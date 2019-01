A vivir Madrid | Tertulia política sobre candidatos PP Madrid

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Madrid

Voz 1751 00:14 apuró hasta el final por indecisión no fue por pura y simple estrategia qué tal buenos días a Pablo Casado le ha costado dar a conocer los nombres de sus candidatos para una plaza tan codiciada como la de Madrid fue ayer pasadas las ocho y media después de muchos nervios y de una reunión en Génova con Ángel Garrido una reunión en la que le comunicó que no contaba con él como cabeza de lista a la Comunidad después casado dio a conocer su decisión que no se corresponde con con las quinielas al menos con los nombres independientes y mediáticos que se manejaban en los corrillos no no ha sido al estilo cántabro aunque algunos lo esperaban pero quizá sí que haya tenido en mente la ecuación el llamado milagro andaluz menos votos pero más gobiernos lo veremos de aquí a mayo la cuestión es que las cartas ya están sobre la mesa José Luis Martínez Almeida en el Ayuntamiento e Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad se acuerdan de uno de los nuestros pues si son de los suyos personas de su máxima confianza Javier Casal qué tal buenos días

Voz 0867 01:08 qué tal Puri buenos días ya no sé si ha triunfado

Voz 1751 01:10 Clio duro o ha triunfado la cantera bueno te momento triunfa

Voz 0867 01:13 el PP más escorado a la derecha es decir lo que pase al Partido Popular en mayo será responsabilidad de de Pablo Casado aquí no hay un Bonilla aquí Casado ha elegido dos personas muy próximas dos personas de su máxima confianza muy de derechas muy conservadoras mediáticas porque los dos manejan bien el espectáculo en plenos y tertulias los dos eh Prison piezas que se pueden sacrificar porque en el PP parten de una certeza es que aunque los resultados electorales pueden ser malos la suma de la la derecha con la derecha extrema puede ser suficiente para mantener la Comunidad para arrebatar el Ayuntamiento Manuela Carmena en definitiva son candidatos también elegidos pensando en el día después candidatos que ya veremos cómo quedan finalmente las listas confirman también Puri la culminación definitiva del cristianismo de la ideología más centrada con la que recordemos Cifuentes ganó las elecciones en dos mil

Voz 1751 02:03 claro porque lo que se refiere a la Comunidad de Madrid una de las incógnitas es cómo va a ser esa convivencia de aquí a mayo entre Ángel Garrido Isabel Díaz Ayuso cómo es la relación entre los dos

Voz 0867 02:12 no no tienen a priori una buena relación a Garrido nunca le gustó el papel que Díaz Ayuso desempeño al frente de la Viceconsejería de Justicia Innova a ser una buena relación pero básicamente porque el escenario es muy complicado le pasó a Cifuentes con Ignacio González en dos mil quince cuando tuvieron que convivir en aquella campaña repleta de tortas entre los círculos de Esperanza Aguirre y los círculos más próximos al ex presidenta de la Comunidad Live y pasará ahora básicamente porque hay que confeccionar unas listas y eso provoca mucha tensión pero hay que recordar la distancia que existe entre el Gobierno y la actual dirección interina del Partido Popular de Madrid hay miembros del Ejecutivo regional Puri que se refieren por ejemplo a Pío García Escudero

Voz 1751 02:49 como el holograma bueno mañana parecido en combate no sabemos si estará mañana porque mañana es la puesta de largo de los candidatos del PP en el Teatro Goya de Madrid que nos va a aportar más pistas sobre el estado del partido las presencias o las ausencia

Voz 0867 03:03 las dos cosas suponemos que Ángel Garrido estará se tragará ese sapo pero habrá que estar muy atentos a las presencias ya esas ausencias aunque en todos estos años hemos aprendido algo de la política que destacados aguirristas sepan salvo el cristianismo y ahora ocurrirá con Díaz Ayuso a la que le van a salir fans en en cuestión de segundos insisto en el momento en el que estamos se tienen que elaborar las listas electorales y en un escenario electoral muy incierto nadie quiere salir de un puesto bajo así que entramos en tiempo de méritos y tiempo también para reconducir enfados y rencores

