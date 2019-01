A vivir Madrid | El Madrid de Zahara

Voz 1751 00:00 nacido en este programa fue fuentes de describir el diluvio universal antes de que existiera esta canción y mucho antes de de Astronautas su nuevo disco era dos mil dieciséis en doce estará bueno pues estaba terminando una gira que le llevó a un lugar muy muy especial para ella la Riviera no Salah entonces del fin de esa gira de Santísima Trinidad tour en noviembre fue fue en dos mil diez

Voz 1 00:32 es aquí en A Vivir Madrid en el viaje entre las dos ciudades uno Cercanías nos encontramos con Yola Berrocal que muy amable Nos cambió el asiento para que pudiéramos ir juntas que de hecho gracias a esto ahora Yola somos no digo amigas pero sí que nos escribimos hablábamos sí y me encanta

Voz 2 00:47 la Riviera yo espero que sí atendida está en mitad de la buena vida aparte lo digo ya ojalá aparezca bailando y dando todo con nosotros

Voz 1751 00:55 han pasado más de dos años de ese momento te lo tendría que preguntar fue Yola Berrocal al

Voz 1949 01:00 cierto sí que fue y lo más importante Pagola entrada no pago porque Tello pero bueno fue fue un detalle ya invite de hecho está haciendo todo el concierto sin saber si aparecería la última canción del concierto fue caída libre en la que está sonando entonces hay momento en el que yo digo yo no tenía ninguna duda de que yo la Mola mil esperaba que apareciera en ese momento no apareció me vine abajo y dije Jaime ha venido Yola justo cuando acaba la canción aparece ella saltando dirige esta vez tengo una cara de niña pequeña súper feliz y unas fotos increíbles de toda mi banda abrazando Yola Berrocal varado son impagables vamos es lo más grande que nunca

Voz 1751 01:35 empiezas gira en el mismo lugar que que el acabase en dos mil dieciséis gira de astronauta no con una sino con dos fechas en Madrid no has tenido que ampliar muy fuertes

Voz 1949 01:44 bueno es que yo me emociono mucho con esto porque claro de la ESA Riviera del hace dos años costó llenarla cuando anunciamos la fecha en dos semanas se agotó íbamos no estará ni me parte no estaba ni pensado que pudiera pasar es hoy llamamos hay una fecha libre el día de antes la cogimos y ahora ya bueno es el diecisiete de enero y la verdad es que va también súper bien y claro yo todavía tengo mi mente los conciertos de búho real con quince personas como si hubiese sido ayer entonces ver la cantidad de gente que tiene ganas de verme que ha le ha gustado este disco y que está que han pasado muchas cosas

Voz 1751 02:17 si alguna de ellas tiene que ver con el nombre de este disco con con astronauta que define muy bien cómo cómo te sentías frente a la maternidad y las noches en vela el eh

Voz 1949 02:27 pues parte bueno tal cual si esas el título del disco es astronauta ahí viene un poco inspirado en porque como dices en esas noches de incertidumbre de saber que has qué vas a cambiar de vida in sin saber si va a volver a la que tenías au como has adaptarte a lo nuevo

Voz 1751 02:43 han pasado unos meses de de esa sensación lo pregunta alguien que quiere ser astronauta algún día

Voz 3 02:49 aproximadamente tú

Voz 1751 02:51 crees que a qué altura se pasa el vértigo

Voz 3 02:54 cuando se pisa tierra

Voz 1949 02:56 creo que pisa nunca ya ya te mantienes flotando vas viendo otros planetas te acercas a ellos ha sólo ha sólo ha te asomes a otros planetas con sus vidas pero no sabe si vas a de verdad alguna vez a pisar tierra vamos yo tengo la sensación de que van cambiando es verdad pero si seguridad en algunos aspectos me siento mucho con mi hijo ya sujeta la cabeza caminas decae hay muchas cosas que digo ya esta hecho en otras que digo madre mía que vértigos saquen a veces nos el paso nunca estamos escuchando

Voz 1751 03:28 llega el hombre a la Luna este año mil ochenta sesenta es la leyenda por el momento pero cuéntame la letra pequeña Zara de lo que no se cuenta la llegada de la mujer a la maternidad es decir bueno lo que te gustaría a lo que me gustaría a mí saber Jan a alguien que se enfrentará a la maternidad la verdad vaya

Voz 1949 03:45 a mí una cosa que me impresionó mucho que nadie me haya contado sino de hecho hayan hecho lo contrario que es sufra es mucha pero pares le das la cara hay sepas a todo te enamoras es un amor a primera vista yo no sentí eso yo sentí una cosa animal de mamífero de protección brutal de repente éste es mi cachorro y que nadie me lo toque te sale una cosa que es verdad que no experimentar nunca pero el amor tal y como yo lo conocía que era la hace mi marido hace mi familia mis amigos no lo experimenté de esa manera yo me he enamorado a lo largo de los meses ahora es el ser humano que más Lucano y vuelve del mundo pero cuando nace sientes otra serie de cosas entonces yo me senté a Superman porque pensaba Juan no me enamorado de mi hijo al nacer me he visto su cara y he dicho que maravilla en lo que pensaba

