Carolina Durante llena de música y buen humor 'El Gallinero de Carrusel'

Voz 1284 00:00 señoras señores son las tres y dieciocho minutos de la tarde y las diez y dieciocho minutos de la tarde estos Carrusel deportivo iba a comenzar

Voz 1 00:08 El Gallinero

Voz 3 00:22 José Antonio Ponseti Fonseca qué tal muy buenas Laura Martínez Meana ahí tu música hay buenas preguntas para carga durante bueno el único bonito alemán que ya está saludado Escorial que está por ahí que esto de lista secundario Jito inanes buenas tardes Escorial que también está por ahí después vendrá Marquínez con su receta Cabrera explicó su recomendación de cine ha visto Laura cómo está el estudio presidenta Time creí la pecera hacemos referencia en la pecera a la gente que los Técnica Haile a la producción eh edad

Voz 4 00:56 qué es lo que importa oye buena cantera gente

Voz 3 00:59 a Telecinco para arriba no

Voz 4 01:04 cuarenta porque hoy incluso por todo claro

Voz 3 01:06 Marina durante

Voz 2 01:14 sobre

Voz 3 01:21 bienvenidos a Carrusel deportivo para los dos

Voz 0458 01:25 Diego que es el que vamos a oír la voz a Martín que es el bajo la Martín hola qué tal a Juan Pedro años que es el batería llamaría vaya que es el que es el guitarra jugando pues tiene una agenda muy apretada chavales esperábais hace dos mil diecisiete que era pasa el tiempo ha pasado un añito y pico ya estáis ahí dándolo tienen posibles vale no se podía ni por el forro esperábais

Voz 0458 01:51 he leído he dicho alguna cosa por lo menos hemos intentado documentar a través de las diferentes entrevistas que han conseguido los últimos tiempos si es que que que no tiene pensado ganó la vida con esto la música no sé si vuestra visión ha cambiado estos me hallo todo tan rápido que igual cambia de opinión

Voz 7 02:05 pero bueno nosotros que vaya hombre ahora unos la ganamos pero yo que sé lo que mola un grupo en en este en el siglo XXI es saturar durante muy poco no lo que antes yo qué sé si dentro de dos años esto seguirá igual sabes que ahora estamos en un momento pues de puta madre que que diecisiete no fuera la música o algo así

Voz 6 02:25 vinieron ya lo ves la cara ingenieros de habérselo anteriores no

Voz 0458 02:31 no soy futboleros ha entrado Diego en no saludo aquí mientras que el hecho pues me flipa

Voz 7 02:37 sí sí que es bueno aquí hay hay hay división hay división caminos

Voz 8 02:43 no pasa nada nada pasa aquí no tenemos

Voz 0458 02:46 ah no hace bien te ahorras muchos difuntos una alegría de vez en cuando profundos del Madrid

Voz 7 02:50 bueno del Madrid del Madrid de ahí lamentablemente de Vinicius de Vinicius de Nissan el disco también están bien

Voz 0458 02:59 claro

Voz 7 02:59 Ariel Solari no tanto eso lo haría no tanto no hay que serlo mientras estoy de Gareth Bale fuera el Madrid tú

Voz 0458 03:07 caballito como bueno conocéis perfectamente una durante insisto que ha venido un porrón de gente Laura ya es que además lo están los completando han estado en todos los festivales últimos pues muy prestigiosa en España más Cullell de Calais el FIB ya verás que dos mil diecinueve les espera

Voz 4 03:22 ya está bien no yo creo que se iban a dedicar a esto seguro me llamó la atención que nos juntamos para hacer el imbécil que ya está para ensayar para juntarse

Voz 3 03:29 pero bueno tampoco hay además lo que hacemos aquí su triunfo es una luz pues muy muy natural que decir es muy de boca oreja el imbécil

Voz 1 03:38 a lo que acaba de condena

Voz 0458 03:42 esperemos confesar que aquí hay un chalé name tiene cincuenta y un palo si seis parece que tenga menos que tengan más mayor volante era durante el esta flipado con la idea de cómo puede sonar tan noche enteros Tanos a sonidos de la movida madrileña teniendo verdad que tenéis claro porque estoy convencido desde los de los aunque

Voz 6 04:00 se ha escuchado en alguna entrevista que os gusta mucho el muchos sonidos y que tenéis una una cuenta de Spotify una una Play List donde vais sometiendo ahí los sonidos moda tal me gustaría hablar un poquito de grupos referencias y cosas porque a mí me sonares desde Toreros Muertos hasta no sé Siniestro total de cosas si es que al final tenemos un poco de Nacional Internacional de mucho de muchos muchos grupos diferentes no depende de eso depende está Siniestro Total lo está en la lista me pues está Joy Division hasta san Mary Cheney no está por ahí te los feos no soy de los ochenta no de los ochenta no ahora Keith Stephens Meritxell van a grabar un disco pronto en abril en disco enterito con canciones nuevas aparte de las que tenemos en Madrid para hacer nada

Voz 0458 04:44 la donde Granada creo que era Granada así

Voz 6 04:46 con productor de Jose eso merece seguir con You cuenta cuenta de eso

Voz 0458 04:49 ha dicho que es la pera al productor lo mejor

Voz 6 04:52 que ahora estemos ahí grabando con con un técnico que trabaja en el que se llama Ivan allí en Granada y ahora llevará pues las pistas los todos los brutos los os mandamos ahí a a Giulia y los está mezclando Nancy

Voz 8 05:03 de todas formas también está estamos grabando los productores Bernardo con Thor es Bernardo Calvo que es con quién

Voz 7 05:09 hemos trabajado hasta ahora y con quién no yo pues ahora que puta madre bueno he va a hacerlo a la par con con Jude que bueno se produjo el último de los Yi sus naves un placer porque al final yo qué sé una de nuestras principales referencias que fuera pues los Jackson Meritxell trabajar con alguien que que ha podido estar con ellos están también cerca es la UCI que conoce los sonidos y tal

