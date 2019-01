Los caminos de la alopecia llevan a Turquía

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 0874 00:19 bueno pues el año arranca con David Broncano como siempre buscando empleo como todo el mundo sabe entonces mil dieciocho fue un mal año para él el teléfono no sonaba escogían la cualquier cómico para cualquier programa menos a él yo creo que a estas alturas la gente sabe que yo protegen mucho a la gente que trabaja en este programa así que por favor que alguien le ofrezca algo de trabajo a la vid buen tío y chavales gracioso estás ahí

Voz 0470 00:44 qué tal te lo agradezco mucho tío porque es que vamos a ver yo me vendría bien ya no sólo vamos a ver para pasada la ironía eh yo llevo ya un tiempo que me va bien en el sector audiovisual pero es verdad que tengo poco juego en otros sectores entonces sí que me vendría bien en otros ya ya no el otro gremio sin otro sector sayo llevó médico al sector terciario buen empleo de en fin de semana el sector primario bajamos de gustaría

Voz 0874 01:08 hay hay unas horas libres que tienes ahí por la mañana que es justo cuando hable Mercamadrid entonces yo creo que hay al para descargar carne este tipo de cosas igual por cable

Voz 0470 01:17 eso es algo de eso o incluso sectores que a veces me confundo entre el primario secundario el primario es Agricultura Ganadería y minería y tal no siempre bien el secundario que es industria Altos Hornos

Voz 0874 01:28 sí o bueno algo algo serio servicios terciarios es que cualquier cosa no

Voz 0470 01:31 sí sí pero me me gustaría hacer algo de otro sector del uno el dos mil tres en el tren yo creo que ya poco a poco Monet o mucho que mejorar en el tren me desenvuelvan bien el el uno y en el dos me temo muy buenas

Voz 0874 01:42 sobre radio y televisión vale no pero una columnista en algún periódico

Voz 0470 01:46 es un pueblo unitas una cosa una parte

Voz 0874 01:49 Mina en una página diaria yo pero en el país

Voz 0470 01:51 porque no parece no me no me gusta hablara nichos yo prefiero ir a a los gordo al rais

Voz 0874 01:56 no sé pero que no sea media columna sabes que sea que sea una pieza de opinión entera sí sí sí sí

Voz 0470 02:02 si uno no te digo ya editorial Izar pero una columnista en el país joder eso no pide pan tú has escrito algo alguna vez

Voz 0874 02:10 yo quince años en el país tú serio

Voz 0470 02:12 va cuánto tardamos en escribirla hombre lleva

Voz 0874 02:14 soy yo porque luego hay que repasar faltas a este tipo de cosas

Voz 0470 02:17 yo soy muy soy muy ágil con esos atenga a nivel a nivel formal soy muy bueno

Voz 0874 02:23 bueno pues entonces si quieres yo yo hablo con sol y lo pondrá en marcha si se porque tú tienes tú tienes tiempo libre estoy que emplearlo en Haro

Voz 0470 02:29 Sol que es la directora escucha a vivir te Costa

Voz 0874 02:31 me consta si si me consta eh desde aquí lo saludo sobre sí sí

Voz 0470 02:34 dile que me de ahí una columna pero yo creo de lo que se me vale todo siguió en

Voz 0874 02:38 economía e en la sección de economía por ejemplo de verdad

Voz 0470 02:40 la gente la gente aprende oye oye de que hablamos hoy lo sabes hoy no lo ha dicho alguien Viva la resistencia a ella fíjate lo que has perdido ese grito eh no poco comunista esto sí sí pero ese grito se por eso todo ahora mismo en España está devaluado muchísimos ya tenía un fondo brutal de todo tipo y ahora mismo ha perdido todos esos significada defiende a los payasos y lamentable que sí sabe es que vamos a hablar andando te ahorras hoy hoy me habéis soltado otra vez de la época pero que a veces se olvida invitado como un niño Mongolia al campo

Voz 0874 03:11 es muy fácil porque además sabes que es ocuparnos de algo que está pasando en España y que yo no sabía qué estaba pasando de tu seguramente tampoco porque bueno pero porque digámoslo claramente negativo y a mí nos afecta este problema pero hay gente a la que le afecta y hay que solucionarlo de una manera esa es que hay muchos españoles que se van a Turquía a ponerse pelo

Voz 0470 03:28 ya el sí sí sí sí sí sí sí sí me suena me suena he oído a usted aguantaba eh es buenísima eh es que conozco alguna gente caído no me digas has me diga es lejano como una a mí no voy a mandato mostrando será Resines no va parece que le quitan pelos el demuestra tener una aerodinámica perfecta ya ya ya vale vale entonces no sé no sé por qué he visto alguna vez porque además lo que he oído muchos chistes hacen ya muchos siete comete a Turquía pero pero no sé por qué al que ha evolucionado tanto esa induce allí

Voz 0874 04:04 lo que han invertido han invertido el Gobierno turco de hecho lleva años impulsando el turismo sanitario si invierten decenas de miles de dólares para fomentar que la gente vaya al médico hombre tú vas allí a poner de pelo claro y luego ya pues te gustan poco el país no lo incluye un poco en tu en tu lista de destinos no

Voz 0470 04:19 claro claro en el caso de los injertos capilares

Voz 0874 04:22 hay packs completos que te incluyen el viaje la operación hotel de lujo o traslados alguna visita turística desde sale mucho más económico que cualquier operación en cualquier otra vez

Voz 0470 04:32 la de Europa no sea hijo contando ida vueltas y hoteles te sale mejor

Voz 0874 04:37 de hecho lo vamos a preguntar a un paciente por cuanto le han salido esto porque tú tú fíjate

Voz 0470 04:42 claro

Voz 0874 04:42 a partir de los veinticinco años una de cada cuatro varones empieza a perder el pelo a partir de los cincuenta la mitad son calvos hasta luego aparte

