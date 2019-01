Escucha las noticias de las 18:00 (12/01/2019)

Voz 3

01:15

según fuentes policiales cuatro personas han dado una paliza a la víctima dentro del vagón y cuando estaba saliendo en la estación de Urquinaona aunque todo apunta a que se trata de una agresión homófoba los Mossos aseguran que por ahora no saben los motivos porque la víctima aún no ha presentado denuncia el joven supuestamente agredido ha colgado una foto en las redes sociales mostrando las varias heridas que le han dejado en la cara y en un texto explica que un grupo de cuatro chicos han empezado vacilando lo luego le han dicho que no era un hombre sino un maricón y acto seguido dice el texto Le han dado patadas mientras él estaba en el suelo los servicios de emergencia lo han trasladado en un centro de prima