José Ángel 'Cote': "Cuando me preguntan cómo se para a Messi digo que se para él solo"

Voz 1 00:00 hola buenas noches qué tal qué tal estás todo bien viene aquí en casa descansando con ganas de jugar en un campo como el Camp Nou

Voz 2 00:09 sí siempre viejas no jugar un partido como como el domingo oí esperemos que que este es el escenario lo voy a intentar hacerlo lo mejor posible sabemos que delante pues alguien rival bastante bueno y dos mejores a ver cómo cómo se nos da

Voz 1991 00:29 de hecho el Eibar al único de los grandes que no ha ganado al Barça por qué por qué cuesta tanto ganarla este Barça al margen de lo evidente pero bueno al resto digamos que les avisaron menos hincado el diente alguna vez

Voz 2 00:39 sí es verdad que hay verbos bueno igual los números lo dicen que el Barça es el equipo más más le cuesta ahí creo que porque el Barça cabrio muchos años jugando en una hay que ir siempre o menos en siempre tienen el control del partido casi casi siempre todos los partidos tienen más o menos el partido controlado de no sé cuántos partidos juegan al año pero más de la mitad el control lo tienen entonces muy difícil poder ganarle yo creo que por ello no hay equipos que no les ganan Ny y casi siempre pues ellos ganan porque tienen el control del partido buena posesión todo casi siempre en más a su favor que que el rival en caso en Madrid Atlético Madrid pues durante no es pues tienen el partido controlado como el Barça veo yo creo que esa es la ventaja del Barça oí pues les hace más difícil poder ganarles

Voz 1991 01:37 y más en el Camp Nou no porque ya sabemos nosotros en casa ni Ipurúa que que apretar mucho sino que se lo digan a Madrid hace poquito fuera de casa

Voz 2 01:45 ha complicada aún es mucho más la difícil poder ganarles pero bueno ya te veo lujo se o cosas peores y esperamos que nosotros tengamos un buen de ellos no tengan el día que que suelen tener

Voz 1991 02:02 se suele eso suele ser eso lo que lo que se dice no nosotros tenemos que estar al cien por cien sino al ciento cincuenta y ellos tener un mal día y sobre todo a un tal Messi no que si está bien el dios imparable

Voz 2 02:14 sí es verdad no haber al final acabo pues el marchado el controlan los partidos pero bueno el otro día lo vi en Copa del Rey y es verdad que

Voz 1991 02:22 sí

Voz 2 02:23 que no estuvieran muy bien pero bueno luego Cannes otra historia de luego va tantísima así pues tiene la tarde o la noche pues venga el mundo pero bueno intentaremos ponérselo difícil

Voz 1991 02:41 yo creo que nadie lo ha expresado de una forma tan contundente cuando Messi tiene el día poco que hacer y más que tú eres defensa cuando viene ves que viene de frente sabes que está haciendo un partido esos de los suyos es que además sabes que te la va a hacer Isabel como te la va a hacer Pérez el actual acaba haciendo

Voz 2 02:58 sí a ver tenemos que no sé

Voz 3 03:02 para tiesa

Voz 2 03:03 de la Historia si yo no vi muchos más es como él lo Viña Maradona ni a Pelé Hay nada más que el este caso Ronaldinho Messi pero lo de Messi son durante muchos años manteniendo un nivel increíble yo siempre digo siempre preguntan cómo se para Messi yo para mí separan sólo si él quiere

Voz 1 03:24 sí

Voz 2 03:24 va a hacer lo que quiera ir allí si cuando sino la apetece pues no estar acertado pero la única manera de pararle es

Voz 1991 03:33 que el descanso

Voz 2 03:35 mismo Él decide si quiere que lo paren uno Si es el único que puede hacer eso

Voz 1991 03:43 oye Coté lleváis cuatro empates consecutivos en Liga firmamos a Quindós

Voz 2 03:49 a ver de gente de jugar no yendo este mayo pues no te deba ser hipócrita te diría que sí yo creo que que que bueno sabemos que jugamos bien para ella sería premios grande pero bueno vamos a ver cómo será el partido esperemos que que tengamos suerte y saquemos algo positivo

Voz 1991 04:15 hay que fijarse en ese partido ese tres cero contra el Real Madrid en Ipurúa para sacar algo positivo mañana en el Camp Nou

