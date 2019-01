Álvaro Benito: "Isco solo tiene dos caminos posibles, abandonarse o rebelarse"

Voz 1 00:00 Álvaro Benito qué tal buenas noches

Voz 0104 00:02 qué tal buenas noches como es de importante

Voz 1991 00:05 día de hoy Vinicius para el Real Madrid

Voz 0104 00:07 bueno pues que estaba siendo de los mejores jugadores

Voz 2 00:11 el equipo de los últimos partidos no asiste

Voz 0104 00:13 sí sobre todo los que más equilibrio claro

Voz 2 00:16 ataques no ya hemos comentado muchas veces

Voz 0104 00:18 las durante este año he los pocos jugadores que tienen naturaleza de pisar área puede ser verticales de llegar a portería en el en el Real Madrid yo creo que Vinicius pues eso está está planteado como un jugador de estos no desde los que quedan desequilibrio que quieren pisar área que tiene la portería contraria en el punto de mira así que bueno obviamente sino sino no puede al final de la partida pueblos una baja sensible

Voz 1991 00:43 hombre evidentemente el Real Madrid no se deja cuarenta y cinco millones de euros en un jugador tan joven sin que tenga una proyección tan buena pero esperabas que con la llegada de Solari enterase fuese tan importante en este equipo o digamos que que su evolución hubiese sido más lenta

Voz 0104 01:01 a ver lo primero yo creo que el el el Real Madrid hizo una apuesta porque obviamente te puedes equivocar porque con dieciocho años no está fichando una estrella consumada sino una posible ella no lo que lo que hace al Real Madrid en estos casos es comprarlo por cuarenta y cinco arriesgarse un pequeño riesgo a que te salga mal tino y no tener que comprarlos por trescientos cincuenta kilos que valen a lo que vale había había Estella el fútbol entonces bueno yo creo que es una operación interesante en cuanto a a tiene su riesgo obviamente porque existen son niños que no sabes cómo va desenvolverse en Europa iba a llegar a ser una estrella y luego lo segundo a mí han pasado dos cosas primero siempre que es un jugador joven es porque porque la dinámica del equipo no es la ideal

Voz 0231 01:49 eh

Voz 0104 01:49 Estrella no están brillando Si Yell ha aprovechado su oportunidad a minas sorprendido sinceramente su rendimiento esos últimos partidos yo lo he visto muy explosivos físicamente Arrate deja atrás a los rivales luego con mucha personalidad que es un rasgo fundamental para ser tan joven y ya sabemos lo que pesa esta camiseta veces mucha en el Bernabéu y bueno si sigue progresando y sigue con humildad pues pues obviamente tiene unas condiciones para para hacer un gran jugador en el en el futuro y el presente es un jugador muy útil pero bueno que vamos a ver cómo cómo evoluciona tengamos calma también que lleva alguno veo que vuelvo un poco loco con Mi si hay que dejarle tranquilo a chicos que tenga su juro lógica que todavía es juvenil

Voz 1991 02:32 no no ya hay alguno que le quieren Dios Aris sobretodo el el que sea el salvador el que resuelva todas las situaciones y todos los problemas del del Real Madrid cuando tiene que ser un chaval que tiene que aprender y se tiene que adaptar al a este equipo porque como dice Álvaro es tan difícil de de asumir esa camiseta que pesa tanto en estos momentos además complicados porque cuando las cosas van a favor todo está de forma positiva es muy fácil entrar en la en la dinámica pero cuando la cosa está negativa todo se mira con con lupa con lo cual hay que dejar a Vinicius que ha entrado bien que está haciendo lo que tiene que hacer y poco a poco como está lo de Isco crees que mañana va a salir de inicio

Voz 3 03:13 lo veo difícil no lo veo difícil porque bueno yo creo que es anti

Voz 0104 03:19 pues sus decisiones han demostrado que no te a día de hoy no cuenta con él por lo que sea pues pues porque no les gustan sus condiciones porque no está cree que no está entrenando bien no lo sabemos realmente cuál es el motivo

Voz 3 03:31 es real pero sí eh

Voz 0104 03:34 no sé yo creo que lo tiene dos caminos nada más hasta aquí hay dos caminos posibles en mi opinión que abandonar te oí

