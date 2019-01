Los cómicos son Rock and Roll

Voz 1 00:00 no no no no

Voz 1496 00:08 yo lo que digo es que la libertad de expresión está amparada yo la respeto

Voz 0771 00:13 al humorista pero no estamos hablando del humorista estamos hablando del principal partido de la oposición el mismo partido político que a través de un vídeo me desea la muerte es un partido político que me está calificando como golpista o cómo ser un presidente legítimo

a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 0874 00:54 aquellos presidente del Gobierno respeta más que al Partido Popular lo cual tampoco es decir mucho requiere gran esfuerzo por su parte yo creo eh Jorge Ponce Pedro Aznar David Navarro cómo ustedes comer

Voz 1704 01:03 con la Javier qué buenos días qué tal metal el PP siempre ha sido un buen cómico el PP como como cómico humorista cometiera yo tenía a cintas de chistes del PP mandar Robben ensanches las poniendo Miranda no la gasolinera las vendían

Voz 0874 01:18 detectives para el próximo año algunos trabajar más seguros trabajar menos yo tengo un mojito

Voz 1704 01:23 político me he propuesto liderar el ecologismo de derechas todavía no sé muy bien no lo tengo que

Voz 0874 01:29 de huecos bien ecologismo

Voz 1704 01:31 de derecha pero empezado tú solo no lo tienen más gente no no no sé no tengo

Voz 2 01:34 programa ni nada que tampoco lo primero tampoco no

Voz 1704 01:37 hace falta que decir es llega dos Pedro llega acuerdo otra de diecisiete de con uno con otros necesito que me que me voten las vacas vale vale decir los más de Tesla creo que es bueno

Voz 0874 01:47 sí sí sí sí empieza por ahí oyen no vamos al vídeo de la discordia porque merece la pena recuperarlo aunque sea por última porque este año no el que el fin de semana pasado hizo un cómico buen jamón cómico no perdón por usar esa ponderación compartió el Partido Popular en su cuenta de Twitter

Voz 3 02:04 Queridos Reyes Magos y me cantante preferida era Amy Winehouse la me actor favorito era Robin Williams los sólo te escribo esta carta para decirte que mi presidente favorito es Pedro Sánchez

Voz 0874 02:19 eso por dónde empezar por el community manager

Voz 1704 02:23 a mí me encanta el set es que se come time manager del PP es un es una labor en eso eso eso es es que también es sí

Voz 4 02:30 con Miri mal ayer del niño de no

Voz 1704 02:33 ojo yo primero tengo que decir hay chiste

Voz 4 02:36 este año el gusto

Voz 1704 02:39 sí sí

Voz 4 02:41 la cumple si usted es otra cosa es que un partido político Reed tuitees

Voz 0874 02:46 ese es el problema problema que hay no hay otro claro claro el cómico seguramente tiene su público el tema nadie lo que tiene que hacer es buscar otro empleo porque este cara

Voz 1704 02:54 no no tengo que decir ese con mínima del están pasándolo gigas en vez ahí unos papeles no gigas de Bárcenas un documento iban pasando

Voz 0874 03:02 no ha sido los únicos que han querido compartir con todos los españoles sus buenos deseos estas últimas semanas aquí tenemos al niño más aplicado de Vox leyendo también su carta a los Reyes a través de las ondas de radio Las Palmas

Voz 5 03:14 eh cómo creemos que hay que seguir luchando contra la ideología de febrero le vamos a pedir a los Reyes las Monster High del club que la seminal como hay que luchar contra la inmigración ilegal pues las construcciones Lego para que nos ayuden a hacer un muro en la frontera de Ceuta

Voz 0874 03:31 es decir no sé qué chiste aquí menos te gusta

Voz 1704 03:33 los chistes ahora también lo que hay a lo mejor un poco de xenofobia detrás de una cosa no quita lo vamos hacer comedia racista el el otro día un colega me dijo una cosa buenísima ahí es que Ortega tiene toda la pinta de ser como un malo de Star Wars y es verdad que si le quitas la M es es Ortega sí

Voz 0874 03:50 es físico Ortega Smith que ha sido un niño muy bueno así que la carta a los Reyes Magos sigue con dos regalos más que son estos

Voz 1704 04:20 claro claro uno que es para luchar contra las pateras el hundir la flota pero eso hubiera sido como lo es también por imagino una carta

Voz 0874 04:31 no en Un final de cartas si no me traéis todo lo que os pido pues entonces lo digo a mi amiguito Santiago que va con sus midan Wesson que todos los mira

Voz 1704 04:38 eso posturas no oye David

Voz 0485 04:41 para tú del igual ya se ha pasado muy bonita polen un minuto estamos mira pues que hay para toda Andalucía vale desde Madrid pero hay pacto te explico cómo así como una comida familiar El PP es el abuelo no porque son partidos viejos sino porque es el que manda porque ha ganado las elecciones bueno no la ahora gracias al PSOE pero luego Viena eso de que gobierne la lista más votada ya da igual vale total que el abuelo invitaba a su hijo cuñado pero no quiero decir que Ciudadanos son los cuñado a filas PP Ciudadanos y Vox han llega un acuerdo eso sí ciudadano han comido un día como el PP Vox otro día porque no se quieren sentar con Vox Ciudadanos y PP SAS partió la tarta la Consejería Ivo que quiere alguna cosa toda una podías eh eh pueden expulsar a inmigrantes quitarse del medio a los que quieren desenterrar sus fusilado pero a la maltratada eso ya era demasiado iban a tenéis que cuidarla en Andalucía muy a su casa y no han pasado más cosas pop poco más la verdad es que la Pasión de Villarejo era Kutxa las conversaciones de teléfono lo quince mil o para ser más exacto que si ya nos cuesta escuchar unos audios de Whatsapp de dos minutos dos imagínate quince mil llamadas morirse que media España tiene la voz de Joaquín Sabina eso es así no lo sabes pero es así ir pásalo día hito no se quita aquí que en el dos mil tres ha cuidado esto muy importante vamos a estar más gordos un estudio más pero bueno eso sí han descartado a Jordi Hurtado que va a seguir igual se