Voz 0470 04:50 desde cuándo es que es que una chica ese hecho ya ha hecho una cosa nueva que no había visto hasta ahora que es un selfie a distancia Watkin selfie luego un gol que es él seis eh

Voz 0874 04:59 parte de los cincuenta uno de cada dos hombres son son calvos yo no sé si te preocupa estas que

Voz 0470 05:06 me preocupa os vamos a ver yo más o menos Atala todavía mantenía una Hacienda firmaba pero yo creo

Voz 0874 05:10 este dato ya sabría si pasa a ser calvo que si es no si esas

Voz 0470 05:14 yo espero que no la edad es que confió que no pero vamos si hiciese falta así te hace falta remontar yo remo quieto eh

Voz 0874 05:21 claro que hay hombre mira Rafa Nadal

Voz 0470 05:23 no Casillas me hacemos a mucha gente tiene hoy estás contento porque lo tuyo es un fenómeno a su es un plazo osea lo tuyo la gente que ha visto de cerca verdad que esto es una una envidia supongo en tu generación porque ya no es que tengas un pelo aceptables que tienes un exceso de pelo es un animal Padrón

Voz 0874 05:41 de tal tratarle el siguiente frontera

Voz 0470 05:43 parece Jerez yo yo yo donó pelo si es necesario que no se te acerque tanto a la cejas porque lo oye creo que merece esto o esta es tu comunidad con la compra de ese nombre pero es un halago sabes que dedique Cerezo es el mejor pelo del mundo

Voz 3 06:00 sí pero es un poco plazo Casa Lucio lo que es

Voz 0470 06:03 vamos a ver pero porque pero pero Enrique Cerezo lo que sí es que él se lo peina de una manera más clásica que tú pero la densidad de pelo lo que sí hombre está estudiada

Voz 0874 06:12 tú sabes que podemos seguir así ya que hacerlas sección tuyo Orlando sendas Val tiempo vale entonces es es muy sencillo lo que pasa es que claro hoy para ti es una misión muy complicada porque qué haces preguntas aun Calvo si sí iría por un módico precio poner a usted

Voz 0470 06:26 al señor Calvo porque claro es un poco raro

Voz 0874 06:28 por sólo tome quiero decir que hay un cierto riesgo lo que haces y con lo que dices

Voz 0470 06:32 no si quieren no hago ningún sesgo según quién salga pues le pregunto qué haría si se lo plantearía así se lo ha planteado tu si se lo preguntaron Calvo has como que no te has nada cuenta

Voz 0874 06:41 que es que algo está claro

Voz 0470 06:42 es que ahora mismo estoy bien en todos calvos pero no a que va a pasar me me no me han traído una señora que casi pisa una mierda que no sé no sé quién no de verdad es necesario este tipo de verdad Daniel saca eso por favor es que en medio de Gran Vía enfrente del primar hay un hay un tronco de vaca qué tipo de animal Manuela bueno salía o alguien que sabía entraba Primark que tengo no lo sepa no sé qué tipo de animal porque tiene unas dimensiones realmente sensacional me parece una paella vamos a vamos a ver el chico se hola qué tal que es un chico que me estaban grabando a los zorros de cómo estáis a preguntar para qué cosas si estamos preguntando sobre la gente es que en vuestro caso vais a contestar con gusto sobre gente que pierde un poco de pelo hace sólo injertos capilares y tal intuyo sindical el mucho que tú es muy buen pelo bueno pues él es un chaval años tienes veinte con veinte que que relaciones suele son las no estoy novios eh tu novio tú lo sabes porque te habrás agarrado del pelo para cosas mucha sin fines erótico la Gárate el pelo para el desayuno vale atisbo que tiene un pelo muy fuerte muy fuerte de nace fuerte Mimbreras clasificando si me lo poderoso muy poderoso vale en caso de que con el tiempo porque es inevitable tu comentario puede tener el pelo de un de una cebra pero luego a veces se pierde el tiempo que harías nada yo no me implantar ya nada

Voz 6 08:14 luego de resonar el suelo

Voz 0470 08:18 pase lo que pase no aunque te quedes aunque piensa pero con veinticuatro no igual se gasta en otras cosas mejor como en que si no es que no sé cuánto puede costar una operación de esto es que tampoco unos miles de euros tú lo sabes no no no pero seguro es carísimo cuanto le echan

Voz 6 08:33 sí ir mil euro mil euros

Voz 0470 08:36 sí son de mil euros tú en Belén pelón que te rogatorias

Voz 6 08:39 el coche mejor Noone con claro con que he visto aquí estamos

Voz 0470 08:44 claro mucho equipo por comprar un coche de segunda mano pues como un buen coche descapotable claro imagínate de muy bien miren no se te mueve efectivamente con diez mil euros por un descapotable a disfrutar de la aerodinámica vale pues es una buena idea tú que la Concejalía Sáez me tenía supongo depresión quizá

Voz 6 09:02 bueno igual si me gustaría mucho nunca el bueno

Voz 0470 09:06 el bono Carmen hemos dicho muy seco eh

Voz 6 09:08 no yo sin duda llegaría cero en las formas son tu novio claro debería ser un motivo de obra Igual flaquear las relaciones nombre no tanto como parece no no no pero no te gustan pero estaría mejor uno implantes esos implantes

Voz 0470 09:23 sí sí que lo hay habría polémica de mil euros que no hay muertos de hambre pues habría había polémica entre un coche y el implante sí claro que todo bosque a la azotea anda despide buscar sea lo mejor y que nunca suceda oye que esto era lo fácil es ya qué pasa pero estoy trabajando pero no has podido te pregunto Javier la pregunta los chavales

Voz 0874 09:50 hombre si son del Target sin pelo

Voz 0470 09:53 hay que tener un poco de ligereza con que estamos trabajando vamos a ver cómo me tengo preguntando por la gente que pierde pelo es decir hace su trasplante tuviera muchísimo para plantearte un trasplante tal vez en chicas hubo distinto no porque a veces se pierde un poco de pelo pero tan