Voz 1751 03:35 por último cómo queda la oposición no sea al PSOE en lo que respecta al Ayuntamiento le toca mover ficha en el tablero con la elección de Almeida lo va a tener más fácil o más difícil para elegir candidato en las primarias

Voz 0867 03:45 van a ser unas elecciones de de bloques no en el caso del del Ayuntamiento hay una suma de de la derecha y la derecha extrema contra Manuela Carmena eso es es evidente el PSOE tiene que abrir ahora su proceso de primarias lo hará la semana que viene es la incógnita que queda conocer ese candidato del PSOE quizá los socialistas ya no necesiten a un ministro aún salvador de la patria ahora tengan que buscar aún candidato que sube fuerzas a Manuela Carmena no que haga que los votantes socialistas no se queden en casa es decir que despierte la suficientes simpatía como para movilizar a los suyos pero es que la izquierda muy justa ida suma de la derecha de la derecha extrema tiene muchas posibilidades también de arrebatarle el Ayuntamiento de Madrid así que a partir de aquí no sea aventurarse sobre qué va a pasar es imposible de eso sí la campaña promete va a ser larga va a ser complicada será también ocurrió en caso Andalucía muy complicado hacer un pronóstico

Voz 1751 04:38 tablero endiablados porque los votantes cada vez deciden es su voto más más tarde con respecto a las reacciones de del PSOE no que esa ficha está está por mover esta mañana Purificación Causapié o la voz de la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid ha hablado esta mañana con nosotros ha hecho una primera valoración aquí en La Ser en la que habla de que el aguirrista sigue en Madrid

Voz 1752 04:58 sin entrar a valorar a las personas que creo que no bueno que no me corresponde sí que creo que esta decisión como la de la Comunidad de Madrid es una decisión que tiene que ver con la derechización cada vez mayor del Partido Popular y la confirmación de que Esperanza Aguirre está ahí el ritmo sigue mandando en Madrid

Voz 1751 05:19 y en cuanto al Ayuntamiento eso en cuanto al ambiente cuatro Comunidad Ángel Gabilondo también ha hablado esta mañana

Voz 0175 05:25 nosotros viene estamos centrados en que nuestra propuesta hace una propuesta constructiva y transformadora para Madrid no estamos muy seguros de que los propuestas que se hacen desde el Partido Popular sean exactamente aquellas que vayan en la dirección de cambiar esta situación en la que Madrid se encuentra que

Voz 1751 05:45 tablero endiablado veremos lo que pasa y sobre todo pendientes de esa puesta en escena mañana en el Teatro Goya a Javier Casal director de contenidos de Radio Madrid muchísimas gracias hasta luego doce y once minutos seguimos

Voz 1751 06:34 el escenario se plantea complejo de aquí a mayo por eso le he pedido ayuda a Nuria Platón periodista de La Razón gran conocedora de las entrañas del PP Nuria qué tal buenos días buenos días entras a trabajar a las tres y anoche fue fría

Voz 6 06:48 en ético no la redacción el pulso informativo toda la tarde porque estamos mirando el reloj todas diciendo cuando lo dicen cuando lo dicen y luego fue de repente todos nos levantamos nos pusimos a buscar fotos a buscar los perfiles a valorar

Voz 1751 07:02 sí a Pablo Simón es que el quite de salida ayer por la noche de fiesta Pablo Simón qué tal buenos días

Voz 7 07:07 hola buenos días gracias por haber eliminado placer

Voz 1751 07:11 los Simón ya le conocen es politólogo colaborador de Hoy por hoy con Pepa Bueno bien mecer por ti Pablo porque Madrid es la puerta es la llave para muchas cuestiones en clave nacional una derrota del PP en Madrid en mayo es también una derrota el PP nacional una derrota de de Pablo Casado