Voz 0874 06:10 estado fuera David de noticias muy importantes las primeras que cantas esto esto es tu cantando espera espera un escucharemos

Voz 8 06:17 en Andalucía deja aquí tocando la guitarra

Voz 9 06:21 donde no

Voz 1704 06:38 pero no se lo cree que no que no me lo creo

Voz 4 06:41 estoy muy guapa que es que es como como Rosendo se hubiera tomado proponía

Voz 1704 06:44 si no se hubiera tomado seis recabó parece a punto de vomitar en algún momento maravilloso morro

Voz 0874 06:59 bueno primero noticias que canta la segunda David es que has llevado la radio al teatro o lo vas a llevar a partir de esta noche que extremas no

Voz 1704 07:06 anoche

Voz 4 07:07 radio comedia en el teatro Príncipe Gran Vía de Madrid tenemos aquí todos los sábados y para mí era un sueño

Voz 1704 07:14 no llevaba un espectáculo de radio al teatro porque tengo que decir que lleva años

Voz 0874 07:18 los hablando de esto de la posibilidad de hacerlo trabajando en ello

Voz 1704 07:21 no sabe lo difícil lo sé lo sé

Voz 0874 07:23 se estrena hoy es de que te deseo la mejor de las suertes de hecho creo recordar que lejanamente porque era un una noche en Granada recuerdo mal me pedirte que estuviera y no puesta puesto de Washington pero pero te no pasa muchas veces estaré sí por supuesto sí que sí

Voz 1704 07:40 acosado porque tan es infinita siempre en Washington se digo yo es que no lo sabes pero estará esta noche hay un coche esperando te ahora con un jet de David Navarro Jaén Airlines el Falcon Celaá ha pedido a Pedro como es también a vosotros sí pero tampoco lo sabía lo sabía pero yo voy a estar en Washington a ver qué es radio comedia es hay de de radio

Voz 4 08:11 es un monólogos hay monólogos por supuesto pero es una radio de digamos conmemorando esa radiólogo ochenta que donde yo me crié donde hay música hay vídeos musicales también hay cien buzón de voz noticias servicio informativo publicidad todo lo que tengo una radio y encima pero la gente es muy es una radio en los ochenta suele decirse

Voz 1704 08:30 que fumar

Voz 0874 08:34 la publicidad de medias para las varices desde los ochenta esto ha pasado que sí

Voz 1704 08:38 hombre la verdad es que la idea ahora eh

Voz 10 08:41 él lo que el Lope de pequeño que era jugar la radio no

Voz 4 08:43 porque yo me ponía a yo como si fuese un locutor de pequeño con un micrófono Itu agarro

Voz 0874 08:49 cigarro es que todo el mundo tiene un pasado no es que yo yo sé porque me lo contaste también hace poco el que tu padre trabajó en la Cope cada cual tiene lo que tiene pasar

Voz 4 08:58 además de técnico efectivamente fue mi padre eso es verdad que me regaló un micrófono que iba tira en la radio y a partir de ahí empecé a jugar yo presentaba las canciones peca de Hombres G de Radio Futura yo mismo en mi cuarto partido también ponías música

Voz 1704 09:11 no sé lo que hizo Radio Futura y de ahí surgió la idea íbamos ahora a conmemorar junto con Diana Lucena un actriz de Jaén también el

Voz 0874 09:23 eso volver a jugar a la radio pero pasaron los todo bien escuchando música muy bien y la gente puede deleitarse con con tu dulce lo diosa voz que vamos a escuchar otra vez

Voz 8 09:34 desde radio casete radio caset

Voz 0874 09:54 es que yo voy a ir al a esta

Voz 1704 09:57 a qué tal no pero es que además no te lo han contado pero hay una sección que se llama karaoke que en bañador siempre en español siempre estuvo la casete hay que decirle lo Príncipe Gran Vía

Voz 0874 10:12 sábados a las once y cuarto dices que voy a ello

Voz 1704 10:15 te jugado caña no va mermando el cuerpo está a punto de levantarse Javier ya

Voz 0874 10:20 de comedia con David Navarro y con los invitados que bueno pues que al final accedan con la pistola en la cabeza pero va a ser imitado de peso pero quiero

Voz 1704 10:29 no de verdad no sé si es verdad Diego Broncano también ir esta Iñaki Urrutia esta noche abrazo

Voz 0874 10:35 bueno no no tiene casi trabajo con lo cual

Voz 1704 10:37 no es verdad que en cualquier momento lo pilla

Voz 0874 10:40 pero qué bien

Voz 1496 10:47 el próximo viernes presentaremos los presupuestos para que España avance continúe Abbas

Voz 0874 10:53 Tanto España avanzó llegó el viernes el presidente presentó sus presupuestos para su aprobación en el Consejo de Ministros

Voz 0421 11:00 son unos presupuestos para rescatar derechos maltratados por el anterior Gobierno pero además van a blindar derechos y libertades por qué no decirlo para buscar el futuro huir de ese pasado en blanco y negro eh del que algunos y en estos días están teniendo bastante nostalgia

Voz 0874 11:21 que se decide ERE como morderse la lengua este final

Voz 1704 11:25 no pero es verdad que hay como hay un punto ahí de nostalgia ya en con todo el tema del Valle de los Caídos esto eso que ya al principio generamos un poquito como de rechazo y ahora ya lo ves el baile los caídos y es el nuevo saña no ya tan a lo mejor hablo por mí pero yo tengo ganas de ir os digo una van a sacar una es que han ido nunca al Valle de los Caídos Netflix va a sacar una serie de Franco e él

Voz 0874 11:45 el problema como tú ya su antecesor Pedro Sánchez que Rajoy va a ser aprobarlos en el Parlamento el más sobre todo si dependen de Pablo Casado no Sánchez es lo más radical de la izquierda que ha habido en el Partido Socialista prácticamente a la altura de Zapatero el tratar de repetir mucho y con voz solemne algo pensando que es verdad pero sí

