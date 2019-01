Los jabalíes atacan de nuevo

Voz 1 00:00 bueno no no no

Voz 2 00:24 eh

Voz 1 00:29 vamos vamos vamos vamos ninguna vencido eh

Voz 3 00:45 cuando llega la sección más denostada de este programa

Voz 0874 00:49 de Íñigo Domínguez con miras por Ainhoa Iñigo no por qué porque mucha gente viendo sabes porque porque yo creo que el sarcasmo tiene muy mala traducción por la radio iraquí tenía que haber avisado antes

Voz 0798 01:05 dato eh

Voz 0874 01:06 bueno esta sección la espera la gente para conocer noticias importantes así que vamos al grano jabalíes en Galicia

Voz 0798 01:12 bueno sí debía más a lo mejor la gente espera esto para saber qué pasa con los jabalíes en Galicia porque todos los días prácticamente hablamos no es pues en la región el predicó de Orense pues ya no es que de vez en cuando hablen es que en enero han emprendido una auténtica cruzada con este tema porque ha han abierto el periódico dos días con eso no el nueve de enero un cambio en la ley facilitará la organización de batidas de caza de jabalíes y el jueves diez el jabalí se hace urbanita causa menos destrozos en el campo y más en la carretera bueno cuando cómo habrán ido viendo los oyentes es que cada dos por tres hay invasiones de jabalíes en las ciudades en los núcleos urbanos no sólo aquí también en en Asturias no en el comercio por ejemplo también han ocupado estos días en el comercio Gijón dice Blanco expertos dicen el problema es que cada vez hay más jabalíes y menos cazadores sea cosa metro compra

Voz 0874 02:01 durante el discurso a Vox eh cuidado con eso sí

Voz 0798 02:03 pero Vox es que sabe detectar perfectamente los problemas y para eso hoy en nuestro programa

Voz 0874 02:08 exacto con la buena noticia es que se nos quedaron fuera el año pasado teníamos un montón tenemos un montón porque además la gente nos envía muchas a través de whatsapp luego quedamos en número y acabar este apartado de animales son proseguir en ese apartado esta polémica que salen el Diario de León también es apasionante y esto lo digo sin ningún sarcasmo lo si es apasionante

Voz 0798 02:32 yo eso el el titular para que se la apasionante que es es un titular el tren del treinta de octubre fue hace tiempo pero luego se irá acercando la actualidad no ir titulares la Junta lleva Valladolid las necropsias de osos que siempre hizo la universidad pues vamos a dar ahí hay algo de queja te ves ya dining retintín siempre hizo la universidad no y luego su título el rector defiende la experiencia de veterinaria de la Facultad Veterinaria con más de veinte intervenciones bueno qué paso es un tema muy rebuscado pero es que en en León en la Facultad de Veterinaria siempre hicieron las autopsias de los osos que aparecían a veces en la Cordillera Cantábrica en Picos de Europa pues aun cuando aparecía algunos han muerto algún cazador alguna desgracia en fin allí pero la última vez que apareció uno lo llevaban a Valladolid no entonces en Palencia sí sí hice lío y entonces empezaron al día también al día siguiente el treinta de octubre el rector sostiene que el hospital veterinarios lo mejor del noroeste para hacer las necropsias de osos se critica que Valladolid dejaran dos días el cadáver en la nevera antes de intervenir no como dice mi además que no tiene idea de cómo se hace la necropsia de unos que no bueno así estuvieron pues es que hasta diciembre el doce de diciembre por fin estamos en condiciones de anunciar que bueno ya anunció el día de León ese día la Junta rectifica ese ve obligada hacer las necropsias de osos en la el Ciudad de León no volverá a ser todo como antes dice cierra este este paréntesis tan estresante sobre todo para los que había que buscar sinónimos Dios eso sí claro solamente aparece plantígrado es mucho más complicado que con jabalí que según eh sí bueno el otro día Cándido salió o con cánidos Venezuela luego el a

Voz 0874 04:07 página completan la opinión de Zamora de esa página casi interesa más el el el despiece que el titular de cabecera no