Voz 0458 05:35 ya estamos preparado una puta pero para el tramo muy pequeña que yo permite al lenta hacia dice Daniel Álvarez que los vio que es uno de nuestros productores que los locales

Voz 7 05:45 sí

Voz 0458 05:45 y que hay tuvisteis un pequeño lío pequeño un pequeño iba a decir aquí tiene una pequeña anécdota ahí un bueno la gente de Alive es un festival de la pera en Bilbao que ya ha ido creciendo durante durante los últimos años y bueno hay un par de escenarios muy buenas como especialmente y otro digamos el escenario de a mí no me gusta lo del Rayo B porque yo he visto conciertazo seis ejemplo que estuvo muy bien no pero estabais en el en el B y creo que la Peña empezó a subir esas a él

Voz 1284 06:08 en el estábamos pero estabais en la pera de repente empezado surge la pena

Voz 7 06:15 lo que pasó ahí pues claro pero es un gesto que se hubiera ahí ves que hubiera la Peña o no Bengasi pero yo voy a que hizo un ademán así como si queréis animarse noticias queréis ir sens sí sí sí bueno cuenta la historia tú lo cuentas ordenadas a ser empezó a subir la peña Hay y al final siempre el sonido porque cuando se sube a la gente porque me dan a pisar lo todos los cables chupar a Mario yo creo que casi letal la copa encima a Pedro Aller hay dos horas un concierto ahí eh pues las cuatro que de repente llegamos al al al BBK el día anterior de hecho habíamos en el más cool y estamos en un escenario de puta madre noria a una hora muy guay a pesar de coincidir con el jazz pero pero al día siguiente tocamos ahí en el BBK era un escenario pues el más pequeño de de todos a una hora bastante mala porque era de los primeros conciertos por no decir el primer hicimos bueno va a venir ni Dios aquí y de repente se iba acercando la hora ensayamos Se se nubló sea no hacía calor recluta Man

Voz 6 07:19 y de repente empezó a llegar a Peña empezó a llegar la Peña bueno de la ofrecía la verdad es que me tiró la Copa encima pues ganado bueno a la atleta ahí entonces haciendo Cayetano no sólo en ningún momento ella quitaron era como una Capella ahí con bombo enviándome un señor con un palo

Voz 0458 07:37 pues sí yo fui testigo yo que soy de contar de abuelo cebolleta muchas cosas yo fui testigo en un concierto de Chili Peppers en el en el BBK alive de cómo a Flea que seguramente los cajistas más más no sé si más importantes uno de los más reconocidos del mundo le cayó un casi entero mini de cerveza Antero se lo tiraron le cayó encima no cogió el bajo el abro la cabeza estos días

Voz 8 07:58 veo como en el seguramente no tiene razón mita mita

Voz 5 08:03 oye suena mucho durante en deportes en la SER porque allí los usos muchísimo continuamente es verdad sí

Voz 3 08:12 Yago de Vega la última por ejemplo ponen los viernes y empezó Yago coincidiendo

Voz 8 08:17 sí sí que qué tal estaba quédate que me estrenada está

Voz 7 08:20 estamos contentos del todo

Voz 3 08:22 claro sólo iba un poco lo que podrían ser hermanos ella no a estos chavales son bastante más guapo jóvenes y muy talentoso

Voz 1284 08:30 hecho seis tres seis cero veintitrés cero noventa y nueve Además para que la peña de cualquier tipo de mensaje seguimos con carrera dura hasta que seguía con además aquí

Voz 1610 08:38 estamos a la peña que nos envían mensajes para Carolina durante déjame recordar que la gente que puede ver a través de la cuenta de Twitter del canal de Youtube de Carrusel deportivo la entrevista Guibert las caras guapas de carroñera durante estos momentos estáis todos muy guapo chicos bueno pues la gente los oyentes pueden enviarnos los fans de Canarias durante el seis tres seis cero veintitrés noventa y nueve pues trocito de canciones que se le das al botoncito ese es donde está el micrófono tantas no sé

Voz 3 09:01 Juan también poder hermandad

Voz 1610 09:06 a los porque vamos a sortear unos pies de Carolina durante toda cantas esto de

Voz 2 09:17 esto es Carrusel deportivo Carolina durante Jenson

Voz 8 09:30 Rus el Deportivo con Dani Garrido

Voz 9 09:34 EFE impresoras se ha vuelto loca la salud de la

Voz 3 13:09 la su recomendación política esta lacra

Voz 8 13:11 es que su pérdida

Voz 1463 13:13 es una comedia una comedia súper locas llama el vicio del poder tenéis que haberla todos porque es que es una sucesión de gags pero muy muy muy inteligentes que es de la protagonizan Christian Bale que ha engordado dieciocho kilos algo que no debe de ser ni sano para interpretar este papel también están Amy Adams Steve Carell que está estupendo como Donald Rumsfeld bueno es un repaso a la política norteamericana al a ese partido republicano que nos metió en la guerra de Irak os acordáis de la guerra de Irak a España fue en aquel momento haga mentiras de todas las mentiras que fabricaron los políticos americanos en este momento pero que se creyó medio mundo para conseguir las bueno para conseguir todas las contratas del petróleo

Voz 22 13:50 yo me quedo con la película los raros pero tengo que decir raro casi vamos una de las mejores del año y además inolvidable es un cruce de terror y ciencia ficción mitología nórdica es la historia de un agente de aduanas un aeropuerto que tiene un olfato brutal reconoce el miedo la ira la droga en la culpabilidad se llama Border y es una película que no vais a olvidar Border encontraréis la animal que lleváis dentro de una cosa la semana que viene tenemos sorpresón hasta

Voz 8 14:26 el animal que nada

Voz 4 14:29 sí está relacionado con la sorpresa Ponseti verdad Fonseca

Voz 23 14:33 sí sí sí es bueno sí como se despista alguien tiene han montado nicho bien dicho aquí ataque lo son Diego Martín Juani y Mario son