Voz 1704 12:06 no Sánchez sabe la internacional en ruso y yo le escuchaba escuchando Manu Chao va a pisar el pulso pero si sabes las canciones de Manu Chao

Voz 0874 12:14 el ruso sentir de Zapatero están Sierra Madre siempre no sería lo más radical que podría hacer el presidente para conseguir que se aprueben sus esos presupuestos ofrecerle un ministro por ejemplo no con esto concretamente fue fue una Reunión de de pasillo en la que dos responsables importantes de Podemos que nos acercan y nos dicen qué pasaría si presionamos para que Borrell caiga vuestro voto cambiaría si o no rociando asegurando que dos responsables importantes de Podemos le ofrecieron cargarse políticamente a Borrell a cambio de su voto a favor de los presupuestos a mí lo que me cuesta creer aquí es que alguien piense que Rufián no iba a contarlo

Voz 1704 12:58 hombre yo digo una cosa de algún día lo echaremos mucho de menos porque es un dinamizador de lo mal que se van ahí se va a ir ya aquí y ojo que todo esto se va a poner de la cabeza de Borrell va a ser el nuevo bitcoins va ir saltando por ahí de la ola no va subir

Voz 0874 13:10 dejar de ser lucían insiste en que esto pasó pero sí un ofrecimiento como cualquier otro sobre todo por parte de Podemos que a veces lo digo con con cariño pues se piensa que estos House of cards Oscar sí que eso no sería

Voz 1704 13:28 sería el Kevin Spacey de Podemos por otra parte dentro de House hosca

Voz 0874 13:31 así no sería toquemos desde el PSOE Óscar Puente mira el lunes estaré con Borrell

Voz 12 13:40 pese a la tiene sobre los hombros y la va a seguir teniendo durante mucho tiempo me parece que eso está pues son cosas propias del señor Rufián que por desgracia en demasiadas ocasiones hacia unos vasos

Voz 1704 13:52 Bellido claro como se dice ahora Rufián por contra Dakar tenéis que hacer Borrell y cuenta nueva mira mira mira Jorge me lo había punta hace falta

Voz 0874 14:04 cuando desde sus mismas filas es la ministra Reyes Upton y negaban y confirmado usted

Voz 13 14:08 niega que en algún momento algún miembro del Gobierno

Voz 2 14:11 ya ya dada Podemos esa posibilidad

Voz 5 14:13 bueno yo no lo que quiero decir es que valora lo que cada una finales

Voz 14 14:19 sí pero que en este momento quién negocia y quién va a busca esos apoyos es como digo el Partido Socialista

Voz 0874 14:26 oye es es es verdad que Pepa impone mucho que impone municipio yo no quiero ser nunca entrevistado por ella pero ese titubeo ese titubeo tirón que es quien pone muchísimo yo ayer sube y con ella en el ascensor me preguntó qué piso iba y le dije que no lo sé

Voz 1704 14:36 a lo que tú quieras ha dicho ella sabía que ir al ocho

Voz 0040 14:42 sí sí de Albert Rivera depende tampoco los presupuestos llegarán a buen puerto nosotros vamos a votar que no con las dos manos a estos presupuestos no estamos abiertos a agonizar esta legislatura

Voz 1704 14:53 pero al nuevo feo hay que decirle que sí pero Rivera sabe que más vale lo mismo que si si es por persona bueno del gesto con las dos manos de vais a aprobar estos presupuestos un poco de derechas este no para los derechos que no van a votar

Voz 0874 15:09 con una sino con dos manos que vayan con cuidado que si los del PSOE y Podemos son capaces de cortarle la cabeza a Borrell a lo que pueden hacer con las bandas de Rivera no quiero ni pensarlo a manos de a medidas del Gobierno socialista han conseguido que escuchemos a Toledo Teodoro García Egea diciendo esto

Voz 5 15:23 y hoy más que nunca hemos comprobado como el señor Sánchez

Voz 1005 15:26 el mejor el mejor puedo veo mejor vendiendo las medidas del Gobierno el Partido Popular ha dado

Voz 1704 15:36 el Partido Popular antes siempre bueno vendiendo colonias este estas novedades he tenido una un sueño erótico con Pedro Sánchez perdóname pero me imaginé que hacía un anuncio de Cool Water os acordáis de los anuncios de Kubot salen de la playa todos del mar así

Voz 0874 15:51 a esa foto de Pedro en la que estamos tuyo con Pedro Sánchez y él sin camisa y está Julia también en tu sueño

Voz 1496 16:13 siguió ganó las elecciones la señora día va a hacer lo mismo que hizo el Partido Socialista hace tres años que es generar un pacto de perdedores y evitar que el Partido Popular la fuerza más votada gobierne en otra pregunta señora día usted está dispuesta a respetar la lista más votada que la lista más votada gobierne yo estoy dispuesto a respetarla

Voz 1704 16:35 soy hasta ahora

Voz 15 16:36 no no filtran como ya sabes que no es el mismo en dos mil quince que en dos mil diecinueve pero también es normal todos cambiamos alguien tenía pelo en dos mil quince tenía monto

Voz 1704 16:49 me pelos tu baje la circunstancia ha cambiado mucho antes le venía mal Diana le viene bien cada día no es tan sencillo como eso dedica

Voz 0874 16:56 la credibilidad política pues está sobrevalorada éxitos no es una persona muy optimista

Voz 1005 17:01 yo creo que al final el éxito viene

Voz 1704 17:04 el trabajo sólo en el diccionario en el Barça con Vox es concretamente

Voz 0874 17:09 no sabemos cómo se lo han trabajado si donde no es en un hotel de Madrid pero Teodoro García ha tenido éxito en sus negociaciones para poner a su candidato en la presidencia

Voz 16 17:18 Lucía hoy comienza el cambio en Andalucía y comienza el cambio después de casi cuarenta años de gobierno monocolor de monopolio en el poder del Partido Socialista Obrero Español