Voz 1671 07:24 bueno pues aquí lo importante yo estoy que recordarlo mucho no es cuál es la posición relativa de los partidos Si gana no pierden votos sino si después pueden sumar para gobernar y esto es algo fundamental que hace que el contexto de Madrid sea endiablado y esté muy abierto precisamente por esto porque podemos ver dinámicas en las cuales por ejemplo en el Ayuntamiento Manuela Carmena mejora los resultados pero después no suma au situaciones en las cuales el PP pierde votos y escaños en la Asamblea de Madrid pero después puede gobernar entonces yo creo que además en un contexto de enorme volatilidad con un actor nuevo que es vox recordemos que nunca habíamos tenido cinco partidos de ámbito estatal en toda España y con unos votantes que deciden su sentido del voto cada vez más tarde casi el treinta por ciento en los votantes lo deciden las últimas dos semanas ya apunta a que lo que pase en Madrid va a tener onda expansiva en el conjunto del Estado cara a las generales sino sonantes claro

Voz 8 08:12 sí sí sí sí el efecto de las andaluzas es crítico ya fue toda una sorpresa para todos cuando perdió Esperanza Aguirre encontramos la suma de los perdedores ya en Madrid en el Ayuntamiento sin embargo ahora en nos enfrentamos a otra situación diferente ya no es un concejal ya no es un diputado estamos hablando de varios diputados de varios partidos que tienen que pactar entre sí lo que sucedió en Andalucía que es el PP ha pactado por un lado a conciudadanos otro con Vox puede pasar en Madrid pero en Madrid hay otro fenómeno que se están poquito empezando a pensar aunque yo creo que no se va a conseguir que es que el sorpasso de Ciudadanos a que sea ciudadano el que tenga que elegir pactar con el PP veremos si pacta con Vox para conseguir los apoyos para formar gobierno tanto en la comunidad como en el Ayuntamiento por lo que parece que está claro es que sí que va a haber presencia de Vox en los dos parlamentos el pija

Voz 1671 09:04 los como además ahora estamos mirando más a los pasos en la derecha que la izquierda no la posiciones simétrica respecto a dos mil quince

Voz 1751 09:10 y es verdad además que el orden de los factores

Voz 1671 09:13 altera el producto es decir no es lo mismo que quedara segundo tercero Vox en en la Comunidad de Madrid Río que o en el Ayuntamiento por ejemplo que es verdad que la ciudad está más girada hacia la derecha que la Comunidad yo creo que esto abre muchas combinaciones muchos escenario

Voz 1751 09:25 con respecto a la decisión no de ponerse al frente a dos perfiles poco mediáticos pero pero sin complejos donde bueno pues también responde que el PP es consciente de la irrupción de de Vox esto es lo mismo que apuntabais asume quizá que podría ir a la baja el Partido Popular con esta decisión

Voz 1671 09:41 yo creo que sí es decir ellos ya anticipan que las expectativas electorales son malas en todas los sondeos se ve que el Partido Popular está perdiendo votos y diputados en todas las elecciones que este va a ser su próximo escenario ellos están entendiendo que lo prioritario ahora por el perfil al menos de los candidatos que tienes taponar a Vox parece que al menos sobretodo está mirando en esa dirección no pero es verdad que tenemos que esperar un poco a ver cómo se concreta porque ya os digo que la decisión de voto es bastante tardía ahí hay otra arista que sí que me gustaría mucho escuchar tu opinión es a propósito de la arista interna es decir ver también cómo el Partido Popular de Madrid como organización siempre ha sido muy complicada por las ramificaciones que las divisiones internas y como tal vez Pablo Casado también elige perfiles de su confianza no solo mirando al exterior sino también al control de la organización

