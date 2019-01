A vivir Madrid | Tu otra bonita: Verdad o atrevimiento

empezando por su nombre pues oye las etiquetas sea dicho de ellos que que hacen rumba psicodélica no pero a lo largo de estos más de

Voz 1751

00:17

Diez años han intentado yo creo que que lo han conseguido mantener su esencia rodearse muy bien insertado crea una energía cuando se enfrentan al directo que no se puede yo creo que no se puede etiquetar ni tampoco definir Héctor qué tal buenos días no se puede definir esa energía verdad soy rayos Alberto Vallecillo al cajón de acompaña a y Félix llegara a la guitarra qué tal buenos días chicos bueno vamos a escucharos toda esa energía en ese directo ángulo muerto doce y cincuenta y uno aquí en A Vivir Madrid