Voz 1704 17:33 este señor va a ser el presidente de la Junta de Andalucía ahí es él que hace nada dos meses estaba delante de una casa de citas diciendo puticlub

Voz 0874 17:40 pues sí es verdad eso no se olvida esto es una foto la foto la la tenis encima de la mesa las fotos del acuerdo con Vox con gente bueno gente está NG ha Bonilla el juez Serrano Ortega Gil

Voz 1704 17:52 del éxodo juega la cara del y no no se puede explicar pero bueno la la cara del juez Serrano El señor de de la gafas no tiene la cara como digo coño ha colado

Voz 0874 18:02 sí sí sí sí verdad comprado

Voz 17 18:06 Ballester

Voz 0874 18:08 si a esa mirada de Ortega Smith le añadimos estas palabras

Voz 1704 18:11 hoy

Voz 18 18:12 pierde en las leyes liberticidas hoy pierde

Voz 1704 18:15 la inmigración ilegal

Voz 0874 18:17 pierde la corrupción lo que perdemos es un siglo de evolución no puedo se quieren derogar la ley de Memoria esto

Voz 1704 18:23 Eric sacarse el carné de caballo en este tema

Voz 4 18:27 no ahora carruajes ahora hay una cosa muy curiosa en Andalucía que yo que si se comenta mucho ya lo de Canal Sur a veces se que estamos en medio de comunicación sí pero siempre se dice bueno por fin va quita ya lo de ganar sus Tola toda la cosa edita la copla hay digo no a la derecha no les gustan en la sevillana

Voz 1704 18:42 no me van ahora va a haber futura va a hacer Juan entero

Voz 0874 18:49 ya no vale sí pero sobre todo la medida que más nos afecta a todos de los que estáis aquí sentados plan para evitar la discriminación de los andaluces que viven en otras regiones de España pues otros Jorge

Voz 1005 19:00 hombre normal ya es hora de porque yo la verdad eso que tengo que hacer es cuando me monto en un autobús aquí en Madrid de levantarme para dejarle el sitio

Voz 0874 19:07 claro Segovia

Voz 1704 19:09 qué quería decir una cosa aquí que que ha preparado el guión que se ha puesto en en negrita este este punto en negrita algo de Vox no se puede poner para la próxima que lo sepa cuál es porque eso es poner en iba a lo mejor pero no gritan

Voz 0874 19:26 la capacitado en aras de la concordia y el consenso de la derecha los de Vox sí que han decidido tachar dos de los puntos más polémicos referido a la ley

Voz 19 19:34 hay LGTB y la de violencia de género

Voz 0874 19:37 como digo no no no creo que sea por porque hayan capacitado porque a todos les parezca bien es que cualquiera le dice que no ha casado yo ya sé que hay algunos partidos que van le informe de gala hay otros que venimos

Voz 1704 19:48 a quién creéis que puede casado a Pérez Reverte o Pérez Reverte ha casado debería yo pagaría

Voz 0874 19:56 porque Pérez Reverte es Tanos

Voz 1704 19:59 eh venga de casado y totalmente

Voz 0874 20:04 es una señal de buena voluntad de ayudar a sus colegas con los líos que se hacen con el lenguaje por ejemplo casado también

Voz 2 20:09 es lado la prisión permanente revisable

Voz 0874 20:11 en supuestos que van directamente contra los feminicidios

Voz 1704 20:18 esto de las mujeres que sí sí sí

Voz 0874 20:21 que me han dicho que no sé qué pasa pero que no pasa nada o poco otro ejemplo García Egea que antes es el dedo que decir violencia de género o violencia machista en Hora Veinticinco escucha

Voz 20 20:30 yo reconozco que en muchas ocasiones hay un problema de violencia luego dentro de esto pues se podemos calificar las distintos tipos de violencia no pero para mí los agresores una agresores y la víctima son víctimas independientemente de su género o o de su condición

Voz 1005 20:48 eh amigo USA que quiere quitar a quieran quitar la protección a mujeres maltratadas darle protección a los toreros

Voz 1704 20:54 es una de las medidas bueno ahí ya se ve muy buena medida es un poco lo mismo porque claro Ruth Beitia no

Voz 0874 21:03 nuevo y flamante candidata del PP a la Presidencia de Cantabria

Voz 1704 21:06 cabría te escucho como en una entrevista con Onda Cero sí sí

Voz 0874 21:08 dio un poco con el concepto de humanidad que veo

Voz 1855 21:11 que que se debe de retratar por un igual no a un animal cierta maltratar voy a tratar a una mujer a un nombre porque todos al final somos seres humanos y bueno y hay que valorar cada caso

Voz 1704 21:25 el individuo la culpa la tiene Disney que nos ha colado toda la vida con un ratón habla habla en esta señora al final lo amenizado todo cómo está como está Cantabria es Revilla Ruth Beitia trabajáis eh

Voz 0874 21:36 eso es lo que hay un momento de esa frase en la que parece que se le va como la risa no son muy bien

Voz 1704 21:40 si hace gracias a pesar de que

Voz 0874 21:43 algunos miembros del PP como Alfonso Alonso no tenían en buena consideración a sus nuevos socios vamos a que falta un hervor sí que hubo acuerdo al

Voz 1704 21:50 cuando dijo

Voz 0874 21:54 a ese hervor también con los de Rivera que se dejaron algo más que la piel y las comas es un negociación no primer

Voz 1496 22:00 lugar planteamos un acuerdo perdón

Voz 21 22:04 no les pido disculpa pero estoy de la voz ya un poquito regular

Voz 0874 22:08 yo de Madrid no lo crea no es esta mañana

Voz 1704 22:12 yo no perdió la oportunidad el chiste si estoy de la Vox Jaume regular no bueno podía haberle echado la culpa Carmena también eh

Voz 0874 22:22 de Ciudadanos siempre ha estado a favor de llegar a un acuerdo con Bonilla a pesar de que en campaña se quejaba de su falta de amor