Voz 6 10:07 poco pierda densidad antes muchísimo

Voz 8 10:11 el caso me me dejaba crecer ahorro me parecería

Voz 0470 10:15 pero vamos no harían lo que hace mucha gente cuando se queda un poco calva que es tirar de barba si tiramos darle la vuelta al a nivel estético a hacer el espejo sí pero no parezcan menos aquí me crece cada dice me he quedado chivo de cabra entonces parecería una que habrá Calvo aunque Javier te escribo este chaval tiene muy buen pelo además peinó muy a lo millennials pelo castaño buen pelo peinó con pero si no me peines Sorvino de un está menos pero te te queda bien tiene pues queda bien sueños luego tiene una tiene casi barbilampiño tiene una

Voz 6 10:42 no

Voz 0470 10:42 a muy poca barba y una perilla lamentable bueno es que lo saben pero igual que te he dicho que muy buen pelo pelo a envidiar una perilla terrible tremendo aunque no se sabe si esta es tirar por barba está jodido porque ahí no sale honores

Voz 4 11:01 son tan M rapara así como con el calvo

Voz 0470 11:04 Bornes te las películas sí hombre pero sin la parte asesina a hacer una cosa muchas veces mucha gente cuando pierde pelo que es barbas Sí Se Puede y luego marcharse ir al gimnasio levantaría nota tanto no tanto Shame está pidiendo muchos Bruce Willis claro pero a medias y indies y el pero jugando cuando se puso gordo después de lo que pasa igual sí vale no no no no siempre es un placer seguro sin agua que siempre siempre oye busca busca ella para condenar a alguien mayor mayor aquí no no mayor a ver ves alguien de difícil en mayo dice como yo promo

Voz 6 11:43 yo no fumo ya hoy entonces porque me dicho nada por eso te podías una foto conmigo

Voz 0470 11:49 pero mira te voy a mandar a ver si se venga arriba de momento Javier perdona buena parte puedo hacer una pregunta muy rápido si que tú no eres Javier es que este chaval también es joven estamos dando de pelo que tienes el es que un chaval el mejor pelo de Europa todo para la gente que luego vea esto sí aunque estos folletos lo lo ponemos en Youtube ahora también sí sí señora Javier mete te luego eso para lavar tu pelo cómo cómo cómo te va a hablar bien la verdad con el pleno gano mucho es un pelo sensacional ya lo sé me lo dicen mucho no si es increíble es él no lo sé es que no sé cómo describirlo magnífico Kike que tienen tiene aparenta la textura de pues es una alfombra persa muy tupida si volumen sensacional ya lo consiguió Diego qué pasaría si lo pierdes esto es pierdo mi vida vida entre voy a quedar Calvo poder al tren al acercamiento sí sí como mínimo ya te saludarte porque estaba buscando gente mayor con poco pelo pero es que te he visto hoy ha sido con cómo me hacen algo como el arcángel Gabriel semejante volumen de pelo que es que me a la cabeza felicito felicito a tu padre por esa genética claramente estoy disfrutando que nunca saca cabeza fantasea señor mayor no me queda una amiga una una señor mayor

Voz 0874 13:15 claro ya casi como el de camino hacia la radio porque si no te van a parar más

Voz 0470 13:17 sí claro claro vale vale vale voy tirando como para Radio sí sí vale y a ver si hay alguien que me o pocos señor Mallorca a lo mejor señora mayor pero es que he ido a ver si es que lo suyo sería algo muy calmo ya Pérez que no

Voz 6 13:34 aquí un señor con gorra es eso

Voz 0874 13:37 pero eso

Voz 6 13:38 hola te puedo hacer un par de preguntas no

Voz 0470 13:41 no ha querido porque ha intuido por mi gesto que si podía quieren hablar de lo que hay debajo de esa gorra y no ha querido revelar lo hizo con mucho pelo tan bueno vale vaya vaya vaya pelos y es que España es un país de plazo eh ahí un señor con gorro que debajo parece que llevaba un Tejón como sabe como un animal pequeño sí sí sí sí como una erudita no valen aquellos señor mayor

Voz 6 14:03 hola puedo preguntar un par de cosas muy raras italiano ahí un par de italiano

Voz 9 14:10 decir leo oye yo no yo poso

Voz 6 14:13 no para el sueño o no

Voz 9 14:16 pero si me llamo podíamos italo italiano español una mixtura de Obeso en voz alta

Voz 6 14:26 sí

Voz 9 14:29 hola yo yo ya Alzaga

Voz 6 14:34 sarta de sacarle Ariz

Voz 10 14:38 hoy al día

Voz 0470 14:41 sí

Voz 6 14:42 no voy facha una pregunta porque eso lo hago es Javier si si en ellos

Voz 9 14:49 no no la radio Moll

Voz 6 14:52 de de de Vic es que alguien tire de Moss grandes grandes derroches número uno de Madrid en el piso Otto me pregunta Andy Perle Capel ir a verla aquí ha te pico Lo Piccolo y como me comprometí como esta mujer se ríe tú tú a Abbiati Moltó Capel y el tu gira chat malito y pico puntos a que alguna vez inocula ocasiones ese tú vas pensando de remolque poner poner el voto peli judiciales para que se dio poco no Nahla a la Turquía no lo más cansado no no nos aquí piano piano Vaticano no decía nunca no no no la peluca la peluca miente lo que está me gusta sí Moltó Opel la forma de la de la del TLCAN sobre no problema no no es broma