Voz 0798 04:14 a mí el hecho de que dedican una página entera esto me parece maravilloso no porque es micólogos de Estados Unidos estudian la singularidad del boletus asociado a la Jara ya está eh es una entera contando que unos expertos de Estados Unidos visitaron Rabanal es inmediata es para comprobar el fenómeno único del Edulis propio de robledal Espinar es Castañares cuantas palabras bonitas tampoco y entonces bueno pues aquí salen estos esto los expertos no yo yo creo

Voz 0874 04:42 el de la izquierda el experto de la izquierda es el oriental

Voz 0798 04:45 no sí bueno son bueno sanos a expertos y a lo que decías no hay un articulista qué es lo que tengamos el despiece no ese artículo pequeño acompañan al principal que muchas veces más interesante pero bueno eso es otro tema que se la y entonces dice que el caso de Lee llamada un oriental que se come la alucinógena a Manita Muscaria ir podíamos decir no le pasa nada porque eso es bueno no hemos leído Sempre en venenos y alucinógena pero bueno explica en la crónica si no hay una frase memorable que hizo Lee llamada sorprendía a propios y extraños aseverando que las comía tras una preparación especial con varias cocción es algo que obviamente no es recomendable

Voz 0874 05:21 sí pero la foto de la izquierda que yo creo sí sí yo creo que tiene efectos esta sí

Voz 0798 05:26 pinta de alucinado un poquito bueno

Voz 0874 05:29 el seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve ese es el teléfono al que los oyentes nos mandan noticias de sus periódicos locales que llaman la atención o con las que aprendemos cosas que desconocemos y el manga enlaces fotografías mucha noticia navideña ha habido Íñigo

Voz 0798 05:44 paso bueno aquí tenemos una foto Magna veía imposible más española tampoco podríamos decir en en La Nueva España me estás viendo no quiere decir que bueno

Voz 0874 05:55 pues es lo que parece ser un árbol de Navidad simpática mente construido con ristras de chorizos morcillas

Voz 0798 06:02 eso es lo que parece un árbol de Navidad es un árbol era de chalecos es una gran metáfora navideña de esa realmente en La Nueva España y y bueno pues titulares un escaparate de Gijón luce un árbol navideño echó con ristras de chorizos vamos ya debe ser cosa de antes no porque cuenta un empleado lo intentamos quita un año ordeñar los clientes aseguran los empleados de la tienda de embutidos

Voz 0874 06:31 oye esta foto siguiente describiera tú si quieres y sobre todo la cara del pescado

Voz 0798 06:35 pues sí es de la lubina en la pobre ya tiene poco si esto sabían el diario vasco este año es de noviembre el titulares dos horas de lucha con una lubina y entonces se ve una lubina gigantesca detrás parece que hay alguien que la sostiene no es un es tan grande que parece bueno hay un nombre aquí contentísimo Apalategui que es un pescador donostiarra que que cobró esta pieza de ocho coma un kilos con su caña muy bien cobró esta pieza muy bien severo si la desembocadura del río Urumea que también esto es una cosa que puede pasar en esta ciudad maravillosa porque en la misma ciudad lo pescó en el casco urbano ahí entre los puentes de Santa Catalina I del Kursaal pues ahí sacó esta lubina no estuvo en dos horas y dos horas y no sólo eso sino que al al sacarla peso nueve kilos no pero luego se había tragado una nécora del tamaño de la palma de una mano que también sale en la foto y luego ya que se quedó en ocho kilos yo creo que esa Nécora también acabado

Voz 0874 07:36 bien bueno haberla suceso rarísimo en en Canarias el diario La Provincia sábado veinticuatro de noviembre lo teníamos aquí guardado hace seis meses no había habido tiempo pero el el titular cuesta mucho entenderlo sea cuesta mucho imaginar lo que ha pasado en función de ese título