Voz 1751 04:29 es importante también que hable de esto claro

Voz 1949 04:31 claro como que se ha mitificado como

Voz 1751 04:34 te cuentan una cosa ahí seguido por tradición esa esa mentira

Voz 1949 04:38 hacia las demás eres ni que todo es maravilloso que todo es fácil y que el amor lo compensa todo como bueno el amor obviamente hace que estés ahí la la relación que te una tu hijo es tan potente que que obviamente puede con casi todo pero eso no quita que es durísimo que es muy duro y que el cambio el perder la identidad como como mujer lo que tu dices del pasar a ser madre y volver a recuperar tú tú ser es es físico y mental claro claro y aparte yo no hablo de adelgazar mucha gente cuando habla que no no no mirarte en el espejo

Voz 1751 05:11 el reconocer reconocer Zara tú crees que nos tendremos que ir a Marte las mujeres para que tengamos las mismas oportunidades frente a la conciliación que los hombres es decir esa con frente a la maternidad los trabajos

Voz 1949 05:25 bueno no sé si Marte ocho Júpiter vamos está lejos esto porque todavía no existe creo que por parte del Gobierno una solución es decir no no está en sus planes y esto debería ser algo completamente necesario cada vez salen noticias sobre el asfalto bueno sobre la la poca natalidad no las las vidas nuevas que traemos el mundo como estaba envejeciendo la población pero no hacemos nada para que las mujeres podamos decidir tener un hijo en no tener que sacrificar nuestras carreras

Voz 1751 06:02 estamos escúchame tienes en el disco y la la Bestia cena en casa es un tema que tiene un mensaje contra la gestación subrogada y al poco tiempo de salir pues se ha convertido en un himno feminista cómo le explicas a alguien que la defiende que la gestación subrogada es una forma de explotación de mercantilización del cuerpo

Voz 1949 06:21 yo les diría simplemente que se pusiera investigar qué es lo que llevo una mujer a vender su hijo en qué situación se tiene que ver de pobreza de necesidad para tener que vender eso vender es que aparte yo después de ser madre lo que te habla de la conexión a mí es tan bestia que que te que el uno lo único que compensa después del dolor del malestar del sufrimiento del de del desquicia los cambios tener a tu hijo pero si pasa es todo eso hipotecas un año de tu vida es que no hay dinero que lo compense

Voz 1751 06:56 han sido muchas mujeres quitan en muchos hombres los que te han felicitado por sacar este este tema la reacción que esperabas pero no sé si te has ganado enemigos irse alguna ellos ha sido inesperado parate

Voz 1949 07:08 pues no ha sido muy bonito ver cómo hasta gente que que está a favor de la gestación me lo ha comunicado me ha dicho que aún así le parece un pepino de tema que le encanta y que no está de acuerdo nos ha llevado a tener conversaciones lo cual me pareció muy interesante porque yo era mi intención yo no quería hacer una canción que adoctrinar a nadie quería genera una una conversación en torno a este tema ver qué es lo que ha producido tanto para los que estaban a favor como en contra me pareció maravilloso porque es de lo que se trata ya no no quiero decirle a nadie lo que tiene que hacer yo en mi opinión pero sí sí provoca una búsqueda una incertidumbre y una conversación

Voz 1751 07:44 pues pues bienvenidas sean Zara este tema de hoy la este cena en casa habla de la gestación subrogada lo estamos diciendo pero tiene un germen lo leí el otro día en el libro de Málaga creció una entrevista fabulosa en un estado de shock es decir tú te planteas cómo canaliza la impotencia frente a otros temas como la corrupción es decir tengo entendido que te costaba entender por qué capaces cosas tan fundamentales pero perdonamos la corrupción

Voz 1949 08:09 sí es algo que no puedo entender cómo podemos tener cómo podemos sentirnos representados por gente que que no está rogando es que no lo puedo comprender esto es verdad que aunque la canción ha centrado mucho comidas en la gestación pero es verdad que lo que me motiva luego puede decir como como volvemos a votar a las mismas personas como permitimos como como nos indigna amos más por qué no salimos a la calle entonces yo tenía como una necesidad de hablar de la decepción que sentía y es verdad que escribí mucho sobre eso el no terminaba de darle forma a la canción y acabé escribiendo y escribiendo lo sintetiza de la mejor manera que pude bueno aunque eso estaba ahí como un

