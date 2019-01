Contigo dentro: 20 años de Viagra, #Cuéntalo y gordofobia gay

Voz 0542 00:00 sí

Voz 0401 00:34 no siempre somos capaces de contar lo que nos pasa a veces ni siquiera podemos explicar porque durante toda nuestra vida no han obligado a callar sobre determinadas cosas el sexo es solamente una de ellas primero porque pocos fueron los padres que apostaron por un educación sexual para sus hijos después porque a nuestro alrededor no siguieron las circunstancias para que no sintieran cómodos cuando el sexo estuviera de por medio así aprendimos a tener sexo como pudimos los que se escandalizan ahora tanto de que los adolescentes se ilustran con la pornografía que encuentra en Internet deberían reconocer como aprendieron ellos me gusta creer que mi generación fue de las últimas que tuvo que esconderse ahora mal que les pese a algunos por mucho que me digan que siendo mujer debo someterme a otros me siento protegida por mis iguales por todas esas mujeres que se unen conmigo apoyo por esos hombres que también me quiere libre los modelos de masculinidad cambia no son ya los misiles los que triunfan la mujer ha dejado de ser el objeto de deseo de Long no soy yo la que comete una imprudencia saliendo sola por la noche no soy yo la que excita a los hombres por poner una minifalda no soy yo la que se acuesta con su hombre siempre que se empeña ni la que da explicaciones sino quiere tener pareja las redes sociales favorecen seguramente mucha de nuestra deshumanización también permiten que se propaguen discursos falsos como que la ley de violencia de género es perjudicial para los hombres Si más de tres millones de mujeres han sido capaces de contar el horror sexual que han vivido usando una etiqueta de Twitter cuéntalo qué tipo de hombre eres para que repudia es una ley que sólo quiere protegerme Contigo Dentro en Twitter

Voz 4 02:34 Contigo Dentro

Voz 5 02:37 eh

Voz 0542 02:45 buenas noches Elia Fernández buenas noches muy bien me alegro sabes que tengo madres de amigas que no se escuchan que es de las cosas más divertidas que qué me pasa porque hay veces que me dice mi madre dice que es de programa último le interesó muchísimo yo digo que le interese exactamente de cada programa hay algunos temas que según qué cosas me sorprendo más o menos de que le gusten ahí a esas madres

Voz 6 03:12 está mucho gustarán las madres que sepas que mi madre

Voz 0542 03:14 de mi madre es una de nuestros oyentes le va a dar igual a la hora de los pongan porque incluso las cuatro de la mañana

Voz 7 03:23 se despiertan no sabemos por qué se pone su Contigo Dentro tan contenta si ya está basado

Voz 0542 03:31 termina ya yo levanto por la mañana pasado pues eso es muy bonito amor de madre incondicional de además es más no pues eso un saludo a todas esas madres ir a esas mujeres heterosexuales más que nos han dicho por email que aunque parezca que no menos es verdad que parece que sólo nos dirigimos a a gente promiscua y agente de las múltiples orientaciones sexuales y no somos para todos los públicos siete también te pasa que la gente presuponen que todo salvaje me gusta el que tengo una imagen demasiado convencional

Voz 6 04:10 es que yo tengo imagen de Salva sé no lo sé

Voz 0542 04:13 pues ya sé yo que no eres tú muy da a las ficciones adolescentes ni el mundo adolescente en general pero para eso estoy yo aquí como enviada especial de de la información adolescente que sabes que me

Voz 6 04:24 no es que no sea solamente necesito que me enseñen claro claro hablando un nivel y ha oído unas cosas que yo desconozco

Voz 0542 04:30 pues yo me me me manifiesto como generación internet

Voz 8 04:33 diaria decir que lo eres genera Enterprise dio todo lo que lo que tiene que ver con esto

Voz 9 04:40 esto que escuchamos más sexy Berfast España dime

Voz 0542 04:48 es un avance de la nueva comedia dramática de Netflix que acaban de estrenar el el día once y se llama Sex Education me gusta ya sé lo que te va a gustar Se trata de una producción británica y su protagonista es el hijo de una sexóloga que se llama Jean mil boom que la interpreta Julian Anderson que era Scully en Expediente como nos gustaba como nos gustaba pues ahora hace de madre sexóloga estupenda el tipo que es muy hábil se comer en una especie de gurú para sus compañeros del Instituto de gurús sexual a pesar de ser Vigen no tener ni idea pero se aprovecha de las anécdotas que escucha contará su madre en casa como sexóloga que es además se junta como con la Chunga del instituto juntos montan ese consultorio en el que van dando consejos a sus compañeros de clase te puedes imaginar que bueno esto pringado chunga pues se acaba enamorando de ella se queda colgado de ella enganche hay tal tal todo esto con una dosis de surrealismo por qué la madre que es algo que nos puede sonar porque esto de estar familiarizada con el tema It's sacarlo fuera de contexto es sucede a menudo parece dispuesta a sacar el tema en cualquier momento pues como tú

Voz 6 05:57 sabía que me iba a tocar más significativos Chuck

Voz 0542 06:04 dice me he dado cuenta de que estás fingiendo que te más turbas y me preguntaba si querrías hablar de ellos imagínate tú me lo bueno yo me imagino perfectamente a T haciéndola tu hijo oye porque fijas que te masturbarse dijo que pasa tengo que recoge

Voz 0401 06:18 mi hijo es un poco el rigor el patio sino porque parece ser que dijo Diane el patio que su mamá era bisexual a lo cual todos los niños abrieron mucho los ojos algunos no tanto y él tuvo que explicar lo que era ser bisexual dejó a mi madre le gustan los hombres y las mujeres

