Adiós al cineasta del destape

Voz 1 00:00 es como

Voz 2 00:03 que pasa estaré pensando todo el tiempo esto que contemple Carmen nombre que ni siquiera con sabéis porque no quise sacar el agua porque no es eso lo que me atrae de extraña manera

Voz 3 00:21 obra de Dios necesita hombres como tú y no debes despilfarrar

Voz 2 00:24 por tu talento perdiendo el tiempo con tres enfermeras

Voz 4 00:29 no me dejé solo

Voz 5 00:34 no

Voz 0874 00:37 el veintitrés de febrero de mil novecientos setenta y seis tres meses después de la muerte de Franco se estrenaba esta película la trastienda ha pasado a la historia por ser la primera en la que una actriz española que es María José Cantudo aparecía completamente desnuda millones de españoles que nunca habían visto algo parecido se lanzaron a los cines convirtieron a esa película en uno de los mayores éxitos del cine español hasta entonces Jordi Grau director de esa película de la trastienda ha muerto a los ochenta y ocho años en Barcelona y esta mañana protagoniza la necrológica de El otro barrio que nos trae Luis Alegre cómo estás Luis buenos días

Voz 1326 01:10 hola buenos días Javier Jordi Grau que se

Voz 0874 01:12 yo más que el director de la trastienda pero esta película ha eclipsado un poco todo el resto de su carrera no

Voz 1326 01:17 bueno suele suceder cuando se logra un pelotazo semejante pero sí la valía de Jordi Grau va mucho más allá de la trastienda

Voz 0874 01:23 el cuando dirigió la trastienda eran director muy experimentado ya sería joven todavía

Voz 1326 01:27 sí sí pero había realizado ya ocho películas ocho largometrajes

Voz 0874 01:31 el primero cuál fue pues fue noche debe

Voz 1326 01:33 Cano en mil novecientos sesenta y dos donde se notaba la influencia de Antonioni de su amigo Federico Fellini al que había conocido en Italia mientras estudiaba cine poco antes de la trastienda Jordi Grau había estrenado Ceremonia sangrienta no profanar el sueño de los muertos dos películas del género fantástico de terror que ahora son de culto

Voz 0874 01:53 es verdad la trastienda fue un proyecto suyo una idea suya

Voz 1326 01:56 no no fue un encargo del productor José Frade que también había participado en el argumento de la película

Voz 0874 02:02 hablando un poco de esa película que cuenta la tracción

Voz 1326 02:05 bueno la trastienda está ambientada en Pamplona durante los Sanfermines que por cierto tienen una gran presencia en la película cuenta la historia de un médico casado y militante del Opus Dei que vive una aventura con su enfermera interpretada por María José Cantudo según Jordi Grau la intención de la película era denunciar la hipocresía moral de la burguesía española que condenaba en público actitudes y costumbres que seguía en privado así lo explicaba el propio Jordi Grau cuando estrenó la película en febrero de mil novecientos setenta y seis

Voz 6 02:35 me preocupa esta sociedad de apariencia amable tranquila pero con una trascienda cero que provoca estas víctimas que a veces son incluso inconscientes de ser víctimas

Voz 0874 02:51 así que denuncia de la hipocresía moral aparece lo puso adulterio un desnudo integral como es que no tuvo problemas con la censura porque el guión supongo que tendría que haberlo presentado antes incluso de la muerte de Franco no

Voz 1326 03:02 sí claro el guión se presentó la censura pues eso en mil novecientos setenta y cinco antes de la muerte de Franco Jordi Grau fue muy hábil porque en el guión no reflejó en ningún momento el desnudo de manejo de María José Cantudo la película incluía una crítica al Opus Dei pero era muy suave tan pocos hacía apología de la de

Voz 0874 03:21 perdió esa escena de desnudo en cuánto duraba cómo era

Voz 1326 03:25 Nadal lograba nada apenas dos segundos estornuda vas mientras sucedía tela pérdidas pero hay que ver la que se organizó la película se eterniza en cartelera la vieron millones de personas