Voz 8 10:26 sí de hecho de lo que se hablaba SGAE que no eran dos sino tres candidatos el candidato a la comunidad el candidato al Ayuntamiento el candidato al PP de Madrid porque efectivamente Pío García Escudero está en una gestora está no es que esté desaparecido es que está de retirada está dejando paso a otra persona ya fue presidente del PP hace diez años hice yo ahora no es mi momento dará yo ya estoy de salida tiene que entrar una nueva ejecutiva en lo que lo que está claro es que Pablo Casado no quiere repetir el el poderío de Aguirre y fíjate que el viene de ahí de tener a la vez la Comunidad el PP de Madrid quiere hacer un modelo Gallardón anterior estaba Pío de presidente el PP presidente de la comunidad que es el modelo de Aznar entonces yo creo que quieren que quieren mantener ahora un personaje diferente que podría ser Adolfo Suárez Illana por ejemplo que separe el PP de Madrid de lo que es el poder precisamente también por la volatilidad en igual perder los gobiernos en un momento dado por el equilibrio de fuerzas entonces es es una circunstancia que no la vamos a saber hasta después de las elecciones iba a determinar mucho el resultado electoral qué tipo de Pepe se haga pero el PP efectivamente no es que vaya a perder votos es que perdió el Gobierno de España es que ha perdido a descabezado toda la cópula Pablo Casado ha llegado hace menos de un año tiene que rearmar el PP su identidad sus ideas está claro que se está yendo a la oposición a Vox para volver a aglutinar en la parte más conservadora de el de la derecha el volver a hacer unas nuevas señas de identidad el PP que está un poco diluido si antes se pensaba que Garrido podía tener muchos puntos para ser candidato precisamente por su perfil negociador hablará de los pactos Aranoa se trata de tener claro que es el PP y que diferencia el PP

Voz 1751 12:11 Jobs de Ciudad fijase que es quiero que escuchen unas declaraciones de Ángel Garrido aquí en La Ventana de Madrid

Voz 0177 12:16 vamos a escuchar las atención yo no veo ningún caso de verdad en el en el poder hablar de un concepto general que haya ni mucho menos un giro a la derecha el Partido Popular yo no lo creo no creo yo yo además no milito en eso yo milito en el centro derecha ha modelado que creo que es el que da las victorias a la a los partidos políticos

Voz 1751 12:32 palabras de Ángel Garrido aquí en La Ventana de Madrid no iba muy bien caminando desde luego no porque además el equipo

Voz 1671 12:40 durante el proceso interno no apoyó a los candidatos que no tocaba en aquel momento corregirme si no me equivoco pero fue a Dolores de Cospedal al principio y después hubo variación pero es verdad que uno lo puede ver incluso con la diferencia entre lo que era Mariano Rajoy y lo que es Pablo Casado Mariano Rajoy representaba el alma más conservadora más estática más digámoslo así de entre comillas sentido común prólogo por emplear sus palabras dentro del PP pero Pablo Casado es un liberal conservador mucho más duro de la agenda más neocon y por lo tanto claramente la dirección nacional están mucho más a la derecha y esto evidentemente la impronta que el está llevando a los candidatos es a girar los en esa dirección lo cual es verdad que sintonizan poco con el PP madrileño que siempre ha sido un PP mucho más liberal en lo económico

Voz 1751 13:20 de lo que puede ser el PP Castilla-La Mancha

Voz 1671 13:22 lo de lo de Aragón por ejemplo de Galicia que es un PP mucho más conservador en el sentido más cristianodemócrata por hacer un poco la diferencia no es que a veces pensamos que como es una gran familia pues no hay diferencia sí sí que las hay no lo cada PP encara comunidades distintas

Voz 1751 13:36 tarde los perfiles de los candidatos de núcleos

Voz 1671 13:39 eh eh bueno sin complejos gracias

Voz 1751 13:41 Nuria es que el nombre de de Isabel Díaz Ayuso no aparece en las quinielas hasta finales de diciembre con sus apariciones en televisión estas apariciones sean ganado y con estas apareciese ha ganado la confianza de su partido es decir y luego cuanto espontáneo tienen estas apariciones

