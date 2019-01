Trump, "el irresponsable en jefe"

Voz 1 00:00 sí a mí me

Voz 0874 01:19 ya llevas también un tiempo en Estados Unidos yo creo que un mes aproximadamente de te vas a llevar de vuelta a España una empresa diferente a la que tenías

Voz 1791 01:27 bueno mis problemas con Nueva York al principio eran más Mis problemas con las ciudades es porque me pasa un poco con Madrid eh yo vivía aquí dos años hace mucho tiempo Estados Unidos y tiene cosas muy buenas y cosas menos buenas lo que ocurre es que las cosas buenas son muy buenas hay no sé lo que no me gusta es un poco sistema de vida el está está forma de casi que que cada uno se busque la vida hay que no hay casi nada de protección pública estado hablando con algunos taxistas de Uber cubano venezolana pues dos dificultades que tienen seguridad social ni nada por el estilo entonces es un mundo muy diferente al nuestro y no creo que me guste más

Voz 0874 02:09 la verdad es que es un mundo que te puede sorprender mucho en su mundo de desigualdad eso hablaremos un día de estos porque yo creo que todavía te quedas un una semana más si quieres la semana que viene recuperamos el tema hoy hay un par de historias en las que queremos indagar un poco las dos tienen que ver con este país en el que nos encontramos así que empezamos te parece vamos

Voz 0874 02:52 pues Imagine Dragons yo no sé si tú a el concepto de Trump ahora que llevas aquí un tiempo Ramón ha cambiado mucho has descubierto a ese niño enfadado que ahora vemos en televisión no pero sí que parecen de la misma persona que era antes

Voz 1791 03:07 la misma impresión porque claro he leído mucho de él

Voz 7 03:09 eh sí es eso

Voz 1791 03:12 eh yo leía muchas es el responsable jefe porque tiene un concepto del poder muy parecido al que debía tener como presidente de sus empresas no lo que ocurre que en una democracia hay contrapesos hay límites hay cosas que no se puede hacer y esto creo que no lo entiende muy bien en general Kelly que fue su jefe de gabinete también matins que fue el el jefe no no decían que había cosas que quería hacer que a veces no se podían porque son ilegales

Voz 0874 03:38 es muy curioso un vídeo que ha surgido en los últimos días de un discurso que hizo trampa antes de yo creo que plantearse seriamente ser candidato presidencial escucha lo que dijo hace solamente cuatro cinco años mira

Voz 8 03:54 Cuba yo fui el flores Rubén Alba

Voz 0874 04:05 si os encontráis con un muro de hormigón soltarlo ir al otro lado no no dejéis de intentar cruzar al otro lado de decía nunca abandoné ese ese esfuerzo que diferente con lo que está pasando ahora mismo momento político en el en el que nos encontramos está con nosotros también Marta del Vado nuestra corresponsal en Washington cómo estás Marta bueno

Voz 9 04:24 días hola buenos días cuando además

Voz 0874 04:28 batido todos los récords de cierre de gobierno récords históricos porque llevamos más de veinte días con un Gobierno que está cerrado siquiera explicando un poco lo que significa que el Gobierno esté cerrada

Voz 9 04:37 bueno

Voz 1510 04:38 es el está cerrado parcialmente unos veinti ocho por ciento más o menos de los funcionarios ya están sin cobrar son ochocientos mil funcionarios federales esto afecta a las agencias de seguridad sobretodo los encontramos pues con museos cerrados con Parques Nacionales también afecta dados eh con e incluso el lugares de recogida de basuras por ejemplo que al estar los parques nacionales nacionales cerrados bueno pues están están sin limpiar esto es el ese es el Seat down ya más largo de la historia igual la situación está tan encallada la situación es tan difícil porque los demócratas se niegan a aceptar esa partida de cinco mil setecientos millones de dólares que Trump exige que se incluyan en estos presupuestos para construir el muro que no sabemos hasta hasta donde se puede prolongar ahora lo que más cerca estamos desde que Trump pueda declarar el estado de emergencia