Voz 9 16:16 el ok a Lora yo no tengo eh

Voz 6 16:19 no nada más que decir miente que diré que le echó la vista está

Voz 0470 16:26 a su tía la Sardenya

Voz 6 16:29 queda encantada

Voz 0470 16:32 me encanta datos

Voz 6 16:36 pero dimos lo que es lo que el periodismo Javier Romero raso

Voz 0874 17:00 bueno aquí en este programa nos encanta generar debate confrontar ideas y puntos de vista diferentes también hoy nos acompaña en el estudio Javier Mato Ansorena que es uno de los cirujanos plásticos más reconocidos de España en la élite del bisturí licenciado en Medicina y en Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid con especialidad en Cirugía Plástica Reparadora y estética pues la Universidad Carlos Chagas de Río de Janeiro propietario de las clínicas Mato Ansorena por donde han pasado además una buena parte de la clase política financiera diría yo también seguramente faranduleo de Madrid es cómo estás Javier buenos días

Voz 12 17:31 buenos días fenomenal aquí si somos oyen ahí está

Voz 0874 17:36 oye Estambul se ha convertido en los últimos años en en la capital del turismo sanitario por lo menos en lo relativo a la alopecia hay hay muchas cosas que no interesa saber que tú nos puedes contar no solamente lo relativo a los precios si es tan barato como parece que es sino también a las garantías

Voz 13 17:54 bien yo creo que han hecho una campaña

Voz 14 17:56 me publicitaria fantástica

Voz 13 17:59 el ya han hecho Campa añade los bancos ten en cuenta que ellos yo aquí tengo una comparativa que es bastante donde dicen que en España sea el entre cinco y quince mil euros pero no especifican también el número folículos que se ponen por eso ahora mismo el Gobierno turco está subvencionando la cirugía capilar con

Voz 0874 18:22 cuentan por ciento de precio es una forma de fomentar el turismo genérico dedicamos en cirugía para que la gente conozca también el país no hay hay hay ahí la técnica que ellos emplean es básicamente la misma

Voz 13 18:33 más por lo que cuentas entonces sólo que

Voz 0874 18:36 de manera distinta no no no

Voz 13 18:38 en en España se de las dos formas y en España primero tiene la cercanía segundo tienes al médico y que va a ser el que se hace responsable evidentemente también habrá cadenas low cost pero existe calcula que insertarse el pelo que es para toda la vida puede costar entre tres y seis mil euros realmente no se cae ni un solo pelo los increpados realmente el precio de seis personas trabajando quirófano durante ocho horas no me parece mal entonces a mi todo esto me parece bien yo creo que es lícito que podamos jugar con precios no estoy tan de acuerdo en costas como hacen pues prótesis de mama tres mil euros y siglo encuentro a unos el precio porque en el fondo estamos hablando de salud estamos hablando de algo que le importan muchísimo a la gente a partir entonces sí que

Voz 0470 19:37 a estar ahí hablando demasiado aquí la exactamente perdona disculpa que te corta chinos no pasa una cosa que yo normalmente dentro hola Javier hola hola es que normalmente dentro al estudio bajo de la calle y entonces alguna pausa en la conversación y dentro pero claro estabas hablando contenta con tanta buena con tanta presencia tanto conocimiento el tema que no he sido capaz de perdón si eso no me cuesta hoy mismo eh dices pero eso sí pero también se valora ese valor de me alguien tenga esa facilidad de palabra y explique también su yo es es que es que no no no no ha presentado Javier bueno hoy dos ya no pasa nada

Voz 0874 20:14 qué es entonces no que pilló que que Javier es bueno bueno una eminencia en cirugía plástica en cirugía reparadora en cirugía estética que estaba diciendo que esto de ir a Turquía haces estos trasplantes pues que hombre no es lo mismo que hacérselos en la Gran Vía

Voz 0470 20:27 de de de cercanía un trasplante hay un trasplante lo caro estés Javier y David pues es David Broncano

Voz 0874 20:33 el chaval te vas a la calle cómico un chaval

Voz 0470 20:36 mientras manera seguramente algún momento no vida Javier contacte contigo para para para hacer para darle una vuelta esto pero ahora creo que no pero me es un contacto les viene bien nunca quien insistió en que yo creo que ya no

Voz 13 20:48 mismo lo habéis dicho que un cincuenta por ciento de los hombres a los cincuenta años están calvos yo aquí te traigo una imagen de una señora que es cuenta una señora como puede estar a los en

Voz 0470 20:59 claro es que Javier trae una fotos que está impreso en una tres con muy buena calidad de pintas que las tengo aquí que son músicos en Anoeta la gente con una foto de de cabeza e intenta que se eleve a buen pelo casa son lo contrario dos una foto muy secas de gente pues el cuero cabelludo claro esto esto esto es radio

Voz 0874 21:17 espera un segundo estoy yo yo estoy más entender tampoco estoy viendo a Javier tú sabes cuando ha pasado una vez que has ido al dentista de repente tu dentista tienen muy mala dentadura entonces dices

Voz 0470 21:26 pasa alguna vez sí pero yo creo que no yo creo que una costosa para la otra es describen a flotar deja bien claro

Voz 15 21:33 a ver yo me he hecho dos implantes de Javier Javier creo que para la edad que intuyo eh tiene un pero aceptable tiene

Voz 13 21:40 a las cincuenta años equipo Michel Meyer una tira sacar una tira de pelo como lo tira de pelo saca una tiran sea tu de aparte la zona posterior el cuello tal occipital no a parte optimista la cepa de la CEPAL cambio tú nunca has visto un calvo en la zona occipital es muy raro que seas Calvo Calvo

Voz 0470 22:02 el un mundo no tiene pelo para atrás es imposible

Voz 13 22:05 entonces ese pelo cuando se trasplanta si se pone zona afronta no se caiga no se sabe por qué porque no no sé que nadie nadie se lo narras ahí joder entonces eso es lo que capricho de Dios no bueno es una maravilla lo que no entiendo es porque cambiar lo sigue manteniendo esas cualidades in no caigo no el noventa

Voz 0470 22:29 después siempre los perdón el pelo de detrás y de los Legionarios SPS piense pelos Un pretorianos culo como tú quieres ser folículos delante

