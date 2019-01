A vivir Madrid | Rayden nos presenta 'Sinónimo'

Voz 1751 00:00 hace diez minutos cuando hemos arrancado el programa bueno pues yo yo preguntaba cuántas veces habían penetrado últimamente en qué se parece la política y el teatro y esta mañana sólo quiero preguntar a un buen amigo de este de este programa alguien que trabaja con las palabras y que está a punto de arrancar una gira que empieza en Madrid el en el XXV en un circo en el Price que se titula sinónimo David Martínez Rayden qué tal buenos días

Voz 1 00:20 muy buenos días me han dado igualmente David

Voz 1751 00:22 me parece la política y el teatro ultimamente dirías que son sinónimos

Voz 1 00:27 sí yo creo que pues que yo creo que se parece la política al teatro malo que hace falta apuntador pero pero si yo creo que sí que se parecen por desgracia bastante no que cada uno mantiene su papel en Josep que es el olvida las líneas a seguir si apuntado le tiene que decir

Voz 1751 00:41 lo que es lo Rayden estás a punto de empezar tu gira una gira de presentación de sinónimos segundo disco de tu trilogía sobre la palabra en un escenario muy especial para él el Circo Price porque este lugar para arrancar la gira porque este este sitio

Voz 1 00:56 porque como nunca se sabe cuándo pueden cerrar el Circo Price para los conciertos y me gustaría siempre tocar en todas las salas todos los espacios posibles de Madrid entonces que antes cuando corría peligro que cerrase la Joy Eslava y hablaba con mi oficina por favor por favor hay que tocar aquí esto de momento se puede tocar en el circo y sigue siendo abierto la música pero no sé qué puede pasar también es que me apetecía estar dentro de festival Fes bueno festival atípico que es como un circuito de conceptos abanderados bajo el nombre de inversiones

Voz 2 01:25 y como fui haber Varios conciertos de de fuel fandango de otros grupos que ya había colabora de allí con gente como como Love of Lesbian pues digo yo quiero tocar como hay se podía pues

Voz 1751 01:36 quinta edición de este en el Circo Price y estará Rayden ese comienzo de de gira tengo una foto que me acaba de llegar perdóname Bob es que estoy un poco impactada a la he visto en el móvil de hecho yo tengo en el móvil hablando de habláis de abrigarse que no es otra cosa Cristina Cifuentes

Voz 3 01:52 en eh bueno pues en su cuenta de

Voz 1751 01:54 de Instagram ha subido una fotografía ella nunca

Voz 3 01:57 hago todos el Teatro Goya ya en el en el lago que está con para que escribirlo vamos y es el Parque del Capricho no tenemos muy claro es un sitio con con patos no decir ir atrás si hay una valla en la que ya se apoya indolente mente lleva un abrigo blanco bueno un gorro de lana bueno también quién sonríe a la cámara con sonrisa profesional bota alta de caña el texto el texto es feliz sábado a todos a hostias que desde ayer vaya por Dios Free sábado a todos que paséis un estupendo fin de semana abrigarnos quién ojo hay al mal uso del infinitivo ella no usaré imperativo porque hay cuenten nunca ha sido de imperativos abrigarnos bien que ya ha llegado el frío impone un Nevot icono con un Copito de Nieve hilo has Tuck son feliz fin de semana Jaqui Walken porque ya he bilingüe porque es aún más lejos Bon Week Kent frío Iber Winter Winter is coming

Voz 4 02:53 muy bien estar ya de ya está bien

Voz 1751 02:56 y hay una cosa que me encanta es que he visto en tu redes sociales Rayden que hay maneras maneras de invitar a alguien a un concierto no en tus redes sociales recogía es una foto hablando de fotos hablábamos de Cifuentes pues ésta de la ha seguido la tuya Jessica que su novio le ha regalado entradas para ir a verte al Price el día veinticinco sí es un Colás con una foto apareces tú vestido de oriental no hice el texto dice papal papá llevarme al circo