Voz 8 13:57 la confianza de su partido la tenía porque ella siempre ha sido de Casado además una persona que es muy fiel al partido estuvo muy pegada Cifuentes luego estuvo clarísimamente con Casado siempre ha cumplido todas las funciones con mucha disciplina esto hace declaraciones ya empezó a tenerlas cuando fue nombrada secretaria de Comunicación del PP de Madrid también en el Nacional ya empezó va a salir más a verse más en los medios de comunicación hemos con mensajes muy claros ellos creo recordar cuando Madrid central cuando todavía no sabía los candidatos Si había está Guerra entre Comunidad Ayuntamiento y tal Pacer la posición central ella lanzó la campaña directamente ya lanzó un vídeo diciendo me tienen que dejar elegir cómo moverme por Madrid lideró esa campaña de del PP de Madrid por la movilidad eran tres puntas de lanza tanto Garrido como Almeida como ella se haciendo esto y ahora con las elecciones andaluz ha sido la encargada de explicar viene

Voz 1751 14:54 habla de Madrid central era el Apocalipsis era o es seguirá pensando lo mismo el tema de la móvil

Voz 1539 14:59 que sin duda se está convirtiendo en el principal problema que tenemos en la capital de España en manos de esta izquierda populista que está bloqueando las entradas sistemáticamente y que está poniendo en marcha todo tipo de medidas para pymes atascar una y otra vez la ciudad medida chapucera las medidas en alternativas y sobre todo pues como decimos sometidas autoritarias y sin ningún tipo de alternativa siempre minando la libertad de los ciudadanos

Voz 1751 15:25 y otras declaraciones muy polémicas que que hizo sobre sobre feminismo sobre las mujeres vamos a unas elecciones hizo en La Sexta

Voz 1315 15:31 yo creo que nosotras muchas veces Nos vemos inmersas en ese discurso feminista que politico a todo y que lo hace todo irrespirable que modifica hay dos lenguaje las portavoces los portavoces con los miembros y las miembras que al final en los juzgados creado muchas veces indefensión para los hombres a mi juicio de una manera o de bueno que clama no porque todos tenemos hermanos tenemos primos tenemos eh familia que también son hombres y creo que muchas veces hacia ellos hay una sensación de indefensión

Voz 1751 15:58 discurso duro e incluso compatible y Marina muy bien con lo que defiende Vox porque no sé si prepara muy bien un futuro entendimiento

Voz 1671 16:05 de acuerdo yo creo que es evidente no derechos sino hubiera anticipado que era la portavoz del Partido Popular hubiera o escuchando sus declaraciones hubiera podido decir vales que es la portavoz de Vox no hay muchos de estos temas y es verdad que en el tema de Madrid central hace oposición al Ayuntamiento pero sí que es verdad que va de candidata a la Comunidad y esto es algo que tiene su razón de ser porque los que en teoría pueden ser perjudicados por Madrid central no son los que viven en Madrid sino que son los que viven en la periferia por eso lanza ese mensaje en esa dirección y luego evidentemente con lo del tema del feminismo se colocan temas culturales mucho más duro habrá que ver también después qué tipo de propuestas económicas hace y esto pero ya nos podemos imaginar que van hacia la agenda más liberal del Partido Popular madrileño

Voz 1751 16:43 Nuria es que tiene que recuperar te precisamos

Voz 8 16:46 de una cosa que les reclamaban mucho el PP es decir el PP tiene muy claro que aunque existe cierto voto de castigo de del de la extrema izquierda de la izquierda que ha ido a Vox pues pero que es voto de gags de castigo de quién se nutre Vox es del de votantes del PP si quieren recuperar a esos votantes Ipar recuperar esos votantes tienen que recuperar un discurso mucho más duro mucho más conservador para decirnos que nosotros seguimos defendiendo estas cosas nos tenéis que ir a la extrema derecha que nosotros seguimos siendo es un discurso para recuperar votantes impago de citación no efectivamente