Voz 21 22:27 señor Moreno a mí no me respeta pero bueno ya dará las explicaciones de por qué obsesión tiene por qué no sesión no señor Moreno es que usted me ha insultado e insultaba todos los a todos los andaluces

Voz 1704 22:39 no están no están siempre lo de ciudadanos como como indignados con alguien como con desamor no a todo donde no surge

Voz 0874 22:46 Madrid sí que será vicepresidente de la Junta gobernará con el PP pero sin que pos de esto que nada no está claro que nosotros no estamos en esa posición porque nosotros no hemos firmado

Voz 22 22:55 acuerdo a mí no me vinculan los acuerdos que el Partido Popular Vox hayan firmado fuera del acuerdo que yo tengo con el Partido Popular

Voz 1704 23:04 no va a funcionar muy bien yo sé si estoy genial

Voz 0874 23:07 en ese dicen ahora ya sabemos que Ciudadanos son son muy libres de cambiar de opinión y aunque se desmarcan de la ultraderecha también les hemos oído decir en Televisión Española que

Voz 23 23:17 a mí ni me incomoda ni me deja me dejan

Voz 0874 23:20 cómoda yo estoy haciendo mi trabajo claro

Voz 1704 23:22 pero ya es un hombre blanco sexual de clase media alta como te vas a incomodar pero es verdad que no escucha mucha mujer ni del PP ni de Ciudadanos de Andalucía defender un poquito qué qué está pasando ahí no defendiendo más hombres un pelín no lo mejor o lo que sea no que se lo sea con ese pacto

Voz 0874 23:39 los firmados para la posteridad quedará el análisis de la situación de un máster de la Rey Juan Carlos

Voz 24 23:44 la tormenta perfecta que yo me encontrados que mientras emerge Vox Se desploma podemos por tanto el Partido Socialista les roba votos a Podemos Ciudadanos Le Bron suma votos al Partido Socialista

Voz 2 23:54 por eso Ciudadanos se mantiene a pesar de que el partido

Voz 24 23:56 popular está recuperando votos de ciudadanos claro está recuperando votos de la abstención de los que no votaban anteriormente

Voz 1704 24:02 pero de voz no no me marea un poco ella el PP nunca ha dejado votarle nadie es verdad que María un poco y se lo había aprendido mucho a los trileros del partido contratante de la parte contratante de dónde estamos dónde comer

Voz 4 24:14 te lo vas a los datos a casado que está recuperando votos

Voz 0874 24:18 aplica lo que dice casados y mira si Albert Rivera que es maestro de la simplificación no le hace falta un máster para explicarlo a mira así de simple enero

Voz 0040 24:25 bueno yo creo que cada uno negocia como puede como quiere y con las condiciones que que pretenden

Voz 1704 24:30 no me encanta porque se puede sustituir con una frase que suena como mucho más a Rivera que es eso es como todos eso es como él dice le puede decir yo pactado con todo el mundo no hay partido que no impactado yo en España Andalucía como todo

Voz 0874 24:54 dado que Rato está en la calle pero solamente para declarar en el juicio por el caso Bankia salió de la cárcel Nos demostró que unos meses en prisión

Voz 19 25:02 estos endurecen el carácter de cualquiera pero usted sabe

Voz 1787 25:04 cuánto han perdido los activistas privados de la banca española no de cien mil millones de euros en valoración de esos a tienes más setenta mil millones que han hecho de ampliaciones de capital y eso lo consideramos un saqueo no eso es el mercado

Voz 1704 25:19 Carlos crisis cuestan mucho

Voz 17 25:21 es que me encanta porque es eso es si esto va eh es que estas un mes en la cárcel ya eres malo

Voz 1704 25:25 pero claro Clean is Gutter es ya se va a llamar celda celda Ibex treinta y cinco días

Voz 0874 25:34 bueno eso era antes entrar en prisión así que ya ya fue a prisión una lección aprendida pero una vez que ha estado un tiempo allí ha vuelto a mostrar ante el tribunal que es el poco sabiendo de la clase no hoy vi visita algo salió mal por supuesto no fue nunca culpa suya sino del propio de la CNMV cuando el Banco de España es que no sé si

Voz 25 25:50 lo que tenemos que hacer claro esto está está en las actas por exhibir el Banco de España Nos decía hace que nuestras tripas las conocía el Banco de España perfectamente lo tiene a quince personas fijas allí

Voz 1704 26:01 ahora sí me dijo que no está siendo un cajero vale pantalón

Voz 0874 26:06 con lo que no contaba al ex ministro con una fiscal capaz de rebatir sus teorías con cuidado no tomar esa decisión

Voz 25 26:12 con esa decisión agregó técnicamente como pero además con la con el visto bueno del propia del Banco de España señoras fiscales vamos a ver dónde está la autorización del Banco de España esta operación no sé si se le pidió

Voz 8 26:24 fue en una cena

Voz 1704 26:25 no me parece que está cantando un chotis él cuando habla de que en la media la feria en fin

Voz 0874 26:36 el estáis cogiendo el gustillo así que un último estás caben lo sabe cualquiera para las cartas una cosa que no quería decir aquí no digo una cosa

Voz 25 26:44 bueno perdone en las cartas lo que decía es lo que hemos podido ver en lo que se ha podido leer no lo que usted ha interpretado que les diga vale

Voz 1704 26:52 pero bueno más salió Rato pero muchos ellos

Voz 25 26:55 acabó pidiendo perdón a escuchar que no nunca no hay ningún cambio es que no sé quién les no sé que usted no hay ningún Cándido no el comentario no perdón lo retiro

Voz 1704 27:06 porque un pelín machista lo había quedado ojo no tiene mala voz para el doblaje a Rato y lo digo que cuando deje la cárcel cuando deje la delincuencia Si quiere un poco Al Pacino sintió no hay más encantado cuando

