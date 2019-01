Pontevedra, donde los niños recuperan las calles

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 0300 01:25 en versión Washington Figueres vía Madrid Bru Rovira cómo estás grupo buenos días buenos días Javier qué tal proyecto pues mucho mucho viento tú sabes no te ha contado nunca que en mi pueblo había un Zapatero que cuando hacía Tramuntana salía con una batuta y lo diré la dirigía te pido que es ese viento allá viento terrible que viene del Pirineo eh sí que te que Dalí estaba obsesionado con este hombre le hizo un dibujo y luego se hizo un poema largo Lezo fallas de Climent Savater no

Voz 0874 01:57 bueno pero la la tramontana es un por lo que tengo entendido que no solamente produce locuras sino también creaciones artísticas no

Voz 0300 02:05 exacto lo que yo estaba como este

Voz 0874 02:08 pero no y limpia la cabeza también bueno comenzamos nuestro recorrido de hoy es es muy interesante lo que vamos a comprar lo que has hecho hace unas cuantas semanas que es lo que vamos a hoy

Voz 0300 02:17 pero antes déjame que sea Estévez dio el que escoja una musa

Voz 0874 02:20 me pareció vamos a escucharlo

Voz 6 02:27 la cinta no vamos

Voz 0874 02:45 a niños niñas creo que oigo Galego así que la historia tendrá que ver con las cosas

Voz 0300 02:51 más de niños pero también va de vecinos de policías de peatones de coches es una historia amable de gente que trabaja para un proyecto colectivo

Voz 0874 03:00 cosa que suena muy bien en estos tiempos de de ira de iría mal humor

Voz 0300 03:04 pues sí pues sí sobre todo cuando sabemos que la colaboración ni la palabra son la mejor medicina para la convivencia con tanto ruido ambiente casinos dejan ni pensar

Voz 0874 03:13 vamos a empezar por el principio Valentina Rojo tú pues Chas esa Galicia para trabajar en esta historia

Voz 0300 03:19 tuvimos en Pontevedra en el barrio de Monte Parreira no queríamos conocer lo que llaman la Ciudad de los Niños un modelo de ciudad inspirado en la iniciativa del psicopedagogos italiano Francesco Guccini

Voz 0874 03:30 entonces Luccin que defiende la idea de situar a los niños y a las personas en el centro de la planificación urbana y eso significa supongo pues convertir la ciudad en un lugar de convivencia entre vecinos y que los niños jueguen un poco como seguramente jugábamos tuyo de pequeños no en la calle y que puedan ir solos por su barrio a la escuela y que ganen también cierta autonomía

Voz 0300 03:50 sexto Ike el coche deje de ser el Rey de la ciudad no en Pontevedra se inspiran esta idea en el año noventa y nueve hicieron una importante reforma urbana peatonalizar en varias calles del centro histórico y redujeron la velocidad a treinta kilómetros por hora gracias a esto lograron rebajar hasta el sesenta por ciento la contaminación llevan ya ocho años sin ningún accidente peatones en las calles

Voz 0874 04:12 fíjate así las personas sino los coches comenzaron a tomar un poco el protagonismo de esa ciudad pero el planteamiento de tono chino solamente tiene repercusiones urbanísticas también educativas

Voz 0300 04:22 sí sí es un proyecto integral de convivencia de vecinos no se conoce como los caminos escolares un programa que persigue que los niños vayan solos al colegio como hemos contado y que lo hagan en grupo los mayores de los pequeño etcétera no salen a la calle y luego en la calle les pasa algo y tienen cosas que contar claro lo pasan cosas

Voz 0874 04:42 cruzarse con una piedra por ejemplo no lo otro tipo de cosas no que se relacionan entre ellos que aprendan a tomar sus propias decisiones sin que tenga que haber un adulto delante siempre

Voz 0300 04:51 bueno es un proyecto que también se hace en otras ciudades de España pero probablemente sea Pontevedra donde funcione mejor que lleva más tiempo concretamente en el barrio de Monte

Voz 0874 05:02 es un barrio obrero pues lo que tengo entendido corríjame si me equivoco Un cuarto de la el centro de Pontevedra donde hoy viven principalmente familias jóvenes con el que se puede identificar mucha gente que no está escuchando ahora mismo no muchos niños Valentina Rojo y tú habéis estado hace unas pocas semanas como decía conversando con el presidente de la asociación de vecinos