Voz 0874 05:47 que es la única manera que tiene para apropiar fondos que te toman mandando podrían ser usados para lo que él quiere que se usen que es construir su muro déjame saludar y os presento alguien está aquí conmigo es Alberto Avendaño es ex director del tiempo latino que es la versión en español del Washington Post ganador de un premio Emmy por una historia publicada en el Washington Post hecho y ahora presidente de Latino Impact Myrie para la promoción del periodismo latido en Estados Unidos como estas Alberto buenos días

Voz 10 06:12 placer un placer estar aquí y compartir el el ambiente enrarecido de Washington

Voz 0874 06:17 el ambiente enrarecido bueno creo recordar que una vez me contaste de hecho una visita de trampa a la redacción del Washington Post

Voz 10 06:23 qué fue

Voz 0874 06:24 qué clase de humor negro no

Voz 10 06:27 bueno de humor negro supongo que es la gente dice que es porque yo lo veo así yo en realidad llegué a escribir algo tremendo hace hace tiempo antes de que este señor llegara al poder dije que corríamos el riesgo de que el payaso cruel se convierte en la estrella del circo en esto ocurrió esta escena a la que tú te refieres fue una una reunión que tuvo el candidato con un grupo selecto de editores del Washington Post el los no selectos como yo en aquel momento lo seguimos en circuito cerrado yo vi a un personaje que después además alguien escribió un libro sobre el fenómeno Trump a mi amigo Pablo Álamo en incita literalmente hablando de mi perspectiva del como yo sentí al candidato Trump yo lo que vi fue a una persona con un la tremendo complejo de inferioridad yo no estudia Psicología ni psiquiatría pero en no era difícil verlo llovía un ser inseguro llovió un ser complejo hasta el punto que le dije a a Pablo cuando estaba escribiendo su libro sobre el fenómeno Trump escucha esto y lo puse la grabación en el momento en el que sin que viniera a cuento Champ le dice a los las luminarias del Washington Post en inglés claro le dice hayamos han Intelligence y yo soy un hombre inteligente después de decir eso hablas de que un tío abuelo suyo había ido a MIT un personaje que habla así con esa tensión con esa necesidad de autoafirmación te da claves no claves que luego se ven en en su día a día del poder en la manera en que califica a la oposición en la manera en que se comporta en la manera en que articula la la realidad bueno hasta aquí hemos llegado y hemos llegado aquí con un comandante en jefe llevado en alzas desde mi punto de vista en gran parte por esos medios de comunicación que lo desprecia que a los que él desprecia

Voz 0874 08:37 Alberto te llevas aquí media vida como suele es decir antes me contabas tu última experiencia periodística en España fue cubrir la visita de Fidel Castro a Galicia así que ha llovido mucho desde entonces

Voz 10 08:49 fue a la inversa fue la visita de de Fraga a Fidel en Galicia

Voz 0874 08:54 están en Cuba a fue eso fue antes eso fue antes pues todavía antes que por parte

Voz 10 08:59 tanto que eso quiere decir que soy mucho más viejo

Voz 0874 09:02 imaginaba pero claro tú has estado en el en el corazón de la política americanas está donde en el en el en el Washington Post durante tantos años has visto pasar a tantos presidentes ya has visto pasar tantas cosas en Washington siempre siempre hay un presidente nuevo se dice que el clima es el más enrarecido de la Historia cuando Obama incluso se decía a pesar de que llegó a la Casa Blanca abogando por la concordia no tú crees que este es realmente el clima más enrarecido de la historia política de Aguas entonces supongo