Voz 2 04:21 es que yo creo que en pocos son equipos totalmente diferentes escenarios total diferentes Ipurúa nosotros lo miramos la perfección pocos equipos los dominan en casa el único que puede hacerlo puede ser el Barça Hay también lo pongo en duda depende el día que tengan por eso te digo con unas pocas porque él nunca una final salen partido por jugar al Barça que es a una intensidad muy alta de concentración no se esperemos ser nosotros decimos a prestarles cuando pueda José cuando no pues pues estar juntos mucha mucha muchos espacios para poder es decir hay un pelín de Madrid

Voz 1991 05:06 en lo personal tienes que estar encantado no una temporada en la que él es un tío importante para Mendilibar y es una de las piezas claves no del equipo ahora mismo

Voz 2 05:16 bueno no no diría eso yo me que aquí ingresos por eso ya lo digo yo vale bueno pues no no hay no hay piezas clave yo creo que lo clave claves el equipo es trabajamos en equipo si somos un equipo pues muy fuerte cuando estamos pues hacen pues bien sobre todo aquí en nuestra casa difícil todos los rivales sí esperemos que sea así porque porque bueno las sensaciones hasta ahora son buenas si a ver si están más afines

Voz 1991 05:51 estáis con ese sistema vamos a decir con ese doble lateral túnel lateral y por delante con ella que temporada está haciendo chavales

Voz 2 05:57 sí bueno cubana han dado muy buen día muy listo me sorprendió cuando jugó el extremo de toda la vida en el me parece jugador y bueno pues nos entendemos también ponen en en una en una escuela que

Voz 3 06:21 de Barcelona que que él

Voz 2 06:23 qué pequeños siguen a entender el fútbol si tuviera una cierta ventaja y luego al sistema de Mendilibar los los extremos tiene que ser listos para igualar a Kubala así el pues bueno las interpreta y corre bien la banda central es inteligente yo encantado de poder jugar con él mira qué se está hablando

Voz 1991 06:44 en las últimas semanas de el y tú y Mendilíbar sois de va a ser de los pocos porque realmente eso es una minoría a mí no me gusta a mí no me gusta el bar esto de de cara al futuro puede estar mejor pero tienen que aclararse con todas las cosas porque una jugada se revisa otra no a ti te convencen

Voz 2 07:05 a mí no no me convence porque es que no se me parece es que antes lo dices unos comunas y otro de colectores para todos igual os Hay luego todos hay jugar que al árbitro por ejemplo si el árbitro pita algo no son a poner en duda nunca yo me acuerdo de unas jornadas históricas al partido Huesca Villarreal el puerto Huesca no la loca de primeras queda muerta se tira pero es como vaca el Villarreal ya había ido tirando hija la pierna y el árbitro pita penalti pero luego si lo revisa pues es decir lo oye yo creo que esto simulando más de lo que

Voz 1 07:49 sí lo que pues ser que ha buscado el delantero el contacto vamos si bien en este caso no no sé

Voz 2 07:55 al otro día en el Bernabeu igual es un poco como el árbitro sí Thomas ahí no sé no sé no le vamos a poner en entredicho Ivano no podernos tampoco sí sí de siempre he dicho pensar que el árbitro es peor lo mejor está eso pues está previsto que a mí me me desconcierta hay gusta me parece llamar divertido el fútbol al final no tiene que se no es

Voz 1 08:26 la poco luego te digo una cosa te escucho a Piqué esta semana y tiene razón al país les gusta la polémica ahí da igual sativa es decir con Barros im bar sigue habiendo polémica e los lo pico muy bien Piqué no hablaré pero estoy de acuerdo con él dice que te gusta el tenis también si te gusta nuevo sistema de Copa Davis que ha propuesto Piqué ya ya te pregunta mira

Voz 3 08:52 el seis

Voz 2 08:54 pues estoy metido con eso pero la verdad es que tampoco a informarme sobre lo que quiere implantar el ex pues este año lo vas a no vas a ver

Voz 1991 09:03 porque este año se estrena nuevo formato pero vamos para que veas es como un campeonato se concentra todo durante creo que son un par de semanas en el que hay eliminatorias lo mismo como si fuese un campeonato del mundo de fútbol por lo mismo

Voz 1 09:16 muy bien muy bien veremos a ver qué tal sale a ver primero el partido de mañana el ganó que a ver cómo sale veremos a ver cómo sale al encuentro

Voz 2 09:24 prevemos que para para nosotros