Voz 0300 05:20 es una mañana bastante fría que amenazaba lluvia como cómo ocurrieron en Galicia no se esperaba en una esquina del barrio Carlos Diéguez Valdo

Voz 7 05:29 la amenaza no llueve esperemos que no esperemos que nos deje de hacer el trabajo del trabajo de la idea de los caminos es una idea amplia largas no voy a decir son son varias cuestiones las que nos indujeron hacer los caminos escolares primero la cantidad de tráfico que de repente vimos en que se incrementaban el barrio teníamos que intentar de alguna manera buscar una seguridad vial para los niños no y luego otra que a mí era la que más me preocupaba los niños los estábamos induciendo a ser auténticas máquinas a mí hubo una mañana que fue además yo creo que lo que colmó el vaso por decirlo de alguna manera delante del colegio un coche una señora conduciendo dos niños en los asientos de atrás jugando con una maquinita de videojuegos bien pues esa señora esperando a que los niños terminase de jugar porque que bajarse del coche y entra en el colegio a mí aquello me desmontó me desmontó aquí se trata de de todo lo contrario hay que socializar es decir los niños tienen que ser niños pero al mismo tiempo tiene hay que darles su su propia independencia no que ellos sean capaces de llegar al cole que vean su entorno en el barrio hay tres parques infantiles parecía que no había ninguno de repente desde que se montaron los caminos escolares los parques están abarrotados ves niños por la calle toda la tarde decir fijaros cómo cambió la situación porque hoy fijaros el colegio al que vamos tiene ahora mismo no quiero equivocarme pero creo que son trescientos noventa y ocho alumnos menos verde esos trescientos noventa y ocho puedo asegurar es que un setenta por andando al colegio

Voz 1220 07:17 el estaba consiste que los niños saben que bajando un ahora

Voz 0300 07:21 se encuentran el camino no es como

Voz 9 07:23 el precio de de Río que va fluyendo

Voz 7 07:26 sí porque además ya ven ya al ya ven a la gente que está luego ayudando a cruzar bueno cuando se constituyeron los caminos incluso hablamos con con distintos negocios en distintas partes del barrio para digamos para tener zonas de seguridad lo que hubo que un niño si un niño le pasa algo que se encuentra mal que se encuentra perdido porque puede ocurrir no entonces dice mira tú te vas a la panadería Acuña te metes aquí allí había un listado de los niños que hacían el camino o los teléfonos de casa para oye cómo te llama está ya más a casa a casa lo que debo ser yo creo que es sobre todo lo que perseguía hemos lo fundamental está conseguido es que no saquemos el coche del garaje para andar doscientos trescientos metros cuatrocientos metros porque ocurría lo ocurrido

Voz 10 08:16 Nos vamos a quedar por aquí por esta zona

Voz 0874 08:23 dicen es salir los chavales que están implicados los niños pero también los padres el colegio pero Carlos hablaba de algunas tiendas del barrio que funcionan como zonas de seguridad si un niño se pierde o el niño necesita

Voz 0300 08:36 la ayuda de un adulto no sé si también están los voluntarios del barrio vecinos que cada mañana bajan a regular el tráfico en los cruces más importantes de la ruta son vecinos de todo tipo gente con fragilidades gente mayor personas que viven solas a todas les entusiasma esta cita con los niños que les hace sentir útiles y les alegra el día

Voz 0874 08:54 viví con ello esos encontraste es tan bien en ese camino no

Voz 0300 08:57 primero fuimos a buscar a un grupo de niños con Carlos en los cruces nos encontramos con Carmen y Antón

Voz 11 09:04 ahí tiene hacer mucho camino sólo desde terceros

Voz 1220 09:11 ya no se desde los siete lo haces si te gusta porque

Voz 1490 09:17 porque eres en esto suele están vigilando mientras estamos cientos no

Voz 8 09:22 que los con quién va a Alba con la Adri con Ángel con Gabriel con Lady con Carla Bruni con Julio que no obstante está ahí se crisis los mismos sí

Voz 1220 09:32 yo dos para irse a jugar de regreso tenéis tiempo porque ahora

Voz 1490 09:36 no no es para mucho hablar para ver cómo nos folías culés y mientras esperamos por reparar a los otros a su salida

