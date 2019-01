La superstición de los futbolistas: Gustavo López jugó un año con los mismos calzoncillos

Voz 1

00:00

los futbolistas que se supersticiosos para cambiar como opciones no claro su partición zona favorita dime una vez que te hubieras unánime alcanzó con un año fue con el mismo domingo por supuesto manos sin lavar en viendo lavar no me lo podían tocar pero le daba la vuelta por lo menos no claro iba como digo lo que me ha marcado una habitación no algo es más sólo sale lo pegado a la piel ya forma parte del el año de Champions acabaría como pagador hay Eladio de echan tú que corro yo no no no era su precioso