Voz 0458 14:43 carrera durante están en directo en Carrusel Deportivo son las tres y treinta y tres minutos de la tarde iban a tocar el himno titular

Voz 24 14:50 lo acústico que hay que agradecerlo eso mucho porque yo soy muy eléctricos Monvui de guitarra y esto le cuesta bastante aparte de ser sábado a mediodía jóvenes y grandes exacto en directo pero uno durante cuando queráis

Voz 25 15:12 que me pero que él vengan los en el Florentino va bien tanto pena ablanda táctica Tim Roth la pared indico le da con la mano Pepín Excal Cristiano maldito Lolo no soporto las canciones del Mundial Shimano los pierde el dos disgustó nacional no me creo que obra volar no no sea titular no me creo yo todo la dos La no sea titular no me gusta que me Bush Ball cabe está dónde tiran Maradona Tram peleando vino Moreno te reconforta hemos España Kily Mi está ya no te sale nada en dos mil veinte la Eurocopa de Luis Rubiales no se sabe nada el matí todo lo lo lo lo no soporto las canciones del Mundial si Manolón viernes el bombo dos discos estoy nacional no me creo que lo tanto nada que no sea titular no me creo que tanto la que no sea titular El matiz no no no no no soporto

Voz 8 16:38 las estaciones del Mundial Shimano

Voz 25 16:41 viernes con todos nacional no me he creído tanto nada que no sea titular no me creo todo la bola no sea titular contactó Nando sea titular colarnos sea titular que sea titular

Voz 2 17:07 Carolina durante en directo Ícaro

Voz 3 17:11 a Khedira Odriozola de la lo hace bien situados por aquí chicos vamos a hablar un poquito más de Alba tendrán con Odriozola eso no habrá demuestra mucho control de la situación un montón un montón y le hemos preguntado a a Odriozola

Voz 5 17:24 qué les conoce que les ha que le ha invitado a un concierto que no ha podido ir todavía sigue muchas ganas de ir joder a ver a ver si es cierto lo vamos a mandarle dice no que a claro claro claro cuatro

Voz 6 17:35 hacer dos cosas no fiarlo todo a favor de fútbol diarios de la prensa deportiva no no no

Voz 3 17:41 pero además no era general no de la prensa perdida tampoco además quiero que no quiero que no machacan a no ser

Voz 0458 17:45 otros porque es verdad lo que se recogerle la lo que se recoge la letra de lino titular que buenas una uno de los temas más con más conocido durante que es que al final hacemos un drama cuando Manolo del Bombo pierde el bombo te da nombre

Voz 3 17:58 si no no habremos ahora no pero yo creía camino vayan por tal pero yo fui el primero que pidió que entrevistáramos a Manuel porque había perdido que llevamos a y luego pesqueros y luego te sello gilipollas pero no se un vendido llevamos siendo de Manuel

Voz 5 18:14 los ochenta y ahora porque viene calorina durante en veinte años dos tomos de ellos pues yo soy madre de Manolo que calorina dual tendrá tendrán que estar veinte años tocando bien para que me haga mal

Voz 3 18:24 pero no es el mejor que parte de la prensa deportiva

Voz 6 18:30 ah pues bueno no hay maravillosa la y que no sé si le dais un poquito sí yo sí le da yo de vez en cuando me meto para ver resultados y poco a poco más no tampoco me importa

Voz 8 18:44 bueno tenemos un concurso tenemos lo puso pues para conocer algo más de Carolina durante no con graves premio véngame

Voz 1610 18:52 entonces sería el concurso hemos hablado antes de que los fans de Cabanillas durante son jóvenes Hain veterano que has Nani pues hay un concursante aún más veterano que ven en SER Segovia teníamos un gran fan de hombres desarrollado durante si es Manuel que tiene setenta y ocho años Manuel Cata

Voz 3 19:06 la mano de Cayetano

Voz 1610 19:13 eso es malo pero atención porque en SER Benidorm tenemos San Matías que tienen

Voz 3 19:17 hombre yo soy esto

Voz 1284 19:19 Matías pero me siento como un chaval de veinticinco

Voz 8 19:24 cuando me lo quiere Mourinho

Voz 1610 19:26 bueno vamos a ver cuánto sabes de Carolina durante la pregunta de de rebote todo esto no

Voz 8 19:31 el concurso

Voz 1610 19:34 la venga a primera pregunta para Matías Carolina durante sigue una larga tradición de poner nombres de Chica a grupos de chicos como por ejemplo Sigur Ros Antònia Font o Sonia y Selena pero atención quién es realmente Carolina durante Matías

Voz 3 19:52 bueno pues una guerrillera bolivariana de esta del siglo XIX que mantuvo un romance con Castilla

Voz 1 19:57 a la mierda

Voz 3 20:00 ah mierda mantenga mantenga el recato

Voz 6 20:03 Manuel

Voz 26 20:04 pienso que debe ser la única

Voz 1610 20:07 sí Caca conocía sentimentalmente

Voz 26 20:09 uno de los miembros del grupo porque los demás son vírgenes

Voz 1610 20:11 es como un socio como lo sabido no

Voz 8 20:16 en cuanto Carolina me bisnieta

Voz 1610 20:21 otro punto para Emanuele sí han dicho que Carolina durante son los nuevos líquidos también he dicho que son los nuevo Punset espero que ha dicho que son los nuevos Erwin aún ayer Matías nadie eso es correcto tenemos en el desempate a una pregunta sobre inmuebles muebles sobre mano a Carolina durante pues usa muebles no pero cuál es el mueve preferido de la banda mató

Voz 6 20:48 días pues no sé el eso

Voz 1610 20:51 no es como rebote Manuel sofás en sofás no es correcto claro el taburete