Voz 0798 07:52 sí porque es muy inverosímil todo es roban coches a pedradas sentida por un risco trata de huir a nado en Arinaga desde estas sucesos en las que pasan tantas cosas que es muy difícil controlar no bien a la que te fijas eso es su título el hombre que acabó ingresado en la unidad psiquiátrica fue detenido por la Guardia Civil después de ser rescatado por los bomberos bueno esto es un hombre que no debía estar muy bien se puso en medio de la carretera A con amenazar a la los cuales conductores hasta que la autora frenó porque estaba allí en medio la sacó del coche se lo robó cogió llegó hasta el Faro de Arinaga y la playa del Cabrón también todas gracioso lanzó con el coche allí pues uno que

Voz 0874 08:34 eso sí tumores infantiles y bueno

Voz 0798 08:37 el el el sobrevivió a una caída de San veinte metros e indica yo ahí la roca es el coche un Nissan Qashqai dice mucho de coches aguantó la caída de le salió primero continuó su huida bajara hasta bueno se se se tiró a la a la playa hay tuvieron que une a rescatarlo no salió desnudo del agua y bueno aventurar ahora sí lo tiene todo la verdad es que tengo como decía el coche me lo cual era un Nissan Qashqai nuevas hacer la broma como no es igual lejana hay modernidad no estaba rápido

Voz 0874 09:10 el El Progreso de Lugo y estos son digamos apartado de titulares que llaman la atención y que son divertidos Perseo no el primero progreso es el once de diciembre

Voz 0798 09:20 entran a un piso al temer por el estado de una mujer Il hayan limpiado la mujer es sorda no escuchaba las llamadas de los servicios de emergencia en limpiar encontraban allí pues con los geos y la mujer pero me dicen que me van a poner todo perdido

Voz 0874 09:33 iniciando y luego te tú a tú eres muy de Comillas Íñigo en titulares digo porque sabes que duele leer los periodistas se divide en dos los que aceptan comillas en titulares y los que no quieren comillas titulares

Voz 0798 09:42 yo le doy a todo había sido un entonces la Gaceta de Salamanca esto es muy bueno asalta a dos jóvenes tras alertar al cero noventa y uno de que iba a atracar a alguien esto entre comillas no osea esto es casi como Minority report no que ya avisa del crimen que va a suceder no entonces el ladrón abordar los afectados en la avenida de Italia y les amenazó con un cuchillo de grandes dimensiones y tal bueno que pasó tres es muy divertida dice es un hombre que que llamó al cero noventa y uno porque un cajero automático se había tragado su libreta de ahorro allí dijo que como no le habían su dinero iba a alguien bueno pues a los cinco minutos ya

Voz 0874 10:20 sí pero es si el al cajero con un cuchillo esto ya también tiene su cosa sí bueno

Voz 0798 10:26 esto ya en fila cierta premeditación no Ivano pues la editorial cinco minutos y bueno es un hombre de treinta y dos años con diecinueve arrestos por antecedentes saque o tiene muchos problemas con los cajeros

Voz 0874 10:38 bueno ICO en los teléfonos de mete en problemas dos sucesos más en Valladolid en Norte de Castilla también es muy

Voz 0798 10:46 son muy curiosos además son dos sucesos similar son tan son raros pero ahora son parecidos en el sentido de que son sucesos en el que el delincuente eso está obligado a acarrear cosas pesadilla sin más no es primero la presión policial obliga a un delincuente a devolver la moto que robaba un discapacitado bueno al que es gracioso todas las ínfulas de la policía de la presión policial desde que da mucha pena pobrecillo pero bueno es una maravilla

Voz 0874 11:11 la cita asume una apretada pero bueno que valía mil

Voz 0798 11:14 cuatrocientos euros entonces la dejó aparcada llegaron dos hice la llevaron pero no tenía batería porque se había acabado que la eléctrica que lleva a cuestas reparte gracias al portal Mágina que se montaría en la moto que aunque despacio uniría en la muestra de Valladolid y claro algún testigo les vio buenos a llevar hasta su casa entonces los destellos llamaba mí decía dejen mide viven aquí fueron allí podrá usted sabemos que tiene la moto por favor de buen más visto cuarenta hornos no es todo irá más al final la devolvieron y ya está y esto es lo de la presión policial no pues fueron a su casa

Voz 0874 11:45 bueno presión policial y el siguiente titular esto sí que es un ejemplo de perseverancia en tu trabajo lo trabajos es delincuente pues lo último término