Voz 5 03:22 sí me parece genial

Voz 2 03:25 lo lo bueno es cuando cuando regalan arte no hay pues pues los que trabajamos en dentro de este de este universo del arte pues pues siempre en Navidades vemos cosas raras no hoy sobre todo como el disco todavía más salido que quedan cinco días para que salga lo del concierto y todo pues pues han regalado cosas que no intangibles todavía que no se pueden tocar ahora a día de hoy doce regalaban

Voz 1 03:46 eso pero eso es que no es orientales el personaje está el mortal con bala que llaman juegue lucha un videojuego que también llama Ryan y han ya han puesto ya está ahí la la Ana

Voz 3 03:56 no de eso yo también he visto dentro de Instagram

Voz 1 03:59 que que a tu padre o si tú me

Voz 3 04:02 Arellano ha podido ir sea el resto ayer no ayer

Voz 1 04:04 ayer vinieron ayer vinieron porque porque estuve colaborando el el viernes en en otro concierto entonces mi padre mis padres tienen que cuidar al niño al niño y me lo trajeron a casa clase digo pues mira en compensación ya tengo un disco ya tengo

Voz 2 04:17 disco os lo doy

Voz 1 04:18 y lo escucharon ahí de camino a casa ahí me escribió pero que no

Voz 2 04:21 lo dice por complacer que el otro disco en la antónimos tampoco le gustó tanto tanto como

Voz 1 04:25 sí bueno este está bien pero no es como los demás ahora sí abre este es el mejor así que yo me hacía yo me hagamos caso tu madre

Voz 1751 04:32 a raíz emocionado con este con esta criatura no porque hay hay muchas razones porque en tiempos en los que se consume música como comida rápida que meterse en un proyecto de cinco años un triple disco es raro yo no sé cuantos no es así escuchado en este en este proceso cuánta gente te dijo no lo hagas donde han encontrado el apoyo no esté apoyo que del que hablabas habla de tu madre

Voz 1 04:52 qué bueno es que tampoco ha sido como la valoración de mi madre tampoco es que iba a decir tampoco es que me apoye y me apoya mi madre hombre pero no pero que yo siempre suelo ser muy muy receloso demostrar lo que llevó hasta que no está terminado hasta que incluso no está ya en con el con el formato del disco ya cerrado sí es que es un disco que también he producido a nivel

Voz 5 05:14 sí y yo sólo también entonces

Voz 2 05:17 claro yo me acuerdo grabando con Pablo López que que la parte de cantar pues grabado los pianos

Voz 1751 05:22 colaboran el claro colaboran en el disco We

Voz 1 05:25 es un virtuoso del piano pues tocando de una forma increíble termina dice cómo lo ves no tío esta frase no la cierres así que yo pensando así un medio pedo que no llego a mi radio qué hago si soy yo el productor auténticos que tengo que hacer

Voz 5 05:36 de hace hacer de del rol desempeñado el rol dado sí que no recibe mucho no

Voz 1 05:42 es pero sí que he recibido muchos no sería mejor que ya no sabía mejor que ya y al final creo que que toda la energía que acogió el disco

Voz 2 05:50 yo el otro día

Voz 1 05:52 estuve con Andrés Suárez y lo decía aquí no va ni de cantar mejor ni peor ni describir mejores canciones ni peores quién emociona gana y que que que este disco tiene tiene eso incluso a mí que cuando ya lo voy físico sí su sistema vamos vamos a escuchar

Voz 1751 06:06 momento en el que Rayden le llega tiene esa criatura en las manos el disco

Voz 6 06:10 pues mira todo corte del mundo que pero que que ya lo tengo verán a la fábrica después de firmar muchísimos estoy muy emocionado

Voz 1751 06:31 no sé el disco Sale el viernes dieciocho y alguien como tú acostumbraba las palabras es decir sobrepasado en ese momento decías que te has dejado mucha energía es que ha habido mucho trabajo y sobre todo que te ha rodeado es un tío que te saber rodear muy bien de de la gente escoge es muy bien a la gente en las colaboraciones de este disco se nota no estás arropado por Andrés Suárez con el que has compartido también con Pablo López Believe pasarte es decir una serie de artistas