Voz 10 09:29 que no digo supongo que no porque tengo el privilegio de haber conversado con gente como la gente alrededor del del Watergate el privilegio de haber podido estar cerca de del mundo de del Bush hijo durante esa especie de avispero o guerra privatizada en la que nos metieron en Irak y todos esos ambientes son muy complicados lo que ocurre ahora sin embargo es no creo un poco diferente en el sentido de que el comandante en jefe no representa real mente al partido que representa es decir no tenemos un presidente conservador no tenemos un presidente de derechas tenemos una anomalía de la representación democrática es un personaje que no tiene nada que ver con el partido al que representa al cien por cien lo cual no quiere decir que las élites del partido al que representa lo utilizan para su propio beneficio pero yo recuerdo mucho cuando hacíamos entrevistas internacionales no sobre todo de medios europeos que nos preguntaba a gente que trabajamos en el post Bono qué pasaría si que aberración si llegara Donald Trump al al poder y yo siempre les decía a los europeos bonos mire usted perdón digan mire usted que soy gallego yo tiendo a hablar tiendo a hablar como Rajoy mire usted vamos a ver si Donald Trump llegara al poder Estados Unidos estaría viviendo lo que ustedes ya vivieron en Europa o en Italia que es un momento Berlusconi bueno estamos viviendo un momento Berlusconi en Estados Unidos el problema es que el país más poderoso del mundo el país más influir e influyente del mundo hasta qué punto se puede permitir tener ese momento Berlusconi yo creo que no nos lo podemos permitir en ese sentido hay que pedirle cuentas a la oposición política que se deje de hablar en círculos y de moverse en círculos que exponga al al emperador y que diga de una vez que el emperador está desnudo

Voz 1791 11:42 Alberto cómo salimos de esta situación que que que candidato demócrata podría generar una ilusión conseguir que las minorías voten y realmente haber una tener una alternativa a Trump

Voz 10 11:54 a ver Ramón sabes que el problema de de las ilusiones ya la hemos vivido durante ocho años con el presidente Obama nos encontramos en en en lo que decía me uno de mis poetas preferidos que era Luis Cernuda en en la diatriba la brecha entre la realidad y el deseo eh Obama vendió esperanza la esperanza es un intangible los intangibles no se materializan practicamente nunca generan frustración y Obama al final hizo una política exterior muy predecible muy muy a la americana excepción muy torpe y al final acabó metiéndose en Libia hay haciendo otras cosas no creo que en este momento el partido si el Partido Republicano tiene un problema de de encontrar su propia alma el Partido Demócrata esta tiene un problema de unir lo tangible con lo intangible de encontrar esa persona que ilusione con una agenda factible que empiece afronta a enfrentar realidades que no pueden que no que no admiten medias tintas que no admiten paños calientes y que no admiten descafeinado me refiero a las políticas Obama muy bien intencionadas pero que al final aquí hay que dar un golpe en la mesa y empezar a hablar de la salud como Dios manda empezar a hablar de la destrucción de la clase media como Dios manda empezar a crear expectativas en positivo porque sino acabamos siendo rehenes de de demagogos y de de políticos del día

Voz 1510 13:33 Alberto hablabas antes de anomalía en la representación democrática yo quería preguntarte si Trump termina declarando una emergencia nacional debemos entenderlo además como un retroceso democrático porque al final lo que el presidente pretende es quitar poder al al Congreso poder legislativo para tener el mismo más poder más poder ejecutivo

Voz 10 13:55 claro decía alguien con muy mala intención y no voy yo a a mantener ese ese esa línea de discurso pero decía alguien que este César a este cesarle puede salir un brutos es un poco brutal lo que acabo de decir pero efectivamente hay hay una intención cesarismo hay una intención de emperador en jefe en parte yo creo que por la propia ignorancia del personaje por la propia debilidad de la estructura del del partido no ir después por la propia el propio ambiente enrarecido de de que de que este país como como el el país más importante del de el sistema capitalista está viviendo una crisis brutal esto es decir el mercado de trabajo está cambiando lo estamos viendo en Europa en todas partes pero en Estados Unidos lo estamos viendo también eso

Voz 9 14:45 de ansiedades y esa ascenso esas ansiedades

Voz 10 14:48 que canalizan desde los racial desde los migratorio desde la la búsqueda de de de lo que se llama aquí las que Gould que en español se dice cabeza de turco que suena fatal pero siempre se busca otros siempre se busca esa manera de escaparse no yo yo digo que la cesión con el muro no es nada más que para esconder la suciedad y la impotencia de solucionar cosas no sé no sé no sé cómo responder a a tu pregunta pero si me la vuelves a hacer a lo mejor encuentra una respuesta dedicamos más adelante

