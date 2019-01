Todo sobre 'los Rambos'

Voz 1 00:00 tengo una un hombre en edad militar hablando por el móvil y mirando con cambio

Voz 2 00:04 son formando de movimiento de no pasquines luz verde a decir Escanio a lo mejor estoy llamando a la parienta

Voz 1 00:12 se ha ido un momento tengo a una mujer y a un niño a doscientos metros se dirigen al convoy no mueve los brazos y lleva algo se lleva una granada una recoger lucrarse

Voz 0840 00:24 de niña

Voz 1 00:28 si tienes visual puedes confirmarlo

Voz 0874 00:40 escuchábamos era una escena de americanos naipes lo el francotirador película de Clint Eastwood que narra la la historia de Chris Kyle el francotirador que batió todos los récords en el conflicto iraquí en esa película trabajo también además de ejercer como especialista Kevin Labs miembro de los CIU al que entrevistamos en en este programa y en esta sección el antropólogo inocente hace un par de años te acuerdas Jacinto Antón buenos

Voz 0840 01:01 buenos días ya sabemos que el único Díaz es decir fue ayer eso no sale en la película espejo este es el lema de las fuerzas especiales

Voz 0874 01:09 esa esa entrevista que hicimos tubo muchas críticas y hay gente que no escribió gente que no se nos criticó decían que no entendían cómo les dábamos espacio a un tipo que si te acuerdas en aquella entrevista no mostraba no ya sentimientos ningún remordimiento por haber matado a personas será como hubiera

Voz 0840 01:25 la la Oficina para el decía que era que forma parte de ese dos por ciento de hombres que dicen los que existen que son capaces de matar en combate sin verse luego afectado psicológicamente ya se siente remordimientos no el decía que formaba parte de ese tipo de gente que es capaz de hacer de hacer eso de matar siempre hablamos de un contexto de guerra sancionando ex soldados e lo de no de asesinos y él considera que lo que hacía era matar a los malos digamos matar a terroristas que sino pues hubieran cometido actos terrible contra la población detuvo a colación a a las

Voz 0874 01:55 no por su propia historia que ya comentamos en su día sino por la del cuerpo de pertenencia creando sobre los Navy os lo si el que Song Jacinto

Voz 0840 02:02 yo quería hablar de las fuerzas especiales en general que me parece que bueno que están están como muy de moda no tenemos por un lado los superhéroes Marvel súper pero desde entonces ya que no pueden puertas especiales claro entonces buenos muy muy especiales mutantes pero por el otro lado tenemos todos estos personajes son Bob Brian Mills que al personaje que hace el hayan y son esa sería de venganza no tenemos a Bruce Willis en lágrimas al sol toda esta gente tienen un pasado de las fuerzas especiales entonces bueno hoy hoy en día es como que si no has estado las fuerzas especiales no eres nadie por lo menos en el mundo en el mundo de los héroes del cine no entonces bueno esa esa esa gentes con esos cuerpos de operaciones especiales que están ahí como en la sombra no bueno es un poco arrojar un poco de luz sobre sobre esta gente hablabas hablabas de los de los Navy Seals que son quizá una de las uno de los cuerpos de apenas en esa especiales más conocidos hoy en día les han hecho famosos en tantas películas buenas a los que se cargaron a a Bin Laden no en tantas operaciones que hemos visto en la televisión y en el cine

Voz 3 03:02 Ellos son si Ireland no

Voz 0840 03:04 es son las fuerzas especiales de la Armada de los Estados Unidos son como una parte concreta de la de los cuerpos de operaciones especiales en realidad este mundo de las operaciones especiales como muy opaco es un mundo que es el que vive en la sombra porque en realidad claro generó quiere hacer publicidad de esta este tipo de de de gente de combatientes que luchan fuera digamos de lo que es las normas convencionales de la guerra de fuera de la ley a veces también sí también también rozando rozando la la la ley son la parte oscura de los Estados no se dedican a acciones de sabotaje de rescate de rehenes contrainsurgencia en búsqueda de información ofrecérselo transportadas asesinatos selectivos de enemigos del Estado bucea de combate todo este tipo de de de cosas que que digamos no son la la guerra convencional como una tenemos la entendemos considerada no