Voz 0798 11:52 sí quizá quién sabe si a lo mismo en Valladolid pero este es un ladrón atraviesa la autovía A62 cargando una máquina de tabaco sustraída en Villa

Voz 0874 12:00 de todo es que yo dijo yo me la llevo inmensa sombra autopista no son cachas además quizás sale foto de la autopista y fotos de la gasolinera donde Mango esta máquina etapa con no bueno seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve es el whatsapp de A vivir que nos pueden seguir mandando esas noticias de periódicos locales seguimos ven eso como como ha decrecido yo creo que tiene desaparecer no Iñigo el inocentadas el día veintiocho también creo yo yo recuerdo muchas muchos debates no debemos mandar una noticia falsa el día claro ahora noticias falsas

Voz 0798 12:37 todos los días menos ese a lo mejor Charles claro claro si ya sí se ha perdido un poco ya antes será buscar la broma ese día no hay veces están muy bien pensadas y eran eran graciosas pero bueno no encontrando casi ninguna ninguna no encontraron ninguna

Voz 0874 12:50 la tradición se pierden entonces no sea sí o es otra

Voz 0798 12:53 hago porque soy muy ingenua pero hay una que parece inocentada no lo es en el Diario de Mallorca liados de enero apareció condenados por una reforma chapucera que causó derrumbes dos constructores aceptaba un año de cárcel bueno pero lo colocaron papel de burbujas de tela asfáltica de Brujas va a dar cuenta de esos que está ya que te pasas luego de piedra

Voz 0874 13:15 qué te dijo es increíble

Voz 0798 13:17 el pusieron eh bueno claro eh o empezó a lo mejor a arremeter las Brujita bueno tres también uno de esos asuntos muy importantes en algunas

Voz 0874 13:26 mientras que en en lugares como Madrid Nos enteramos

Voz 0798 13:31 estoy muy siempre dices que que aquí hacemos risas y sacamos bueno hablamos de cosas serias que que sólo importan en algunos lugares y los demás no nos enteramos no muchas ellas de del mundo agrícola no que que en las ciudades grandes como es muy ajenos no pero aquí hay una buena noticia además que es que está a punto de ser vencida la plaga de patata de la polilla guatemalteca que desde dos mil quince afecta a Galicia y Asturias y que en la prensa de estas comunidades pues ha sido una noticia importante estos días no porque además según contaba la Voz de Asturias sería algo extraordinario ya que es un muy complicado erradicar esta esta polilla no han habido muchas noticias de esto no de que podía hacer

Voz 0874 14:08 dice también si es que en

Voz 0798 14:11 llegó de Canarias no en no se sabe cómo y ha habido muchas medidas de control con la colocación de trampas no sé cómo serán zonas tampón prohibición de plantar durante dos años pero bueno en Asturias y del cultivo en trece concejos y en Galicia en treinta y tres ayuntamientos de de A Coruña

Voz 0874 14:31 cosa que ha sido importante Galicia por cierto tierra de encantos ocultos alguno se que encantos tienen que pagaría

Voz 0798 14:40 me lo pagan si hay más de los que nos imaginamos porque la Voz de Galicia el ocho de enero había noticia muy interesante en Galicia el País de las piscinas ocultas eh tú hubieras dicho bueno pues Hacienda ha descubierto que más de mil por año lleva descubriendo desde dos mil trece que están sin declarar sean de dos mil trece han destapado siete mil ciento treinta y dos la mayoría en A Coruña Pontevedra no como lo han hecho a parte de inspecciones Google Maps eso Google Maps con drones imágenes satélite pues que el maldito Google Maps

Voz 0874 15:11 hay gente que todavía no sabe estamos en el siglo XXI y que si haces una piscina pues supongo que pusiera fácil pillar la mismas que esperará que se actualicen las imágenes de Google Maps si eran pagar por ella al fin y al cabo de todas maneras fíjate no me esperaba yo estoy en Galicia me lo podría esperar en Alicante

Voz 0798 15:25 además la provincia donde más hay es la que está más al norte de una de las que mayores e A Coruña hay tres mil cincuenta y cinco en las ilegales si se y luego cuatrocientas y pico en Lugo o en fin

