Tony Soprano es uno de los nuestros

Voz 1235

00:00

hace veinte años un hombretón gordo medio calvo zafio con un polo negro pasado de moda y una pulsera de oro entró en la consulta de un psiquiatra Se llamaba Tony Soprano pertenecía a la mafia de Nueva Jersey estaba hundido hasta el cuello en problemas mundanos exactamente como usted como él como ella como yo como todos a partir de esa escena la televisión cambió para siempre nacían Los Soprano con ellos una era dorada mientras se consolidaba un nuevo héroe lleno de defectos capaz de mostrarse vulnerable y querido precisamente por ello si Tony es un mafioso un asesino un extorsionador un ser despreciable al que sin embargo es imposible no amar por lo mucho que consigue parecerse a cualquiera tiene de todo pero está deprimido discute a diario con su madre se las ve con una hija rebelde y un hijo idiota ya diario Brega para que el negocio no se hunda aunque se trate de la mafia en cierto sentido es uno de los nuestros como no vamos a querer