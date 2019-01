Qué les pasa a los adolescentes por la cabeza

Voz 3 00:00 sí

Javier Sampedro Pere Estupinyá

has dicho que te has quedado sin voz

cómo es tu relación con los fármacos

tengo una larga el bien cuando te llevas muy bien con ellos incluso con las combinaciones

Estupinyá es químico es bioquímico y es conductor en la dos de El Cazador de cerebros y Javier Sampedro es doctor en genética y biología molecular colabora con el país

Voz 1730 02:04 bueno de hecho estaba en el Instituto de Óptica del CSIC pero no por grabar no por trabajo ya conoció una física que trabajaba allí me decía si alguna vez quieres ir a verlo yo digo ostras pues sí claro que quiero ir claro si plantea un par de días a las seis y media de la tarde pues me fui a ver un laboratorio bueno además tengo la suerte de poder contarlo aquí no porque os tres cosas interesantísimas primero me empezaron a medir las aberraciones

Voz 0902 02:32 de todo el mundo tenemos la la la visión no es mía como es la nuestra visión es perfecta tenemos las dos

Voz 1730 02:42 la miopía el este el astigmatismo gol hay perímetro Pías son las aberraciones más curiosas pero luego todos tenemos pues unos más y unos menos pequeñas aberraciones que no vemos lo redondo todos los redondo no nos damos cuenta eh porque el cerebro se adapta tenemos a veces vemos un poquito más de Áurea alrededor de las cosas entonces ellos lo que hacen es te miran cuáles son las aberraciones pequeñas que tienes después con una especie de lupa y tal te las corrigen de repente ves los objetos mejor de lo que veías antes dices esto es es como si de repente tuvieras una supervisión y esto o me sorprendo mucho

Voz 0874 03:22 pero eso son son malformaciones entonces que que no notas en la vida diaria no

Voz 1730 03:32 pero lo que no sabemos es que se podría llegar a ver incluso bastante mejor no con unas gafas muy precisas pero dije que planteó otra cosita que están investigando qué estrellas tecnología punta lo antes muy interesante para mejorar también pues bueno la la óptica en el futuro pero esto es para están haciendo como una especie de cristalino cristalino es la parte del ojo que se deteriora más con la datos a todo el mundo a partir de los cuarenta y cinco cincuenta años todo el mundo es el noventa y cinco por ciento de personas el cristalino se hace más rígido entonces no puede doblarse tanto con los una artista de trabajo ya parece a la vista cansada vale si alguien llega a tener cataratas que es otro problema del cristalino pues se puede hacer bueno se puede poner una una prótesis pero están diseñando una

Voz 1730 04:17 la tesis de cristalino súper avanzada sería como perfecta vale es decir no no cambiaría una dacha adaptaría muchísimo dos hablamos a veces del futuro casi de de la fusión de humanos rockero a ver si puedo esto dices anda esto es muy probable que dentro de un tiempo estas prótesis de cristalino sean algo que que la mayoría de personas tengamos y eso es Instituto de Óptica que es dinero público si si el Instituto de Óptica del CSIC a que en Madrid sí sí sí

tenemos como siempre un número de teléfono para que hagan preguntas si quieren pueden llamarlo pueden escribieron mandar nota de voz porque es un número de whatsapp seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve

Voz 0902 05:38 el cerebro humano sigue siendo la gran incógnita de la biología física

Voz 0874 05:42 viviendo en muchas preguntas sin resolver sobre cómo somos cómo nos comportamos de algunas de esas preguntas tienen que ver con la adolescencia esa etapa oscura rebelde en la vida de cualquier persona aquí me sale el padre que llevo dentro solemos culpar a las hormonas pero la realidad es que en esa etapa el cerebro sufre una enorme transformación

Voz 1730 06:01 el comportamiento impulsivo comportamiento

Voz 0874 06:04 cambiante de los adolescentes y estés por fin espera a Javier un tema en el que yo soy experto el cerebro de los adolescentes lo tengo en casa

