Carrusel último tramo (12/01/2019): Hablamos con Cote y David Soria

Voz 1 00:00 sí

Voz 2 00:04 Carrusel deportivo Cadena SER

Voz 0995 00:07 por aquí estaba ya Yago de Vega hola Yago qué tal muy buenas hola Daniel qué tal muy buena te cómo está la pelea por la zona baja de la tabla el Villarreal que tenéis empatito

Voz 1991 00:14 no verdad que consideras tu zona baja de la tabla

Voz 0458 00:17 pues desde el octavo para abajo claro por eso te digo porque

Voz 1991 00:19 no mira la clasificación y practicamente hay tres puntos y claro

Voz 0458 00:24 están dos partidos seis puntos puede pasar de todo yo creo que fíjate que va a haber una batalla bonita por por Europa incluso por la cuarta posición de Champions vayas a saber si por el título pero por la zona baja de la tabla

Voz 1991 00:35 sí sí en Gomorra vamos a tener palos ahora mismo está octavo clasificado el Villarreal que tiene el Villarreal le pero no el Girona con veinticuatro puntos el Rayo que marca el descenso está con diecinueve es decir hay cinco puntos de diferencia entre el octavo y el décimo octavo va a ser una Liga de esas en las que el año pasado con cuánto se consiguió la salvación XXXV una cosa así XXXV XXXVI una cosa muy digamos si van a muy baja de baja efectivamente este año vamos a volver a los cuarenta y dos puntos seguro hasta cuatro partidos han disputado en primera división correspondientes a la jornada diecinueve lo que es lo mismo la última de la primera vuelta llegamos al ecuador de la competición y como decimos está todo muy igualado el último partido en concluir ha sido en el estadio de la cerámica donde el Villarreal ha caído uno dos contra el Getafe y queda en situación crítica se adelantaron los madrileños con gol de Jorge Molina empataron los amarillos con gol en propia puerta de Leandro Cabrera ya dos minutos de final Ángel hacía el uno dos definitivo e instó sin olvidar que en el minuto noventa y dos el Canvi falló un penalti que había supuesto que habría supuesto el empate a dos

Voz 0458 01:36 como lo Lotina sin pensar que era una especie Panenka raro en el flagelo fatal

Voz 1991 01:42 falta de actitud e completé absoluta el Villarreal como decimos va a terminar esta jornada en penúltima posición diecisiete puntos a dos ya de la permanencia y el Getafe cierra una grandísima primera vuelta veintiocho puntos sexta posición que daría derecho a jugar la Europa League la próxima temporada antes en Mestalla sigue sin levantar cabeza el Valencia que no ha podido pasar del empate a uno contra el Valladolid marcaron Parejo para los locales Alcaraz de falta directa un golazo en hoy visto e hizo a buscarlo porque es precioso eh además Rodrigo falló un penalti ha habido polémica aunque la quitado yo creo ha intentado quitar hierro al asunto Marcelino ha dicho que es una decisión que Andorra entre ellos dos que a él le para perfecto bueno pues este caso Rodrigo le pidió el penalti aparejo que es el que los tira habitualmente bastante infalible pues Rodrigo en este caso lo lo falló cuando el partido iba empate a cero lo recordamos el equipo de Marcelino es décimo veintitrés puntos y el Valladolid décimo cuarto con veintidós en Montilivi Girona uno Alavés uno marco Christian Stuani para los locales y Borja Bastón para los visitantes el conjunto catalán que se va hasta los veinticuatro puntos alcanzando la octava posición mientras que el Alavés a la espera de lo que pase en los partidos de mañana se mantiene cuarto una auténtica pasada en puestos de Champions con treinta y dos puntos ya el partido María la jornada en el partido de Butarque Víctor importantísima de Leganés uno cero sobre el Huesca con gol de él Nesirky con estos tres puntos el Lega se pone con vendidos ahora mismo con tres de ventaja sobre el descenso el Huesca es el equipo que parece un pelín más descolgado porque ahora mismo es colista de la clasificación tiene once puntos y ya tiene a ocho La las oración que estamos hablando de de tres partidos para mañana el resto de la jornada excepto Real Sociedad Español que ya sabes que queda para el lunes a las doce de la mañana en el Wanda Metropolitano Atlético de Madrid Levante a las cuatro y cuarto en San Mamés Athletic de Bilbao Sevilla hay novedades en los dos equipos ya sabéis que Nolito se ha lesionado rotura de peroné tres meses de baja eso significa que entra en la convocatoria Munir que ha sido recientemente presentado con el conjunto hispalense podría incluso jugar en San Mamés lleno el Athletic ha entrado en la convocatoria Ibai Gómez que fue presentado también en las últimas horas y que me da a mí que sino sale de inicio va a jugar unos cuantos minutos en el partido de de mañana a las seis y media en el Can Nou Barcelona Éibar y a las nueve menos cuarto nos queda al partido del Benito Villamarín entre el Betis y el Real Madrid donde todavía no se sabe si va a participar Vinicius cómo ha cambiado el rol de Vinicius en este equipo antes ese mira a ver si le podían disputar algunos minutos y podía eh el aficionado Madrid ver a Vinicius ahora ya están pendientes de si entra o no la convocatoria por ese proceso gripal eh vamos a ver si puede estar o no definitivamente en ese partido en Segunda división cinco resultados definitivos Albacete uno Sporting uno Las Palmas cuatro Osasuna uno Reus uno Numancia uno Oviedo uno Tenerife cero Mallorca uno Deportivo La Coruña cero en balonmano tras la victoria de ayer frente a Bahrein la selección española disputa mañana el segundo partido todo va a ser a las siete de la tarde frente a Islandia ya sabéis que estamos en el Mundial un Mundial que se celebra entre Alemania y Dinamarca pero lo primero que hacemos es ir de nuevo al estadio de la cerámica Xavi Isidro qué tal muy buenas hola tal muy buena ha caído el Villarreal uno dos contra el Getafe para mí más que justo el resultado pues