Voz 0874 15:24 dentro unas cuantas semanas de la encuentras sí que me gustaría Alberto tú has trabajado tantos años en el Washington Post es un poco en la imagen de que te diría la esencia del periodismo no aunque solamente sea por por el el sentimiento que provoca esa cabecera en los que nos dedicamos a hacer esto no me gustaría hablar contigo un poco de de periodismo de periodismo en español dirigidas la la parte encaste ya no de ese periódico el tiempo latino pero tú fuiste despedido fuiste despedido por una persona que llama besas que es el dueño del dueño de Washington

Voz 10 15:55 digo como privilegio de no no no no aparte parece que me encanta yo siempre cuento mi historia en Estados Unidos y ahora que quiero tener un pie en España más más fijo aparte de mi vida americana que es inevitable porque aparte de mis hijos aquí pero siempre digo que mi historia en Estados Unidos la historia de un fracaso y entonces la gente se asombra hago como que el error que no no como que estoy orgullosísimo de la historia de un fracaso vamos a ver cuántas veces en la vida un gallego tienen el privilegio de decirle al hombre más rico mundo Jeff de porque una de las cosas bonitas de la democracia americanas que aquí nos tengamos todos

Voz 9 16:33 qué vas a hacer

Voz 10 16:34 con lo que yo represento donde se es decir con mi agenda de construcción del español yo estaba metiendo ya es algo que se todavía se puede ver en el Washington Post punto com tuvo buena es en la en el chat pones mi nombre con ñ acaban apareciendo artículos que ocurre artículos acaban pareciendo un español rodeados de artículos en inglés del Washington Post esa es la integración que yo quiero no porque sea una agenda privada sino porque esa es la realidad todo lo demás son guetos pero qué te dijo Jeff bueno yo lo dije Jeff qué vas a hacer con con mi rollo prácticamente le dije primero lo primero que hice una preguntan porque hay una una táctica y eso sólo digo a los que intentan intentan entender la cómo se mueve psicológicamente el mundo empresarial estadounidense se mueven pasen una coordenada el sentido del humor entonces lo primero que le dije es bueno dado que estaba mal activaron el director muy amigo dado que tu padre es el padre adoptivo pero él le llaman su padre porque su padre dado que tu padre es de origen cubano estrella de la mayor el apellido Bezos tiene origen en Valladolid pero es de Cuba dado que tu padre es de origen cubano esto hace al Washington Post una empresa anglo propiedad de un hispano

Voz 9 17:56 no le sentó bien se rió a carcajada limpia

Voz 10 18:00 uno de los vicepresidentes del post me dijo no sabía eso usted no sabe mucho de su propio país normal y entonces también maestro

Voz 0874 18:08 han dado narices bueno ahí sí bueno pero no lo puedo evitar

Voz 10 18:11 es decir dos días me quiere en fin en en cualquier caso es es parte del parte de la retórica entonces el el tipo se ríe empiece a contar la historia de su padre y empieza a hablar de de de que es un creo que formó parte de la en aquella migración de niños el Peter Pan y todo aquello inmenso lo que estaba muy orgulloso de su padre le dije yo bueno sí pero mi pregunta no era para que me contara la historia de tu familia que yo ya la Policía hasta sino que me pregunta es qué más hacer con el desarrollo de la agenda en español del Washington Post cuál es esta fue la pregunta word is diez Richi el tipo se me quedó mirando y me dijo no hay no tengo I have no está no tengo estrategia y entonces yo dije un pecado una mala palabra en gallego por supuesto que nadie entendió lo dije para mí mismo llegué a casa les dije mujer Se acabó entonces me fui habla con más optimismo no siga haciendo lo que estás haciendo y esta es la receta del desastre claro pero se acabó la agenda en español en Washington

Voz 0874 19:21 poco después supongo que se cerró el tiempo latino no lo vendía

Voz 1510 19:23 pero lo vendieron a un empresario privado sino un mundo

Voz 0874 19:29 que a mí no me interesaba ir en enero me fueron fueron muy buenos conmigo me me permitieron quedarme dentro las tú

Voz 10 19:35 Tura en enero del dos mil diecisiete me dijera

Voz 0874 19:37 con tu mundo no existe por lo tanto tenemos que cerrar tú preside esa Oracle en latín me impactó Siria decía que es para la promoción del periodismo latino en español España entiendes lo que es el español en Estados Unidos

