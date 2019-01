'Tonificar' y otras palabras que los entrenadores odian

Voz 1 00:00 buenos días Sara cómo estás cómo estás

Voz 2 00:28 tú feliz año antaño arrancamos ya año nuevo ideas nuevas invenciones nueva aportó todo no todo nuevo bueno

Voz 1 00:37 ya os suena la melodía con lo cual tenéis que saber que tenemos a Sara Tavares que ellas compañera de Radio Valencia directora de peor forma entrenadores personales así que venga con que empezamos hoy Sara

Voz 3 00:48 cómo empezamos año arrancamos año arrancamos ideas arrancamos dado pues vamos a hablar de los mitos comunes en el gimnasio tu Ángela cuántas veces has escuchado eso de definir tono muscular todo el rato no quiero una rutina para definir y conseguir tono muscular para eso no es verdad yo estaba me he dicho a no no es que estén bien es un planteamiento que yo digo un poco frívolo no de la que es nuestra profesión y te puedo decir que en el grado de Ciencias de la tía física del deporte yo no yo en los cuatro años siga eso de vamos a preparar una rutina para tonos musculares un abordaje un poco frívolo no oído ganar masa muscular ganar fuerza más a nivel metabólico mejorar composición corporal pero esto favor lo de definir tono muscular vamos a dejarlo ahí damos bueno otro mito fuerza o Cardio pregunto yo yo hecho una recopilación de preguntas que me llegan ahora a mí cuando arranca el año qué cosas me pregunta la gente bueno pues fuerza o cardio para perder

Voz 3 01:57 pues yo recomiendo ambas porque tanto el entrenamiento de fuerza como el cardiovascular nos aportan beneficios a la hora de mejorar nuestra composición corporal lo de perder peso bueno yo siempre me dejas lo que meta una pequeña y no haces dieta me pareció a mí ni Cardio más que otra muy de otro es verdad eh es verdad que era otro de los mitos porque mucha gente vamos con él también que coge dice bueno yo ahora me paso como todo lo que me da la gana oye me me hinchó de comer y lo que sea hilo que coma pues oye lo compensó con el gimnasio eso no vale ahí está ese es otro mito porque mucha gente utiliza al gimnasio como una compensación hilo utiliza de excusa para abusar de esos alimentos no saludo y que hace si cuando vas el gimnasio te entra luego un apetito voraz comer pero comer lo que te diga tu nutricionista eso es claro pero es verdad que mucha gente dice pues que luego cuando es algo si yo tengo tanta hambre ya Brin no te comas una palmera chocolate eh ahí vamos yo ahí no entro porque es tu parcela y esa estupenda Itu recomendarán lo que tendrán que comer pero vamos yo no les digo nunca que coman esas preguntas como nunca lo digo vamos con otro mito venga tú has ido eso de lo de ejercicios de chicos y ejercicios de chicas Si he visto también gimnasios sólo con circuitos para chicas pues eso está muy de moda ahora son cómo no la he visto nunca

Voz 3 03:33 bueno pues a lo mejor lo que te voy a decir no te va a gustar os no lo sé pero yo el otro día además lo lo comenta redes social

Voz 3 03:42 la mujer puede y debe hacer las mismas acciones y movimientos que un hombre no hay ejercicios específicos según el sexo del practicante por favor las mujeres y los hombres son capaces de entrenar los mismos gestos las mujeres deberían entrenar con ejercicios que utilizan los hombres vamos eso libre trabajó con el propio peso corporal y perder el miedo por favor a trabajar con intensidad con carga porque mucha gente todavía se cree que el entrenamiento de muerda en mujeres está compuesto por si es infinitas de repeticiones qué aburrimiento poco peso no no bueno el de cómo a lo que coma lo compensó con el gimnasio ya lo hemos comentado y el último que tengo que esto además esto es nuevo porque había una una revisión creo meta análisis hace muy poquito a finales de dos mil dieciocho en dos mil dieciocho fuese que decía que la la vuelta a la karma ese poder que se supone que tiene para prevención de lesiones pues tú sabes que las llenos de ejercicio muchas veces componen por un calentamiento si la parte principal del entrenamiento el final una especie como de relajación o gente que hace ejercicios activos bueno pues se supone que la la vuelta a la calma activa que pudiera ser ejercidos más suaves no se ha demostrado de momento que prevenga lesiones sea eso es o sea que podría terminar haciendo entrenamiento porque el paro y no tengo que hacer es atrapar dinero no tengo que hacer estiramientos viernes y no lo que quiere es es si lo que quieres es por ejemplo prevenir lesiones ha demostrado que no lo que sí se ha demostrado es que los ejercicios pasivos los los estiramientos pasivos sí que no no son demasiado buenos para el rendimiento los dinámicos activos sería lo más recomendable al principio del entrenamiento al final es que los estudios son contradictorios en ese sentido yo sé lo que hago con mis clientes hay gente que eleva a estirar muy bien normalmente nunca vamos yo no no no trabajo así no hago pasivos al final nunca si quieren estirar dinámico yo me gusta más llamar ejercicios de movilización al final porque ellos les vaya bien yo no termino mi sesiones habló como yo Sara Tavares estirando yo sí que puedo llegar a hacer algún ejercicio de movilización depende de la persona y de lo que quiera hacer y trabajar al final de la sesión por ejemplo en el caso de los hipertensos yo tomo por ejemplo la la tensión al final del entrenamiento dejo un tiempo prudencial dejó que mi cliente vemos un poquito de agua con baja un poquito sí que tomó la tensión pasados más o menos cinco diez minutos vale pero vamos estirar Jones tiró mucho al final no y además los estoy los lo estudios en este sentido en el final del entrenamiento son contradictorios porque hay algunos que tiene que sí otros que dicen que no es como todo y algo que va muy bien por ejemplo al principio de el del entrenamiento y al final puede ser utilizado como vuelta a la calma suelo oler sabes cuáles son como una especie de rodillos así de movilización mio fastidia al digan al principio y al final también ahí sí que se ha demostrado que puede prevenir la aparición de ese lesión de agujas de agujetas de Agujetas aquí también puede aumenta el rango de rango articular

Voz 3 06:58 es que saco de todo está el ejercicio tiene que ser muy muy persa se eso muy importante porque a estos lo que hemos hablado muchas veces no es como la dieta Ángela es un traje a medida cómo vas a tener mejores resultados agarrando de un papel de otro ningún papel general claro claro midiendo al milímetro exactamente un traje hecho a medida para la persona individualización cien por cien eso es lo mejor pues con eso nos quedamos Sara con que el ejercicio tiene que ser individual adaptado a cada uno y que todos aquellos que quieran para hacer ejercicio ahora que lo hagan con cabeza no si por favor no pasemos de la nada al todo las intenciones son estupendas me encantan son fenomenales pero gestionamos bien las expectativas no nos que nosotros queremos expectativas muy altas inalcanzables porque luego llegan las veces las decepciones dejamos de entrenar y lo que digo yo el mejor ejercicio es el que se hace