Voz 0838 04:57 se define como el hombre yo creo que sí hay quien va opinando por ahí que el Villarreal ha generado suficiente para poder saber sacado el partido pero en líneas generales el Villarreal no ha hecho un buen partido el Getafe ha vuelto a estar serio como siempre ha acabado llevándose la victoria aunque ha habido un final desde luego estrambótico no con esas ocasiones al palo ese penalti errado pero en definitiva hemos visto a un Getafe que está arriba por algo y hoy lo ha demostrado a quienes

Voz 1991 05:20 venga no desde luego el final del partido ha sido tremendo en los balones no sé si ha habido tres o cuatro palos seguidos eh luego el penalti e la tira horrible cambie

Voz 0838 05:29 sí la verdad es que si yo no sé lo que ha querido hacer porque de hecho parecía que era una especie de de Panenka pero cuando lo lanza yo creo que Soria había lanzado un lado chico sólo tenía que empujarla sin demasiada potencia al otro lado lo lanzado directamente fuera es llamativo es llamativo porque además eh y hay que reconocer que en más de una ocasión García Plaza desde su llegada decía que en este Villarreal va a haber en cada partido una persona Un jugador asignado para lanzar los penaltis en este era Santi Cazorla por lo que sea toco el cambia ha decidido que lo lanzaba él me imagino que que hablándolo con el propio Santi lo han lanzado mal a partir de ahora los reconocían desde el club que que va a ser Santi Cazorla o el elegido que lanzar y esto no se puede volver a

Voz 1991 06:07 el de momento los que sólo han pedido este fin de semana lo han lo han tirado fuera los dos tanto Rodrigo como en este caso el cambio han fallado los los penaltis que ha dicho Luis García Plaza en sala de prensa

Voz 0838 06:19 bueno pues a Luis García Plaza desde luego intentaba darle explicación a lo ocurrido no en líneas generales por eso te decía que que hay división de opiniones cree que el Villarreal ha merecido mucho más dentro de un final de partido que que dice que prácticamente su carrera como entrenador no había vivido nunca en una situación en la que el Villarreal genera ocasiones clarísimas o cualquier equipo genera ocasiones clarísimas enough capaz de al final ellas mínimamente sumar un punto o haberse llevado la victoria si queréis

Voz 1991 06:43 escuchamos con el máximo respeto a mi equipo

Voz 3 06:47 pero gana sus dos finales meterla luego yo te digo que volveré a ver el vídeo Austin hemos tenido que está ahí está ahí tal y oscura ya lo último haya sido el circo montado en el que bueno sobre haber ido al portero de la marcamos con unos ha sido que no me mi carrera yo creo que no me ha pasado sea los tres Larguero el poste el penalti pero creo que el equipo hace más cosas bien que mal para el castigo que está Zenet

Voz 1991 07:11 en cuanto podamos escuchar alguno de los protagonistas volvemos al estadio de la cerámica desde luego Dani demuestra ese final del partido que cuando un equipo está de no no porque en el noventa y nueve por ciento las ocasiones que esos esos balones que Sanidad

Voz 0458 07:24 sí y además también llegó las ideas claras por ejemplo el el Getafe Bordalás tiene el equipo muy hecho a pesar de que hoy por ejemplo apostó a Cristo forman de Izquierda todavía no tiene a Mati no le ha salido mal del todo ha trabajado mucho partió con el nuevo uno es cierto que podía haber empatado perfectamente el Villarreal obsesión lo justo pero ha metido ese cambio de Ángel que son revulsivo tan importante fíjate que jugaron se ha pegado el sí o ha marchado de dos el segunda iba a pegar un hachazo tremendo y ha sido así un gol muy muy bueno es decir eh es antagónico es inversamente proporcional al Villarreal no les salen las cosas Bordalás que tiene el equipo muy hecho pues lo trabaja hasta el final a última hora hace el tanto que le permite al equipo estar en posiciones europeas Isère un candidato yo creo sólido a meterse en Europa no hay

Voz 1991 08:05 además lo que tienes que es lo que tú dices el Getafe tiene las ideas muy claras sabe lo que tiene que hacer sabe las armas que tiene no va más allá han intenta hacer nada más allá porque sabe cuáles son sus líneas

Voz 0995 08:14 cuatro cuatro dos puntos arriba a oír Mata Molina los veinte grados

Voz 1991 08:18 gel y luego tienes al Villarreal que es todo lo contrario es un equipo que no termina de saber a lo que juega y sobre todo creo que psicológicamente es un equipo que no está acostumbrado a pelear en esas posiciones y que le puede costar mucho eh de salir de ahí

Voz 0458 08:32 y además lo intenta todo estaba Fornas por detrás de Gerard Moreno está basada Santi Cazorla tirado a una banda había entrado Vicente Iborra pero otro día te sale con todo cambia es decir yo creo que Luis García Plaza al igual que hizo Javi Calleja está probando diferentes fórmulas para dar una estabilidad al equipo y no lo consigue y el Villarreal no está acostumbrada a estar ahí abajo a ver qué tal le

Voz 1991 08:49 aparecen protagonistas por la cerámicas Hydro

Voz 0838 08:52 bueno pues aquí estamos en zona mixta salvando Mario Gaspar de este partido tan extraño para el billar la escuchamos

Voz 4 08:58 por jerarquía ahí suele ser Bruno Santi y creo que podría haberle dejado pero bueno para la siguiente ya hemos hablado que se hace lo que dice el míster Illano hay peleas en en el campo porque al final bueno todos eso también vaca quería chutar pero bueno si hubiera metido no hubiera pasado nada esto es un equipo todos vamos a lo mismo y apoyarlo que seguramente nos da nos va a dar muchos goles de aquí a final de temporada

