El zumbido de los insectos

Voz 1 00:00 hola

Voz 2 00:06 no

Voz 3 00:10 en Alierta pensé consiste en todo el mundo yo que no incluso fundar inmóvil

Voz 1775 00:35 Rafa Panadero buenos días buenos días Javier del Pino cómo estás pues estoy muy bien en bien también en Madrid

Voz 4 00:42 empieza el año muy brasileño no que sea nada malo estar en Madrid no sea cara la gente diga cojo que insinúa que en Madrid que no estoy en Madrid

Voz 1775 00:49 claro claro

Voz 4 00:50 a Pepa a poner banda sonora a la toma de posesión de sonar os que fue justo con el arranque del año no el día uno

Voz 1775 00:55 sí mira podría haber podría haber hecho eso le hubiera faltado buena música brasileña ahora para poner pero a ver somos gente seria eso no vale eso lo podríamos haber hecho el sábado pasado el día cinco que era justo el sábado después de la toma de posesión del nuevo presidente brasileño pero ella ya no vale eso y que pasa pues que el sábado pasado opinó no estábamos por aquí y eso hay que decirlo

Voz 4 01:18 sabes que con el cambio de hora yo tampoco pudo escuchar cómo queda esto pero lo hizo Alfonso Cardenal que quedó muy bien la sección con con la pose con Lourdes me preocupa

Voz 1775 01:26 porque me han dicho también por aquí

Voz 4 01:28 a mí no tanto

Voz 1775 01:31 no yo esperaba escuchará Patiño pero nota Patiño tampoco tampoco pensaba es que ya no está en fin de semana no ya lo sé lo sé este congreso se dedica al Congreso ya ya no sé si vamos a poder seguir contando con él a ver yo creo que sí habrá niños data de Chema yo creo que sí hombre él hacia esto porque estaba aquí le pillaba de paso no pero ahora así lo hace va a tener que madrugar como hago yo todos los sábados y no sé si estaba preparado para eso

Voz 4 01:54 que que yo echo tanto de menos los churros con una estrella por las mañanas que no sé si podré superarlo creo que tendré que darle una sección no se me ocurre cuando ya pesa en el caso es que no no me has dicho cuál es la noticia que has escogido

Voz 1775 02:04 a ver mira lo de bolso sonara hubiera sido fácil me hubiera gustado la verdad pero en la que he escogido me parece aunque me parece mucho más complicada de poner música es que la noticia creo que era la noticia esta semana me llamó mucho la atención así

Voz 5 02:17 no quería que fuera aseguró

Voz 1775 02:20 está que está cantando es Astrud Gilberto

Voz 4 02:22 la cantante brasileña que estuvo casada con uno de los primeros guitarristas de bossa nova con yo Gilbert

Voz 1775 02:27 John Gilbert exacto ahí empezó empezó su carrera precisamente mientras estaba acompañando a su marido mientras grababa un disco en Nueva York con Estanguet Si con Jobim es bueno casi de casualidad yo allí Alberto le pidió que cantar unas estrofas de la garganta de Ipanema fíjate y les gustó tanto en la grabación que bueno se quedó aquello grabado aunque ni siquiera llegue a aparecer en los créditos de de ese disco pero bueno

Voz 4 02:49 hay machismo muchísimo micro machismo

Voz 1775 02:52 los pocos años se separa de Alberto pero ya estaba lanzada y bueno ahí empezó su carrera musical en solitario

Voz 4 02:57 es bueno que tengo que adivinar la noticia con nuestro que me no

Voz 1775 03:00 deja deja que siga que ahora te voy a dar la pista definitiva esta canción que está cantando Astrud Gilberto se llama os grillos los grillos ahí está la noticia seguro que ya sabes por me voy porque seguro que te llama la atención

Voz 4 03:11 muchísimo y además yo también esperaba la solución para ver qué demonios había sido lo que pasó

Voz 1775 03:15 exacto y bueno no va ser fácil poner música a esa noticia que tienes en la cabeza pero bueno hoy en A Vivir música con insectos