Voz 3 03:42 así ir dejarse ir

Voz 0104 03:46 ahora tiene que empezar a pensar en un futuro en otro lado oí por rebelarse es el camino acertado en mi opinión yo y ahora mi disco es un jugador que me encanta me parece un talento diferente entonces diferencial de pocos tener en el mundo yo creo que el Real Madrid tal y como están las cosas esta temporada no está tampoco como para desperdiciar talento entonces yo creo que si se empeña en darle vuelta a la situación trabajando más duro ahí llamando a la puerta abrirán yo no tengo ninguna duda que es capaz de convencer a cualquiera porque él lo ha hecho en el pasado es difícil claro que difícil no lo fácil es decirlo yo aquí que estoy muy tranquilo hablando contigo y que lo digo bueno pero lo difícil es que te den patadas en el lomo a todos los días como está sufriendo él reveses de no jugar ese día llegaba gente está muy tocado sacar las fuerzas en esos momentos es difícil de verdad entonces yo también le entiendo que mucha gente usa la el verbo fácil es decir unas Panama ocho millas a tener que trabajar muy está muy bien pero pero anímicamente es muy duro lo que lo que te sucede cuando cuando de repente pasas al ostracismo más absoluto y no entiendes que seguramente muy bien el el motivo no pero pero bueno tiene cuando tocas fondo a mí me decían que que sólo queda un camino que rebotar hacia arriba no tiene que agarrarse a lo que pueda intentar arañar minutos y mostrarle a Solari que quiere decir que no es importante

Voz 1991 05:14 eso es lo que suelen decir cuando no toca fondo es el mejor impulso que pueden tener para tirar para arriba

Voz 0231 05:18 pero si algo m lo que ha dicho Álvaro es un sentimiento bastante general entre los compañeros de Isco yo esta mañana en el primer tramo de Carrusel me apostaba la friolera de un euro y medio yo creo que mañana bajo arisco por todas las cajas que hay pero durante la tarde y preguntado a gente del club a algún compañero puntual de Isco desde dentro no tienen tan claro que mañana a pesar de las bajas vaya jugó arisco recordemos que para que no juegue mañana Isco por ejemplo tiene que poner de inicio a Brahim debería jugar con las bajas que tiene sin no si Vinicio no está para jugar de inicio Si Vinicius no puede jugar de inicio mañana tendría que sacar para no poner a Isco Casemiro Modric Ceballos Valverde Brahim Benzema eso ya sería un mensaje claro de que Isco tiene que estar del Madrid en enero porque no va a jugar más de aquí a junio si mañana no le pone tienen que traspasarle en enero tiene que pedir que les dejen salir porque no le iba a poner nunca jamás

Voz 1991 06:17 y después suele ser once Álvaro sino está Vinicius

Voz 0104 06:21 muy buenas pues no lo sé no lo sé no lo sé es que como no estamos en los entrenamientos si lo que está claro que que ha demostrado que lo que les gusta por banda no es un mediapunta o no Xisco a Isco no lo ve como como como jugador por fuera cuadros de que está proponiendo siempre ponen jugadores más verticales más más extremos no ha apostado por Lucas desde el principio natural apostado natural cuando veía a causa Vinicio que es un jugador también vertical aunque bueno a pierna cambiada pero pero el problema de cuatro tres tres lo hemos hablado muchas veces ya durante los años que Isco ha tenido que acoplarse pues saber en Izquierda que bueno que lo pueda hacer porque porque es un jugador que que metiéndose caen pero pues pues puede genera esa

Voz 3 07:09 ese desequilibrio con el último pase y aquí

Voz 0104 07:12 el jugador que tiene tan tan imaginativo pero luego de volante pues también lo hemos visto adaptarse pues haciendo incluso mejorando su capacidad física su capacidad defensiva consiguió adaptarse sin ser ninguno de los dos puestos también opinaron su suposición ideal a mi me parece un mediapunta claro para jugar detrás de un delantero o dos delanteros donde el para mí es su hábitat perfecto pero pero lo ha podido disfrutar muy pocas veces en el Real Madrid no porque el Real Madrid y ya sabemos que estos últimos años casi siempre el dibujo ha sido un cuatro

Voz 1991 07:44 no pues veremos qué es lo que pasa en el partido de mañana pero tiene pinta que Isco no va a salir de inicio primero hay que saber si va a estar Vinicius sonó para ese encuentro la nueva esperanza del conjunto blanco a partir de ahí veremos pero desde luego no tiene pinta que vaya invitar a hacer próximamente Isco a a Solari veremos si esto provoca en la salida de Isco a final de temporada si la película sigue igual es difícil como decía Álvaro con jugador se mantenga en esta o pueda aguantar esta situación durante más tiempo claro que luego al final de temporada también tendríamos el posible cambio de entrenador bueno que pueden pasar muchas cosas de aquí quedan muchos meses todavía por delante lo primero el partido de mañana que no es poco lo que tiene el Real Madrid gracias Álvaro un abrazo muy fuerte