Voz 1751 08:50 como el motor la canción luego al final pues desvío hacia hacia otros teme la última vez que estuviste con nosotros e hace algo más de dos años las enseñas de tu mapa de Madrid pero claro es que después de pasar el espacio ves Madrid de otra manera Inter son otras canciones en los llevas a un lugar al Frida sí qué empezaste a escribir tu novela trabajo quiso pareja dónde está ese lugar porque lo elegiste para escribir mira está al lado de donde allí

Voz 1949 09:17 yo vivía cuando empecé a escribir esta novela que saben bueno en en Chueca hay es una restaurante cafetería donde puedes ir tranquilamente comer muy bien ir te con el ordenador dan la clave wifi que yo estaba al inicio de este de este disco estaba de este de esta novela perdón buscaba como lugares que me inspirar a no salir de mi casa hay tenía esa imagen del escritor que va con su portátil a yo no fumaba pero bueno como una terraza de bar bebiendo whisky no pero lo que hacía era pedir un zumo Alberto estaba agua si es verdad que que escuche esta canción que es bueno David Bowie ida introduje en una trama que sonaba dentro de una de las escenas de la novela justo cuando se está duchando Claris ahí ella misma la oye a través de la amortiguación de las paredes que era un poco como yo la olla porque tenía a mis cascos sin música puesto pero para aislar un poco de de la gente a esta sensación me llevó a la que podía tener

Voz 1751 10:20 leer Clarisas en la casa de

Voz 1949 10:23 Marco escuchando la música que el que él estaba pinchado y además

Voz 1751 10:25 me han cumplió tres años de la muerte de Bowie el diez de enero de dos mil dieciséis Zara es una experta en cazar canciones no elige lugares a los que va con el sí a ver que pone claro y uno de ellos es el Monkey Kofi dice claro no porque es que yo no tengo tiempo ya

Voz 1949 10:42 para leer revistas musicales a veces ni que cuando escuchó música no me da tiempo saber lo que estoy oyendo la radio entonces voy a lugares que ponen que ponen buenas canciones pero de verdad esto con esas han abierto ya voy diciendo que me suena muchísimo quién es esta

Voz 1751 10:56 has el saltan tan bueno Calle Vallehermoso cosas bonita te tomas un café quita buenísimo por favor de Tarifa eh

Voz 5 11:05 se han

Voz 1751 11:09 a esta has tenido tu que buscar blanquiño pero tengo que decir que me las descubierto y que me encanta

Voz 2 11:16 a a ella

Voz 1949 11:19 señor ten bueno es para escucharse en Teherán y no salir de ahí nunca

Voz 6 11:24 desde luego pero sí he hecho un poco ejercicio como tú o iba a hacer la prueba con aunque lo tengo aquí pero me he dado cuenta que en el te has descargado siguiese sí pero no habla entonces Se lo voy a decir a ver si me funciona igual con

Voz 1751 11:35 sí vale a venga vamos a llegar al casco e blanquiño ver estas cosas que están Siri que estoy escuchando

Voz 2 11:53 no funciona yo creo que es Azam y tú fórmula es mejor que la de Islandia no funciona lo advierto con esto me pongo es que parezco tonta

Voz 1751 12:03 buenas personas que sepa de música aparezca una cascarrabias aquí que te recomiende una canción y te explique por qué por ejemplo que es una canción de dos mil catorce que que bueno que además pertenece a su cuarto álbum creo que lo interpreta ella misma en un capítulo de así de televisión Twin Peaks claro es que Zara ha sido Mis Azam Siria la entrevista

Voz 1949 12:25 claro es que las series es otro gran lugar para descubrir músicas vamos a terminar de los bares en una historia por favor Zara quiere que la cuentes en dos minutos por favor pues hay una hagan tras cincuenta era calle Santa María pero centavos gardenias estando yo vivía antes Dos gardenias Un que no conocía pero que tiene un escaparate con una gramola y unos discos y es precioso parece de hecho sacado de Twin Peaks yo me parecen una mañana escuchando Patrick Watson en casa pasaba por allí y me asomé dijo este sitio es precioso debería entrar ICANN entre el señores estaba pinchando con su vinilo justo la misma cantidad que yo haya escuchado toda la mañana en bucle que es de padre disco precioso que se llama tensas yo Bach

Voz 8 13:07 la hacienda bonita del mundo que se la guía tiras estás tiran a Obama no lo vamos pero me enamoré de este hombre de este lugar ideal

Voz 1949 13:20 la casualidad en día preciosa de tienes término hogar y no lo dijiste no me quedé

Voz 1751 13:25 mirándolo me voy le dijo oiga mire es que soy una loca en acaba de pasar esto y que pienso yo me dio una copa de vino

Voz 1949 13:32 y me pasé toda la noche mirándole diciendo tengo que decirle algo pero no me volvían Icaza si me está escuchando ahora pues habrá que era él Zara