Voz 8 06:40 entonces rápidamente a alguien le pregunto

Voz 6 06:44 tu padre hijo claro

Voz 0401 06:49 las cosas son mucho más naturales cuando las cuentas con esa naturalidad que cuando les quiénes dar una pátina inexistente de trascendente ahora

Voz 0542 06:56 pues pues si el tema es que la serie habla de todo de tamaño genital de Bello incontrolable de inseguridades en las primeras veces así que nada la tenemos Aigner Flix para quien quiera adentrarse en este mundo de Sex Education sabes en quien me

Voz 6 07:11 Cordón en Manuel Burque

Voz 0542 07:14 su madre también era sexo

Voz 0401 07:16 hizo él

Voz 0542 07:17 de adolescente paso también por alguna es verdad es verdad que no sepa de qué hablamos pueden buscar en nuestra web la entrevista que hicimos que fue de las más divertidas que sostenía a dice preguntado alguna vez por la frecuencia de tu relaciones sexuales que señala preguntado tú no general

Voz 6 07:35 no la gente afortunadamente no me pregunta eso por la calle pero

Voz 0542 07:38 bueno sí

Voz 10 07:38 alguna vez sí alguna vez lo digo yo creo que te lo he preguntado alguna alguna viandas

Voz 0542 07:42 estadísticas de frecuencia temas pues resulta que bueno las redes sociales una de las ventajas que tienen es que los fans pueden interactuar directamente con sus ídolos un afán se dirigió a la cantante Nicki Minaj sabes quiénes está el súper culo bueno luego te la te la enseño vale qué le preguntaron si tenía al menos seis relaciones sexuales a la semana leía en un ejercicio de honestidad hay realismo dijo mira ese y son muchas Jude tres o cuatro it

Voz 6 08:13 era era así que Bolivía es que estoy un poco impresionada con que alguien dé por hecho que una mujer que se

Voz 0401 08:21 su verán te guapísima porque tal como las de escrito lo

Voz 6 08:24 pues tengan que están esos más de sobre todo exuberante bueno pues si es como si me y si se le pregunta se pues eso a a una de las Kardashian esas que te gusta Nati tantos muy en esa línea sí es que es la línea que te gusta no es que me gusta es la línea que hay es una nueva tendrá bien hecha hay claro pero me chifla que escena Side mollar es eso hombre gracias a eso yo estoy caña

Voz 11 08:44 lo veo venir lo más tanto tiene cita con igual cuando cuanto Yeah

Voz 12 08:58 sí

Voz 0401 09:04 veinte años de la viagra en España tila que no sé si será mucho será poco lo que sí que sí es que la Viagra parecen que cambio muchas camas buenas noches doctor Javier Romero Otero responsable de la Unidad de Andrología hay cirugía reconstructiva del Hospital Universitario doce de Octubre en Madrid estoy muy equivocado doctor la Viagra a cambio tanto nuestros asuntos de cama

Voz 13 09:31 nada a cambio buenas noches lo primero la palabra cambió drásticamente las vidas de muchos hombres y de muchas parejas por tanto

Voz 14 09:41 pues es buena que bueno

Voz 0401 09:43 digo drásticamente

Voz 13 09:45 es decir que miren antes de que ese comercializadas en la via L había muy pocos tratamientos disponibles para la disfunción eréctil y de hecho se comercializó voz no

Voz 15 09:59 es más antes de Viagra que se llamaba prima que eras de acción centros cerebrales que decían que era la solución para para la disfunción eréctil es invierte un montón de dinero un montón de gente puso su esperanza aduce en Cervelló y fue un fracaso total y rotundo de hecho cuando se comercializó la viagra en el año mil novecientos noventa y ocho se lo hicieron pasar un montón de controles muy selectivos por antes el fraude que había sido previamente con con nuestro fármaco

Voz 0401 10:28 ya

Voz 15 10:30 cambió mucho la Viagra no iban a un principio de vejiga disfunción eréctil Viagra funciona tan bien que la Viagra son a partir de ahí lo que hace es que dilata las arterias para que llegue lo más sangre a la zona donde ballenas no sangre de modo que se empezó a utilizar investigar para el infarto agudo de miocardio de modo que le

Voz 13 10:52 de modo que

Voz 15 10:55 si utilizaba

Voz 13 10:56 en un estudio para prevenir giro

Voz 15 11:00 Marta Agudo miocardio y meses tuyo iban los pacientes en estudio ocurrieron dos cosas mundo que los pacientes iban y decían no sé cómo estoy el corazón pero de en estoy fabulosas mentes bien y no quiero que me saquen de un estudio porque estoy con estado nunca día Ése fue cuando se decidió utilizar para la disfunción eréctil líneas estudia murieron pacientes porque tomaban otros fármacos prevenir infartos de miocardio al morir

Voz 16 11:24 los enfermos se ganó la mala fama o la fama te fármaco peligroso para el corazón pero María Paco estupendo que es muy seguro por otra parte no es peligroso para el corazón

Voz 0401 11:35 yo tengo una duda porque cuando hablamos así un poco de la Viagra tengo la duda parece que funciona como un resorte que es tomarte la Plan

Voz 0542 11:44 es así

Voz 15 11:46 qué haces que dilata las arterias para que tiene además sangre si él es difícilmente funcionan muy bien en las arterias del pene

Voz 13 11:53 de modo que que para que funcione lo que hace es es bloquear una enzima que queman qué es lo que hace es potenciar el la erección excesivos

