ocurrido pensar en este supuesto bueno pues efectivamente cuando empezamos a indagar vimos que miles o centenares de miles de mujeres están viviendo una situación de pobreza menstrual la semestral no es otra cosa que no tener las condiciones higiénicas ni la dotación presupuestaria necesaria para poder costear T una con pereza para un hecho que llega mensualmente pero fíjate el problema no está solamente en en los campos de refugiados sino que hemos visto que con la pobreza que tenemos en este país en esta comunidad hay centenares miles de mujeres para las cuales el hecho de comprar en una tienda cercana unas compresas es

Voz 6 05:49 es un lujo y no se lo pueden permitir

Voz 5 05:51 sabemos porque tenemos la información de que hay chavalas que no van al instituto porque durante los días de menstruación no tienen la posibilidad de tener compresas para cambiarse esto que es tan sencillo e desgraciadamente no se está teniendo en cuenta como en otros países donde ya hay gente que está viviendo en condiciones económicas de pobreza hay dotaciones por parte de la Administración incluso hay institutos hay colegios Air de partos de este material que es básico para tener la higiene necesaria que tenemos todas las mujeres necesitamos todas las mujeres todos los meses

Voz 0874 06:28 uno de esos dramas íntimos en los que es difícil reparar siendo la gente como vosotros cómo se puede colaborar Ana

Voz 5 06:35 aquí en la Avenida de América tenemos hemos habilitado una zona para que la gente pueda dejar de forma anónima las compresas tampones au toallitas para que para este uso pero además estamos trabajando muy activamente en Madrid Salud por ejemplo Madrid Salud ya sabéis pertenece al Ayuntamiento y hacer un trabajo transversal con lo cual estamos intentando llegar a escuelas a institutos a hospitales para hacer un llamamiento a la población y que nos acordemos de estas mujeres que tienen una necesidad que es algo natural que se tiene que ver con esa naturalidad y que hay que dotar tanto de recursos a estas mujeres como de que nos parecemos todos a pensar en que una pequeña aportación puede resolver un gran problema

Voz 1312 07:28 pues ahí en la sede de UGT Madrid en Avenida de América esperan ese material Ana Sánchez de la Cova secretaria de Igualdad de UGT Madrid muchas gracias por la iniciativa por contárnosla gracias a vosotros por llamar una una cosita más el próximo día quince el día del debate de investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla como presidente de la Junta de Andalucía hay convocadas concentraciones de mujeres ante el Parlamento en Sevilla en casi todas las ciudades españolas la la igualdad Javier no se negocia ni las mujeres ni los hombres que creen en ella y en la justicia van a dar un paso atrás ante los ataques de la extrema derecha

Voz 0874 08:06 bueno y no sólo de la ultraderecha parece que hayan dado la consigna de oponerse a algo tan evidente como es que la gran mayoría de víctimas de violencia machista son mujeres tanto que a la hora de argumentar algunas hacen un lío en declaraciones de la ex saltadora Ruth Beitia y ahora candidata del PP a la Presidencia de Cantabria en Onda Cero

Voz 6 08:24 creo que que se debe de tratar por un igual no a un animal

Voz 7 08:29 incierta maltratar pretende que tratar a una mujer

Voz 8 08:32 el a un nombre porque todos al final tú

Voz 7 08:35 manos igual eh hay que valorar cada caso

Voz 1312 08:39 David se mete ella solita en el berenjenal

Voz 0874 08:42 el charco y lo pisan sí sí estatales

Voz 1312 08:45 este pero en realidad demuestra lo que tu decías no el profundo desconocimiento y la confusión que que pretenden instalar en un tema que está por desgracia cada día tremendamente claro no tengo bueno tenemos que decir que evidentemente Ruth Beitia pidió disculpas lo justificó

Voz 0874 08:58 no pero bueno no pero

Voz 1312 09:01 ya es que realmente se ve que se se hizo un lío no lo justificó diciendo que estaba muy nerviosa por una entrevista en fin sí

Voz 9 09:11 hubo

Voz 11 09:15 en Cuenca T

Voz 1312 09:26 pocas horas después de firmar el pacto con Vox en Andalucía el PP presentó el jueves una proposición no de ley en el Congreso para pedir un plan de choque y acelerar la devolución a sus países de los menores que llegan solos a nuestro país el PP dice que mejor que estos niños estén con sus familias

Voz 0874 09:42 hombre claro que sí que tontería esas escaparse no voy a atravesar vientos del desierto embarcarse en pateras jugarse la vida para entrar en España pudiendo estar en casa con sus padres jugando la peste eso no lo mejor no