Voz 27 21:06 quiere saber lo que te premia

Voz 5 21:09 sabes lo que me premiado el problema es otra opción

Voz 27 21:11 en un bono para grabar

Voz 1610 21:13 los duetos de las canciones que tú quieras con Amaya romano

Voz 3 21:20 me gusta me encanta momento los dónde está al lavabo tenemos una llamada bueno no se suele decir la radio el mira tenemos una llamada es al revés nosotros hemos cogido que tiene su mérito

Voz 8 21:35 qué voy a plan de que se llama Carlos que esto no será mucho

Voz 0458 21:37 está para para ellos hola qué tal cómo estás o la carne

Voz 8 21:40 nos venga la pregunta es saltaban bien al potro por ejemplo les faltaba me admira por ahí

Voz 0458 21:50 qué tal se les daba las flexiones un hoy es esta fuerte buenos los cuidadores

Voz 8 21:55 las flexiones bien demasiado otra no puedo hablar mucho Diego Mario que me lo

Voz 0458 22:02 qué marca tendrían en mil metros así porque es mucho de qué tal corría mucho

Voz 5 22:09 vete serán vaguete

Voz 8 22:10 no no no muy currante muy currante muy trabajadores trabajadores que siempre siempre quería hacerlo con unos circulares

Voz 3 22:17 a estos chavales chavales un plazo para Carlos Montes que es el profesor de Educación Física Educación Física Educación también por para que coincido

Voz 7 22:29 yo con con Diego durante mucho tiempo

Voz 8 22:32 dos de los cuatro alguno más no

Voz 7 22:35 y con Mario también con Mario también y confió hoy con la anterior pateras Sanse fue Santa María de de yermo de yermo si no estás tú en Moncloa en Moncloa sí sí

Voz 0458 22:45 amén en serio

Voz 8 22:47 sí bueno chicas bueno no puedo decir nada malo de ellos

Voz 5 22:51 a ver qué pasa Carlos me oye me voy a qué pasa a ver si me paso por el colegio alguna algún día

Voz 1 22:59 ya ya ya recoger un poco raro

Voz 8 23:04 que tienen unas notas tuyas ahí guardada sí sí sí joder oye que mucha ilusión escucharte joder me lo dije yo estoy yo lo que necesito o delante me enviaron

Voz 7 23:15 maniobra cabroncete como profesor au Carlos lo que hará que me llevo una sorpresa muy grata porque a mí siempre me decía que un va o quitarlos no

Voz 3 23:24 bueno gracias Carlos ahora ya sabes

Voz 0458 23:27 bueno danos alguna confesión realmente que escuchaban los cascos de música a los chavales

Voz 8 23:33 no lo sé porque lo que lo dejaba claro

Voz 0458 23:36 no tiene ninguna sospecha no

Voz 8 23:38 por ti con los auriculares sin verlo

Voz 0458 23:41 me pegaban por ejemplo a reggaetón no al retorno

Voz 8 23:45 una mano soñamos yo yo yo siempre estaba con la música y tal pero nunca nunca hemos mantenido conversaciones

Voz 3 23:53 hay profundas estamos hablando

Voz 0458 23:57 con ellos como si el colegio lo dejaran hace cincuenta años que queda es tenéis ahora

Voz 7 24:02 yo tengo veintidós joven ir mal ir Juan diecisiete

Voz 0458 24:10 Jamal no lo dejan tocar todavía no tiene tampoco sí que los chavales en el cole no que es una buena época no

Voz 7 24:18 sí la verdad es que sí yo me lo pasé en el colegio hay de puta madre la verdad lo echó mucho de menos

Voz 0458 24:22 Carlos pues nada aquí por Carlos es lo propio que te inviten a un palco VIP algo que Garay que estaba es

Voz 8 24:28 claro yo ahora tengo alumnos famosos iba a haber hombre hola lo dicho

Voz 5 24:31 a invitarle García habrá que tocar alguna vez en salón de actos y tal desde luego yo lo tengo me enteré no lo está claro cómo están pidiendo una oportunidad famosos no hay cosa que más ilusión hace que volver al cole no ha dado una historia

Voz 0458 24:44 eh

Voz 5 24:44 para su casa Christie's que no llegaría nada

Voz 3 24:54 un abrazo Carlos

Voz 0458 24:56 oye muchísimas gracias a cara de Carlos tendrá igual tiene treinta y cinco palos hoy tampoco igual tampoco tiene cuarenta para

Voz 1284 25:03 contra banda amén seis tres seis cero veintitrés cero noventa Peña de Carrusel que está animando Arman

Voz 1610 25:09 vamos a la gente a que nos envían Carrillo durante cualquier mensaje que no porque tengamos unos de del grupo me enviar un mensaje para Martín para divertir un rato que cómo ves el partido de mañana contra Aranjuez

Voz 28 25:24 no sé si es un mensaje en clave o es sumamente si es que mañana jugamos yo jugaba basket mañana jugamos en Aranjuez vamos a casa de hecho bueno es que sí

Voz 7 25:33 de qué juega yo soy alero ala pívot depende un poco

Voz 3 25:36 Palomero no han jugando bien a todas

Voz 0458 25:42 eso sí a mí me mandan también aquí he recuerdos para Juan del bar Chincha Echarri congeló para Juan ante Utah respeto verás tú eras mujer tuvieras que que que podría dar la razón jugar pero no quedaría bien luego te lo digo del Barça de Pamplona cabezas todo por ahí yo creo no si se compara deportivo eh oye si ya se va a animar la gente no se qué

Voz 1284 26:07 no no yo te digo una cosa oye cantar aquí hay una dura oye notado la gente receptiva porque

Voz 7 26:11 saben que regalamos me alguien que se anime a aquí a cantar ya tengo aquí a dos chicos que están postular a los sí sí sí

Voz 3 26:19 me voy ahora mismo venga a ver qué tal lo hacen pero lo primero es lo primero nombres como te llamas

Voz 7 26:25 te aquí

Voz 29 26:26 cómo te llamas llamo Pablo Pablo y tú José Luis José Luis os vais animar a cantar no lo que pasa que pasa que tenía que tiene está vez de todo lo que sea menor