Voz 0874 03:34 claro era un retrato de la España reprimida de la época

Voz 1326 03:38 sí sí era un reflejo inmejorable de una educación sentimental sexual inmoral completamente lamentable que se arrastraba desde siempre y que a Luis Buñuel le hizo decir que España era el país más reprimido de Europa el cine fue siempre un excelente termómetro de esa represión antes y después de la trastienda hubo éxitos y fenómenos muy reveladores de ese clima moral

Voz 0874 04:00 por ejemplo

Voz 1326 04:01 pues un caso inaudito fuel de Helga el milagro de la vida un documental alemán en versión original que sólo se estrenó en los muy reducidos circuitos de arte y ensayo pero eso no impidió que fuera un auténtico acontecimiento popular en la España de mil novecientos sesenta y ocho

Voz 0874 04:18 me estoy imaginando la razón de ese éxito para un documental en alemán

Voz 1326 04:21 bueno pues sencillamente es que era un documental educación sexual en el que en un momento dado se contemplaba con todo detalle cómo una mujer daba a luz en algunas salas tuvieron que montar un servicio de atención médica para atender a los que no podían soportar la visión del parto otro éxito muy llamativo fue en mil novecientos sesenta y nueve setenta el de la adaptación de La Celestina el clásico de Fernando Rojas

Voz 0874 04:45 en este caso qué ocurrió

Voz 1326 04:46 pues que se veía el pecho de una mujer era el de la actriz Elisa Ramírez muy popular por la tele en la España entonces la visión del pecho también era muy fugaz duraban unos segundos pero fue suficiente para que la película arrasar en las taquillas

Voz 0874 05:01 claro había una gran ansiedad acumulada en aquella sociedad española por ver lo que hasta entonces estaba

Voz 7 05:06 mi vida bueno está prohibido era pecado es verdad pero

Voz 1326 05:09 que el nacional catolicismo había identificado todo lo relacionado con el erotismo y el sexo como algo sucio y pecaminoso muchos matrimonios españoles nunca se habían visto desnudos el puritanismo era atroz

Voz 0874 05:21 pero ese tipo de detalles que habla mejor que nada de un profundo su desarrollo no solamente cultural también social y mental de aquella España

Voz 1326 05:29 sí claro es que en otros países la libertad y la atmósfera moral eran muy diferentes

Voz 0874 05:34 no hemos contado ya lo hemos recordado aquí en varias ocasiones no tantos miles y miles de españoles que se iban a Francia solamente para ver películas que no entendían porque pues emitían seguramente en su versión original ya que estaban prohibidas además

Voz 1326 05:45 sí sí se organizaban excursiones de fin de semana a Perpiñán y a Biarritz para ver películas como El último tango en París como tú di es la película se proyectaba en versión original pero es que a los españoles les daba igual no entendían nada lo que querían era ver a Maria Schneider desnuda la escena de la mantequilla con Marlon Brando Una comedia española de mil novecientos setenta y tres De Vicente Escrivá lo verde están los Pirineos parodiaba ese fenómeno

Voz 8 06:11 en una película sale seiscientas señoras en cueros dentro de una iglesia

Voz 1326 06:15 pero Álvaro

Voz 9 06:17 eso Tao eh eh dado que hablar

Voz 0874 06:24 me gustan las gratis que rancios en oye en La Celestina era la primera vez que se veía el pecho de una mujer en un cine español entonces

Voz 1326 06:31 sí sí aunque mucho antes hace ahora unos cien años se habían rodado películas eróticas pornográficas lo que ocurre es que esas películas no accedieron las gran público

Voz 0874 06:41 exótica pornográficos hasta hace un siglo esto esto esto es curioso bueno

Voz 1326 06:46 es realmente curioso es reparar en quién fue el impulsor de algunas de esas películas entre mil novecientos quince y mil novecientos veinticinco fue nada menos que el mismísimo Rey Alfonso XIII él escribió los argumentos de al menos tres películas porno el confesor Consultorio de señoras El ministro

Voz 0874 07:05 la de pero más que se me vienen a la cabeza y luego fue que me estoy mordiendo la lengua quién quién roto esas películas luz