Voz 0838 09:22 María cómo está viviendo la situación porque el Villarreal está ahora mismo en zona roja complicada van pasando las jornadas y me imagino que golpes duros como los de hoy son difíciles de remontar no

Voz 4 09:32 sí con mucha impotencia porque bueno es lo que he dicho antes el equipo si quieres si lo intenta tiene ocasiones eh hoy el Getafe creo que llega tres veces una que esa casa hijo muy buena hay dos goles osea prácticamente no no leemos dejado crear peligro y nosotros eh la primera parte quizá no tanto pero la segunda parte hemos tenido tres o cuatro palos de Soria ha parado dos dos ocasiones clarísimas Si el balón no está costando mucho que entre pero pero bueno es la manera de confiábamos en que cuando empiecen a entrar seguramente lleguen todos los goles seguidos más en encajar dos goles otra vez más esos del cura defensivamente ofensivamente no preocupa a todo un poco en finales eh yo creo que los rumores e que un equipo te tres veces eh está bien es que el equipo defendido bien pero bueno es que cada vez que que llegan que no se acostaba un gol bueno yo creo que que es un poco todo hay que coger el equilibrio de de encajar menos porque claro tampoco pueden meter tres goles para ganar todos los partidos hay que volver a tener la portería a cero coma hacerse fuertes y seguramente los goles llega

Voz 0838 10:48 a ver si David David vamos a ver si podemos hablar con el portero también que se marchará y interesante Yago poder hablar con con el portero dentro

Voz 0458 10:54 el Getafe que hoy ha hecho un auténtico partidazo de jamón

Voz 0838 10:57 Mario hemos hablar con David Soria que nos escucha ya en sintonía de de Carrusel eh David qué tal muy buenas o la buena al vaya a final de partido pero para vosotros fantástico tres puntos y luchando por Europa

Voz 1959 11:08 la verdad que ha sido una locura que la suerte no está Sampedro no que otros partidos también verdad que que nos ha faltado hoy

Voz 0455 11:15 bueno para estar muy contenta llegó te escucha ya divisoria hola portero que

Voz 1991 11:19 al buenas noches hola buenas noches estos sufrir una victoria hasta el final porque Jude tú cuando veías que la lo balones no no paraban de pegar los palos que

Voz 0455 11:27 pensabas ya no bebía ni el balón en el palo porque estaba en el suelo malo pero bueno

Voz 1991 11:36 el penalti como las visto eh porque te pilla te justo delante es decir lo ves

Voz 1959 11:40 fue una jugada rápida impresoras yo que si pitaba algo era era juego peligroso porque agacha la cabeza pero pero me dicen que claro yo contactos

Voz 0455 11:48 hay hay contacto eh no digo para que lo

Voz 1959 11:51 no lo he visto entonces ha sido plenamente

Voz 0455 11:54 todo el penalti también

Voz 1959 11:55 bueno de todo la verdad que tiene suerte que ha tenido que lo tira fuera pero bueno intentado poner un poco nerviosa no a hablar con él en un poquillo ahí para que para condicional ahí

Voz 1991 12:05 tras ecológica no ya saludable es de estos partidos e David que uno se va a casa con con la sensación del trabajo bien hecho en tu caso personal por las que ha sacado las ha sacado de todos los colores encima con los tres puntos es decir es el día perfecto no

Voz 1959 12:21 sí la verdad es que te sale un partido redondo no que veníamos a por los tres puntos que fuera de casa sobre todo para muchos partidos al final tenemos mereció más pero bueno yo creo que otras a veces falta suerte yo soy yo hoy pues lo hemos tenido

Voz 1991 12:37 ya sé que faltan los partidos de mañana y el lunes pero uno mira la clasificación Getafe metido ahí sexto en puestos europeos después de la primera vuelta

Voz 0455 12:44 desde luego es fantástico lo que estáis haciendo eh

Voz 1959 12:47 bueno yo creo que la primera vuelta sigo buena creo que hemos merecido incluso hasta estaba a punto no sobre todo partido fuera de casa pero bueno nuestro objetivo es la permanencia y luego a partir de ahí pues soñar

Voz 1991 12:58 puede soñar en algo más o no

Voz 1959 13:00 bueno primero primero la permanencia que hace tres años tenía otras veintiséis puntos similar tuvo la desgracia de defender así que vamos a vamos a asegurar el el objetivo y luego ya veremos

Voz 1991 13:11 ese claxon que ha sonado para Paradis

Voz 0455 13:14 ah vale pues nada acabo simplemente

Voz 1991 13:16 eh eh cómo está de comprimida la clasificación que tú ves los puestos que están rozando el descenso y lo que está rozando los puestos europeos es que la diferencia diferencias de tres cuatro puntos eh

Voz 1959 13:26 sí a veces yo creo que esta es una locura estaba muy muy muy competida pierde dos partidos te metes abajo gana dos te que te te pones por arriba pero bueno lo que que que que nunca dejar de competir

Voz 1991 13:38 hala vete corriendo había saque pierdas el vamos por nuestra culpa gracias por un abrazo señoras gracias hasta luego es Hydro dejamos al portero del Getafe corriendo sin normal coprotagonista sin lugar a dudas y gracias a su actuación ha salvado los tres puntos al Getafe

Voz 0838 13:55 desde luego que sí porque ha sido un final kafkiana ha sido un final increíble en el que el Villarreal yo creo que que resume perfectamente en los últimos cinco minutos lo que está viviendo el submarino no fallar un penalti dos veces al palo en la misma jugada la impotencia la sensación de lo intentó todo no me sale nada es verdad que en líneas generales el Villarreal tampoco ha firmado un buen partido el Villarreal sigue encajando muchos goles y ese es uno de los grande es lastres de un submarino que además en casa sólo ha ganado un partido ante el Betis esta temporada todo lo contario que que el Getafe no que fuera de casa sólo perdió en la primera jornada en el Santiago Bernabéu que ha mostrado un equipo muy sólido en el equipo que es verdad que a lo mejor no jugó un fútbol muy bonito pero lo hace muy efectivo muy seguro atrás sólo han ganado quince goles y eso está haciendo que este equipo sea ahora mismo candidato claro si sigue a este ritmo a para jugar en Europa la próxima temporada

