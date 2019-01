en el Real Madrid yo creo que Vinicius pues eso está está pasando como a un jugador de esos de los que quedan desequilibrio que quiere empieza a dar ya que tiene la portería contraria en el punto de mira así que bueno es obviamente si no si no puede al final de la partida pueblos una baja sensible

Voz 0104

00:34

a ver lo primero yo creo que el el el Real Madrid una apuesta porque obviamente te puedes equivocar porque dieciocho años no está fichando una estrella consumada sino una posible ella no lo que lo que hacia el Real Madrid en estos casos es comprarlo por cuarenta y cinco arriesgarse un pequeño riesgo a que te salga mal tino y no tener que comprarlos por trescientos cincuenta que eso es que valen a lo que vale había hay que este ya el fútbol entonces bueno yo creo que es una operación interesante en cuanto a a tienes su riesgo obviamente porque son niños que no sabes cómo va desenvolverse en Europa iba a llegar a ser una estrella y luego lo segundo para mí han pasado dos cosas primero siempre que un jugador jóvenes porque porque la dinámica del equipo no es la ideal exacto estrella no están brillando Si Yell ha aprovechado su oportunidad a sorprendido sinceramente su rendimiento esos últimos partidos yo le he visto muy explosivo físicamente Arrate deja atrás a los rivales luego con mucha personalidad que es un rasgo fundamental para ser tan joven y ya sabemos lo que pesa es la camiseta a veces mucho en el Bernabéu y bueno si sirve progresando y sigue con humildad pues pues obviamente tiene unas condiciones para para hacer un gran jugador en el en el futuro y el presente es un jugador muy útil pero bueno vamos a ver cómo cómo evoluciona tengamos calma también que lleva alguno veo que es algo un poco loco con mi hay que dejarle tranquilo a chicos que tenga lógica que todavía es juvenil