Voz 1326 07:11 pues los hermanos Ricardo y Ramón Baños dos pioneros de nuestro cine las filmaron en el Barrio Chino de Barcelona y fueron las primeras películas porno rodadas en España pero Alfonso XIII no trataba directamente con los hermanos baños utilizaba de intermediario al conde de Romanones otra gran figura de aquella España

Voz 0874 07:29 eran películas que no se estrenaron no no

Voz 1326 07:31 mantuvieron desaparecidas durante más de setenta años hasta que esto es de traca aparecieron en un convento de Valencia

Voz 11 07:40 la

Voz 1326 07:41 la Generalitat Valenciana la restauró y ahora se conservan en la Filmoteca de Valencia y otra película que se creía perdida que recuperó la Filmoteca de Zaragoza fue Carne de fieras una finta anarquista que se rodó en julio del treinta y seis y en la que una actriz francesa Marlene Gray salía casi totalmente desnuda

Voz 0874 07:59 bueno entonces con lo que cuenta es el destape nació mucho antes de lo que pensábamos

Voz 1326 08:03 puedes que se término destape que por cierto fue acuñado por el periodista Ángel Casas se utiliza para bautizar esa época tan peculiar del cine de la vida de España que vivió su edad dorada en la transición cuando cientos de actrices se desnudaron en multitud de películas pero también en revistas teatro So Ho Cabanes

Voz 0874 08:23 si ves una época del destape que dio también muchos mitos eróticos a esa España reprimida

Voz 1326 08:27 claro entre otros María José Cantudo por supuesto pero también Ágata Lys nadie busca María Rosario ya o mayo la protagonista de La lozana andaluza Norma Duval o Bárbara Rey protagonista de la primera escena lésbica del cine español con atención Rocío Dúrcal

Voz 0874 08:43 qué película fue Luis pues su labor

Voz 1326 08:45 me siento extraña estrenó en mil novecientos setenta y siete cuando ya la censura había desaparecido irse pudieron rodar escenas tan impensables pocos meses antes como esa en la que Bárbara Rey Rocío Dúrcal hacían el amor la película descontado triunfó por todo lo alto esto se podía escuchar justo antes de la célebre secuencia entre Bárbara Rey Rocío Dúrcal

Voz 10 09:08 esto

Voz 13 09:11 quince acuerdos

Voz 10 09:17 se extrañado

Voz 0874 09:22 Alfonso XIII en la Rey no donde nos conduces tú también hubo actitudes muy prestigiosas que se desnudaron en aquel momento eh

Voz 1326 09:29 ante actrices como Concha Velasco Charo López Esperanza Roy Ángela Molina Emma Cohen Victoria Abril María Luisa San José Fiorella falto llano o Ana Belén salieron desnudas en películas muy relevantes de los setenta

Voz 0874 09:41 que no eran él está pedí era siempre sinónimo de falta de calidad en la que el cine

Voz 1326 09:45 incluso a veces hacía con cierta clase y talento sólo hay que recordar e como filmó Luis Buñuel Ángela Molina en ese oscuro objeto del deseo o Fernando Fernán Gómez Emma Cohen en Bruja más que bruja

Voz 0874 09:56 algo que llama la atención de esa época es que había muy pocos hombres que se negaban eh

Voz 1326 09:59 Patxi Andión en el Libro del Buen Amor fue el primero que salió enseñando el trasero pero sí hubo muy pocos ninguno de ellos hizo lo de María José Cantudo un desnudo integral en eso el cine fue como la propia sociedad terriblemente machista el destape llevó muy lejos la clasificación de la mujer

Voz 0874 10:16 tampoco recuerdo y una sola portada de revistas con nombre desnudo

Voz 1326 10:19 es que yo creo que no lo hubo la moral de la época aceptaba muy bien que en las portadas de Interviú aparecieran desnudas mujeres míticas de la vida española como Marisol Sara Montiel Lola Flores Rocío Jurado Carmen Sevilla pero no habría tolerado ver desnudos a Rafael o Julio Iglesias