Voz 1 06:57 Iván Ferreiro Rogelio y no la verdad que yo puedo presumir yo no sé cuándo terminará mi carrera porque de momento no yo me siento que esté a mitad de todavía al recorrido pero yo presumir pero yo tengo suerte de no de que gente que sobretodo que admiro muchísimo y me parece en punta punta de punta de lanza no tiene que ver por cuantos tica tu venda sino por lo que me emociona seguimiento gas para mí es de lo mejor que pueda haber en en el en el mundo pero

Voz 2 07:23 sé que puedo presumir de que en cada disco muy poco

Voz 1 07:26 la gente va ha dicho que no

Voz 5 07:28 este disco como decimos que está que está a punto de salir

Voz 1751 07:32 hay un tema que sí que hemos conocido que ha habido como temas que has ido dando a conocer uno de ellos es este escaza de pañuelos sabes que eso es lo que sucede

Voz 8 07:44 ya veras Moaña seguir otras repetía yo tengo aquí en San Morán por ver

Voz 1751 07:54 cuando salió el tema de tener gaste hacer declaraciones las gracias porque aquí en este programa así que lo lo hiciste y luego también has dicho que este tema era demasiado importante como para robarle protagonismo a las mujeres que protagonizan este este videoclip contigo que artistas participan en este

Voz 1 08:10 eh caza paños pues igual que decía antes cinco de suerte de de que poca gente y me ha dicho que no haya podido contar con con gente que me parece muy muy increíble del mundo actoral gente como gente como Kira Miró gente como

Voz 2 08:23 y de del mundo de la

Voz 1 08:25 música como Zara como Ruth Lorenzo cómodos

Voz 2 08:28 venga como

Voz 5 08:29 gente de el deporte como Lidia Valentín la gente de

Voz 1 08:32 de la comunicación también como Virginia Díaz no se me me considero muy muy muy afortunado de de de que la gente haya hecho suya la canción por eso esta canción buff yo deben el día hay días que me siento que muy guay otras que me siento un poco basura por sentirme guay es que creo que es una delgada línea ante entre el compromiso y la auto realización todos somos un poquito sensibles de de de intentar saciar el ego yo todos los días tengo allí una batalla con esta canción y esta canción no te quedas tú qué mal terminaba de gustar porque porque nació de una energía muy sincera crea que sacar y mostrar pero

Voz 1751 09:09 pero yo tengo que hacer de altavoz y por eso es por ejemplo el otro día no sé si va vamos a lo mismo dijiste una frase que que quiero reflexionar sale y estoy aprendiendo a ser feminista

Voz 1 09:23 España no es feminista es que estamos en una sociedad machista a nivel social a nivel fiscal a nivel político que incluso si sale la ves la que sale para para optar a la presidencia de Madrid fíjate que esperpento si es que no sé es es muy difícil que alguien pueda tener incluso un nombre porque ni siquiera pienso que las mujeres sean feministas creo que todo el mundo estamos haciendo es un proceso proceso interior de llegar ese punto pero ya no pueden encima comisionados ahí de cierres no sé si yo soy no porque igual que un gilipollas un cerdo consigas ese un gilipollas conmigo mismo yo sido pues hay que aprender una serie de cosas incluso

Voz 3 10:00 llegar a ese punto de partida ya es es que es muy honesto no yo lo que sí estoy de acuerdo con lo que dice yo lo que todos al final feminismo no es más que un filtro corrector son factor de corrector de toda la mala programación en la que hemos sido sometidos que la vallista entonces yo era que uno no llega a ser feminista una está Chan cuando uno cree que es feministas porque es consciente de que está aplicando el ese factor corrector a todos sus errores de comportamiento de pensamiento Illa todo eso me parece honesto entiendo lo que dices que ves sentidos ya me estoy sintiendo bien porque estoy creando algo que me gusta pero a costa de algo que ojalá no tuviera que cantar no