Voz 3 22:37 en deciden son políticos resiste aguantáis mucho estoy sospechando deja B tiene como una retahíla de chistes

Voz 15 22:46 pues es normal bueno pero pero pero que en una tira arriba

Voz 13 22:50 es decir la tira que se pone uno por eso se divide ha mejorado muchísimo de cuando yo empecé hace cuarenta años ahora antes exponían folículos grandes horroroso y hoy en día se ponen uno a uno la misma técnica en él fue

Voz 0470 23:03 porque era horroroso porque que como

Voz 13 23:06 pelos de muñeca con quedando

Voz 0470 23:08 muy gordo que no es que te queda raro no

Voz 13 23:12 la cirugía estética la medición estética lo debe ser absolutamente natural claro si tú ves este paciente

Voz 0470 23:20 Javier a quien se me están yendo otra foto de alguien con con poco pelo que ese ya está ya la puesto pelo nuevo

Voz 13 23:24 de de Turquía vale vale vale entonces este también es otro que no habían hecho un buen seguimiento ahí está lleno lleno lleno de

Voz 0470 23:32 va como posesos como un como un cambio de lo que algunos para en fin de suelos

Voz 3 23:38 en la escucharon segundo porque es que yo estoy bien estoy

Voz 13 23:40 en contra o a favor de Kok Turquía o sea yo lo que pienso es que realmente una cirugía tan importante como puede ser el injerto de pelo si hazlo donde mejor te lo hagan un poquito independientemente del precio lo que no puede ser es demagógico aquí yo tengo unos papeles de Turquía donde dicen que en España te viene a salir entre cinco mil y quince mil mientra euros euros vale en cambio en en Turquía te sale dos mil novecientos noventa y cinco

Voz 0470 24:12 eh nos pone poniendo un precio como como quien de hecho para que nueve y de verdad que queda en segundo Javier

Voz 3 24:20 pero eso cuando porque eso es muy poco

Voz 13 24:23 Dante porque los folículos son lo que va a marcar la cantidad de pelos

Voz 0470 24:27 claro Javier qué qué qué sino que queremos decir

Voz 0874 24:30 sí es que es que va a haber polémica porque no sé si sabes que hay otras personas entrando

Voz 16 24:33 hombre es decir no aquí ya que hay otra persona que en la mesa pero si no hay desahucios

Voz 0874 24:37 pero vamos a hacemos una desconexión que hacer así que lo vamos a hacer ahora porque es que aquí va a haber polémica porque esa persona que está sentada en la mesa ha ido a Turquía si respetamos a parar tenemos

Voz 0470 24:48 perdona que le saludó porque humanidad vale vale vale

Voz 0874 24:52 te define Atila si vamos a parar nada dos minutos íbamos a ver si dialogando dentro de todo este debate y que contando tanto esta maravilla venga vamos

Voz 7 25:02 son naturales de conflicto

Voz 11 25:33 el del día

Voz 17 26:26 Xavi Rey queda caldeada hueca

Voz 1 26:49 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 3 27:06 bueno estamos con David sí que nada David aquí si consigo con Javier cruzaron de pelo con ellos si no Javier Jano plásticos dijo entonces que hace además hemos terminado ese móvil

Voz 0470 27:20 el le falta al respeto que han tenido gracias de hecho el cirujano de pelo que ahora ha dicho que tengo muchos carteles Miguel Ángel Mickey es acabar el tramo anterior

Voz 0874 27:31 escuchando cómo Javier decía que bueno hay incluso publicidad engañosa que está llevando a la gente a Turquía con unos precios que no son reales con un número de pelos pues lo que vale por lo que el cuenta que no son similares a los que se implantan en las clínicas españolas yo decía que en esa mesa hay también

Voz 3 27:47 otra persona un hombre que se llama Carlos Carlos Carlos

Voz 0874 27:49 bueno no sé si quiere que digamos apellidos estás ahí Carlos buenos días sí sí sí

Voz 3 27:53 vamos a hablar del Ensanche papeles de verdad es que le habían puesto en la vía

Voz 0470 28:02 sí

Voz 3 28:02 no sí pero entendimos su cuenta de Tinder tía llena no no no no Carlos García charro que si uno de los más de diez mil españoles que han ido a Turquía a ponerse tampoco me vale

Voz 0470 28:12 poco pelo poco a poco a poco poca gente me parece que yo pensaba que claro

Voz 3 28:16 esto hay que hacerlo Carlos has vuelto de Estambul hace cuánto unas pocas semanas solo no

Voz 12 28:20 sí aproximadamente cuatro semanas vale cuenta

Voz 3 28:22 no sé poco la experiencia desde el principio como como decides que no ya que te quieres poner pelo sino que te lo quieres poner en Turquía Javier

Voz 0470 28:29 m de Javier te está mirando con ojo clínico también sintió yo siempre al directa mirando como ganadero un ternero y un poco en la en la sí

Voz 12 28:40 posición que ha hecho el doctor porque no se parecen no va a lo que yo he vivido personalmente cuando decidí que me trasplante esto de consultando pero sí sabiendo resultado de personas que te vea trasplante hecho no único cuál que pasara tiempo no no no me valía pesa instantáneamente hacia el trasplante y se veía a los dos o tres meses trasplantes sino quería que son aquellos hubieran hecho viera bien sí sí bueno yo vinos resultados magníficos hay de verdad que hay cincuenta mil

Voz 0470 29:09 porque la gente hay páginas que la gente pone que pero se me ha quedado

Voz 12 29:13 sí sí sí llama Bloc Si hay a sí existen preparar

Voz 3 29:16 todos joder a hoy en día bueno

Voz 12 29:18 creo que a la clínicas de todo tipo en Estambul tiene Cavalli porque en España habrá clínicas de todo tipo yo me decidí por la que bueno pues la clínica donde lo hice porrón sus resultados día persona que se juegan su vida pública bueno porque con su imagen no que son populares que se ha hecho trasplante