Voz 30 26:38 una guitarra a dónde van manzanas traigo una guitarra eléctrica pero si no cantas tú para cantar a alguien para cantar alguien por aquí que tenga el animal por un EP hemos oído mira aquí iraquí el Cabanyal un valiente además me viene viene muy bien porque ella quería adopte con bota de piel bien viene bien trabajaba aquí que demostró como día

Voz 8 26:58 bueno me llamó Carlos Carlos un problema

Voz 0458 27:01 una no me dice la letra

Voz 8 27:03 detallito hombre por favor no pongas excusas

Voz 0458 27:06 en qué canción que tocar es cantar

Voz 8 27:08 sí saben alguna de marea gira de cabina durante toda seguridad

Voz 3 27:18 la ley ponga alguien latigazos lo dos lleváis el perdóname espera sacar aquí

Voz 5 27:26 negocien claro perdona me has dicho

Voz 7 27:29 así que si eso es te animas sí sí

Voz 0458 27:33 venga pues toma te dejo el micrófono aquí pero lo que sí se la tiramos venga yo venga dale espérate ya pues los cascos espérate que te llamas Carlos no lo valioso

Voz 3 27:44 darlo podemos tapar aguantamos aguantamos post vale vale vale se someten al ridículo más espantoso que la tasa de ambas a la letra no móvil hay ganaba

Voz 31 27:56 no vi que no me que eres sobre todo también caminito arriba

Voz 6 28:08 es sí si es viernes Honda no te sabes yo voy a hacer esto

Voz 1 28:22 un abrazo

Voz 2 28:28 hay que darle

Voz 3 28:32 a cantar

Voz 1284 28:35 en la SER Carlos que controla pero si tienes son las tres y cuarenta y seis minutos de la tarde es animar una durante directo

Voz 0458 28:42 dos hombres por aquí con un segundo tema que es vale perfecto en directo Carrusel deportivo Carreño durante

Voz 32 28:58 sí

Voz 33 29:00 el coche era vestiditos se excita tales el sol en la cara que tanto

Voz 36 29:23 ahora tras trayendo a su vez invierno yo no quiero nada

Voz 25 29:41 el tiempo de siempre de modo me gusto así que mata me yo quiero estar muerto tanta gente era Armero es algo distinto que hayan into a Getxo solíamos bailar por el paseo marítimo

Voz 37 30:07 yo salía a

Voz 38 30:14 las flores Angus Carme cuando estaba contiguos donde estaba donde las putas gaviotas solían darme cuando estaba contigo cuando estaba dónde están los puntos Gaviota

Voz 25 30:36 este otro es tal siempre en este momento así que más me yo quiero estar muerto antes de darme el llanto de ya algo distinto a Gento solíamos traer al pobres paseo marítimo

Voz 37 31:04 solíamos gracias a

Voz 38 31:08 las solían gustarme cuando estaba con los cuando estaba contigo las putas gaviotas solían usar me contestaba contigo cuando estaba contiguas a los puntas Gaviota

Voz 2 31:25 verano en directo aquí en Carrusel Deportivo

Voz 0458 31:28 vaya dos mil diecinueve que les espera otra vez que siente por aquí para hablar también un poco de de lo que se les viene encima no quince de febrero Barcelona en Lugo en marzo en abril en Benicàssim en Murcia en en mayo es decir la gen Vita se va completando y todo indica todo indica que el aquel verano dos mil diecinueve pues va a ser espectacular no porque eso sabemos que Dennis muchas llamadas muchos ofrecimientos seguramente algunos tenemos que decir que no todos los sitios pero que se viene buena no sí si se viene uno coma el año pasado mejor vaya

Voz 7 32:01 sí ahora acabamos de terminar la gira de presentación como de P Si tal ahora hemos hecho un parón para preparar el el disco como lo que estamos ahora currando a tope en ello la verdad íbera en verano vamos está

Voz 0458 32:13 pues en muchos sitios seleccionados gente como Los Planetas o Amaya que estuvo espectacular en la gala de Operación Triunfo ya

Voz 39 32:20 mira tú al piano y dando perdona que lo hará que estuvo espectacular cuando una peor

Voz 40 32:28 la artista como como Trinca unió un tema vuestro vamos a escuchar escucharlo primero segundo

Voz 41 32:42 tú

Voz 4 32:47 es que ahí está cantó la misma increíble sí sí claro que es lo mismo él

Voz 40 32:56 esta canción ha cantado Él dice que es es él

Voz 14 33:03 mi Nonell Damon Dolores eh

Voz 42 33:10 no no

Voz 14 33:14 la sirvió mucho no

Voz 44 33:24 ya que estuvo espectacular Laura que fue una de las más seguidas no los acabado de de porque creo que es una es una edición de Navidad además el el el tema original lo canta con con ellos y enfilar

Voz 7 33:33 es más el de más de de Marta

Voz 45 33:36 lo criminal que es

Voz 4 33:38 autor como lo quieras llamar de Murcia

Voz 6 33:40 si realmente lo es no es nuestro claro es suya impresionado al Murcia y el para mañana ya que se lo quede

Voz 4 33:50 es una buena son aquellos que hacen el mismo tema una cosa diferente está la versión de Marcelo la nuestra buena mayo y la y las tres

Voz 3 33:59 pues sí a sus

Voz 4 34:02 escucharte

Voz 46 34:03 mira fíjate como está ahora eh

Voz 47 34:13 no

Voz 44 34:16 ahora digo que fue una exhibición porque por ahí con el piano en mitad del escenario

Voz 4 34:21 dificilísimo mejores actuaciones esta mañana en lo que la conocemos no tras su paso por Operación Triunfo y la interpretación que hizo de Florence and the Machine

Voz 44 34:30 claro que todo el mundo ahora pues sí pues a mi me gustó más esta esta verdad sí me parece me parece que fue incluso más más valiente mismo