Voz 1312 09:52 siempre mira yo cuando cuando me encuentro con cosas como estas pienso que en el mundo hay más gente más buena gente que mala lo que pasa es que los malos hacen más más ruido

Voz 0874 10:01 sí sí se notan más que no sé si llamar de optimista ingenua o las dos cosas no te cumplen la teoría de pura supervivencia yo creo

Voz 1312 10:08 sí sí sí yo por por sobrevivir tenemos que pensar así Javier porque sino mira os voy a contar una historia bueno nos la va a contar una compañera buena compañera periodista de Canal Extremadura se llama Ana Grajera ella junto con con otras amigas se fueron de voluntarias a Grecia para ayudar a los refugiados y a su regreso bueno se ofrecieron siguieron con tu compromiso de ayudar a quienes más lo necesitan es ofrecieron a dar clases colaborar como como pudieran en centros de acogida temporal de extranjeros en Extremadura allí se dieron cuenta que hay mucha gente que no puede pedir asilo ni tampoco tienen familia o conocidos en España hay que tras tres meses de estancia en estos centros temporales quedan en la calle sin nada ni nadie que les echa un cable hemos hablado de esto en el en el programa no por ejemplo cuando cuando hemos tratado el tema de los manteros ir por una de esas historias de de uno de esos chicos pues al final la han liado muy parda porque han empezado G ropa de abrigo en toda Extremadura se han visto desbordados es gente que abriga a gente que no tiene nada pero bueno mejor que lo cuente Ana Ana Grajera buenos días

Voz 6 11:11 la ola días ido de las manos

Voz 1312 11:14 se ha ido de las manos todo empiezan porque en uno de esos centros de acogida temporal conoces una historia que que te toca muy muy muy adentro y es el origen de esta especie de de esta mini caravana de ropa que que abra lleváis por las carreteras de Castilla

Voz 0874 11:29 sí

Voz 6 11:30 bueno en Atenas fue mucho más difícil

Voz 1312 11:32 sí casi quince días de nacer

Voz 6 11:34 que la verdad gracias a esta bola de nieve Szeemann aquí se ha fraguado entre unos pocos días pero es verdad todo comienza con con un amigo con un chaval de Mali que sólo tiene veinte años pero él se considera el hermano mayor la verdad es que me escuchaba antes a Javier Hyypia tensaba bueno nosotros master un poquito como la reunificación familiar que él la unificación que proponían desde el Partido Popular

Voz 1312 11:59 pero sólo un día sólo como miembro de la

Voz 6 12:01 familia y en el país que quieren vivir porque estos dos hermanos que se quieren reunido que tienen la hicimos amigas de de un chico que es el mal y que tiene veinte años y que está siempre muy preocupado por su hermano pequeño suman otro tiene tiene dieciocho el hermano mayor entró por la vayan a España su hermano pequeño entro en patera por lo tanto cada uno fueron derivados a un lugar distinto por un lado el mayor llegó a esta Extremadura en una entidad diferente atendieron durante tres meses a su hermano que ahora está en Castilla La Mancha claro yo trazaron el camino en el año dos mil dieciséis caminaron seis meses juntos pero desde entonces no se ven hace dos años y medio es que no se ven hice adoran hice adora estar muy cerca porque Castilla La Mancha y Madrid está relativamente cerca pero no tienen dinero para pagarse el viaje no tienen permiso de las diferentes entidades que les acogen para poder dormir fuera en algún lugar que les permita convivir un poquito de tiempo seguro que lo que tenemos hermanos sabemos que son el pilar un impulso maravilloso para construirlos para empezar de nuevo en cualquier lugar pero también sabemos la preocupación que generan sino es también os y no sabemos cómo se encuentran entonces nada pensamos hablamos con Paula busque las entidades que están llevando cada uno de estos casos en acogida durante tres meses a estos dos hermanos Nos dijeron que sin problema que Laos con el coche volvían el mismo día a dormir cada uno a su centro no había problema ya que vamos con los mil kilómetros más felices de toda nuestra vida a contar por fin a los hermanos

Voz 1312 13:43 por qué no para sacar todas las anales perdisteis

Voz 6 13:49 yo les voy a esas entidades

Voz 1312 13:51 qué necesidad tenían ya que hacíais el viaje para llevarlos alguna cosa ellos dijeron que ropa de abrigo y ahí pusisteis un mensaje en Facebook y ahora ella Weis dos furgonetas cargadas hasta arriba