Voz 15 12:05 sí yo me tomo la Viagra pero él no tengo nervios lleguen hasta el pene no me va a funcionar porque suelen funciona peor a pacientes diabéticos va a pacientes operados de próstata sin embargo el nervio no llega a principio les tiene una entonces una erección que mantener os me tomó la pastilla y me pongo a ver el telediario bueno a no ser que me exciten presentador entraron telediario no me produciría ninguno por qué no tendría un estímulo lápiz la Viagra realmente lo hace es potenciar y mantener en más tiempo con mayor intensidad una gestión y además disminuye el tiempo de latencia entre relaciones sexuales es decir la Viagra es capaz yo una vez finalizado vivimos Auckland todo el orgasmo después de una relación sexual que un menor tiempo estemos recuperados y podemos mantener esa relación sexual

Voz 0401 12:56 pero lo que me ha contado si andamos es casi todos de libido sino estamos excitados la Viagra no es la pastillita que te la pones si deseas a tu mujer

Voz 15 13:06 absolutamente no la Viagra el único que proporciona es erección ayuda conseguir mayor rigidez de modo que ayuda a muchas personas que pero la edad o por otras enfermedades como la diabetes mellitus meter tensión hipercolesterolemia es bueno pues por otras enfermedades en las que no les llega viene al riego sanguíneo el pene con la Viagra consiguen al cielo pero solamente aporta rigidez y erección no aporta mi modifica la líbido ni las ganas de tener relaciones sexuales el orgasmo el placer al tener una relación sexual sí que puede ayudar porque cuanto a cuantas más relaciones sexuales tienen una persona cuantas más se trabaja la sexualidad pues uno tiene más ganas de modo que a veces un paciente viene te dice yo además de disfunción eréctil tengo un problema de que no tengo ganas bueno ahí lo primero el fundamental es es corregir la disfunción eréctil que nadie la puede corregir la persona vuelve a tener una vida sexual sabe que puede tener penetración con su pareja y entonces ahí vuelve a recuperar la líbido pero de por sí únicamente la viagra no recupera dirigido

Voz 17 14:13 de todas formas también somos un poco salvaje San admitamos lo hay quién toma la pastilla directamente a veces hasta regada con mucho alcohol amparándose en querer tiene una noche fabulosa

Voz 18 14:25 qué le parece este tipo de actuaciones

Voz 15 14:29 pues no a la Viagra funcionaba en en ti todo el mundo en personas que que no tengan una disfunción eréctil también provoca una mayor rigidez de estación de TN también produce una mayor respuesta más rápida de modo que mucha gente que lo utiliza sin temer enfermedad como vamos a llamarlo lúdico pues conseguir tener esa noche que te dice yo tengo pacientes que incluso una es muy fan

Voz 14 14:56 esnifar nunca lo había oído

Voz 15 14:57 es pues si se van de juerga digámoslo de esta manera entonces consumen alcohol consumen cocaína que consumen otras estupefacientes y entonces bueno

Voz 0401 15:09 se hacen rayas debía

Voz 15 15:11 se hacen en verdad sí señor de modo que bueno yo ya eh esos usos los comparto los respetos cada uno con informativo siempre creo que tienen que ser personas y las personas deben saber cada uno lo que hace ya no entro siempre que uno sepa lo que está haciendo y lo que sí el plan es que a mí me parece que el consumo de de la Viagra sabiéndolo comunidad y con conocimiento y una relación sexual satisfactoria yo no veo que eche países donde se administra sin receta médica al mismo externos administrar sin receta médica

Voz 17 15:52 tú relaciones sexuales simplemente se que sabes que vas a tener relaciones sexuales sabes que de esta manera

Voz 0401 15:59 también van a mejorar de alguna más de alguna forma

Voz 17 16:01 en el sexuales si tú consigues mantener tu pene tanto tiempo no

Voz 15 16:06 es lo que estoy es lo que estoy diciendo no a yo creo que que las definir disfunción eréctil aunque hay una hay una definición no la incapacidad para mantenerla para penetrar y mantenerla penetración y para tener es una relación sexual satisfactoria tal bueno y las definiciones eso está muy bien pero luego la sexualidad la vía sexual de cada uno de cada pareja las tiene que ellas tienen que poder disfrutar yo creo que con como insisto siempre con educación y con conocimiento cada uno a su manera de modo que yo soy una persona Ana no tiene por definición una disfunción eréctil pero tiene a tiro de sexual más satisfactoria tomando una viagra la toman condiciones óptimas ignora hace abusos de ningún tipo y lo hace con conocimiento a mi me parece que esta fiesta bien no veo dónde está la maldad en aprovecharse de de el uso del fármaco que le está beneficiando a la persona insisto él que se va de jugada se pone en de todos lo que se le ocurre si acaba esnifando viajará para intentar sexual pues bueno me ataca a cuánto está patológica luego ya cada uno lo que haga bueno pues en almacenes al que vivimos al mucha libertad invitado no voy a hacer lo que quiera pero fue la de malos usos si de conductas que pongan en riesgo la vida y y que pongan en riesgo situaciones y vitales de cada uno yo el hecho de que una persona aquí era disfrutar de una sexualidad me mejor ir muy disfrute de la toma de la pastilla pues no no lo veo manden los

Voz 0401 17:39 siendo usted responsable de la Unidad de Andrología hay cirugía reconstructiva del hospital

Voz 18 17:44 me imagino que estará continuamente con hombres para los que la Viagra