Voz 0902 06:11 pero yo soy para él pero sí tío que no sé más o menos el de de qué estas hablando si hay en un reciente de un bien algo que se llama que Roberts Apolo sobre la agresividad el comportamiento agresivo pacífico el ser humano no hay un amplio capítulo dedicado a la adolescencia y la verdad es que me ha llamado mucho la atención el el núcleo de la teoría que el estado de la teoría no sobre el campo este porque tenemos dentro de la cabeza como los dos caballos de Platón no unos nuestras emociones Ebro emocional repetiría lo donde el agresividad como el núcleo de la amígdala ahí otro que sólo puede controlar las emociones que son los lóbulos frontales no es está la adolescencia que lo unos frontales se hacen eficaces en el control de la de las emociones de la amígdala y otros otros núcleos cerebrales relacionados con el miedo agresividad esto es el invitado que tenemos hoy no puedo hablar de los mecanismos por los que esto ocurra se llama apodado poda o Rolling indie hasta medio de una veintena hasta que el individuo tiene veintitantos años este proceso no acaba de de ocurrir me pastillas para acelerar este proceso incrementar esta se someta a trabajar sobre ella si las hubiera ya me las había tomado yo también a tus años incluso

Voz 0874 07:38 escucha desde Radio Barcelona David bueno Torrens que es profesora en Genética en la Universidad de Barcelona y experto en la genética del desarrollo y su relación con el comportamiento humano qué tal David cómo estás

Voz 1034 07:48 hola buenos días creo que hoy vamos

Voz 0874 07:51 tranquilizar a muchos padres que que piensan que lo de sus hijos bueno pues es lo normal no en ellos pueden estar alarmados de será el cero de mi hijo diferente al de los demás no es cosa de la edad

Voz 1034 08:01 es cosa de la edad no sólo lo digo como experto en Neurociencia sino también como padre de dos hijos

Voz 0874 08:06 los adolescentes en el cerebro adolescente tiene lugar un proceso de lo que comentaba a Javier al que los expertos llamáis podadas neuronal explícanos un poco en qué consiste

Voz 1034 08:16 sí mira el cerebro humano tiene una característica aquí lo distingue de casi cualquier otro cerebro y es que puede hacer conexiones nuevas durante toda la vida todos los más mamíferos hacemos conexiones nuevas cuando somos niños en infantil para ir incorporando en esas conexiones todo aquello que va vamos aprendiendo de nuestro entorno la mayor parte de otros animales cuando llegan a la edad adulta dejan de hacer conexiones nuevas va hacen muchas muchísimas menos nosotros continuemos haciendo siempre pero hay una etapa donde el cerebro elimina todas aquellas conexiones que no usa para para liberarlo de un exceso de conectividad es la adolescencia es como podar las ramas de un árbol que no son útiles oiga incluso molestan porque sólo lo llamamos poco dado neuronal

Voz 0874 09:07 no pero estaba vez explicables como cuando esos episodios por ejemplo de mala educación un adolescente tienen que ver con una conexión de la que luego se desprenden pues ademas educados digamos

Voz 1034 09:16 sí en cierto modo si durante la adolescencia al cerebro madura de hecho va madurando siempre no pero pero si se produce un un proceso de desajuste en la maduración es como cuando madura pues bueno toda la parte More morfológica de repente crecen mucho pero son muy del delgados después hacen anchas las espaldas sin haber crecido tanto el cerebro es exactamente igual ahora maduran las zonas de generación de las emociones las amígdalas después maduran poco a la zona de gestión emocional que está en los lóbulos frontales y esto genera pues unos desajustes reales que hacen pues que muchas veces se les activen emociones viñedo de ida impulsiva y que no pueden controlar porque ha madurado antes generar estas emociones tiene la capacidad para gestionarlas después maduró la capacidad de gestionar entonces parece a mira pues ya se han hecho un poco más adultos después vuelve a a hacer más conexiones en la zona de las de las parece que vuelven a ser críos ya sé íbamos haciendo David

Voz 0902 10:18 algunas cosas sí sí podemos generar nuevas conexiones a lo largo de toda la vida adulta por ejemplo si si a los treinta años hace pruebas conexiones tiene que haber un proceso de probado postales

Voz 1034 10:30 no ya no lo hay honor o no lo hay de esta forma a controladores un proceso genéticamente controlado empieza y termina ahí después se está viendo dado pero porque con la edad vamos perdiendo

esto que hasta gente de estos adolescentes pues no se van buscando nuevos comportamientos incluso porque les influye más lo que pueda opinar un amigo que lo que les pueda decir adulto un padre un profesor