Voz 1991 14:38 gracias Hydro un abrazo

Voz 0838 14:40 hasta luego cerramos en el estadio de la hace

Voz 1991 14:42 la Micah donde ha ganado el Getafe uno dos o lo que es lo mismo ha perdido el Villarreal que queda como decimos en penúltima posición y teníamos pendiente Dani

Voz 0458 14:51 más importante de la noche el bar hemos reculado

Voz 1991 14:54 lo al bar para ver si nuestro compañero Jorge Escorial había dicho ya hizo ocho Lazo no sabemos muy bien lo que vamos a contextualizar para la gente que se

Voz 0458 15:03 por ahora hoy en Carrusel hemos dado eh una camita de Axel eh eh entradas para el Barça Leganés un casco de la NFL que nos da Ponseti estábamos hablando de la aplicación de Carrusel deportivo que hay una porra en la que te podías correctos se hace otra es resultado se en ese galimatías tira lo tú Escorial creo que es bueno o no igual es otro premio de Carrusel deportivo igual quería

Voz 1991 15:29 decir otra cosa pero Escorial ha dicho esto así que nada

Voz 5 15:31 a participar en la porra de Carrusel que te puedes llevar un lazo pero como hoy estábamos de dulce que te puedes llevar un lazo que te puede llevar a un lado

Voz 1576 15:38 ni hay razón diferente no hay ninguna duda Two lazo

Voz 1991 15:43 él quería decir eso ya hizo si has dicho hallazgo ya te digo yo que no yo chutazo yo creo fíjate lo podemos oír otra yo creo que dice o intenta decir su enlazo fíjate

Voz 5 15:54 así que nada participa en la porra de Carrusel que te puede llevar un lazo pero como hoy estábamos de dulce que te puede llevar un lazo que te puede llevar a un lado

Voz 0458 16:01 en un plazo así dice a hablar y sumamente sería un premio bastante feo

Voz 0455 16:07 además se depende además de ilegal

Voz 5 16:12 eso sí pero en esquemas escoria se ha venido arriba no no no no no puede salir luego listo mañana no voy a sacar su lazo mañana invito que te puede llevar un lazo que te puede llevar un lazo que te puede llevar a un lado

Voz 1991 16:27 su lazo dice tu lazo claramente me está intentando coaccionar Escorial que me está escribiendo dice he dicho sueldo lazo y otra cosa pero he dicho sueldo dices no

Voz 0458 16:36 mañana someteremos a cámara lenta Two Lazo ha dicho

Voz 1991 16:39 su lazo claramente de Escorial vas a los gazapos las once y cuarenta y se seguimos

Voz 6 16:47 buenas noches

Voz 7 16:48 el sorteo del Euro Jack podré ayer la combinación ganadora ha sido

Voz 8 16:53 seis doce treinta y cinco treinta y nueve y cuarenta

Voz 9 16:56 de soles cuatro nueve

Voz 8 17:00 uno ya tu vendedor de la ONCE

Voz 7 17:03 bien en puntos de venta autorizados buen fuegos once punto es recuerda todos los viernes hay botes millonarios en la ONCE unos Mueve tu ilusión

Voz 10 17:11 no

Voz 11 17:47 tenemos que traer día se contamina vengan

Voz 0455 17:54 durante bastando recuerdos ese gran encuentro te puedo decir que le pregunta directamente si está Marlaska sito me ha dicho que los dos parecidos la verdad que el nivel era muy parejo más o menos como el del otro día cantante sí sí son muy majos eh no nos cracks tío simpático súper cercano sí que lo están petando todavía no han sacado un disco estaban llenando el otro día al ocho y medio que es lo hace muy pocos están creo que lo han grabado ya en Granada con un productor que no lo sacaron la que sacar hombre para aprovechar evidentemente el momento no hombre

Voz 1704 18:35 la derrota del Villarreal al pinchazo del Valencia que ha empatado a uno en Mestalla contra el Valladolid Pedro Morata qué tal muy buena

Voz 1991 18:42 buenas noches sigue sin levantar cabeza el el Valencia aunque yo creo que hoy ha merecido más desempate

Voz 12 18:51 bueno yo creo que levanta cabeza lo que no levanta

Voz 13 18:54 son goles esto es

Voz 12 18:56 es una TRAM que permanente que tiene el que tiene el Valencia es enfrentaban hoy los dos equipos que menos goles marcan en primera división menos que el vaya menos que el Huesca antes de empezar la la jornada hoy tienen los mismos goles que que el Huesca

Voz 1991 19:12 y a pesar de ello el Valencia es

Voz 12 19:15 un equipo que encaja muy poco que pierde pocos partidos es el tercer equipo que menos goles encaja el principal problema del Valencia en el día de hoy vuelve a ser otra vez la falta de acierto

Voz 0458 19:25 el partido de hoy es un partido para que acaben

Voz 12 19:27 tranquilamente

Voz 0458 19:28 cuatro uno cinco uno incluso

Voz 12 19:32 si no es así porque hay ocasiones claras que fallan en la primera parte Rodrigo se Carlos Soler en la segunda parte el penalti que falla Rodrigo y luego más ocasiones claras que bueno Santi Mina ha fallado una que aleja la pelota atrás en fin es una semana detrás de de otra entonces bueno yo más que efectivamente no levanta cabeza en cuanto a resultados por supuesto pero yo creo que hoy el equipo ha levantado el espíritu ha levantado la cabeza es un partido para ganar sobretodo en la segunda parte pero no le meten un gol al arco iris juegan una semana yo creo que que hace tres goles capítulo declaraciones el