Voz 10 19:50 no

Voz 9 19:53 vamos ahí lo quieres

Voz 10 19:54 no yo soy muy duro decir vamos a ver yo creo que hay que ser muy duro creo que que yo construí yo reconstruye una cosa que se llamaba el tiempo lo tiene diciendo esto es una basura esto no vale para nada así no vamos a ningún lado y entonces claro mis hijos y mi mujer que son muy de aquí siempre me dicen que negativo eres que es que que Gallego eres porque yo defino la realidad negativo dice bueno si lo que usted no sabes que yo la defino negativo para reconstruirla y al final acabé consiguiendo algo que fue maravilloso que es conseguir que el Washington Post ilusionara meter el producto dentro Washington pues bueno España no entiende que el español lo hispano Unidese como yo le llamo en Estados Unidos es algo que está por construir y que necesita liderazgo y es el liderazgo no se construye no se construye vendiendo Marca España Nice construye vendiendo aceite de oliva que todo eso está muy bien ni vendiendo trenes de alta velocidad que es maravilloso está todo muy bien eso es interpretar Estados Unidos desde la extranjería un país extranjero llega aquí bien vende maravilloso no la construcción del español de Estados Unidos es la nueva frontera del español en el mundo de somos somos propietarios todos los españoles todos los latinoamericanos de la segunda la plataforma global cultural más importante del mundo que es lo lo hispano en lo hispanos engloban muchos mundos incluyendo lo gallego incluyendo lo catalán mal que les pese es decir esa Hispanidad esa globalidad de la Hispanidad es muy importante pero carecemos del liderazgo en Estados Unidos para llevar adelante esa agenda y España no ayuda

Voz 0874 21:35 eso es curioso una cosa que me contaba el otro día cuando charlamos como por tu despacho han pasado todos los presidentes latinoamericanos pero ninguno español es eso

Voz 10 21:44 me fue era muy curioso si llegaban al bueno mucho del interés llegaban algunos en aquellas épocas llegaban para hablar para para para ustedes no para qué

Voz 0874 21:54 sea que cuando él es el micrófono oye te tengo que despedir ya que tenemos una desconexión a punto de ocurrir tenemos ahora más invitados también con Ramón pero si te quería decir para quedarnos tranquilos tú que has estado en el Washington Post que lo tenemos todos en un altar como la meca del periodismo supongo que también tiene sus miserias no sin que nos cuenten ninguna sí sí tiene muchos problemas la los medios tienen muchos problemas y yo creo que además los

Voz 10 22:16 ellos son responsables de de haber alzado a

Voz 0874 22:20 al al payaso cruel a la estrella a ser la estrella decir circo los medios tenemos mucho mucho que que Renfe

Voz 10 22:27 el Washington pues no es una estructura perfecta pero ha sido un privilegio inmensidad absolutamente emocionado de haber podido tener

Voz 0874 22:35 a mí esta aventura dentro de esa estructura Alberto Avendaño que es ex director del tiempo latino que es la versión en español del Washington Post ganador de un premio Emmy por una historia publicada en ese periódico y ahora presidente de latino Impact siria para la promoción del periodismo latino en Estados Unidos y sobre todo gallego como yo creo que te gusta definir te gracias por venir al verte hablar Un plaza Ia Marta y te seguiremos escuchando pues si hay novedad en las próximas horas porque puede haberlas claro

Voz 9 23:00 puede haber la que vamos a estar abrazo hasta luego

Voz 0874 23:04 Ramón si quieres como tenemos más de lo que hablar un tema además que yo estoy siguiendo con mucho interés creo que tú también vamos a alargar un poco la sección que estás Florida yo en Washington la hacemos doble hoy te parece vamos

Voz 0874 26:02 estamos en una pelea un poco más extendida de la sección de Ramón Lobo El está en Miami yo estoy en Washington así que nos va a quedar uno se está quedando bastante americana por decirlo de alguna manera que hay una cosa Ramón yo yo estoy absolutamente enganchado a las crónicas sobre el juicio del Chapo Guzmán primero porque en la mayor parte de ellas son excelentes pues son muy pocos los periodistas que lo están cubriendo los que pueden acceder a la sala y lo segundo no sé si es porque he visto narcos México hace muy poco pero me parece que tiene todos los componentes para que la serie tenga muchas más temporadas

