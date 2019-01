Escucha las noticias de las 16:00 (12/01/2019)

tres personas han muerto en la explosión de una panadería en París entre ellos una mujer española otras cincuenta han resultado heridas diez se encuentran en estado grave entre los heridos hay un hombre de nacionalidad española que no corre peligro todo apunta que la causa de la deflagración sea debido a un escape de gas Javier Carrera

según ha confirmado el Ministerio de Exteriores la mujer española que inicialmente resultaba herida ha fallecido como consecuencia de la explosión el cónsul adjunto en París se encuentra con el marido de la víctima prestando apoyo y asistencia hay además otro español herido confirma también Exteriores aunque su estado no reviste gravedad los otros fallecidos según la Policía francesa son dos de los bomberos que acudieron a la zona y las autoridades están pendientes de esa decena de heridos en estado grave los primeros indicios según el fiscal de la República en París tuvo expresión apuntan al origen accidental de la detonación primero hubo una fuga de gas llegaron los bomberos ha explicado Rémy después se produjo la explosión que provocó el incendio remarcaba al fiscal una explosión que según los testigos ha provocado escenas dramáticas en una zona cercana a puntos turísticos de la ciudad y que ha obligado a desalojar los edificios colinda

Voz 1904

01:33

dos mil personas han arropado este mediodía en la plaza del Ayuntamiento de Avilés a los trabajadores de Alcoa que iniciaban a las once una marcha una más desde las puertas de la factoría para pedir una solución para setecientas familias que penden de un hilo se han escuchado gritos de Alcoa no se cierra o Maroto dimisión si no hay solución en referencia a la ministra de Industria es que el día quince expira el plazo dado por Alcoa para responder a su última propuesta de plan social que plantea el despido de quinientos trabajadores algo que rechazan las plantillas de Avilés y A Coruña que piden a la empresa que cede a las factorías al Gobierno hasta que aparezca un nuevo inversor el ministerio sin embargo ya ha rechazado cualquier tipo de nacionalización de las plantas