Voz 4 34:38 cómo surgió vuestra colaboración con con Amaya como cómo llega al grupo

Voz 3 34:43 Doña Juana Gemma de has gastado muy poco aquí y me han dicho que es bueno que lo cierto es que aquel Morlanes como Ronaldo Nazario agarró el balón el momento la pólvora por vea

Voz 14 34:58 pues

Voz 3 35:00 demasiado tiempo sin responder esta pregunta

Voz 48 35:03 no eh la cosa es que como bien decíais antes

Voz 49 35:07 he pedido una versión de

Voz 48 35:09 de de nuestra canción el himno titular y tal en Instagram por historias empezamos a hablar con ella que guay tal no sé qué bueno luego que ya lo conocéis si verdad quedamos un día con ella que estaba por aquí por Madrid hay hablando con ella y tal pues al final el vimos que molaba latía ahí le dijimos lo de la colaboración así sin más por la cara y aceptó hoy ya está bien

Voz 8 35:40 no no

Voz 5 35:42 el primero clarísimo oye por favor Ponseti estamos hablando de tanteando el pistón hay Dani Garrido como si fueran de Los cuarenta Principales

Voz 3 35:52 dos canciones galas cuando se tira aquí un triple Garrido y Laura

Voz 8 35:56 la mejor representación desde la llegada porque hicieron

Voz 3 35:59 que a mí me quieres

Voz 5 36:03 y sin embargo la segunda me gustó Ma

Voz 3 36:07 la que mucho me gusta mucho y en el que

Voz 0458 36:14 es que en Carrusel hay muchos Chalabi uno ya es es Antón Meana que no sé si tiene muy claro ha propuesto al propuesto en dos mil diecinueve para que lo sea para que lo sepáis una sección de el buen vestir no si bueno

Voz 5 36:24 es importante que todavía de gallinero basó traernos una prenda si hay que diga la celestial si estamos en gran crisis el manual dudó exigir en directo por Antón Meana yo Antón Meana que aprenda a Pinocho ya salió el primer año

Voz 50 36:38 la Ponseti de gallinero si hay que volver a decirlo que es el sombrero es hombre así vamos a hablar sí porque está vuelve sombrero de estuve me da rabia por la Gran Vía te vendría bien sino que

Voz 8 36:51 viene por eso porque me ha ocurrido una cosa reales

Voz 50 36:53 esta semana Garrido que necesito compartir contigo y con Leno durante con la gente que se no es tanto fui a cortarme el pero esta semana y me di cuenta por primera vez gente que tanto me quedan pocos viajes al peluquero con sentimiento súper agobiante porque es una cosa que toda la vida has hecho ayer cuando llamé no a mi peluquera que se llama Chus que le mando un beso muy fuerte sus

Voz 5 37:15 yo ahora me dijeron que si ante todo habría vale cobra pues no sé que pagué creo que pague dieciocho

Voz 3 37:21 esto

Voz 5 37:23 la culpa tengo yo de comprarlos culpa tengo yo de que si pobres de verdad y que vaya a sitios malos pero bueno lo que vamos que yo llamé

Voz 50 37:34 cuando me dijeron que sí a las once y media iba de camino y pensé con lo que tengo me queda muy poco cortarme el pelo quiero decir que es una cosa que desde pequeño haces te llevan tus padres más pero ahora ya con el pelo que tengo Garrido pueden quedar como mucho

Voz 5 37:46 muy optimista que seis viajes al peluquero muy optimistas porque sí

Voz 50 37:48 árbitro de nuestros con dos tres cortes entonces que ahora dice hay que decir en carros serlo del sombrero porque claro nunca pasa de moda Ponseti yo quiero que la gente vaya por la Gran Vía como en las chicas del cable que eso lleno de sombreros por la calle que es aquí cerca del edificio de la radio en el edificio de Telefónica propongo eso que vayamos con sombrero que os una prenda que se ha perdido un poco ya no dio contra la gente joven que bueno lo llevan de aquella manera pero pero la gente de dos

Voz 1 38:16 el sombreros de ala

Voz 7 38:18 tú usas ligas para calcetines eso no no no no

Voz 5 38:22 con la tiempo que sí pero no con cáncer no no permanentemente no no te hace muy muy muy mal me no me arroga no me hace falta no es lo que preguntas porque

Voz 8 38:35 te tienes está hablando porque me apetecía

Voz 5 38:38 pero la prenda que yo propongo que hagamos a ver algún Carmel con sombrero por ejemplo si un sombrero así de de eso de época elegante por qué no entiendo algo el entonces no no hablo de Goran no es un bombín de sombrero no de gorro ni de gorra no tenemos un perchero que se puede de arriba como el Del Nido por ejemplo

Voz 50 38:57 sí anejo y creo que es una prenda que era muy elegante queda muy bien en las películas los periodistas de los años treinta cuarenta que esto

Voz 5 39:04 estaban ahí en la puerta del Congreso estaba la gente que salía antes de venir a la radio en carroza Juanes de gorra pero por qué no bueno no te extrañe porque hay prácticas que nosotros no someter fundamentalmente Ariel ensombrece está bien

Voz 0458 39:24 ha seguido aún con pulso futbolístico para determinar si lo muy

Voz 3 39:28 si pica

Voz 0458 39:30 yo sólo voy a hacer una cosa esto no es no es es completamente cierto el entrenador con más títulos de la historia del Athletic Club queda bombín es míster Pet Land británico a comienzos de comienzos del siglo XX cuando el Athletic Club ganaba un título salía al centro del campo con el bombín claro venía alguien del Vestuario y le rompían el bombín

Voz 8 39:49 por abajo como símbolo de la celebración bueno soy la pero no se pregunte otra cosa tampoco sabe Sotomayor de música

Voz 3 39:56 ahora bien para el momento arneses vamos a ponerle vamos a poner igual es el más futbolero pero seguro junto Juan Martín si ven que yo tengo muy mala memoria no ganó nada reciente