Voz 0874 03:56 y cuidado que en España también existen de hecho esta sección la vamos a acabar charlando con uno de ellos a quién te voy a presentar porque en ese entonces luego te lo presento vamos a hablar de

Voz 0840 04:05 su puesto será una sorpresa si empezamos

Voz 0874 04:07 haciendo un poco de historia Berlín incluso sitúa el origen de esos cuerpos en la Edad Media

Voz 4 04:11 yo digo el dictamen de este tribunal en nombre de la acusada exijo que su culpa la inocencia ha determinado el juicio de Dios no podéis negar los hay optó pues aquí Messi el Tribunal tiene que acceder a que se celebre un juicio yo si al feto una apelación al dictamen de Dios no puede negarse con arreglo al derecho común y canónico a menos que el acusada rechaza el campeón

Voz 5 04:33 Édith lleva apuntó

Voz 6 04:36 para

Voz 7 04:38 lo primero que ciento sí si en la edad de la Caballé de la caballería consideramos a a How común Hungría

Voz 0874 04:44 desde cuerpos de operaciones especiales pero pues también lo es si me apuras no

Voz 0840 04:48 bueno desde luego con el Arco era era un francotirador desde luego muy bueno hay que pensar que el que la las especiales les podemos buscar unos precedentes un poco donde queramos hemos tenido a lo a los a los y los niños en el mundo japonés hacían operaciones especiales pero hemos tenido los templarios en la Edad Media en en la propia iban hub es salen salen templarios puramente pues Gilbert es una especie de Rambo no son son gente que llevan unos distintivos especiales si tienen un código de conducta una formación especial incluso unas armas unas armas que les diferencian de las las tropas regulares no pero tenemos también fíjate los mosqueteros los los pretorianos y lo que tenemos los burkas tenemos el Special Air Service los rusos el cuerpo de guías de los estado de de de Inglaterra incluso se dice que en la Biblia aparecen fuerzas especiales el Rey David tenía un grupo de gente a los Bonnín que era una guerra como como en paralelo a la a la guerra convencional no también bueno los boinas verdes no estamos en un mundo de Rambo no poco

Voz 0874 05:51 lo que era una fuerza en lo de la Biblia digo una fuerza especial de evangelización iban allí donde había pecadores

Voz 0840 05:56 me temo me temo que lo que era lo que es lo que hacían era era de recortar los precios de los de los hay calla que los enemigos de los enemigos del Estado de de de de Israel del Reino de Reino de Israel en esa época era eran grandes campeones no sé me imagino que el propio propio Sansón podría ser uno unas fuerzas especiales no era era un tipo que se enfrentaba en combate singular operaciones encubiertas probablemente la melena no era era era llamado a hacer operado

Voz 0874 06:22 tienes oyendo no no es ilógico que en esta sección nos encontremos con uno de nuestros habituales escucha

Voz 8 06:28 señores Cristo me gustaría presentarle al conde almas y qué tal en Jeffrey me enseñó su monografía sobre el desierto es impresionante gracias tenía ganas de conocer al que escribió el examen con tan pocos adjetivos

Voz 0840 06:40 pues una cosa es una cosa que otra

Voz 6 06:44 es una escena

Voz 0874 06:46 la de El paciente inglés la escena en la que sí conoce Catherine no hay que recordar para que no lo sepa quién todavía no te sigan Twitter que tú tienes tal devoción por ese con de húngaro su apellido y su nombre es Tunick en Twitter no

Voz 0840 06:59 extravagante suena pero sí sí la verdad es que un explorador un aviador claro es un es un personaje una especie de alter ego no

Voz 0874 07:07 uno de los creadores de los cuerpos de operaciones especiales durante la Segunda Guerra

Voz 0840 07:10 bueno más que más que creador el además si lo que hizo el cómo era un gran conocedor del desierto cuando empieza la Segunda Guerra Mundial ideas empezó a reclutar gente para para los cuerpos especiales pues Rommel Afrika Corps alemán pues empezaba a hacer operaciones especiales en el desierto lo cogieron a él para que guiar algunas de estas operaciones encubiertas a esas operaciones en la en la retaguardia del del del enemigo de los británicos dirigió una una operación crear operación Salam que consistía e intentar colocar unos espías alemanes en el Egipto en el Egipto que era protectorado británico en en esa época el condujo al Massey condujo a este este pequeño grupo de comandos y consiguieron colocar a esos esos espías espías allí el trabajo en algunas otras operaciones encubiertas de la de la de la de la del servicio de inteligencia alemán y en contacto con el régimen de Brandenburgo que era el el la la el Cuerpo de Operaciones Especiales digamos que tenían los los alemanes en la Segunda Guerra Mundial