Voz 4 27:18 sólo retira una cosa que se deberá recuperar

Voz 1704 27:21 el dinero también habla del dinero también hace lo mismo lo retira

Voz 0874 27:23 fíjate si se parecerá Al Pacino que he dejado para el final el audio en el que Rato no respeta ni a los muertos

Voz 25 27:30 adiós al presidente del Gobierno a mí personalmente a los dos señores no lo sé porque ya me había ido sí pero a mí me echo el presidente del Gobierno ha fue una situación absurda

Voz 1704 27:39 puede ser que no haya una semana que le caiga una palada de mierda Mariano Rajoy con lo tranquilo que ya sea por ahí paseando por el círculo de la M40 eh

Voz 0874 27:51 claro que no da pena Rajoy cree que vergüenza preparamos sumamente seguimos con un invitado que creo que tenéis el lobbies por allí

Voz 1704 27:57 todavía no pero no se aleja eh

Voz 26 28:05 quien no riñón Scout suelto con chinas Like You Like a light

Voz 27 28:15 no hay duda ahí me like que

Voz 8 28:18 eh

Voz 29 29:01 vale

Voz 0874 29:35 en este último tramo con Jorge Ponce con Pedro Aznar David Navarro que estrena esta noche en un teatro que luego volveremos a mencionar Gavín no te preocupes os acordáis cuando lo dijiste esa puestos parece queríais ser cómicos

Voz 1704 29:46 yo no se lo he dicho todavía tampoco es a dar bueno yo se lo tengo que decir porque yo era funcionario de la plaza mi padre se cree que plaza a mi padre sí cree que sigo siendo reponer implica ya no existe implica verdad él piensa que es igual yo lo único que puedo decir es que iba a estudiar Comunicación Audiovisual me dijo bueno hijo pasa a tener un videoclub Santa Rodríguez

Voz 0874 30:09 yo no sé a qué te dijo tu madre cuando lo dijiste que ibas a cantar en un grupo que se llamaba Mojinos Escozíos

Voz 2 30:14 hombre el gusto fue fue cuando le dije que tenía gordo fue cuando el día el nombre del grupo del

Voz 1704 30:22 esto es lo que más le molesta grandes la te pregunto si te hombre ya con el nombre ya se veía venir yo que también

Voz 2 30:30 a medio funcionar yo trabajaba en Telefónica con cuatro cuatro familiares de Telefónica en la familia entonces fue como el anarquista que sale en la familia de militares

Voz 0874 30:37 claro claro claro sí sí sí soy ha dicho David es muy español porque lo de dejar la plaza es como el mayor pecado que se podría cometer

Voz 2 30:44 trabajo fijo e era un trabajo arena nada de indefinido era firme

Voz 1704 30:47 perdón lo espero

Voz 0874 30:51 la audiencia más joven déjame explicar un trabajo fijo de eso

Voz 1704 30:53 ya sabes pijos no eso exime la reforma laboral la paso ya está jubile tenías trabajo era sí

Voz 0874 31:02 fíjate iba a decir Miguel Ángel cuando le preguntaban por su padre en el colegio y me han dicho que ella contestaba el Sevilla sí

Voz 2 31:06 el problema se que pusiera autónomo eso pero no sabía lo que era ya de tu padre tu para que se dedica ya ponía el Sevilla no

Voz 1704 31:15 claro sí

Voz 0874 31:16 ya ya estás en Madrid lógicamente huyendo de todo lo que hemos escuchado antes que es lo que dice el PP iba Oaks y todo esto no

Voz 2 31:21 el oye que no siempre todo el mundo te hace de Izquierda Unida también hay artistas que son de Grecia en mayo de vos me hace mucha gracia porque me está preguntando de toda la isla había comento yo tengo un amigo que es comunista de de Vox oye a ver si entraba Pablo Izquierdo de Vox ya te digo habría que hay por ahí abajo para entender el porqué la gente ha votado a Vox no por falta de este proyecto

Voz 1704 31:49 pero también sale fuerte y antes eh

Voz 2 31:51 que yo mi pregunta fue las botas y oficio y cómo se llama el líder de voz porque yo no lo sabía cómo se llamaba tampoco sea verdad

Voz 0874 32:01 a esto dice mucho tío si dista mucho para que la

Voz 2 32:04 lo que parece claro la gente no se lo explica pero es que es muy es la palabra es lo más normal yo sí sabía que iban a sacar muchos votos los demás en Andalucía porque yo escuchaba decir a la gente que iba a votar a Vox yo era primero te preguntaba oye que es lo que dicen que sea que me cuenta nueve votos yo también

Voz 1704 32:20 bueno no te un nombre con una X o no pero mira tío que los mítines bandera de España yo puedo sacar bandera de España en los partidos

Voz 2 32:27 sí yo soy español entonces este este era el de Izquierda Unida e Izquierda Unida ya votaba voz porque había rojo en negro

Voz 0874 32:34 bueno amigos lo sigue haciendo ahora supongo que hará que ya FAP

Voz 2 32:36 como el líder que es lo que te arrepentirás ahí va

Voz 1704 32:42 se lo está pensando quizá no quieren quitar dio Andalucía

Voz 0874 32:46 bueno oye la vida sólo Cambrón en el Pequeño Teatro Gran Vía toda la noche todos los sábados

Voz 1704 32:51 no lo sabe lo sabe competir

Voz 0874 32:54 ya la competencia

Voz 1704 32:57 es la experiencia que el rock and roll pero para que no se lían que vengan antes partía quién lo que Xala nueve porque estamos los tres anómalo queda Pedro ya que no no me pastelería Rosita castellano liberal en la plaza de la Virgen de Lepanto milhojas esa estás estupendo es decir cuando queráis competencia ninguna en eso

Voz 0874 33:16 David pues hablar de radio o una especie de programa de radio en directo en el Teatro tú hablas de música

Voz 30 33:21 no me olvido del modo rockero del modo cantante de un grupo de rock para meterme en el modo padre en el modo hijo en el modo lo que habló de mismo eh