Voz 1791 26:32 sí es como si estuvieras viendo una serie de Netflix no eh pues sepas Page de Chapo Guzmán es un personaje muy interesante muy atractivo hace poco el pillamos que utilizaba su mujer y a sus amantes para mandar mensajes a mover mover droga no es un mundo muy interesante porque además tiene unas conexiones políticas evidentes Estados Unidos no es inocente porque es el mercado al que viene la droga eh todo es más complejo de lo que parece y los buenos no son tan buenos y los malos no son tan malos aunque los malos son muy malos

Voz 0874 27:02 ir a algunos de los malos a veces no son los que pensamos porque hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención es que cada vez que se habla de la CIA se vacía las salas para que nadie escuche lo que se dice de ella una de las personas que todos los días va a esas sesiones del juicio es Víctor Sancho que es corresponsable en Estados Unidos el diario mexicano El Universal qué tal buenos días

Voz 4 27:21 a ver qué tal todo

Voz 0874 27:22 en cuéntanos un poco lo primero porque me llamó mucho la atención cuando cuando lo supe lo que cuestan traga juicio Cars sabemos que las medidas de seguridad son enormes cada vez que llevan allí el Chapo Guzmán pero para vosotros los periodistas también no

Voz 4 27:35 si tenemos que pasar dos controles de seguridad hay incluso hay alguaciles con con aparatos de detección de armas biológicas en los primeros días se podían ver cómo grupos de cinco seis siete guardias iban con rifles por todo el la Corte entrar dentro de la sala del juicio también es complejo porque además de superar estas dos barreras de seguridad y la capacidad es muy quitada y como cincuenta asientos y hay que pensar que más de la mitad están reservados para la la acusación no sea para todos funcionarios y abogados del Gobierno para la defensa también cuando va a la familia cuando van ayudantes de de los abogados de la defensa que le realmente la capacidad muy limitada si quieres estar dentro de la sala para ver toda la acción en vivo pues hay que hay que madrugar muchísimo

Voz 0874 28:21 madrugar de estar allí a las cinco de la mañana con lo que leí al periodista del New York Times y sobre todo esperar muchas horas no hubo muchas muchas

Voz 4 28:27 a buenas si los días que que sabemos que hay un testigo que va a ser muy muy jugoso pues hay que estar mínimo cinco de la mañana para un juicio que empieza a las nueve y media de la mañana entonces hay que hacer fila porque es el primero que llega el primero que tiene el asiento entonces es no sólo esas está hacer fila en el frío de Nueva York sino esperar hasta que a las siete siete y cuarto abre lo que es el edificio de la Corte otra vez fila para para que cuando hasta que abran las puertas sin poder entrar

Voz 0874 28:54 claro cuando hablas de un testigo muy jugoso tenemos que recordar que hablamos por ejemplo del técnico informático que instalaba en Software de de espionaje en los teléfonos de la mujer del Chapo por ejemplo con El Chapo sentado en el banquillo y la mujer sentada en la primera fila no

Voz 4 29:11 sí sí es Cristian Rodríguez que ha sido el último de los grandes testigos que ha aparecido esta esta semana en la que pues explico cómo empezó siendo el técnico informático de cabecera de El Chapo después de caer en una trampa del FBI pues tuvo que cambiar de bando permitirá a los agentes de Estados Unidos tener acceso en vivo y en directo a pues a los mensajes que se mandaba pues con su mujer con sus amantes con con todos sus lugartenientes y no sólo eso sino que además a a la imagen de un Chapo eh totalmente obsesionado por las comunicaciones y de todo lo que pasaba a su alrededor hasta el punto de pedir a este chico que instalar aún Software en lo en las Black Berry que tenían sus a sus allegados para que él pudiera activar el micrófono de forma remota ya sí escuchar lo que decían de él después de hablar con con echado o sea un control absoluto de todo lo que rodeaba su cartel que estamos