Voz 7 03:37 ah pero nada que

Voz 8 03:48 eh

Voz 1775 03:53 bueno Pino cuenta la noticia que lo hemos dejado esta lombrices

Voz 4 03:55 edad bueno yo creo que te refieres al supuesto ataque son ICO Se decía durante durante un par de años casi no me parece sonorico de del personal de la embajada de Estados Unidos en Cuba no soy unos En Marea Avan algunos se caían desmayado incluso se pensaba que los cubanos pues ponían algún tipo de hecho que el emisor de alguien no según revela un estudio de la Universidad de Berkeley en realidad la ataques único eran los grillos exacto reconoce ello cubanos que deben ser de

Voz 1775 04:23 ser potente reconoce que aunque nos vaya a costar ahora poner música la noticia era esta eh te León titular del martes pasado aquí en la prensa española un análisis científico de las grabaciones realizadas por diplomáticos estadounidenses que enfermaron revela que el sonido corresponde a insectos

Voz 4 04:39 el caso fue muy serio Washington llegó a retirar de La Habana a todo el personal no esencial y a sus familias después de todo lo que había supuesto la reapertura de la embajada que abría la puerta a ese de hielo entre Estados Unidos y Cuba parecía que volvían además el desde la Guerra Fría guiando

Voz 1775 04:54 volvía a la Guerra Fría bueno la verdad es que este estudio sólo a dar respuesta pues a eso a lo que se puede escuchar en esas grabaciones que hicieron los propios diplomáticos que enfermaron en las que efectivamente habían molesto zumbido que parecía como de grillos y que efectivamente eran grillos pero también hay que decir que aún no descartan los científicos que han hecho un estudio pues que bueno cayeran enfermos por otros motivos o por otro tipo de ataques ya veremos si al final sale algo único son de otro tipo bueno aunque cueste vamos de insectos Pino

Voz 4 05:21 estoy bebió alcohol cosa que me recuerda por cierto que yo en en Washington viví también aquí un ataque de citadas que son que yo no sabía lo que eran pero es una especie de grillos que también tienen un ruido muy particular y que durante cuarenta y ocho horas era lo único que es escuchaba por la calles así que aquí digo yo que los americanos deberían haber pensado que podían ser grillos

Voz 1775 05:37 es un experto en el tema no no hacéis aprendérmelo

Voz 4 05:40 esto que suena si no me equivoco son de presidentes de lleve seis Grupo desear aunque sonó bastante los noventa y que a pesar de ese nombre ellos decían que eran apolíticos hasta que apoyaron la candidatura de Bill Clinton y de convenciones

Voz 1775 05:53 bueno yo recuerdo mucho su versión el vídeo the medio star clásico de los ochenta entiende bien pero esto que te traigo se llama City salvo así como la ciudad los bichos Si cuenta bueno una especie de gran reunión de insectos en un lugar donde están a salvo de insecticidas y de gatitos ya que bueno todos van por la noche como de fiesta a pasarlo bien por eso sí les ves por la calle una debes pisarla

Voz 8 06:19 yo fui

Voz 1775 06:22 tenía que empezar con esta banda Pino porque revisando su discografía he descubierto que que tienen canciones con títulos como La Araña eléctrica La Pulga contra el ácaro o una que directamente antes llama ojo que es un tipo escarabajo lo conoces

Voz 4 06:37 esto por supuesto es no lo voy con muchas veces son amigos de los insectos esto

Voz 1775 06:41 bueno hay algo raro ahí no tienes tienes que ser muy artista tenían mucho talento para dedicar una canción algo rojo y que queda algo bonito no brujo al que también llaman como sabrás picudo de la algodonero toda toda mi admiración para este grupo pero mira ya que sacas lo de la amistad con los insectos esta canción que viene ahora se llama precisamente así todos mis amigos son insectos

Voz 9 07:03 Endesa Andoni

Voz 4 07:43 son huesos no exacto es que los presidentes tuvieron ese éxito con la versión del vídeo que estuvieron su Island de Sam hace ya unos cuantos años creo que en España era un anuncio de una compañía de telefonía exacto pero esta octava

Voz 1775 07:55 te trae opinó es una canción que nada que ver con anuncios se grabó y se estrenó en un programa infantil de televisión esto demuestra que se pueden hacer canciones para niños sin tratarles como idiotas no yo a mis hijos les pongo por ejemplo alarma preparado para el rock'n'roll les encanta tú que tú les ponían música así sí sí