Voz 0874 10:35 tú te has dedicado al cine entre otras cosas en tu vida

Voz 7 10:37 de verdad es casi un niño en esos años

Voz 0874 10:40 cuerdas haber visto muchas de esas películas de destape

Voz 1326 10:42 todas las que Icon gran regocijo Amis catorce y quince años aunque era menor de edad un portero muy simpático delfín Olimpia de Huesca donde yo estudiaba hacía la vista gorda y nos dejaba colarnos en el cine para mí fue inolvidable ver con mis quince años Ana Belén en el amor del capitán Brando una película de Jaime de Armiñán bien Inter cesante por cierto

Voz 16 11:04 Juan

Voz 1326 11:09 no no

Voz 0874 11:16 no semana sabemos que unos han ella no si lidera hablamos esto esto Luis has contado luego alguna vez a Ana o se lo contamos

Voz 1326 11:25 heces

Voz 11 11:27 también también le contó muchas veces Somewhere

Voz 1326 11:30 San José que fue muy impactante su presencia en películas tan señaladas de la llamada tercera vía como los nuevos españoles de Roberto Bodegas o Mi mujer es muy decente dentro de lo que cabe de Antonio B vamos a escuchar a María Luisa San José en una secuencia de esta película como José Sacristán Antonio Ferrandis Mirta Miller

Voz 13 11:49 tú eres el amigo de Alfredo en tiros de toda la vida que nunca me he hablado de Ci o los cambios hola preciosa Nino sabes lo que dice aquí que los vecinos dicen te llevamos una vida de orgía al todo eso hipócritas eso es lo que son unos hipócritas sabes que que no podemos tomar el sol desnudas en la terraza en cuanto salimos todos los vecinos suben ahuyentar las antenas entiendes como tú comprenderás a nosotras no nos importa que sobre Irán eso lo estés incluirá cada uno puede mirar lo que quiera pero es que ahora estamos se encaraman han quejado jugándose la vida al claro pues no alimenta a tomar el sol pendiente de que un señor serán para la crisma

Voz 1326 12:31 es decir que que que

Voz 0874 12:32 dicción más buena eh María Luisa San José otra de las grandes actrices que también se desnudaron en aquellos años setenta

Voz 1326 12:38 esta es una actriz formidable y todoterreno que ha trabajado con gente como lea Eloy de la Iglesia García Sánchez Fernán Gómez o Carlos Saura pero como casi todas Se desnudo se convirtió en uno de los iconos eróticos de la Transición

Voz 0874 12:50 María Luisa San José cómo estás buenos días

Voz 12 12:52 es un juez los días eso sí escuchando si tiene razón tenéis Bercy dos os podéis de vez en cuando

Voz 11 13:02 esta secuencia que escuchábamos de mi mujer es muy decente dentro de lo que cabe les recordaban o la tenías ahí en el fondo de la demora

Voz 12 13:07 bueno claro como como con olvidar esas películas es imposible es imposible porque además tiene mucho que ver con la sociología por decirlo así de de esta mirada nuestra no como hábil cómo ha ido evolucionando y que esas películas seguirán inscrita inevitable sea cual una transición imagínate los años que estuvo este país si pues con las manos atadas pues evidentemente hubo un renacimiento qué momento valía todo porque esos desnudos cuerpos la constatación de esa rebelión que tiene una España oprimidas Hay claro no solamente el de escudo esa pues una de las principales artífices e imprimen entonces pero fue un revulsivo que los incomodó a las actrices españolas porque no estábamos preparadas para desnudar

Voz 11 14:00 pero vamos muy mal

Voz 0874 14:02 claro claro con la perspectiva del tiempo y en el punto en el que estamos María Luisa me pregunto si esto se puede analizar desde una perspectiva feminista lo lo que significó entonces para la mujer

Voz 12 14:10 bueno ya éramos feministas imagínate lo pasa que no lo sabíamos no nos hablemos pero curiosamente veníamos además educadas en el colegio de monjas esto fue bueno una bomba una bomba de relojería para las actrices españolas en ese momento pues bueno es que si no no podemos hacer otra cosa porque puedo menos mal que hacíamos teatro algunas Si televisión entonces ahí pues estaba bastante más limitado pero sí sí fue difícil fue momentos que además no sin fallar vamos un poco con los directores porque no queríamos había veces que bueno la Davis queríamos cuidar al porque es lógico que quisiéramos salir lo mejor posible