Voz 0874 08:12 a los los británicos oficialmente el Primer Cuerpo de Operaciones Especiales no

Voz 0840 08:16 sí eso hemos hemos hablado de todas de todas estas digamos pioneros de los de los cuerpos de personas especiales que podamos remontar hasta la Biblia o hasta la Edad Media como hace Yuval no en en en un libro ofrecían esas especiales en la edad de la caballería pero en realidad tal y como las conocemos hoy en día es una cosa que viene de la de la Segunda Guerra Mundial sí probablemente de un primero amigo y después enemigo de del Conde al más que era Ralph español que era uno uno militar británico también expedicionario por por por el desierto de Libia y tal y que fue reclutado por el Ejército británico para hacer lo mismo que hacían más sí pero del de lo del otro lado este hombre organizó unos unos cuerpos un tipo de soldados que era Samuel lo honra de ese grupo las patrullas del desierto que se dedicaban a infiltrarse detrás de las líneas alemanas para atacar aeródromos atacar suministros y causaron realmente bastantes problemas entonces en conexión con este grupo de de gente que iban en el desierto y tal pues se creó el SAS David Stirling que era un un oficial británico se le ocurrió la idea de crear este estos combatientes muy especializados este tipo de comandos y así nació el SAS el SAS en los en los coches de ser Group atacaban objetivos objetivos alemanes Porto da por toda Libia Hidalgo también en la Segunda Guerra Mundial partieron los comandos tal y como los entendemos hoy en día hombres de la de la de la boina verde no de la de la de la de arena verde realizar muchísimas operaciones de tipo no convencional por toda por toda Europa

Voz 0874 09:48 de tipo convencional vaya eufemismo usado ahí

Voz 0840 09:51 sí sí bueno porque realmente era eso era era atacar atacar bases enemigas infiltrarse el el credo de las operaciones especiales es inserción acción extracciones

Voz 0874 10:00 ese hombre acuérdate otros hace pocos San Agustín Florida hay un submarino alemán depositó a cuatro agentes de operaciones especiales en una playa en Pontevedra que se llama la playa con el objetivo de infiltrarse en el Ejército de Estados Unidos tú fíjate qué objetivo más a largo plazo cuando eres alemán dejando en una playa

Voz 0840 10:17 hay que decir que los los alemanes nunca han sido muy bien Nos en en operaciones especiales porque realmente les falta un poco el instinto esté más británico no que es la idea de de de luchar por tu cuenta de la cosa independiente si buscamos antecedentes Lores de Arabia es un típico hombre de operaciones especiales no lo infiltrado con los árabes ICREA allí unas unidades que sabotear los trenes turcos este tipo de cosas a los alemanes alemanes les va más la la guerra en más pero vamos a ver en el Grupo I my marcando el paso del paso de la oca son son saco poco propicios

Voz 0874 10:48 Corea no no oye si de operaciones especiales hablamos probablemente una de las más épicas se que palomas de la Segunda Guerra Mundial y además de las que ha tenido mayores consecuencias fue la que protagonizaron nueve militares británicos y noruegos estamos en el año mil novecientos cuarenta y tres

Voz 9 11:01 Subirachs nos vi que teníamos una tormenta de nieve que se prolongaba durante nueve Olías y era una de las peores que yo había visto Nos reunimos con los otros después de que esta tormenta se hubiera desarrollado durante seis días y tuvimos que hacer cuarenta ó cincuenta kilómetros para encontrarnos con ellos

Voz 0874 11:21 este era jefe de ese comando Joaquim Wert que me hace escasamente un par de meses con noventa y nueve años los héroes de Telde Marc alguna vez hemos hablado de ellos aquí no es haciendo