Voz 1991 20:09 primero que escuchamos es el técnico que se ha vuelto a preguntar sobre su futuro sobre qué pasaría si fuese destituido no sí que yo creo que bueno lo primero

Voz 12 20:17 hay que añadir como si fuera un anexo informativo antes de escucharle a él la información tiempo con poco después de de acabar el partido hemos ofrecido en Carrusel deportivo es que el el entrenador del Valencia va a continuar siendo entrenador este es el juicio de la dirección general deportiva Valencia mañana por la mañana se marchan a Singapur el presidente Anil Murci y el director general y director deportivo Mateo Alemán esto puede parecer qué es lo que no es es decir puede parecer que ante esta crisis de resultados el propietario los llama a capítulo allí pero en realidad hemos hecho una consulta oficial en el club nos dicen que esto estaba preparado hace ya dos semanas entre otros motivos porque cada vez más lejana la posibilidad de que el Valencia se clasifique para la Champions y eso supone que habrá que hacer unos ajustes económicos muy duros para la próxima temporada por tanto con la información ya confirmada por parte del Valencia de que Marcelino continúa como entrenador del Valencia en la rueda de prensa esto no lo sabía Marcelino le ha preguntado si él veía en riesgo su futuro o si veía motivos para que pudiesen destituir

Voz 14 21:26 si el club considera que con el cambio de entrenador se va a modificar la dinámica ese va a pasar a ganar

Voz 1991 21:34 tímidos lo considera que yo soy el uno

Voz 14 21:36 Kiko culpable pues tomará la decisión que tenga que tomar me corresponde aceptarla no la compartir creo que el análisis de un club debe estar muy por encima de la imagen de un día iré ganar perder o empatar un partido no tengo repito ningún temor a que suceda o que yo no pueda seguir en el banquillo del Valencia el Valencia está por encima de cada una de las personas que pertenecemos a este gran entendido

Voz 15 22:04 a cada día que esta plantilla está

Voz 0455 22:08 a su entrenador

Voz 15 22:09 en su cuerpo

Voz 12 22:12 el hilo ha reforzado esos Rodrigo uno de los capitanes del del equipo porque uno de los motivos por los que se puede plantear uno destituir a un entrenador exhibe es que hay una desconexión entre la plantilla y el entrenador la piña que hizo el el equipo en el último partido del año dos mil dieciocho cuando marcó Virginia ante el Huesca denotaba una unión de equipo con el entrenador y lo que hoy algunos detalles que se han visto

Voz 1991 22:36 exactamente igual Rodrigo lo ratifica

Voz 16 22:38 todos los entrenadores pueden hacer hasta cierto punto eh Milagros no pueden hacer no pueden saben salir acampadas a tirar el penalti podría ascender a una jugada jugada o en fin al final eh yo creo que el míster está intentando hacer esto para darle la vuelta a la situación evidentemente tiene su parte de responsabilidad en todo esto al igual que la tuvo el año pasado con las cosas salían de manera positiva

Voz 17 22:59 ahora mismo no me parecería bien y acertados es una opinión mía esas es la situación de cambiar el entrenador no

Voz 12 23:07 aquí hay otra declaración de Rodrigo Iago que tiene que ver con con la jugada polémica del del partido el momento en el que hay un un penalti un penalti en el minuto ocho de la segunda parte penalti a Santi Mina y normalmente el penalti lo tiene que lanzar Dani Parejo Dani Parejo

Voz 13 23:23 lo recibe la sugerencia por parte de Rodrigo de que se lo deja

Voz 12 23:29 a tirar a él así sucede Marcelino no interviene es una opinión personal yo creo que Marcelino que es el jefe último del equipo debería haber intervenido porque él sabe que Rodrigo no está mentalmente fuerte ahora mismo para lanzar un penalti no soy ventajista porque lo dicho antes de gran al penalti Rodrigo Lanza el penalti hay hilo falla y esto lo explica digamos el el momento y la transición como sucede todos lo explica Rodrigo

Voz 17 23:56 esta semana los penaltis es verdad que vengo haciendo buenos partidos pero al final pues parece como que si no marcas sobre todo si el resultado es adverso es pasa un poco desapercibido cree en ese momento que era una buena oportunidad para marcar un gol por derecho cedería entrenándose lo pedía Dani bueno me lo me lo dejó porque venimos entrenando los durante la semana pero debo pedir perdón a mis compañeros por el gran trabajo que hemos hecho seguramente si hubiese aprovechado SOC lo tenía en este momento sobre todo tan delicado que estamos fuésemos seguramente con los tres puntos asumo la responsabilidad y no tengo ningún tipo de problema en hacerlo

Voz 1991 24:27 a ver por partes yo me gusta actitud Rodrigo en el momento en el que estaba complicado el partido con ese cero cero el tener la responsabilidad de P de pedir el penalti cuando no está siendo su mejor temporada probablemente intentando conseguir ese gol que le dé confianza y que de alguna forma le dé el espaldarazo para empezar a hacer más goles que los necesita al equipo a lo mejor esto ha sido precisamente lo contrario el fallar este penalti le quita algo de confianza que podía haber ganado me encanta la actitud de Parejo en no hay más que ver en las imágenes de televisión y que le dice fuerza fuerza lo vas a meter vale sea dándole toda la confianza entendiendo que su compañero pedía ese balón porque al margen de conseguir el gol necesita confianza para seguir creciendo está la temporada y tengo que decirlo también me ha gustado Latitude Marcelino cuando en rueda de prensa ha dicho a pesar de que él tenga la decisión tomada de en lanzador de penaltis es parejo la responsabilidad es de Parejo es ellos han hablado en el terreno de juego y ellos han tomado una decisión en el campo cuando han tenido una conversación yo los respeto a mi me parece que el el el entrenador tiene que tener su espacio tiene que dejar el espacio a los jugadores que son los que mejor se conocen dentro del terreno de juego con lo cual en el único que ha fallado aquí es que Rodrigo a ha ha fallado el penalti si lo llega a meter aquí no estábamos hablando de de de nada de esto pero evidentemente lo ha fallado y estamos hablando con lo cual ya digo me gusta la actitud de Rodrigo me ha gustado me gusta me ha encantado de los tres el que más me ha gustado Parejo y me ha gustado el el míster en sala de prensa