Voz 11 14:59 claro está que valía todo valía todo

Voz 12 15:01 la terrible no

Voz 0874 15:04 te sentías yo esto lo puedes contar en primera persona es un testimonio muy valioso tú te sentías clasificara entonces como actriz claro

Voz 12 15:11 pues sí la verdad es que yo no quería pero bueno no había más remedio que hacerlo Ivonne eso que pues nos salvamos bastante se algo en esa época porque claro a ver todo iba en el en el mismo bombo todo valía quiero decir que que luego pues el tiempo lo que hizo fue diferenciar lo que estaba bien hecho lo que sea guías ir lo demás fue desechando se pero yo creo que eso Torre eso pertenece a una lógica de transición no que el tiempo se encarga luego de poder de las cosas

Voz 0874 15:42 claro claro estamos hablando a raíz de de la muerte de Jordi Grau director de la trastienda de esta época del destape y quién conoce muy bien conocía muy bien a Jordi pese el periodista escritor Manuel Espín que es autor del prólogo de su libro de memorias que se llama Confidencias de un director de cine descatalogar porque es un título magnífico por cierto también autor él mismo de los años rebeldes una crónica de la España de finales de los sesenta en la que estamos hablando cómo estás Manuel buenos días

Voz 7 16:06 hola qué tal buenos días cómo estáis esto

Voz 0874 16:09 es recuerdos estas impresiones que estás escuchando a María Luisa de aquella época supongo que coincidían con la que tú tienes no de esa España reprimida

Voz 7 16:15 sí totalmente bueno habéis contado unas cosas a ver una película que mencionabas hay alguna más como por ejemplo que nos parece increíble que fuera un éxito una película en blanco y negro búlgara que sea más Cuerno de cabra simplemente porque ese vial literalmente unos traseros eso sorprendentemente lo que hicimos que llenó cines durante unos unas cuantas semanas algo que nos parecía Boí verdaderamente sorprendente pero que dice mucho también de la época

Voz 0874 16:43 de la España estaba despertando un poco no recordarás la que armó con la trastienda claro

Voz 7 16:47 sí sí la trasciende a la he visto en televisión porque en aquella época todavía uno pues era jovencillo adolescente etcétera quedaba un poco lejos pero por ejemplo a mí me parece que hay un destape también ideológico que Grau me contaba y me contó que me parece que eras muy interesante de la primera vez que fue a Italia el pan sólo en el año cincuenta y nueve sesenta con toda la ilusión a estudiar en el Instituto de Cinematografía en Roma donde conocía Antonioni a Fellini a todos los grandes Ettore Scola del cine italiano que después han sido verdaderos maestros pero lo sorprendente es que él iba un poco con la imagen de la Italia de los años cincuenta contrastando las con lo que era España y se encontró con con una escena de una película como es Biaggi en Italia Te querré siempre con Ingrid Bergman y que son apeló

Voz 1326 17:38 yo ante conocida Side de Rossellini

Voz 7 17:41 en esa película la vemos hoy es que hay un plano que es que no resulta sorprendente para la época es un plano absolutamente documental en que se ven unas monjas con unas tocas como las que llevaban en aquella época paseando por Roma en un momento en que había una campaña electoral y se ve un cartel del par del Pizzi del Partido Comunista Italiano las monjas pasan por delante sin que pase absolutamente nada claro él decía que la primera vez que había salida Italia se había encontrado con que había una campaña electoral que todo le parecía verdaderamente normal sea la la confidencia la el pluralismo etcétera algo que hoy pues nos parece normal pero que en aquella época en aquella España era absolutamente extraterrestre

Voz 0874 18:27 la relación que tenía Jordi Grau con esa película con la trastienda y lo que has significado en la historia del cine y la sociología española también se sentía orgulloso o no se una manera arrepentido de haber no sé si forzado pero desde luego haber propuesto María José Cantudo aparecer desnuda