Voz 1034 11:07 tiene que ver también con este proceso de maduración haber la adolescencia es una etapa encajada entre la infancia en que dependen de todo de sus padres y la juventud donde van a depender solo de ellos mismos aunque lo mejor sigue viviendo mucho tiempo más con sus padres no esto es independiente es como lo hace no hacen cuestionando todo aquello que han aprendido pero eso los adolescentes quieren romper los límites establecidos para ver qué hay más allá y para a generar la sociedad del futuro donde van a estar ellos integrados esa sociedad son sus compañeros de adolescentes eso implica que tiendan a imitar se unos a otros que busquen sobre todo esta recompensa recompensa emocional entre los iguales mucho más

Voz 0874 11:55 pero claro hay una investigación que buena ocurrió hace ya unos cuantos años en Filadelfia era un experimento en el que creara un videojuego de conducción de de de coches digamos al que adolescentes y adultos jóvenes cultos adultos digamos jugaban una primera ronda solos y una segunda ronda escuchando los consejos de sus compañeros altavoz demostraba que en presencia de los amigos los adolescentes corrían tres veces más riesgos que cuando estaban solos provocaban muchos más accidentes hay hay una tendencia por tanto a asumir riesgos probar cosas nuevas pero sólo cuando está rodeado de de esa gente gente como tú de tu edad

Voz 1034 12:34 si tienes que posicionar T en la sociedad en tu sociedad que son repito tus compañeros de adolescentes buscar tu tu tu sitio y cómo cuanto más preponderante por decirlo de alguna manera sea tu sitio en la sociedad más éxito futuro probablemente vas a tener eso implica pues corre riesgos para demostrar pues quieres más rápido quieres más atrevido que eres más valiente que llegas más lejos todo lo que queramos por eso también es la época más peligrosa por ejemplo fenicias en el consumo de drogas

Voz 1730 13:05 oye David estaba escuchando es interesantísimo hay hay diversidad entre personas que la adolescencia digamos que se empiece antes lo empiece después lo dure más o menos visto alguna correlación con personalidades de la vida adulta o algo o incluso diferencias entre géneros de niñas niños no sé cómo cómo cómo va todo eso

Voz 1034 13:25 a ver no hay dos personas iguales en todo el mundo cada uno empieza la adolescencia cuando empiezan a activas esos programas genéticos dichos muy curioso las hormonas que inicia en la adolescencia en las personas son las mismas que inician la metamorfosis en los insectos

Voz 1034 13:47 estos genes diferentes no pero caldo cada uno va madurando a su a su ritmo generalmente en promedio las las chicas empiezan la adolescencia antes que los que los que los chicos hay excepciones por supuesto dentro de cada género pues cada uno lo empiezan poco a su ritmo depende mucho también de cómo haya sido soy tu infancia una infancia vivida en un ambiente de alta conflictividad ah no permite que el cerebro madurez tanto el el control emocional porque ante una situación de amenaza debemos responder de forma impulsiva y precisamente el control emocional es reflexivo induce a estos adolescentes pues a a anotó bastantes medidas antes su impulsividad y eso después se traduce en la edad adulta en personas pues también más impulsivos también los adultos los hay que son más impulsivos voy yo lo son menos impartir esta impulsividad por ejemplo se traduce en agresividad pero sí sí sí

Voz 0874 14:46 como contraste al principio de ese periodo esos episodios de agresividad en parte se deben a esa formación de nuevas conexiones neuronales a ese ensayo de nuevos comportamientos cuando de repente conoces a al hijo de unos amigos que es perfectamente educado y tranquilo que no da ningún problema que significa que su cerebro digamos que ha ido desarrollando esas esas nuevas conexiones neuronales a un ritmo más acelerado

Voz 1034 15:11 ya pueden ser muchas cosas hay un componente genético hay personas más predispuesta que otras a controlar sus sus emociones hay un componente educativo según como ya sabéis haya formado en adolescentes en su infancia perdón hay un componente de maduración en antes y otros después de hecho decías que que que muchos de esos aspectos terminan de madurar sobre los veinti tantos años hay uno que es la capacidad de retrasar las recompensas que terminas de Madrazo de los treinta y cuatro años

Voz 0902 16:48 a mí Milo euro oye hay hay estudios que confirman David que el bullying puede alterar estructura