Voz 15 17:54 la mía es fundamental y la Viagra es de los fármacos que más ha cambiado es una enfermedad en la historia de de la medicina la Viagra fue un hito en su momento llegó hoy cambió completamente el manejo de de los pacientes que padecían discos acción de las personas que padecían disfunción eréctil ID echó aportó un punto de vista completar nuevo en mente nuevo y distinto hasta que nos llegó la Adriá identificaba a que la mayor causa de disfunción eréctil es lo mismo que una enfermedad vascular generalizada que la disfunción eréctil realmente es la insuficiencia arterial al teme en la mayoría de las de las personas por aparecen cada vez con más edad sostiene más en diabéticos hipertensos sin decir hoy en día se equipara enfermedad vascular disfunción eréctil luego hay enfermedad tiene ser Stiles que no son puramente de lo que estamos hablando a las seis y coge unas seis después de cirugía pero el ochenta y cinco por ciento de unas disfunciones el Stiles de nuestro mundo el mundo occidental son secundarios enfermedades cardiovasculares yesos se reconoció se descubrió gracias a la Viagra porque la gente se planteo que por qué fármaco que iba para prevenir el de miocardio estaba produciendo una respuesta tan importante en el pene que los pacientes en el ensayo clínico iban y lo reporta van lo comunican sin que nadie se lo preguntas hizo hizo que es empezase un montón de investigación que emitiese un montón de dinero en ensayos clínicos que descubriese hemos muchísimo más de la Fisiopatología de la disfunción eréctil y luego ya en el manejó bien en cuanto a todos estos pacientes antes la única opción que tenían era pincharse en el temen una inyección de paro está en antena y ya ahora van ese tomando una pastillita que no su relación sexo Juan de modo que bueno bueno Paco pues no creo que tanto

Voz 17 19:50 pues doctor Javier Romero Teno muchísimas gracias por contarnos tantas cosas de la vida Gray por abrirnos todo un mundo que por lo menos yo no tienen idea de qué era para apetecible

Voz 15 20:01 bueno pues para mí un placer siempre colaborar con con vosotros me parece que es una labor excelente y ya me estoy sumando a uno más como oyentes tenemos que hablar Un día de las prótesis decirte adiós

Voz 17 20:14 ya ya además ya tenemos que hablar ya hace que deje se déjese encontrar que a veces nos cuesta mucho que tiene usted muchas operaciones

Voz 15 20:23 no me digas que estoy siempre encantado de colaborar

Voz 0401 20:26 un abrazo don Javier de verdad muchísimas gracias

Voz 19 20:30 hasta luego saludo adiós adiós ahora Elia

Voz 0401 26:25 las redes sociales son las que más voz están dando al grito de las mujeres para no sufrir agresiones sexuales para gritar nuestra incomodidad cuando nos acosan para exigir el respeto por parte de todos los que están a nuestro alrededor a raíz de la violación en grupo de Pamplona

Voz 6 26:44 periodista Cristina falleras escribió un mensaje

Voz 0401 26:47 twitter que decía tenemos que contar las agresiones violaciones compañeras este relato nos lo han hurtado debemos construirlo para que otras reconozcan ese mensaje lo acompañó de un hashtag de una etiqueta cuéntalo tres millones de mujeres participaron buenas noches que estima falleras qué tal buenas noches

Voz 38 27:09 la red de mensajes sí de mensajes hice inundó de oídos es brutal es brutal como en la red

Voz 39 27:18 no podemos hacer aquello que nos han hurtado los medios de comunicación que es hablar las mujeres

Voz 38 27:24 de repente cuando yo puse cuéntalo

Voz 39 27:26 fíjate en el primer momento cuando miré esa misma noche cuánta gente estaba participando había participando unas cien mujeres me pareció extraordinario Seat y a mí nos dicen que hay cien mujeres desconocidas entre ellas hablando de sus agresiones sexuales décimos es bestial

Voz 38 27:42 bien la siguiente vez aviar cien mil es en habían pasado dos días no había pasado nada de repente aquello que podían contar que no habíamos contado en ningún sitio

Voz 0542 27:58 la red basta

Voz 38 27:59 yo siempre digo que hasta que es una habitación de encuentro el sitio donde no te permiten encontrarte en otros sitios de repente el ver que todas las mujeres estaban diciendo ahí a mi abuelo me tocaba las tetas a mi padre me hizo otra la mi jefes M más turbo delante a mí me pasó que en la calle yo me veo a mí de repente empezó a cundir en el mundo entero mujeres del mundo entero empezaron a contar aquellas agresiones que no habían contado en ningún otro sitio Cristina crees que teníamos gana

Voz 6 28:29 has de contarlo

Voz 38 28:31 siempre hemos tenido ganas yo estoy hasta las narices estoy hasta las tetas para decirlo claro de esa cosa de decir

Voz 39 28:37 hay no es que cuéntalo tú porque ellas no quieren denuncia tú porque ya no que la hombre no vamos a querer cómo no vamos a querer claro que queremos cuentan los la prueba en diez días tres millones de mujeres participaron claro que queremos sencillamente no nos han dejado fíjate la primera vez que los tocar una teta es la primera vez que Nos violan la salida de un baile es la primera vez que Nos violan en un pueblo cuando salimos de la fiesta mayor sea la primera vez que hay una mandato es la primera vez que un jefe te dice tu Pamela apoya no es la primera vez ha pasado siempre sin embargo que faltaba faltaba el permiso para contarlo el lugar donde contarlo y de repente las redes los ha prestado un sitio donde no hace falta permiso sino que sencillamente lo cuentas esta y además no vale dinero contarlo porque intuyo podríamos haber montado un medio de comunicación para contar estas cosas pero habríamos sentido necesitado un inversor