Voz 0840 11:30 bueno Rominger es el precio muchísimo Gutter un tío de una pieza un personaje entrañable encantador y un un un héroe el Elizo Él fue el que como teniente en esa en esa época muy joven fue el que el que mandó ese comando que destruyeron las la la base de de no Hydro enriquezcan medio de de de Noruega en la zona de Tele Marc donde estaban ese fabricaba agua pesada que era un elemento indispensable para para la bomba atómica en las investigaciones que están haciendo los alemanes para para crear la bomba atómica antes que los que los aliados entonces tomando este puñado de hombres que eran eran todos noruegos primero hubo una operación que intentaron enviar comandos británicos y fracasó murieron prácticamente todos y luego envió este grupo de noruegos porque conocía muy bien el terreno eran resistentes noruegos que sabían sabían entrenado en en Inglaterra con el Special Operation Service que era el servicio de precios especiales y británico bueno fue una operación complicadísima la coalición todas las cosas que hacen a la gente de operaciones especiales tierra en paracaídas esquiar on Ice en el sabotaje como un videojuego pero pero en directo y con frío de narices porque ahí estaban en en invierno en en en temporada alta de esquí en Noruega realmente consiguieron sabotear esas instalaciones eso supuso que se atrasar a la investigación

Voz 3 12:51 con nuclear alemana

Voz 0840 12:54 sí probablemente probablemente que los los alemanes no llegaran los primeros en la carrera atómica tuvieran una bomba atómica

Voz 0874 12:59 bueno yo decía al principio que luego hablaríamos de las fuerzas de operaciones especiales españolas mereció el comisario Villarejo me refiero a otra cosa un poco más profesional es que escucha esto

Voz 10 13:08 el baño tu vehículo lo quiero aquí en esta ladera cubriendo sector desde ese Roque dale hasta esta zona de esto el RG que parapente flanco descubierto el nido de heridos visto el resto usaremos ese talud ahí amuleto trinchera para defender el sector Surdos despliegue por supuesto el helicóptero Mi teniente

Voz 1 13:29 me a esas alturas nuestra espalda porque no ponemos los vehículos en batería contra talud como parapetos estas alturas ya están cubiertas con los tiradores

Voz 0874 13:39 es una escena de zona hostil de Adolfo Martínez la película en la que se cuenta el ataque a una patrulla española en Afganistán después de sufrir un accidente de helicóptero era uno de los cuerpos de operaciones especiales españoles que han participado en misiones de paz en los últimos años y nos acompaña alguien que formó parte de uno de esos cuerpos la XXII más conocido como boinas verdes ese alguien se llama Carlos Antón cómo estás Carlos buenos días

Voz 7 14:02 bueno Antón Tondo quiénes son Amiens es una de alguno Marcos

Voz 0840 14:07 no os conocéis vosotros ligeramente dijeron entonces claro es no es solamente falta uno para ser como nuestros hermanos fue pues pues si en todo caso sería el serían Michael sería Michael estaría apoye salía el protagonista yo sabía fundar ese día pero probablemente John bueno que sobrevive se queda con la novia por eso oye Carlos como acaba uno en en la cumbre por decisión propia porque la vida te lleva hacia allá

Voz 11 14:32 porque da vida cada llevándolo a un hacia ya para encontrarse a sí mismo por también un cierto espíritu aventurero hay un cierto romanticismo también

Voz 0874 14:43 todo el mundo podía ingresar en ese cuerpo había que superar muchas pruebas hablando un poco del proceso

Voz 11 14:47 eran relativamente fáciles supongo que les les faltaba material les faltaban voluntarios entonces

Voz 0840 14:56 la manga bastante ancha tendrías que lo Carlos es mi hermano mayor es mucho más alto que yo mucho más fuerte en el desde luego no tiene ningún problema para pasar las pruebas pero yo te aseguro que esas pruebas ya les intente pasa también bueno me hubiera gustado ser también en en esa época romántica a mí no me cogieron ya este Jacinto pues yo quiero ser periodista gustaba nada que les metieron periodista en las puertas y estoy preguntando allí es todo esto tiene un reportaje buenísimos pero pero y Carlos cuando llegabas al cuerpo

Voz 0874 15:28 pero supongo que no sería como título imaginabas después de tantas novelas de Sandokán a lo mejor pensaba que era una cosa mucho más romántica en algún momento pensaste cuando se me quiero escapar de aquí