Voz 6 14:02 claro si fuera así nosotros pensábamos ir con nuestro coche iba está con otro coche ICO los hermanos de del interior para pasar el día de convivencia ya está pero claro con este un mensaje que pusimos en Facebook es verdad que se repartió no tantas veces yo he mirado y no son no llega setenta veces pero sea crear una especie de bola de nieve que yo pensaba en cualquier momento dan a sonar los violines aquí estoy pasando como a las películas porque lo pusimos en Facebook y a partir de ahí no empieza a escribir gente oye pues yo tengo un local en Cáceres la gente quiere ver cosas aquí que las traiga fue nuestra compañera Elena otra cosa que un poeta un cantante en Zafra oye que yo recojo forzosa García nuestra vuestra comida terruño pues yo cojo por la Campiña Sur una chica se ha encargado de recoger ropa los entonces me Mona súper bonito me parece la ternura absoluta hay de metiendo notas de apoyo y de ánimo encara chaquetas en cada pantalón que va dentro de cada bolsa de abrigo para estas personas entonces ha ido creando como una bola de nieve enorme que al final gracias al que Maxi con su furgoneta Susana también al final no lo hemos venido con dos furgonetas en la que no cabe ni un solo pañuelo

Voz 0874 15:15 qué buena historia en además de escuchar a sonrisa por la radio que lo sepas sabes lo que va a hacer cuando se vaya

Voz 6 15:22 pero bueno estamos muy feliz feliz claro

Voz 0874 15:24 he hablado con el que que va a hacer cuando ve a su hermano

Voz 6 15:27 sí hemos ninguno de los dos éramos capaces de dormir nosotros mismos lo Alcalá en casa de unos amigos íbamos para allá ahora te quiero encontrarme más con lo que dice la radio vamos para allá pero claro no era capaz de dormir con todo esto no con con la alegría por haber recibido en estos tiempos así como las de desorientación menos saber en qué país vivimos no de repente recibir tanta diva todo el mundo difícil que llegáramos cosa y la emoción de saber que los hermanos de la nave no damos capaces de dormir yo no impere mano mayor tampoco es madre chiquitín hablar menos español me decía Estoy muy feliz hablo por la radio íbamos para allá en ese favor dile a la gente de la radio que estoy que es el día más feliz de mi vida que me siento enormemente feliz si es que yo cumplo la misión encomendada ellos no traslado

Voz 0874 16:14 pues Ana Grajera que es compañera de Canal Extremadura Ana gracias no solamente por contárnoslo sino por estar en esa caravana así que suerte porque vas a vivir un día de que nuevas olvidar nunca un abrazo un beso fuerte

Voz 6 16:26 siempre se hago la avenida un abrazo compañero

Voz 1312 16:36 Ana ha estado en Grecia hay ingieren ido allí a a cooperar a colaborar no regresa igual le cambió la vida lo dicen todo

Voz 0874 16:45 de hecho entrando usted historia empezaba por eso no por un viaje a Grecia en el que de repente aunque ya no se desplazan de equipos informativos mi ocupen las portadas alguien ve esos campos de refugiados que siguen siendo una tragedia

Voz 1312 16:56 no sólo en Grecia en Líbano está nevando y haya una está afectando a la ola de frío se están congelando literalmente pero vamos a Grecia porque desde allí organizaciones no gubernamentales por ejemplo como refugios fue refugiarse lanzan mensajes desesperados pidiendo ayuda necesitan también ropa y material de abrigo como los que han recogido ahora en Extremadura pero necesitan también voluntarios para atender esta emergencia sigue siendo porque no nos olvidemos que sigue siendo una emergencia humanitaria en suelo europeo mira que que no sea enviado Jonathan desde la isla de Samos

Voz 1894 17:26 hola me llamo Jonathan estoy aquí en Samos con cuatro personas más pertenecemos a una asociación de de Rioja Alavesa que se llama indicarán si trabajamos con el tema de refugiados personas migrantes hemos venido aquí a la isla de Samoa a Grecia a colaborar con una ONG que se llama reformas for refutó la situación aquí en Samos es de mucha emergencia

Voz 1312 17:52 ahí

Voz 1894 17:54 ante bastante mala hay cinco mil personas viviendo en un campo creado en un principio para setecientas en la mayor parte de las de las cinco mil personas viven fuera de las vallas del campo en tiendas de campaña que casi no se pueden llamar tiendas de campaña porque son todos mal puestos para que no les entre o porque les del lo menos posible el aire y el agua el campamento tiene mucha basura estaba bastante sucio eh las condiciones higiénicas son bastante malas hay viviendo también unos mil trescientos niños aproximadamente aquí

Voz 14 18:41 no es como decía las situaciones

Voz 1894 18:43 emergencia ahora mismo en la isla hace bastante frío está lloviendo mucho hace mucho aire e hace unos días nevó en las partes altas de la isla las necesidades aquí pues son muchas de ese pues eso la misma ropa y y productos higiénicos cepillos de dientes pues te sientes jabón lo que más hace falta ahora mismo son son personas que quieran venir a a a seguir trabajando en este proyecto para que pueda seguir adelante