Voz 11 09:46 y luego quedáis no sé cuándo tenéis un rato libre por la

Voz 1490 09:49 a siempre aquí a arriba jugamos donde ven ahí arriba soy una rotonda

Voz 8 09:57 siempre jugamos pedí el escondite

Voz 11 09:59 sí me cosas y barrios si todos los coches no

Voz 1490 10:04 es que vivieron con Silvia avisan coches si en verdad

Voz 11 10:10 mucho mejor que ir con los palos

Voz 1490 10:12 la siempre es que ni te espera

Voz 11 10:22 voy ya que viene a ayudar

Voz 12 10:27 yo así que desde el barrio yo soy así vivo aquí porque le gusta hacer esto es que me gusta mucho yo soy muy feliz con los pequeños pies me diera tener más de los que tuve

Voz 13 10:40 los últimos cinco hijos y demás

Voz 12 10:43 pues sí sí los pudiera tener lo que pasa es que que tiempo no se podían porque no había dinero yo ahora setenta años siempre se por el mismo sitio que a veces si faltaba alguien pues para otros sitios pero mi sitio eso ya me me gusta estar así delante de los niños para los coches me riñe a algunos de los que van dentro del coche pero Resines bueno o porque dice digo yo con tranquilidad tie primero soy yo primero los niños y que ustedes

Voz 6 11:17 sí

Voz 8 11:28 tú vienes todos los días aquí yo aquí tengo que ir al médico algún cómo te llamas antaño Antonio te gusta hacer esto aquí sí sí me encanta verlo los los niños como yo no puedo tener niños yo me encanta más te siempre este paso en este paso pues algunos de los peligrosos no porque el tráfico pero a veces me cabreo porque con los conductores están dando por aquí a cien por hora desde cuando haces esto tú yo ya casi dos años ella Iker haces te levantas temprano en plano por uno en la banda me he visto en el desayuno y me vengo aquí a la sobre las ocho y media claro bueno pues tienes gripe hoy ya desde ayer ya tiene equipo aquí ahora porque te va a la farmacia

Voz 10 12:36 farmacia del invierno gallego y que

Voz 0874 12:38 hay que sentir verdadera pasión por el proyecto para levantarse tan temprano por la mañana equipararse de una esquina a regular el tráfico con un chaleco amarillo cuando podías están viendo obras no o tranquilamente en la cama no

Voz 0300 12:49 pero fíjate que para algunos de ellos desde el su gran momento del día se sienten parte de la comunidad Nos explicaban que les resulta mucho más atractivo salir estar en la calle con la gente que cada uno la suyas

Voz 0874 13:01 la en casa es como hacemos en ciudades como Madrid Barcelona y seguimos debatiendo cómo alejar a los coches del centro de la ciudad ya que llevan años con este modelo que funciona perfectamente de todo yo de hecho estuvisteis conversando creo con el jefe de Policía Local de Pontevedra ya me han dicho que vale mucho la pena escuchar esta este pequeño fragmento de la conversación

Voz 0300 13:21 ya verás que no se trata de un policía luso se llama Daniel manche le tiene una tiene una carrera de filosofía lo Policía dice nos lo encontramos en la puerta del colegio de paisano mientras entraban corriendo los últimos años que llegaban a clase

Voz 9 13:40 hay coches en la puerta del colegio no es que era un ave precisamente una de las funciones que pretendíamos con este programa era él eliminar los coches de la del área de influencia el colegio no Daniel otras diga ahora es el inspector jefe de la Real Éste es el que ha diseñado un poco el tema urbanístico no no de tráfico si no yo colaboro esto es un proyecto interdepartamental le puedo poner dos ejemplos por ejemplo que tiene que ver deportes con el modelo decía

Voz 11 14:12 bueno

Voz 9 14:13 pues tiene que ver mucho porque el modelo decidida digamos que se basa en la recuperación de espacio para los peatones en detrimento de los coches pero si tú peatonaliza las ganas espacios desde esa perspectiva lo que va a ocurrir es que si no los llenas de gente el coche vuelve entonces qué tiene que ver deportes pues que en vez de montar un campeonato del mundo en un polígono industrial haya medio del monte lo montas en el pleno centro de la ciudad con la finalidad de dinamizar esos espacios públicos en doce deporte hablamos de cultura o Podemos ha del departamento de Cultura es decir todo el mundo tiene claro cuál es la finalidad ya a partir de ese departamento entonces la policía devolver a la ciudad