Voz 0458 26:00 vallado pero la fallado correcto sí sí pero

Voz 1991 26:02 no que probablemente el día de mañana y ojalá lo veamos haya otro penalti Rodrigo Se lo vuelvo a pedir aparejo otra cosa cada vez que lo que hay te lo dejé

Voz 0458 26:10 yo no puedo ya veremos Parejo además lo sabe mejor Morata que que nosotros que le habrán pitado lo habrá pasado mal la pasado dado pero él los momentos calientes los maneja bastante bien si él ha tirado penaltis muy comprometidos para el club y no sé por qué hoy ha visto tan claro que no tenía que tirar los más allá de que sólo pida Rodrigo noches que es una buena conversación pero

Voz 1991 26:33 yo creo que él piensa sé que no lo tenía que tirar él sino que como se lo estaba pidiendo Rodrigo que lo tenía que tirar Rodrigo que es diferente es decir ya pero es que lo que es que hoy lloran capitanes lo sé lo sé pero bueno creo que uno Copa ignoraba esperamos segundo que vamos a salir a Santi Cañizares muy buenas así ya estamos todos

Voz 0455 26:49 buenas noches hola Cañete muy buenas perdón a Morata que está

Voz 1991 26:51 salario no no bueno y estoy de acuerdo con

Voz 12 26:54 con todo lo que has dicho es más yo me ha animado esta noche a mandarle un mensaje privado a Dani Parejo para decirle que me parece que hay que tener perdón por la expresión ya está sola creo que lo puedo decir que hay que tener muchos huevos para para ser parejo en Mestalla para a pesar de la adversidad de pitar líder sabe que no tiene el favor del público ser el un futbolista que pide siempre la pelota siete Press siempre siempre aunque a veces se duerma de pie y exaspera a la gente pero me parece que hay que tener mucha personalidad para ser segundo también me gusta mucho que Rodrigo que lo normal es que cualquiera ese quite el muerto de encima digamos quita quita había lanzado penaltis Deimos I lo fallo me matan y sin embargo el lo ha pedido para lanzar pero en mi modesta opinión hoy lo que debe primar es el el bien del del equipo el bien del equipo era que hoy lanzara el penalti el futbolista que más seguro se siente de lanzarlos y con menos presión yo creo que el ochenta por ciento de la gente que había en Mestalla Press suponíamos que uy uy Rodrigo lanzando el penalti eso nadie es adivino pero creo que había más riesgo de que lo fallara Rodrigo de que lo fallara Parejo

Voz 1991 27:59 Cañete tú cómo lo ves

Voz 18 28:01 yo creo que soy es una imprudencia es una imprudencia porque la situación del Valencia está como está porque hay partido además estaba en ese momento cero cero y estaba comprometido por lo tanto no no pero que hay que darle ventaja al adversario pues se pitando un penalti un jugador que tiene menos índice de acierto que Parejo que están menos acostumbrados que Parejo que de alguna forma pues puede suceder lo que ha sucedido no el hecho de que lo haya fallado hubiéramos Montejo de hablar por ello si hubiera marcado sigue siendo imprudente aún marcando yo creo que hay momentos donde uno puede pedir una pelota para tirar un penalti para ganar en confianza hacer un gol imposible hacer gol etcétera etcétera creo que el momento elegido Rodrigo de momento y inadecuado por lo tanto para mí muy imprudente porque ya digo no es un gol que significara poco su que significaba muchísimos en ese momento oí sobre todo teniendo en cuenta la situación sacan un partido normal es una imprudencia pero pero si además sumamos a todo esto pues la situación que atraviesa el Valencia es todavía Bossi prudente

Voz 1991 29:13 Cañete tú crees que tenía que haber intervenido Marcelino es decir no no no aunque lo pida Rodrigo que lo tire Parejo o no se debe meter en ese tipo de decisiones

Voz 18 29:22 yo creo que llega un momento en el que Rodrigo pide la pelota Parejo gentilmente ese la deja y probablemente Parejo todo tiene confianza en Rodrigo y Marcelino es lo que no quieren meterse trescientos la relación de esos dos jugadores siempre el entrenador es el responsable lo que pasa en el campo pero si hay alguien que aquí ahora mismo ha cometido una imprudencia y que de alguna forma el culpable de la situación

Voz 19 29:48 sin duda Rodrigo no es que es que él

Voz 18 29:52 a mí sinceramente me parece absolutamente temerarios la situación en la que no en la que se encuentra el equipo Pro cosa ya digo que es un vocero quedó en diez minutos pusieron el tres cero

Voz 0905 30:02 aunque sólo uno pero creando poco tiempo

Voz 18 30:05 puede uno pensar oye mira pues hay igual Gasol merece la pena incluso es hasta norma si el entrenador lo hubiera aprobado seguramente pero la situación en la que tinta ese penalti yo creo que no hay que mirar más allá de la imprudencia que ha cometido Rodrigo