Voz 0401 29:27 efectivamente siempre son nombres sabemos que esos inversores no florece claro que teníamos ganas de contarlo teníamos muchas ganas y luego además que existe al ver lo que se ha montado me imagino dos tres días después cien mil mensajes gen mujeres de todo el planeta contando las agresiones sexuales que habían padecido crisis dar aún más así que te junta este con los archiveros Nyon María Ruiz otra periodista cama Peiró el investigador del Centro Nacional de Supercomputación Fernando cuchillo ETI para analizar contenido de los mensajes querías algo más no no quería solamente que esos mensajes saliesen a la luz sirviese en poco más o menos que de terapia de grupo para que por primera vez verbalizar seamos lo que no sabía eso es básico pero

Voz 39 30:16 mucho mejor ojalá ojalá yo hubiera podido tener acceso a Vicente provincia Annie Ángel María que fueron los dos archiveros que los extranjeros que extrajeron yo no sabía quién acudir yo sabía que eso tenía que salir de la red porque las redes un ámbito privado y si esos mensajes permanecían en Twitter twitter era el propietario del dolor de las mujeres y yo me volví loca se por favor Cristina ha sido una descerebrados lanzando esto en un lugar privado pero resulta que da la caso vida que aquellos mismos días en los que yo me comía el coco y Lance cuéntalo dos archiveros en Barcelona sin que yo los conociera sin saber nada de ellos dijeron ojo que esto va a ser importante y se pusieron como locos como locos por la mañana por la tarde por la noche a extraer esos mensajes hasta que al décimo día o el día catorce se dieron cuenta de que había más de tres millones de datos

Voz 0401 31:02 tres millones de datos buenas noches viesen Ruiz desde Radio Barcelona

Voz 40 31:06 hola buenas noches que paso

Voz 0401 31:09 todo tú te das cuenta de que una etiqueta sí ha motivado tantísimo que por qué reacciones del modo que no es acaba de describir Cristina

Voz 40 31:17 bueno por suerte o por desgracia teníamos ya una cierta experiencia en en la captura de redes sociales ya desde hace unos años desde que Internet paso a punto digamos de dos punto cero tres punto cero directamente cuatro punto cero nos hemos dado cuenta de los archiveros de que mucha documentación mucha información se generan en un entorno redes sociales como comentaba ahora Cristina que son plataformas privativas es más mucha parte de la información que no queda registrada en en en en archivos oficiales públicos es vital para entender el presente desde hace tres años como mínimo en Estados Unidos un grupo archivarse tecnólogos empezó a generar programas y estrategias para capturar esta información preservarla nosotros desde la asociación de archivos de Cataluña a raíz del atentado Las Ramblas inició hemos esta esta práctica aquí en en España captura vamos a emplear tratase vinculado no te importa que recordaréis también obviamente con el referéndum de Cataluña como este ya se preveía hicimos una captura de ocho millones de tuits al ver el cuenta lo recuerdo el día que con con Annie Hall yo estaba en el tren le envié por el Signal oye has visto esto lo estás capturando y me dijo sí si digo pues venga a tope porque esto va a ser muy potente y efectivamente sí lo fue cuando acabamos la captura después de dos semanas cuando ya aflojó los datos eran tremendos estos dos millones casi tres de de tuits capturados entre Twitter originales y retó iba a partir de ahí empezamos también a contactar primero con cara me pero lo con el Super Computing en un artículo que publicamos en nueve de junio aproximadamente que se han quedado los archivos a partir de ella establecimos contacto con Cristina y ahí ya vimos la potencia las posibilidades de de todo el proyecto

Voz 0401 33:11 lo primero que hicisteis y corrígeme por Vicenç fue categorizar el tuit existe es sea qué qué significa exactamente categorizar

Voz 40 33:22 sí claro aquí ya no nos enfrentamos a a al Big Data a esto que tan de moda está Iker es una realidad ya tan clara en la esfera en que vivimos claro cuando cuando hicimos la captura del data set para entendernos imagínate un Excel pero que en vez de no se cien o trescientas a líneas hay tres millones entonces en esos tres millones Además cada cada línea está formada por casi unos cuarenta columnas que son los meta datos que conforman el tuit claro esto a nivel humano ya no se puede hacer y entonces fue cuando necesitamos contactar con con su equipo de Super Computing a partir de ahí ellos entrenaron el algoritmo qué es la magia que se utiliza hoy en día para entender grandes datos grandes cantidades de datos masivos con un proceso de un procesador del lenguaje natural es decir enseñando el algoritmo detectar en en en castellano porque la mayoría Tucson en castellano que estaban diciendo lo hizo en en cuatro cuatro cinco categorías principales los tuits en primera persona los tuits en segunda persona es decir lo cuento yo porque quién le pasó ya está muerta o tal los tuits de apoyo el sector anti cuéntalo los que eran negativos y luego también quedó una parte que no se pudo acabar de clasificar todo esto se trabajo con unos diez mil registros iniciales a mano entre el equipo de Super Computing tanto como yo también participamos ya a partir de ahí la algoritmo ya supo clasificar esto es casi tres millones de tuits

Voz 39 35:00 ojo a estos diez mil Esto quiere decir

Voz 18 35:03 qué o quién Vicenç Sagnol leyeron

Voz 0401 35:07 claro a uno diez mil insistimos

Voz 39 35:11 Ellos de mujeres donde cuentan violaciones

Voz 0401 35:14 lesiones asesinato claro eran estremecedores esos mensajes y lo siguen siendo porque siguen lanzando los yo voy a decir por ejemplo que

Voz 8 35:23 que había

Voz 0401 35:25 es el cuarenta por ciento estaban hablando en segunda persona dan de asesinatos que se habían producido sea es decir decían el nombre de la mujer asesinada asesina decían ella no puede contarlo estoy yo aquí para contarlo claro es

Voz 39 35:40 Tica muy común en Latinoamérica sobre todo empezó en Latinoamérica empezó en Argentina hay en mí