Voz 1671 17:18 teoría pero de todas maneras también esto tiene un peligro y es que el estas abriendo las puertas a que haya una transición muy sencilla en siguiente sentido si tú ya eres un votante conservador y sabes que Vox siempre facilitará un gobierno apoyando al Partido Popular la transición es bastante cómoda porque dices hay alguien que no tiene mochila que no tiene historia de mala gestión o no ha tenido problemas de corrupción y es un partido nuevo por lo tanto salto en esa dirección algo parecido a lo que le ocurrió también en su momento al PSOE con Podemos que este tipo de dinámicas es difícil porque como los partidos nuevos Semergen sin historias sin mochila ellos sí pueden presentar credencial más sencillo entonces si el partido no es capaz de definir bien lo que es PP respecto a lo que es vox claro esto hace la en la conversión de votantes mucho más cómodas no

Voz 8 18:00 sí sí sí estoy de acuerdo de de hecho yo creo que lo que están intentando es no evitar la gente que ya votó a Vox sino los que se puedan ir a las próximas elecciones pero antes es un acierto

Voz 1751 18:10 es un error yo yo creo que es un error pero bueno esto

Voz 1671 18:13 este es mi aproximación personal viendo lo que han hecho otros partidos conservadores en en Europa no en el momento en el que tú lo que haces es comprarle el discurso al nuevo partido el nuevo partido al no tener mochila y al poder presentarse como alguien limpio en términos de credenciales para hacer esas políticas y que sabes que siempre te va a apoyar para gobernar por eso era muy fácil anticipar el Santa Santamaría hagan en la copia me quedo con el originó algo podríamos simplificar lo así pero sobretodo porque no bloquea el cambio es de circo si Vox hubiera bloqueado el cambio en Andalucía estuviera puesto en guardia a los votantes del PP pero como Vox lo ha facilitado entonces aquí es más Ence

Voz 8 18:45 pero a que se miran en el espejo de Ahora Madrid es decir consta al PSOE porque Manuela Carmena gobierne con el apoyo del PSOE donde está el PSOE estamos hablando de que de los nueve concejales que que tiene actualmente el PSOE en el Ayuntamiento de Madrid pueden no ser subsuelo pueden no ser su suelo es decir en el PSOE está ahora mismo absolutamente fagocitado por ahora Madrid en el Ayuntamiento de Madrid precisamente por ese voto de los que se fueron a por pues como se que les va facilita el Gobierno me voy ahora Madrid en vez de seguir votando

Voz 1751 19:16 bueno pero ahora el escenario ha cambiado veremos que ahora la pelota está en el tejado del Partido Socialista como apuntábamos antes a ver si es capaz de encontrar un candidato es lo suficientemente compatible como para sumar fuerzas sí

Voz 1671 19:28 es la paradoja de la política de bloques en la que estamos es que ahora ya no dependes de

Voz 8 19:32 de sino que dependes de tus potenciales

Voz 1671 19:35 eso sí de que resista no no porque si uno mira los barómetros en general Manuela Carmena es popular y es probable que incremente su voto incluso que quede primera fuerza

Voz 8 19:42 la paradoja es que si crece tanto que el P

Voz 1671 19:45 su ese desinflar totalmente no le da la suma terminará gobernando Begoña Villacís

Voz 1751 19:49 estábamos hablando de Isabel Díaz Ayuso de ese de ese perfil hemos escuchado su voz me gustaría que que no sea entráramos en José Luis Martínez Almeida que es el candidato del PP al Ayuntamiento de Madrid Nuria que se ha ido poco a poco ganándose la confianza de su partido dicen que ha salido muy bien jugar la baza de devolver a salir a la calle y luego también cierta vena voy a entrecomillar de bueno había entrecomillar lo humorística porque lo de humor va en gustos cierto gracejo no

Voz 8 20:14 sí la verdad es que la posición que hace José Luis Martínez Almeida

Voz 1751 20:17 es muy divertida

Voz 8 20:19 es realmente muy divertida que no está mal desde de cuando en cuando quitarle un poco de serenidad la política de sacar un poco el humor porque además acerca a los ciudadanos ya se ríen poco de las cosas no es todo crítica crítica crítica que al final te aleja de ese discurso porque mama como mal por ello si efectivamente es que fijas que que que ha posición que grupo municipal se quedó José Luis Martínez Almeida cuando Aguirre