Voz 1991 30:21 al margen del resultado Santi te ha gustado el Valencia hoy

Voz 18 30:26 a mí me ha gustado y el Valencia no nada vamos a ver yo creo que hoy he hecho un partido bastante completo y es verdad que para una tarde ochenta Roussel de cuchillos largos el rival que han tenido es fantástico porque el Valladolid ha jugado yo creo que es su peor partido fuera de casa saben todos que John menor en recuerdo no pasaba el centro el campo ha tenido el ánimo de de ganar el partido y que por lo tanto pues al no haber tensión defensiva tampoco se trasladaba esa tensión al al público no hay por lo tanto el equipo el público y demás pues no pasa no paraba de bueno de querer ir hacia delante de animar y demás pero el rival que tenía hoy el Valencia pues si se prestaba a hacer un buen partido de fútbol y acabar ganando y es lo que hubiera merecido cuál es es lo que han merecido lo decía porque Valladolid no ha hecho ningún partido solamente ha chutado un tiro a puerta lo ha hecho desde veintiséis metros su extraordinario

Voz 21 31:20 pero un solo tiro a puerta desde el XXVI

Voz 18 31:22 entonces yo firmaría ido bajo cada vez que juega el Valencia aquí solamente les tiraron un tiro desde veintiséis meses a puerta porque lo normal es que ganar a todos los partidos entonces Iker dijeramos que ha controlado el juego que ha controlado el partido y que ha merecido mucho más

Voz 1991 31:38 pregunta que os traslado a los tres en Morata sin cae el Valencia eliminado en Copa

Voz 22 31:44 se puede encargar a Marcelino es que

Voz 12 31:48 Yago esto cada partido es una respuesta muy complicada y me voy a explicar si hoy el Valencia empata el partido como lo ha empatado pero en vez de merecer el Valencia ganar cinco uno merece el Valladolid ganar uno cinco y el partido termina con el público de Mestalla pidiendo la destitución de Marcelino Isère una desconexión del equipo con el entrenador cosa que no ha sucedido ninguna de las tres probablemente probablemente en este momento estaríamos hablando de que en Singapur Se va a decidir la destitución de Marcelino entonces el como es muy importante si el Valencia cae eliminado ante el Sporting de Gijón en un partido como hoy que merece ganar cinco uno pues te vas a volver a encontrar en el callejón sin salida en el que parece estar en este momento el Valencia que es un callejón que es que no el Valencia no puede seguir no ganando no puede seguir no metiendo goles no puede seguir su delantero sin hacer goles como el público no lo está pidiendo no hay una desconexión de los jugadores con el entrenador los propios jugadores como Rodrigo lo están confirmando pues parece que no puedes destituir tampoco al entrenador estás en un callejón sin salida entonces para mí el cómo es muy importante de por eso no sería muy frívolo por mi parte contestarte a esa pregunta de una manera tajante Santé

Voz 18 33:12 sería bueno con lo que hizo Pedro y además me sumo que no solamente lo digo ha confirmado que se mantendrá por el propio líder del equipo hoy capitán del equipo cuenta hechos gol pues algo habrá

Voz 0455 33:22 pues no

Voz 18 33:24 yo creo que esos detalles dejan muy claro que el equipo tiene entrenador que los jugadores están con el entrenador que el equipo de Magny CD ROM Toni CD hundido de alguna forma hay sin rumbo o lo que pasa es que el equipo pues es verdad que no voy por ejemplo Sola Mente falto la definición otros partidos además de la definición ha faltado el carácter ya faltado pues el entusiasmo muy bueno el el positivismo que hay que tener ante cualquier situación de partido pero yo creo que lo primero creo que el Valencia tiene una entrenador bueno mira segundo creo además que el callejón sin salida a los mejores ahora mismo salida al mercado

Voz 0455 34:02 su entrenador que no los hay por ahí

Voz 18 34:04 pero bueno si alguno de ellos que seguramente son los que propondrán a Peter Lim ni siquiera conoce la Liga española

Voz 1991 34:10 pues sí Dani no supongo que además

Voz 0458 34:12 eh por toda la información que sirve siempre Morata va a depender de ese pulso que de momento tiene controlado Mateo Alemán que es el que verdaderamente sabe de esto y ha generado un proyecto muy bonito que devuelve al Valencia la Champions con Marcelino García Toral una estructura muy determinada con Peter Lim es decir mientras Mateo Alemán siga convenciendo a Peter Lim de que lo mejor desde luego es que Marcelino García Toral siga siendo el entrenador Valencia yo creo que Marcelino más allá de los resultados no que sea trágicos claro así Palma en Copa ahí la semana que viene pierde el partido no sé que golpeó la bañera pues está claro no pero pero me Pedro que él entiende siendo imprevisible la figura de Peter Lim que lo ha demostrado suficientemente pues algo que en Singapur se pero un cable

Voz 0455 34:55 sí

Voz 0458 34:56 que le digan a Mateo Alemany que es chico Ponte como te dé la gana pero que no que no hay que no

Voz 0455 35:01 pero quién les puede calentar la cabeza Peter Lin ahora mismo no claro yo creo que

Voz 1991 35:05 Abel no él mismo el mismo que diga

Voz 0455 35:07 hasta aquí fue Morata no hay peligro de que nadie le pueda

Voz 1991 35:10 nadie de fuera quiero decir de que que no sea propio Peter Lin legal caliente la cabeza no

Voz 12 35:14 ya es que como yo no hablo con Peter Lim nunca no tengo ni idea de cómo es ese hombre claro es que había peligro había peligro de que Peter Lim un único

Voz 1991 35:24 tampoco le conoce lo suficiente como para saber cómo pues reacción

Voz 12 35:27 es que no se no pero le conocemos cosas raras como poner a Gary Nebil pero luego le conoció desde luego le conocemos cosas buenas como hacerle caso a Lay Hoon una Javier Tebas para elegir a Mateo Alemany ponerle al frente del aparato deportivo yo la información que nosotros tenemos aquí que no hay ningún indicio de que Peter Lim vaya a contradecir a Mateo Alemany sobre la decisión de más de averigüen porque porque para eso está aquí Mateo Alemany y hasta esta temporada le está saliendo bien además de una cosa Mateo Alemany no está atado aquí por un contrato económico eh al sillón del Valencia si Peter Lim le le impone una decisión contra su voluntad a Mateo Alemany es posible que salga Marcelino Maté alemán