Voz 1 10:39 no pero siempre también lo digo que porque siempre revolotean cuando hay un tema polémico parece que pues que todo el foco va sobre ese tema siempre revolotean los buitres de una oportunismo yo siempre lo digo digo ojalá que no hubiese oportunidad de hablar de estas cosas ojalá que pudiese hablar de de de de de de chándal militar de que no hay nada que que te queda muy por cierto que eso es un doble disco también te lo digo no pero no tener que hablar esto entonces es que si me dice es España ya es feminista si vamos a muerte por día claro que si alguien me viene a decir eso eh

Voz 2 11:13 creo que es su su ego su o

Voz 1 11:16 ciudad de de ser asocial al mundo

Voz 1751 11:19 también existe una responsabilidad yo creo que colectiva que es no situar debates en el pasado es decir no situar los debates en el pasado es decir hemos superado una serie de cosas y a partir de ahí hay que debatir con cómo hacerlo cuando el discurso a veces es del de los años setenta no el discurso de de de ese feminismo o el discurso con respecto a las mujeres se sitúa en los años setenta por las declaraciones que estamos escuchando en los últimos días que hacemos ante eso nos callamos obviamos esa parte del discurso cuál es el punto de partida

Voz 1 11:52 yo creo que porque lo dices por discursos como lo de lo de Isabel I por ejemplo por ejemplo yo creo que eso hay que ponerlas

Voz 3 11:59 es que existe la violencia doméstica que no existe la violencia de género por ejemplo que también ha dicho o el crimen pasional están están queriendo volver al concepto tienen bases

Voz 1 12:07 Canal a mi me parece que que que lo que yo no voy a decir el nombre el partido porque creo no lo voy a hacer yo la propaganda pero pero creo que están todo el rato como son Piñata son viñetas de para que todo el mundo se fija mira esto mientras que que están con otras cosas

Voz 1751 12:20 vamos a escuchar a seguir escuchando este disco de de raíz

Voz 4 12:23 también esta canción

Voz 9 12:27 Nos lleva al principito no

Voz 10 12:32 donde la si con cariño roce hay un volcán Andor mi querido la ciencia Colo

Voz 8 12:43 el gran dale no en tu

Voz 1751 12:47 al que le dedicas no esa mirada de de los niños qué haces llega donde nosotros no llega

Voz 11 12:51 Nos si a mi me gusta

Voz 1 12:54 me parece ni mejor ni peor el el cuanto al principito pero sí que es uno de los pocos que pues que hoy sacando lecturas que no leo cada año pero sí que a lo mejor cada lustro cada seis siete años y me quedo con una cosa diferente incluso de este me quedo con el con el con el personaje del Faro alero no porque parece que es el único personaje que da sin esperar recibir y que trabaja para los demás si me gusta lo que es la diferencia la posición con otros con otra relecturas y revisiones de del cuento de este cuento hice en el pasado a mi hijo y yo tengo su habitación puesta antes de entrar de no descuidado que el perro muerde ni nada sino que sabe

Voz 5 13:25 lo que pone en el rey de la casa me gustó dio claro es que es que yo creo que que que igual que

Voz 1 13:33 con un hijo una hija te hace gracia convertirte pasas de ser hombre a padre también a su vez te hace ser niño y aprender muchas cosas y volverán re aprender otras cosas sobre todo la capacidad de impresionar si de de pida observar realmente las cosas de escuchar realmente las cosas de impresionar Se por eso yo me sentía que autores al Reyes y el Príncipe justo

Voz 2 13:55 en el libro último libro de momento

Voz 1 13:58 hasta marzo que sacó el otro que escribí de de poemas hizo uno que se llamaba complejo el principito sino que habla un poco de eso dije es toda es toda pagar la canción es toda canción injusto me enteré que era el setenta y cinco aniversario de la obra si dije mira Line hace y luego hay estaría muy buena

Voz 1751 14:16 es que el videoclip este tema lograba este durante un viaje Islandia que frío o no sólo un buen recuerdo sino también un tatuaje

Voz 1 14:24 sí lo tengo aquí que son las coordenadas es que voy a parecer muy intenso lo que Parejo intenso soy más de lo que vale pero es que es un los que fuimos a grabar el videoclip tuvimos la suerte eh esto es lo típico de si nos preguntan mentimos no todas las noches vimos auroras todas las noches de hecho era cuando comenzaba la temporada Aurora sirve para resolverlo vivimos la más grande que se puso el cielo blanco que parecía como un como el típico documental de La dos de serpientes moviéndose por las dunas pues así como algunas estelas moradas y verdes Idoia Mendia veamos dónde estamos y apuntamos las coordenadas claro