Voz 1220 14:58 la persona exacta serían esa usted como extécnico en la Policía Municipal

Voz 11 15:05 cuál era su labor quedó tendido que bueno la labor meditan pensar la la labor fundamental de la policía

Voz 9 15:11 dentro de este modelo es la protección del espacio público recuperado al vehículo

Voz 11 15:16 yo no lo vuelva a invadir eh

Voz 9 15:18 esta ciudad hay ocho años que no han muerto por accidente de circulación y eso es así por el diseño de la propia ciudad pero también para el trabajo policial obviamente estoy de que los coches son un problema en las cifras de es yo creo que ya está asumido básicamente no hay muchas ciudades que ya hace tiempo intentaron ponerle coto a esto y entonces aparecieron e iniciativas como Londres Si quieres entrar paga toma sólo pueden entrar los residentes los demás no pueden entrar otras ciudades eh esto de las matrículas pares matrículas impares aquí sea bordó el tema de una manera yo creo que mucho más realista es actuemos sobre el espacio y todo ese espacio como el que acaba como el que estamos viendo Quique estaba diseñado para dos vehículos de repente a través de obras de rediseño se hacen unas aceras mucho más anchas el coche es importante pero no es lo más importante y entonces lo dejamos un carril de sólo tres metros los aparcamientos los dejamos de servicio y que ocurre que de repente de la vida

Voz 14 16:21 has ganado el setenta por ciento para las espera

Voz 9 16:23 eso no es que caminan días dejado el treinta por ciento para los vehículos claro eso el cambio en términos de reducción de tráfico y de calidad de vida es es realmente impactante en el tema seguridad precisamente se decía que los niños solos era un peligro y tal yo Astre hablar de lo contrario lo contrario eso ya lo dice Francesco Guccini eh tú eh llena de niños en los espacios que esos espacios eran mucho más seguros y es verdad porque la inseguridad tiene mucho que ver con la impunidad con las zonas de sombra con las zonas no iluminadas con la ausencia de testigos entonces te sientes como más vulnerables sin embargo si andas por una calle que están ahí estos vecinos que está el bar la sensación de seguridad es otra y el espacio público es fundamental que había gente también la frágil no con el fragilidades que está ayudando a dos semáforos esto como lo han hecho ahora ahora mismo tenemos tenemos colaborando con nosotros tenemos a tres personas eficientes pero como una integración total le

Voz 11 17:22 se levanta todos los días con objetivos a trabajar en estas proteínas

Voz 15 17:26 sí sí sí sí además es que enseguida que que lleva dos días sin llamarlos te llaman oye que yo ya no tengo que ir no tengo quiero hacer el año pues si si no te preocupes que mañana ya habíamos lo trae lo traes porque si no si se sienten desplazados es decir no no de ninguna manera nosotros forma parte del proyecto desde el primer momento no tienen el niño

Voz 16 17:47 de del entorno de ir de su comunidad

Voz 9 17:51 el niño se va a acordar cuando sea mayor de quién era Antonio Ikea Antonio no era como los demás lo va a saber pero eso les va a servir también como elemento potenciador de la tolerancia que ha recibido oí contra recibes las esa acto por eso decimos que en este barrio el camino escolar es un proyecto de cohesión social pero es un proyecto también de integración no tenían esta visión de la Policía Municipal

Voz 0874 18:19 Donizetti ni nadie porque no se exige la carrera de Filosofía para ingresar en la policía muy dura finales urbanismo de lo que hablamos no y que paradojas todo contra Daniel ciudades que son más seguras cuando los niños salen a la calle eran de niños no como dice claro yo me imagino que para las familias tampoco ha sido fácil también confiar en que esta idea pudiera funcionar tan bien como está funcionando

Voz 0300 18:42 pues fíjate que al principio les costó mucho no pero ahora están encantados estuvimos también conversando con la directora de la escuela icono algunas madres que estaban esperando en la puerta si te parece las escuchas

Voz 1220 18:53 los era que es la directora oye pues decidió Daniel que que los niños hacen el camino que están más espabilados una escuela