Voz 11 15:37 normalmente cuando uno empezaba evidentemente me metí cumpliendo el servicio militar obligatorio en aquel momento pero estamos hablando del año setenta y nueve un poco fue por la necesidad de no pasarme toda la familia haciendo guardias bebiendo lo que tenía uno no entendido que era el servicio militar en el campamento Un día estando en en el momento de descanso aparecieron varios helicópteros sobre la plaza central empezaron a descender por cuerdas individuos con la boina verde y con un en uniforme de camuflaje que en árboles muy atractiva entonces claro uno se queda sorprendido esta esto que es podemos hacer este servicio de otra manera evidentemente bajan montar una mesita ahí empiezan a hacer lo que llaman captaciones

Voz 0840 16:33 sí hombre a entrenar rape no exacto claro claro entonces

Voz 11 16:38 es un poco impelido por estos sentimientos de aventura

Voz 0840 16:43 la gente es decir no hay inconsciencia también de la Jacinto empujaba

Voz 0874 16:51 oye y lo más bien yo no sé si puedes hablar con total libertad de lo que has hecho y de lo que no has hecho pero lo lo más complejo o lo más arriesgado es puedes dar algunos

Voz 11 16:59 ahí bueno hay el ejercicio de la supervivencia otro allí se preparaba uno durante dos tres semanas para luego hacer poner en práctica lo que uno había aprendido por ejemplo para la supervivencia se pasaba uno dos o tres semanas estudiando qué planta serán comestibles setas cómo fabricar un anzuelo como fabricarse el calzado construir un refugio eran clases teóricas dadas por personas expertas en en este

Voz 0840 17:33 pues luego en Barcelona te ha venido todos

Voz 0874 17:36 o bien

Voz 0840 17:38 tiene un nada a ver una sensación de seguridad básica que si crees que te dejaban con un cuchillo en Huelva en medio del bosque en Huelva ahí tenías que sobrevivir cazando lo que podías ir comiendo gallinas cincuenta

Voz 11 17:52 estabas a ver en la supervivencia lo sueltan a uno en un terreno muy amplio muy lejos de cualquier contacto con lo civilizado se tiene uno que encontrar con otro compañero y luego con otro vino Unió que es digamos la célula básica en las fuerzas especiales tan básico es ese binomio que si uno regresa Hinault trae aunque sea los trocitos del compañero hay que volver a buscar

Voz 0840 18:20 no no por favor Ésta es la norma básica del nunca dejamos a nadie atrás en exacta no se pueden

Voz 11 18:26 de uno separar de su binomio es común

Voz 0874 18:29 pero no canónico pero y esto fue durante un tiempo que dijiste servicio militar y luego te quedaste trabajando en estos cuerpos opongo Jack

Voz 11 18:37 no no no no muchas personas sí que ser engancharon en aquel entonces de hecho gran parte de los compañeros con los que hice el servicio militar allí que éramos una éramos una compañía de setenta personas dos secciones de XXXV una de veteranos otra de reclutas aquí gran parte de los compañeros están ahora en la Policía y la Guardia Civil y algunos engancharon en el ejercito lo que pasa es que casualmente en el reemplazo en el que yo hice el servicio militar había mucho estudiante una cosa que incluso les llamaba un poco la atención en aquel momento no habían tenido a tantos universitarios reunidos en en un cuerpo como este también se hacía más difícil de controlar tenían dificultades para disciplinar nos has mantenido el contacto con con gente que luego sillita eso sí un gran amigo mio no lo conocía allí el el te cuenta historias de pregunta bueno es que se lo pregunte vuestras cosas en el mundo cuando nos reunimos de vez en cuando y con una copita de más empezamos a rememorar todos los momentos vividos juntos entonces sí conserva es la boina sí si tengo la de trabajo y la de paseo las dos

Voz 0840 19:54 sí si además la tengo colgada en un perchero la puerta becas acaso tienes que actuar declarando haber dos siempre en esa época de atención recuerdas

Voz 0874 20:04 alguna charla hago algún comentario sobre lo que es legal lo que no es legal lo que se pueda hacer lo que no se pueda hacer