Voz 1791 30:10 aprendiendo de derecha pues sobre todo de cómo se maneja el narco en este juicio que de alguna forma nos sabíamos

Voz 4 30:16 realmente estamos dando se está explicando todo lo que más o menos todo el mundo intuía de cómo funcionaba el mundo del narco es está viendo como los propios protagonistas están están diciendo realmente que eso es verdad todo lo que se ve en las novelas quitando la parte que sabemos que es parte de ficción absoluta puesta siendo revelada especialmente de El Chapo estamos viendo un personaje que actúa como como un gerente de empresa un sitio que está al mando de cualquier micro detalle muy pendiente de todo lo que pasa ahí también pues las las historias de que no hay no hay narcos sin violencia no hay narcos sin traición no hay narcos sin sin avaricia sin ganas tener muchísimo más dinero muchísimo más cargamento será el más poderoso del lugar

Voz 0874 31:07 estamos aprendiendo mucho también sobre la personalidad de este individuo que recordemos fue capturado en parte por su afán de notoriedad porque él siempre se reunió con son Penn con el actor para una entrevista en Rolling Stone de hecho existe Un vídeo todavía con el logotipo de Rolling Stone con extracto de esa entrevista

Voz 21 31:23 el narcotráfico depende de una persona sino que depende de muchísimas personas que un día me buena muy bien espero que sea el plan

Voz 3 31:35 ah que parece un tipo

Voz 0874 31:38 vamos con poca personalidad no o poco letrado para ser el líder de de una banda de semejante envergadura Víctor

Voz 4 31:45 si no no termino de las la Primaria en colegios un tipo que siempre dice que nació pobre hay que tenía que vender naranjas Si van por el pueblo y que vivía en una zona en el que el narco era era lo único que había entonces desde bien joven empezó pues a cultivar marihuana a cultivar amapola para sacar el el opio convertirlo en heroína y es el único mundo que conoce entonces a el afán de poder llegar a ser como el ídolo del del pueblo de la región que eran los grandes narcos de los ochenta pues le hace escalar posiciones y aprender del oficio como si fuera un no un artesano pero sí o la formación profesional a medida que avanzaba en subían los cargos del cártel

Voz 0874 32:31 es un individuo que se fugó de la cárcel recordemos una foto

Voz 4 32:34 dos veces en dos veces histórica

Voz 0874 32:36 no que ese riesgo ya no existe una vez en Estados Unidos no

Voz 4 32:39 no está Estados Unidos está está intentando que eso no suceda porque sino sería el ridículo mayor de la historia de toda la historia criminal del mundo y los traslados y del Chapo hasta la Corte están vigilados de forma extrema es está en una cárcel de máxima seguridad en en Manhattan muy cerca de Chinatown que es el Metropolitan sino que los que están ahí dentro ya han podido salir dicen que eso son condiciones pero es que en Guantánamo parecidas que Guantánamo además está en régimen de aislamiento absoluto veintitrés horas encerrado en una celda minúscula en la que se queja de que el aire acondicionado está siempre puesto no tiene no puede haber a nadie no puede hablar con nadie y cuando el trasladan desde allí hasta la la la corte que está en Brooklyn tiene que cruzar el famoso puente de Brooklyn para evitar cualquier tipo de fuga por tierra mar o aire lo que hacen es cerrar el puente de durante unos diez quince minutos que dura el el traslado hice es un convoy de diez once camionetas un helicóptero sobrevolando le meten como en dos jaulas los abogados muchas veces comentan que el cuando cuando le preguntan no que que como hay del traslado pues cada vez que le mueven el dice que le meten en algo parecido a un huevo entonces

Voz 10 33:55 pues da la sensación de de lo imposible

Voz 4 33:58 de que es escapar de esa situación

Voz 0874 34:01 hay otro vídeo que se filtró hoy es él mismo a cien

Voz 3 34:04 todo o interrogando a un miembro de una banda contraria

Voz 22 34:09 de ella en el vídeo se ve

Voz 3 34:15 amigos y pongo pues atado a un poste que es el propio hecha por interroga