Voz 1991 36:15 Cañete tú ves a Peter Lim calentándose la cabeza Asimismo algo

Voz 18 36:20 no no porque está humilde porque ya se ha llevado muchos batacazos está tranquilito humilde viendo que cuanto menos ha tocado el club mejor le ha ido entonces yo creo que esa decisión que dicen Pedro Morata que tomó muy bien qué es dejarse llevar por el Lay Hoon que a su vez se dejó llevar por Teba así contratar a Mateo Alemany pues ser todo era porque ya el nombre pues nadie sabia da cuenta de que las cosas iban horrorosamente mal y que igual era momento de dar un paso al lado dejar gestionar pues a profesionales del club holandés como creo que está otra cosa fíjate yo diría que que las cosas que lo ha decidido el pasado en hubieran salido bien no estuviera pues el hombre es que no queramos a ver para que se equivoque otro me equivoco yo que yo también he acertado yo también soy un fenómeno entonces como yo creo que está en ese plano humilde de quién está más asustado qué otra cosa pues me da la sensación que siempre escuchaba todos mate une va a convencer de que esté tranquilo de que oye hay un buen entrenador él obviamente va decir oye estéis un euro más porque esto es un desastre a nivel económico pero de ahí no va a pasar la cosa yo espero que sea así y creo que sería lo más normal no

Voz 12 37:37 allí Yago permíteme hay un elemento a tener en cuenta que yo hoy lo he definido como papel blanco

Voz 22 37:43 que es Anil Murci Anil Murci sus

Voz 12 37:49 su trayectoria es de el cuerpo diplomático de hecho antes de venir al Valencia le iba a ser embajador de Brunei hay Anil Murci no tiene conocimientos futbolísticos ningunos anda un poco suelto ese cabo Anil Murcia anda contactando últimamente con todos los periodistas que le vamos llamando y entonces yo creo que a cada periodista o medio de comunicación que le llama le da la respuesta probablemente no sé si que quiere oir o la que él cree que quiere oír y entonces el club anda lanzando dos mensajes distintos uno no que es el aire bueno que es el de Mateo Alemán y otro el de Anil Murci que esta

Voz 1576 38:27 opinando en algún momento dando algún rumbo

Voz 12 38:30 informativo probablemente tóxico y eso genera bicefalia en el club pero pero creo que Peter Lim cuando escuche hablar a Mateo Alemany escuche hablar a Anil Murci pues hombre no conozco a Peter Lim pero sí tiene un dedico y medio enfrente es suficiente bueno

Voz 1991 38:50 parece que últimamente se deja aconsejar es lo que tiene que hacer uno cuando no sabe algo en en la vida dejar que tomen las decisiones los que sí saben y en este caso desde luego hay mucha gente en el club que sabe bastante más que Peter Lim sobre el funcionamiento el del Valencia veremos veremos qué es lo que pasa de momento el Valencia no ha pasado eso sí dejando mejores sensaciones del empate a uno en embestir ella gracias Cañete gracias Morata un abrazo a los dos astros

Voz 13 39:15 adiós buenas noches nuevos las

Voz 1991 39:17 doce y nueve minutos seguimos

Voz 23 39:20 ahora la Cadena Ser también está en tu altavoz inteligente si tienes un dispositivo con Alexa dile al ex configura cadenas y acceder a esta todo el contenido de tu radio favorito si quieres escuchar radio en directo esto lo tienes que pedir Alex puedes escuchar tu programa favorito Alexa pídele a Cadena SER que ponga al larguero sí de fácil activa ya la piel de la Cadena SER para Alexa Cecale todo el partido a tu radio fábrica

Voz 8 40:18 Air France no ha pisado Gustavo suena muy bien en directo no les ha estado deberías oportunidad ya son alguna ya te ello algo que tildó el que era

Voz 0455 40:33 cuando podamos los dos que creo que también es difícil no ser más es difícil compaginarlo pero bueno vamos con los otros dos partidos que nos ha dejado el día en primera división como el empate de Montilivi entre el Girona y el Alavés Joan Tejedor muy buenas noches Yago qué tal muy buenas de parece justo el resultado sí

Voz 25 40:51 me parece que el Girona echó un poquito más para llevarse la victoria el Alavés no ha hecho su mejor partido fuera de casa ni mucho menos pero

Voz 20 40:59 bueno tener en cuenta también crea el primero sin Ibai Gómez que es es un golpe duro perder un futbolista tan importante tampoco estaba Johnny que venía siendo bien

Voz 18 41:06 el futbolista con un papel destacado a a la hora

Voz 20 41:08 descartando por por las bandas un techo característico del equipo de Abelardo pero has sacado un empate a uno que le garantiza acabar la primera vuelta en puestos europeos hecho si mañana el Madrid no gana la acabará en puestos de Champions la acabará cuarto sacándose empate sobreponiéndose a un golazo de Stuani que ha sido un gol con un remate a primera vista parecido a una chilena hacia muy poca altura dejándose caer de espaldas común submarinista la caza con la zurda la pone por encima

Voz 0905 41:34 el portero del Alavés pero el equipo va con unos

Voz 20 41:38 otros de brillantez en el arranque de la segunda parte periodo suficiente para que Borja Bastón cazar a una en el área pequeña metiera el empate y asegurarse jugar como digo cuarto quinto la primera vuelta aunque Abelardo ve difícil poder mantenerlo ya venido decir lo mismo que decíais Dani tú hace un ratito que bastante caro esta salvarse como para pensar hoy en otras cosas