Voz 7 18:42 el estaba muy contento con esa película lo único que le molestaba es que se dijera Se hablar de él como de cine del destape cuando realmente él decía que yo dice yo nunca hecho cine de esta simplemente eran dos segundos en un plano con una actriz como María José Cantudo que él decía que era una persona con unas ganas tremendas de hacer cosas esa persona que quiere triunfar con una gran voluntad el valoraba mucho ese esfuerzo también en ese momento y además las circunstancias como sabía podía hacer la película pero claro la película lleva una historia detrás Él me contaba que por ejemplo cuando empezaron a hablar de la película quedaron hundía día con una serie de gente que en el lo que quería era contar el la el la hipocresía social que había en aquella en aquel momento es decía claro decía es que realmente estaban con sus mujeres en una cena

Voz 1326 19:31 gente con ilustre ilustre

Voz 7 19:33 sentido de que tenían mucho nombre mucha presencia pública que de casi todos Se sabía que tenían amantes con lo cual claro estaban en esa contradicción moral que era muy propio de una sociedad hipócrita

Voz 0874 19:44 en alguna ocasión has dicho que en en esa época menos Rafaela Aparicio ordenó de esto

Voz 11 19:51 pero para que sea demasiado joven Rafaela Aparicio que era una señora que siempre ha sido mayor no es que ese desnudo perdona se desnudo hasta Florinda Chico quien una película de Carlos Saura

Voz 12 20:03 sí es cierto sí sí pues imagínate como como para querer hacer otra cosa es que era imposible yo yo recuerdo pues ya se prevé en la mujer es cosa de hombres precisamente hay un momento en que es entra Pepe Sacristán que entonces y que como siete películas con él ETA llama a la puerta entra yo tengo un abrigo puesto buenos días llenos ayudarme yo estaba desnuda con el abrigo evidentemente hay tuvimos una discusión con el directo porque dije vamos a ver bueno está lo bueno está bien que nos exigen que hagamos películas que guiones que digamos pero hombre es que llama la lapa

Voz 11 20:48 cuenta que abrigo por debajo voló hubo una pelea

Voz 12 20:54 hasta hace tele dijo pero bueno esto no puede ser que vamos atacarlo con un poco más estética bueno pues era también un poco así

Voz 0874 21:03 claro es es tremendo no perdona yo creo que no puede haber un título más machista para una película que la mujer es cosa de hombres eh

Voz 12 21:11 bueno esa es otra in mi mujer es muy decente dentro de lo que canta

Voz 11 21:15 ay calla calla que salga dirigió

Voz 12 21:17 lo drove yo me pegaba con los productores pero oye que porque persona a mí me da vergüenza como mujer son reclamos esos para que funcionen las llamas

Voz 1326 21:27 mira tú además de ser una de las mujeres más deseadas de España era ya entonces una mujer muy comprometida desde el aire es verdad que te manifestaban iré recuerdo que me contaste una vez que en una manifestación donde detuvieron a varios a Aurora Bautista Tina Sáinz Ana Belén y Juan Diego Juan Diego aludió a tu condición de mujer más deseada de España para tratar de que los guardia civiles os dejaran en paz es así

Voz 12 21:54 pues bueno hay algo de cierto sí lo fue una situación en ese momento ahora lo recuerdas con con una sonrisa no pero entonces efectivamente fuimos a la cárcel de Carabanchel para que salieran se Camacho Tamames la plataforma la placa Junta democrática que que se quemaba tres mil personas y fueron a detener a nosotros Juan Diego lo que hizo fue en ese momento dijo pero no sabéis a quién habéis detenido a veces dirigido Agustina de Aragón

Voz 1326 22:26 Aurora Bautista Aurora Bautista

Voz 12 22:28 ya ya la sex symbol española aquellos con una metralleta apuntando a banqueros Tito estoy donde se ha vuelto loco tiene sol o estos todos los dos sabían quiénes éramos realmente o o estaban tan sorprendidos que no se podían creer

Voz 0874 22:46 vaya vaya a España y supongo además María Luisa que el el el pack sería completo también te tocaría hacer Interviú

Voz 12 22:51 claro no uy ese esa fue también otra optaron entonces también Raval me representaba era uno de los mejores representantes agentes artísticos que había entonces hermano de Francisco Rabal eh este hombre interior llevaba mucho tiempo detrás de querer hacerlo el reportaje así yo me llegaba evidentemente no había manera Illán me convenció ingerir dijo