Voz 4 08:12 se les venía mucho Beatles la verdad pero enseguida descubres que el el La ventana de oportunidad de de de escoger tu la música que ellos escuchan sacaba muy pronto

Voz 1775 08:22 bueno tienes tú que escucharla aquellos decide debo estar al límite llegó bueno grupo curioso este WISE no han activo desde el año noventa y dos graban su primer disco un año después se lo produce Rick o casi el de KAS o Caixa bueno o Casey según el origen pero bueno llevan ya años de carrera diez discos ha podido resistirlo siempre lideradas por Rivers Cuomo estés italiano un personaje raro que en todo este tiempo de de historia es bueno está dedicado se retire unos meses a estudiar Literatura en Harvard los tuvo jugando al fútbol en una liga semiprofesional cuentan que después del segundo disco que le criticaron mucho se encerró en su casa pintó todas las paredes de negro desconectó el teléfono pasó allí aislado meses sin hablar con nadie eso sí cuando ya volvió a la vida normas sacó con el grupo el tercer disco y ahí estaba ese Island in The Sun que fue uno de sus mayores éxitos no vamos nota canción Déjame por favor una concesión aquí al Poble Espanyol porque aunque a ti no te estén haciendo exacto seguro que hay millones de oyentes de la vivir que ahora mismo están pensando hacer música insectos tiene que sonar

Voz 10 09:22 esto

Voz 12 09:56 por Cardozo tengo moscas pequeños tengo grande bastardos con vagina mientras las unas para polaco

Voz 1775 10:26 colecciona moscas de Golpes Bajos pero reconozco que bueno no es de mis favoritas pero tiene algo como tienen todo lo que hacía Golpes Bajos no es puro germánico Contini no era es igual muy de Golpes Bajos en Usera

Voz 4 10:38 queremos más de Siniestro Total más de tirar piedras en general

Voz 1775 10:40 acaba un poco mal siniestro Golpes Bajos no voy yo siempre que he leído que estos eran unos adelantados era como que sabían algo que nosotros todavía no sabíamos y aquí en España no se les entendió no no no era su momento no sabían tocar bien Hacienda estas letras si si eran eran cosa seria es claro oiga si hubiera nacido en San Francisco o en Manchester hubiera sido otra historia les hubieran ido las cosas de otra forma no mira en los últimos meses del año pasado han salido un libro muy recomendable escenas olvidadas se llama la historia oral de golpes bajos de Xavier Valiño con un prólogo de Iván Ferreiro que bueno también se atrevió con algo curioso agravado toda la discografía que fue poca tenían dos P P de Golpes Bajos ha regrabado todo en su propia versión en un disco que ha producido bueno Pablo Novoa que la guitarrista original de Golpes Bajos disco bueno

Voz 4 11:27 antes

Voz 1775 11:31 cubierta ya la cota de música española de los ochenta cerramos si quieres con otra sobre bichos que también revela

Voz 13 11:46 te va no sé quiénes son

Voz 1775 12:19 estos son guays banda británica a finales de los setenta empezaron ahí con la resaca del PAN británico fueron evolucionando hacia una cosa así más vigor aunque esto es es verdad que es de sus primeros años de su segundo disco pues bueno suena así como muy pop notan como para el resto el disco es una canción muy curiosa me gusta mucho que habla de un bicho raro que es el Mirador de las hojas minas pero yo no lo he visto en libros técnicos como mirador de las hojas no sé Si bueno en inglés y el nombre técnico que tú que eres un experto a lo mejor sí lo reconoce ese es el lirio mi hija Tri Foley bueno básicamente es una especie de bicho raro que se dedica a posa comérsela clorofila no las hojas en las que vive que hemos aprendido Pino hemos aprendido Se puede hacer buenas canciones con con insectos como el auto pues sí y encima estaba bien la canción no se puede hacer una sección de música en A Vivir con insectos Sí Se Puede está bien si se puede hacer una estas obras esa responde cogida por los pelos se puede por los pelos hasta luego