Voz 1751 15:03 están ahí están en el paro tatuada esas coordenadas vamos a escuchar otra otra canción que pertenece a este disco de Ryder por eso por lo ve la luz es la portada no que sale una gran luz de de tu pero hay un mano está cambios llama haz luz

Voz 12 15:21 todo lo que veas el atardece cuando son empieza Hakkari tras en las farolas Sencianes cielos Seprona se tiñe de escaños no tengas canción esconde una historia

Voz 1 15:32 porque esconde esconden historia muy bestia que no sé es que creo que lo cuentes pues saber que a mí me presentaron la una propuesta ayer a qué iban a hacer un documental un documental narrando la historia de una niña que se llama Lucía ponen ya que nació que nació sin sin capacidad división y que su padre buscando soluciones para que su hija pudiese ver encontró que estaban haciendo un tratamiento experimental en Filadelfia ella fueron para ya consiguió recaudar dinero por una serie de de cosas benéficas fueron para allá para ver si era sensible a A a la operación a ser como candidata y esa esa noche en un hostal donde estaban el padre apagaba encendí aluda la ampara lo veía veía luz y oscuridad que era como entonces siquiera sensible para hacerlo

Voz 5 16:18 entonces me dijeron que si yo podía hacer

Voz 1 16:21 la canción del documental iban a hacer para recaudar dinero se llama Lucía que es como una paradoja muy bestia y ante la posibilidad de de de que pudiese ver dijo la niña sus padres sino me gusta lo que veo

Voz 2 16:36 a mí me bolo yo me que ideó como querido claro bueno en vivió esto no no lo concibo

Voz 1 16:45 la la pena es que lo tuvieron cooperado otra cosa de de la vista y de momento ha dejado de ser candidata de momento se han opera cara entonces yo quise sacar la la canción incluso me dejaron sus padres sí que ese sacar la canción ya de luce pues habla de Lucía y sobre todo de de de lo que puede ver el ojo humano de lo más bonito que no es comparable con volverte a ver cómo te sorprenden

Voz 13 17:06 sí son reales que te miran hacia lo buscando las nubes formas de animales

Voz 1751 17:13 no sé si Lucía va ir a verte a ese concierto al del Circo Price en Madrid si no lo sabes pero es lo esperas tienes esa ilusión gusto le gustó mucho

Voz 11 17:22 el el videoclip también agradecer a los a los actores de la Lucía Andrés ya ya ya Pablo a Pablo eh no sé qué son

Voz 1751 17:33 es increíble lo que han hecho Rayden estás como muy emocionado no porque quedan

Voz 1 17:38 es una idea él sabe paradón creo que ya sonoras es que es la verdad es que es es que estoy muy contento estoy

Voz 1751 17:44 muy muy cuando el día veinticinco en el Circo Price eh antes de que te martes quiero que rápidamente me cuentes una una comida que tuviste con Andrés Suárez serán amigo que colabora en uno de los temas sí sí eh que todo surge en Torrelodones en el Babel que su que yo conozco que me encanta Madrid que tratan a toda la gente allí hicisteis una apuesta crease es una canción hicisteis una pues no hicimos una primero que saque disco Cela queda claro yo yo lo dije eso porque sabía que ya lo sabía en dieciocho

Voz 1 18:17 no creo que lo saque ante digerido si quieres que los yo así es que soy muy caro Si quieres que lo sea que antes pues pues ESK vale yo pues lo mío no sé si es febrero enero espera que debía final es hecho enero Andrés lo siento pero bueno

Voz 1751 18:32 para mí el dieciocho de enero sale ese sinónimo no Rayden el día veinticinco en el Price empieza esa gira ese es sinónimo Tour Rayden buen viaje muchísimas gracias muy grande epitafios eh

Voz 15 19:09 así lo ha

Voz 1 19:13 a vivir que son