Voz 3 29:35 muy también había gente conocida que ha ido allí a Estambul

Voz 12 29:38 sí sí sí ah pues no ha salido ya publicado muchísimos sitios si hay quién de quién hablamos pues José Luis criterio Quino al ensanche de ocho hay muchos no

Voz 3 29:48 han ido allá a Estambul exactamente fíjate Javier como tú cómo lo sabes no

Voz 0470 29:53 fíjate que he bajado el tono para darle más dramatismo sino nos sentimos porque porque Javier el cirujano el cirujano plástico de de pelo eso sí está está está poniendo voy narrando el debate porque en debates debates está poniendo caliente pone en cuestión la personaje que tú ha sacado a colación que sí pero

Voz 3 30:10 como buen debate vamos a dejar que bueno uno de ellos

Voz 12 30:13 o conmigo o sea que hay ningún problema habría visto bueno ha pasado publicado incluso nombre al Clínico como me hicieron

Voz 13 30:20 los dos iba espectaculares y lo más

Voz 12 30:23 siendo un poquito al personaje haciéndolo esto todos son muy buenos

Voz 13 30:25 es igual de buenos que pueden ser en España no te tienes que claro claro

Voz 0470 30:29 hay tardaba Carlos I lanzó una buena tanto de Reino es y moderándose pero no perdonar es que ellos yo tengo una táctica de debate de moderación que llama la cizaña que es que si avivando estás lo de mí en exceso echar gasolina la lumbre así

Voz 12 30:48 sí claro claro luego étnicas que había un implante una medida técnica Foods ya te diga fue mero como ellas

Voz 0470 30:57 cuando de cosas que claro hablo no los los profanos electrónica Fusi fuga me suena

Voz 12 31:02 hay un striptease porque hay muy estrechando sea la primera que saca un trocito

Voz 0470 31:05 que lo sabe Javier Carlos de los una suma sí sí sí

Voz 12 31:10 con un trozo de piel de la de la parte superior a lo que ha dicho claro pero te queda una cicatriz

Voz 13 31:15 pequeñita pero sí sí pero yo no estoy defendiendo esa técnica cuál es la otra la otra fútbol que Elisabeth se llama fue fue como claro

Voz 12 31:24 sí luego dentro de la fue creo que hay dos variedades me corriges sino también la tradicional y luego con implantes

Voz 0470 31:29 la tradicional lila de fantasía que es nacional

Voz 13 31:32 con implantes porque de alguna forma se Se trabaja más y tienes más posibilidades de hacerle daño problema es que si tienen que hacer muy muy bien si tú cámbiese la Angulo si lo metes en el implantes estás aumentando

Voz 0470 31:46 a la hora de ponerlo todo sabes que pone

Voz 13 31:49 el diez dentro sí

Voz 0874 31:52 polémica Carlos tú decidiste ir a Turquía quiero nos cuentes por cuánto dinero sí lo hiciste por motivos económicos más que otra cosa

Voz 12 31:58 no no en ningún momento porque bien resultados para España buena que he visto he tenido de convencer y cuando bien estos señores sí supe nada

Voz 0470 32:09 Carlos hombre aquí no soy tonto no soy

Voz 12 32:13 de aquí de Madrid pero bueno lo mire tal y me decidí fui a una consulta médica en España no yo no contrató directamente con está muy con nadie

Voz 13 32:21 la consulta como médico que

Voz 12 32:23 no te hace un informe clínico que no se hace escuchado muchas veces no o sea yo tuvo un informe un informe médico en el que o no me ataron me hicieron fotos Reverón me preguntaban sobre chica clínicos sobre bueno todo a lo que es muy informe médico y en quince días apasionante día a día se comunicaron conmigo porque ese informe luego lo mandan a Estambul y le devuelven con la cantidad de unidades porque es aproximada que te pueden implantar

Voz 3 32:47 que cuando te costará novecientos noventa euros

Voz 0470 32:50 escuchamos Struck y de los diez euros menos eh mejor no generó pero cuando dices cuando te dicen cuánto folículos te mandan en plan un harán como cuando compras como es cuando las cosas pues que le mandamos tres mil pelo

Voz 3 33:01 los dos pero otras mil novecientos noventa incluyendo también vial

Voz 0470 33:04 qué estancia todo todo todo todo

Voz 12 33:07 bueno no sé el billete de avión

Voz 15 33:10 si tienes algún capricho de que quieres ya que estás allí para celebrarlo Terra Mítica de allí a cosa que es decir si si quieres hacer una visita altamente

Voz 12 33:17 bueno a mí no me lo ofrecieron pero supongo

Voz 13 33:20 es seguro que si tú lo volvería a hacer pruebas en casos yo si su tú tienes algún interés comercial con esto porque

Voz 0470 33:27 ojo eh tendiendo de un golpe bajo es que no se jugó el doctor me pasa no nos no

Voz 13 33:34 ninguna se me estás diciendo que vaya a debatir yo te supera hablar con una persona aquí para que te vi a un doctor allí que es el que te va a operar y que previamente tú prefieres ir a un sitio desconocido en un país a cuatro horas para volverte luego aquí va que te está cayendo y quién te va a tratar estar defendiendo eso

Voz 0470 33:56 lo apretado las tuercas yo no no no

Voz 13 33:59 no sé es que no lo hacen mal

Voz 0470 34:03 claro el para todos

Voz 13 34:07 el problema es que claro si iban tirando los precios Iván asociado a eso peor calidad que entonces sí en cambio

Voz 0470 34:15 Carlos voy narrando hay Carlos encoge de hombros e intentar nosotros no lo está ya ven de interés como está ahora

Voz 12 34:22 estoy de mi interés comercial yo le comento que yo pero interés comercial que me lo ha hecho en su clínica no se me hubiera costado no lo sé

