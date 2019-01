Gol de Griezmann (Atlético de Madrid 1 - 0 Levante)

Voz 2

00:30

asistente si yo creo que en un principio no lo pita eh yo creo que al final los algo asistentes claro vamos a un hombre al asistente que asisten si está ochenta metros tu línea Shame que el pero que en línea que está ochenta metros no guardando el segundo lo ha lamentado pero hizo la dio tu claro pero vi yo que yo a mí ahí tu pero no entrenando no Tejero termina en esto no es eso no esto no no porque nos estaba hoy a Bangkok y no tienes miles de cómo te da igual que no que no lo a penaltis no lo ha pitado pero a ver pero que el asistente y el cuarto árbitro lo leáis donde sea como como te es lo que te digo que en un primer momento es no lo ha pitado y turno te pergeñar pero que déjate de historias que el cuarto y el asistente no pueden pitar ese penalti que es de árbitros porqués de árbitro ya ha abundado en ha dudado Basilea II en el cuarto lugar no pero que tú no puedes decir a todos los que nos están escuchando ahora que va a tirar así al ahora lo hablamos ahora mismo ha bajado sobre estamos para frenarlo el principito pero en el fondo esos plazos