Voz 1751 20:39 los a escucharle en acción

Voz 9 20:42 estoy preocupado

Voz 0684 20:44 Pablo tengo que ser sincero lo que desde cero ciudadanos de la posibilidad de que efecto pero atado que tercie pero político Manuel ha dicho hoy que me tiene que tocar algo algo al hay que tenerlo en cuenta yo no tenemos debilidades tal pero si Manuela de valorarlo porque algo algo de hecho valer estos años de posición aunque tenga vigencia que queda en ciento cincuenta y siete días para echar a Manuela Carmena para hacerlo que lo cincuenta y pico de compra sí

Voz 10 21:29 Manuel Antón mil días dándose un récord difícilmente van bien muy bien Beto unos las dos al mismo tiempo eh

Voz 7 21:38 la bienvenido

Voz 10 21:42 la traducción y la abierto

Voz 11 21:45 no he pensado en todo no pensar demasiado no bares

Voz 10 21:52 van a cambiar el nombre de la calle Comandante conmigo por aviador ella los me vino el mundo con para tener su dirección del comandante

Voz 0684 22:06 ah bueno

Voz 1751 22:10 no sabemos si es genio visionario comenzó esta canción de Astrud pero bueno he hace política a pie de calle no sé si es el que más ha salido ha recuperado la calle

Voz 8 22:19 de hecho Le tienen mucho aprecio los militantes del PP porque le le venden las agrupaciones le ven que les van a visitar que les pregunta que ha vuelto a salir a la calle desde luego yo desde mi punto de vista recuperado un grupo municipal y una oposición municipal que había quedado muy muy tocada después de la salida de esperanza

Voz 1671 22:35 eso es verdad pero fijaos que si uno mira los sondeos ve de manera muy clara que en gente a la que Ciudadanos es más fuerte en el bloque la derecha es decir Begoña Villacís esta muy por delante ya siendo él el portavoz del Grupo Municipal Popular por lo tanto uno puede anticipar que a menos que haga una campaña estupenda que de repente cambie el equilibrio o Vox entre muy fuerte en el Ayuntamiento que también puede ser no deberíamos esperar tantas variaciones y la posibilidad de que por primera vez en el bloque la derecha ciudadanos que delante el Ayuntamiento yo creo que ahora parece más segura que si hubieran fichado a un externo no alguien que fuera más visible más popular

Voz 1751 23:07 la sensación el tablero de que todo cambia a cada segundo a cada minuto sabiendo esa premisa que nos has contado Pablo que los votantes cada vez decide más tarde su voto

Voz 1671 23:16 la campaña conservando central la campaña va a ser fundamental

Voz 8 23:19 juego Juego de Tronos en toda regla me lo primero necesitamos candidatos que solamente tenemos de momento a Pepe el PSOE en la comunidad en teoría podemos en la Comunidad porque Errejón está aunque no se encuentra pero nos falta a los candidatos de Vox que no están confirmados el candidato del PSOE al Ayuntamiento en realidad Begoña Villacís Ignacio Aguado aunque tienen todo el apoyo todavía tampoco están confirmados Manuela Carmena sabemos que va a la alcaldía pero quien la acompaña que ni siquiera sabemos quiénes quiénes van a sentarse en en el tablero y luego Not no debemos olvidar que en Madrid por población siempre Vox tanto en la Comunidad como en el Ayuntamiento por la mínima al Ayuntamiento son cinco concejales en la Asamblea son siete diputados que son una barbaridad

Voz 1751 24:02 van a ser vamos que no pongan ustedes apostemos

Voz 1671 24:04 aquí en casa de apuestas no pongáis dinero ni el Ayuntamiento ni en la Comunidad porque la cosa es Messi es no Napoli sino bueno sí pero no sé si es si es de la paga extra que pero bueno es jugar un poco mejor

Nuria Platón periodista de La Razón gracias por haber venido esta mañana gracias a Pablo Simón muchísimas gracias a vosotros un beso grande veintinueve minutos