Voz 3 34:28 bueno yo llevaba entonces enfrenta a un debate con las posturas muy diferente no no si yo creo que las dos son perfectamente básicos

Voz 0470 34:34 van levantando los dos papeleras e no sé también llama

Voz 3 34:37 tiene cara de buena persona

Voz 0470 34:40 no no por favor no sólo refrescándose cirujano

Voz 0874 34:49 plástico Carles García charro que es uno de esos españoles que fue a Turquía a ponerse pelo gracias a los dos hermanas un abrazo muchas gracias luego suerte

Voz 0470 35:16 tanta luego suele con Gemma lo ha visto de productos primero el doctor según salía m a mear y claro como aquí de pronto de que toda la gente los al pero cuando Palumbo Mursi que ya esta se corta el sonido de aquí del estudio durante de segundos el doctor me acogió el pero Michavela tú a ver tu pelo como quién mira como que mira actúa muy bien en mil Durán caballo tal cual me acogió desde el flequillo hay muy bien muy bien muy bien David salía por la ventana en macho el gesto como de cortar el cuello no hará que notifique qué voy a tu casa y te quito yo el pelo

Voz 3 35:54 con un como usted y como lo ve pero que un cirujano comerte de a lo mejor una tarjeta una tarjeta

Voz 0470 35:59 no pero ya se lo he dicho yo le Giorgio ahora mismo todavía aguanto pero también tengo treinta años dicho ya te llamaré dentro de quince cuando te diré oye que me ha ido regular en este tema yo ya me estoy seguro Ángela

Voz 3 36:08 mientras cómo estás Ángela Vallvey Javier qué tal todo bien muy bien si las navidades todo bien todo ha sido mucho porque porque porque para encontrar a su texto ahí no no no no no no malinterprete nada no estaba bien el roscón esto lo justo no lo justo justo entonces algo denso y supongo no hacerlo

Voz 0187 36:32 el acuerdo fuertemente sino hoy como empezamos el año y ya todo el mundo está aquí un poco como olvidándose pues hemos traído una cosa como para cuidarnos como como Poker

Voz 0470 36:41 prestamos yo mucho ahora es que porque no tiene porque no hay que es que te aquí invitado como también puede Amparo

Voz 3 36:48 claro no puede ser bueno

Voz 0470 36:50 no porque no que malo como de como dicen pues eso

Voz 19 36:57 es algo vale malo que también se tolera bien

Voz 0187 37:01 pues mira es una ensalada es una especie de ensalada que lleva como base arroz blanco puede llevar otro cereal a veces también se hace continúa y luego lleva un pescado que puede ser tu es un pseudo cereal como no se considera cereal totalmente es un pseudo

Voz 3 37:16 pero según cereal pero que está ahí pues mira no quiere ser cerrado pero no puede ser

Voz 0187 37:26 si los cereales tienen un determinado tipo de aminoácidos y la tiene otro

Voz 3 37:33 eso es peor entonces no no simplemente es un sí

Voz 0187 37:36 entonces la base suele ser o eso o arroz blanco otro cereal lo hay veces que también son vegetales pero normalmente suele haber un cereal luego lleva pescado que suele ser atún pez mantequilla salmón

Voz 0470 37:46 siempre se nunca lo así siempre se polen truchas

Voz 0187 37:48 no bueno o trucha salmón nada a lo mejor podríamos pues no nosotros no así que no estén no

Voz 3 37:54 que se dejen vamos

Voz 0874 37:57 sí pero pero por qué no escolar Un día de

Voz 12 38:00 mira de hecho hace poco leí un artículo es que todo lo que estás mencionando está como de moda

Voz 3 38:05 la verdad todos cule todo es como muy salmón crudo que queda como bien no quemarlos

Voz 0470 38:11 me viene muy bien por qué bonito estamos hablando al pueblo Ángela esto esto

Voz 3 38:15 bueno la semana que viene hacemos cocido callos son algo así no así como él porque eso pueden encontrarlo eh yo qué sé

Voz 0470 38:24 no quiero decir nombres pero muy decir en la en la SER asegura mi allí en la mí

Voz 0187 38:30 porque posiblemente no haya si es porque ya lo encuentras en cualquier cosa

Voz 0470 38:33 pero por qué

Voz 0187 38:34 porque no creo que es que te lo puedes hacer tú es que el porque es muy fácil hacer es como decía ensalada si no tiene así ningún luego lleva algas

Voz 3 38:42 pero es fácil no va a ser entonces Angela pues bueno pero es como una lista de la compra tiene chalada sabes me refiero que no tiene un tiempo de cocinado una bueno así marginado del pescado pero no tiene así una cosa una elaboración de un cocinero de cuatro horas ni nada de esas no

Voz 0874 38:58 esto esto siendo pseudo o lo que es pseudo calorías justas también no

Voz 3 39:04 depende de lo que cuántos sanitos

Voz 0187 39:09 me refiero a veces el problema son las salsas porque la salsa está hecha a poder tener azúcar depende de la de la salsa que útil

Voz 3 39:16 a ver hoy una versión del poker com

Voz 0470 39:18 pringar de cocido

Voz 3 39:21 entonces ella hablamos de verdad

Voz 0187 39:24 pero claro que esto es un plato de origen hawaiano que bueno ahora ya está muy extendido pero viene de Hawai

Voz 0874 39:30 ya hemos intentado de hecho tendieron hawaiano pero yo creo hay poco para los yo creo que Carlos nos hawaiano me parece a mí no son ya te digo yo que

Voz 3 39:37 no tiene pinta no no tienen berciano Carlos así cómo estás Carlos

Voz 0874 39:39 hola muy bien muchas gracias a tú tú tienes tú eres cofundador de la cadena de restaurantes aloja

Voz 0470 39:44 eh

Voz 3 39:45 bueno tú Cañada en España decimos porque no pero esto es tal y como la suya es un poco una reprimenda