Voz 11 23:18 vamos a ver espero momentito porque están llamando la cuarta un poco temprano pero en si no es bonito esto

Voz 12 23:34 yo eso eso estás haciendo

Voz 11 23:37 una entrevista no no no no que te venden cosas que quiere bueno pues Joaquín

Voz 12 23:43 ese tema también me convenció porque dice era iban a sacar en cualquier momento de su vida en cualquier revista a ver aceptó lo que hacían algunos fotógrafos cogí ante el negativo las fotos una secuencia larga cogían el momento que tú estabas de día esto es así me convenció lo dijo oye hazlo posado perfecto texana pagar una barbaridad ya efectivamente pagaron casi un millón de las antiguas pesetas hicimos un contrato de trabajo César Lucas fue el fotógrafo bueno parando hacerlo largo hicimos tres si hace rodaje perfecto el contrato era una sola infección en la revista Interviú una suelo y el resto del material para mí ya eligiendo en las fotos que pasó cuando siete meses una de las fotos las colocaron en una revista que se llamaba Ali o si son unas revistas eróticas que no que no tenían que ver con lo que les ningún momento pertenecían a un contrato que yo

Voz 11 24:43 sí me desechadas entonces no uno

Voz 12 24:46 haré las que sacaron de las siete que sacaron el para una sola inserción en la revista Interviú una sola la colocaron en esa revista le

Voz 19 24:55 evidentemente reclamos intervino en mandó un ramo de Laurie esté loca vía étnicas

Voz 12 25:00 esa pidiéndome disculpas pero cuando el daño ya estaba yo dije al quiero pleitear no sabéis con quién te estas metiendo un imperio que es Ediciones Zeta pero en la hacer la vida imposible casi menaje no yo conseguí estuve mucho tiempo detrás de ese pleito y al final lo gané sentó un precedente

Voz 18 25:22 qué bien me pagaron claro y me pasa con doctor millón amiga sí

Voz 12 25:27 eso sí no doy las compañeras me decían pero cómodo así pero como digo bueno pues mira hombre que tuvo que ver el contrato evidentemente el juez luego aplicó con lo que la sentencia hay decidir que legisla Baby que hacía hace que te evidentemente el contrato porque era un cumplimiento de aquellas sola inserción en una revista

Voz 11 25:51 oye sea que caerá peli o una yo de pequeño ya te estoy viendo me me encantado de esta conversación María Luisa de te pediría es que tienen es un día la radio y ahí hacemos aquí una mesa redonda con con más gente que ha pasado por esas mismas sensaciones que tenías tú cuando te decían lo de es que lo exige el guión esto de desnudarse no lo podéis conversar un poco entre vosotros y además así voy a hacer del si no por ejemplo como lo hace lo hace unos eso es un eruditos

Voz 12 26:18 los pueblos no nos lo digo de verdad eres un periodista es Sotelo

Voz 11 26:23 en dos mil siete que cero un autor que envió el libro

Voz 12 26:25 mucho escucharte igualmente para el agua

Voz 11 26:28 eso fuerte María Luisa que atendía atinada puerta por se llaman venga hasta luego

Voz 0874 26:33 Imanol Spain periodista y escritor conoció muy bien a Jordi Grau vaya retrato de debe de vaya a España Manuel tremenda o bueno

Voz 7 26:41 hay que contar muchas cosas de lo que estaba diciendo por ejemplo cuando vemos una revista muy representativa como es fotogramas vemos que en la época aquellas incluía destape especie para competir pues con las revistas tipo intervenido etcétera lo cual nos define muy bien lo que era en la época que ella es decir que que parecía que cualquier proyecto define te de incluir un desnudo porque de lo contrario la encontraban financiación claro

Voz 11 27:10 Manuel un abrazo gracias por venir gracias ya está luego Luis un abrazo

Voz 0277 27:24 si fortuna para para que me lleve tanta tanta tanta

Voz 21 27:57 para dar a la romana

Voz 0277 28:05 tanto para la paz

Voz 22 28:14 no

Voz 0277 28:24 a vivir que es