Voz 2 33:31 de Mishima de mi madre de hicieron a la dificultad que tiene Cerezo ser la madre del cantante cocidos claro la mujer del cantante cantante Rocío no

Voz 1005 33:43 sí bueno madre del de Taburete que también tiene que ser claro

Voz 1704 33:45 Javier

Voz 0874 33:49 cada uno tiene el suyo pero los fans de de de de los Mojinos se diferencia mucho de los fans de los Rolling Stones por ejemplo

Voz 2 33:55 en Gadafi en Gadafi la verdad que lo nuestro están entrando ahora geriátrico esta entradilla en cementerio en la que tiene no la verdad es que viene a verme un porcentaje que no vaya lo llevo cuatro años metió en este monólogo Ballester más personal que hago es el que ese es el Sevilla no no y no interpreta nadie sabe Sócrates en un en uno de lengua frota Milá la historia de del genio de la lámpara fue el segundo pues el Sevilla contando eso contando lo problema que tiene la madre el Sevilla que se llamaba Loli mi madre ha sido siempre muy conocida en mi pueblo hasta que yo formé emigró es la madre del cantante

Voz 1704 34:31 claro claro a mi grupo dijo adiós a lo largo que no pero les robó la identidad

Voz 2 34:37 parte sería como procedió de verdad le robó la identidad a mi madre no pero incluso leer tú le pregunta a un vecino de mi madre donde yo vivo al lado de la madre del cantante de los comicios de acá vecinos no pero ya a mí que yo me llevaba Miguel Ángel Rodríguez político me llevaba empecé que se sepa cede el Sevilla al cantante de los entonces la lo que yo te cuente y claro en primera persona la la narración siempre cómica de de de un cantante pero del grupo sí sí

Voz 1704 35:02 las digamos no a un niño en el cole

Voz 2 35:07 señorita conoce hace lo que dice la señorita es normal es que cantando

Voz 0874 35:14 la acompañas de por vida oye pero ha esquivado mucho la pregunta algún fan particular que se ha colado alguna vez en el camerino que te haya ofrecido algo que te haya saltado si tu pregunta si quieres te hablo ese tema

Voz 1704 35:26 eso es que no

Voz 0874 35:28 metido nosotros empezamos anécdota vez hay mucha pero

Voz 2 35:33 antes no voy a contar ninguna porque tampoco nombre

Voz 1704 35:36 no han prescrito los Mojinos Escozíos somos un grupo muy aburrido

Voz 2 35:38 en ese sentido no ceda a mi gente quemada o una bolsa con con

Voz 1704 35:42 cosas con lo que sea con lo que se llama yo yo llegado a

Voz 2 35:47 ese técnico que siempre tienen todos los grupo que es lo que estamos hablando al mejor

Voz 1704 35:52 la soplaba a la cara

Voz 2 35:54 el lo Mojinos Escozíos aunque parezca mentira no existe la droga argón Kanouté yo que otra caída no existe lo que es la droga dura no

Voz 0874 36:01 hablamos de las cosas Ramos esto es los a todo el mundo te lo digo

Voz 2 36:04 serio la nosotros seguimos pidiendo whisky en el camerino no wifi como piden otro grupo hoy día teniendo whisky nunca hemos suspendió un concierto por una borrachera nunca en el camerino es como El Vestuario de un de un equipo de fútbol en el camerino de Mojinos no entran y las mujeres la mujer van al palco como equipo de fútbol entonces bueno ni mi padre sabes que me vieron concierto y no entra en el camerino eso es una norma que tenemos por lo tanto Pérez Herrera entre nunca no hemos tumbado a una fan en el camerino o a un fan Take tampoco nunca hemos contado nuestra preferencia sexuales en un grupo bastante burdo que Kick otra cosa es que él llama lo llamativo es que el batería es el padre del guitarrista así uno de los guitarristas y el hermano bajista entonces sino problema contra las peleas de familia que tiene que estar en la boca ya ya romper los dientes que me he gastado seis mil un ponerte sabe entonces

Voz 1704 36:52 esto es lo que podía hace ciertamente curioso pero

Voz 2 36:54 que tampoco le seguimos flamenco

Voz 0874 36:57 nada en el grupo entonces era cuñado es decir

Voz 2 36:59 es verdad los cuñado de los cuña hacia habló en

Voz 1704 37:02 yo creo ha obligado así el cuñado del Sevilla el cantante era claro

Voz 2 37:07 ah pues ya que ya perdieron también da por supuesto mi cuñado

Voz 0874 37:10 claro me tú tú tienes tres hijos creo no yo

Voz 2 37:12 no oficiales si la mayor en la medio la pequeña esto también hay que

Voz 0874 37:16 qué queda ahí queda tampoco tiene identidad

Voz 1704 37:18 la clave la mayor siendo ya la hija

Voz 2 37:21 la cantante Palomero

Voz 1704 37:23 pues sí tenía nombre no tiene más que nada que no tienen veintiún año doce años que los útiles

Voz 2 37:28 esto por supuesto para va sobretodo la pequeña no a la pequeña

Voz 1704 37:31 vale que es la ternura no el yo yo explicó que el rock'n'roll

Voz 2 37:34 es un poquito a la parte brutal no una banda esta banda frutal y la parte tierna o no la parte de los pelos de punta a un solo de guitarra de una balada para utiliza mi hija pequeña Lolita que tiene ocho años que parece mentira no siendo tan tierna como tiene la parte brutal esa por ejemplo muchas veces que pasa no todo de que haya llegado a atascar el bate con un mojón que parecía un brazo italo no

Voz 1704 37:54 eso no es tierno e lo tiene claro pero entonces está en esto del rock and roll no está rock'n'roll es un problema digestivo no es el rock'n'roll pero pero también Miguel Ángel

Voz 0874 38:04 los hijos por una razón puramente antropológica hay una etapa en la que niegan de de los padres supongo que la que tiene veintiuno habrá tenido su parte os su etapa de Oz que malo mi padre no me gusta lo que hago