Voz 8 40:10 uno dos tres cuatro son cinco goles el Madrid cuatro goles son un cuatro cuatro si son cuatro goles cuando de Madrid tiene que identificar qué goles sólo a colación la narración

Voz 1 40:21 bueno todo obedeció venga a quedar sólo usted haré la voz del Real Madrid

Voz 51 40:28 el caso entonces a prácticamente la eliminatoria Real Madrid tres el tercero un golazo

Voz 8 40:34 toda venecianos le ganar era bueno esto está fácil el tres cero no se hizo tan mal cortado

Voz 3 40:43 vale vale muy claro que son las cosas e identificados

Voz 0458 40:49 las cosas del directo además ya he dicho antes que les mueve Vinicius sí sí éste es algo más complicado y además yo creo que hay tendrían local que no es el menor de edad casi con casi menos de menores de edad

Voz 1 40:59 en el banquillo del Atlético de madre

Voz 52 41:02 a balón arriba rango

Voz 8 41:05 la XXIII nosotros veintitrés minutos la tendremos una canción que se llama dentro

Voz 0458 41:10 en el minuto noventa y tres

Voz 8 41:13 para nuevo disco

Voz 1 41:20 Carreño está en el minuto noventa y tres

Voz 8 41:24 es el mismo en la solución al minuto noventa y tres va a ser una canción a la que tienen no en la que estás currando ahora ya está tercera tercer gol ahí va

Voz 53 41:36 espero que pueda sólo la verdad

Voz 8 41:38 pero tras

Voz 53 41:41 no sigue mató que

Voz 54 41:43 bueno para para los rodar el balón

Voz 8 41:46 claro

Voz 2 41:49 bien bien bien silente

Voz 3 41:51 los chavales estaban en el cual os más este vuelta de la final de la Champions mí el más práctico no si lo más arriba yo creo señor se torció Arsène

Voz 7 42:04 sí

Voz 0458 42:04 vas a poner el último lamentó también que primero somos los siguientes acertado a ver el cuarto ahí

Voz 1 42:09 sí intento sacar el Real Madrid por medios Fabio Coentrao sufriendo más en la segunda parte con ese con la banda derecha hoy baile a la carga prefiere suelen tomando dásela dásela dásela

Voz 2 42:23 es sí que fue os acordáis de no

Voz 6 42:27 yo estaba me acuerdo estaba con mi colega Pedro ahí viendo en en Alicante dos mil catorce años creí que legales Bale en que parece que la tenía permiso brutal después ya

Voz 3 42:43 anda despedimos a Crimea durante que que tiene muchas cosas que hoy sábado y tiene que salir por ahí por la Latina por Malasaña creo que lo que ya han compuesto por ahí tres ya compuestos no

Voz 1284 42:55 Harrak al hombre cuatro de la tarde tres en Canarias la ronda Garros

Voz 28 42:58 el me gusta muchísimo me ha gustado muchísimo la sinceridad

Voz 0458 43:01 Ade empezasteis diciendo vamos a que vamos los imbécil

Voz 28 43:04 sabes que sale lo que han salido una carrera de éxito un talento tremendo y seguro que se

Voz 5 43:10 bueno no sé no sé si se podía decir carrera éxito pero está yendo chorreando algo va chorreando bueno no todo el mundo tiene el mismo

Voz 28 43:18 talento pero si quiere que en hecho real algo también pues ya sabe lo que tiene que hacer el lo sabéis toca la batería o componer como Love en ellos hay que el sueldo a todo el fin de semana de doce cinco mil euros al mes durante veinte años en trescientos mil euros contra dos sin tocarla era

Voz 1284 43:34 fútbol Primera División jugada ayer Rayo Vallecano cuatro tres de Raúl de Tomás y PP Celta de Vigo dos Araújo y Maxi jugado esta mañana Leganés uno Huesca cero queda en Morata trece minutos para el partido en Mestalla

Voz 0684 43:46 están ya retirando prácticamente todos los jugadores después de realizar los ejercicios de calentamiento fuerte mangueras al césped de Mestalla recordemos que en el Valencia la novedad principal es que no va a jugar con quedan en el once inicial que va a jugar Daniel Bassi por parte del Real Valladolid la novedad en principio sobre lo previsto es que juega Anuar en medio campo

Voz 1284 44:03 seis y media de la tarde Girona deportiva lo es veinte cuarenta y cinco Villarreal Getafe cerramos también el Estadio de Butarque duró algo más Morais Josemi

Voz 1704 44:10 hora Garrido ha sido una causó la salvación contrasta la preocupación oscense con la alegría del equipo debutar que veintidós puntos es la mejor primera vuelta de este Lega que anda algo preocupado eso sí Dani por el argentino Guido Carrillo que sea retirado lesionado durante la segunda parte del partido está en el hospital para ser evaluado es una baja sensible para los

Voz 1284 44:28 Pelegrino veremos lo que tiene Guido Carrillo el delantero belga gracias de un abrazo esta mañana en segundo edición ha comenzado ya el partido en el Carlos Belmonte entre el alba y el Sporting Juanma Sevilla buenas

Voz 1179 44:37 el abanico buenas tardes Carrusel ya en juego este partido en el que el Albacete en caso de victoria se pondrá Lidl y será campeón de invierno del minuto de juego de momento el partido está parado porque ella ni Valderrama se retira momentáneamente del terreno de juego del Carlos Belmonte gran ambiente luce el sol ocho grados de temperatura el momento cero cero Albacete después

Voz 0458 44:57 desde las seis de la tarde puede ser el último partido del Reus el martes puede haber una resolución definitiva del conflicto que tienen pues social hay puramente económico ante el Numancia hoy seis de la tarde misma hora Unión Deportiva Las Palmas Osasuna ocho y media Mallorca Depor misma hora Oviedo Tenerife fútbol internacional en Tenerife fútbol internacional Bruno