Voz 0542 35:44 Kiko

Voz 39 35:46 de los asesinatos de mujeres ya fueron empezaron a ser bestiales también el movimiento feminista débito feminista tanto en Argentina como México es fortísimo y empezaron a decir

Voz 18 35:57 el de el día tal me hicieron tal

Voz 39 35:59 hicieron tal me hicieron tal y al final me empalar on y me mataron lo cuento yo porque mi hermana no sé cuántos no sé que no se que no puede contarlo se inundó cuenta helado al tercer día que saltó a Latinoamérica

Voz 0401 36:12 de casos yo voy a decir que los resultados son estremecedores uno de cada diez mensaje relataba un asesinato historias contadas por otras mujeres en nombre sus protagonistas una de cada siete

Voz 18 36:22 contaba una violación

Voz 0401 36:26 somos conscientes de Vicenç realmente de la magnitud de los datos que ha manejado

Voz 40 36:33 yo creo que todavía nos estamos digiriendo todos a nosotros los primeros en general también pues la sociedad a medida que se va conociendo también hay que decir que sí sí Baixa la la web de proyecto cuenta lo oí a la visualización que que hicieron los los colegas computing es si os fijáis datos no al cien por cien sino que da más porque aclaro había tuits que eran violación y asesinato

Voz 0401 36:57 claro con lo cual estaba en dos categorías justo

Voz 40 37:00 además aumenta todavía el dolor y el asco que sientes la locura incluso cuando te has leído quinientos mil quinientos mil mil quinientos tweets tienes que parar porque dices es que este que me voy a verlo

Voz 0401 37:12 es una cuestión psicológica daños si se tiene en España daña te daña pero bueno es imprescindible además Vicenç Vicenç

Voz 39 37:21 año Lee Fernando que son magos es decir yo siempre digo que la construcción de la memoria del dolor de las mujeres está participada por hombres porque ellos han han construido la base de la del dolor quiero decir respecto al al número hay muchos testimonios de mujeres que dicen cuando yo tenía seis años en mi tío me hacía tal cuando tuve doce mi padre cuando tuve dieciocho Mi primer jefe cuando tú

Voz 0401 37:45 cuarenta y dos coma mujer Miriam exacto no hubo pocas no fueron pocas

Voz 39 37:51 las mujeres estamos todavía analizando los los los los hilos no son pocas las mujeres que cuando empiezan a tener algún tipo de agresión física de niñas que luego hay que ver el porcentaje de agresiones físicas sexuales a niñas es estremecedor no son pongan en una década

Voz 18 38:08 es niñas es abusar en el mundo

Voz 0401 38:11 es un dato estremecedor brutal y esto está dado por Naciones Unidas no me los cimentando yo entonces estamos hablando de que algo hay que hacer

Voz 18 38:19 sí claro

Voz 39 38:21 la mayoría la mayoría de mujeres que denuncia un tipo algún tipo de violencia sexual tiene una referencia a su infancia eso es eso es bestial y además una referencia borrosa es decir había muchas que decía yo no me acordaba que mi abuelo al yo no me acordaba

Voz 0401 38:40 Kimi hay yo no me al liquidadas de nuestra memoria

Voz 39 38:43 efectivamente eso la legalidad de la legislación que manejamos ayuda a que eso sea así porque la prescripción del delito hace que tú no no te sirva de nada enunciar por eso son tan importantes estos espacios primero porque en este espacio sí creemos a todas las mujeres que denuncian porque sí porque hay que creerla porque la voz de la mujer es más importante que la voz del CGPJ segundo en este espacio hay un hay una forma de de

Voz 18 39:13 destitución de de de Justicia que es

Voz 0401 39:17 paré seguramente no se juzgará tu agresor pero aquí sanas Wendy es contarlo se evidencia el delito primero lo lo lo narras

Voz 18 39:27 tú fíjate la la la

Voz 39 39:30 gritó a como se llama la escritora catalana Vicenç que escribió aquel aquel tweet bestial a verlo

Voz 40 39:36 el velo Let it escribe un tuit que soy bueno

Voz 39 39:39 a mí cuando tenía seis o siete u ocho años mi tío me desnudaba y me violaba sobre la mesa desde la cocina miraba a su madre a y cuando después estuve dieciséis años mi padrastro me intentaba tocar los pechos lo cual no sólo fastidió mi adolescencia sino que me ha fastidiado absolutamente porque mi madre sigue viviendo con él ese tipo de narración por supuesto no es un juicio no va al juzgado no es una institución

Voz 18 40:08 a quién te ha quién te diriges que es el problema del gran problema de la violencia de su credibilidad sino que te diriges

Voz 0401 40:14 a una entorno a un entorno común

Voz 39 40:17 crear un relato común una memoria colectiva del dolor de las mujeres es imprescindible porque hemos relatado el dolor de las mujeres en instituciones patriarcales y machistas

Voz 0401 40:28 pues con todos estos datos vamos a avanzar vamos a hacer algo a los vamos a vamos que vamos a hacer Vicenç Cristina vamos articular el dolor de tantas mujeres

Voz 40 40:39 bueno de entrada lo importante con Cristina es que el el archivo se ha creado ya hemos hemos acabado con el con el monopolio de archivo por parte de del estado de las instituciones públicas eso es importante eso ya es más de lo que se había hecho hasta ahora hemos generado un archivo horizontal democrático en el que se ha generado una evidencia social

Voz 39 40:59 y universalmente consulta justo

Voz 40 41:01 sí porque claro ahí está la clave democratizar el archivo en estos tiempos que corren es vital para salvar guardar la democracia esto ya entrada y luego hacia donde va evolucionar quizás esto ya Cristina lo lo puede comentar evidentemente el potencial