Voz 1704 38:15 si Justin Bieber su parte ya estoy está pasando mucho eso hará Felipe al Rey que está en esa etapa que reniega Un poco de su padre que republicana

Voz 2 38:22 lealmente realmente me mierda

Voz 1704 38:28 a lo mejor

Voz 2 38:29 los dos o tres años tener una amiga me la visto conmigo no le cuenta

Voz 1704 38:34 ya pero no es nada espero no deja el cantante mi padre se fue de casa hace veinte años no lo que yo a mi hija

Voz 2 38:41 música demasiado suave sea yo les llega a decía mi hija una frase que yo pensaba que nunca lo iba a decir que merece mi padre a mi quiénes son estos perros que ladran no escuchando un grupo de lo suyo quiénes son esos perro ganadora está labrando yo sobrelleva decía mientras dormía mi música la ve como no sé cómo puedo Bello a un grupo

Voz 22 38:59 no venga cuidado mucho respeto la acción pero oye pero un cantante

Voz 0874 39:04 pero como como tú también tiene un lado oscuro supongo que se rompe tu relación con los vecinos no ha sido presidente de tu comunidad

Voz 2 39:12 siempre me eh siempre he sido he sido pero en funciones el vicepresidente que ha cumplido siempre vivió en comunidad nunca vivió en una casita siempre en comunidad de vecinos en bloque pero siempre como no estaba no daba esa cuatro estancias no no no nunca he llegado hace siempre respeta mucho eso la las norma de la comunidad pero claro a mí me ven como cantantes

Voz 1704 39:35 no es que la gente del cuarto ve en el cuarto de los vecinos cuando van donde vive usted dónde hubiese y yo he llegado a

Voz 2 39:44 bien un bloque donde la había una señora que todavía después de un año de viví con ella se agarraba Arbor todavía cuando coincidía con está ahí sin embargo después Le presumía no a la gente de otro lo que vivía no yo vivía en el cole con ella por supuesto pero llega tarde

Voz 0874 40:00 es verdad que

Voz 2 40:03 yo llega de la inmobiliaria donde bloque enfrente vendiendo un piso enfrente de Ci U H barro está de puta madre ahí tiene la parada de autobús el mercado allí en la tienda y enfrente Bieber Sevilla

Voz 1704 40:14 el barrio del dos por ciento te hace falta tiene una comisión

Voz 2 40:22 en Sevilla la pediré la vendré yo creo que estoy perdiendo el tiempo

Voz 1704 40:24 sí pero vais cuando haya un retro

Voz 1005 40:27 eso sí vuelva algún día se empezará a las nuevas generaciones no se te empiezan a llamar de nuevo Miguel Ángel

Voz 2 40:33 está pasando lo está pasando tiene más claro claro no normalmente con con la edad de mi hija me conocen porque ya con veinte años la verdad que va a uno tranquilo porque había veinte que que en en televisión donde alguna intervención cada mañana hago como cuatro-cinco noticia la pellejo y hablando de María de Operación Triunfo yo no sabía que había vamos te pueden vete tú con lo que tu quieras que no te dan tanta caña de veto

Voz 1704 40:55 este tema me estaba hablando

Voz 2 40:57 hicieron aparece encima de cien quién es este tío K Z Z que vino hacer famoso a costa de nuestra María no

Voz 1704 41:03 no sé si es verdad que Miguel Ángel Gil en el mismo

Voz 0874 41:09 de que si tú no lo sabes pero te vas a tener que

Voz 1704 41:11 a a Bélgica como Tony te puedes meterte con Operación Triunfo ya lo dirán dónde vive ahora de vive he pedido disculpas sagrado ya sea mediante Waterloo es muy bien con el otro no digo oye veinte

Voz 0874 41:24 año lleváis juntos en normas de convivencia vosotros

Voz 2 41:27 que si las de Familia es seguiremos diciendo poco más de veinte y veintitrés hasta que ya hemos treinta diremos un poco más de veinte no pero las normas de convivencia son esos son muy básica no lo que más nos gusta es la música ya hay cosas que son súper respetable como un ensayo un camerino en ese sentido es un grupo muy serio pero no son normas que no se ponen no no lo que es el trabajo del trabajo y después de la fiesta la fiesta yeso y la familia pues al un nunca

Voz 0874 41:55 camerino oye tengo aquí un dato que no sé si es verdad alguien me lo ha dado a Paqui Ramos que ves es una mala persona está enfrente seguramente estas viendo a ver si

Voz 1704 42:04 a saludar a esa mujer sumamente joven que está

Voz 0874 42:06 al lado del técnico diferente de

Voz 1704 42:09 el Sevilla no tiene cara de malo

Voz 0874 42:11 dice que pesa ciento veintisiete kilos ciento sí casi casi casi

Voz 2 42:14 mala persona porque lo habrá visto es aún ciento XXVI

Voz 1704 42:18 donde hasta para arriba pero eso fue sí

Voz 2 42:22 no que ya eso fue el día uno de enero propósito ver perder veinte kilos antes de que termine el mes de mayo por una noticia que tengo que dar no tiene que ver con la salud no es preocupante pero me lo he puesto lo voy a vender las redes como hace todo el mundo veces digamos que me pica un poquito si eso fue el uno de enero pero ya seis kilos menos a la fecha hacen

Voz 1704 42:45 aunque no se note

Voz 2 42:46 tras ver pues era si quién es

Voz 0874 42:48 Navarrazo a Paqui de Marcelo Miguel Ángel Rodríguez el Sevilla todos los sábados en el Pequeño Teatro Gran Vía con la vida es rock'n'roll Miguel Ángel Rodríguez que vive en el mismo bloque que el Sevilla gracias Miguel Ángel venga gracias a verdadero y muy cerca David Navarro todos los sábados en el teatro Príncipe de anunciar con Radio comedia con entrevistas aquí en deje ser entrevistado supo ya Jorge Ponce y Pedro Aznar también con sus cosas

Voz 31 43:35 sí