Voz 17 19:05 hombre vamos a ver no tenemos unas cifras que avalen es lo o no ritmos son lo hicimos pruebas digamos pero sí que es verdad que tienen más espabilados porque quiérase o no ya salieron de su casa vienen con la atención puesta en lo que tienen que venir charlando más contentos también porque más vienen vienen ya tienen ese error Tito para compartir con sus compañeros y la verdad que venir hubieran más espabilados no sé si son madres no

Voz 11 19:29 sí están contentos con este muy bien muy bien en qué qué es notable

Voz 18 19:33 estoy viendo como diría yo no quieren yo no quieren saber nada de él

Voz 1490 19:38 tiene puede venir con los lavarse no no no no ah termos busca la verdad es que todavía estoy ahí no quiero entrar en una vez que empiezan a venir es una tres yo tengo una niña de once años lleva viniendo los cinco años el camino escolar genial el hermano tiene ocho llave a la hermana y quiere y no quiere que venga mamá alcoholes él es no

Voz 6 20:02 bueno bueno realmente no que no yo al principio no no no no no pasa que el

Voz 1490 20:13 un poquito entonces yo bailaba vendidos

Voz 19 20:15 sí a veces a la hora de venir porque ellos entretienen vienen jugar devienen tan contentos están entretenidos que me de llegar a lo mejor estoy llegan ahí veinte pro porque porque separan habla muy poquito juegan miran el otro si con el paraguas entonces se

Voz 1220 20:29 visteis El colaborativa de las edades es toros muy interesante no el mayor se

Voz 1490 20:34 sí sí sí sí desayunan se tira llegan seis animal que es una pequeño ya están pendientes o no saben que van en pandilla aunque no han aunque no son de la misma clase se conocen ya en el camino escolar entonces esperan unos por otros así no se va rol sí y a las gran a los mayores y le encanta tener la responsabilidad de los pequeños

Voz 11 20:54 Dios no no no no

Voz 14 21:02 es la directora la ex directora mucho claro es que incidir enterrar muchos años un cuál es muy grande con muchas dificultades

Voz 17 21:13 entonces llegó un momento en que cansa claro

Voz 14 21:16 sí pero ahora estoy disfrutando de otra manera ahora disfruto del trabajo de la asignatura que hacía muchos años que la daba sin poder llegar a disfrutarla música

Voz 1220 21:29 estamos hablando de la cohesión social y aquí estamos ahora o no de vecinos de la Policía Municipal los padres os maestros habéis notado que el una escuela Si se abre

Voz 14 21:43 se anotó como son el espíritu de colegios siempre fue a abrirse al barrio el colegio nosotros somos encargados de los niños estas horas pero los niños son de las familias son del barrio entonces el Coll es una un ente más dentro del barrio tenemos que abrirlo

Voz 17 21:59 interesante muy activo también que activo ya el hecho de que haya gente voluntariado que estén los cruces que eso no pasan el resume Pontevedra las tiendas que están implicadas no que son un poco puntos de ayuda por si algún niño necesita algo necesita llamar se encuentra mal cualquier cosa bueno y luego otras actividades que se hacen dándose implicar el centro donde viven en las familias aquí ayudar donde bueno eso es muy bonito la verdad tener no abierto a una

Voz 0874 22:33 sí que bueno poder hacer este tipo de reportajes Bruce en los que podemos escuchar las voces de la realidad no lo a los niños las niñas madres padres policías profesores sí

Voz 0300 22:43 si vemos como la Escuela educado al barrio el barrio educa la escuela la ciudad es educativa no es realmente bonito no fíjate que para acabar nos colamos en la clase de música de Pilar donde los niños habían preparado una canción ya te puedes imaginar el tema que ellos mismos han escrito sobre el caminos con la

Voz 0874 23:00 una canción sobre el camino escolar yo pensaba que me diría es que terminaría como siempre Valentín ahí tuve sumo culminar estos reportajes comiendo bien

Voz 0300 23:08 ya pero fíjate ya hemos comido demasiado por Navidad y esta vez pienso que es mucho mejor terminar con música pues con dianas despedimos Rovira gracias hasta dentro de un par de semanas un abrazo me hasta luego

Voz 20 23:18 a ver indio bodas no daba río haya ella es pasa base Uriz ya

Voz 21 23:33 sí

Voz 22 23:36 que está viendo Da Capo Carla sí nos llevamos hace indicar a Irene