Voz 0874 16:55 lamente el cerebro de los jóvenes que puede provocar ansiedad que puede provocar adicciones la adolescencia es también la edad en la que arranca en algunos trastornos como la esquizofrenia lo que vivimos a esa edad no marca para toda la vida

Voz 1034 17:09 Nos marca mucho lo que vimos en la infancia es lo que nos marca más en la adolescencia I II que más nos nos nos marca a ver todo es reconocible cuando digo que nos marca significa que cualquier experiencia y el bullying es una de las experiencias más traumáticas que puede tener un adolescente genera conexiones nuevas en el cerebro ya se era para soportarlo ya sea para llevarlo ya sea para olvidarlo incluso eh han claro estas conexiones es el comportamiento que tiene esa persona en ese instante también el comportamiento que va a tener en el futuro una vez determinado a la época de de de apodado neuronal las conexiones dificilmente se van a eliminar y por lo tanto todo esto va a formar parte del carácter que tendrá esa persona todo es reconocible porque cerebro siempre puede hacer conexiones nuevas por lo tanto posteriormente se puede reconducir haciendo otras conexiones de hecho el trabajo de los psicólogos muchas veces es dar elementos de reflexión para que la persona pueda hacer conexiones nuevas pero pero es una etapa clave en el caso por ejemplo de la esquizofrenia de otras de otros trastornos mentales mucho surgen como consecuencia precisamente de este de este planing de este tipo dado Neuer neuronal mientras había ciertas con conexiones en cerebro mantenía pues una cierta estabilidad en el momento en que se empiezan a perder puede ser que algunas zonas que debían estar conectadas pierdan parte de esas con conexiones o unas que deberían de desconectarse mantengan las conexiones pues genera o es uno de los distintos motivos que puede generar pues a esquizofrenia depresiones a incluso él inició en el consumo de de de drogas de hecho las las drogas lo que eran dentro del del cerebro es un sentimiento de recompensa aunque te estén estropeando el cuerpo te encuentres fatal el cerebro lo vive como una recompensa

Voz 0902 19:16 en lo que actúan sobre los sistemas de recompensa

Voz 1730 19:19 precisamente no es exactamente el despertar sexual en la adolescencia os lo vemos siempre hablo hablamos desde la perspectiva masculina de los niños los jóvenes la testosterona que van salidos todo el día y el él en las niñas es parecido o es más progresivo

Voz 0902 19:37 no hubo en una curiosidad que a lo mejor

Voz 1034 19:45 a ver es es parecido pero cualquiera de estos aspectos que cerebrales que tienen una correlación mental en en conductas tienen también muchísimos componentes culturales entonces culturalmente por lo emotivo sea histórico es igual pues está mucho más bien visto pues un adolescente niño salido hombre salido de por porque tiene mucha testosterona que no una niña que a una chica adolescente pues que culturalmente pues se valora más pues que sean más modestas más rescatadas pero escucho Coral esculturales una imposición que nos damos Trans transmitiendo pero que biológicamente no tiene tampoco ni mucho

Voz 1730 20:37 el género cuando siendo ya adultos recordamos lado

Voz 0874 20:41 esencia lo habitual es que no te sientas identificado con esa persona que tus padres describen que eras cuando era adolescente no el cerebro tiene algún mecanismo para olvidar esa transformación

Voz 1034 20:54 no es que tanto que lo olvides que nos percibimos siempre de forma subjetiva vemos lo que queremos verdes nosotros mismos y los demás ven también lo que lo que quieren ver muchas veces no coincide muy normalmente no coincide después también ha madurado al al hacernos adultos pues a lo mejor hay cosas si queremos dejan de digamos de adolescentes si las olvidamos hay mecanismos en el cerebro para olvidar todo aquello que nos causa un un dolor

Voz 0874 21:27 pues está muy bien porque yo creo que una de las conclusiones de esta charla es que no no somos nosotros son ellos

Voz 0902 21:33 sí lo que según que pues la adolescencia como enfermedad

Voz 0874 21:40 el belga David bueno Torrens es profesor de genética en la Universidad de Barcelona experto en la genética del desarrollo es su relación con el comportamiento humano David gracias por venir tras interesantísimo este diálogo

Voz 1034 21:51 un un placer haber estado de cómo están abrazo