Voz 6 41:15 es tremendo si es tremendo

Voz 39 41:17 insisto en una cosa es decir yo cuando hable con alguien del Gobierno del Gobierno de España en un momento dado porque nosotros lo primero que dijimos esto nosotros no queremos estos datos este trabajo ha sido hecho de forma voluntaria durante siete meses locos ideó un trabajo bestial estos datos los cedemos a la administración pública porque nosotros no podemos no ser los depositarios del dolor de las mujeres y porque la la ración de esta violencia

Voz 18 41:39 modifica nuestra legislación fíjate que en el en el

Voz 39 41:43 la radiografía de la violencia machista el año pasado el Consejo General del Poder Judicial deduce que el noventa y tantos por ciento de las violaciones está llevada por por hombres que no conocen a la víctima eso es una idiotez la mayoría de las violaciones se producen en entornos conocidos pero qué pasa que los entornos conocidos no denuncian viola tu padre no denuncias a tu padre a tu mal etcétera Esta narraciones nueva no existía antes entonces nosotros lo que hacemos es cederle a la administración pública habrá ver cómo porque la Administración pública no no sabe ahora qué hacer con ella de repente esto pone patas arriba el poder judicial pone patas arriba la ley de violencia

Voz 0542 42:21 de género porque

Voz 39 42:22 tú has legislado sobre la violencia de género sin conocer el relato de la violencia de género en que te has pasado ese es nuestro problema como sociedad padece por qué no funciona la ley de violencia de género pueblo quizás es porque nos hemos basado para definir la violencia de género en los datos del Consejo General del Poder Judicial de la policía

Voz 0401 42:39 es decir nos hemos basado en lo en las denuncias que se han efectuado

Voz 39 42:43 en las que han aceptado ellos vale que es peor sea no sólo en las denuncias que se han efectuado sino en aquellas que el poder patriarcal como son los jueces los fiscales y la policía han aceptado como tales que tuyo sabemos que no son muchas más bien sobre esa pequeñez pequeñita pequeñita pequeñita hemos elaborado algo que es muy importante que es la ley para preservar para para proteger a las mujeres bien nosotros decimos no aquí hay otro archivo y es muy bestia os lo cedemos qué hacemos ahora con esto yo os propongo lo siguiente sigamos desarrollando para que esto siga engordando y crear una herramienta enorme que a través de de análisis del lenguaje porque en este momento el Centro Nacional de Supercomputación que es con quién trabajamos es el mayor analista del lenguaje en redes es capaz de extraer aquellas situaciones de denuncia de violencia que son denuncias lanzadas como Gritos en el océano de las redes sistematizar las analizarlas clasificar las a partir de eso que son relatos testimonios osea memoria colectiva empezar a narrar no si por lo tanto poder protegernos porque cuando Vox dice él

Voz 0401 43:53 la violencia machista es mentira alas las denuncias son falsas en este momento hasta que no

Voz 39 44:00 dimos cuéntalo y millones de mujeres se pusieron a contarles Mundos abrió la boca dijo pero tantas pero éstos hacían a todas de repente fue una evidencia que echó por tierra el asunto de las denuncias falsas eso proponemos proponemos a la administración pública lo regalamos esto esto está hecho

Voz 18 44:16 utilizarlo para para bien pues ojalá

Voz 0401 44:21 ojalá lo utilice para para bien Ruiz muchísimas gracias por será archivero me ha encantado la definición siempre había pensado que unos señores tristes escondidos debería no son el futuro no se enseña son el son el futuro yo no tiro

Voz 40 44:40 el bueno sólo un apunte piensa que el la la imagen la que que nos que define a la profesionales el dios Jano romano que decía que tiene una cara mirando al pasado ayer otro futuro y el archivo es eso es pasado presente pero sobre todo sobre todo es

Voz 39 44:56 la la herramienta construcción del futuro

Voz 0401 44:58 futuro que no estás ayudando a construir de verdad muchísimas gracias por por tu trabajo Cristina falleras

Voz 39 45:05 querida la plaza Erazo

Voz 0401 45:07 de verdad gracias por todo lo que hace es un beso cariño lo de que pretendan sexo tenga que cumplir unos cánones de belleza es algo injusto y cruel simple hablamos de esta presión para las mujeres pero parece que la gordo fobia no sólo la sufrimos nosotras Rubén Serrano periodista buenas noches

Voz 41 45:43 buenas noches la gordo fobia es algo

Voz 0401 45:46 que no sólo nos pasa a nosotras

Voz 41 45:51 antes que todos estamos expuestos nueva a estos estereotipos cánones de belleza hay ciertamente me porque quieren está muy están vivos dentro del mundo homosexual no donde siempre hemos estado expuestos al sexo no ya la imagen y a la pieza de promociona una figura típica de hombre homosexual no con Un cuerpo definido una imagen y una estética muy varonil nos nos dé también muestras un poco de grasa no quiere un cuerpo diferente y si notan normativo enseguida eres blanco fácil de de de odio

Voz 0401 46:35 puntos está justificado en una aplicación del goteo homosexual porque tú me has centrado rápidamente es verdad que tú escribes en pie

Voz 8 46:41 hay Play Ground Fon y ahí te leímos donde realmente lo que venías a decir es que estabas harto de que de este mercadeo del que me hablas

Voz 0401 46:53 es verdad que en el momento en el que no eres tan normativo vosotros también Lage las personas homosexuales los hombres homosexuales