Voz 11 20:10 los mandos siempre Nos trataban de comunicar que no iban a comernos el coco hay una especie de dicotomía en estos cuerpos porque por un lado son como los hemos visto ahora en la actualidad muy especializados y por el otro lado está el guerrillero el héroe para eh estas compañías en aquel momento estoy hablando del año setenta y nueve era el Che Guevara pero poco romanticismo de izquierdas presidido por decirlo de alguna manera

Voz 0840 20:43 que curioso en el Ejército en esa época que precisamente no era muy de izquierdas en esa época no tenía

Voz 11 20:49 por eso había un poco de conflicto con las tropas regulares llega esta participar en alguna acción Carlos Bueno en el desfile

Voz 0840 20:59 ya es cosa a ver muchas maniobras y que hicimos no no si a los militares a hacer maniobras

Voz 11 21:07 recuerdo una anécdota especialmente curiosa fuimos a hacer unos ejercicios alrededor de una base aérea la base aérea de Badajoz no avisaron a la base aérea de que estaríamos por allí haciendo maniobras cuando llegó la no noticia la base de que había gente curiosa extraña vestidos de una manera muy especial Ia armada en los alrededores de la base toda la policía militar de la base se puso en acción empezaron a buscarnos a detenernos en un momento determinado contraviniendo un poco las normas en todas las maniobras que era evitar al elemento civil nos metimos a tomar una cerveza en un bar

Voz 0840 21:53 un grupo de cuatro tenían que salir tomando la cerveza tranquilamente ahí vestidos con la cara pintada de negro Machete

Voz 11 22:08 de repente oímos por un megáfono a un individuo al que le temblaba un poquito la voz diciendo salgan inmediatamente con las manos

Voz 0840 22:17 al tener esa ya estamos es una película fue bastante curioso uno de los cuatro que estaba

Voz 11 22:27 hemos allí

Voz 0840 22:29 de de la patrulla quitó el cargador con balas de fogueo metió uno de verdad un dividido bueno no diré el nombre pero mira se lo creía mucho con ganas de bronca ya están de mercenario el tío dijo yo no salgo no salgo todos los demás estamos haciendo el servicio militar vale que nos lo hemos tomado un poco más en serio de lo normal pero nos asomamos por la ventana

Voz 11 22:59 ya había una cincuentena de policías militares con el subfusil cargado rodilla en tierra apunta a que yo que esto puede freír

Voz 0840 23:13 eso sí

Voz 3 23:16 el brigada que dirigía ese

Voz 0840 23:19 destacamento de la policía militar el que nos dejar no sé

Voz 11 23:23 entrega haríamos pero no entregaría

Voz 0840 23:26 mira boina y al final conseguimos llegar a un acuerdo había mucho nervioso

Voz 11 23:33 asimismo eh al salir yo vi que todos estos chicos de la Policía militar rodilla en tierra les temblaban las manos yo pensara ostra como se dice vale ahora un arma aquí se monta la de San Quintín y entonces nos trasladaron a la base nos metieron en el calabozo a media tarde esto era por la mañana llegaron nuestros mandos que habían podido resolver un poquito la situación

Voz 0840 23:58 no pero pasamos un momento bastante esto es esto está ya total no es este

Voz 11 24:06 el individuo que había metido el cargador evidentemente entregamos todos los cargadores los metimos en una mochilas los vimos a oficial que mandaba este destacamento no subieron en estos camioneta porque cada uno de nosotros llevaba a dos policías militares a los lados este tío se sacó de

Voz 0840 24:27 debajo del uniforme otro cargador metido allí dentro buscar una desgracia oye estoy pensando que de los hermanos Antón que soy vosotros Jacinto pasó la mili

Voz 0874 24:42 asaltando el Congreso el 23F gallinas en Huelva

Voz 0840 24:46 también lo gran error que no me cogieron los boinas verdes se hubiera evitado policía militar en el Congreso oye te agradezco mucho una conversación carnes Carlos Santos

Voz 12 24:55 dice que fue boina verde

Voz 0874 24:57 con la COE veintidós en en aquella

Voz 12 25:00 sí que tiene mucho que contar estas escenas de

Voz 0874 25:02 vida de vuestra familia tienen que ser muy interesantes

Voz 0840 25:05 alguien dijo que no está admitió admitió bueno ya que estuvo en la División Azul hoy un abrazo Carlos gracias por venir que presentar a tu hermana