Voz 8 45:15 Inglaterra perdió el Arsenal en el derbi de hondo

Voz 1047 45:17 el West Ham uno Arsenal cero se está jugando al mismo cinco partidos que han arrancado las cuatro de la tarde destaca el del líder de momento Brighton cero Liverpool cero está jugando también en directo Copa de Italia a un partido son octavos de final de momento al descanso Lazio cuatro Novara cero

Voz 1284 45:32 hoy seis de la tarde Liga Endesa de baloncesto Unicaja Movistar Estudiantes misma hora Montakit Fuenlabrada Monbus Obradoiro ocho y media Mora Banc Andorra San Pablo Burgos más

Voz 8 45:40 en la Liga Iberdrola jornada número diecisiete Madrid Club de Fútbol uno Fundación Albacete uno Levante cero Barcelona uno y además una noticia mala noticia para el sevillano Lito que va a estar de baja tres meses por una fractura en el peroné sólo ha producido esta mañana en el entrenamiento del equipo hispalense que se entrenado en las instalaciones de Lezama Dani tres meses de baja para Nolito el jugador del Sevilla

Voz 0458 46:00 la suerte hasta aquí Juan la ronda

Voz 28 46:02 sobresueldo importante te montas una banda buena buena como carabina durante los ofertas en todos los festivales y seguir haciéndolo

Voz 6 46:08 las no todavía no ya ese términos ya no se Pepa

Voz 8 46:12 sí sí es verdad que hay buen Francia también dudas tampoco lo usen o bueno que se cosa de otro tiempo es invierno

Voz 28 46:19 OO juegas a sueldo de la ONCE con el que puedes ganar cinco mil euros al mes durante veinte años

Voz 3 46:25 cinco mil pavos dice pavo todavía

Voz 28 46:28 mil trescientos mil al cositas ya lo sabes sueldo

Voz 1 46:35 ahora se claro

Voz 0458 46:38 mira durante lo que hacen aquí lo que al menos aquí en el gallinero es que Laura lo cierra con un término Millenium que hoy tienes enfrente a chavales de veinte veintiuno veintidós años veintitrés bueno

Voz 1291 46:49 vamos a ver qué tal se manejan ellos hemos hecho un repaso el último fue el último fue está alquilar no creo tengo pero está sí pero si PA estará ya insta Garci pegar Crash de David

Voz 8 47:04 otro tronco Hyde no vale

Voz 29 47:06 es ahí no conseguía pero no existe

Voz 0458 47:09 tras ser o no Alá

Voz 1 47:11 no tienes tienes tu era

Voz 3 47:18 Messi acosar a otra cosa

Voz 8 47:21 a finales de el será cuando no

Voz 1291 47:25 quería relacionar a alguien con otra persona que les raciales bien pues tenemos otra palabra bastante bueno es otra vez ayuda a la generación y me escuchas no no pasa nada

Voz 4 47:39 bueno he pedido ayuda a la redacción la palabra el término para esta semana es mods cual esto no se sabe con palabras en inglés no no no creo que lo va a la de inglés hace y si ese si otro estado de animo aquí mira eso decían así en determinado momento un clic en tu cerebro te cambia el estado de ánimo hoy comienza un nuevo comportamiento ese estos logros pero hemos preguntado a la gente de nuestra redacción hay pocos y son Generación X X y así explicaban que es el muy bueno pues mi mude voy ese de felicidad absoluta os imagináis a un gato así dando saltos y a todo feliz pues así es ningún es una nueva hora para que ahora mismo es todo lo contrario osea no quiero saber nada yo hoy su peli

Voz 6 48:26 los que dirigió en la otra feliz yo mi mantita la verdad que bastante bastante malo porque de carita de carita tristón una tristón a él

Voz 7 48:35 emoticonos de la carita triste soy yo porque tengo que trabajo

Voz 6 48:37 en fin por igual cuál será el Mut de Laura Bush no

Voz 4 48:40 es una promesa Laura cuál cuál sería el Betis alegría eso de flamenco grandes arriba se hiciera flamenco Carrusel ahora mismo hay metidos en el estudio bueno no sé seguro que estará en el corte además vas a bordo

Voz 3 48:53 no por las aguas Laura Munúa ha venido Carolina durante la tuya pues nada les queremos

Voz 1284 49:04 no tenía el último del seis tres seis cero veintitrés cero noventa y nueve Arman pues uno

Voz 1610 49:08 gente de Galicia un fan de Carolina durante Galego si uno hace una versión de The cromático que empieza como os lo GT pero se viene rápidamente

Voz 5 49:17 ah vale la pena El Mundo

Voz 55 49:19 andaba con lo ya no era apta no

Voz 56 49:23 yo ya acá si no pensaba ente viven apenas pena hacerlo Hideki llevo el bebe como siempre en mi mejor momento a la mierda eso

Voz 1 49:37 yo lo tengo claro

Voz 56 49:40 con de digo che di otro día ser felices de putos lo

Voz 1 49:47 está claro

Voz 3 49:53 este hombre ha ganado seis chicos os pegamos un aplauso no hay Belén Cuesta la casa

Voz 5 50:03 el Club Baloncesto Chamberí vendiese mañana Ciudad de los Poetas mejora pues tengo que mirarlo hombre

Voz 3 50:11 es que se presente por la mañana la mayor que llegue el partido gracias a la próxima carrocería durante que paquete son buena gente además

Voz 1284 50:20 esto cargos como son los primeros minutos de ese partido de Segunda división en el Carlos Belmonte Juanma que seguirá estamos en Mestalla está

Voz 5 50:27 siendo el Albacete la tuvo Román Zulia en el minuto

Voz 1179 50:29 otro una clara ocasión con un remate de cabeza que salió rozando el poste de Mariño está retando a Albacete y ambiente de primera división Dani esta tarde en el Carlos Belmonte la gente se está ilusionado mucho con el equipo derrame los malos hecho hoy el Alba gana se proclama campeón de invierno