Voz 0874 19:21 entonces estas crónicas improvisadas de gente que ni siquiera se dedica si son las mejores

Voz 1312 19:27 dicho queda necesitan ropa de abrigo productos dirigen y sobre todo que haya más voluntarios para cuidar a esa gente que está allí atrapado no más información para quién quiera en en la web de refugiados forofo

Voz 0874 19:45 está bien empezar el sábado el año casi no está dando la mejor cara de la condición humana cuando el mensaje del odio parece que está empezando a calar esta semana de necesarias

Voz 1312 19:55 como los bancos además que tenemos son como un bálsamo nos hemos sentado a escuchar a músicos callejeros como tocan cómo piensan y en la vida a pie de calle y en medio del corro Dani Sousa Se ha paseado con el micrófono en la mano por el centro de Madrid se encontró con gente tan maravillosa como esta

Voz 11 20:21 sí

Voz 15 20:28 tengo diecisiete años

Voz 16 20:31 hombre yo subía a mi Discovery Si más cosas a mí redes sociales para mis amigos quitar para que lo vieran y hasta un a alguien me convenció dijo y Si vas a tocar a Madrid camión gama quienes al final son desconocidos siempre hay está la cara positiva en la gran negativa de conocía a muchos artistas callejeros con los que tocado tengo amistad de hecho con ellos el que un montón de gente se una para escucharte y que lo que conecte entre la persona que tanto ahí el público se lo que sí es yo creo que es lo que todo el mundo ella aparte dinero

Voz 1 21:19 sí

Voz 17 21:25 antes mucho Beata día te Bulgaria francés Karim Armin militar es grande Orchestra el frente y tres personas y trompeta yo soy trompetista cuánto tiempo enero febrero frío

Voz 18 21:59 de hoy ni mañana ayer fiesta

Voz 19 22:14 muchísimas gracias por signos como bolsa arroba desde Perú y Venezuela mucho ánimo y mucha alegría

Voz 20 22:24 el el sólo la Mona Lisa Tour como como Gemma eh

Voz 21 22:38 Mao gente escuchar una aguja si De Vito yo soy de Mauricio un chico Trans entonces para aclararlo ahí o en verano no lacayo de repente desapareció y que con Bale ponte ahí salió también que fue como que vamos a dar más en Perú volvió y le dije mira apenas llegues seguimos con un considerándola que oye en la calle cierto es lo mejor son músicos callejeros que tú eres tu propio jefa

Voz 16 23:14 esto sí

Voz 1312 23:17 si no es que no empezamos bien el año lote no te he recibido bien Javier

Voz 0874 23:22 lo cierto es Javier Pérez Andújar porque él les dejé hablando de los genitales al trampa lo último

Voz 1312 23:26 ya sabes es muy travieso os escucha

Voz 0874 23:58 desde que usamos el móvil y el orden

Voz 22 24:00 Ador escribir en mayúsculas se ha convertido en sin el de gritar antes las mayúsculas eran señal de respeto los romanos grababan en mayúsculas las lápidas de sus muertos en las tinieblas de la Edad Media letras mayúsculas eran puntos de luz como los que se ponen en las calles y en los senderos de los sitios apartados alrededor de aquellas mayúsculas medievales todo era iluminación capitulares pintadas con láminas de oro lapislázuli azafrán demonios Simón locos dibujados al pie de esas letras pero cuando todo el mundo se extinguió es decir a finales de los años setenta del pasado siglo XX las letras mayúsculas florecieron en masa por las paredes de las ciudades para despedirse de nosotros una de las últimas palabras que por todas partes serio escrita en mayúsculas era libertad se acuerdan de las pintadas las entendimos como gritos pero no sabíamos confundido Se trataba de una muestra de respeto eran inscripciones fúnebres lo mismo que las de las antiguas tumbas romanas en aquellos muros estábamos grabando el nombre de todas las muertes que presentíamos exhibidas de su significado ritual las mayúsculas de las paredes se han transformado hoy en dibujos en sellos con los que nos dejan su huella los artistas callejeros son letras que han necesitado dos mil años para pasar de las columnas triunfales a los vagones de los metro existe un hilo de estaño o de plata que media entre los dedos contaminados de tinta del monje Berenguer Mario el nombre de la rosa nuestro índice sucio de apretar el spray de pintura y ahora vemos que lo que tanto hemos escrito con mayúsculas sólo puede salvarse si se ponen en minúsculas

Voz 1312 25:59 a vivir que son dos días Javier del Pino