Voz 0542 47:02 tenéis también un modelo idílico

Voz 41 47:06 claro yo yo creo que eso es innegable no la la cultura homosexual viene en cierta parte de una tradición este explotado esta imagen de hombre musculado de yo perfecto no que viene un poco de los dibujos de las comité Tom o Finlandia no dónde explotaban poco está está no no hay que irse muy lejos para ver cómo los pósters con los banners son las principales fiestas Kayes en Madrid

Voz 0401 47:34 claro

Voz 41 47:37 pues curados no hay ir ciertamente ha recibido ese odio y amigos míos sino de de gente de que yo quedar via la uno y que te decirme muy bueno no lo siento es que está un poco gordo o directamente no recuerdo muy creer que que me dijo que haría si estuviera más delgado

Voz 0401 48:01 sí sí sin anestesia

Voz 41 48:04 sí sin nada y además casi como condescendencia una cara muy bonita pero sumaron unos kilos de más es cómo estás creo que estamos y el bando la consolidación a unos Ny Velez quitas muy extremos y radicales también es fomentado por la inmediatez y el consumismo de las de las aplicaciones de de sexo fácil no donde al final como tú has a atentados un mercadeo en el que está exponiendo que buscarle al mejor postor la Carmen que mejor pinta tiene visual mentes ah pues la que todos Palma que ver apostar y consiguen un cachito

Voz 0401 48:45 ay cómo se puede luchar contra esto qué podemos y qué podéis hacer vosotros la la comunidad homosexual tú lo has hecho dentro de artículo donde has expuesto exactamente todas las cosas que se llegan a decir en ese catálogo que parece que es

Voz 8 48:58 la aplicación Greenday pero qué podemos hacer y cómo crees que deberíamos reaccionar en realidad cuando

Voz 0401 49:06 estamos allí vemos que alguien ataca otra persona por los kilos manifestar nuestra postura que vamos a intentar arreglar lo de alguna manera Rubén

Voz 42 49:16 es que hay que reaccionar con amor propio creo que si después de verdaderamente ya tuvo se todos estos años jueza ese bombardeo que hay margen y estos últimos tiempos refiriéndose odio explícito llega a la conclusión de que la sociedad no ha dado la la oportunidad de que a mí me gusta mi propio cuerpo no la sociedad en principio me ha hecho tu cuerpo se cuerpo está mal cuerpo más bonito tu hable cámbialo no ir porque tengo que cambiar mi cuerpo no creo que todo Pardo todo o parte creo que ante el odio que nos han inculcado contar nuestro propio cuerpo para mí la la reacción más solamente al que había unas es aprender a crearlo ir no apuntar en un gimnasio o a Oaxaca Asier dieta porque para invitarme comentarios te odio sino hacer lo que Mi cuerpo me pide porque lo lo escucho lo hacían Tahir claro claro ya combatir al final estos trozos no te lleva a ningún sitio porque es un bucle haría bueno gustos así que bueno sí si son tus gustos pero al final aparte parten de un aprendizaje social que en Hospiten lo que sale fuera de tiro normativo de lo que es diferente es un pecado IAS condenable ideas intolerable lleva cada que al final las hola dejó la elecciones quiere te da a ti mismo porque hasta que no te quitas tú con bien contigo mismo y es un camino muy difícil que que tienes tu tiempo pero hasta que no estás bien contigo mismo estas como comentarios van a afectar a mí me me afectaban porque me recordaba que verdaderamente o Mi cuerpo

Voz 0401 51:02 pues nos vamos a quedar con ese mensaje Rubén de quiere te a ti mismo que tu enviasen a todas esas personas que entra en esas aplicaciones del goteo

Voz 18 51:11 gracias por manifestar

Voz 8 51:14 tu postura ante está gordo fobia en la que desde luego en Contigo Dentro

Voz 17 51:19 hemos a luchar también con todas nuestras fuerzas muchísimas gracias Rubén Serrano por tu artículo tu declaración

Voz 12 51:29 un abrazo

Voz 22 51:48 ya

Voz 43 51:49 si alguna vez V CMB edad Pego perdóname caribeño estaba de straits y a la no vea

Voz 37 52:11 sin poder remediarlo analizamos el pasado sí

Voz 0401 52:14 sin tener en cuenta que lo único que debería importar nos es el futuro me he equivocado tantas veces que aunque pudiera cambiar mis errores sería mejor que no lo intentara no quiero cambiar mi vida sólo quiero que me permitan elegirla a partir de ahora elegí acompañarme de personas que me plantarán cara que me pusieron un espejo que pudiera haber mi reconociera todos mis defectos será difícil que dejen de gustarme los

Voz 6 52:53 eres con tanto carácter como las manos gran

Voz 0401 52:55 que me sacan dos cabezas quieren demuestran Juan me desean será prácticamente imposible que no sienta predilección por las mujeres que se atrevan con los retos incluidos los delicado empeñada como siempre en no mentir asumiendo que mis verdades son las que más Due la sexualidad es poliédrica encierra dentro de ella nuestras apetencias nuestros gustos nuestros atrevimiento pero también nuestros miedos piensen en un recipiente que tenemos de todo eso sexual que tenemos de todas esas desgracias que también invitamos revisemos nuestras fantasías sexuales y recorta

Voz 37 53:41 Camus que nos falta en nuestra cama

Voz 0401 53:44 busquemos una compañía que nos ayude a elegir las reglas de nuestro juego ama tory Meza monos por las rarezas ajenas y aprendamos de lo que otros nos brinda alejándonos de lo que nos lastima quiere convertir mi sexualidad en mi bien más preciado para que que todo mi ser por dentro y por fuera para que me dé fuerzas para que insufla confianza para sentirme bien al lado de los que ni quieren al eje de los que me dan