Voz 0874 34:20 insisto en algo este dañan extraordinariamente parecido a lo que sería una serie de ficción en Netflix los ustedes allí Víctor además estáis presenciando cada día una sucesión de traiciones porque llegan incluso familiares de El Chapo que que cuentan cómo habían sido educados para liderar la banda o para asumir labores de mando en la banda y detallan una a una las reuniones que tenían sus padres sus tíos sus hermanos no

Voz 4 34:44 al final el mundo del narco es es muy muy cerrado todos son familiares y los que han aparecido son no son familias directamente de El Chapo sino a familiares de su coso es Ismael Zambada conocido como el mayo entonces los familiares de él tanto su hermano como su hijo especialmente el hijo Vicentito Vicente Zambada pues que han estado contando que una vez ven que no hay no hay salida y que están sido atrapados o o que te temen por su vida pues no les queda más remedio que que revelar todas las tradiciones sí violencia que haya en el mundo del cártel no es que

Voz 1791 35:17 los los carteles de la droga función un poco como la mafia como decías con familiares muy cercanos para garantizar la la seguridad yo yo cuando estoy viviendo cosas del juicio me acuerdo de Don Winslow y sus dos novelas El poder del perro y el cártel es que es ese mundo cerrado lleno de violencia de enfrentamiento entre un cartel y otro es un mundo terrible es un mundo el que bueno que tiene un montón de mercados de gente que consume consume drogas

Voz 0874 35:44 claro porque el el insiste en que el problema no sea el problema es la gente que consume lo que él vende

Voz 4 35:50 claro es es la la la excusa que ponen en el cartel no sin no hay sino que no hay oferta entonces ellos seguirán con el con el tráfico de drogas hasta hasta que Estados Unidos que es el mayor mercado deje de consumir Llum en parte y desde desde su posición siempre dice que incluso cuando él estaba en la cárcel la droga seguía fluyendo hacia el norte desde Méjico o sea que no no hay forma de que se pueda parar ese flujo de drogas de desde México desde Latinoamérica hasta hasta Estados Unidos

Voz 0874 36:20 hay hay enormes implicaciones con agencias estadounidenses no solamente con la DEA también con la CIA y hay una parte de lo que está pasando en esa sala que que nadie puede ver no que se mantiene en secreto

Voz 4 36:32 si no sólo que no se puede verse sino que además es el propio juez el que está diciendo que no sepa hablar de estos temas y hay dos casos muy muy concretos uno es del el tema de la corrupción altas esferas de especialmente de Gobierno Mexicano el el juez ha dicho que eso no no tiene nada que ver con el juicio y por tanto no se puede hablar de de corrupción que todo el mundo sabe que ha existido porque si no el cartel no funcionaría con la con la facilidad que está que está funcionando entonces a ha quitado eso es me quiere decir también que sí que sea citado algunos algunos funcionarios corruptos de los gobiernos de Felipe Calderón por ejemplo pero nunca ha llegado a a la más alta esfera en México el otro caso del que no se puede hablar y también es muy curioso es del famoso tema del fasto en el Rápido y furioso no esa esa ese programa que quiso idear la Estados Unidos de de venta semi legal de armas a hacia México para rastrear y poder atrapar a narcotraficantes que fue un fracaso absoluto y que cual no se puede hablar

Voz 0874 37:35 el recordamos que alguno de los sobornos que ha mencionado en ese juicio son de cincuenta mil dólares mensuales algunos altos cargos de la Policía sí lo cuál es el el el calendario que queda de este juicio

Voz 4 37:45 pues con suertes Se espera terminar a finales de este mes el sol ahora está testificando el que se prevé que sea el penúltimo testigo cooperante del del Gobierno para la semana que viene pongamos que el miércoles es probable que que te que haya otro será entonces el turno de la defensa que ya ha dicho que presentará uno Un testigo para defender la suposición así que con suerte y sino se alarga mucho pues a finales de enero o principios de febrero ya ya está

Voz 0874 38:15 suelto con lo cual todavía te quedan unas cuantas semanas de coger el tren de Washington donde estás ahora con nosotros hasta hasta Nueva York donde se celebre el juicio Víctor Sancho que es corresponsal en Estados Unidos el diario mexicano El Universal gracias Víctor hasta luego

Voz 4 38:29 un abrazo hasta luego