Voz 0470 39:52 en España décimas porque claro sí

Voz 12 39:54 hay hay hay un sindicato que todo el poker que David es decir porque no es la forma en la que la fama no

Voz 0470 40:01 dentro de la industria se dice por qué

Voz 0874 40:03 sí vale tú tú tienes un restaurante entonces a una una cadena de restaurantes de comida hawaiana la primera pregunta es a quién se le ocurrió poner piña en una pizza llamar la pizza

Voz 3 40:16 por lo tanto de eso

Voz 12 40:17 yo no esto ha pasado lo sabes no hace mucho tiempo pasó estoy bastante efectiva de encontrar a piña

Voz 0470 40:22 me gusta la pizza bebió en ese caso se que es un debate habitual yo

Voz 12 40:25 a favor pero en el porque está muy bueno

Voz 0470 40:27 ya piña algo de esto que llevan no si Piñera y mano es que son son atraído aquí Carlos cuatro cuatro cuencos es que es verdad que te gana por la estética colorines es muy bien es un estímulo es un estímulo muy directo a tus sentidos

Voz 12 40:41 es un plato muy visual muy Instagram viable no da sí

Voz 0874 40:45 a pero y tú Carlos claro cuando vas a montar una cadena de restaurantes en Madrid si quieres miénteme dime que tiene sentido hawaiano pero pero por qué

Voz 3 40:52 comida camboyana bueno yo

Voz 12 40:55 fui a visitar a mis dos socios a California que ha sido donde ha popularizado el a tres kilómetros de Hawai

Voz 3 41:01 hay que decir pero esto es así

Voz 12 41:03 Khalifa donde se ha popularizado yo fui a visitarles porque vivían ahí sí bueno me llevaron a aprobar esto fue hace dos años y medio me llevaron a probar el plato hoy la verdad es que si te gusta si te gusta el sí sí es imposible pero en Hawai pasando por Hawai Hawai estas

Voz 0470 41:18 es está está este año es el objeto más que queja necesitas un puente la Constitución bueno bueno bueno bueno no está no está bien conectado con Madrid no no

Voz 3 41:30 pero con los Angeles Si bueno en fin estuvo acertado

Voz 0470 41:33 jo y Jabalón si yo si esto si no están todos los Estados no lo hace porque allí no yo no yo cuando estuve yo creo

Voz 3 41:38 el porque no estaba tan de moda como hasta ahora pero es verdad que ahora están todos los restaurantes aquí en Estados Unidos pues por todos los sitios es que se ha puesto muy de moda

Voz 12 41:45 es un plato yo creo que ha puesto muy de moda principalmente porque es muy sano es muy rápido de preparar hay es muy versátil te lo pues pues mucha gente lo pide para llevar porque se come bastante bastante sencillo la verdad si tiene

Voz 0470 42:01 Villepin

Voz 3 42:04 claro

Voz 12 42:05 es muy completo tiene todo el la proteína tiene vitaminas del

Voz 0470 42:09 qué les gusta a los hidratos en duda su visto bueno nutricional

Voz 3 42:15 si te gusta hacerla si me apetecía tener que te

Voz 0470 42:19 no bien yo creo que pedido de esto debut de tu marca por Internet no se puede te que podía alguna vez no me acuerdo no así que bueno pues en aprobarlo

Voz 12 42:28 David ya

Voz 3 42:30 dice es que la piña tiempo es de atún

Voz 12 42:33 la épica que te pica bueno uno que no tiene este sería de salmón langostinos con salsa cítrico afecto y la bases de equino a tope este Ángela qué bien pero tienes

Voz 3 42:43 todo esto morado lo que te gusta quitando la nave bueno pues usar

Voz 12 42:51 Ellos son

Voz 3 42:54 que me que me aporta esto sí eso quiere decir Oña felicidad tiene claro tienen hidratos tiene proteína eso te vas

Voz 0187 43:00 o bien luego nuevo te va a dar un pico insulina y no vas a tener sueño después dicen pero cuando tú por ejemplo comer una paella con muy poquita proteína y una copa de vino sabes es eso porque te entra que te es un poco

Voz 0470 43:12 oye que llevaba pues es sensata

Voz 3 43:15 esto no queden ya bastante pero sí

Voz 16 43:17 estado tiempo que sume vocabulario de estas

Voz 19 43:21 sabes lo que lo voy metiendo por ahí en mi vida

Voz 0470 43:25 sí

Voz 1704 43:26 luego lo lo hizo estas clínicas estás tiene una tierra acompañando hay que recortar el pienso

Voz 0470 43:38 te puedes meter en un mismo vidas se podemos decir que el póquer muñeca no no

Voz 20 43:43 el tiempo que todo aquí es que no ha

Voz 0470 43:45 luego esto salmones no se un poco de un poco de alga todo esto ya lo probamos veces esto me gusta es que hoy Javier hoy la cata ya no vas a Teenage aunque tan solo para ricos bien hay algo que sobra decir bueno pero pero este estas conmigo muy bien luego que luego la media ahora tienes hambre no no no mucho salmón mucho aquí no por mi mi opinión que siga funcionando que lo dejamos vivir Mike Figa

Voz 0874 44:15 vale porque siga viviendo Ortez cofundador de la cadena de restaurantes aloja porque gracias Carlos un abrazo muchas gracias Ángela Quintas y David Broncano pues nada

Voz 1704 44:24 de nada como tú oímos un día llevaron Ángela pero no también bien con un con cubos siempre lo digo que la Casa pero ha pedido tres pequeño cuatro peinó cuencos va a juntar todos mira

Voz 3 44:40 ahí cuando sales del estudio de la derecha hay un pasillo con armarios ponerla aquí se sabe lo que hay dentro no sé si pues todo

Voz 0470 44:46 arriba la carretilla hasta encandila pala