Voz 0874 15:35 pero bueno claro esto esto luego decimos que puede ser una anécdota pero no lo es porque Hacienda averiguar esto se traduce en una en un enorme crecimiento de la recaudación por El Divino

Voz 0798 15:47 porque dentro de esta noticia hay otra el famoso despiece que decíamos antes o apoyo que es muy interesante porque es la consecuencia de estas inspecciones de otras que están haciendo no dice los bienes destapados por el catastro en Galicia hacen subir ciento setenta y tres millones la recaudación del IBI por ejemplo más del cuarenta por ciento del fraude son nuevas construcciones ilegales ciento cincuenta mil por ejemplo no se claro eso hace subir la recaudación

Voz 0874 16:10 sí de Berlín llamamiento esta gente no o te construyes una casa debajo de un árbol para que no lo vean los drones o te va a ser muy difícil tapar la E de Galicia a Castellón de las piscinas a las naranjas en este caso yo también es llamativo y un poco triste no

Voz 0798 16:24 es una es una buena historia de globalización en Nules un pueblo de Castellón no donde venden alhajas de Valencia que son de Sudáfrica cuando a ellos mismos les cuesta vender las suyas no la de El Periódico Mediterráneo del día nueve o sea una foto las naranjas sí dice naranjas de Sudáfrica en Nules ha denunciado el sindicato de agricultores ganaderos de allí lo del Valencia sí y además es que decía es que es la variedad Valencia Late o ley no sé cómo se dirá es imposible porque por el calendario todavía no está no está todavía madurando no sea que son de Sudáfrica ya que bueno pues hay un problema estos ocultos allí no saber fuera de Valencia así porque llevan ya meses osea bueno semanas con la importación de Sudáfrica que está invadiendo todo lo europea y el mercado de la naranja y la mandarina etcétera no y en la Comunidad Valenciana un gran problema

Voz 0874 17:13 en el periódico de Castellón dicen que el negocio de la naranja en lugares como por ejemplo en horas bajas el aumento de las importaciones de cítricos sudafricanos reduce las exportaciones de las naranjas a otros países europeos se quejan de que las mandarinas gozan del arancel cero lo cual afecta mucho al sector y esto tiene que ver con Agricultura hay hay otra historia que tiene que ver con la demografía es uno de esos temas y yo lo hemos comentado alguna vez que claro cada periódico puede interpretar una manera distinta salen datos que son genéricos que son estadísticas y pueden ser buenas o malas noticias

Voz 0798 17:43 sí sí a final de año se hicieran números por ejemplo Diario Montañés Santander gana población por primera vez en nueve años que esto es curioso pero también zaragozano El Periódico de Aragón setecientos es setecientos seis mil novecientos cuatro habitantes más cuántos cuantos setecientos seis mil novecientos cuatro estoy como un niño de San Ildefonso si no porque es que me trabo con los números hablo demasiado rápido bueno pero esto va un poco contra tendencia por eso ha sido noticia no abría los periódicos en estos lugares pero ejemplo hay otro filón que hay ahí que es el del Diario de León muy bien he visto investigan a cuatro municipios y un pueblo por hinchar el censo claro

Voz 0874 18:22 pero esto tiene repercusiones políticas claro porque

Voz 0798 18:24 las elecciones visto siempre ocurre lo mismo no empiezan a mirar ya hay pueblos que mágicamente el año de elecciones pum crecen descenso no y aquí han pillado a cuatro Benuza Carucedo Villanueva de las Manzanas campo de él y la pedanía de Balthus huye de arriba

Voz 0874 18:40 es curioso porque en enero de dos mil dieciocho en Benuza había cuatrocientas sesenta personas diez meses después oye pues cincuenta personas más

Voz 0798 18:50 sí quinientas dos y el Ayuntamiento no lo ha explicado entonces es curioso no habría que mirar un poco en toda España esto descensos un buen reportaje porque no te pasa Benuza bueno pues nada acaba de programar para allá

Voz 4 19:07 hola

Voz 5 19:19 eh